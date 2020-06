NDBC BIDA BALITA (June 2, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. BARMM Ministry of Health, pina-iimbestigahan ang isang Covid 19 patient na lumabas sa isolation room ng Maguindanao Provincial Hospital at umuwi sa kanyang bahay sa Shariff Aguak, Maguindanao.

2. Dalawang mga high value drug personality, patay sa magkahiwalay na anti-illegal drug operations ng mga pulis sa Kabacan, North Cotabato

3. Dalawang NPA members, patay sa operasyon ng PNP at militar sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat

4. Deped 12 Information Officer may paalala sa mga magulang kasabay ng pagsisimula ng enrollment para sa susunod na pasukan

5. Siyam na mga business establishment sa Reghion 12, nagsara dahil sa COVID pandemic.

5. PUBLIC SCHOOL TEACHERS, makatatanggap umano ng P3,500 na cash allowance ngayong Hunyo.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

Local………………..

LOMOBO pa ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas na sumampa na sa 18 thousand, 638 hanggang kahapon ng hapon.

Sa huling datos ng Department of Health o DOH, 552 ang bagong napaulat na kaso ng pandemiya sa bansa.

Ayon pa sa DOH, tatlo pa ang nasawi sa naturang sakit kaya ang COVID-19 related deaths ay nasa 960 na.

70 mga pasyente naman ang gumaling sa COVID-19 hanggang kahapon kaya nasa three thousand, 979 naman ang total recoveries ng nakakahawang sakit sa Pilipinas.

Sa region 12, nasa 24 na ang confirmed COVID-19 positive cases. 17 sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

38 rin ang nasawi sa mga suspected case sa rehiyon habang tatlo pang COVID-19 probable cases ang binawian ng buhay.

-0-

PINA-IIMBESTIGAHAN NA ni BARMM Health Minister Safrullah Dipatuan ang umano ay paglabas ng isang Covid 19 patient mula sa isolation room sa Maguindanao Provincial Hospital at umuwi sa kanilang bahay sa Shariff Aguak, Maguindanao.

Sinabi ni Dipatuan na ang naturang COVID-19 patient na isang estudyante ay anak umano ng isang Municipal Councilor sa Shariff Aguak.

Nabatid na dahil sa paglabas nito sa isolation room ay hinawaan niya ang kanyang tatlong mga kapatid na edad 13, 14 at 18 years old.

Samantala, nagsasagawa na ngayon ng contact tracing ang Shariff Aguak LGU sa mga maaring nakasalamuha ng naturang estudyante at mga kapatid nito.

Sinabi ni Shariff Aguak Information Officer Anwar Emblawa na nagkaroon umano sila ng close coordination sa pamilya at kaanak ng nasabing mga COVID-19 patient.

Itinanggi naman ni Emblawa na nakalabas ang nasabing estudyante sa IPHO Maguindanao Isolation Facility dahil sa impluwensya nito.

Paglilinaw ni Emblawa, nag-negatibo kasi ang nasabing estudyante sa Rapid Testing kaya pinayagaan umano itong lumabas upang makapiling ang kanyang pamilya.

Sa ngayon, ayon kay Emblawa, naka-cordon na tahanan ng mga ito at magsasagawa rin ng disinfection sa lugar.

-0-

TUMANGGAP ng 500 test Kits at Personal Protective Equipment ang Cotabato Regional Medical Center mula kay Sen. Ronald Dela Rosa.

Si Bangsamoro Parliament Member Rasul Ismael ang personal na nag-abot ng mga ito kay CRMC Chief of Hospital Dr. Helen Yambao.

Ayon kay Ismael, bukod sa CRMC ay namigay din ng katulad na mga gamit si Sen. Dela Rosa sa iba pang mga ospital sa bansa.

Dagdag pa ni Ismael, bukod sa 500 test kits at PPEs na ibinigay ni dela Rosa ay na una na ring nagbigay ng 500 test kits ang Cotabato City LGU sa CRMC.

Lubos naman ang pasasalamat ni CRMC Chief of Hospital Dra. Helen P. Yambao sa mga tulong na kanilang natatanggap mula sa ibat-ibang mga sector.

-0-

PASADO NA sa third reading ang final reading sa kongreso ang House Bill 6413 na maghahati sa Maguindanao sa dalawang mga probinsya bilang Northern Maguindanao at Southern Maguindanao.

Ayon kay Maguindanao 2nd District Cong. Esmael “Toto” Mangudadatu, bilang panguhing may-akda ng panukala ay laking tuwa at pasasalamat niya sa kanyang mga kasamahan sa kongreso dahil sa suportang ibinigay ng mga ito sa pagsasabatas ng naturang panukala.

Lubos din ang pasasalamat ni Mangudadatu kay Maguindanao 1st District Cong. Ronnie Sinsuat na kanyang naging katuwang sa pagsulong ng HB 6413.

Nabatid na suportado ng lahat ng mga mambabatas sa kongreso ang naturang panukalang batas na may botong 231 affirmative, 0 negative at 0 abstention.

-0-

PATAY ang isang pugante ng Cotabato District Jail habang dalawang iba pa ang nahuli ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Gen. SK Pendatun, Maguindanao.

Kinilala ng pulisya ang napatay na si Tonton Mohammad habang ang mga nahuli naman ay nakilalang sina Victor Pasawilan Sabar at Nano Solaiman Mohammad, pawang mga taga- Barangay Midpandacan, General SK Pendatun.

Ayon kay Maguindanao PNP Director, Police Col. Arnold Santiago, naglunsad ng law enforcement operation ang mga pulis, sundalo at PDEA-BARMM sa bayan.

Nanlaban umano si Tonton Mohammad sa raiding team kaya nasawi habang nahuli naman ang kanyang dalawang mga kasamahan.

Ang tatlo ay myembro umano ng Kenteng Kidnap for Ransom Group na kumikilos sa Maguindanao.

-0-

DEAD ON THE SPOT naman ang isang lalaki matapos umanong barilin ng di pa nakikilalang suspek sa Barangay Tugaig, Barira, Maguindanao.

Kinilala ng Barira PNP ang biktima na si FRED RITASO, MAGSASAKA at taga ng Sitio Camp Abubakar ng nabanggit na bayan.

Sa report ng pulisya, pasado alas onse kagabi nang barilin umano si Ritaso ng suspek na nagpanggap na customer sa sari-sari store ng biktima.

Mabilis namang tumakas ang suspek matapos gawin ang krimen.

Nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo si RITASO na naging sanhi ng kanyang agarang pagkasawi.

-0-

Pagpapalawig ng modified general community quarantine sa South Cotabato ipinaliwanag ng gobernador

Extended ang modified general community quarantine o MGCQ sa buong South Cotabato hanggang sa June 15. Paliwanag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., kailangan pa rin kasi ang ibayong pag-iingat. Ito ay dahil sa paguwi ng libo libong mga Overseas Filipino Workers o OFW at locally stranded individuals na galing sa mga lugar na may local transmission ng COVID-19.

Kaugnay nito, binigyan diin naman ni Governor Tamayo na bawal pa ring pumasok sa South Cotabato ang mga taga ibang lalawigan maliban na lamang kung essential travel. Ayon kay Tamayo, mariin pa ring ipatutupad ang physical distancing, pagsusuot ng face mask, paghugas ng kamay sa entrance ng mga tanggapan ng gobyerno, establisemento at iba pang mga matataong lugar.

Bawal pa din sa mga nasa 21 years old below at 60 years old above na lumabas ng bahay maliban lamang kung talagang kinakailangan. Ipatutupad din ang mula alas dyes ng gabi hanggang alas singko ng madaling araw na curfew. Sinabi ni Tamayo na sa ngayon ay papayagan na ang inter-municipality movement sa loob ng South Cotabato. Lifted na rin ang pagamit ng movement pass at color coding sa pampublikong mga sasakayan na ipinatupad ng ibang mga local government unit.

Binigyan diin ng gobernador na ang mga ito ay napagkasunduan ng mga kasapi ng provincial inter-agency task force o IATF. Kaya balewala na rin ang executive order ng mga lokal na opisyal na hindi tumugma sa EO ng gobernador. Sinabi din ni Tamayo na maari ring payagan na ituloy ang misa sa mga simbahan kapag nakita ng provincial government ang pagsunod sa protocol.

Ayon kay Tamayo, kailangan nila itong pag-aralan dahil sa huling pagpapalabas ng kanyang EO. Kasunod ito ng pagbubukas muli ng mga simbahan sa mga mananampalatayang katoliko noong araw ng Linggo .

-0-

Deped 12 Information Officer may paalala sa mga magulang kasabay ng pagsisimula ng enrollment para sa susunod na pasukan

Walang mangyayaring face-to-face sa enrollment ng mga kabataan sa mga public school na kasaluyan nang ginagawa ng Deped. Ito ang binigyan diin ni Deped 12 Information Officer Antonio Maganto. Ayon kay Maganto sa halip na pumunta sa mga eskwelahan ang mga magulang ng mga papasok sa Grades 1 and 2 ay kokontakin ng kanilang mga adviser noong nakaraang taon.

Habang ang mga magulang naman ng mga papasok sa kindergarten ay maaring makipagugayan sa mga eskwelahan sa pamamagitan digital mechanism tulad ng social media. Pwede ring ihulog ng mga ito ang pangalan ng kanilang mga anak sa drop boxes na ilalagay sa mga barangay sa tulong ng Parents Teachers Association o PTA.

Habang pinapayuhan naman ni Maganto ang mga transferee na makipag ugnayan sa lilipatang eskwelahan sa pamamagitan ng mga numerong isinapubliko ng Deped. Sinabi din ni Maganto na ang mga magulang naman sa mga malalayong lugar ay maaring ihulog ang pangalan ng kanilang mga anak sa drop box ng pinakamalapit na eskwelahan. Voice Clip…si Deped 12 information officer Antonio Maganto.

-0-

DOLE 12 kinumpirma ang tuluyang pagsara ng ilang mga establisemento sa region 12 dahil sa COVID-19 pandemic

Magsasara na ng tuluyan ang siyam na mga negosyo sa region 12 na labis na naapektuhan ng pandemic sa COVID-19. Ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE 12 Assistant Regional Director Arlene Bisnon, ito ay inabiso na sa kanila ng mayari ng nasabing mga establisemento.

Ipinahayag ni Bisnon na apektado n nito ang mahigit 170 mga empleyado. Ang mga ito ayon kay Bisnon ay nagtatrabaho sa mga restaurant, parlor at iba pang maliliit na mga negosyo. Tiniyak naman nito na nakahandang magbigay ng tulong pangkabuhayan sa mga mangagawa na mawawalan ng kabuhayan ang DOLE. Dinagdag din ni Bisnon na para makaagapay sa krisis patuloy din na nagpapatupad ng flexible working scheme ang mga malalaking establisemento sa region 12.

Ayon sa kanya wala ring ibinigay na abiso para sa retrenchment ng kanilang mga mangagawa ang mga ito.

-0-

Dalawang mga NPA member patay sa operasyon laban sa extortion activities ng PNP at militar sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat

Kinilala ni PNP 12 Regional Public Information Officer Lieutenant Colonel Lino Capellan ang isa sa nasawing suspek na si Ramini Sambilad, 26 years old, nakatira din sa Barangay Langgal, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat.

Inilunsad ng mga pulis ang operasyon laban sa dalawang Communist Terrorist Group o CTG members matapos isumbong sa mga pulis ng mayari ng isang Banana Plantation sa Sitio Tower sa nasabing barangay, ang panghihingi sa kanila ng 150 thousand pesos ng mga umano’y myembro ng CPP-NPA-Front 73.

Agad namang nakipagkasundo ang mayari ng banana plantation sa mga suspek na magbibigay ito ng nasabing halaga para sa isasagawang entrapment operation ng mga pulis. Pero nang mapansin na pulis na nagkunwaring biktima ang nagbigay sa kanila ng pera tinutukan ng armas na hindi pumutok ng mga suspek ang iba pang mga pulis na agad na nakaganti sa kanila.

Ang dalawang CTG members ay dead on arrival sa ospital sanhi ng matinding mga tama ng bala ng baril. Narekober ng mga pulis sa kanila ang isang granada, 38 revolver na armas na may anim na mga bala, 150 thousand pesos, apat na basyo ng 9mm na baril, suspected dried marijuana leaves, at dalawang cellphones. Ang mga ito ay ikinustodya ng SNA PNP na inaalam pa ang pakakakilanlan ng isa pang nasawing suspek.

Kasama ng SNA PNP sa entrapment operation laban sa mga CTG member ang Regional Intelligence Division ng PNP 12, Sultan Kudarat PNP, at mga kasapi ng militar.

-0-

Monitoring sa mga dumating na OFW at locally stranded indviduals hinigpitan ng Gensan City Health office kasunod ng tangkang pagiwas ng isang OFW sa mandatory quarantine

Naghipit pa ng monitoring sa mga dumating na overseas Filipino workers o OFW at locally stranded individuals o LSIs ang lokal na pamahalaan ng Gensan. Kasunod ito ng tangkang pagiwas ng isang OFW sa mandatory isolation. Ito ay ayon kay Gensan City Health Office Epidemiology and Surveillance Unit Head Dr. Lalaine Calonzo.

Ayon kay Calonzo, ang nasabing lalaking OFW ay galing ng Metro Manila at nagtagkang umuwi sa kanilang tahanan na paglabapag sa General Santos City International Airport. Ipinahayag ni Calonzo na gustong sumakay ng OFW sa kanyang sasakyan pauwi.

Gayunpaman, ayon kay Calonzo agad siyang napigilan ng mga pulis at health care personnel na nagdala sa kanya sa isang pension house para sa 14-day quarantine. Kaugnay nito, ipinahayag naman ni Gensan Mayor Ronnel Rivera na bagamat welcome na bumalik ang mga OFW at LSIs sa kanilang lugar, mariin pa ring ipinatutupad ng local na pamahalaan ang safety protocols.

Ito dahil sa patuloy pa ring banta ng COVID-19. Tiniyak din ng alkalde na protektado ng personal protective equipment o PPE ang mga personnel ng lokal na pamahalaan na namamahala sa mga umuwi nilang mga mamamayan. Abot na sa mahigit tatlong daang mga OFW at LSIs ang nakauwi sa Genneral Santos City, simula nang ipatupad ang “Hatid Probinsya” Program ng pamahalaan.

-0-

North Cotabato Division, hinihikayat ang mga magulang na ipaenrol ang kanilang anak sa pamamagitan ng Remote enrollment na sinimulan na kahapon

Umarangkada na kahapon ang Remote enrollment ng mga mag-aaral para sa school year 2020- 2021 sa North Cotabato Division. Ayon kay Schools Division Superintendent Dr. Isagani Dela Cruz, tinawag itong remote enrollment upang hindi na kailangan pang pumunta ang mga magulang at maging mga mag-aaral sa paaralan para magpatala dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19.

Sa pagsisimula ng General Community Quarantine at hanggang ngayon na nasa Modified GCQ na, nasa skeleton workforce pa rin ang mga guro at ang iba naman ay naka work from home lamang. Inihayag din ni DelaCruz na, Blended learning ang gagamiting sistema sa pagtuturo ngayong school year.

Ibig sabihin, gagamit ng module, online at radio based instruction upang mas maraming modalities ang maaring ikunsidera. Kinumpirma naman si Cotabato Division Information Officer Charlie Antipolo na kaunti pa lamang ang nagpapatala para sa unang araw ng enrollment.

-0-

Pitong taong gulang na bata, patay matapos malunod sa ilog sa Kabacan, North Cotabato

Wala ng buhay nang matagpuan ang pitong taong na bata matapos na malunod sa Pulangi River, Barangay Kayaga Kabacan North Cotabato.

Nakilala ang nasawing biktima na si Alladin, Guimaludin na residente ng nasabing lugar. Ayon kay Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office Head David Don Saure, alas 7:00 ng umaga nang mangyari ang insidente at matapos ang higit sa anim na oras na search and retrieval operation ay narekober ang bangkay nito.

Batay sa kwento ng mga kapatid at kaibigan ng biktima, naglalaro noon sila malapit sa ilog nang aksidenteng nadulas hanggang sa napadako sa malalim na bahagi ng ilog si Alladin.

Agad naman anyang humingi ng saklolo ang mga kapatid nito dahil hindi din sila marunong lumangoy. Kung kaya’t panawagan nito sa mga magulang na huwag hayaang maglaro ang kanilang anak malapit sa ilog lalo na ngayong panahon ng tag-ulan na madalas sanhi ng pagbaha.

-0-

Dalawang mga high value target drug personality, patay sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Kabacan, North Cotabato

Patay ang dalawang mga high value target drug suspect sa police operation sa magkahiwalay na lugar sa Kabacan, Cotabato Province sa unang araw ng pagpapatupad ng Modified General Community Quarantine.

Sa report ng PNP, pasado ala 1:00 ng hapon kahapon, isinagawa ang buy bust operation laban sa suspek na si Aljen Catalan Tabaosares, 27 anyos na residente ng Purok 1A, Barangay Katidtuan. Nakuha sa kanya ang walong sachet ng pinaghihinalaang shabu at nang matunugan na police ang kanyang katransakyon ay bigla itong bumunot ng baril at pinaputok dahilan para gumanti rin ng putok ang operating team.

Naisugod pa sa ospital ang suspek pero ideneklarang dead on arrival ng mga doktor. Samantala, bandang alas 11:00 naman ng umaga sa kapareho ring araw patay din matapos na manlaban sa PNP ang drug suspect na kabilang sa Interagency Drug Information Database at dating nasa drugs watch list ni Pangulong Duterte.

Nakilala ang suspek na si Edmar Doctolero Lebag alyas Jongjong, 31 years old na residente ng Barangay Poblacion, Kabacan. Nakuha mula sa kanya ang pitong pakete ng shabu at ang caliber 45 pistol habang naisugod din sa ospital ang suspek pero kalauna'y ideneklarang patay ng mga doktor. Sa ngayon, patuloy ang isinagawang operasyon ng mga pulis sa bayan ng Kabacan sa gitna ng COVID-19 crisis.

-0-

Mga residenteng nais umuwi mula sa mga high risk areas ng COVID-19, malaya ng makakapasok sa lalawigan ng North Cotabato kasunod ng Modified GCQ

Wala ng kapangyarahin ang Provincial Inter-Agency Task Force on COVID-19 na pigilan ang mga nais pumasok ng North Cotabato dahil wala pang panibagong guidelines na inilabas ang Department of Interior and Local Government o DILG.

Ayon kay Emergency Operations Center o EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, sa ngayon ay hindi maaaring harangin ang mga residenteng dumadaan sa mga boundary checkpoint base na rin sa naunang guidelines ng DILG kasabay ng pagsasailalim ng lalawigan sa Modified General Community Quarantine.

Kapag ginawa raw kasi ito ng Task Force o ng provincial government maaari silang maisyuhan ng show cause order mula sa DILG dahil sa hindi pagsunod sa kautusan na nakapaloob sa guidelines ng National IATF. Wala ring kapangyarihan ang mga pulis at sundalo na i-hold ang mga dadaan sa mga checkpoint hangga’t wala pang black and white na inilabas hinggil sa ipatutupad na protocols.

Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Task Force sa DILG National upang makakuha ng panibagong kopya ng memorandum circular pero sa ngayon ay wala pa ring inilalalabas ang naturang ahensiya. Ayon kay Malaluan, hanggat hindi pa inilalabas ang memo circular ay samantalain na ang pagkakataon hangga’t maaari pang makauwi. Nilinaw nito na ang mga residente na mula sa mga high risk areas ay maaari nang makapasok sa lalawigan

-0-

Ilang mga mamamayan ng North Cotabato, may pangamba ngayong isinailalim na sa Modified GCQ ang buong lalawigan

Pangamba at pag-aalinlangan ngayon ang namamayani sa ilang mga mamamayan ng lalawigan dahil sa ipinapatupad na Modified General Community Quarantine o MGCQ o ang pagkakaroon ng pinakamababang pamantayan ng pampublikong kalusugan.

Ilan sa mga ito ay nais sanang higpitan pa rin ng Inter-Agency Task Force on COVID-19 ang ipinapatupad sa health protocols sa mga border checkpoints sa lalawigan lalo’t mataas pa rin ang kaso ng coronavirus disease sa mga kalapit na lugar.

Ang ilan namang mga residente ay nag-aalala sa posibleng pag-akyat ng naturang kaso sa lalawigan dahil ang sinumang papasok sa probinsya lalo na sa mga magmumula sa mga high risk areas ay maaaring carrier ng virus.

Dagdag pa ng mga ito, may iilan rin aniya na mga asymptomatic ang maaaring pagala-gala nalang sa labas at makahawa pa sa mga taong pupunta sa mga pampublikong lugar gaya ng palengke, terminal, malls at iba pa dahil sa minimum health standard na ipinapatupad.

Samantala, nilinaw naman ng ilan sa mga ito na bagama’t kailangang umangat ng naapektuhang ekonomiya, dapat pa rin anilang maging ligtas sa lahat ng pagkatataon. Sa parehong pananaw, tanging pananatili pa rin sa bahay, pagkain ng mga masustansiyang pagkain o pagpapanatili ng malakas ng immune system ang sandata ng mga ito upang malabanan ang COVID-19.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Makatatanggap umano ng P3,500 na cash allowance ang mga guro sa pampublikong paaralan ngayong Hunyo.

Ayon kay Department of Education Undersec. Annalyn Sevilla, target nilang ilabas ang allowance sa ikalawang linggo ng buwan.

Paliwanag ng opisyal, magagamit ang one-time cash allowance para sa lahat ng gastusing may kaugnayan sa pagtuturo.

-0-

Sinertipikahan na bilang "urgent" ni Pangulong Duterte ang panukalang batas na aamyenda sa kasalukuyang anti-terrorism law na umiiral sa bansa.

Sa liham ng pangulo kay House Speaker Alan Peter Cayetano, pinamamadali na nito ang pagpasa ng House Bill 6878 sa Kamara para mapatindi ang government efforts kontra terorismo.

Una nang naipasa ang counterpart nitong Senate Bill 1083 sa Senado na inangkop naman ngayon ng Kamara.

-0-

Nagpatupad ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis sa kanilang mga produktong petrolyo.

May 20 centavos na tapyas sa kada litro ng gasolina.

Habang may dagdag naman na 80 centavos sa kada litro ng kerosene at 25 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel.

Epektibo ang oil price adjustments kaninang alas sais ng umaga.