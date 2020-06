NDBC BIDA BALITA (June 3, 2020)

NEWSCAST

1. GINANG, patay habang security guard sugatan sa magkahiwalay na mga kaso ng pamamaril sa Cotabato City

2. 32 pang communist group members, sumuko sa mga otoridad sa Tantangan, South Cotabato

3. LTFRB 12 Director, nilinaw na hindi pa sila nagbibigay ng special permit sa mga inter-regional route PUVs

4. Muslim religious gathering, pwede na pero social distancing pa din, ayon sa Darul Ifta

Nadagdagan pa ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas na pumalo na sa 18 thousand, 997 hanggang kahapon ng hapon.

Sa datos ng Department of Health o DOH nasa 359 ang napaulat na bagong mga kaso ng nakakahawang sakit.

Sinabi ng DOH na anim pa ang nasawi kaya ang COVID-19 related deaths sa bansa ay 966 na.

Samantala, umaabot naman sa four thousand and 63 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas.

MAHIGIT WALONG LIBO na umano na mga kabataang mag-aaral ang nag enroll para sa school year 2020-2021 batay sa record ng Cotabato City Schools Division Office simula noong Lunes, June 1.

Sinabi ni Cotabato City Schools Division Superintendent, Concepcion Balawag na nakakatuwa ang magandang turnout na ito sa unang tatlong araw ng enrollment sa kabila nang mga pangamba ng mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak bunsod ng COVID-19 pandemic.

Nilinaw naman ni Balawag na online at sa pamamagitan lamang ng text messaging ang ginawang pagpapatala at wala umanong naganap na Physical Appearance ang mga magulang at mag-aaral.

Sa kabuuan ay mayroon umanong 53 thousand na mga mag aaral ang lungsod mula sa 28 mga paralan mula Kindergarten hanggang Senior high school.

Kaugnay nito ay patuloy namang hinihikayat ni Balawag ang mga magulang na i-enroll ang kanilang mga anak hanggang June 30, 2020.

PINAHIHINTULUTAN na ng Bangsamoro Darul Ifta ang pagsasagawa ng religious gatherings sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na ngayon ay nasa ilalim na ng Modified General Community Quarantine o MGCQ.

Sinabi ni Grand Mufti Abu Huraira Udasan na binabawi na ng Darul Iftah ang una nitong advisory hinggil sa pansamantalang pagpapatigil ng mga mass religious gathering sa rehiyon.

Gayunman, nilinaw naman ni Udasan na dapat pa ring sundin ang mga ipinatutupad na health protocols ng IATF kabilang na rito ang paglimita sa mga magsisimba ng hanggang 50 porsyento ng kabuuang kapasidad ng simbahan.

Kailangan din aniyang panatilihin ang physical distancing, pagsusuot ng facemask at magkaroon ng hand sanitizers sa mga religious establishment.

Maaari na umanong magbalik operasyon ang domestic flights palabas at papunta ng mga lugar sa bansa na nasa ilalim ng general community quarantine at modified general community quarantine.

Kinumpirma ito ni Transportation Sec. Arthur Tugade matapos ilabas ng Inter-Agency Task Force at National Task Force ang utos na pumapayag sa domestic commercial travels ng GCQ at MGCQ areas.

Kaugnay nito, nilinaw ng kalihim na dapat may “go signal” sa local government units ang pagpayag sa operasyon ng domestic flights.

Ayon naman kay Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Director-General Capt. Jim Sydiongco, maaari nang makipag-ugnayan ang airline companies sa mga paliparan hinggil sa kanilang pagbabalik himpapawid.

Kaugnay nito9 ay naghahanda na ngayon ang CAAP, Cotabato City Tourism Office, City Health Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Datu Odin sinsuat LGU, Maguindanao Provincial Government at BARMM Government sa pagbabalik operasyon ng Cotabato Airport.

Kahapon ay nagsagawa ng simulation exercises ang grupo para matiyak na maipatutupad ng maayos ang mga COVID-19 precautionary measures.

Nilagyan na ng Demarcation lines ang mga upuan sa waiting area para mapanatili ang physical distancing.

Obligado rin ang lahat ng papasok ng paliparan na mag suot ng face mask.

Dadaan din ang lahat ng mga pasahero Thermal scanner at naglagay na rin ng sanitizer na magagamit ng mga pasahero bilang disinfectant.

Sa ngayon ay hindi pa nagbigay ng petsa ang CAAP hinggil sa pagbabalik ng Commercial Flights sa Cotabato Airport.

BUBUKSAN NA ngayong araw ang 44 - Bed Airborne Infection Isolation Room ng Cotabato City government.

Sinabi ni City Health Officer Dr. Meyasser Patadon na naturang Health Facility ay gagawing model o prototype ng iba pang Ligtas COVID Center na itatayo sa iba pang mga lugar sa Region - 12.

Sa naturang isolation facility dadalhin ang mga Confirmed COVID-patients na itinuturing na mild o asymptomatic cases.

Habang ang mga Severe at Critical Cases ay dadalhin naman sa Cotabato Regional Medical Center.

SUGATAN ang isang lalaki matapos barilin ng di pa nakikilalang suspek pasado alas sais ng umaga kahapon sa Gonzalo Javier St. Barangay Rosary Heights-7, Cotabato City.

Kinilala ng pulisya ang biktima na si NURODIN ARSAD, 38 anyos, security Guard na residente rin ng lungsod.

Naglalakad lamang umano ang biktima patungo sa isang tindahan sa nabanggit na barangay nang bigla siyang lapitan ng suspek na nakamotorsiklo at agad na binaril gamit ang cal. 45 pistol.

Naka-bonnet at itim na sweat shirt ang suspek kaya hindi ito nakilala ng biktima.

Nagtamo ng tama ng bala sa tagiliran si ARSAD na agad namang isinugod sa pagamutan.

Una rito, dead on arrival naman sa ospital ang 47 anyos na ginang matapos ding pagbabarilin ng di pa nakikilalang mga suspek pasado alas siyete ng gabi kamakalawa sa lungsod.

Nakilala ang biktima na si Alibai Mamolintao Baito, na taga Purok Lumayon 5, Mother Barangay Poblacion.

Nagbabantay lamang ng kanyang tindahan ang biktima nang lapitan ng suspek na nagpanggap na customer at pinagbabaril sa ulo si Baito na sanhi ng agaran nitong kamatayan.

Sa kabilang dako pa, PINAGBABARIL din ang isang lalaki sa Sitio Lining, barangay Salbo, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao pasado alas tres ng hapon kahapon.

Nakilala ang biktima na si Nata Bimbo Abdul na nagtamo ng isang tama ng bala sa pisngi.

Mga coconut farmer sa North Cotabato, hinihikayat na ikonsidera ang intercropping ngayong mababa pa rin ang presyo ng copra

Maraming mga magsasaka ng niyog ngayon sa Cotabato Province ang umaaray dahil sa mababa pa rin ang presyo ng nasabing produkto sa merkado. Ayon kay Philippine Crop Authority Regional Director Danilo Corpuz, ang pagbaba ng presyo ay base na rin sa dikta ng World Market.

Anya, ngayong patuloy ang pagababa ng presyo ng copra, pinayuhan nito ang mga coconut farmers na ikonsidera ang intercropping o pagtanim ng iba pang agricultural crops sa ilalim ng kanilang panannim na niyog upang makatulong habang hindi pa rin tumaas ang presyo.

Maaring magtanim ng fruit trees, gulay at iba pang agricultural crops na maaring mapagkakaitaan ng mga magsasaka.

Sa taya ng opsiyal sa buong Cotabato Province, nasa 62, 000 hectars ng niyog ang nasa buong probinsya na tiyak maliit ang kita sa ngayon. Hindi naman din anya malayo ang presyohan sa ibat-ibang oils kasi mag marami anya ang vegetable oils tulad ng soybean oil at palm oil ay maapektuhan ang presyo nito sa Merkado. Panawagan nito sa mga coconut farmer na wag mawalan ng pag-asa sa halip magsagawa ng intercopping sa lilim ng tanim na niyog.

LTFRB 12 Director, nilinaw na hindi pa magbibigay ng special permit ang tanggapan sa mga interregional route ng mga Public Utility Vehicle ngayong MGCQ

Wala pang natanggap na Go signal ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 12 mula sa central office na nagbibigay pahintulot sa interregional route ng mga Public Utility Vehicle sa ilalim ng Modified General Community Quarantine.

Ito ang ipinahayag sa Radyo BIDA ni LTFRB 12 Regional Director Reynato Padua. Ibig sabihin, ayon kay Padua pinahihintululan pa lamang ang pagbyahe sa loob ng bawat probinsya o sa Cotabato Province bagamat binuksan na ngayon ang border checkpoints.

Kailangan pa rin anya na makipag-ugnayan sa mga kalapit na lugar kung pahihintulutan nilang pumasok ang mga sasakyan na mula sa ibang lugar o probinsiya. Bibigyan ng special permit ang babyaheng bus at iba pang modernized vehicle sa pamamagitan ng online, kalakip nito ang mga dapat gawin o mga requirement kabilang na ang fare matrix na dapat sundin ng mga operator.

Dagdag pa ni Padua, dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19 pansamantalang gagamitin muna ang fare matrix ng Merto Manila. Dapat din na sundin ang mga alintuntunin sa pagsakay at ipapatupad ang ‘No Face Mas, No ride”.

Mahigit 4thousand Tupad Beneficiaries sa Kidapawan City, makikinabang sa tulong pinansyal sa emergency employment program ng DOLE-12

Nabigyan ng tulong pinansyal ang nasa 4,030 displaced/disadvantage workers sa Kidapawan City na nawalan ng hanap- buhay dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay PESO-Kidapawan Manager Herminia Infanta, abot sa 13.1Million pesos mula sa DOLE-Tulong Pangkabuhayan sa Ating Displaced Workers o TUPAD program ang itinurn-over sa Barangay Manongol LGU bilang Accredited Co-Partner ng DOLE 12.

Karamihan sa mga makakatanggap ng pinansyal na tulong ay ang mga nasa informal sectors, mangagawang nagsara ang kumpanya, hindi SAP o CAMP beneficiary. Kabilang din sa mga nabigyan ay ang mga mangagawa ng Marta Superstore matapos mawalan ng trabaho dahil sa sunog noong nakaraang buwan.

P326 pesos ang matatanggap kada araw sa loob ng sampung araw na pagtatrabaho ang isang benepisyaryo na maaring magamit na pambili ng pang araw-araw na pangangailangan. Si Kidapawan PESO Manager Herminia Infanta.

Mataas na bilang ng mga naaaksidente sa daan sa panahon ng Community Quarantine, ikinabahala ng PNP sa Makilala, North Cotabato

Muling nananawagan sa publiko lalo na sa mga motorista ang PNP na magdoble ingat sa daan lalo na ngayong tag-ulan na madulas at kadalasang sanhi ng pagkaka-akisdente. Pinakahuli dito ang pagkamatay ng isang CAFCU Active Auxiliary o CAA member sa Purok Mansanitas, Barangay Malasila Makilala alas 11:00 ng gabi nitong lunes.

Nakilala ang biktima na si Anael Remerata Racaza, 29 anyos at nakatira sa New Israel, Makilala. Batay sa report ng Makilala PNP, minamaneho ni Racaza ang kanyang motorsiklo na mula sa Kidapawan City nang sumalpok sa sinusundang truck.

Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ng malubhang sugat sa ulo ang biktima dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Sa datus ng Makilala PNP, simula ng ipatupad ang Community Quarantine hanggang sa kasalukuyan abot na sa dalawang put dalawa ang naaaksidente sa National Highway.

Habang patuloy namang nagpaalala ang PNP na wag magmadali sa daan upang iwas disgrasya. Bukod pa rito, patuloy rin ang pagbabantay ng miyembro ng mga pulis bilang mga frontliner sa mga border checkpoints upang mapanatili ang Zero COVID-19 case sa nasabing bayan.

Pwersa ng Communist Terrorist Group, humihina na raw kasabay ng COVID-19 pandemic ayon sa bagong commander ng 19th Infantry Battalion ng militar sa Arakan, North Cotabato

Nasa tatlumpo hanggang apatnapu nalang umano ang natitirang miyembro ng New People’s Army o NPA ang aktibong nag-ooperate sa Arakan, North Cotabato at lugar na sakop ng 19th Infantry Battalion ng Philippine Army.

Ito ang sinabi sa Radyo Bida ni Lt. Col Jasper Pecson, ang bagong battalion commander ng 19th IB naka-base sa Arakan, North Cotabato. Sa taya ng opisyal, nasa dalawampu nalang umano ang bilang ng mga low at high powered firearms na hawak-hawak ng mga rebelde.

Ito ay base aniya sa Periodic Status Report ng militar kung saan nakapaloob ang datus hinggil sa rebeldeng grupo base na rin sa intelligence gathering at rebelasyon ng mga dating miyembro ng kilusan na naaresto at sumuko sa pamahalaan.

Sinabi ng opisyal na mababa na aniya ang nasabing bilang kung saan malaking kawalan din sa kanilang kilusan ang pagka-aresto ng ilang sa kanilang mga matataas na lider, pagkamatay ni Kumander Chuy ng Guerilla Front 53 at maging pagbalik-loob ng ilang mga party-member na isinailalim Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-CLIP ng DILG.

Kaugnay nito, hindi na rin aniya makagalaw ng maayos ang makakaliwang grupo dahil sa COVID-19 pandemic kung saan malaking balakid ang pagkakaroon ng maraming checkpoints ang inilatag ng Inter-Agency Task Force laban sa banta ng nasabing pandemya.

Sa ngayon ayon sa opisyal, bilang bagong upong battalion commander ay tutukan nito ang pagpapalakas ng People’s Organization at ang sektor ng kabataan upang mahinto na ang pang-eengganyo ng makakaliwang grupo.

Command center para sa mas madaling contact tracing ng suspected COVID-19 patients inilunsad ng lokal na pamahalaan sa Koronadal City

Mayroon nang Health Monitoring and Response Command Center ang Koronadal City. Matatagpuan ito mismo sa city health office sa Alunan, Avenue. Layon nito na mapadali ang monitoring sa kalusugan ,galaw ng mga mamamayan at contact tracing sa mga posibleng may COVID-19 at maging epektibo ang paggamit ng Staysafe.ph na isinusulong ng lokal na pamahalaan.

Ito ay ayon kay Koronadal City Mayor Eliordo Ogena. Ayon kay Ogena ang datus na makukuha mula sa Staysafe.ph ay agad na maipapasa sa City Health Monitoring and Response Command Center. Kapag mayroong posibleng positibo sa COVID-19, ito ay ibabahagi naman sa mga kasapi ng Barangay Health Emergency Response Team o BHERT.

Ito ay upang mabigyan ng payo kung ano ang mga dapat gawin ng isang suspected COVID-19 patient. Sinabi din ng alkalde na bilang sentro ng administrasyon at kalakalan sa region 12, hinihikayat nito ang mga mamamayan ng Koronadal na magpatala sa Staysafe.ph.

Binigyan diin ni Ogena na kailangan maprotektahan din ang mga mamamayan ng lungsod sa mga mamamayan mula sa ibang lugar. Ang pagtatag nag nasabing command center ay kabilang sa mga programa kontra COVID-19 ng lokal na pamahalaaan.

Libingan para sa posibleng mamatay dahil sa COVID-19 inihahanda ng ng lokal na pamahalaan ng Tampakan, South Cotabato

Matapos maipatayo ang kanilang airconditioned isolation facility, sinimulan na rin ng lokal na pamahalaan ng Tampakan, South Cotabato ang paghahanda ng mga libingan para sa mga mamamayan ng bayan na maaring masawi dahil sa COVID-19.

Ayon kay Tampakan Mayor Leonard Escobillo layon nito na matiyak na mailibing sa loob ng biente kwatro oras ang papanaw na COVID-19 patient. Ito ay bilang pagsunod na rin sa protocol ng Department of health.

Sinabi ni Escobillo na ito ay bilang kabahagi din ng programa ng lokal na pamahalaan para maprotektahan laban sa COVID-19 ang mga mamamayan ng Tampakan. Ang libingan para sa mga maaring mamatay dahil sa COVID-19 sa Tampakan ay selyado at inihiwalay sa iba pang mga libingan.

Kaugnay nito isang babae na nagpositibo sa rapid test ang inilagay na isolation facility ng Tampakan LGU. Maging ang mister at anak ito na bagama’t negatibo sa test ay isinailalim din sa quarantine. Nabatid na ang nasabing babae na may travel history sa Cebu at umuwi sa Tampakan dahil sa Hatid Probinsiya program ng pamahalaan.

Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng lokal na na pamahalaan mula sa Department of Health ang resulta ng confirmation test sa swab sample ng nasabing babae.

Mahaigit 1,000 returning OFW na na-stranded sa Metro Manila at Cebu dahil sa COVID-19 nakauwi na sa Soccksargen, ayon sa OWWA 12

Ang mahigit isang libong mga returning Overseas Filipino Workers o OFW na nakauwi na sa region 12 matapos ma-stranded sa Metro Manila at Cebu ang mga nakinabang sa Hatid Probinsya Program ng pamahalaan. Ito ay ayon kay Overseas Workers Welfare Administration o OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog.

Ayon kay Sumalinog ang mga returning OFW ay lulan ng sweeper flights na kinomisyon ng pamahalaan patungong General Santos City Internatiional Airport at Davao City mula pa noong May 25. Habang ang iba naman ay sumakay ng barko patungong Cagayan de Oro City.

Sinabi ni Sumalinog na inaasahan din nila ang pagdating pa sa SOCCKSARGEN ng kasingdami ring mga returning OFW sa mga susunod na araw. Paliwanag ni Sumalinog mahigit kasi tatlong libo sa animnapung libong mga stranded OFW na nalista para sa special flights ay pawang mga taga region 12.

Nilinaw nito na hindi nalakip sa listahan ang mga OFW na pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak sa Metro Manila habang may quarantine. Dinagdag din nito na sinisiguro ng Philippie Coast Guard at personnel ng OWWA na ligtas sa COVID-19 sa pamamagitan ng Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction o RT-PCR tests ang mga uuwing OFW.

Pagdating ng mga ito ayon kay Sumalinog kailangan din nilang sumailalim sa profiling at health screeing bago dalhin ng kanilang mga local government unit sa kanilang isolation facilities.

32 pang Communist Terrorist Group members sumuko sa mga otoridad sa Tantangan, South Cotabato

Dala ng tatlumput dalawang mga myembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Tantangan, South Cotabato sa kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan ang kanilang mga armas. Karamihan sa mga sumuko ay mula mismo sa Barangay Dumadaling sa nasabing bayan. Habang ang iba naman ay mula sa iba pang mga bayan sa South Cotabato.

Kaugnay nito ipinahayag ni Tantangan Mayor Benjamin Figuroa Jr.na tama ang naging desisyon ng pagsuko ng nasabing mga CTG member. Ayon kay Figuroa sa ngayo kasi ay naabot na ng serbisyo ng pamahalaan maging ang mga liblib na mga lugar sa South Cotabato.

Sa katunayan ayon kay Figuroa, nakapagpagawa na ng mga konkretong daan ang pamahalaan sa mga lugar ng mga CTG.

Ang mga mamamayan sa mga malalayong lugar sa South Cotabato nakikinabang din sa mga farm input ng gobyerno tulad ng palay seeds at solar drier.

Kaugnay nito, tiniyak naman ni South Cotabato Reynaldo Tamayo Jr. ang tulong ng pamahalaang panlalawigan sa mga sumukong CTG member kalakip dito ang pagbibigay sa kanila ng pinansyal na tulong.

Matatandaan na labintatlo ding mga myembro ng CTG ang sumuko sa Tantangan noong nakaraang lingo. Sinabi naman ni PNP 12 Regional Director Police Brigadier Michael John Dubria na ang pagsuko ng maraming mga CTG members sa mga nakalipas na lingo sa rehiyon ay nagpapakita ng pagpanumbalik ng kanilang tiwala sa pamahalaan

Bagong Chairman ng Regional Agriculture and Fishery Council 12 itinalaga ng DA 12 Regional Executive Director Mayroon ang bagong chairman ang Regional Agriculture and Fishery Council o RAFC 12.

Siya ay si Eduardo Caastin na itinalaga mismo ni Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Si Castin ang magsisilbig farmer leader sa rehiyon at magiging tulay ng mga magsasaka sa policy making at monitoring sa mga proyekto ng DA. Pinalitan ni Castin na Chairman din ng Provincial Agriculture and Fishery Council ng South Cotabato si Dionisio Bautista na nagsilbi bilang RAFC 12 Chairman ng pitong taon.

Nabatid na si Castin ay mayroong outstanding career sa agriculture. Siya ay nagsilbing assistant for Weed Science Unit ng International Rice Research Institute o IRRI sa Los Banos, Laguna.

Myembro din siya ng Weed Science Society of the Philippines at Pests Management Council of the Philippines. Pagkatapos magretiro, nagsibi din ito bilang Municipal Agriculture and Fishery Council Chairman sang Norala, South Cotabato sang 2014.