NDBC BIDA BALITA (June 9, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. REGION 12, nakapagtala ng tatlo pang panibagong COVID 19 positive

2. 2 drug suspects, patay matapos umanong manlaban sa mga pulis sa Kidapawan city at Mlang, North Cotabato

3. Mga residente mula sa dalawang mga barangay sa Tacurong City, lumikas dahil sa baha

4. Covid-19 contact tracing, ipinatutupad na sa South Cotabato

5. Mga bakwet sa Pikit dahil sa rido, lalo pang dumami.

6. Agila at owl, na-rescue sa North Cotabato

ANG DETALYE NG MGA BALITA

ISANG kwarenta anyos na babaeng taga-Cotabato city ang isa sa tatlong mga pinakabagong naitalang kaso ng Coronavirus Disease 2019 o COVID 19 sa region 12.

Sa report ng Department of Health o DOH 12, ang naturang patient 30 sa rehiyon ay nanggaling umano ng Maynila at dumating sa Cotabato City noong June 6.

Ito na ang pang-11 Confirmed COVID–19 case sa lungsod.

Samantala, bukod sa kanya, isa pang 29-year old na babaeng taga-South Cotabato ang nagpostibo din sa COVID 19.

Si Patient 31 ay nanggaling din ng Maynila at dumating sa lalawigan noong May 29.

Habang ang patient 32 naman ng rehiyon ay isang bente-dos anyos na babaeng mula sa General Santos City.

Nanggaling umano ito ng Cebu at dumating sa Gensan nitong May 31.

Ayon sa DOH 12, nasa stable namang kondisyon ang mga naturang pasyente na sumasailalim na ngayon sa gamutan at quarantine.

Sa buong Pilipinas, sumampa na sa 22 thousand, 474 ang mga tinamaan ng COVID-19.

Sa Datos ng DOH hanggang kahapon ng hapon, 579 na mga pasyente pa ang nadagdag sa bilang kahapon.

Ayon sa DOH, walo pa ang nasawi kaya ang COVID-19 related deaths sa bansa ay one thousand and 11 na.

Umaabot naman sa four thousand, 637 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas.

-0-

DEAD ON THE SPOT ang isang sundalo habang sugatan naman ang isa pang sibilyan sa pananambang sa Barangay Crossing Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao pasado alas nuebe ng umaga kahapon.

Kinilala ang nasawing biktima na si Staff Sergeant Bien Zamora Mendoza, 42 anyos ng Army’s 61st Division Reconaissance Company, na nakabase sa Awang, Datu Odin Sinsuat Maguindanao at taga Barangay Cabayuran Libungan, North Cotabato.

Maswerte namang nakaligtas si Abohair Royod Kusain na nadamay lamang sa naganap na pananambang.

Sa inisyal na imbestigasyon ng mga otoridad, binabaybay umano ng biktima ang Davao- Cotabato Highway sakay ng kanyang motorsiklo ngunit pagsapit sa Crossing Simuay ay pinagbabaril siya ng hindi pa nakikilalang suspek gamit ang cal. 45 pistol.

Patuloy pa ang ginagawang imbistigasyon ng mga otoridad para makilala ang nasa likod ng pamamaslang at malaman ang posibleng motibo ng krimen.

-0-

ARESTADO ang tatlong katao sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Barangay GT Biruar, Parang, Maguindanao kahapon.

Kinilala naman ng Parang PNP ang mga nadakip na sina Esmael Mamao Madag; Saudi Ali Nalon at Mohammad Sabana Kamid Ibrahim.

Nakuha ng pinasanib na pwersa ng Parang PNP at 1401st Regional Mobile Force Battalion ang isang sachet ng hinihinalang shabu mula kay Madag na may timbang na 5.01 grams at isang digital weighing scale.

Nabawi rin mula sa suspek ang tatlong 500 peso bills at 15 pirasong 100 peso bills na marked money.

Nakuha mula kay Nalon at Ibrahim ang tig-isang pakete ng hinihinalaang shabu.

Sa kabilang dako pa, arestado rin ang isa pang drug suspect sa checkpoint ng pinagsanib na tropa ng Radjah Buayan PNP at Army’s 33rd Infantry Battalion sa Barangay Zapakan, Radjah Buayan, kahapon.

Nakuhanan ng isang sachet ng hinihinalaang shabu ang suspek na si Oro Alamada Mamantal nang sitahin ito ng mga otoridad.

Samantala, sa Alamada, North Cotabato naman….

Kalaboso rin ang 23 anyos na si Jonathan Cantomayor Valderama na nadakip sa isinagawang buy bust operation ng PDEA- 12 kamakalawa ng Umaga Sitio Bao Alamada.

Si Valderama ay Panlima sa most wanted drug personalities ng PDEA-12.

Nadakip ang suspek matapos na mapagbentahan nito ng iligal na droga ang isang pulis na nagpanggap na buyer.

Ang mga nadakip ay nahaharap na ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous drugs act of 2002

-0-

PATAY ang isang onse anyos na batang lalaki nang mahulog ito sa puno ng Rambutan sa Town Site, Parang, Maguindanao pasado ala sais ng umaga kahapon.

Naisugod pa umano sa ospital ang batang si Jay-Jay na isang grade 5 pupil pero binawian ito ng buhay habang ginagamot.

Nangunguha umano ng bunga ng Rambutan nang madulas ito at nahulog sa puno.

Nabagok ang ulo ng bata na naging dahilan ng kanyang pagkamatay.

-0-

BINUKSAN NA kahapon ang Ligtas COVID Center sa Mamasapano, Maguindanao.

Sinabi ni Mamasapano vice mayor Tahirudin Benzar Ampatuan, dalawang milyong piso umano ang ginastos ng lokal na pamahalaan para mapatayo ang naturang 10-bed Isolation Facility na kumpleto sa medical equipment at supplies.

Ayon kay Ampatuan, mahigit dalawang buwan din ang konstruksyon ng naturang gusali at ang pondo ay nagmula umano sa 20% Development Fund ng LGU.

Samantala, ayon naman kay Mamasapano mayor Akmad Ampatuan, Jr. mayroon na silang naitalagang manager ng naturang isolation facility.

Lubos din ang pasasalamat nito sa kanyang mga kapwa opisyal sa suporta ng mga ito para maisakatuparan ang nasabing proyekto.

Dumalo naman sa nasabing inagurasyon si IPHO chief Dr. Elizabeth Samama, Administrator Bai Rebecca Ampatuan, mga kawani ng Rural Health Units, mga Opisyal mula sa PNP, AFP, BFP at iba pang stakeholders.

-0-

PNP Cybercrime Unit sa Region 12, paiimbestigahan ang hinggil sa kumakalat na multiple at fake facebook accounts

Nagpaalala ngayon ang PNP Cybercrime unit sa mga social media users na gawing private ang kanilang mga facebook accounts upang hindi agad makuha ang larawan at iba pang impormasyon ng may-ari. Ito’y matapos na magsulputan ang fake facebook accounts ngayon na ginagamit sa hindi magandang gawain.

Ayon kay Police Major Leo Dofiles ng Cybercrime Unit, may iilan kasing namonitor na ginagamit ito sa panghihiram ng pera at gumagawa pang kwento na maaring ikulong ng indibidwal na siyang may-ari ng larawan. Kaugnay nito, magsasagawa ng imbestigasyon ang PNP sa kanilang mga natanggap na official complain hinggil sa identity theft at makikipag-ugnayan rin ang cybercrime unit sa facebook.

Kung may mga mamonitor man ng kahalintulad na insidente ay maaring magreport lamang sa kanilang tanggapan sa Genera Santos City dahil wala silang Provincial office sa Cotabato Province maari rin sa kanilang mga social media at g-mail accounts.

Maaring makulong ng anim hanggang sa labindalawang taon ang mapapatunayang guilty at mula noong Enero hanggang sa kasalukuyan nakatanggap ng anim na reklamo ang PNP mula sa rehiyon dose bago paman sumulpot ang serye ng kilos-protesta laban sa Anti-Terrorism Bill. Paalala din nito sa publiko na i-verify muna ang lahat ng mga nag friend request bago ito i-accept.

-0-

Matured Philippine Eagle at grass owl, narescue ng mga residente sa magkahiwalay na lugar sa North Cotabato

Nasagip ng dalawang gardener na sina Joel Arumbo at Artemio Jemelo ang isang matured Philippine Eagle matapos na pinagtutulungang awayin ng kumpol kumpol ng mga uwak sa masukal na bahagi ng rubber plantation sa Barangay Kisante, Makilala, North Cotabato Sa taya ni Marissa Roque isang Barangay Health Worker sa lugar, nasa 5.8 kilos ang endagared specie na kanilang narescue.

Hindi na anya nagawang makalipad ng ibon dahil sa pinagtulungan ng mga uwak bagay na sumaklolo ang dalawang mga magsasaka dali dali naman nilang nilapitan ang ibon at binalot ng damit.

Alas-2:00 ng hapon kahapon ay tinungo ng pamunuan ng Philippine Eagle Foundation mula sa Davao City ang barangay Hall ng Kisante at sinuri ang Agila kasabay ng pagturn-over ng pamunuan ng barangay at ng Department of Environment and Natural Resources. Sa ngayon nasa pangangalaga na ito ng foundation kung saan sinuri na malusog ang nasabing ibon at walang sugat.

Samantala sa Tulunan North Cotabato, isa na namang grass owl ang narescue ng mga residente sa Barangay Poblacion kahapon. Nakatakda namang iturun-over sa DENR ang naturang ibon ngayong araw. Ito na ang ikatlong pagkakataon na may nahuling Philippine grass owl sa nasabing bayan simula noong nakaraang buwan.

-0-

Dalawang mga high value target drug personality, patay matapos umanong manlaban sa anti-illegal drug operation ng PNP sa Kidapawan at Mlang, North Cotabato

Patay ang dalawang mga drug suspect sa isinagawang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 12 sa magkahiwalay na lugar sa Cotabato Province kahapon.

Unang napatay ang isang lalaki na kinilalang si Raphael Palada, High value target drug personality at nakatira sa Barangay Poblacion, Mlang. Nasawi ang suspek matapos umanong manlaban sa mga pulis sa isinagawang buy-bust operation pasado alas 7:00 ng umaga kahapon kung saan nakuha sa kanya ang labindalawang sachets ng iligal na droga.

Sa Kidapawan City, patay din ang isang mekaniko matapos umanong manlaban sa mga otoridad sa Barangay Singao, Kidapawan City bago mag alas 5:00 ng hapon kahapon.

Ang suspek ay nakilalang si Alger Cañedo na nakatira sa nasabing lugar habang nakuha sa kanya ang isang sachet ng shabu at ibat-ibang uri ng armas. Ayon sa mga Barangay Official, sa pagkakakilala nila sa nasawi ay mabait at wala silang impormasyon hinggil sa iligal nitong gawain.

Samantala, arestado naman ang isang vendor sa ikinasang buy bust operation ng PNP sa Barangay Bulakanon, Makilala North Cotabato alas 9:00 ng umaga kahapon. Kinilala ang suspek na si Jeffrey Motos Rico Alyas Jeffrey Rico, 38 anyos at nakatira sa nasabing lugar. Nakuha sa kanya ang dalawang sachet ng pinaghihinalaang shabu at 1,000 peso bill.

Habang sa Magpet, North Cotabato ay dalawang mga sachet ng pinaghihinalaang iligal na droga ang nakumpiska ng Magpet PNP at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 laban sa isang tricycle driver sa ikinasang Anti-illegal drug operation Purok 3, Barangay Bantac, alas 9:30 ng umaga kahapon. Kinilala ang naaresto na si Efren Valdez, 25 anyos na residente ng Purok 6, Barangay Bantac.

Bukod sa pinaghihilaang shabu ay dalawang rolyo rin ng mga tuyong dahon ng marijuana ang nakuha mula sa kanya. Nakuha rin mula sa suspek ang 500 peso bill na ginamit sa iligal na transaksyon ng suspek sa isang poseur buyer ng PNP. Sa ngayon si Valdez ay naka kulong na sa custodial facility ng Magpet PNP at inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya.

-0-

Dagdag singil sa tubig, hindi muna ipapatupad ng MKWD dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19

Ito ayon kay General Manager Stella Gonzales sa isang pulong balitaan na isinagawa kahapon ng MKWD. Tugon ito ng opisyal dahil sa nararanasang pandemya at problema sa supply ng tubig. Gayunpaman ginagawa na nila ngayon ng paraan na matugunan ang problema sa kakulangan ng supply ng tubig sa service area na sakop nila.

Nabatid na sa unang quarter ng taon ay ipapatupad sana ang 30% na taas singil sa tubig na P204.50 na unang 10 cubic meters na konsumo mula sa dati nilang P156.60 na minimum rate. Samantala, sinagot din ng opisyal ang ilang katanungan ng mamamahayag na tanong din ng taong bayan hinggil sa kontrobersiya na bumabalot sa kanilang kumpanya.

Tinawag namang 'unfair' ni Gonzales na tawaging incompetent at na-mismange nila ang MKWD. Giit nitong isa ng institusiyon ang MKWD at dati na ring nabigyan ng pinakamataas na parangal. Gayunpaman, hindi nila kontrol ang lindol mga pagbaha at ilan pang kalamidad na naging sanhi ng pagkawala sa serbisyo ng tubig.

Naglabas din ng kanyang sama ng loob ang chairman ng board of director ng Metro Kidapawan Water District na si Dr. Alfredo Villarico sa nasabing press conference.

Hindi umano totoo na wala silang ginagawa sa kasalukuyang problema ng MKWD, masakit umano para sa kanya na sabihan silang mga kapal ang mukha at incompetent na mga BOD at tumatanggap lamang umano ng honorarium sa bawat meeting.

Sinabi nitong nasa P26 thousand lamang umano ang kanilang tinatanggap na honorarium at hindi P40 thousand, wala din umano silang mga foreign trips taliwas sa mga umuugong na isyu sa labas. Iginiit din ni Villarico na tinututulan din niya ang planung pagsasapribado sa MKWD, kahit pa man may pressure sa taas.

Ayaw nitong maisapribado ang MKWD dahil walang nang hawak ang sinuman dito kapag maibili na ng pribadong kumpanya. Sa ngayon nasa P700 milyun ang kabuuang assets ng Metro Kidapawan Water District.

-0-

Mga bakwit na naipit sa bakbakan sa Pikit, North Cotabato umakyat na halos apat na libo

Kalat-kalat ngayon ang kinalalagyan ng abot sa mahigit tatlong libo at siyam na raang mga indibidwal matapos na maipit sa nangyaring engkwentro sa Pikit, North Cotabato.

Ayon sa ulat ni Pikit Municipal Disaster Risk Reduction Management Head Tahira Kalantungan, nagsimula ang nasabing bakbakan nitong June 04 kung saan nagmula sa mga barangay ng Inug-ug, Gli-gli at Talitay Pikit, Raja Muda at Bulod naman sa Maguindanao ang nasabing mga bakwit.

Kinumpirma ni Kalantungan na may nalagasan na ng buhay sa magkalabang grupo at maging sa mga nadamay na sibilyan pero wala pang hawak na data ang tanggapan ng MSDWD hinggil sa pagkakakilanlan ng mga ito.

Ayon kay Kalantungan, sentro ng bakbakan ang barangay Talitay na mayroong halos isang libong internally displaced individuals. Sa ulat ng MSWDO ng bayan, nasa limang evacuation center ngayon ang patuloy nilang minomonitor.

Samantala umapela naman ang mga bakwit na sa mga naglalabang grupo na wakasan na ang kanilang alitan. Hinaing ng mga ito na sana ay tulungan sila ng pamahalaan lalo’t halos lahat ng mga pamamahay sa barangay Inug-ug ay sinunog umano ng mga armadong grupo.

-0-

Lalaki, patay sa pamamaril sa Tupi, South Cotabato

Binaril ang biktima sa kanya mismong pamamahay sa liblib na Barangay ng Miasong, Tupi, South Cotabato. Ito ang lumabas sa inisyal na imbestigasyon ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Verlin Pampolina.

Kinilala ng rumesonde sa crime scene at Tupi Deputy Chief of Police, Captain Raymundo Magno ang biktima na si Bernaldo Cantutay Sr., 57 years old. Si Cantutay ay nabaril habang nakadungaw sa bintana ng kanilang kusina. Ito ay habang inaalam gamit ang flashlight kung bakit walang tigil sa pagtahol ang kanilang aso.

Ang nasabing biktima ay agad na binawian ng buhay. Sanhi ito ng tama ng bala ng baril sa kanyang dibdib. Narekober ng team ni Magno sa crime scene ang isang basyo ng 12 gauge shot gun. Hindi pa batid ng mga pulis kung sino ang tumakas na salarin at ano ang motibo nito sa pagpatay sa biktima.

-0-

Construction worker patay sa pananaksak ng laborer sa Surallah, South Cotabato

Kinilala ng Surallah PNP na pinamumunuan ni Police Major Romy Castanares ang biktima na si Marlon Brida, 32 years old, construction worker nakatira sa Barangay Centrala,Surallah, South Cotabato. Lumabas sa pagsisiyasat ng mga pulis na si Brida ay nasaksak umano ng nakatalo nitong si Marlon Palma, 45 years old, laborer.

Ang biktimang si Brida ay binawian ng buhay habang ginagamot sa isang pribadong ospital sa Surallah. Sanhi ito ng malubhang saksak na tinamo sa kanyang kaliwang dibdib. Habang ang suspek naman na si Palma ay agad na tumakas dala ang kutsilyong ginamit umano sa krimen.

Siya ay pinaghahanap pa ng Surallah PNP. Inihahanda na ng pulisiya ang kasong murder laban sa suspek.

-0-

Kaayusan sa isinasagawa ngayon enrollment sa mga public schools tiniyak ng regional director ng Deped 12

Maayos at matiwasay ang ginagawa ngayong enrollment sa mga pamublikong eskwelahan sa Soccksargen. Ito ay sa kabila ng iba’t ibang mga pamamamaraan na hindi na umoobliga sa mga estudyante at kanilang mga magulang na pumunta sa mga eskwelahan.

Layon nito na maiwasan ang mass gathering para hindi magkahawaan ng COVID-19. Ito ay ayon kay Deped 12 Regional Director Allan Farnazo. Nilinaw ni Farnazo na ngayong mga krisis maraming pamamaraan para magpa-enroll. Kalakip dito ang online enrollment, at pag-text ng dating mga class adviser sa mga magaaral na papasok sa susunod na grade level.

Maliban sa mga ito ayon kay Farnazo pwede nang ihulog ang enrollment form sa mga drop box na inilagay sa mga tindahan sa mga barangay. Binigyan diin din ni Farnazo na hangga’t wala pang bakuna laban sa COVID-19, sisikapin ng Deped na makaya ang sistema ngayon sa enrollment at walang ipatutuad na face-to-face learning. Umapela din si Farnazo sa mga magulang na ipa-enroll ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na eskwelahan,

-0-

Mga mamamayan sa dalawang mga barangay sa Tacurong City, lumikas dahil sa baha

Inilikas ng lokal na pamahalaan ang labindalawang mga pamilya kasunod ng pananalasa ng baha sa dalawang mga barangay sa Tacurong City, Sultan Kudarat.

Ang mga ito ay pawang mga nakatira malapit sa pampang ng sapa sa mga barangay ng EJC Montilla at Baras. Ayon kay EJC Montilla Barangay Chairman Amoilo Ortizo, pitong mga pamilya ang temporaryong nilisan ang kanilang mga bahay sa kanilang lugar.

Habang ipinahayag naman ni EJC Montilla Barangay Chairman Doroteco Delicana na sa tatlumput limang mga binahang pamilya sa kanilang lugar, lima lamang sa mga ito ang temoraryong lumikas.

Sinabi din ni Delicana na sinira din ng baha sanhi ng malakas na ulan ang ilang mga hito fishpond sa kanilang lugar.

Ayon sa nasabing mga barangay chairman matapos ang baha unti unati namang nagsibalikan sa kanilang mga bahay ang mga lumikas na mga mamamayan Ayon naman kay Barangay Rajah Muda Chairman Rhodora Pauya, pinili ng apatnapung mga pamilya na binaha sa dalawang mga purok ng kanilang barangay ang manatili sa kanilang mga tahanan.

Binaha din maging ang mga pamilya na nakatira sa pampang ng sapa na nasa boundary ng mga Barangay ng Buenaflor at New Lagao. Nagbigay na rin paunang tulong na relief goods sa mga biktima ang kanilang mga barangay.

Sa karatig bayan ng President Quirino Nakapagbigay na ng paunang tulong na food packs at iba pang pangunahing mga pangangailangan ang local government sa may apatnaung mga pamilya . Ito ay ayon kay President Quirino, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Jonatahan Ceballos.

Ayon kay Ceballos ang mga nabigyan ng tulong ay ang mga nasiraan ng bahay matapos ang pananalsa ng malakas na hangin. Walo sa mga ito ay nasa Barangay Kalanawi dos, labinpito sa Barangay Romualdez kung saan dalawa ang sugatan habang ang iba naman ay sa Barangay Kinaungan.

Ayon kay Ceballos ang mga sugatan na 68 years old na lalaki at 16 years old na binatilyo ay ini-refer na sa isang ospital sa kalapit na Tacurong City.

Ipinahayag din nito na ang mga pamilyang partially damage ang bahay ay hindi na umalis habang ang mga totally damage ang mga bahay ay temporaryong nakitulong sa kanilang mga kaanak. Dinagdag din ni Ceballos nagbigay din ng tulong sa mga biktima ang provincial government ng Sultan Kudarat. Nagpapatuloy pa ang assessment ng lokal na pahalaan ng President Quirino sa halaga ng mga nasirang ari-arian. Layon nito na malaman ang angkop na tulong sa mga apektadong mamamayan.

-0-

COVID-19 Contact Tracing System ipatutupad na sa South Cotabato

Ilulunsad na provincial government ang South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System o SCCCTS sa bayan ng Tampakan ngayong araw. Layon nito na maipatupad na ang maigting na contact tracing sakali mang may magpositibo pa sa coronavirus disease o COVID-19 sa lalawigan.

Bago pa man ang pormal na paglulunsad nito, inihahanda na ng provincial government sa SCCCTS ang mga pribadong mga establisemento at tanggapan ng gobyerno sa South Cotabato. Ayon Governor Reynaldo Tamayo Jr., ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng seminar at training sa pagpapatupad ng SCCCTS sa kanila.

Ipinahayag ni Tamayo na ipatutupad sa nasabing mga tanggapan ang digital o manual logbooking. Ito ay bilang pagsunod naman sa contact tracing ordinance na inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan.

Ipinahayag din nito na target ng provincial government na maipatupad one hundred percent sa buong lalawigan ang SCCCTS Ordinance. Sa ngayon kasi ayon kay Tamayo ipinatutuad pa lang ito sa bayan ng Tupi. Pero ayon sa gobernador susunod na din dito ang Tampakan at Polomolok.