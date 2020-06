NDBC BIDA BALITA (June 21, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. PLANTA ng katol sa Mlang, North Cotabato, nasunog

2. Mga tumakas ma COVID positive at COVID confirm sa Kapatagana, Lanao del Sur, natagpuan na, naka-strict quarantine ngayon

3. Celebration ng araw ng Cotabato, simpleng-simple.

4. Tacurong City – zero suspect, zero probable, at zero confirmed case ng COVID-19

5. Mga bakwet sa Pikit, North Cotabato, nananawagan pa rin ng tulong, ilan di pa nakabalik.

6. Senator de Lima, di pa rin pinayagan ng korte na dumalo sa senate sessions.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

Tinupok ng apoy ang mosquito repellant factory sa Barangay Nueva Vida Malng North Cotabato alas 4:30 ng madaling araw kanina.

Sa impormasyong ipinarating sa radyo Bida ni M'lang Vice Mayor Joselito Piñol, nagsimula ang apoy sa boiler area ng nasabing factory.

Mabilis na dumating ang BFP rason kung bakit hindi na kumalat pa ang apoy sa kalapit na mga building ng factory. Ang nasabing kompanya ay pinapatakbo ng mga Chinese National na Alpha company.

Nito lang 2018 nang itayo ang kompanya sa Barangay Nueva Vida at karamihan sa mga worker nito ay mga residente rin ng naturang Barangay. Sa ngayon ay wala pang maibigay na impormasyon ang BFP M'lang sa kung magkano ang halaga ng mga gamit sa factory na nasunog.

-0-

Local………………..

NATUKOY NA NG LOCAL GOVERNMENT ng Kapatagan, Lanao del Sur ang kinaroroonan ng nagpositibo sa COVID-19 na tumakas mula sa isolation facility at ang isa pang residente na na-expose o merong close contact sa nagpositibo at di nagpa-quarantine.

Inihayag ito ni Kapatagan Mayor Raida Maglangit na naunang nagpahayag ng pangamba matapos makarating sa kanya ang report na tumakas mula isolation center ang isang COVID-19 positive.

Aniya ang locally stranded individual na COVID-19 positive ay natunton na at ngayon ay nasa strict home quarantine at yaong tumakas na exposed sa pasyente ay natukoy at naka home quarantine na din.

Ang problema, ayon kay Mayor Maglangit, hirap ang local frontliner na ma=trace o mahanap ang mga taong kanilang nakasalamuha na posibleng nahawaan na din.

Ayaw daw kasing makipag-cooperate ang kamag-anak ng dalawang pasyente.

-0-

Siya ay isang 44 na taong gulang na babae na may travel history sa Maynila at nakabalik sa lalawigan nitong June 4. Siya ay nasa stable na kalagayan at naghihintay pa ng PH number.

Ang South Cotabato ay merong nang 16 na confirmed COVID-19 at apat ang naka-recover na.

GOOD NEWS sa Tacurong City, ang apat na suspected COVID-19 patients, negatibo na, ayon kay Mayor Roncal Montilla.

Sabi niya ang Tacurong ngayon ay zero suspect, zero probable, at zero confirmed case.

North Cotabato, zero COVID-19, Kidapawan City, zero din.

SA buong rehiyon dose, merong total na 48 positive patients, isa ang patay at 22 ang naka recover.

Sa BARMM, 75 ang total COVID-19 positive, 59 ang naka confine at 12 ang recoverd habang apat ang patay as of June 19.

Nationwide, nasa 28,459 COVID-19 na ang total number ng positive patients as of June 19 dahil kahapon 661 ang nagpositibo sa virus.

-0-

NAKATANGGAP ng mahigit 8,300 bags ng certified in-bred seeds mula sa Dept of Agriculture ang mga magsasaka Pigkawayan, North Cotabato.

Kabilang sa nahatiran ng libreng binhi ay ang mga magsasaka ng barangay Upper Baguer, Tubon, Capayuran, at Bulucaon.

Para naman sa gusting malaman kung kelan schedule sa inyong barangay ng pamamahagi ng binhi sa ibang lugar, makipag-ugnayan agad sa municipal agriculture office.

Ngunit dahil limitado pa rin ang mga pampublikong sasakayan, nakaisip ng diskarte ang LGU Pigcawayan at "barangayan" ang ginawang paraan upang maipaabot ang ayuda sa mga malalayong lugar na sakop ng naturang bayan.

Nagpasalamat LGU Pigcawayan sa DA-PhilRice dahil sa alokasyong ibinigay ng ahensya.

-0-

IDINEKLARANG Special Non-Working Holiday ang araw na ito sa Cotabato city bilang pagdiriwang ng 61st foundation anniversary ng lungsod.

Sinabi ni city Mayor Cynthia Guiani na sa kabila ng nararanasang Covid 19 pandemic ay kailangan aniyang maging matatag ang bawat mamamayan ng lungsod upang sabay-sabay at tulong-tulong na labanan ang kasalukuyang krisis.

Kaugnay ng 61st Araw ng Cotabato celebration ay naghanda pa rin ng ilang simpleng aktibidad ang lungsod para sa mga mamamayan nito.

Ngayong umaga gagawin ang launching ng Covid 19 mass testing para sa lahat ng mga public utility vehicle drivers.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida ngayong umaga kay Cotabato City Administrator Dr. Danda Juanday, ipinaliwanag nito bakit simpleng-simple ang selebrasyon.

-0-

Pangamba ng mga mamamayan hinggil sa pagkamatay ng suspect case ng COVID-19 sa Arakan, North Cotabato, pinawi ng Municipal Health Officer ng bayan

Negatibo ang 15 anyos na babaeng suspect case ng COVID-19 sa isinagawang Rapid Diagnostic Test na taga Arakan, North Cotabato. Ayon kay Municipal Health Officer Doctor Karen Canario, binawian ng buhay ang pasyente noong June 18 habang ginagamot sa Cotabato Provincial Hospital sa Amas, Kidapawan City.

Nakaramdam ng hirap sa paghinga at ubo ang pasyente na sintomas ng COVID-19 at ikinonsederang suspect case. Nilinaw din ni Canario na walang travel history ang pasyente, wala ding close contact sa confirmed positive case. Limang buwan na rin mula sa kanyang panganganak pero bago rito ay dalawang beses na rin siyang nakunan at simula nang makaramdam ng ubo ay agad na lumapit sa Health Office ng bayan.

Bagaman negatibo na sa rapid test ang pasyente susundin pa rin ang proper protocol o isasailalim sa 14 day Quarantine ang dalawangput walo na mga nakasalamuha nito. Payo naman ni Canario sa lahat ng mga taga Arakan na wag maniwala sa hindi kumpirmadong impormasyon na nakakapagdulot ng panic sa publiko. Sundin ang tamang pamamaraan sa pag-iwas sa COVID-19 at bawal lumabas kung hindi naman kinakailangan upang mapanatiling Zero positive case ang Arakan.

-0-

Apat na drug suspect, inaresto ng mga pulis sa patuloy na anti-illegal drug operation sa gitna ng COVID-19 sa magkahiwalay na lugar sa North Cotabato

Arestado ang dalawang drug suspect sa anti-illegal drug operation ng PNP sa magkahiwalay na lugar sa North Cotabato kahapon. Unang naaresto ang suspek na si Ferdinand Robella Into, 46 years old at nakatira sa Purok 16, Barangay San Vicente Makilala, Cotabato.

Si Robella ay kabilang na top 10 drug personality sa bayan kung saan nakuha mula sa kanya ang walong sachets ng pinaghihinalaang shabu at marked money. Arestado rin si Ian Albert Talabon Aranas, 31 anyos at nakatira sa Purok Talisay Barangay Malasila, Makilala Cotabato ala 1:00 ng madaling araw. Ito ay sa pamamagitan ng search warrant laban sa mga drug personality ng bayan.Kung saan nakuha mula sa kanya ang pitong sachet ng pinaghihinalaang shabu at marked money.

Samantala, arestado rin ang number 7 drug personality sa Provincial Level na si Reggie Omandac na taga Barangay Lomonay President Roxas, Cotabato. Ang search warrant operation isinagawa alas 4: 45 ng umaga kahapon sa nasabing lugar kung saan nakuha sa suspek ang caliber 5.56 pistol at dalawang put tatlong mga bala.

Bukod pa rito ang limang pakete ng suspect shabu at drug paraphernalia. Habang sa Magpet North Cotabato ay hindi na naabutan ng Magpet PNP ang target ng kanilang search warrant implementation alas 2:00 ng hapon kahapon sa Barangay Magkaalam, Magpet.

Kinilala ang suspek na si Juvy Camit na residente ng Barangay Bongolanon. Bitbit ang search warrant na may kinalaman sa iligal na droga at pagtatago ng armas ay tinungo ng PNP ang bahay ng suspek sa bulubunkduking bahagi ng lugar.

Isinilbi pa rin ng PNP ang search warrant at dito nakuha ang tatlong bala ng caliber 45 pistol at dalawang bala ng 12 gauge shotgun Sa ngayon, nakakulong na ang dalawa sa custodial facility ng PNP at kakaharapin ang kasong isinampa laban sa kanya.

Patuloy ding ginagampanan ng PNP hindi lamang sa Makilala at President Roxas ang kanilang tungkulin bilang mga frontliner sa paglaban sa COVID-19.

-0-

Mga Stakeholders ng Banana Industry sa North Cotabato, humiling sa DENR na payagan ang paggawa ng banana crates kahit wala pang permit Hiniling ngayon ng mga banana planters at stakeholders sa North Cotabato na kung maari ay payagan na silang makapaggawa ng crates o kahon ng saging.

Ito ang naging hiling ng grupo matapos ang isinagawang consultative meeting na ipinatawag ni second District Congressman Rudy Caoagdan sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Nagpasaklolo anya ang grupo na payagan ang mga bansuhan o mga sawmills na gumawa ng mga crate o kahon para lalayan ng saging kahit pa nakabinbin pa ang mga permits ng mga ito sa DENR.

Nabatid na may ilang mga bansuhan sa bayan ng Magpet ang sinuri ng mga otoridad at walang maipakitang dokumento habang patuloy ang kanilang operasyon.

Samantala, isa sa mga idinawit ang pangalan ng isang mataas na opsiyal pero hindi pa siya nagpalabas ng pahayag rito. Depensa ni Caoagdan na malaki kasi ang kita ngayon sa Banana Industry dahil itong industriya lamang sa larangan ng agrikultura ang mahal ang produkto at milyun ang kita sa pagluluwas sa ibang bansa.

Samantala, may proseso anya sa pagbibigay ng tulong sa mga benepisyaryo ng TUPAD at ng CASH for WORK. Ito ang naging sagot ni Congressman Rudy Caoagdan, matapos na may ipinadalang reklamo sa pamamagitan ng text sa DXND Radyo BIDA kung saan na umano napunta ang pondo para sa cash for work na inilunsad ng opisyal.

Ang nasabing programa ay sinimulan, bago manalasa ang pandemyang COvid 19, sa ilang mga barangay sa Makilala para mabigyan ng trabaho ang mga nasa evacuation center na nawalan ng hanapbuhay dahil sa nagdaang lindol. Pero hanggang kahapon ay hindi pa umano naibigay ang kanilang sahod. Ayon sa opisyal kailangan umano ng validation upang matiyak na hindi magdodoble ang makuhang tulong ng mga benepisyaryo mula sa amelioration at sa TUPAD program ng DOLE.

-0-

Bilang ng Internally Displaced Individuals sa Pikit, North Cotabato umabot na sa sampung libo habang ilang mga bakwit sa evacuation center nananawagan ng karagdagang tulong

Abot na sa 10, 627 ang bilang ng mga internally displaced individual sa Pikit, North Cotabato batay sa huling tala ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO matapos na maipit sa bakbakan ng naglalabang armado sa Barangay Talitay at Rajamuda, Pikit, North Cotabato na sumiklab nitong June 13.

Bagama’t una nang naiulat na iprenesenta ni Kumander Butoh Sanday ang kanyang sarili sa militar upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa naglalabang grupo, sinabi naman ng ilang mga bakwit sa Brgy Inug-ug na may naririnig pa rin anila silang putukan hanggang kahapon.

Kaya’t hanggang ngayon ay takot pa rin ang karamihan sa mga ito na umuwi sa kanilang mga bahay at ang masaklap pa, ilan sa mga ito ang sinunog ang mga tirahan kaya’t wala na silang mauuwian.

Samantala, sinabi naman ni Pikit Mayor Sumulong Sultan na tutulungan ng LGU ang mga pamilyang nawalan ng tirahan pero sa ngayon ay patuloy pa ang validation ng MSWD at MDDRMC upang malaman ang kabuuang bilang ng mga nawalan ng tirahan. Kaugnay nito, ilang mga bakwit naman ang nananawagan ng karagdagang tulong dahil kulang umano ang ayudang ipinamahagi ng LGU.

Samantala, sinabi naman ni Mayor Sultan na nakatakda silang magpulong kasama ang CCCH, militar at PNP upang pag-usapan ang susunod na hakbang upang tuluyan nang makauwi ang libu-libong mga bakwit

-0-

Pangangalaga sa mga marine turtle pinaigiting ng DENR at mga lokal na pamahalaan sa Sarangani Province

Nakapag-release na ng mahigit sampung libong pawikan hatchling sa dagat ang Department of Environment and Natural Resources at kanilang mga counterpart sa mga lokal na pamahalaan sa Sarangani sa nakalipas na anim na buwan.

Resulta ito ng pinaigting na pagtutulungan ng DENR sa mga Community Environment and Natural Resources Office para sa pangangalaga ng mga yamang tubig sa Sarangani Bay.

Ayon kay Kiamba Community Environment and Natural Resources Officer Jessica Guiao naipatayo ang mga conservation center sa Sarangani sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Kalakip sa mga ito ang marine turtle hatchery at learning center sa mga barangay ng Lumasal sa Maasim at Kiambing sa Maitum. Sinabi din nito na bawat conservation center ay pinamamahalaan ng pawikan technician.

Maliban sa safekeeping at rescue, pinaigting din ng ahensya ang kanilang information education campaign para lalo pang mapangalagaan ang mga pawikan sa Sarangani Bay. Ayon naman kay Maasim MENRO Alejandra Sison, nagiging tourist attraction na rin ang conservation center sa kanilang lugar.

Sa katunayan ito ayon kay Sison ay itinuturing na ngayong eco-tourism spot. Nabatid na apat sa pitong mga marine turtle specie ay matatagpuan sa mga baybayin Maasim, Kiamba, at Maitum o MAKIMA.

-0-

Lalaki patay sa pamamaril sa Koronadal City Binaril ang biktima habang nagmamaneho ng Elf Truck paglapas ng tulay sa Barangay New Pangasinan sa Koronadal City.

Ito ang ipinahayag ni New Pangasinan Barangay Chairman Marcelino Salanga. Kinilala naman ang biktima na si Johnny Astrologo, 30 years old at nakatira sa karatig barangay ng San Roque, Koronadal. Ang self-employed na si Astrologo ay agad na binawian ng buhay. Sanhi ito ng malubhang mga tama ng bala ng baril.

Ayon kay Salanga, nakaligtas naman sa pamamaril ang lima Pang mga kasama ng biktima. Ipinahayag din ni Salanga, na ang MGA salarin ay lulan ng Toyota Innova vehicle na nag-overtake sa elf truck na mimamaneho ng biktima.

Hindi pa batid ng Koronadal City PNP kung sino ang mga salarin at ano ang motibo ng mga ito sa pagpatay sa biktima.

-0-

PNP Provincial Director may paliwanag kung bakit maraming mga NPA member ang sumusuko sa South Cotabato

Resulta ng pagtutulungan ng pulisiya, militar, lokal na pamahalaan at iba ang ahensya ng gobyerno ang pagsuko ng marami mga myembro ng communist terrorist group sa South Cotabato.

Ito ay ayon kay South Cotabato PNP Provincial Director, Police Colonel Jemuel Siason. Sinabi ito ni Siason kasunod ng pagsuko ng tatlumput isang mga kasapi ng New Peoples’ Army o NPA sa Tupi, South Cotabato.

Ang mga sumukong NPA member na iprinisinta sa media kahapon ay nagmula pa sa iba’t bang mga lugar sa region 12. Ngunit ang mga ito ay nagkukuta sa mga bulubunduking bahagi ng Tupi at karatig lugar. Naniniwala din ang nasabing police official na sumuko ang mga NPA member dahil na rin sa mga programa ng pamahalaan para sa kanilang tuloy-tuloy na pagbabagong buhay.

Sinabi ni Siason na abot na sa mahigit dalawang daang mga NPA member ang sumuko sa South Cotabato sa kanyang termino bilang PNP Provincial Director. Ayon kay Siason dala ng mga ito sa kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan ang pitumputlimang mga armas. Voice Clip…Si South Cotabato PNP Provincial Director, Police Colonel Jemuel Siason.

-0-

Regional Director ng DSWD 12 may hiling sa mga benepisyaryo ng kanilang Social Amelioration Program Magpatala o magpa-register sa mobile app na “ReliefAgad.”

Ito ang panawagan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo sa mga benepisyaryo ng kanilang Social Amelioration Program o SA.

Paliwanag ni Espejo mas mapapabilis kasi ng “ReliefAgad” app ang pamimigay ng gobyerno ng ayuda sa mga mamamayan na labis na naapektuhan ng lockdown. Bukod dito ayon kay Espejo maari ring magamit ng publiko sa mga susunod na transaction ang nasabing app tulad ng pagbabayad ng bills.

Matatandaan na ang “ReliefAgad” app ay inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT noong nakaraang buwan. Ang nasabing app na binuo ng Developers Connect Philippines ang babawas naman sa manual encoding ng SAP forms ng mga local government units. Kaya ayon kay Espejo mas kailangan ito ng mga waitlisted na benepisyaryo ng SAP.

Sinabi ni Espejo na bilang pagtalima sa Bayanihan to Heal as One Act kailangan na matapos bago mag June 25 ang pamimigay ng ikalawang tranchn SAP cash assistance. Nilinaw naman ni Espejo na ang mga pamilyang nakinabang sa unang tranch ng SAP cash assistance ay hindi na kabilang sa mabibigyan sa ikalawang tranch ng pamimigay nito. Paliwanag ni Espejo kasunod ito ng pagsailalim sa region 12 sa Modified General Community Quarantine.

-0-

Digital tracking para sa mas mabilis na contact tracing ginagamit na rin ng Civil Aviation Authority sa mga pasahero sa General Santos City International Airport

Ipinatupad ng Civil Aviation Authority o CAAP ang digital tracking sa mga dumadating na pasahero sa General Santos City International Airport para sa mas mabilis na contact tracing ngayong may pandemic pa rin sa COVID-19.

Ito ay ayon kay Gensan CAAP Manager Edgardo Cueto. Ayon kay Cueto, sinimulan na nila ang registration at pamimigay ng quick reponse o QR cards sa mga dumating na pasahero noong Huwebes. Nilinaw ni Cueto na ginagawa nila ito sa pakikipagugnayan sa lokal na pamahalaan ng Gensan.

Bago bigyan ng QR cards ayon kay Cueto hinihingi muna nila ang contact numbers at iba pang mahalagang impormasyon ng mga pasahero. Sa pamamagitan nito ayon kay Cueto ay mas magiging madali ang paghahanap sa iba pang mga pasahero sakali isa sa mga ito ay magpositibo sa COVID-19.

Kaugnay nito, tiniyak din ni Cueto na para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 ipinatutupad ang mahigpit na biosecurity measures sa Gensan Airport. Ayon kay Cueto paglapag sa airport obligado ang mga pasahero na maghugas ng kamay, sumunod sa physical distancing, at dumaan sa thermal scanner.

-0-

NATIONAL….

Inanunsyo ng Department of Education (DepEd) na simula noong unang araw ng kasalukuyang buwan, umaabot na sa halos 13 milyon ang nagpa-enroll, mula Kindergarten hanggang Grade 12, para sa Academic Year 2020 – 2021.

Hanggang alas 5:30 ng hapon ng Biyernes, June 19 ay umabot na sa 12,960,131 ang total number of enrollees.

Sa naturang bilang 12,518,200 ang nag-enroll sa mga public schools at 432,915 naman ang nagpa-rehistro sa private schools.

PLAY BREAKER

Mahigit 300 ang Filipino Seafarers ang nakauwi sa bansa hanggang kahapon.

Ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA) ang 357 na seafarers ay mula sa Netherlands.

Sila ay pawang crew ng Holland America cruises.

Sasailalim sa swab test ang mga umuwing seafarers at dadalhin sa quarantine facility habang hinihintay ang resulta ng COVID-19 test.

PLAY BREAKER

BALITA EXPRESS

Ø PhilHEALTH, hinamon ni Presidential spokesperson Harry Roque na sagutin ang lahat ng mga mga isyu laban sa kanila.

Ø Philippine Airlines at Cebu Pacific, nagbawas ng mga kawani dahil sa COVID-19 pandemic.

Ø Health Sec. Francisco Duque dapat mag-resign na ayon kay Senate Pres. Tito Sotto para maiwasang mapahiya si P. Duterte.

Ø Bilang ng mga pulis na tinamaan ng COVID-19, 456 na

Ø Davao City, nangangailangan ng 42,000 bagong kawani.