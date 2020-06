NDBC BIDA BALITA (June 5, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. National at Bangsamoro Inter Agency Task Forces, nagpulong sa Army’s 6th Infantry Division camp kahapon.

2. AMA na gumahasa sa kanyang sariling anak, hinatulan ng Reclusion Perpetua ng korte sa Kidapawan City

3. Nurse na tumakas sa quarantine facility, pinaghahanap ngayon ng Koronadal city health office

4. Anti-Terrorism Bill, posibleng i-veto umano ni P. Duterte dahil sa ‘unconstitutional’ provisions nito

ANG DETALYE NG MGA BALITA

UMAABOT NA sa four thousand, 248 ang total recoveries ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas hanggang kahapon ng hapon.

Sa huling datos ng Department of Health o DOH, 95 mga pasyente pa kasi ang mga bagong gumaling sa naturang sakit.

Nasa 20 thousand, 382 naman ang mga tinamaan ng COVID-19 sa bansa.

Habang may sampung COVID-19 patients pa ang nasawi kahapon kaya pumalo na ngayon sa 984 ang COVID-related deaths sa Pilipinas.

Sa Region 12, 27 ang confirmed COVID-19 cases sa buong rehiyon.

Isa sa mga ito ang nasawi habang 18 naman ang gumaling na.

Gayunman, mayroong 39 na suspect COVID-19 cases ang nasawi habang hinihintay ang resulta ng kanilang test.

Bukod pa ito sa tatlong Probable cases na nasawi rin sa rehiyon.

NASA 21 katao na ang kinasuhan ng perjury at estaffa sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG 12.

Sa record ng CIDG-12, may 137 mga indibidwal pa ang ini-imbestigahan matapos na maugnay sa maanomalyang pamamahagi ng social amelioration program cash assistance ng Department of Social Welfare and Development.

Ayon sa ahensya, pawang mga residente ng region 12 ang mga isinangkot sa anomalya.

Nagpatuloy din ang imbestigasyon ng CIDG-12 sa 55 mga indibidwal na idinawit naman sa kwestyunableng pagtanggap ng SAP cash assistance.

Samantala, inabswelto naman ng kagawaran ang nasa 22 mga indibidwal matapos na isoli ng mga ito ang natanggap na SAP cash assistance habang patuloy pang inaalam kung sino-sino ang tumanggap ng dobleng ayuda.

SAMPUNG LIBONG Personal Protective Equipment o PPEs ang ibinigay ng National Inter Agency Task Force COVID – 19 sa Office of Civil Defense BARMM para sa mga ospital at health workers sa Bangsamoro Autonomous Region In Muslim Mindanao o BARMM.

Bukod pa ito sa testing kits na ipapamahagi din ng National IATF sa BARMM Government.

Ginanap ang ceremonial turnover ng PPEs pagkatapos ng pagpupulong sa pagitan ng National at Bangsamoro IATF sa Army’s 6th Infantry Division Headquarters sa Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Pinangunahan mismo ni Health Secretary Francisco Duque III ang National IATF officials na nakipagpulong sa kanilang BARMM counterpart.

Kasama ni Duque sina National Policy Against COVID - 19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr.; Interior and Local Government Secretary Eduardo Ano at Defense Secretary Delfin Lorenzana.

Nakipagpulong ang mga ito kay BARMM Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim kasama sina BARMM Interior and Local Government Minister Atty. Naguib Sinarimbo, BARMM Health Minister Dr. Saffrullah Dipatuan; BARMM Social Welfare Minister Raisa Jajurie, BARMM Agriculture Minister Dr. Mohammad Yacob at Asnin Pendatun ng Bangsamoro IATF.

Dumalo rin sa pagpupulong sina AFP Western Mindanao Commander Lt. Gen. Cirilito Sobejana, Joint Task Force Central Commander Major Gen. Diosdado Carreon at iba pang opisyal ng AFP at PNP.

Tinalakay sa naturang pagpupulong ang kasalukuyang sitwasyon ng COVID 19 sa bansa at sa Bangsamoro region.

Ganundin, ang mga hakbang na kailangan pang gawin habang nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine.

INARESTO ng mga otoridad ang isang drug suspect sa Purok Kamsa, San Pablo Village, barangay Rosary Heights 11, Cotabato City kahapon sa bisa ng warrant of arrest.

Kinilala sa report ng Police Station 2 ang nadakip na suspek na si IBRAHIM LIMUKAN, 53 anyos na residente rin ng nabanggit na Barangay.

Mismong si Police Station 2 commander Police Capt. Rustom Pastolero ang nanguna sa pagsilbi ng warrant of arrest sa suspek na inilabas ni RTC Branch 15 Judge Annabelle Piang.

Ayon pa kay Pastolero, ang suspek na si Limukan ay pangsampu sa drug watchlist ng Police Station 2.

Di naman pumalag si Limukan at maayos na sumama sa mga arresting officer.

NATIMBOG ng Joint Task Force Central sa pamamagitan ng Arm’s 40th Infantry Battalion ang grupo ni kumander Tugali Guiamal Galmak, alyas Commander Tugali, sa ikinasang law enforcement operation sa Purok Galmak, Barangay Baumol, Lambayong, Sultan Kudarat kahapon.

Sinabi ni Army’s 40th IB commander Lt. Col. Rogelio. Gabi na si Tugali ay dating miembro ng Pentagon Kidnap for Ransom Group na nag-o operate sa Central Mindanao.

Pasado alas sais ng umaga kahapon nang magsimula ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at armadong grupo na nagresulta umano sa pagkasawi ng limang mga suspek.

Arestado rin umano si Tugali at 15 pang mga miembro nito.

Nakuha rin mula sa kanila ang 15 mga matataas na uri ng armas at mga pampasabog.

Ama na gumahasa sa kanyang sariling anak, hinatulan ng Reclusion Perpetua ng korte sa Kidapawan City

Hinatulan ng panghabang-buhay na pagkakakulong o Reclusion Perpetua ng korte ang tatay na suspek sa panghahalay sa kanyang mismong anak sa Kidapawan City.

Ito ay base sa hatol ni Judge Jose Tabaosares ng Regional Trial Court o RTC Branch 17 sa isinagawang promulgation ng kaso kamakailan.

Dalawang kaso ng rape ang inihain laban sa suspek unang naganap ang panghahalay noong 2016 kung saan sampung taong gulang pa lamang ang biktima at ang pangalawa ay noong May 2019 kung saan siya ay labintatlong gulang.

Inamin din naman ang suspek ang kanyang ginawa sa anak dahil anya sa kalasingan. Ang akusado ay dapat makabayad sa bawat kaso 100,000 pesos para sa civil indemnity, 100,000 para sa moral damages at 100,000 naman sa exemplary damages.

Mga magsasakang apektado Mild El-Niño sa Kidapawan City, makikinabang ng tulong mula sa Department of Agriculture

Milyon-Milyong halaga na ng mga pananim sa Kidapawan City ang nasira dahil sa naranasang Mild- El Niño noong mga nakaraang buwan. Kaugnay nito, nagbigay naman ng paunang tulong ang Department of Agriculture at City Government upang unti-unti ng makabangon ang mga lubhang naapektuhan na mga magsasaka ng Saging, Palay, Mais at iba pang agricultural products.

Kahapon, abot sa higit 2Million pesos na ayudang pangsakahan ang iniabot at tinanggap ng mga opsiyales ng City LGU at lider ng Farmers Association mula sa DA Regional Office 12 at ang pondo ay magmumula sa Quick Response Fund o QRF ng tanggapan.

Nakapaloob dito ang 100 Bags ng Conventional Hybrid Corn Seeds; 999 packs ng Pakbet seeds(okra, ampalaya, talong, sitaw, kalabasa)274 kilos na butil ng munggo; 12,268 piraso ng coffee planting materials, 100 bags ng inorganic fertilizers; 55 rolyo ng laminated trapal; 60 rolyo ng High Density Polyethylene o HDPE pipes; at 150 units ng Water Plastic Drums. Idadaan ang mga nabanggit sa mga FA’s para masegurong maipatutupad at maipapalago ang pagtatanim ng naturang mga produkto.

Kaugnay nito ay unang ng nakapagbigay ng 1,500 na sako ng hybrid corn seeds ang City Government para sa tanatayang 600 magsasaka ng mais.

Napapanahon ang pagbibigay ng mga nabanggit na ayuda, wika pa ni Mayor Evangelista upang agad na makapagtanim ang mga magsasaka gayung nagsisimula na ang mga pag-ulan sa lungsod. Maari na nilang anihin ang mais sa loob sa 60-100 days mula sa pagkakatanim.

DepEd Kidapawan Division, nilinaw na libre ang modules na gagamitin ng mga mag-aaral ngayong school year sa gitna ng COVID-19 pandemic

Binigyang diin ng Department of Education sa Kidapawan City Division na libre o walang bayad ang mga module at ilan pang learning material na gagamitin ng mga mag-aaral ngayong school year.

Binalaan ni Schools Division Superintendent Omar Obas ang lahat ng teaching and non- teaching personnel na wag ibenta ang mga printed materials o ang Most Essential Learning Competencies sa mga online selling platforms.

Katunayan inihayag ni Obas naglagay na ng Reproduction center ang City Division ng mga module sa tulong na rin ng LGU para masigurong sapat ang gagamitin ng mga mag-aaral ngayong pasukan.

Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang Remote Enrolment simula nitong June 01 hanggang sa June 15, 2020, maaring sa pamamagitan ng Online, text messaging o tawag sa pagitan ng mga dating adviser at magulang.

Sa ngayon, nasa 30 percent pa pa lamang ang nagpaenrol kumpara noong nakaraang taon. Bagama’t wala ng face to face instruction, may ilang magulang pa rin na nagpahayag ng pagkabahala para sa kanilang anak at piniling wag na lamang muna ipaenrol dahil sa COVID-19.

Cotabato Province, zero positive COVID-19 case na matapos magnegatibo sa PCR test ang natitirang pasyente sa Banisilan, North Cotabato

Negatibo na sa isinagawang PCR test ang natitirang COVID-19 patient na taga Banisilan, North Cotabato. Ito ang kinumpirma kahaponh ni Incident Commander and COVID-19 spokesperson Board Member Philbert Malaluan.

Siya ay isang construction worker na may travel histosty sa Misamis Oriental noong nakaraang buwan. Matatandaang nagnegatibo na rin ang ika-apat na pasyente na mula sa bayan ng Mlang na may travel history sa Davao City.

Ang dalawa ay ginamot sa Cotabato Regional and Medical center sa Cotabato City kung saan sila isinailalim sa strict monitoring.

Ayon kay Malaluan, isasailalim pa rin sa quarantine matapos na makalabas mula sa isolation facility. Bukod dito, nagnegatibo na rin ang tatlong confirmed cases na mula sa Cotabato Province. Sa kabuuan, lima ang natest na positibo sa COVID-19 at lima na rin ang nakarekober dahil dito Zero COVID-19 positive case na ang probinsya.

Mahigit 60 mga indibidwal na taga-North Cotabato, umapela ng tulong sa provincial government matapos ma-stranded sa NAIA

Abot sa 61 mga indibidwal mula sa iba’t-ibang bayan sa North Cotabato ang kasalukuyan stranded ngayon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil pa rin sa problemang dulot ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay Rolly Guanzon na taga Mlang, North Cotabato, hindi aniya sila prayoridad ngayon dahil ilan sa mga kasamahan nito sa NAIA ay nasa ika-apat na araw nang pansamantalang nanunuluyan at natutulog sa nasabing paliparan.

Dagdag pa nito na inuuna kasi ang mga stranded individuals na taga Davao City kaya hindi pa makauwi ang mga taga North Cotabato. Sa ngayon ayon pa sa kanya, habang nananatili sa paliparan ay pansamantala silang binibigyan ng libreng pagkain ng Overseas Workers Welfare Administration o OWWA.

Si Rollyn ay isa lamang sa mga indibidwal na mangingibang bansa sana pero hindi natuloy dahil sa COVID-19 pandemic, kaya uuwi na lamang sa bayang pinanggalingan. Samantala, ipinaliwanag naman ng provincial government na kaya hindi makauwi ang nasabing mga indibidwal dahil dumeretsu umano ang mga ito sa nasabing paliparan na hindi nakapag-register sa Task Force Sagip.

Ang dapat kasi aniya, kailangan munang makipag-ugnayan sa Task Force Sagip dahil sila na ang mag-aasikaso sa kanilang byahe pauwi nang libre o kaya ang OWWA sa pamamagitan ng sweeper flight. Kaya panawagan nito sa provincial government na sana ay makauwi sila sa lalong madaling panahon dahil halos lahat sila ay nahihirapan na sa kanilang pananatili sa labas ng NAIA.

Mga dating miyembro ng Underground Mass Organizations isinailalim sa livelihood training ng militar sa Arakan, North Cotabato

Abot sa 32 mga miyembro ng People’s Organizations ang isinailalim sa Bookkeeping at Financial Auditing ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Arakan, North Cotabato. Ayon kay 19th IB Civil Military Operations o CMO Officer Captain Proline Bonacua, tuloy-tuloy ngayon ang inisyatiba ng militar upang matulungan ang labin-isang mga People’s Organizations sa ilalim ng 19th IB ng militar.

Sa ngayon ayon sa opisyal, nasa limang mga underground mass organizations pa sa bayan ng Arakan ang susunod na tututukan ng militar. Dahil dito, ayon sa opisyal, ay tuluyan nang humihina ang pwersa ng New People’s Army dahil ang mismong mass supporters nito ay nakikiisa na sa pamahalaan sa pagpapanatili ng katiwasayan sa kani-kanilang lugar.

Ang pagbuo ng People’s Organization ay batay sa mga lugar ng tinukoy ng militar na tinaguriang stronghold ng NPA at ang mga miyembro nito ay dating mga supporters at sympathizers ng nasabing grupo.

Samantala, una nang sinabi ni 19th IB Commander Lt.Col Jasper Pecson na bagama’t kukunti nalang ang mga stronghold areas ng NPA sa bayan ng Arakan, inihayag nito na lumilipat ito ngayon sa mga lugar papuntang Matalam at President Roxas.

Nurse na tumakas sa quarantine facility, pinaghahanap ng city health office ng Koronadal

Nanawagan si Koronadal Acting City Health Officer Dr. Edito Vego sa publiko na tumulong sa paghahanap kay Rolyn Rey Entano.

Ayon kay Vego si Entano ay ang nurse na tumakas sa isolation facility ng lungsod. Sinabi ni Vego na obligado si Entano na tapusin ang 14-day quarantine protocol. Siya kasi ayon kay Vego ay dumating noong nakaraang lingo mula sa Davao City na mayroong local transmission ng coronavirus disease o COVID-19.

Ayon kay Vego tumungo kasi sa Davao City ang nasabing nurse para mag-enroll sa medical school. Nilinaw din nito na walang sintomas ng virus ang nasabing nurse at nasa mabuti itong kalagayan habang naka-quarantine. Ngunit ayon kay Vego napansin ng mga gwardiya at taga pamahala sa isolation facility ang palagiang paglabas nito ng kwarto na mariin aniyang ipinagbabawal.

Sinabi ni Vego na sa ngayon ay nakikipagugnayan na ang city health office ng Koronadal sa mga lokal na pamahalaan ng Senator Ninoy Aquino sa lalawigan ng Sulta Kudarat at Iloilo City.

Paliwanag ni Vego nakatanggap kasi sila ng impormasyon na tumungo na sa nasabing mga lugar ang tumakas na nurse. Sinabi ni Vego na ngayong nasa public health emergency situation ang bansa dahil sa COVID-19 kailangan nilang isapubliko ang pagkakakilanlan ni Entano.

Bukod dito ay kay Vego tila nakababalaha na rin ang mga post ni Entano sa social media na maituturing na “police matter.”

Deped Gensan target ang 148 thousand na mga enrollees para sa school year 2020-2021

Abot sa mahigit 148 thousand na mga enrollee sa mga pambulikong mga eskwelahan ang inaasahan ng Department of Education o Deped sa General Santos City.

Ito ay sa kabila ng pandemic ngayon sa COVID-19. Sinabi ito Deped Gensan City Schools Division Superintendent Romelito Flores kaugnay sa ginagawa ngayong enrollment sa elementarya, junior at senior high school ng ahensya. Sinabi ni Flores na sa kabila ng mga pagsubok na dala ng COVID 19, inaasahan nila na maabot ng mga eskwelahan ang target na bilang ng mga magaaral.

Ayon kay Flores sa unang araw pa lamang kasi ng enrollment noong nakaraang lunes, abot sa mahigit sampung libo o pitong porsyento sa kanilang target ang nakapagpatala. Inaasahan nila ayon sa nasabing Deped Official na ito ay magpapatuloy sa mga susunod na araw.

Dinagdag din nito na sa ngayon ay abala na ang mga guro at school heads sa mga pagbabago sa pagtuturo sa Agosto. Kabilang sa pinaghahandaan ng mga ito ang mga module para sa blended learning kalakip ang online o internet-based classes.

Sinabi ni Flores na gagamit din sila ng telebisyon, radyo at iba pang makabagong teknolohiya sa pagtuturo. Ayon kay Flores sa ngayon ay hindi muna prayoridad ng Deped ang pagpapatupad ng face-to-face learning.

Dinagdag din nito na base sa kanilang isinagwang survey mas gusto ng 72 percent na mga estudyante at magulang sa Gensan ang modular learning.

12 percent naman ang pumili ng online learning, 9 percent ang blended system, at 7 percent ang radyo at TV. Ang General Santos City ay mayroong 68 na mga elementary school at 26 na mga secondary at senior high school. Tiwala din si Flores sa adjustment ng mga eskwelahan sa Gensan para makaagapay sa epekto sa edukasyon ng COVID-19 pandemic

Barangay Nutrition Scholars at Barangay Health Workers na bolontaryong nagserbisyo ginawang job order employee ng lokal na pamahalaan ng Tacurong City, Sultan kudarat

Magkakaroon na ng buwanang sahod ang limang mga Barangay Nutrition Scholar at lima ding mga Barangay Health Worker sa Tacurong City, Sultan Kudarat pagaktapos ng maraming taong boluntaryong pagtatrabaho.

Ang mga ito kasi ay ginawang mga job order na kawani ng lokal na pamahalaan. Isa sa mga ito, ang 63 years old na si Daisy Agtoto. Ayon kay Agtoto, hindi nito inaasahan na makalipas ang sampung taong pagiging BHW sa Barangay Grino, gagawin itong job order na kawani ng lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, ipinahayag ni Tacurong Mayor Angelo Montilla na ang pag-hire sa nasabing mga BNS at BHW ay bilang pagkilala na rin sa mga di matatawarang ginawa nila sa kanilang lugar.

Dinagdag din ng alkalde na gagawin din nitong mga job order employee ang dalawampung pang mga BNS at BHS sa Tacurong sa susunod na taon. Kung may sapat na pondo animnapung mga mga BNS at BHS sa Tacurong ang magiging job order na mga kawani ng lokal na pamahalaan sa susunod na tatlong taon.

Ayon naman kay Tacurong City Nutrition Action Officer Rogelio Garcia, dumaan sa masusing pagsusuri ang application ng mga BNS at BHS. Tiniyak ni Garcia na napili ang mga ito base sa kanilang performance.

Pangamba ng publiko matapos magpositibo sa COVID-19 ang dalawang dumating na locally stranded individuals, pinawi ng gobernador ng South Cotabato

Walang dapat ipangamba ang mga mamamayan ng South Cotabato. Ito ay sa kabila ng pagpositibo sa COVID-19 ng dalawang mga locally stranded invidual o LSI na umuwi sa lalawigan. Paliwanag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., ang dalawang mga pasyente ay naka-admit ngayon sa COVID-19 facility ng lalawigan.

Maliban dito ayon sa gobernador, agad na inilagay ang mga ito sa isolation facility pagdating sa lalawigan noong May 30. Ayon kay Tamayo walang plano ang provincial government na isailalim muli sa enhanced community quarantine o ECQ ang South Cotabato.

Paliwanag nito wala pa ring local transmission ng COVID 19 sa lalawigan dahil nahawa ang dalawang mga positibo LSI ay nahawa ng virus sa ibang lugar. Ayon naman kay South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. ang isang COVID 19 patient ay 24 years old na kararating lang Tampakan na nasa kabuwanan ngayon.

Maging ang mister nito at anak na kasamang umuwi ay agad ding inilagay sa isolation facility. Habang ang nagpositibo naman sa Koroadal ay isang 32 years old na babae na may travel history sa Metro Manila. Kaugnay nito, nananawagann din si Aturdido sa mga LSIs na sumunod sa 14-day quarantine protocol pagdating sa lalawigan.

Ito ay para matiyak hindi lamang ang sariling kalusugan kungdi maging ng mga myembro ng pamilya at komonudad.

DA 12 nursery sa Kidapawan City gagawing mas produktibo ng kanilang regional director

Nais ni Department of Agriculture o DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen na gawing mas kapaki-pakinabang ang iba pang bahagi ng kanilang lupain sa Kidapawan City. Ito ang sinabi ni Mangelen matapos nitong bisitahin ang limang ektaryang nursery ng DA sa nasabing lungsod.

Ayon sa nasabing DA 12 Official sa halip kasi na mga produktong pang-agrikultura, bahagi ng nasabing nursery ay pinamamahayan na ng mga informal settler. Dinagdag nito na hahanap ng paraan ang DA para mabawi ang mga lupain ng ahensya para matamnan ng iba’t ibang mga produkto.

Samantala tiniyak naman ni Mangelen ang patuloy na tulong sa mga magsasaka ng Kidapawan na apektado ng mga pagyanig noong nakaraang taon.

Ang ahensya ay magbibigay ng mahigit two million pesos na halaga ng agricultural inputs tulad ng hybrid pinakbet seeds, coffee planting materials, at organic fertilizers sa mga magsasaka ng nasabing lugar.

Ito ay maliban pa sa tig limang libong pisong pinansyal na tulong ng mga kwalipikadoog magsasaka sa Rice Farmers Financial Assistance Program at Special Area for Agricultural Development Program ng DA.

NATIONAL NEWS………………….

Naniniwala si House Dangerous Drugs Committee chair Robert Ace Barbers na hindi hahayaan ni Pangulong Duterte na makalusot ang mga sinasabing unconstitutional provisions na nakapaloob sa Anti-Terrorism Bill.

Ito ay matapos na pumasa na sa Kamara sa ikatlo at huling pagbasa kagabi ang House Bill 6875, na hindi na kailangan pang dumaan sa bicameral conference committee kundi diretso na lamang sa Office of the President matapos na i-adopt ng mababang kapulungan ang bersyon ng Senado sa naturang panukala.

Ayon kay Barbers, bilang abogado ay maaring i-veto ng Pangulong Duterte ang Anti-Terrorism Bill dahil ang ilan sa mga probisyon nito ay labag sa Saligang Batas.

Nagpaalala ang Government Service Insurance System o GSIS na magpapatupad na sila ng contactless methods sa pagtanggap sa aplikasyon para sa claims at benefits.

Paliwanag ni GSIS president at General Manager Rolando Ledesma Macasaet, ito ay bilang bahagi ng kanilang COVID-19 precautionary measures.

Ayon kay Macasaet, maaring magsuite ng kanilang application forms at requirements ang kanilang mga miembro sa pamamagitan ng: postal mail or delivery courier, drop boxes sa lahat na GSIS branches at email.

NAGBABALA NAMAN NGAYON ang Department of Trade and Industry o DTI na mayroong karampatang parusa sa mga online seller na hindi maglalagay ng kanilang mga presyo.

Sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castello, nasa batas ng Republic Act 7581 o Price Act na bawal ang pagbebenta ng walang presyo.

Malinaw na isang uri ng profiteering ang hindi paglalagay umano ng mga presyo sa mga produkto na inilagay sa iba’t ibang social media platforms.

Bukod sa Price Act ay nakasaad din sa Consumer Act na ipinagbabawal ang pagbebenta ng walang anumang presyo.