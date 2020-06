NDBC BIDA BALITA (June 27, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. APAT NA PANIBAGONG kaso ng Covid-19 naitala sa Soccsksargen region; Anim na pasyente naman, nakarecover na sa South Cotabato

2. MGA RESIDENTE ng isang barangay sa Kidapawan, na discriminate kasi isang kabarangay, nagpositibo sa Covid

3. DTI at DOLE, nagsagawa ng inspection sa health protocols ng mga business establishments sa Isulan at Tacurong

4. UNHCR, namigay ng PPE at face masks sa BARMM

5. Teacher, huli sa extortion entrapment operation sa Kidapawan

6. SENATOR RAMON Revilla Sr, pumanaw na

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

Local………………..

APAT NA PANIBAGONG KASO ng Covid-19 positive ang naitala ng Dept of Health sa Soccsksargen region hangang kagabi.

Tatlo sa mga ito ay mula Sultan Kudarat at ang isa ay mula Sarangani province.

SAmantala, iniulat din ng DOH-12 kahapon ang paggaling ng isang 37 taong gulang na pasyente sa South Cotabato. Siya ay may travel history sa Maynila.

Sa ngayon, meron nang total na limamput anim ang positibo sa Region 12, tatlumput dalawa naman ang naka recover na.

-0-

Local………………..

UPANG MATIYAK na sumusunod ang mga business establishments at malalaking grocery stores sa Sultan Kudarat sa health protocols laban sa Covid-19, nagsagawa ng surprise inspection ang mga kinatawan ng Dept of Trade and Industry at Dept of Labor.

Nagtakda kasi ang DTI at DOLE ng interim guidelines on workplace prevention and control of COVID 19, upang makatulong sa pagpigil sa pagkalat ng coronavirus sa lalawigan.

Pitong malalaking establishment ang isinailalim sa inspection kung saan ipinatupad ang developmental approach at di pinapatawan ng multa ang mga pagkululang ng mga tindahan.

Sa halip, sila ay tinutulungan ng DTI at DOLE paano mapabuti ang kanilang health protocols at safety measures.

Resulta ng inspection: compliant o sumusunod sa alituntunin ang mga tindahan. Payo ng gobyerno sa mga mamimili, sumunod sa polisiya ng mga business establishment para walang problema.

-0-

Local………………..

NAKATAKDANG DARATING SA TAWI-TAWI ang unang batch ng halos 400 Pinoy deportees mula Sabah, Malaysia at malaki ang posibilidad na sila ay carrier ng coronavirus.

Ayon sa National Commission on Muslim Filipinos (NCMF)-Bureau of External Relations, ang mga ito ay unang darating sa Zamboanga City sa July 6 bago sila didiretso ng Bogao, Tawi-Tawi.

Nagkaroon na ng coordination meeting ang mga opisyal ng BARMM Ministry of Social Services and Development, Tawi-Tawi Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Red Cross-Tawi-Tawi, at NCMF upang tiyakin na maayos ang pag-uwi ng kabu-uang 5,300 Filipino deportees mula Sabah.

Sa Zamboanga City, ang mga deportees ay sasailalim sa health protocols upang matiyak na ligtas sila sa Covid-19 bago patutuluyin sa Tawi-Tawi.

-0-

Local…

HINDI PABOR SI BARMM Chief Minister Murad Ebrahim sa panukalang ibalik sa General Community Quarantine o GCQ ang buong Lanao del Sur dahil sa pagtaas ng mga Covid-19 positive kasunod ng pag-uwi ng mga locally stranded persons at returning OFWs.

Sinabi ni Minister Murad sa mga reporter na mas makabubuting gawin ang zoning. Ibig sabihin ay alamin ang mga lugar na mataas ang kaso ng Covid at ito ang ideklarang balik-GCQ pero hindi ang buong lalawigan.

Mahigit 90 na ang nagpositibo sa Lanao Sur at karamihan sa kanila ay mga Maranao na mula sa Maynila at Cebu kung saan mataas ang kaso ng coronavirus disease.

-0-

Local………………..

NAKATANGGAP NG mga PPE o Personal Protective Equipment ang BARMM government mula sa UNHCR o United Nations High Commissioner for Refugees kahapon.

Ang turnover ceremony ay ginawa sa operation center ng BARMM READI, Pormal na ibinigay ni UNHCR Protection Associate Sapia Taulani, Sr. kay BARMM Chief Minister Murad Ebrahim ang donasyon.

Kabilang sa natanggap ng BARMM government ay N95 face masks, patient care gloves, surgial caps at shoe covers, medical masks, face shields, at tarpaulin na may eyelets at fire retardant.

Ayon kay MILG-BARMM Minister Atty. Naguib Sinarimbo karamihan sa mga donasyon ay gagamitin ng kanilang staff sa operation center sa pag-aasikaso ng mga LSI at ROF.

-0-

Guro, arestado sa entrapment operation ng CIDG sa Kidapawan City

Kulungan ang bagsak ng isang guro sa isinagawang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Osmena, Drive Kidapawan City pasado alas 8:00 ng umaga kahapon.

Nakilala ang guro na si Jovanny Daven, 30 years old, taga Barangay Balite Magpet at guro ng Kisante National School sa Makilala.

Ayon sa school administrator ng Institute For Motorbikes and Auto Mechanics Incorporated na isang Technical Vocational School, dalawang beses na anya ito ginawa ng guro at napagakasunduan nilang may 1,000 pesos siya at 1,000 pesos naman para sa kanyang adviser sa bawat enrollee na mag-aaral para pambili ng gamit sa paaralan.

Sa panig naman ng guro, inosente anya siya dahil ginawa lamang nito ang kanyang trabaho bilang coordinator ng Joint Delivery Voucher Program at ang perang kanyang malilikom ay mapupunta para sa pagsasaayos ng kanilang paaralan at nilinaw na hindi sa kanyang sariling bulsa.

Nang inabot ang marked money ay dito na isinilbi ang operasyon laban sa kanya. Sa ngayon nasa kustudiya na ng CIDG-Kidapawan ang guro at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Anti-red tape law and Extortion.

-0-

LOCAL…

ISINUKO NG LOKAL na pamahalaan ng Datu Unsay, Maguindanao ang siyam na ibat ibang uri ng armas sa Army 1st Mechanized Infantry Battalion.

Ang mga baril na nakolekta sa ibat-ibang barangay at isinuko sa military ay suporta ng Datu Unsay LGU sa disarmament campaign ng gobyerno.

Kabilang sa mga isinuko ay isang cal. 50 barret sniper’s rifle, grenade launchers, rocket propelled grenades and RPG ammunition, mga bala, Garand rifle at M-14 rifles.

Mahigit na 2 libong armas ang nalikom ng 6th Infantry Division sa Maguindanao mula pa noong January 2019.

-0-

Local...

Paliwanag ng ilang mga establisemento sa South Cotabato sa paglagpas sa suggested retail price ng kanilang mga paninda hiniling ng DTI sa lalawigan

Nagpaliwanag na sa lagpas sa suggested retail price ng kanilang mga produkto ang walong mga establisemento sa South Cotabato. Ito ay matapos padalhan ng letter of inquiry ng Department of Trade and Industry o DTI sa lalawigan.

Ayon kay DTI South Cotabato Trade and Industry Development Specialist Ria Hallarsis ang mga establisemento na ito ay makikita sa Koronadal City, at mga bayan ng Polomolok at Surallah. Matatagpuan sa nasabing mga lugar ang mga pangunahing trading center sa South Cotabato.

Sinabi ni Hallarsis na maayos namang naipaliwanag ng nasabing mga establisemento ang mas mataas na presyo sa SRP ng kanilang mga paninda.

Ayon kay Hallarsis may mga malalaking tindahan sa South Cotabato na mas matatas ng hanggang piso ang presyo ng kanilang mga naka-display na paninda kumpara sa presyo sa kanilang mga cashier.

Kaya panawagan ni Hallaris sa mga establisemento sa South Cotabato i-update ang pricing ng kanilang mga naka-display na mga paninda .

Nilinaw naman ni Hallarsis na ang paliwanag ng mga establisemento na pinadalhan ng letter of inquiry ng DTI ay kailangan pang isailalim sa evaluation ng kanilang legal officer. Layon nito na malaman kung may paglabag ang nasabing mga establisemento Vo

-0-

Anim na mga COVID-19 patient sa South Cotabato gumaling na raw ayon sa health education and promotion officer ng provincial health office

Magaling na ang anim sa labin anim na mga COVID-19 patient sa South Cotabato habang patuloy pa ring nasa isolation ang sampung iba.

Ito ay ayon kay Integrated Provincial Health Office o IPHO Health Education Promotion Officer Hannah Ebeo Dinagdag din ni Ebeo na abot na rin sa mahigit dalawang libong mga dumating na locally stranded inviduals o LSI at returning overseas Filipinos o ROF sa lalawigan ang sumailalim sa rapid test.

Paliwanag ni Ebeo walo sa mga ito ay nagpositibo sa COVID-19 ilang araw matapos dumating. Ito ay kahit nag-negatibo pa sa pinangalingang mga lugar.

Ipinapakita nito ayon kay Ebeo na kahit pa negatibo sa place of origin ang mga ROF at LSI hindi pa rin maaring maging kampante ang publiko. Kaya panawagan ni Ebeo sa mga local government unit sa South Cotabato paigtingin pa ang kanilang community quarantine at isolation facility.

Ayon kay Ebeo ito ay dahil sa inaasahang pagdating pa ng maraming mga ROF at LSI sa lalawigan.

-0-

Land transportation Office 12 suportado ang backriding sa mga motorsiklo

Aprubado ng Regional Inter-Agency Task Force on COVID-19 ang resolusyon ng Land Transportion Office o LTO 12 na pagpayag ng backriding sa mga motorsiklo.

Ito ay ayon kay LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga. Pero ayon kay Gonzaga, ang nasabing resolution ay kailangan pang isumite para sa approval naman ng National Inter-Agency Task Force.

Ayon kay Gonzaga ito ay tugon ng LTO 12 sa hiling na pagpayag sa backriding ng publiko lalong lalo na ang mga mamamayan sa mga liblib na lugar. Kaugnay nito, umapela din si Gonzaga ng suporta sa mga local government unit sa rehiyon.

Ito ay sa pamamagitan ng pagawa din ng kahalintulad na resolusyon. Pero nilinaw din ni Gonzaga na kung katigan ng national IATF ang kanilang hiling, kailangan pa rin ng mga motorsiklo na maglagay ng harang sa pagitan ng backrider at driver .

Ito ay upang matiyak ang kanilang kaligtasan.

-0-

Gensan jail warden pinalawig ang pagbabawal ng mga bisita sa mga inmate sa kanilang district jail dahil sa banta pa rin ng COVID 19 Bawal pa rin ang mga bisita sa General Santos City reformatory center o district jail. Ito ay bunsod pa rin ng banta ng coronavirus disease 2019 o COVID-19.

Ayon kay Gensan City Jail Warden, Jail Superintendent Peter Bongat, pinalawig nila ang suspension ng visiting privileges sa mahigit 1,500 na persons deprived of Liberty o PDL.

Ipinahayag ni Bongat na ginagawa nila ngayon ang lahat para manatiling COVID-19 free ang Genbsan City Jail. Binigyan diin nito na ayaw nilang mangyari din sa Gensan city jail ang nangyaring paglobo ng COVID-19 cases sa iba pang jail facilities. Dinagdag din nito na para matiyak ang patuloy na makikipagusap ng mga PDL sa kanilang mga kaanak at abogado gumagamit sila ng internet.

Ito ay sa pamamagitan ng “e-dalaw” program ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sinabi ni Bongat na mayroong labinlimang computer na ibinigay para dito ang pamahalaang panlalawigan ng Sarangani. Ito ay bukod pa sa siyam na mga cellphone na maari ring gamitin ng mga PDL sa pag text sa kanilang mga pamilya.

Dinagdag din ni Bongat na inihahanda na nila para maging quarantine facility ang tatlong mga selda sa Gensan District Jail.

-0-

Programa ng pamahalaan para matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa kabila ng COVID-19 pandemic suportado ng DSWD 12

Mahalaga ang pagkakaroon ng food hub para matiyak ang sapat na supply ng masustansyang pagkain na kailangan sa pagbangon mula sa epekto ng pandemya sa COVID-19. Ipinahayag ito ni Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo.

Ayon kay Espejo, dahil sa kawalang katiyakang dulot ng COVID 19 pandemic kailangan ng pamahalaan na maghanap ng solusyon lalong lalo na sa mga pinakaapektadong sektor ng lipunan. Sinabi ito ni Espejo matapos ilunsad ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang Indigenous People Empowered as Agripreneurs towards a Collective End o IPEACE sa Alabel, Saranganni Province.

Ito ang inobasyon ng dalawamput dalawang mga ahensya ng pamahalaan para matulungan ang mga mamamayan na malapagpasan ang COVID-19 crisis. Ayon kay Espejo ang programa ay ipatututpad din sa General Santos City at Columbio,Sultan Kudarat.

Sinabi ni Espejo na apatnapung mga IP farmer na myembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Gensan ang sasanayin sa agriculture, marketing and financing para mapaunlad ang kanilang produksyon.

-0-

North Cotabato Governor Catamco, muling nanawagan ng kooperasyon sa publiko sa pag-iwas sa COVID-19

Nasa stable na ang kondisyon ng 20 anyos na frontliner na nagpositibo sa Coronavirus Disease o COVID-19 sa Kidapawan City.

Sinabi ni Cotabato Governor Nancy Catamco, malaki anya ang naging epekto nang lumabas ang resulta na positibo sa sakit si Shane Pinol lalo na sa Task Force Sagip Team na nangunguna sa pagtulong ng mga LSI at ROF.

Dahil dito, mas lalo pang hinigpitan ang pagpapatupad ng minimum health protocol sa lahat ng volunteers tulad ng tamang pagsusout ng Personal Protective Equipment o PPE sa lahat ng sumundo. Ang grupo ni Shane ang sumundo sa dalawang confirmed positive cases na taga Libungan at LSI na taga Tulunan, North Cotabato.

Sa ngayon, nakaquarantine na ang lahat ng mga nakasalamuha ng pasyente habang siya ay nakaquarantine na rin sa USM- Provincial Isolation Facility at wala ng sintomas ng sakit.

Kaugnay nito nanawagan ng kooperasyon at pakikipagtulungan si Catamco sa publiko upang hindi na madagdagan pa ang kaso ng sakit. Apela din nito na iwasan ang diskriminasyon at pangungutya sa mga infected ng virus dahil hindi naman nila ginusto ang kanilang sinapit.

Sa kabuuan, siyam na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa probinsya lima ang nakarekober habang apat ang active case.

-0-

Pursuit Operation laban sa teroristang NPA patuloy na isinasagawa ng militar sa Arakan, North Cotabato

Matapos ang ginawang air support ng militar laban sa teroristang New People’s Army o NPA, patuloy naman ngayon ang isinagawang hot pursuit at clearing operations ng 27th Infantry Battalion na naka-base sa bayan ng Arakan at 3rd IB na nakabase sa Brgy Malagos, Baguio District Davao City, sa mga lugar na naipit sa bakbakan sa pagitan ng militar at NPA nitong June 25 ng umaga sa dalawang mga barangay ng Arakan.

Sinabi sa Radyo Bida ni 3rd IB Commanding Officer LtCol Oscar Partuza, mula aniya sa grupo ng Guerilla Front 56 na nagmula sa Talaingod, Davao del Norte sa ilalim ng grupo ni alyas Macky ang pumasok sa Brgy Napalico ng Arakan.

Nabatid na ayon sa ulat ng militar, bago ang air assault nitong June 25 ay pinababa na aniya ang mga residente mula sa Sitio Midsapakan ng Barangay Napalico at Sitio Myarere ng Barangay Sumalili nitong June 23 matapos na nakapasok sa lugar ang nasa 19 na mga armadong grupo.

Sinabi naman ng militar na walang nasugatan sa panig ng gobyerno habang hindi pa matukoy sa panig ng teroristang grupo. Samantala, kahapon din ay nagpa-abot ng tulong ang LGU sa mga apektadong sibilyan na pansamantalang nanunuluyan sa mga ligtas na lugar. May panawagan naman ang alkalde sa teroristang grupo.

Ayon naman kay Barangay Napalico Shiela Bonsuran Discaya, nitong nakalipas na linggo pa umano nakapasok sa kanyang barangay ang nasabing armado.

-0-

Mga residente ng Barangay Sudapin nakaranas ng diskriminasyon matapos magpositibo ang isang residente Business as usual ang Barangay Sudapin, Kidapawan City matapos mag positibo ang isa nilang residente sa COVID 19. Ito ang nilinaw ni Barangay Sudapin Chairman John Carl Sibug.

Ang paglilinaw ay ginawa ng opisyal matapos kumalat sa Social Media na isasara ang buong barangay Sudapin matapos maitala ang isang 84 anyos na residenteng nagpositibo sa Lugar.

Sa paglilinaw ni Sibug ay malayo sa Highway ang bahay ng nagpositibo at ang daan papasok lang sa kanilang bahay ang isinara at hindi Sa ngayon ay may naka bantay ng BPAT PNP at Frontliner malapit sa bahay. Samantala, ikinalungkot naman ng barangay Official na nakaranas ng diskriminasyon ang ilang mga residente nito.

Ayon kay Sibug may mga tricycle aniya na ayaw ng pasakayin ang kanyang mga residente dahilo mula aniya sila sa Barangay Sudapin

-0-

Marijuana Plant sa isang Barangay ng Magpet, North Cotabato, binunot ng PNP.

Sa tago at liblib na lugar ng Purok 3 sa Barangay Datu Celo sa Magpet, North Cotabato natagpuan at binunot ng Magpet PNP ang isang puno ng iligal na Marijuana alas 2:30 ng hapon kahapon. Sa panayam kay Barangay Datu Celo Chairman Emilio Buenavides, isang BPAT nito ang nakapagbigay ng impormasyon hinggil sa nakatanim na marijuana.

Dahil dito ay agad na nakipag ugnayan kay Magpet PNP Chief Police Major Judge Barotas si chairman para mabunot ang marijuana. Kasama ang Barangay Council, Magpet PNP at Radyo Bida ay tinungo ang lugar sa bulubunduking bahagi ng Purok 3 at sa ilalim ng nakatanim na mga saging ay natagpuan ang isang puno ng marijuana.

Dagdag ni Chairman Buenavides na kilala na nila ang nasa likud ng pagtanim ng marijuana na residente lang din aniya ng kanyang Barangay. Kung si Chief Barotas naman ang tatanungin ay hindi ito naniniwalang mag-isa lang ang puno ng marijuana na nakatanim sa lugar.

Susuyurin aniya ng mga tauhan ng Barangay ang lugar malapit sa napagtaniman nito para malaman kung may iba pang nakatanim na marijuana.

-0-

LOCAL

ARESTADO ang anim katao sa bisa ng Warrant of Arrest na isinilbi sa kanila ng mga otoridad SA Gen. SK Pendatun, Maguindanao.

Ang pag-aresto ay isinagawa ng mga elemento ng 1404th Regional Mobile Force Battalion 14 sa pamumuno ni Police Captain PAUL SYMON VILLAREAL.

Pasado alas singko ng umaga kahapon nang madakip sa Barangay Upper Lasangen ng bayan ang tatlong magkakapatid na sina MAYOGANTONG, SAIDEN at FAISAL BANSIL.

Sila umano ay kabilang sa most wanted list ng General SKP PNP na pawang may mga kasong murder at attempted murder noon pang 2013 at 2014 sa sala ni RTC 12 Judge Milanio Guererro.

Inaresto rin ng mga pulis ang tatlong iba pa na nakilalang sina ARNEL, ABNER at RYAN BANSIL matapos silang makuhanan ng mga di lisensyadong armas.

-0-

NARITO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA hatid ng MX3 CAPSULE AND TEA na ipinamamahagi ng DMI Medical Supplies.

SA DAVAO CITY, tumanggap ang mga tricycle at payong-payong driver ng tig P3,900 na ayuda mula sa gobyerno sa pamamagitan ng DOLE-12 at ng opisina ni 1st District Rep. Paolo “Pulong” Duterte.

Abot tenga ang ngisi ng mga tricycle driver dahil bukod sa kanilang natanggap na, may coming pa.

NARITO ANG TIMRA EXPRESS BALITA

Ø SA KAUSWAGAN, Lanao del Norte, handa na ang isang Davao City-based agricultural trading company na bumili ng mga produktong magagawa ng mga benepisaryo ng Balik Probinsya Organic Village Production. Ayon kay MinDA Chair Emmanuel Pinol, pumirma na ng marketing agreement si Kauswagan Mayor Rommel Arnado at si Eng Seng Food Products President John Tan sa groundbreaking ceremonies unang Balik Probinsya Resettlement Village sa Kauswagan.

Ø BREAKER

Ø SA MISAMIS ORIENTAL, naaresto ng CIDG kahapon ang pitong miembro ng NPA at nakuha sa kanila ang mga bala at armas. Ito ay matapos salakayin ng PNP at Army ang kampo ng mga rebelde sa Barangay Blanco, Balingasag, Kauswagan.

Ø BREAKER

Ø AT SA CARAGA REGION, iniulat ni Reahlyn Alvarez ng TIMRA Radio Station DXSF-FM San Francisco na mahigit na sa 115 katao ang nagpositibo sa buong rehiyon hanggang kagabi. Local health workers, nababahala sa mabilis na pagdami ng kaso.

Ø BREAKER

Ø SA DAPITAN CITY, lugar kung saan namalagi si Dr. Jose Rizal ilang dekada na ang lumipas ay nananatiling Covid-free bagaman at merong mga suspect at probable, ayon sa Dept of Health.

Ø BREAKER

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Nakatakda nang mag lay-off ng empleyado ang isa sa mga malalaking kumpanya sa bansa na Aboitiz Group.

Apektado na din kasi ng operasyon ang ilang kumpanya nito ng COVID-19 crisis sa bansa.

Sa isang pahayag, sinabi ng Aboitiz na epektibo ang lay off sa mga apektadong manggagawa sa July 31, 2020. Di naman sinabi kung ilan ang tatanggalin sa trabaho.

Pero tiniyak ng kumpanya na tatanggap sila ng separation package.

Ang Aboitiz Group ang nagmamay-ari ng Aboitiz Power Corp., Aboitiz Land, Aboitiz Infracapital, Pilmico Foods Corp., at Union Bank of the Philippines.

NATIONAL EXPRESS BALITA

Ø DATING Sen. Ramon Revilla Sr, pumanaw na. Ang kilalang “Hari ng Agimat” at “Nardong Putik” ng pelikulang Pilipino pumanaw sa edad na 93.

Ø BREAKER

Ø UMAABOT NA SA 784 local officials ang sumusuporta sa proposed anti-terrorism law. 43 sa mga ito ay governor, 68 city mayors at 673 town mayors. May order daw kasi ang DILG na magpakita sila ng suporta sa anti-terror bill at kung hindi, sila ay kakasuhan at alisan ng kapangyarihan sa mga police.

Ø BREAKER

Ø COVID-19 cases sa buong bansa, lampas na 34,000; kahapon lang may mahigit 1,000 ang bagong kaso, ayon sa DOH

Ø BREAKER

Ø Industriya at turismo sa Pilipinas, bumagsak ng halos 60 porsiento dahil sa Covid

Ø BREAKER

-0-0-

SPORTS ……………

INANUSYO NA NI James Younghusband ng Azkals ang pagreretiro na sa football.

Sa kaniyang post sa Instagram, nagpasalamat si Younghusband sa aniya’y ‘amazing memories’ niya sa paglalaro.

“Time to say goodbye. Thank you for the amazing memories. I have loved playing this game,” ayon kay Younghusband.

Pinasalamatan din niya ang kaniyang pamilya, mga boss, managers, coaches, team mates, mga nakalaban at kanilang mga taga suporta.

Ang 33-anyos na si Younghusband ay nagsimulang maglaro sa national team bilang bahagi ng Under-23 side noong 2005 Southeast Asian Games.

Umabot sa 101 beses na siya ay naglaro para sa bansa.