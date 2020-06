NDBC BIDA BALITA (June 4, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. Maguindanao massacre witness, nakaligtas pero driver nito, patay sa pananambang sa Tantangan, South Cotabato

2. MAG-ASAWANG kabilang sa most wanted drug personalities, arestado sa buy bust operation ng mga otoridad sa Cotabato City

3. Locally Stranded Individuals, kinakailangan umanong magpresenta ng Travel Authority bago makapasok ng North Cotabato

4. Estudyante ng Mlang na nagpositibo sa COVID-19, nagnegatibo sa repeate test.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

MAY 90 pang pasyente ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas ang gumaling kahapon sa naturang sakit.

Kaya naman ayon sa Department of Health o DOH, umaabot na sa four thousand, 153 ang total recoveries ng COVID-19 sa bansa.gdagan naman ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 na ngayon ay sumampa na sa 19,748.

Sinabi ng DOH na walo pa ang nasawi sa naturang sakit hanggang kahapon ng hapon kaya ang COVID-19 related deaths sa bansa ay 974 na.

Sa region 12, 27 na ang confirmed COVID-19 cases sa buong rehiyon.

18 sa mga ito ay gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Tatlong probable cases naman ang namatay kasama ang 38 suspected cases na nasawi rin habang hinihintay pa ang resulta ng kanilang COVID-19 test.

-0-

Maguindanao massacre witness nakaligtas, driver nasawi sa pananambang sa Tantangan, South Cotabato

Nabaril ang nasawing driver sa national highway Barangay Bukay Pait, Tantangan, South Cotabato pasado alas dyes ng umaga kahapon.

Ito ay habang nagmamaneho ng Toyota Innova vehicle mula Tacurong City, Sultan Kudarat patungong General Santos City.

Ayon kay South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason, ang biktimang si Richard Escovilla ay dead on arrival sa isang ospital sa Koronadal City. Sanhi ito ng mga tama ng bala ng baril sa ulo at iba pang parte ng kanyang katawan.

Ayon kay Siason, lumabas sa inisyal na pagsisiyaat ng mga pulis na maaring target ng mga suspek na sakay ng Mitsubishi Montero vehicle ang Maguindanao massacre witness na isa sa mga sakay ni Escovilla.

Sinabi ni Siason na ang nasabing witness na nasa ilalim ng witness protection program ng Department of Justice o DOJ at dalawa pang mga kasama ay pawang nakaligtas sa pamamamaril.

Ayon kay Siason ang Maguindao Massacre witness ay patungo na sana ng Maynila nang tambangan ang kanilang sasakyan sa Tantangan. Matapos ang pamamaril nawalan ng control ang nasawing driver kaya bumanga pa sa eatery sa tabing daan ang minaneho nitong Toyota Innova.

Ayon kay Siason hindi pa batid ng mga pulis kung sino ang mga salarin at ano ang motibo ng mga ito sa krimen.

-0-

NAIS ni Maguindanao 2nd District Congressman Toto Mangudadatu na maimbestigahan ang panibagong tangkang pagpatay sa isa sa mga testigo ng Maguindanao massacre case.

Giit ng kongresista, kailangang umaksyon ang DOJ dahil ilang beses nang tinambangan si Sangki at iba pang mga testigo sa naturang kaso.

Hiniling rin ni Mangudadatu kay Pangulong Duterte na atasan ang ibang law enforcement units na mag-imbestiga at panagutin sa lalong madaling panahon ang personalidad na nasa likod ng panibagong pagtatangka sa buhay ni Sangki at pagpatay sa ibang mga testigo ng Ampatuan massacre case.

-0-

HAWAK NA NGAYON ng mga otoridad ang mag-asawang drug personalities na kabilang sa Priority Target ng Cotabato City PNP at PDEA BARMM.

Nakilala ang mga naarestong suspek na sina MONAMBAI BIWANG SAAVEDRA, 32 anyos, pampito sa priority target list ng pulisya at ang asawa nitong si PATRICK SAMAMA SAAVEDRA, 37, driver at umano isang MILF member.

Nalambat ang dalawa sa inilunsad na buy bust operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM, katuwang ang Cotabato City Police Station-1, 1401st Company 14 Battalion PNP-BAR at Marine Landing Battalion Team-2 pasado alas nuebe kagabi sa Purok Bualan, Barangay Poblacion-Dos ng lungsod.

Sinabi ni PDEA BARMM Director JUVINAL AZURIN na nanguna sa naturang operasyon si PDEA-BARMM Regional Field Unit Commander Agent Anthony Naïve.

Aniya, nakuha mula sa mga suspek ang isang medium sized sachet na naglalaman ng 5 grams na suspected shabu at nabawi rin mula sa mga ito ang P34,000 na buy-bust money.

Nakumpiska rin sa mga mag-asawang SAAVEDRA ang tatlo pang sachets ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 102 thousand pesos.

Nabatid na ilang linggo ring minanmanan ng mga otoridad ang mag-asawang suspek na nagbebenta umano ng iligal na droga sa mismong bahay ng mga ito.

Samantala, kulungan din ang bagsak ng isang 18 anyos na lalaki matapos ding maaresto sa inilunsad na buy bust operation ng Police Station 3 pasado alas kwatro ng hapon kahapon sa Purok Dimasiray, Rosary Heights 4 Cotabato City.

Nakilala ang naarestong suspek na si MICHAEL ANDRE PEDROSO SAN LUIS, na taga Purok Dimasiray, Barangay Rosary Heignty 4 ng lungsod.

Sinabi ni Police Station 3 commander, Police Major Theng Bacal na katuwang nila sa operasyon ang 1404TH RMFC.

Nakuha naman mula sa suspek ang isang pakete ng pinaghihinalaang shabu at nabawi rin ang buy bust money na ginamit sa operasyon.

Ayon kay Bacal, dalawang linggo ring under surveillance ang suspek bago nila isinagawa ang operasyon.

-0-

Mahigit isang libong pamilya uamno ang apektado ngayon at nanatiling nasa evacuation center sa South Upi, Maguindanao.

Sinabi ni South Upi mayor Reynalbert Insular, 598 families ang nasa Barangay Kuya Gymnasium habang 493 families naman ang nanunuluyan ngayon sa Barangay Pandan.

Ayon kay Insular, land conflict umano ang pinagmulan ng kaguluhan sa lugar na nagresulta sa paglikas ng mga residente ng barangay dahil sa takot na maipit sa bakbakan.

Nabatid na nagpaabot na ng tulong ang South Upi LGU sa mga apektadong pamilya bukod pa sa ayudang binigay ng BARMM READI at Maguindanao Provincial Government.

Kahapon, nagtungo rin sa lugar ang grupo ni BARMM BTA member Toy Mangudadatu para maghatid din ng tulong sa mga bakwit.

Samantala, sa Talitay, Maguindanao naman, mahigit isang libong pamilya rin ang lumikas dahil sa naglalabang mga armadong grupo sa lugar.

Nabatid na ilang mga bahay din umano ang nasira dahil sa patuloy na bakbakan ng mga sundalo at pamilyang Sabal na sinasabing may ugnayan umano sa ISIS at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF.

Nagpapatuloy ngayon ang pagsisikap ng mga lokal na pamahaal, AFP at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF para mamagitan sa mga nangyayaring kaguluhan sa Bangsamoro territory.

-0-

SINIBAK NA ng Moro Islamic Liberation Front o MILF leadership si Kumander Buto Sanday bilang Brigade Commander at G3 ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF.

Nagpasya din ang ng MILF na tanggalin si Sanday bilang myembro ng MILF-BIAF.

Napatunayan kasi sa imbestigasyon ng MILF na si Kumander Sanday ay sangkot sa kaguluhang nangyari boundary ng Pikit, North Cotabato at Pagalungan, Maguindanao.

Nabatid na mismong si MILF Chief of Staff Sammy Al Mansour ang naglabas ng naturang kautusan.

Nag-ugat ang gulo matapos umanong salakayin ng grupo ni Sanday ang mga kapwa MILF member malapit sa kampo ni Jack Abas, Front Commander ng Eastern Mindanao Front.

Nakisawsaw rin umano si Kumander Sanday sa alitan ng magkalabang pamilya sa Pikit.

Sa ngayon, mahigpit pa ring nagbabantay ang Task Force Itihad ng MILF at mga sundalo sa lugar dahil sa posibleng pagsalakat mula ng grupo ni Sanday.

-0-

Bilang ng mga naitalang krimen simula ng ipatupad ang Community Quarantine sa Kidapawan City, bumaba ayon sa PNP

Patuloy na ginagampanan ng mga miyembro ng PNP ang kanilang tungkulin sa pagpapatupad at pagpapanatili ng katiwasayan sa gitna ng COVID-19 crisis.

Sa Kidapawan City ayon kay PNP Chief Police Lt.Col Ramel Hojilla, simula ng ipatupad ang General Community Quarantine, bumaba ang mga crime statistics na pasok sa 8 focus crime tulad ng murder, homicide , theft at iba pa.

Simula nang ipatupad ang Community Quarantine, marami na rin ang mga nahuling GCQ violators tulad ng hindi pagsusuot ng facemask, hindi pagsunod sa curfew hours at pag-inom sa pampublikong lugar. Samantala, tumutulong na rin ang mga pulis sa pagmonitor ng mga nagbebenta ng mahal o overpriced na alcohol at facemask lalo na online.

Sa patuloy na paglaban sa COVID-19 ng PNP bilang frontliner sa lungsod, patuloy pa rin ang isinasagawang law enforcement operation laban sa iligal na droga, illegal gamblers at kampanya kontra loose firearm.

-0-

Mga business establishment at public transportation na balik operasyon na sa ilalim ng Modified General Community Quarantine, tututukan ng IATF sa North Cotabato

Lalo pang tututukan ngayon ng pamahalaang panlalawigan, partikular ng COVID-19 Provincial Inter-agency Task Force sa Cotabato Province, ang pagsunod ng publiko sa minimum health protocol kaugnay sa banta ng coronavirus disease 2019.

Ayon kay COVID-19 Provincial Inter-agency Task Force incident commander Dr. Philbert Malaluan, partikular na tututukan ang mga business establishment at ang public transportation gayong balik operasyon na ang lahat sa ilalim ng Modified General Community Quarantine.

Aniya, sa public transportation, kapag sumobra ang sakay sa 50% seating capacity ng sasakyan, pababalikin o hindi pahihintulutang makapasok ang mga sasakyan. Sa mga establisyemento naman, maaaring ipasara muli ang mga ito sakaling makitaan ng paglabag.

Ani Malaluan, magkakaroon ng compliance team na tututok sa pagpapatupad ng minimum health protocol tulad ng pagsuot ng face mask, pag-obserba sa physical distancing, pagkakaroon ng handwashing area, at iba pa.

Ito ayon sa kanya ay upang mapanatili ang kaligtasan ng mamamayan sa kabila ng maluwag na patakaran sa ilalim ng MGCQ. Giit pa ng opisyal, ang pagsasailalim sa MGCQ ng buong probinsya ay hindi dahil sa ligtas na ang publiko laban sa COVID-19 kundi ito ay upang buhaying muli ang ekonomiya.

-0-

COVID-19 positive sa Mlang, North Cotabato, nagnegatibo na sa ikalawang swab test nito

Nagnegatibo na sa pinakahuling swab test result sa Coronavirus Disease o COVID-19 ang isang 19 anyos na estudyante na mula sa Davao City na residente ng Barangay Lika, Mlang Cotabato.

Ito ang kinumpirma ni Mlang Mayor Joselito Piñol sa Radyo BIDA kahapon ng hapon. Matatandaang hindi dumaan sa proper health protocol ang pasyente na sakay ng ambulansiya ng LGU- Mlang noong nakaraang buwan.

Nang lumabas ang test result na positibo sa COVID-19 ay agad itong isinailalim sa 14-day quarantine maging ang lahat ng mga nakasalamuha kabilang na ang sakay ng ambulansiya, kanyang pamilya at maging ang mga medical worker.

Una na ring lumabas ang resulta nito at nagnegatibo na sa sakit ang lahat ng mga nakasalamuha ng pasyente. Dahil dito, Zero COVID-19 positive case na ang bayan ng Mlang. Sa ngayon ay inaantay na lamang ang resulta ng ika-apat na COVID-19 patient na taga Banisilan, North Cotabato.

-0-

Locally Stranded Individuals, kinakailangan magpresenta ng Travel Authority bago makapasok ng North Cotabato ngayong umiiral ang Modified GCQ

Kinakailangan na ngayong ipresenta sa mga Quarantine Control Points ang Travel Authority mula sa mga Locally Stranded Individuals o LSIs na papasok sa lalawigan ng North Cotabato. Ito’y matapos na natengga ang mahigit dalawampung mga LSI sa Bulatukan, Makilala border kahapon ng umaga matapos na hanapan ng Travel Authority ng mga PNP personnel na nagma-man sa checkpoint.

Nabatid kasi na simula nitong June 01 o unang araw ng MGCQ ay pinayagang makapasok sa lalawigan ang mga indibidwal na stranded kahit na mula pa ito sa high risk areas. Ito ay base na rin sa unang pahayag ni EOC Manager at Provincial Inter-Agency Task Force COVID-19 Spokersperson Board Member Doctor Philbert Malaluan na malaya nang makakapasok sa lalawigan ang sinumang dadaan sa mga provincial border.

Pero kahapon ay mas hinigpitan ng PNP ang inspeksyon sa mga boundary checkpoint kasunod na rin ng kautusan mula sa kanilang National Headquarters na hanapan ng Travel Authority ang mga locally stranded individuals.

Malinaw rin sa kanilang memorandum na tanging ang mga Authorized Persons Outside of Residency o APOR lamang gaya ng mga may trabaho sa loob ng probinsya ang hindi na kailangan ng travel authority at company ID lamang ang ipapakita sa checkpoint.

Samantala, nabatid na bago paman ang pagsasailalim ng MGCQ sa lalawigan, May 13, 2020 nang naglabas ng kautusan ang National Task Force Against COVID19 ng malinaw na guidelines hinggil sa mga nais umuwing locally stranded individual o maging ang mga returning OFWs.

Nakasaad sa NTF Against COVID-19 Order Number 2020-02 o guidelines on the management of locally stranded individuals ang mga dapat sundin bago makauwi ang mga ito. Ang travel authority ay kukunin sa mga Municipal Police Stations kung saang bayan sila manggagaling.

Pero bago ito ibigay ng PNP ay kukuha muna sila ng medical health clearance mula sa City o Municipal Health Office.

-0-

Pagpapatuloy ng kanilang immunization program sa kabila ng COVID-19 pandemic tiniyak ng provincial health office ng South Cotabato Tuloy pa rin ang immunization program ng provincial health office ng South Cotabato.

Ito ay sa kabila ng pagiging abala ng kanilang mga health care personnel sa mga programa kontra COVID-19 na panguahing health concern ngayon sa buong bansa.

Tiniyak ito ni Integrated Provicial Health Office o IPHO National Immunization Program o NIP Manager Genesis Navales.

Ayon kay Navales, hindi huminto sa pagsasagawa ng regular na immunization sa mga bagong silang na sanggol ang kanilang tanggapan. Dinagdag nito na ang mga new born infants ay binibigyan ng Baccillus Calmette-Guerin o BCG vaccination. Ito ay susundan naman ng Pentavalent vaccine-DPT o Diphtheria, Pertussis-Whooping Cough, Tetanus, Hepatitis B vaccination at Haemophilus Influenza Type b vaccine pagkalipas ng apatnaput limang araw.

Dinagdag din ni Navales na maliban sa immunization pinaigting din ng IPHO ang kanilang Family Planning Program.

Ito ay dahil sa inaasahang pagtaas ng bilang ng mga buntis at panganganak siyam na buwan matapos ang lockdown dahil sa COVID-19. Nauna nang kinumpirma ng IPHO South Cotabato ang pagpapatuloy ng Sabayang Patak Kontra Polio o SPKP round 3 sa July 20 hanggang August 2.

-0-

Dalawa katao na recruiter umano ng isang grupo na sangkot sa kaharasan, inaresto ng mga pulis dahil sa iligal na pagdadala ng mga armas sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Major Alex Joe Orcajada ang mga inarestong suspek na sina Faisal Alab, 23 years old at Hamiden Alab, 32. Ang dalawang mga suspek ay inaresto ng mga pulis sa liblib na Sitio ng Malnog, Barangay Magsaysay, Polomolok, South Cotabato.

Ito ay dahil sa pagdadala ng armas. Nakuha sa kanila ng mga pulis ang 7.62 rifle, labin anim na bala ng nasabing armas, 45 pistol at tatlumput siyam na mga bala nito, 9 mm pistol at pitong mga bala ng 12 gauge shotgun.

Bago nabisto ang pagdadala ng nasabing mga bala at armas ang dalawang mga suspek ay nangrerecuit umano ng mga mamamayan sa kanilang lugar na sumama sa Daulah Islamiah-Maguid Group o Nilong-Sub Group.

Ayon kay Orcajada ang dalawang mga Alab ay may kaugnayan umano kay Benjack Alab, na umano ay myembro ng nasabing grupo Ang Islamiah-Maguid Group ang naka-engkwentro ng mga kasapi ng Special Action Force o SAF ng PNP na aaresto sana kina Benjack Alab , Hamide Alab , Benjamin Alab noong June 19,2016.

Inihahanda na ng Polomolok PNP ang kasong illegal posession of firearms and ammunization laban sa dalawang arestadong suspek. Kasama ng personnel ng T’boli PNP na umaresto sa mga suspek ang mga kasapi ng 5th Special Forces Battalion ng PNP, Tboli PNP, at South Cotabato Provincial Police Office.

-0-

Driver ng motorsiklo patay sa vehicular crash sa Polomolok, South Cotabato. Dead on the spot ang driver ng isang motorsiklo matapos masangkot sa vehicular crash sa national highway Barangay Pagalungan, Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Major Alex Joe Orcajada ang biktima na si Perryneil Fin, 35 years old at nakatira din sa nasabing lugar. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Polomolok PNP na nabangga ng sinakyang motorsiklo ng biktima ang sisusundang truck tractor head Car.

Ito ay habang binabaybay ang kahabaan g highway sa Pagalungan. Ang biktimang si Fin ay nagtamo ng matinding mga sugat sa ulo at katawan na naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi. Sumuko naman sa mga pulis ang driver ng tractor head car na nabangga nito na si Nathanael Rabino, 28 years old ng Baragay Fatima, General Santos City.

-0-

DILG 12 inindorso ang 88 million pesos na halaga ng mga proyekto ng siyam na mga local government unit sa rehiyon

Kwalipikado sa Assistance to Municipalities o AM Program para sa taong 2020 ang mahigit 88 million pesos na mga proyekto na inindorso ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa region 12.

Ito ay ayon kay DILG 12 Project Development and Management Unit o PDMU Head Herminia Ontoy. Ayon kay Ontoy kabilang sa mga proyektong ito ang walong mga daan, isang evacuation center at pagbili ng dagdag na disaster response vehicle.

Ang mga ito ay hiniling ng mga lokal na pamahalaan ng Malungon sa Sarangani; Lambayong, Bagumbayan at Esperanza sa Sultan Kudarat, at Arakan, Kabacan, Mlang, Magpet, at Tulunan sa North Cotabato.

Sinabi ni Ontoy na nagpalabas sila ng endorsement matapos ma-comply ng nasabing mga local government unit ang governance at technical requirement sa programa. Ang AM ay nasa ilalim ng Local Government Support Fund ng DILG na may layong matulungan sa pagbibigay ng pangunahing mga serbisyo ang mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Ontoy dahil sa coronavirus pandemic, pwedeng humiling ang mga LGU ng infrastructure projects na magpapadali sa pagsawata ng nasabing virus.

Kabilang sa mga ito ang evacuation center na may isolation facilities, quarantine facilities, testing centers, operation centers, crematory facilities, sidewalks, bike lanes at iba pang health at hygiene facilities.

Ang mga ito ay popondohan at ipatutupad sa susunod na taon. Sinabi ni Ontoy na maari ring mag-propose ang mga LGU ng mga COVID-19 related equipment, materials at mga sasakyan gaya ng delivery trucks at drones.