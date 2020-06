NDBC BIDA BALITA (June 26, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. Pamangkin ni Sec. Manny Pinol na frontiner sa North Cotabato nagpositibo sa Covid

2. Walang bagong kaso ng coronavirus sa Region 12, sa BARMM 14 ang bagong pasyente

3. Police mula Davao del Sur na COVID positive, umuwi sa Tampakan, mga mamayan natakot mahawaan

4. DALAWA patay sa magkahiwalay na pamamaril sa Maguindanao

5. Liblib na barangay sa Sultan sa BArongis, Maguindanao lubog sa baha,

6. Lahat ng volunteer frontliner kontra Covid, tatanggap na ng allowance, ayon kay P. Duterte

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

Local………………..

SANAY TULOY-TULOY NA ‘TO. Walang naitalang bagong kaso ng Covid-19 sa buong Soccsksargen region kahapon.

Iniulat ito ng Department of Health (DOH-12) sa kanilang daily situation report on coronavirus disease.

Ang magandang balitang ito ay sinundan pa ng mas magandang balita dahil tatlong mga babae na nagpositibo sa rehiyon ay naka-recover at nakauwi na ng kanilang mga pamilya.

Ito ay sina Patient 36 na 23 taong gulang at taga South Cotabato na bumiyahe at posibleng nahawa sa Cebu City; Patient 39 na 28 taong gulang na taga Sarangani na bumiyahe sa Manila at ang 44-taong gulang na nakauwi sa South Cotabato mula Maynila.

Ang Cotabato City driver na unang nagpositibo sa rapid test ay negatibo na ngayon, ayon sa city health office.

Nanatili sa 52 ang total number of COVID positive sa Region 12 at 31 ang naka-recover as of Thursday.

Sa BARMM, walong mga pasyente ang nadagdag sa mga COVID-19 positive sa Basilan. Dahil dito, meron nang 14 ang confirmed cases sa island province, ayon kay Gov. Jim Salliman.

Sinabi ni Salliman na ang walong bagong kaso ay mula Maynila at kararating lang sa probinsya makaraang ma lockdown doon ng mahigit dalawang buwan.

Sa walong infected returnees, apat mula sa bayan ng Tipo-Tipo, isa mula Al Barka, isa rin mula Tuburan at dalawa sa Lamitan City.

Sinabi ni Salliman na apat sa mga nagpositibo ay may close contact sa isang City councilor Lamitan City na unang nagpositibo.

Sa ngayon, ayon sa BARMM health ministry, meron nang 104 positive cases sa Bagnsamoro region, 52 ang active at naka confine sa isolation centers habang apat ang nasawi.

Nationwide, 778 new cases ang naitala kahapon at sa kabu-uan meron nang 33,069 ang COVID-19 positive.

-0-

Local……………………

SAMANTALA, nagpahayag ng kalungkutan si Gov. Nancy Catamco sa sinapit ni Shane Pinol subalit naniniwala siyang kaya ito ng 20 taong gulang na binata.

Ayon kay Catamco, si Shane ay masipag na frontliner at hindi umaayaw saan man siya at ang kanyang team ay ipadala upang salubungin ang mga Cotabatenio na umuuwi mula sa mga lugar na merong mataas na kaso ng Covid.

Naniniwala ang gobernador na malalampasan ni Shane ang bagay na ito dahil itutuloy pa niya ang kanyang misyon na tumulong mailigtas ang mga kababayan.

Kasabay nito, iginiit ni Catamco sa lahat na di pa tapos ang laban. Nagka-positibo man ang isa sa mga frontliner, tuloy pa din laban.

Panalangin para sa kaligtasan ang alay ni Catamco para kay Shane at sa lahat ng mga may Covid sa lalawigan.

-0-

Local …………………….

SA TACURONG CITY, bawal pa ang mga senior citizens at mga minors na nagkakaedad ng 18 years old pababa na magtungo sa public places para mag jogging o maglaro ng basketball.

Sinabi ni Tacurong City Mayor Angelo Montilla na nakabase ito sa Executive Order No. 37 na ipinalabas ni Sultan Kudarat Gov. Suharto Teng Mangudadatu.

Ayon kay Montilla, talagang bawal pa sa ngayon na lumabas ng kanilang mga bahay ang mga matatanda at senior citizens dahil sila ay nabibilanga sa vulnerable sector.

Inatasan ni MOntilla ang Tacurong City PNP na arestuhin at ipagharap ng kaso ang mga lalabag sa kautusan ng provincial government.

Umaasa si Montilla na susunod ang lahat ng mga taga Tacurong sa kautusan na ito dahil hindi pa tapos ang Covid-19.

-0-

Local……………………

TINIYAK NI Maguindanao health chief Dr. Elizabeth Samama na lahat ng mga umuuwing taga lalawigan mula sa ibang lugar ay mahigpit n amino-monitor ng Integrated Provincial Health office o IPHO.

Ginawa ni Dr. Samama ang pahayag sa panayam ng DXMS Radyo Bida.

SA ngayon, merong 21 na kaso ng Covid-19 positive ang naitala sa lalawigan, at pito sa mga ito ay nananatili sa isolation center sa Datu Hofer, Maguindanao.

Tiniyak niya na mahigit na nakikipag-ugnayan ang IPHO sa mga local government units at sa mga lugar na pinanggalingan ng mga umuuwing Maugindanaons.

-0-

Pag-angkas sa motorsiklo ipinagbabawal muli sa Kidapawan City, kasunod ng naiulat na positive case ng COVID-19 sa lungsod

Nilagdaan na ni City Mayor Joseph Evangelista ang bagong executive order na nagsasabing ipinagbabawal na ang pag-angkas sa motorsiklo sa Kidapawan City matapos maiulat ang dalawang bagong kaso ng COVID-19 sa lungsod.

Ayon kay Evangelista, epektibo kahapon ang nasabing kautusan at walang exempted kahit paman frontliner o miyembro lamang ng pamilya ang isasakay bilang preventive measure ng City LGU kontra Coronavirus Disease.

Para sa mga tricycle naman, balik sa dalawang pasahero ang maaring isakay isa sa harap at isa naman sa likod. Sa ngayon, nasa ilalim pa rin ng Modified General Community Quarantine ang buong probinsya at bukas pa rin ang control points sa ibang bayan sa loob ng Cotabato Province. Dagdag pa ng Alkalde, pinaghandaan na ito ng LGU dahil sa patuloy na pagtulong sa mga stranded individual na makauwi sa kanilang bawat lugar at naghahanda na rin sa mga posible pang mangyayari.

Sa mga empleyado naman ng City hall na may close contact sa confirmed COVID-19 patient ay pinayuhang wag na lamang pumasok. Ipinag-utos na rin sa City Epidemiology Surveillance Unit na magsagawa ng contact tracing sa mga officials o empleyado na nakasalamuha sa kumpirmadong may COVID-19.

-0-

Contact tracing ng mga nakasalamuha ng tatlong COVID-19 patients sa North Cotabato, mas pinalalakas pa ng Provincial IATF

Patuloy na tutulong at susundo ng mga Locally Stranded Individual at Returning OFW ang Provincial Sagip North Cotabatenos sa kabila ng pagpositibo ng isang LSI at 20 anyos na frontliner ng kabilang sa Task Force Team.

Ayon kay EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, mas hihigpitan pa ang pagpapatupad ng protocols bago ang pagpapauwi sa kanila, kung saan sa kabuuang bilang abot na sa 2,700 ang natulungang makauwi ng pamahalaan Nasa 0.7percent lamang mula sa nasabing bilang ang nagpsotibo dito, ibig sabihin mahigpit ang pagsunod sa minimum health protocols, mahigpit ring ipapatupad ang 14 plus 14 rule.

Ibig sabihin 14 days minimum quarantine mula salugar na pinanggalingan lugar at 14 days quarantine sa LGU facility. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang contact tracing ng IATF sa mga nakasalamuha ng tatlong bagong confirmed positive case.

Batay sa pinakahuling datus, higit sa isang daan na ang nacontact trace na mga nakasalamuha ng tatlong COVID-19 patients sa probinsya. Higit 100 sa 20 years old na frontliner, dalawangput tatlo dito ay nakaquarantine na. Para sa 84 anyos na lalaki, pito sa kanyang family members habang dalawangput tatlo na mga hospital personnel.

Para sa 38 years old na LSI na taga Tulunan, North Cotabato walo ang kanyang nakasalamuha at lahat ay nakaquarantine na.

Pinabulaanan din ng opisyal ang ulat na magpapatupad ng lockdown at ibabalik ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa probinsya dahil sa panibagong kaso.

-0-

Pangamba ng mga mamamayan sa pagpositibo sa COVID-19 ng isang pulis sa Tampakan, South Cotabato, pinawi ng provincial health officer ng lalawigan

Nakabalik na sa pinagtatrabahuhang lugar ang isa katao na taga Tampakan,South Cotabato nang makumpirma na positibo ito sa COVID-19. Kaya ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr., walang dapat ikabahala ang mga mamamayan ng lalawigan.

Sa katunayan ayon kay Aturdido, nalaman lamang nila ito nang magtanong ang mga taga Regional Epidemiology and and Surveillance Unit o RESU Region I2 sa Provincial Epidemiology and Surveillance unit kung nakauwi sa kanilang lugar ang nasabing pasyente.

Kinumpirma din ni Aturdido na ang nagpositibo sa COVID-19 ay kasapi ng Special Action Force o SAF ng PNP.

Paliwanag ni Aturdido pinayagan itong makauwi sa kanilang lugar sa Tampakan dahil sa negatibong resulta ng rapid test sa pinaggalingang lugar. Pero bago nakauwi, nakuhanan ito ng swab sample na ipinadala sa Southern Philippines Medical Center o SPMC sa Davao city kung saan nakumpirma na positibo ito sa virus.

Sinabi ni Aturdido na maaring nahawa ng COVID-19 ang nasabing pulis sa lugar kung saan siya nakadestino Voice Clip…Si South Cotabato Provicial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Kaugnay nito kinumpirma naman ni Tampakan Mayor Leonard Escobillo na ang nasabing COVID-19 patient ay umuwi sa kanilang lugar sa barangay Lambayong noong June 12 hanggang 16. Ito ay matapos humingi ng abiso sa lokal na pamahalaan.

Gayunpaman ayon kay Escobillo bilang pagiingat, ipinatupad ang walong araw na lockdown sa apat na mga purok ng nasabing barangay. Ang mga ito ay ang mga purok ng Pagkakaisa, Bagong Silang, Mabuhay at Pagasa. Layon nito na mabigyan daan ang contact tracing ng municipal health office sa mga maaring nakasalamuha ng nasabing COVID-19 patient.

-0-

Umabot na sa dalawamput tatlong mga establisemento sa region 12 ang permanenteng nagsara sanhi ng Covid-19 pandemic. Ito ay base naman sa datus ng Department of Labor and Employment o DOLE 12 hanggang noong June 23.

Ayon kay DOLE 12 Information Officer Christopher Gamboa ang permanenteng pagsara ng mga establisemento ay nakaapekto sa 468 na mga empleyado. Karamihan sa mga ito ayon kay Gamboa ay nagtrabaho sa mga retail, food services, education, financial o insurance at agriculture sector. Kinumpirma din ni Gamboa na temporaryo namang nagsara ang mahigit 1,600 na mga negosyo sa rehiyon.

Ito ayon kay Gamboa ay nakaapekto naman sa mahigit 19 thousand na mga empleyado. Pero ayon kay Gamboa ilan sa mga ito ay nakabalik na sa trabaho matapos magbukas ang pinagtatrabahuhang mga establisemento.

Dinagdag din ni Gamboa na nagpatupad naman ng flexible work arrangement ang 445 na mga kumpanya sa rehiyon. Apektado naman nito ang mahigit sampung linong mga mangagawa. Kaugnay nito sinabi ni Gamboa na may mag programa para sa mga mangagawa nawalan ng trabaho ang DOLE.

Gayunpaman ayon kay Gamboa inaasahan nila na hindi na madadagdagan pa ang bilang mga mangagawa sa rehiyon na maapektuhan ng krisis sa Covid-19. V

-0-

Local……………………

NANAWAGAN ng tulong ang mga residente ng Barangay Gandungan, Sultan sa Barongis matapos na makaranas ng baha mula pa noong June 5 hanggang sa kasalukuyan.

Ayon kay Chairman Uyag Kalmag, umpisa nang sila ay binaha ay mangilan-ngilan lamang sa kanila ang nakatangap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng bayan.

Sa patuloy na pag-ulan sadyang nahihirapan ang mga residente dahil lubog din sa tubig ang kanilang mga pananim.

Sinabi ni Kalmag na kanya nang ipinarating sa LGU ang kanilang sitwasyon subalit hanggang sa ngayon ay wala pa ring aksyon.

Maliban sa Gandungan, lubog din sa baha ang mga Barangay ng Pakpakan at Barurao, ayon kay ABC President Allandatu Angas.

Kasabay ng nararanasang pagbaha, tinupok ng apoy ang isang tahanan matapos na ito ay masunog sa Barangay Barurao, Sultan sa Barongis.

Mabilis namang nakatanggap ng damit, Relief goods at cash assistance mula sa Municipal Social Wealfare and Development ang pamilyang nasunugan.

-0-

Inilunsad ng Deped sa lalawigan ng Sarangani ang Schools Division Office o SDO Sarangani Brigada Eskwela Barter Community. Layon nito na matulungan sa kanilang Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela ang mga pampublikong eskwelahan sa lalawigan.

Ito ay ayon kay Division Brigada Eskwela Coordinator at Senior Education Program Specialist Romeo Martin. Ayon kay Martin dahil sa dami ng mga problema mahihirapan ngayon ang mga Local Government Unit na tumulong sa kanila. Kaya ayon kay Martin kailangan ding maghanap ng iba pang alternatibo ang mga eskwelahan.

Ayon kay Martin sa pamamagitan ng SDO Sarangani Brigada Eskwela , maaring ipampalit ng mga school heads, guro, at mga magulang ang kanilang mga potted plants at iba pang mga gamit sa mga pangangailangan ng mga eskwelahan. Kalakip sa mga ito ang mga ito ang mahahalagang pangangailangan sa new normal na pagsisimula ng klase tulad ng alcohol, face masks, sabon, thermal scanner, school supplies, at maraming iba pa.

Sinabi ni Martin na dahil sa pandemya iba na ang Brigada Eskwela at Oplan Balik eskwela ngayong 2020. Ayon kay Martin kailangan kasi nilang sumunod sa protocols ng DOH tulad ng social distancing at proper hygiene.

-0-

Problema ng mga magulang sa pag-assist sa kanilang mga anak sa “new normal” na klase tinutugan na ng Deped sa South Cotabato

Tuturuan ng Deped ang mga magulang sa mga malalayong lugar ng South Cotabato kung paano gamitin ang modules ng kanilang mga anak. Ito ayon kay Deped South Cotabato Schools Division Superintendent Ruth Estacio ay dapat nilang magawa bago pa man ang pagsisimula ng klase.

Ayon kay Estacio lumabas kasi sa kanilang assessment na sa ngayon hindi basta ipagkatiwala na lamang ng Deped sa mga magulang ang pagtuturo sa kanilang mga anak na nasa grades 1,2,at 3 na magaaral sa pamamagitan ng modular learning.

Dahil sa kawalan ng kuryente at internet signal maraming mga magulang at mga magaaral sa South Cotabato lalong lalo na sa mga bayan ng Lake Sebu at T’boli ang pumili sa modular na pamamaraan ng pagtuturo.

Para masolosyonan ang nasabing mga problema sinabi ni Estacio na hiniling na nila sa mga lokal na opisyal na magbigay ng solar panel sa mga lugar ng T’boli at Lake Sebu na walang linya ng kuryente. Ito ay bilang paghahanda na rin sa pagsisimula ng klase sa August 24.

Nauna nang nanawagan si Estacio sa mga magulang na huwag kaligtaaan na sulatan ang survey form ng Deped na kalakip sa kanilang enrollment form.

Paliwanag ni Estacio mahalaga kasi ito para malaman ng Deped kung anong modality o pamamaraan ng pagtuturo sa “new normal” ang kanilang ipatutupad sa isang lugar

-0-

Nananatiling matatag ang Department of Agricultre sa kabila ng mga pagsubok sa COVID-19 pandemic na kinakaharap ngayon ng bansa.

Ito ay ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen. Sinabi ito ni Mangelen sa katatapos lang na 122nd Anniversary ng ahensya. Sinabi ni Mangelen na dahil sa pandemya mas nakikita na nakasasalay sa agrikultura ang survival ng mga mamamayan.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Mangelen patuloy pa rin ang pagpapaigting ng DA sa kanilang mga programa. Layon nito na mas makatulong pa sa mga magsasaka, mangingisda at ibang stakeholders. Dinagdag din ni Mangelen na maging si Pangulong Rodrigo Duterte ay naniniwala na malaki ang magagawa ang agri-fishery sector para sa pagunald ng ekonomiya ng bansa.

Tema ng DA celebrasyon ngayong taon ang “Agrikultura ang Pagasa sa Kabila ng Pandemya.”

-0-

PATAY ang 60 anyos na si lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek kahapon sa Barangay Maitumaig, Datu Unsay, Maguindanao

Sa report ng pulisya, nagpapahinga lamang umano ang biktimang si Zainal Abdullah pasado alas unse ng umaga kahapon nang binaril ng salarin sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan.

Dead on the spot ang biktima habang mabilis namang tumakas ang suspek matapos gawin ang krimen.

Samantala, PATAY din ang magboboteng si Gerson Geromiano Gases, 43 anyos na taga-Barangay Tambak, Lambayong, Sultan Kudarat matapos na pagbabarilin sa Barangay Satan, Sharif Aguak, Maguindanao.

Tinambangan umano ng hindi pa nakikilalang mga suspek ang biktima habang sakay ng kanyang motorsiklo.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan si Geromiano na naging sanhi rin ng kanyang agarang kamatayan.

-0-

PATAY ANG ISANG PARI MATPAOS na ang kanyang sinasakyang pick-up ay bumangga sa isang 10-wheeler truck sa Zamboanga City.

Kinilala ni Zamboanga City police spokesperson Major Edwin Duco ang biktima na si Fr. Alfredo Alavado, 52 taong gulang, director ng Archdiocesan Liturgical Apostolate at parish priest sa Barangay Manicahan.

Nangyari ang aksidente pasado alas dose madaling araw kahapon sa Lobregat Highway.

Ayon sa police report, si Fr. Alavado ang nagmamaneho ng Nissan Navara pick-up at sinusundan niya ang 10-wheeler truck na may kargang soda.

Patungo ng Zamboanga del Norte ang truck na sinusundan ni Fr. Alavado. Tila nakatulog ito at bumangga sa likuran ng trailer truck.

Sa lakas ng impact, tumilapon ang sasakyan ng pari at naputan sa drainage canal. Inabot ng dalawagn oras bago siya nakuha mula sa pagka-ipit.

Nang ma-rescue, si Fr. Alavado ay unconscious na. Dinala siya sa Zamboanga Peninsula Hospital pero binawian din ng buhay alas dos ng madaling araw.

Si Fr. Alavado ay pauwi mula sa birthday celebration ni Zamboganga Archbishop Romulo dela Cruz, DD.

SA ATING TIMRA BALITA EXPRESS

Sa Surigao del Sur, ipinag-utos ng DepEd ang pagsasara ng mga non-DepEd recognized schools na ginamit umano bilang training ground para sa mga rebelde. Iniulat ni Reahlyn Alvarez ng TIMRA Station DXSF-FM na ang pagpapasara ay ipinag-utos ni DepEd CARAGA Regional Director Cesar Bingas.

ipinag-utos ng DepEd ang pagsasara ng mga non-DepEd recognized schools na ginamit umano bilang training ground para sa mga rebelde. Iniulat ni Reahlyn Alvarez ng TIMRA Station DXSF-FM na ang pagpapasara ay ipinag-utos ni DepEd CARAGA Regional Director Cesar Bingas. BREAKER

Sa Davao City , inindorso ni Mayor Sara Duterte ang planong pagdagdag ng anim na regular flights papasok ng Davao International Airport mula sa Maynila at iba pang panig ng bansa. Ayon sa report ni Joey Sem Dalumpines ng PIA-11, ito ay upang dahan-dahang maibalik ang air travel at ekonomiya ng southeastern at southcentral Mindanao.

, inindorso ni Mayor Sara Duterte ang planong pagdagdag ng anim na regular flights papasok ng Davao International Airport mula sa Maynila at iba pang panig ng bansa. Ayon sa report ni Joey Sem Dalumpines ng PIA-11, ito ay upang dahan-dahang maibalik ang air travel at ekonomiya ng southeastern at southcentral Mindanao. BREAKER

Sa Pagadian City , nanawagan ang Federation of Subanen tribal leaders ng Western Mindanao sa United Nations na tulungan silang protektahan ang kanilang ancestral domain laban sa intrusion diumano ng mga rebeldeng NPA. Sa kanilang liham sa UN Office of High Commission on Human Rights, sinabi ng mga katutubo na panay ang harassment at deceptive tactics ng mga NPA sa kanilang ancestral lands.

, nanawagan ang Federation of Subanen tribal leaders ng Western Mindanao sa United Nations na tulungan silang protektahan ang kanilang ancestral domain laban sa intrusion diumano ng mga rebeldeng NPA. Sa kanilang liham sa UN Office of High Commission on Human Rights, sinabi ng mga katutubo na panay ang harassment at deceptive tactics ng mga NPA sa kanilang ancestral lands. BREAKER

Sa Butuan City , sinuspende ni Surigao del Norte Gov. Francisco Matugas ang sea travel patungong Sirgao islands matapos na biglang tumaas ang bilang ng mga positibo sa COVID-19. Layunin ng locakdown na ito na mahinto ang pagkalat ng sakit. Tatagal hanggang June 30 ang suspension, ayon kay Matugas.

, sinuspende ni Surigao del Norte Gov. Francisco Matugas ang sea travel patungong Sirgao islands matapos na biglang tumaas ang bilang ng mga positibo sa COVID-19. Layunin ng locakdown na ito na mahinto ang pagkalat ng sakit. Tatagal hanggang June 30 ang suspension, ayon kay Matugas. BREAKER

-0-

Ipagpapaliban muna ng LGU ang pamimigay ng cash assistance sa mga left out beneficiaries ng Social Amelioration Program o SAP para sa second tranche sa Makilala, North Cotabato. Sa halip na isasagawa sana simula ngayong araw, ipinagpaliban muna ito ng PNP at Makilala LGU dahil kailangan pang isaayos ang listahan.

Sinabi ni Makilala PNP Chief Police Major Arneil Melocotones, pangunngunahan ng mga miyembro ng PNP, DILG at Bureau of Fire Protection ang isasagawang pay out sa bawat cluster batay na rin sa bagong memorandum na ibinaba sa lahat ng local police station.

Anya, higit sa dalawang libo ang makikinabang sa nasabing programa mula lamang sa naturang bayan. Sa buong rehiyon, abot sa 125,000 ng makakabenispiyo dito habang nasa higit 10,000 naman sa nasabing bilang ang Cotabato Province. Samantala, muli namang nilinaw ng opsiyal na ang pamamahagi ang cash assistance ay para sa mga qualified beneficiaries na hindi nakatanggap sa unang tranche at hindi 4ps beneficiary.

Sa ngayon, wala pang ipinalabas na bagong schedule ang LGU kung kailan sisimulan ang naantalang pay-out.

-0-

20-Million pesos inilaang pondo ng Department of Agriculture para sa mahigit apat na libong mga magsasaka sa Mlang, North Cotabato

Aabot sa 4, 008 na mga magsasaka ng palay ang nakatanggap ng tig-five thousand pesos na tulong pinansyal mula sa Department of Agriculture of DA sa pamamagitan ng programang ‘Rice Farmers Financial Assistance kamakailan. Pinasalamatan naman ni Mlang Mayor Russel Abonado ang kabuuang 20-million pesos na ayuda mula sa DA na malaking tulong sa mga magsasaka.

Samantala, abot naman sa walong libong mga magsasaka na nasa irrigated area at apat na libong mga rainfed farmers mula sa 24 na mga barangay ng bayan ang nakatanggap din ng binhi mula rin sa nasabing ahensiya.

Kabuuang 12, 602 na bags ng inbred rice seeds ang naipamahagi sa mga ito sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Namahagi rin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng abono, vegetables seeds, fingerlings, binhi ng mais at livestock.

-0-

25 mga pamilya lumikas matapos maipit sa bakbakan ng militar at NPA sa Arakan, North Cotabato Umabot sa 25 na mga pamilya o 108 na mga indibidwal ang agad na inilikas ng LGU Arakan matapos sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng militar at rebeldeng NPA sa dalawang mga sitio ng Barangay Napalico at Sumalili, Arakan kaninang umaga.

Ayon sa ulat ng Arakan LGU, ang mga bakwit ay mula sa Sitio Midsapakan ng Barangay Napalico at Sitio Myarere ng Barangay Sumalili. Sa report na nakalap ng Radyo Bida, alas 10:20 kaninang umaga ng magkasagupa ang grupo ng militar at rebeldeng NPA sa naturang mga sitio.

Alas 11 ng umaga ay dito na nakita ng mga residente ang air support ng militar at binomba ang kinalalagyan ng mga NPA. Sa takot na maipit ay agad na nagsilikas ang mga residente na ngayon ay maayos na nailipat sa Sitio Sunlove ng Barangay Napalico.

Agad namang umakyat sa lugar ang LGU Arakan at nagbigay ng tulong kagaya ng bigas at ulam sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at ang MDRRM Arakan. Sa ngayon ay hindi pa makumpirma kung may namatay o nasugatan sa tropa ng militar at mga rebelde.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

INAPROBAHAN na ni P. Duterte kahapon ang panukalang bigyan ng daily allowance ang mga individual na nagboluntaryo bilang frontliner sa kampanya kontra Covid-19.

Sa ilalim ng Administrative Order No. 31, ang bawat volunteer ay tatanggap ng P500 araw araw na sila ay nagsisilbi sa mga swab centers at pagamutan.

Qualified din sa Covid-19 duty allowance ang mga kawani na regular, contractual or casual, mga contract of service workers, job order (JO) na nagsisilbing frontliner.

-0-0-

Mga bagong abogado na kapapasa lang sa BAR exam, nanumpa sa tungkulin sa pamamagitan ng on-line oath taking ceremonies.

First time ito sa kasaysayan na ang mga bagong abogado ay nanumpa online.

Sila ay agad na tumanggap ng unsolicited advice mula sa Integrated Bar of the Philippines (IBP).

Ang payo ng IBP sa mga bagong abogado ay: “Excel without sacrificing honor.”

At may dagdag na payo pa si IBP President Domingo Cayosa sa kanila: “Be brave without being boastful; be dynamic, never indifferent. Lead and lend a helping hand.”

-0-

SA ATING NATIONAL BALITA EXPRESS

LABING SIYAM ANG namatay sa Cebu City kahapon dahil sa Covid 19. SA ngayon, abot na sa 119 ang nasawi mula noong buwan ng Marso.

BREAKER

Nagdagan pa ang bilang ng mga police frontliner kontra Covid na nagkaroon ng coronavirus. Kahpon, 60 na mga police ang nagpositibo at sa ngayon, meron nang kabu-uang 579 ang positibo sa sakit.

BREAKER

Ang “tuob” (or steam inhalation) ay walang pang scientific proof na nagpapagaling sa COVID-19,m ayon sa Dept of health. Pero wala naman daw masama kung mag-tuob ang mga taong merong lagnat dahil nakakatulong din naman, ayon kay DOH Usec. Maria Rosario Vergeire.

BREAKER

-0-

SPORTS...

Hindi iiwan ni Thirdy Ravena ang Gilas Pilipinas sa kabila ng pagpirma nito ng kontrata sa isang koponan sa B.League ang pinakamalaking commercial league sa Japan.

Ito ang tiniyak ni Samahang Basketbol ng Pilipinas president Al Panlilio nang makausap nito si Ravena.

Ayon kay Panlilio, ipinangako ni Ravena na magiging available ito sakaling kailanganin ang kanyang serbisyo sa Gilas Pilipinas sa mga international competitions.

-0-

Hindi inaasahan ni Tab Baldwin na ito ang mangyayari sa negatibong komento niya sa format ng PBA at sa pagiging ‘tactically immature’ ng mga coaches.

Tinanggal ng TNT Katropa si Baldwin bilang kanilang assistant coach at team consultant sa hindi pa malamang dahilan.

Dahil sa kanyang maanghang na komento sa tournament format ng PBA pati na sa pagbanat niya sa mga local coaches sa isang podcast ay pinatawan ng liga ang 62-anyos na American-New Zealander ng three-game suspension at multang P75,000.