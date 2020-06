NDBC BIDA BALITA (June 6, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. DAAN-DAANG mga pamilya, lumikas mula sa isang liblib na barangay sa Pikit, North Cotabato dahil sa panibagong bakbakan ng dalawang armadong grupo.

2. TATLONG leaders, pinagpipilian ngayon ng Bangsamoro government para maging mangasiwa sa 63 na mga barangay sa North Cotabato na sakop na ng BARMM.

3. COVID-19 testing laboratory sa Koronadal City, bukas na!

4. Record-high unemployment rate sa Pilipinas, naitala nitong Abril

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA

UMAABOT NA ngayon sa 28 ang kumpirmadong COVID 19 positive sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Sinabi ni BARMM Health Minister Dr. Saffrullah Dipatuan na isang 43-year old na pasyente mula sa Lamitan City, Basilan ang pinakahuling nagpositibo sa virus na may travel history sa Zamboanga City.

Ayon pa kay Dipatuan, nagda- dialysis ang nasabing pasyente sa Zamboanga city at doon siya nahawaan ng virus.

Samantala, nakipag-ugnayan na rin ang BARMM-MOH sa Ministry of Transportation and Communication, Ministry of the Interior and Local Government, Barmm Readi at local chief executives kaugnay naman ng mga nagsisiuwiang OFWs at Locally Stranded Individuals na mula sa mga COVID-19 High Risks area.

Giit ni Dipatuan, kinakailangang dumaan sa proper health protocol ang mga magbabalik probinsya lalo't magbubukas na ang mga airport, seaport at iba pang uri ng transportasyon.

Inatasan na rin ni Dipatuan ang lahat ng Provincial at Municipal Health Officials na siguruhing dumaan sa test ang mga magbabalik-probinsya para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan.

Sa buong Pilipinas, pumalo na ngayon sa 20 thousand, 626 ang nakumpirmang kaso ng COVID-19.

Nakapagtala din ng dagdag na 82 mga bagong gumaling sa COVID-19 kaya umabot na sa four thousand, 330 ang total number of recoveries.

Habang 3 naman ang nadagdag sa bilang ng nasawi dahilan para maging 987 na COVID related deaths sa bansa.

-0-

DAAN-DAANG mga pamilya na naman ang ang lumikas dahil sa kalat-kalat na bakbakan ng dalawang magkalabang armadong grupo sa Pikit, North Cotabato.

Sinabi ni North Cotabato PNP Director Col. Henry Villar na nagkasagupa ang grupo nina Kumander Ricky Hussien ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Butoh Sanday na lider ng isang armed lawless group sa Brgy Talitay ng bayan.

Sa record naman ng Pikit Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 300 mga pamilya umano ang lumikas mula sa mga apektadong barangay sa Pikit.

Ang mga bakwit ay pansamantala ngayong nanunuluyan sa mga paaralan o nakikitira muna sa kanilang mga kamag-anak.

Si Kumander Butoh Sanday ay dating brigade commander at G3 ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ngunit pinatalsik ng MILF.

Napatunayan kasi ng MILF leadership na si Kumander Sanday ay sangkot sa kaguluhan sa hangganan ng Pikit, at Pagalungan, Maguindanao.

Nakisawsaw din umano si Kumander Sanday sa alitan o rido nang magkalabang pamilya sa Pikit.

Napag-alaman na sina Sanday at Hussien ay may personal na alitan o rido.

-0-

Pinagpipilian ngayon ng Bangsamoro government ang tatlong mga lider na uupo bilang taga-pangasiwa ng 63 na mga barangay sa North Cotabato na sakop na ng BARMM.

Sinabi ni BARMM Executive Secretary Abdulraof Macacua na pinagpipilian ni BARMM Interim Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim sina Cotabato 1st District Board Member Mohammad Kelie Antao, MILF Local Monitoring Team head Habib Guiabar at Board Member Dulia Sultan.

Matatandaan na ang mga residente sa 63 na mga barangay ay pumabor sa Bangsamoro Organic Law at bomoto ng YES sa isinagawang plebisito dahilan para mapasailalim sa BARMM ang kanilang mga lugar.

-0-

-0-

UMAABOT sa 57 displaced families ang nanunuluyan ngayon sa temporary shelters matapos umano silang paalisin sa kanilang tinitirahan sa Barangay Mataling, Malabang, Lanao del Sur.

Sa inisyal na ulat na nakalap ng Radyo Bida, mga arawang mangagawa umano ng Matling Industrial and Commercial Corporation ang marami sa mga bakwit.

Hindi na umano pinayagang makabalik sa kanilang lugar ang naturang mga pamilya matapos umanong lumabag sa ipinatutupad na quarantine protocols ang mga ito.

Pero sa impormasyong nakarating sa Radyo Bida mula sa mga bakwit, sinabi ng mga ito na napipilitan silang lumabas sa kanilang lugar para bumili ng pagkain sa ibang lugar dahil napakamahal umano ng mga paninda sa barangay Mataling.

Isiniwalat din ng mga ito mga umano ay hindi makataong pagtrato sa kanila ng pamunuan ng Matling Industrial and Commercial Corporation.

Samantala, bukas naman ang Radyo Bida para sa panig ng nabanggit na kumpanya.

Kamakalawa ay nagpaabot ng tulong ang grupo ni Bangsamoro Transition Authority member Dimple Mastura sa mga apektadong pamiya.

Ayon pa kay Mastura, kaaawa-awa ang sitwasyon ng mga bakwit na nakatira sa mga tent sa gitna ng nararanasang pandemic.

Nabigyan ng TEAM LIMO at Team SALAM ng food packs ang mga bakwit bilang paunang tulong sa mga ito.

Nangako rin ang opisyal na tututukan ang sitwasyon at kaso ng naturang mga bakwit.

-0-

ARESTADO ang isang drug suspect sa isinagawang Buy Bust Operation ng mga otoridad sa Purok Mabagel, Barangay Bagua 1, Cotabato City.

Kinilala ng pulisya ang nahuling suspek na si ESMAIL MENDOZA, alyas Mael, 32 years old, habal-habal driver na residente rin sa lugar.

Pinangunahan ni City Police Drug Enforcement Unit Chief Police Capt. Elexon Bona at ng tropa ng Police Station 4 na pinamunuan ni Capt. Razid Lincon ang operasyon laban sa suspek.

Napagbentahan umano ni Mendoza ang isang Police asset na nagpanggap na buyer kaya nadakip ito.

Nakuha mula sa suspek ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu, iba’t ibang IDs at mga Drug Paraphernalia.

Nabawi rin kay Mendoza ang buy bust money na ginamit sa operasyon.

-0-

COVID-19 testing laboratory na magkatuwang na isinulong ng South Cotabato Provincial Government at pribadong sektor, bukas na sa Koronadal City

Maaring nang magsagawa ng test ang COVID-19 testing laboratory sa Koronadal City. Ito ay matapos mabigyan ng license to operate ng Deartment of Health o DOH. Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang pasilidad ay matatagpuan sa Dr. Arturo P. Pinggoy Medical Center o DAPMMC . Sinabi ni Tamayo na ito ang unang COVID-19 testing laboratory sa bansa na naipatayo sa pamamagitan ng public-private-partnership.

Kaugnay nito ipinahayag naman ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.na ang machine sa nasabing COVID-19 testing laboratory ay kayang sumuri ng apat na mga sample ng sabay sabay.

Ayon kay Aturdido sa loob lamang ng isang araw ay maari na nilang isapubliko ang resulta ng test ng nasabing pasilidad. Tiniyak naman ni DAPPMC Administrator Dr. Nanette Pinggoy Franco na walang dapat ikabahala ang publiko sa paglalagay ng COVID-19 testing laboratory sa kanilang ospital.

Paliwanag nito, kinukuha mismo ang swab sample sa lugar kung saan maaring naka-admit ang pasyente at ito ay naka-cartridge na pagdating sa laboratoryo. Para maging operational ang COVID-19 testing laboratory, naglagay ng genexpert machine ang provincial government ng South Cotabato sa DAPPMC.

Ang pasilidad ay magkatuwang naman na pamamahalaan ng mga staff ng nasabing ospital at mga kawani ng South Cotabato Provincial Government. Ayon naman kay Tamayo, bukas din ang COVID-19 facility ng South Cotabato sa mga mamamayan ng karatig lalawigan basta dumaan lamang sa proseso. Ito ay bilang pagsunod na rin sa rekomendasyon ng inter-agency task force on COVID-19.

-0-

Mahigit 6 million pesos na smuggled na sigarilyo natuklasan ng Bureau of Customs sa General Santos City

Inaalam pa rin ng mga otoridad kung sino ang may ari ng mahigit anim na milyong pisong smuggled na sigaralyo na kanilang nakumpiska sa General Santos City. Ang nasabing mga kontrabando na galing Vietnam ay inilagay sa isang container van na lulan ng cargo vessel na M/V Barry Trad. Ayon kay Bureau of Customs o BOC Port Collector Elenita Albano, dumating ito sa Gensan noong Myekules.

Sinabi ni Albano na nakatuklas sila ng mahigit 1,300 cases ng “Presiden” brand na sigarilyo. Ayon kay Albano, ito ang unang beses na naka-intercept sila ng nasabing brand. Dinagdag nito na inabangan nila ang smuggled na sigarilyo sa Gensan Sea Port.

Ito ay matapos makatanggap ng impormasyon ng shipment nito mula sa International Criminal Police Organization o Interpol Manila.

Kasama nila ayon kay Albano na sumuri sa container van ang mga kasapi ng National Bureau of Investigation o NBI-Sarangani. Dinagdag nito na para makalusot sa mga otoridad idineklara ng mayari na paper boards ang laman ng container van. Natuklasan sa inventory ng BOC na bawat box ng smuggled na sigarilyo ay naglalaman ng dalawampung packs.

Ibinibenta naman ang mga ito sa halagang 30 pesos kada pack sa Gensan at karatig lugar. Dinagdag ni Albano na ang may ari ng nabistong mga kontrabando ay kakasuhan ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Inirekomena naman ng BOC ang pag-issue ng warrant of seizure at pagkustodya sa mga narekober na kontrabando.

-0-

47 dating NPA members sa South Cotabato nabigyan ng financial assistance ng pamahalaan

Nakinabang sa 65 thousand pesos na tulong pinansyal ng pamahalaan ang ang apatnaput pitong mga dating rebelde sa South Cotabato. Ang mga ito ay pawang mga benepisyaryo ng Enhanced Local Integration Program o E-clip ng pamahalaan.

Kalakip dito ang 50 thousand pesos na livelihood assistance at 15 thousand pesos na immediate assistance mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang nasabing mga rebel returnee ang nauna nang nakatanggap ng tig 20 thousand pesos mula sa provincial government ng South Cotabato. Ito ay maliban pa sa training ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA.

Kaugnay nito, ipinahayag ni DILG 12 Regional Director Josephine Leysa na sumuko ang mga kasapi ng rebeldeng grupo dahil sa kahirapan sa bundok.

Maliban sa tig 65 thousand pesos na naibigay sa sa mga rebel returnee, ang mga government unit na tumanggap sa kanila ay nabigyan din ng tig 21 thousand pesos na reintegration assistance. Ito ay gagamitin naman ppara sa pagkuha ng mga dokumento ng mga rebel returnee tulad ng birth certificate, identification card at mobility expenses.

-0-

Dating OFW na mayari na ngayon ng organic garden sa Koronadal City may payo sa mga mamamayan

Magpursige kung gusting may mangyari sa buhay, ito ang paalala ng isang dating Overseas Filipino Worker o OFW na mas piniling umuwi upang ipagpatuloy ang pagtatanim ng gulay at iba pang organic products sa Koronadal City.

Si Christian Castaneda na walong taon na naging OFW ay nagtapos din sa TekBok at nabigyan ng national certificate II sa Organic Agriculture ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang Organikian Organic Farm Garden na pagaari nito ay madalas pinupuntahan ng mga mahilig sa organic vegetables at gustong makapag relax mula sa trabaho.

Ayon pa kay Castaneda , sinusulong din nitoi ang Hydroponics isang pamamaraan ng pagtatanim ng mga gulay sa tubig. Dagdag pa ni Castaneda na ngayon ay accredited na Learning Site ang kanyang Organic Garden kung saan ang mga mamamayan ay pwedeng bumili at kumain ng mga organic na gulay.

Matapos maapektuhan ng pandemic sa Covid-19, unti unti na rin ngayong binubuksan ni Castaneda sa publiko ang kanyang organic farm garden.

Nais din ni Canstaneda na makatulong parasa pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain sa rehiyon kaya siya nakikipagugnayan ngayon sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno.

-0-

Help desk ng South Cotabato PNP tuloy pa rin ang pagroseso ng Travel of authority ng mga mamamayan sa ibang lugar na na-stranded sa lalawigan dahil sa COVID-19

Tumatanggap pa ring ng application para sa Travel of Authority for Locally Stranded Individuals o LSIs na na nais makauwi sa kanilang lugar ang hel desk ng pulisiya sa South Cotabato.

Ayon kay South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason maaring ang mga LSIs na ito ay mga turista, estudyante, mangagawa at iba na naabutan ng lockdown dahil sa Covid-19 sa lalawigan.

Ipinahayag ni Siason na ang Travel of Authority ng mga LSI na nais makauwi sa ibang mga lalawigan sa region 12 ay maaring kunin sa South Cotabato Provincial Police Office. Habang ang application naman ng mga LSI na nais makauwi sa ibang mga rehiyon ay kanilang iindorso sa Police Regional Office 12.

Dinagdag din nito na para makakuha ng Travel of Authority kailangan ng mga LSI na magdala ng endorsement mula sa Chief of Police ng lugar kung saan sila na-stranded, medical certificate, proof of residence at iba pang makapagpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan.

-0-

Mga operator ng sasakyan na hindi susunod sa itinakdang fare matrix, maaring bawiin ang prangkisa ayon sa LTFRB 12

Pinaghahandaan na rin ngayon ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB Region 12 ang mga magiging new normal policy sa pagbabalik operasyon ng mga Public Utility Vehicle sa ilalim ng Modified General Community Quarantine.

Bagamat wala pang schedule sa mga interregional route ay nagsisimula ng mamigay ng special permits ang tanggapan sa mga nag-apply na mga kumpanya na consolidated bilang cooperative at hindi pinahihintulutan ang mga individual o asosasyon.

Sa buong rehiyon, may kabuuang labinwalong cooperatives ang mga nag-apply ng special permit Samantala, pinaaalalahan naman ang lahat ng operators na sundin ang ipinalabas na bagong fare matrix dahil ang hindi pagsunod ay nakapaloob sa franchise violation at maaring bawiin ang kanilang prangkisa depende sa kung ilang beses nilang ginawa.

Kung may mamonitor man na nananamantala kailangan lamang na i-report ng commuter sa kanilang tanggapan, dapat kunin ang case number, ang mismong pangyayari at dapat dumalo sa hearing ang nagrereklamo.

-0-

Social Pension ng mga senior citizen sa Kidapawan City, ibibigay na sa susunod na linggo

Aasahang sa susunod na linggo ipapamahagi na sa mga kwalipikadong senior citizen ang kanilang social pension sa Kidapawan City. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Lorna Morales, abot sa 36, 900,000 ang inilaang pondo para sa 8, 280 na mga matatanda sa lungsod.

Sakop nito ang 1st at 2nd Semester ng taong 2019, habang tuloy naman ang pamimigay ng Social Pension para sa unang anim na buwan ng 2020 sa June 10-13, 2020.

Ang pamamahagi ay sa bawat Barangay na upang hindi na kailangan pang lumabas ang mga matatanda dahil nililimitahan pa ang kanilang paglabas habang umiiral pa ang Modified General Community Quarantine kontra COVID-19. Samantala, abot naman sa 26, 269 na mga taga Kidapawan City ang nakinabang sa Social Amelioration Program ng DSWD- 12 mula April 18 hanggang May 14, 2020.

Ito ay nanggaling sa apatnapung mga Barangay ng lungsod na tinukoy na mahihirap at nangangailangan ng tulong ngayong panahon ng COVID-19 pandemic.

-0-

Learning continuity plan ng Department of Education sa North Cotabato ngayong school year, inilatag ng kagawaran sa Provincial Government

Nakalatag na ngayon ang learning continuity plan ng North Cotabato Division para sa mga mag-aaral pasukan ng mga mag-aaral ngayong school year 2020-2021.

Suportado naman ng pamahalaang panlalawigan ang kanilang gagaiwng hakbang, Brigada Eskwela, Oplan Balik Skwela upang maipagpatuloy pa rin ng mga mag-aaral ang edukasyon sa kabila ng krisis na kinakaharap dulot ng COVID-19.

Nakasaad sa plano ang mahigpit na pagpapatupad ng physical distancing, paglalagay ng automatic disinfection misting machine sa ratio na dalawa bawat 500 enrollees, functional washing area, alcohol at hand sanitizer sa bawat classroom at pagsusuot ng face mask ng lahat ng mga guro, mag aaral at iba pang empleyado ng mga eskwelahan.

Sa pagbubukas ng SY 2020-21, walang mag aaral ang papayagang pumasok sa eskwelahan dahil wala na ang face to face instruction. Papayagan lamang ito kung may mahigpit na panuntunan kapag na-lift na ang MGCQ sa probinsya o depende sa kautusan ng IATF.

Samantala, tatlong modalidad ang ipiniresenta ng DepEd para sa Home base schooling (HBS), ito ay ang On Line Learning and Teaching (OLT) o pag aaral gamit ang internet sa bahay, Modular learning (ML) o self-contained package na may isang specific subject lamang at Offline Distance Learning (ODL), isang alternatibong paraan ng pag aaral para sa mga walang kakayahang magkaroon ng internet connection sa bahay.

Ayon kay Charlie Antipolo na siyang Press Relation Officer ng DepEd mayroon na silang tentative date ng pagbubukas ng klase batay sa kanilang approved calendar of activities.

Kasama rin sa plano ng DepEd Cotabato Division ang pag gamit ng Radio Based Instruction (RBI) o pagtuturo gamit ang radio broadcast.

Samantala, nagpulong naman kahapon ang mga mga miyembro ng Provincial Local School Board at tinalakay ang iba pang mga programa at mga mahahalagang usapin Nauna nang naglabas ng memorandum si Schools Division Superintendent Isagani Dela Cruz na nag aatas ng paghahanda sa enrollment na may kaakibat na mga guidelines ng seguridad laban sa COVID 19.

-0-

Anim na endangered na mga ibon, narescue ng mga residente sa Tulunan, North Cotabato

Nasa pangagalaga na ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR 3rd District Satellite Office sa bayan ng Matalam ang anim na mga ibon na may iba’t-ibang species matapos na maiturn-over ng mga residente mula sa dalawang mga barangay ng Tulunan, North Cotabato kahapon.

Ayon sa ulat ng Tulunan LGU, isang Grass Owl, isang Brahminy Kite at apat na mga Black Shouldered Kite na uri ng ibon ang narescue mula sa barangay Popoyon at Damawato ng nasabing bayan.

Sa taya ng DENR, parehong matured na ang Grass Owl at Brahminy Kite habang pawang mga juvenile naman ang Black Shouldered Kite. Hindi naman nakitaan ng anumang sugat ang nasabing mga ibon maliban lamang sa isa na may bakas ng sugat sa kanyang isang paa na tila matagal nang itinali.

Ayon sa pag-aaral, ang Black Shouldered Kite ay kabilang sa pamilya ng Philippine Eagle na endemic na sa Marsh area. Habang ang Grass Owl naman ay matatagpuan naman sa mga bansang Pilipinas, Vietnam, Southeast China, Taiwan at iba pa na madadamong lugar.

Nabatid na nitong nakalipas na linggo isa ring Philippine Grass Owl ang narescue sa pareho ring barangay ng bayan. Ang Brahminy Kite naman o tinatawag ring red-backed sea-eagle ay matatagpuan sa mga kabundukan ng Southeast Asia partikular sa mga lugar na malapit sa karagatan.

Samantala, ayon sa DENR, itinuturing na endangered species ang naturang mga ibon o nanganganib ng maubos kaya’t papakawalan din ito ng ahensiya kung sakaling maaari nang makalipad muli sa mga lugar ng Mt. Sinay sa Arakan at Mt.Apo sa Kidapawan.

Pansamantala munang ipapa-alaga sa mga Registered Wildlife holder ng DENR ang mga ito habang ang iba rito ay pansamantalang hahawakan ng DENR Environmental Management Bureau 12 sa Koronadal City.

Ang pagsisilabasan ng naturang mga ibon ay dahil na rin sa nabalisang natural habitat o kaya’y may nagsusunog ng mga kahoy malapit sa kanilang pinamumugaran NDBC BIDA BALITA

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Aprubado na sa 3rd and final reading ng Kamara ang House Bill No. 6920, oo “The COVID-19 Unemployment Reduction Economic Stimulus o CURES Act of 2020.

Sa ilalim ng panukalang batas maglalaan ng 1.5 trillion pesos ang pamahalaan para mapondohan ang mga infrastructure projects sa health, education, agriculture, at local roads and infrastructure livelihood sectors.

Makatutulong din ang panukalang batas sa para sa pagpapatupad ng “Balik Probinsya Program”.

-0-

Nagbabala naman si Pangulong Duterte na sisibakin ang mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa delay na pagbibigay ng cash assistance sa pamilya ng mga nasawing healthcare worker dahil sa COVID-19.

Dismayado kasi ang pangulo nang malamang wala pa sinuman sa pamilya ng 32 mga nasawing healthcare worker ang nakatanggap na ng isang milyong pisong tulong na nakasaad sa Bayanihan to Heal as One Act.

-0-

Umapela ang PNP sa publiko na iwasan ang pagsasagawa ng mass protests ngayong umiiral ang general community quarantine.

Naalarma kasi ang PNP sa ginawang mass action at public assembly sa UP Diliman campus kamakalawa.

Ayon sa PNP, bilang responsableng mamamayan dapat ay iwasan ang lahat ng gawain na posibleng magdulot ng human to human transmission ng COVID-19.

-0-

Nakapagtala ng record-high na unemployment rate ang pamahalaan noong nakalipas na Abril.

Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtala sila ng 17.7 percent na unemployment rate noong nakaraang buwan.

Katumbas ito ng 7.3 million Filipinos na walang trabaho.

Ito ay maituturing nang pinakamataas simula ng ipatupad ng PSA ang pagbabago sa methodology sa pagsukat ng ’employment’ noong April 2005.