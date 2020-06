NDBC BIDA BALITA (June 25, 2020)

1. Tatlong bagong Covid-19 positive, naitala sa North Cotabato, 3 pasyente, 2 dito mga police, nag-negatibo sa Cot. City

3. BIFF commander, sumuko sa pamahalaan sa Maguindanao

Local…

NEGATIBO ANG ISANG 40 TAONG GULANG NA GINANG at ang dalawang mga police mula sa coronavirus sa Cotabato City.

Inihayag ito ng Department of Health o DOH-12.

Sa isang press statement, sinabi ni DOH-12 spokesperson Arjohn Gangoso na ang mga naka-recover ay nakalabas na sa isolation facility, kabilang ang dalawang police na nagkakaedad ng 34 at 41 years old.

Ang dalawang mga police ay mga frontliner na nagsilbi sa lungsod sa panahon ng enhanced community quarantine dahil sa Covid-19.

Samantala, isang jepeney driver sa Cotabato City ang positibo sa rapid test na posibleng may Covid pero kailangan pa ang confirmatory test.

Ang 49-year-old na lalaki ay taga Datu Piang, Maguindanao pero namamasada sa lungsod at isa sa mahigit 700 jeepney at tricycle drivers na binigyan ng free rapid test ng city health office.

Unang lumabas sa report naito ay tumakas matapos malaman na positibo siya sa rapid test.

Pero, sinabi ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani na hindi tumakas ang driver.

Akala lang ng mga kamag-anak na tumakas dahil di na nila nakita sa bahay pero nagtungo ito sa Shariff Aguak para magpa-confine sa Maguindanao isolation facility sakaling positibo ang kanyang confirmatory test.

-0-



Tatlong panibagong kaso ng COVID-19, naitala sa Cotabato Province

Nadagdagan ng tatlo ang kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Cotabato Province matapos maiulat ang bagong confirmed positive case ng Department of Health kagabi. Ang ikapitong pasyente ay mula sa Cebu City at dumating sa probinsya noong June 16.

Siya ay asymptomatic katunayan negatibo siya sa antibody test result. Noong June 19, nakaramdam ang pasyente ng lagnat at hirap sa paghinga at agad na inilipat sa USM isolation facility kung saan isinagawa ang swab test.

Dahil dito, inanunsyo ng LGU- Tulunan na suspendido muna ang pagtanggap ng mga LSI na mula sa high risk area ng COVID-19 tulad ng Cebu at iba pang lugar sa Visayas. Ang pangwalong kaso ay isang 20 anyos na lalaki na taga Kidapawan City na may travel history sa Davao City at may close contact sa isang confirmed positive case.

Noong June 20, nakaramdam ng pananakit ng katawan ang lagnat ang pasyente pero stable na ang kondisyon nito ngayon at wala ng sintomas ng sakit. Samantala ang pang siyam na kaso ay isang 84 years old na lalaki at taga Kidapawan City pa rin.

Ang kanyang travel history ay mula sa isang pribadong hospital sa lungsod at dalawang hospital naman sa Davao City. Siya ay nakaconfine na ngayon sa SPMC. Nakaisolate na rin ang 23hospital workers at pitong family members na nakasalamuha ng nasabing pasyente.

Dahil dito, ideneklara ni City Mayor Joseph Evangelista na partial lockdown sa Barangay Sudapin, Kidapawan City epektibo kahapon.

-0-

LOCAL..

SABAY SABAY na isinailalim sa Mass Drug Testing ang mga illegal drug surrenderee sa Northern Kabuntalan, Maguindanao upang alamin kung sila ay posibleng may Covid-19.

Ayon kay Northern Kabuntalan Mayor Ramil Dilangalen, lahat sila ay negatibo batay sa rapid test na isinagawa ng provincial health office.

Umaasa siya na wala nang magpositibo pa sa lalawigan sa mga darating na araw dahil tuloy tuloy ang kanilang health protocols sa bawat mamamayan ng lalawigan.

-0-

Local…

KUSANG LOOB NA sumuko at tuluyan nang iniwan ng dalawang myembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang kanilang organisyon.

Sila ay sumuko sa 40th Infantry battalion General SK Pendatun, Maguindanao, ayon kay 6th Infanry Division ID spokeman Lt. Col. Edgardo Vilchez.

Kinilala niya ang mga sumuko na sina Kumander Abubakar Kauteng, Field Commander ng BIFF at isang alyas “Buba na kanyang tauhan. Sila ay nabibilang sa Karialan Faction ng BIFF.

Ayon kay Vilchez, ang dalawa ay parehong nag-ooperate sa Liguasan Marsh at kapwa high value target ng Philippine Army.

Dala ng mga sumuko ang kanilang matataas na armas na kinabibilangan ng M-1 Garand rifle at isang M-16 Armalite rifle.

Sila ay nakumbinsi ng provincial government at 40th Infnatry Battalion na sumuko na.

-0-

Local…

WALANG NAITALANG BAGONG kaso ng COVID-19 positive sa buong Bangsamoro region kahapon.

Iniulat ito ni Bangsamoro Health Minister Dr. Saffrullah Dipatuan sa Bangsamoro Transition Authority regular session.

SA ngayon, abot na sa 100 ang Covid positice sa BARMM, 52 sa mga ito ay active at naka confine habang 44 ang naka recover na at apat ang patay.

Ang Lanao del Sur ay may 70 Covid cases, 21 sa Maguindanao, anim sa Basilan, tatlo sa Sulu at zero sa Tawi-Tawi.



-0-

IGINIIT NI PIGCAWAYAN MAYOR Jean Dino Roquero na walang basehan ang mga reklamong administratibo laban sa kanya at hindi siya suspendido.

Sa isang press conference, ipinaliwanag ng kanyang abogado na si Atty. Noel Gretare, na walang basehan at puro tsismis ang kumakalat na report na suspendido na si Mayor Roquero.

Sinabi ni Gretare na bagaman at nahaharap ngayun ang alkalde sa reklamong grave misconduct, grave abuse of authority at acts prejudicial to public, ay huwag umano silang pangunahan dahil hinihintay pa nila ang magiging desisyon ng Sanguniang Panlalawigan.

Sinabi din ni Gretare na premature at walang matibay na ebidensya ang pitong complainant na nagsampa ng nabanggit na reklamo.

Nag-ugat ang isyu sa pag-revoke ni Mayor Roquero sa Executive Order No. 42 ng dating administrasyon, upang masunod ang mga naaayong alituntunin sa ilalim ng Economic Enterprise Code.

Ayon kay Gretare, ang lahat ng ito ay may bahid ng pulitika dahil ang mga nakakuha ng pwesto mula sa dating town administration para magnegosyo sa gilid ng gymnasium ay kamag-anak ng mga pulitiko.

-0-

Local…

SA PAGADIAN CITY, huli ang isang mag-ama na mula Marawi City sa anti-drug buy bust at nakumpiska ng PDEA ang P3.4-million na halaga ng shabu.

Ang buy bust operation ay ginawa sa parking lot ng Gaisano Mall,

Kinilala ang mga nadakip na sina Macacuna Ali Gunting, 53 anyos at ang anak nito na si si Bokia gunting 27 anyos, parehong mga residente ng Lanao del Sur

SAkay ng piting SUV ang mga suspect nang sila ay makipagtransaksyon sa poseur buyer ng PDEA.

Nakapiit na ngayon sa Pagadian City PDEA lock up cell ang mga suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165.

-0-

Local..

Lalaking nagpakilalang driver ng mayor ng Magpet, naaresto sa anti-drug operation ngayong umaga.

Isang sachet ng iligal na droga ang nakumpiska ng tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 at Magpet PNP sa ikinasang operasyon alas 6:15 ng umaga kanina sa Purok 5a, Sitio Palo 2, Barangay Pangaoan, Magpet Cotabato.

Kinilala ang naaresto na si Vergilito Remulano Magalso, 43 years old, na taga Mateo Kidapawan City.

Si Magalso ay nagpakilalang driver ni Magpet Mayor Florenito Gonzaga.

Ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu ay naka silid sa kaha ng posporo.

Nakuha rin sa kanya ang marked money at isa pang sachet ng shabu na ginamit sa operaston.

Sa ngayon ang suspek ay nasa kustpdiya na ng Magpet PNP at inihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165.

-0-

Kidapawan City Tourism office, kailangan pa ng 5-Million pesos na pondo para sa pagsasayos ng mga nasirang tourist destination dahil sa nagdaang lindol

Hindi pa nakakabalik sa operasyon ang lahat ng tourist destinations sa Kidapawan City matapos na masira matapos na tumama ang lindol noong nakaraang taon at dahil sa COVID-19.

Sinabi sa Radyo BIDA ni City Tourism Officer Gillan Ray Lonzaga, hindi pa nagbigay ng “go signal” ang National Government kung maari ng makabalik sa operasyon ang mga resort at iba pang tourist spot para sa mga lokal na turista dahil sa pagpapatupad ng Community Quarantine. Bukod pa rito, malaki rin ang epekto na idinulot ng lindol kung saan delikado pa sa landslide lalo na ngayong tag-ulan at kailangan pang isailalim sa rehabilitasyon batay na rin sa ulat ng MADADMA.

Ayon kay Lonzaga, nangangailan pa ng 3to5Million pesos na pondo ang tanggapan para sa pagsasaayos ng lahat ng lokal na turismo sa lungsod. Kabilang sa pansamantalang isinara ang Mount Apo trail dahil hindi pa ito ligtas para sa mga trekker.

Samantala, ipinahayag din ni Lonzaga na maaring masimulan ang rehabilitasyon sa susunod na buwan o sa Agosto matapos na pumayag na si City Mayor Joseph Evangelista. Kung ikukumpara ang tourist arrival sa lungsod noong 2018 at 2019 nalugi ng abot sa 18 percent o katumbas ng milyon-milyong halaga.

-0-

Mga katutubo sa Magpet, North Cotabato, makikinabang sa mga programang pinasinayaan ng TESDA

Nagsilbing pilot area ang barangay Manobo sa Magpet, North Cotabato ng programang ‘Indigenous People Empowerment as Agripreneur toward a Collective End’ o I-PEACE project na pinasinayaan kahapon ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA 12 Ang I-PEACE project ay nakasentro sa pagbibigay ng livelihood assistance at skills trainings sa buong IP community sa nabanggit na barangay upang lumago ang kanilang economic activities.

Isa rin sa layunin ng naturang proyekto ay ang pagpapanatili ng food security sa kanilang lugar kaya’t isa ang Department of Agriculture sa mga partner agency na mag-iimplementa ang iba’t-ibang programa lalo na sa pagsasaka.

Nabatid na ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Executive Order no.70 ni Pangulong Rodrigo Duterte o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC kung saan nagsilbing lead agency ang TESDA sa Poverty Reduction Livelihood and Employment Cluster.

Samantala, ang Department of Interior and Local Government o DILG 12 ang pumili sa nabanggit na barangay bilang launching area ng naturang aktibidad na siyang dating komunidad na apektado ng insurhensiya.

Aasahan naman magkakaroon din ng kaparehong aktibidad sa iba pang mga barangay sa North Cotabato. Pinangunahan mismo ni TESDA Director General and Cabinet Officer for Regional Development and Security Officer Isidro S. Lapeña ang nasabing aktibidad kasama si North Cotabato Governor Nancy Catamco, TESDA XII Regional Director Rafael Abrogar II, TESDA Provincial Director Norayah Acas, DILG Provincial Director Ali Abdullah, 72nd IB Commanding Officer Lt. Col. Rey Alvarado, CPPO Provincial Director Police Colonel Henry Villar at iba pang mga local officials.

-0-

PNP Provincial Director pinabulaanan na recycled at peke ang mga sumukong myembro ng NPA sa South Cotabato

Imposible na recycle o peke ang mga sumukong myembro ng New Peoples’ Army o NPA sa South Cotabato. Ito ang binigyan diin ni South Cotabato PNP Provincial Director, Police Colonel Jemuel Siason. Tugon ito ni Siason matapos aminin ng NPA ang pagsunog sa mga heavy equipment sa quarry site sa T’boli, South Cotabato noong nakaraang lingo.

Ayon kay Siason ginagawa lamang ito ng grupo para ipakita na malakas pa rin ang kanilang pwersa sa kabila ng pagsuko ng marami sa kanila.

Iginiit ni Siason na may data base o talaan ng mga sumukong NPA member ang mga otoridad kaya malalaman kaagad nila kung peke o dati nang sumuko ang mga ito.

Ayon kay Siason nagtutulungan din ang mga ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng whole of nation approach ng pamahalaan para matulungan sa pagsuko ang mga myembro ng NPA. Ayon kay Siason karamihan sa mga sumuko ay pawang mga militia ng bayan, mga nasa mass underground organization at ng mga lider mismo ng NPA.

Ayon kay Siason ang mga sumukong NPA member ay isinasailalim din sa masusing evaluation ng mga otoridad. Ito ay upang hindi masayang at maibigay sa nararapat ang tulong ng pamahalaan. Ayon kay Siason ang mga sumukong NPA member ay mabibigyan ng tulong pangkabuhayan sa pamamagitan ng Enhanced Local Integration Program o E Clip ng gobyerno.

Si South Cotabato PNP Provicial Director, Police Colonel Jemuel Siason Ayon kay Siason abot na sa mahigit tatlong daang mga NPA member ang sumuko sa South Cotabato

-0-

Provincial Jail warden ipinaliwanag ang suspension ng pagtanggap ng mga preso sa South Cotabato Provincial Jail

Tigil muna sa pagtanggap ng mga preso na kino-commit sa kanila ng mga police station ang South Cotabato Rehabilitation and Detention Center na mas kilalang provincial jail sa Koronadal City.

Ito ay bilang kabahagi pa rin ng pagiingat laban sa pinangangambahang coronavirus disease 2019 o COVID-19. Paliwanag naman ni OIC Provincial Jail Warden Felicito Gumapac, wala kasing quarantine area ang nasabing pasilidad.

Ayon kay Gumapac, bago ihalo sa ibang mga inmate, kailangan kasing masailalim din sa 14-day quarantine ang mga preso mula sa ibang mga police units. Binigyan diin ni Gumapac na kapag may nagpositibo kasing preso, mahirap kontrolin ang pagkalat ng COVID-19 sa provincial jail. Ito ayon kay Gumapac ay kanya nang naipaliwanag sa korte.

Sa kabila nito, nilinaw ni Gumapac na tuloy pa rin ang pagdinig sa mga kaso ng mga inmate sa provincial jail. Sinabi din nito na bagama’t bawal pa rin ang bisita sa pasilidad,pwede nang magpadala ng mga pagkain ang mga mamamayan para sa nakapiit nilang mga mahal sa buhay. Pero dapat ayon kay Gumapac , sumunod pa rin ang mga ito sa clustering o pagamit ng movement pass na mariin pa ring ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Koronadal.

-0-

Programa para sa mga indigenous People inilunsad ng TESDA sa Gensan at Sarangani Province

Nanguna mismo sa paglunsad ng Indigenous People Empowered as Agriprenuer towards a Collective End o IPEACE program sa General Santos City at Alabel, Sarangani Province si Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Director General Secretary Isidro Lapena. Ayon kay Lapena ang tagumpay ng nasabing programa ay nakasalalay din sa mga benepisyaryo.

Ang programa ay mabibigay ng teknikal na kasanayan sa mga katutubo sa rehiyon lalong lalo na sa larangan ng agrikultura. Layon nito na makamit ang pagkakaroon ng sapat na supplay ng pagkain sa bansa sa kabila ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Lapena na katuwang ng TESDA sa pagpapatupad ng IPEACE program ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan.

Ang mga ito ay magbibigay ng mga gamit na kailangan ng mga benepisayryo. Kaugnay nito ipinahayag naman ni General Santos City Mayor Ronnel Rivera na solosyon sa pinanganambahang kaulangan sa pagkain at IPEACE Program.

Ayon kay Rivera mas matututop din sa pamamagitan nito ang mga nasa IP Community. Habang sinabi naman ni South Cotabato First District Representative Shirlyn Banas-Nograles na plano nitong magpatayo ng Food Hub Terminal na magagamit din ng IPEACE beneficiary sa kanilang lugar. Ilulunsad din ng TESDA ang IPEACE sa iba pang mga lugar sa Soccksargen.

-0-

Pamimigay ng SAP Cash Assistance sa mahigit isang daang libong waitlisted beneficiary sa region 12 nilinaw ng regional director ng DSWD sa rehiyon

Makatataggap ng Social Amelioration Program o SAP Cash Assistance na sinimulan nang ipamigay ang mahigit isang daang libong mga pamilya sa region 12 . Ito ay ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo.

Pero nilinaw ni Espejo na ang mabibigyan lamang nito ang mga kwalipikadong benepisyaryo na hindi nakatanggap sa unang bugso ng SAP Cash assistance distribution.

Ang mga benepisyaryo ay kalakip sa listahan ng DSWD base naman sa isinumite sa kanila ng mga local government unit. Binigyan diin nito na ang ire-release na cash assistance ay hindi bahagi ng ikalawang tranche. Ito ayon kay Espejo ay dagdag lamang sa ibinigay na SAP Cash assistance noong April at mayo.

Ayon kay Espejo hindi nalakip sa ikalawang bugso ng SAP cash assistance ang Soccksargen region. Ito kasi ayon kay Espejo ay para lamang sa mga lugar na nasa ilalim pa rin ng enhanced community quarantine.

Ang region 12 ayon kay Espejo ay isinailim sa modified community quarantine mula noong June 1. Ayon kay Espejo kailangang matatapos ang pamimigay ng SAP cash assistance para sa mga waitlisted na mga benepisyaryo bago mapaso ang Bayanihan to Heal as One Act sa June 25.

-0-

Kampanya kontra sa pinangangambahang pagtaas ng dengue cases pinaigting ng provincial health office ng South Cotabato

Sinimulan na ng Moquito-borne Disease o MBD team ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang pagpapaigting ng information education campaign at monitoring nito sa mga kaso ng dengue sa South Cotabato.

Ito ay kahit na nananatili pa rin sa threshold level ang dengue cases sa lalawigan. Ayon kasi kay MBD Team Leader Supervising Sanitary Inspector Jose Barroquillo inaasahan kasi ang pagtaas ng kaso ng dengue dahil sa tagulan .

Kaya ayon kay Baroquillo hindi pa rin dapat maging kampante ang mga mamamayan. Ipinaalala din ni Baroquillo sa publiko ang kahalagahaan ng 4S para masawata ang dengue. Ang mga ito ay ang Search and destroy of mosquito breeding sites, secure self-protection, seek early consultation, at support spraying para mapigilan ang posibleng dengue outbreak.

Paliwanag ni Barroquillo maaring labanan ang dengue sa pamamagitan ng pagsira ng mga bagay o lugar na maaring pamahayan ng mga dengue carrying mosuquito. Para maproteksyunan ang sarili mahalaga din ang pagsusuot ng mahahabang damit o pagamit ng lotion na pangontra sa lamok.

Ayon kay Barroquillo kapag nakaramdam ng sintomas ng dengue dapat ay kumonsulta kaagad sa doctor at isulong ang spraying kung kinakailangan. Matatandaan na dahil sa dami ng dengue cases isinailalim sa State of Calamity ang lalawigan ng South Cotabato noong nakaraang taon.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

UMAABOT NA SA 516 ANG BILANG NG MGA POLICE na frontliner na nagpositibo sa Covid-19 hanggang ngayong umaga.

Sa report ng PNP, iniulat nito na siyam na bagong kaso ang naitala at ang mga ito ay yaong mga nangangasiwa sa mga checkpoints at escort ng mga pasyenteng positibo habang dinadala sa mga isolation center.

Siyam ang kabu-uang bilang ng mga nasawing police dahil sa virus at 294 naman ang naka recover.

-0-

ITINALAGA NI POPE FRANCIS si Bishop Jose A. Cabantan bilang bagong arsobispo ng archdiocese of Cagayan de Oro.

Ginawa ng Vatican ang announcement kahapon.

Si Bishop Cabanban ay kasalukuyang pinuno ng simbahan sa diocese of Malaybalay sa Bukidnon.

Papalitan ni archbishop elect Cabanban si Archbishop Antonio Ledesma na nagretiro na noong nakaraang taon.

Siya ay isang chemical engineer na nagtrabaho din sa mining companies sa Mindanao bago naging pari at obispo.

SA ATING BALITA EXPRESS.....

Okay lang, sabi ng Malacanang sa desisyon ng Supreme Court na ibasura ang quo warranto petition ng Solicitor General kontra ABS-CBN

Sa Cebu City, maraming matigas ang ulo, ayon sa Inter-Agency Task Force on Covid-19. Nag ikot ang task sa lungsod at lalawigan na nasa ECQ pero marami anbg nasa labas ng bahay at nasa kalsada, wala pang face masks.

Pumanaw na si dating Archbishop Jesus Dosado ng Ozamis kahapon. Inihayag ito ni Ozamis Archbishop Martin Jumoad.

HINAMON NI Buhay party-list Rep. Lito Atienza si House Speaker Alan Peter Cayetano na tapusin na ang pagdinig at gumawa na ng resolusyon kaugnay sa isyu ng prangkisa ng ABS-CBN.

-0-

SPORTS...

Isa pang Pinoy boxer sa ngalan ni super-featherweight Mark Bernaldez ang kakaliskisan sa pagsabak nito kay undefeated American fighter Albert Bell sa susunod na linggo sa Las Vegas, Nevada.

Magtatagpo sina Bernaldez at Bell sa catchweight na 132 pounds sa Hulyo 2 sa isang eight-round, closed-door event sa MGM Grand Conference Center.

Umaasa si Bernaldez na masundan ang impresibong panalo ni Mike Plania noong nakaraang linggo laban kay World Boxing Organization (WBO) ranked No. 1 Joshua Greer.

Gaya ni Plania, itinuturing din na underdog si Bernaldez.

Ngunit handa itong ibuhos ang lahat ng itinatago nitong lakas upang pataubin ang American pug.

Tangan ni Bernaldez ang 20-3 rekord kabilang ang 14 knockouts.

Sa kabilang banda, hindi pa nakakaranas ng kabiguan si Bell sa kanyang boxing career.

Subalit hindi impresibo ang huling tatlong laban nito noong nakaraang taon.

Tinalo ni Bell sina Frank De Alba, Andy Vences at Edward Kakembo — lahat via unanimous decision.

-0-

Sports..

Wala munang Thirdy Ravena na masisilayan sa PBA Annual Rookie Draft sa ngayon dahil nagdesis­yon ang dating Ateneo de Manila University standout na sa Japan na muna maglaro.

Kinumpirma ni Ra­vena na pumirma ito ng isang taong kontrata para maglaro sa three-time league champion San-en Neophoenix na naglalaro sa B.League - ang pinakamalaking basketball league sa Japan.

Magsisimulang maglaro ang 6-foot-2 Pinoy cager sa Oktubre sa oras na lumarga ang 2020-2021 season ng liga.