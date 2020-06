NDBC BIDA BALITA (June 17, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. Dalawa pang pasyente sa Region 12, nagpositibo sa Covid-19

2. Dengue cases sa Kidapawan City, nadagdagan pa ngayong nagsimula na ang tag-ulan

3. Mga NPA ang sinsisi sa panununog ng 3 heavy equipment sa T’boli, South Cotabato

4. South Cotabato provincial health office, may warning sa mga pumupuslit na Returning OFWs at locally stranded inviduals

ANG DETALYE NG MGA BALITA

DALAWA PANG COVID-19 positive ang naitala ng Dept of Health sa Region 12.

Isa rito taga Cotabato City at ang isa ay mula South Cotabato.

Sa kalatas ng DOH-Soccsksargen region kahapon, ang taga Cotabato City na nagpositibo ay isang 33 taong gulang na babae ba dumating sa lungsod mula Manila noong lingo sakay ng PAL.

Sinabi ni Cotabato City health chief Dr. Meyasser Patadon sa isang pahayag na ang pasyente ay asymptomatic at nasa stable na kalagayan. Siya ang ika-15 na nagpositibo sa lungsod at nasa Ligtas Covid isolation center .

Sa ngayon, meron nang 43 COVID-19 positive ang Region 12 at sa bilang na ito, 22 katao ang gumaling na.

Sa BARMM, 64 na ang confirmed COVID-19 positive, ayon sa Ministry of Health. Walang panib agong kaso sa rehiyon.

NGAYONG MEDYO lumuwag ang community quarantine sa Cotabato City dulot ng covonavirus, mas pinalakas ng Cotabato City local government unit ang kampanya kontra sa di paggamit ng face mask bilang pananggalang sa walang pang lunas na COVID-19.

Kahapon hanggang kagabi, naglunsad ng kampanya ang Cotabato City Public Safety Office na pinamunuan ni retired Colonel Rolen Balquin.

Ang Cotabato City ay nasa Modified General Community Quarantine at tatlo ang dapat gawin ng bawat mamamayan. Una, mag-suot ng face mask, pangalawa, maghugas palagi ng kamay gamit ang sabon at pangatlo ay sumunod sa social o physical distancing.

Ang mga lalabag dito, ayon kay Balquin, ay tatanggap ng karampatang parusa. Ang di gumagamit ng face mask ay papatawan ng isang libong multa sa unang paglabag o first offense.

Tatlong libong piso naman sa ikalawang paglabag at pangatlo ay limang libo.

Payo ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani-Sayadi sa lahat ay sundin ang minimum health standards – yan ay ang paggamit ng face mask, hugas kamay at physical distancing.

Local…

NAGLABAS NA ng bagong Executive Order si Cotabato City Mayor Cynthia Guiani kaugnay sa guidelines ng muling pagpapalawig ng Modified General Community Quarantine sa lungsod.

Ilan sa mga mahahalagang pagbabagong nakasaad sa EO No. 350 ay ang tuluyang pagbabawal ng angkas sa motorsiklo.

Agad namang nilinaw ni mayor Guiani na ang mahigpit na implementasyon ng "No Backrider" Policy ay bilang pagsunod lamang sa direktiba ng Department of Transportation at DILG.

Samantala, nakasaad sa EO na mananatili ang number coding scheme sa lungsod at ang pagpapatupas ng minimum health standards gaya ng physical distancing at pagsuot ng face masks.

Pinapayagan lamang lumabas ang mga edad 21 to 59 years old at ang curfew ay nananatiling mula alas dyes ng gabi hanggang alas kwatro ng madaling araw

Malinaw ding isinaad sa bagong EO ang mga panuntunan ng paglabas at pagpasok sa lungsod.

Ipinaliwanag din sa bagong guidelines ang mga requirement sa pagkuha ng travel authority ng mga nais bumiyahe sa ibang rehiyon

Samantala, nabanggit din sa EO ang mga paraan ng pagtanggap at pagpapa uwi ng mga Locally Stranded Individual at Returning OFWs

Para sa buong detalye at para makakuha ng kopya ng EO 350, maaaring bisitahin ang official FB Pages ng City LGU

NAILIGTAS SA Cotabato City ang isang Brahminy Kite sea eagle at ngayon ay nai turn over na sa Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) of Midsayap

Ang wild bird, ayon kay DENR Officer Badjury H. Mustapha, ay na-rescue ni Notre Dame University senior high school teacher Meilin Abigail A. Abang noong linggo.

Ayon kay Abang, ang malaking ibon ay kanyang nakita sa sampayan ng kanyang mga damit sa Notre Dame Avenue area.

Sinai ni Abang na dahil alam niyang ito ay endangered species ay agad siyang nakipag-ugnayan sa mga barangay officials at sa DENR.

Ang ibon ay tinatayang may bigat na 600 grams at nagkakaedad ng 2 taon.

Naniniwala ang mga opisyal ng DENR na ito ay domesticated bird dahil meron itong ring tag sa paa na may nakasulat na “love-Love.”

Kaugnay nito, nanawagan si CENRO Mustapha sa publiko na huwag hulihin o ikulong ang mga endangered species tulad ng agila.

TULAD NG KANYANG MISIS, suportado ni Sultan Kudarat Gov. Suhartong Mangudadatu ang anti-terrorism bill.

Sa isang pahayag, sinabi ni Gov. Mangudadatu na ang lahat ng mga opisyal ng lalawigan ay naniniwalang ang anti terrorism bill ay mas makabubuti sa kanilang mga nasasakupang mamamayan.

Nagpalabas ng manifesto of support ang mga opisyal ng Sultan Kudarat kahapon.

Nauna rito, si Maguindanao Gov. Bai Mariam Mangudadatu, maybahay ni Gov. Mangudadatu ng Sultan Kudarat, ay nagbigay ng all out support sa anti-terror bill.

Si North Cotabato Gov. Nancy Catamco ay sumusuporta din sa anti-terror bill dahil naniniwala siyang ito ay panlaban sa terorismo.

DepEd North Cotabato Division target ang higit sa 300,000 na mga enrollees para sa school year 2020- 2021

Nagsimula na kahapon ang face to face enrollment ng Department of Education sa Cotabato Division sa mga mag-aaral na hindi nakapagpatala sa isinagawang remote enrollment simula noong June 1 hanggang sa June 15, 2020.

Sinabi ni Division Information Officer Charlie Antipolo, hindi anya ibig-sabihin na kailangang pumunta ng mga mag-aaral at magulang sa paaralan dahil maglalagay ng enrolment booth o dropboxes sa mga Barangay sa pakikipagtulungan na rin ng Local Government Unit.

Ayon kay Antipolo, ito ay para sa mga mag-aaral na walang cellphone o walang access sa internet at bibigyan sila ng Learning Enrollment and Survey Form. Sa loob ng dalawang linggo, nakapagtala ng 50 percent enrollment rate sa lahat ng lebel ang DepEd Cotabato Division habang target nila ang 300,000 enrollees para sa school year 2020-2021.

Modular instruction ang gagamiting modality ng kagawaran bilang new normal dahil sa COVID-19 pandemic at supplementary na lamang ang paggamit ng radyo at internet.

Dagdag pa ni Antipolo, naibigay sa mga guro ang 3, 500 pesos na pangload na gagamitin sana sa classroom improvement.

GSIS- Kidapawan City, sa susunod na buwan pa magsisimulang mangongolekta ng loan amortization dahil sa COVID-19 crisis

Inanunsiyo ng Government Service Insurance System o GSIS-Kidapawan City na magbibigay ng palugit ang pagbabayad ng loan moratorium dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19. Ayon kay General Manager Erwin Casicas, hindi muna kakaltasan ang para sa buwan ng March, April, May at June 2020.

Sinabi ni Casicas, nagsisimula na sila sa mga payment na kanilang natanggap na qualified sa moratorium sa pamamagitan ng E- credit. Tumatanggap na rin sila ng mga nag-aapply ng calamity loan dahil sa COVID-19 hanggang sa July 15, 2020 na aabot sa 40,000 pesos para makavail ng 20,000 na net loan pero kailangan na hindi rin bababa sa 5,000 pesos ang net take home pay ng mangagawa kada buwan.

Bukas ang GSIS Kidapawan mula alas 8:00 ng umaga hanggang sa alas 3:00 ng hapon para tumanggang ng kliyente Lunes hanggang Huwebes habang 50 percent ng mga empleyado ay nasa opisina at iba naman ay nakawork from home na.

Dengue cases sa Kidapawan City, nadagdagan pa ngayong nagsimula na ang tag-ulan

Mula sa apatnapung kaso ng dengue sa Kidapawan City noong nakaraang linggo umabot na ito ngayon sa limangput anim batay sa report ng City Health Office.

Sa buong Cotabato Province, nangunguna na ngayon ang lungsod sa may pinakamaraming nagkasakit ng dengue lalo na ngayong nagsisimula na ang tag-ulan. Sinabi ni Dr. Jocelyn Encienzo, bagaman bumaba ang bilang kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon ikinabahala pa rin ito ng CESO lalo na sa mga Barangay ng lungsod na may pinakamaraming kaso.

Pinasalamatan naman ni Encienzo ang Sangguaniang Panlungsod members at ilan pang City officials sa pag-apruba ng pondo na pambili ng Refrigerated Centrifuge na nagkakalahalaga ng 5.5Million pesos na magamit ng Health Office na siyang poproseso ng dugo matapos itong masira noong nakaraang taon. Inihayag din nito na may budget na sana ito noong nakaraang taon pero naabutan ng lindol at naituon sa recovery efforts ng lungsod sa lahat ng pamilyang naapektuhan ng kalamidad.

Payo ng mga otoridad sa publiko na maglinis sa paligid at sumangguni sa mga doctor kung makakaramdam ng sintoma ng sakit.

Mga Barter Community patok sa social media ngayong umiiral ang community quarantine sa North Cotabato

Kung may positibong bagay man naidulot ang pandemya at community quarantine sa panahon ngayon sa mga tao bilang isang komunidad, ito na marahil ang Online Barter Trade na patok ngayon sa social media na Facebook. Dahil kasi ng mahigpit na panuntunan sa mga shopping malls lalo na sa lungsod, lumitaw ang barter system na hindi na bago sa kulturang Pilipino.

Halimbawa na rito ang Kidapawan Barter Community group sa Facebook kung saan iba’t-ibang produkto ang maaari i-post kapalit ang nais nilang ka-swap na item.

Kabilang na rito ang mga damit, gamit sa bahay, laruan, sapatos,gadgets, gamit sa kusina at maging mga halaman, gulay at prutas, na maaari hindi na mapapakibanang ng may-ari pero may silbi pa rin sa iba.

Ang barter system ay ginamit noong unang panahon kung saan ang isang produkto ay ipagpapalit sa kapwa produkto Sa sistemang ito, walang kahit na anong pera o barya ang kasama sa pagpapalitan ng produkto.

Samantala, muli namang nagpaalala ang mga otoridad na ugaliin pa rin ang pagsusuot ng face mask at ipatupad pa rin ang minimum healt protocol kahit anumang aktibidad ngayong may banta pa rin ng coronavirus disease 2019.

Psychological intervention sa mga returning OFW at locally stranded invidual sa Koronadal pangungunahan ng ilang mga guro sa lungsod

Isinailalim ng local government ng Koronadal sa Psychological First Aid Intervention o PFAI training ang may isang daang mga guro sa lungsod.

Ang mga ito ay mangunguna sa stress debriefing o psychological intervention sa mga naka-quarantine na mga returning OFW o ROF at mga locally stranded inviduals o LSIs .

Isa sa mga guro sa lungsod na sinanay sa PFAI si Karina Mae Non na sumailalim din noon sa 14-day quarantine. Ito ay matapos makilahok sa National School Press Conference o NSPC sa Luzon noong Pebrero.

Ayon kay Non, hindi madali ang ma-quarantine sa loob ng labinapat na araw kaya naiintidihan niya ang kalagayan ng mga sumasailalim din dito na ROF at LSI.

Kaugnay nito, ipinahayag ni Koronadal City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC Action Officer Cyrus Urbano na may mga ROF at LSI na naka-quarantine ang nangangailangan ng stress debriefing.

Ito ayon kay Urbano ay matapos makaranas ng stress, depresyon at pagkabagot. Sisimulan ng mga PFAI provider ang interbensyon sa mga ROF at LSI sa susunod na lingo. Ito sa pamamagitan naman ng one-on-one at group exercises at iba pang mga aktibidad na makakaaliw sa kanila.

Habang ang mga mas malala naman ang kaso ayon kay Urbano ay isasailalim sa psychological intervention ng mga eksperto. Ang Koronadal City ay mayroon nang mahigit animnaraang mga ROF at LSI. Mahigit apatnaraan naman sa mga ito ang natapos na ang 14-day quarantine.

Mga suspek sa pagsunod ng mga heavy equipment sa T’boli, South Cotabato kilala na ng PNP

Sinunog umano ng mga kasapi ng Guerilla Front 72 Musa Far South Mindanao Region ng New Peoples’ Army o NPA ang tatlong mga heavy equipment sa boundary ng mga Barangay ng Edwards, T’boli at Veterans sa Surallah, South Cotabato.

Ito ang lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng T’boli PNP na pinamumunuan ni Acting Chief of Police, Major Irish Hezron Parangan. Ang mga totally burned na ten-wheeler truck dump truck, Wheel Loader, at Backhoe ay pagaari ng Gemma Construction.

Ang mga ito ay nagkakahalaga ng mahigit 20 million pesos. Sinunog ang mga ito ayon kay Parangan habang nasa actual na quary operation sa Sinfed Quarry Site sa bahagi ng Allah River na nasa Barangay Veterans, Surallah.

Ayon kay Parangan, apat sa mga suspek ang bumuhos ng gasolina at sumunog sa nasabing mga heavy equipment pasado alas tres ng hapon kamakalawa. Habang nagsilbi namang backup ng mga ito ang labindalawa pang armadong mga kasama.

Matapos ang panununog ang mga suspek ay tumakas patungo sa karatig na Sitio ng Maculan, Lake Sebu, South Cotabato.

Naganap ang panghaharass ng armadong grupo isang araw matapos purihin ni PNP Chief, Police General Archie Francisco Gamboa ang matagumpay na kampanya kontra insurhensya ng mga pulis sa region 12. Kasunod ito ng pagsuko ng maraming mga myembro ng grupong NPA sa rehiyon. Extortion o pangingikil naman ang motibo na tinukoy ni Parangan sa insidente.

Returning OFWs at locally stranded inviduals na pumupuslit habang naka-home quarantine, binalaan ng Health Education and Promotions Officer ng provincial health office ng South Cotabato

Maaring masampahan ng kaukulang kaso ang mga returning OFW o ROF at locally stranded inviduals o LSIs na pumumuslit habang naka-quarantine. Ito ang binigyan diin ni Integrated Provincial Health Office o IPHO Health Promotions and Education Officer Hannah Ebeo.

Nilinaw ni Ebeo na ang mga pumupuslit umanong mga ROF at LSI ay ang mga naka-home quarantine at wala sa mga isolation facility at quarantine facility ng mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Ebeo na bago payagan na mag-home quarantine pinapirma muna ng weaver ang mga ROF at LSI.

Kaya panawagan ni Ebeo sa mga ito sana ay huwag abusuhin at tapusin ang 14-day quarantine para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga sarali at komunidad. Sinabi ni Ebeo ang mga naka-home quarantine na pumupuslit ay inirereport mismo sa mga health official ng mga kapitbahay na tumutulong sa pagmonitor sa kanila.

Ang mga ito ayon kay Ebeo ay agad namang pinapupuntahan ng IPHO sa kanilang mga Barangay Health Emergency Response Team o BHERT

Mga violator sa pagtanggap ng ayuda sa Social Amelioration Program sa region 12 umabot na sa mahigit dalawang daan, ayon sa regional director ng DSWD sa rehiyon

Umabot na sa 209 na mga double claimant sa Social Amelioration Program o SAP ang natuklasan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12.

Paliwanag ni DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo ang nasabing bilang ay base sa assessment na kanilang isinagawa sa disbursement ng tig limang libong pisong ayuda ng mga local government unit. Ayon kay Espejo karamihan sa dalawang beses kumuha ng SAP cash assistance ay mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program.

Ang mga ito ayon kay Espejo ay kumuha pa rin ng ayuda sa kanilang mga barangay kahit na nauna nang nabigyan nito sa pamamagitan ng kanilang land bank of the Philippines cash card.

Sinabi ni Espejo na ilan sa kanilang mga natuklasan ay kumuha ng SAP cash assistance sa dalawang mga barangay. Matatandaan na dalawampung mga violator ang unang inindorso ng DSWD 12 sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para makasuhan.

Ayon kay Esepejo aasahan na mas marami pang mga violator ang makakasuhan ngayon. Ito ayon sa nasabing DSWD 12 Official ay dahil sa paglabag sa Bayanihan to Heal as One Act. Tiniyak din ni Espejo ang patuloy na pagsasagawa ng DSWD 12 ng validation at cross-matching sa mahigit animnaraang libong nakatanggap ng ayuda sa SAP sa region 12.

DA 12 may paalala sa mga magsasaska na nakinabang sa kanilang cash assistance

Kaakibat ng tulong na ibinigay ng pamahalaan sa mga magsasaka ang responsibilidad.

Ito ang paalala ni Department of Agriculture o DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen sa mga magsasaka sa rehiyon. Payo ni Mangelen lalong lalo na sa mga rice farmer na nabigyan ng ayuda ng DA, gamitin ito sa kanilang mga sakahan.

Layon nito na matiyak ang tuloy tuloy na produksyon at matiyak ang pagkakaroon ng sapat na suplay ng pagkain sa bansa. Sinabi ito ni Mangelen kasunod ng pamimigay ng cash assistance ng DA sa mga magsasaka sa iba’t ibang lugar sa region 12.

Ang tig limang libong pisong ayuda ay ibinibigay ng ahensya sa mga benepisyaryo ng kanilang Financial Subsidy for Rice Farmers o FSRF program. Pinakahuling nakinabang sa nasabing programa ang mahigit dalawang daang mga magsasaka sa bayan ng Pikit, North Cotabato. Ayon kay Mangelen ang FSRF ay para sa mga rice farmer na may isang ektaryang lupain pababa.

NATIONAL NEWS………………….

Libu-libong guro pa ang walang gadget at internet connection na kinakailangan para sa online classes ngayong School Year 2020-2021.

Ayon kay Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan, sa halos 700,000 guro sa buong bansa, nasa 87% ang nagsabi na mayroon silang laptop at computer sa bahay at 13% ang wala pa nito.

Sa mga gurong mayroong gadget, nasa 41% lamang ang mayroong internet connection, 49% ang may internet signal sa kanilang lugar ngunit wala namang sariling connection, habang 10% ang walang internet signal sa kanilang lugar kaya’t wala ring internet connection.

Tiniyak naman ng DepEd na gumagawa sila ng mga pamamaraan upang masolusyunan ang mga problemang maaari nilang kaharapin sa pagsisimula ng pagdaraos ng online classes ?sa Agosto 24.

Nasa 649 katao na kabilang ang 260 elected officials ang sinampahan ng kaso dahil sa umano’y anomalya sa pamamahagi ng Social Amelioration Program (SAP) cash assistance.

Ayon kay DILG Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya, kabilang sa mga nasampahan ng reklamo ang 260 halal na opisyal na kinabibilangan ng punong barangay, kagawad at municipal councilor.

Sinabi ni Usec. Malaya na naisampa na ng PNP-Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang mga kaso sa korte habang nakapagpalabas na rin ang DILG ng show cause order laban sa mga nasabing government officials.