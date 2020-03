NDBC BIDA BALITA (Mar 2, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. DALAWANG mga bata, patay sa pagsabog sa Sultan Mastura, Maguindanao nitong weekend.

2. DATING KaPa coordinator na itinuturong suspek sa pagbaril at pagpatay sa isang radio anchor sa Kidapawan City, tinutugis na ng mga otoridad dahil sa kasong murder

3. South Cotabato Provincial Population Office, ikinabahala ang mataas na bilang ng mga mag-asawang naghihiwalay sa lalawigan

4. AFP, may basehan umano sa pagdawit ng ilang mga kagawad ng media sa makakaliwang grupo, ayon sa Malacañang.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

PATAY ang dalawang mga bata sa pagsabog ng hindi pa natutukoy na uri ng pampasabog sa Sitio Santillano, Barangay Macabiso, Sultan Mastura, Maguindanao

Sinabi ni kay Sultan Mastura PNP Chief, Police Major Bangon Mamako na naglalaro lamang umano sa likod ng kanilang bahay ang mga biktimang sina Daniel Amora, pitong taong gulang at Omar Amilol, 5 years old, pasado alas dos ng hapon noong Sabado nang may biglang sumabog sa kanilang kinaroroonan.

Naisugod pa sa ospital ang mga biktima pero binawian din ng buhay ang mga ito dahil sa mga tinamong shrapnel wound sa iba’t ibang bahagi ng kanilang katawan.

Nagsasagawa pa ng post blast investigation ang PNP -Explosives and Ordnance Disposal team para kumpirmahin ang naunang report na pinaglaruan ng mga nasawing biktima ang isang granada na kanilang natagpuan sa lugar hanggang sa sumabog.

-0-

PATAY NA nang matagpuan ang administrative aid ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng Ampatuan, Maguindanao.

Sa report ng Ampatuan PNP, nakilala ang natagpuang bangkay na si Tho Malang, 35 years old na residente rin ng lugar.

Pasado alas singko ng umaga noong Sabado nang matagpuan ang bangkay ni Malang sa Barangay Poblacion, Ampatuan.

Sa inisyal na pagsisiyasat ng mga otoridad, nabatid na may tama ng bala sa likod at batok si Malang mula sa cal. 45 pistol na posible nitong ikinamatay.

Napag-alaman na nitong Huwebes pa huling nakita ng kanyang pamilya si Malang at mula noon ay di na umano ito umuwi pa sa kanilang bahay.

Sa follow up investigation naman ng pulisya, sinasabing binaril ng motorcycle-riding tandem suspects ang biktima habang nagmomotorsiklo ito.

Personal na alitan umano o rido ang posibleng motibo sa pamamaslang kay Malang.

Sa kabilang dako naman, binaril at napatay din ang isang sundalo sa national highway naman na bahagi ng Barangay Rebuken, Sultan Kudarat, Maguindanao pasado alas dos ng hapon kahapon.

Kinilala ang biktima na si Corporal James Earl Matulac Maquinto, 31 anyos na taga-Pigcawayan, North Cotabato.

Sa imbestigasyon ng Sultan Kudarat PNP, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima na nanggaling ng Army’s 6th Infantry Division at pauwi na sana ng Pigcayawan nang barilin siya ng hindi pa nakikilalang suspek.

Sa Cotabato city naman, nasa kritikal na kondisyon ngayon ang biktimang si MUJAHID ABDULLAH, 27 years Old, na taga -Purok Emba, Barangay Rosary Heights 7 ng lungsod.

Binaril kasi ng hindi pa nakikilalang motorcycle-riding tandem suspects ang biktima habang nagmomotorsiklo at tinatahak ang Gonzalo Javier Street.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan ang biktima na agad namang isinugod sa ospital.

Samantala, kalaboso na ang isa sa tatlong mga suspek sa pamamaril sa isang miembro ng Special CAFGU Active Auxiliary o SCAA na si Ibrahim Ato Guiamel noong Lunes.

Kinilala ang nadakip na si Aron Guiaman Usman Paki, 21 years old ng Barangay Bagua 2.

Mariin namang itinanggi ni Paki na kasabwat siya sa insidente.

Pormal ng sinampahan ng kaukulang kaso si Paki at ang dalawa pang mga kasamahan nitong sina Arman Usman Adam at isang alyas BRODY na hanggang ngayon ay patuloy pang tinutugis ng mga otoridad.

-0-

ARESTADO ang apat katao, kabilang na ang dalawang teenagers sa magkahiwalay na anti-illegal drugs operation ng Cotabato city PNP katuwang ang iba pang mga law enforcement unit.

Kinilala ang mga nadakip na suspek na sina JOHARI KARIM UYO, 18 years old at ANNABELLE DIMASANGKA USMAN, 19 na pawang mga fish vendor.

Nahuli ang dalawa sa isang van terminal sa Barangay Poblacion Dos, pasado alas dyes ng umaga kahapon nang magtangka ang mga itong magpuslit ng iligal na droga.

Nakuha mula sa mga suspek ang isang malaking sachet ng suspected shabu na may street value na aabot sa 13 libong piso at isa pang maliit na sachet na nagkakahalaga naman ng 950 pesos.

Samantala, arestado rin ang dalawang mga lalaki matapos maaktuhan ng mga tanod ng Mother Barangay Poblacion na nag-a-pot session sa SK Pendatun Extension, Purok Lumayon 4, pasado alas sais ng hapon kamakalawa.

Kinilala ang mga naaresto na sina JULIO BLAH SALINOGAN na taga Datu Piang, Maguindanao, at KAMAD

BANGGA SADRA alyas MADZ.

Nakuha mula sa dalawa ang 20 empty sachets na pinaniniwalaang pinaglagyan ngshabu at mga drug

Paraphernalia.

Kaaagad na dinala ng mga barangay official sa

Police Station 1 ang mga suspek upang makulong at masampahan ng kaukulang kaso.

-0-

Local………………..

PASADO NA sa ikatlo at huling pagbasa ng Bangsamoro parliament ang panukalang pagbuo ng Bangsamoro Youth Commission sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM bilang kapalit ng Office on the Bangsamoro Youth Affairs ng defunct ARMM.

Sinabi ni kay Bangsamoro Transition Authority o BTA member Dimple Mastura, isa sa mga may akda ng naturang panukala, na naipasa na nila ang Cabinet Bill No. 28 na magpapatakbo ng tanggapang mangangasiwa sa kapakanan ng mga kabataang bangsamoro.

Co-author din ng panukala si BTA member Amir Mawallil na dating pinuno ng nabuwag na Office on the Bangsamoro Youth Affairs.

Ayon kay Mastura, isinusulong nila ang pagsasabatas ng naturang panukala para mapangalagaan at maprotektahan ang mga karapatan ng bawat kabataang Moro at maibigay sa mga ito ang kanilang mga kinakailangang suporta mula sa BARMM government.

Aniya, sa ginawang botohan, lahat ng BTA members ay pumabor sa panukalang pagbuo ng Bangsamoro Youth Commission.

-0-

Buwis ipatataw na ng treasure’s office ng South Cotabato sa mga idle lands ng lalawigan

Bubuwisan na ng provincial treasurer’s office ng South Cotabato ang mga idle lands o mga lumpaing hindi ginagamit o napaunlad ng mga may ari nito.

Kinumpirma ito ni Provincial Treasurer Alvin Batol. Ayon kay Batol, ito ay ipatutupad na nila ngayong taon. Ipinahayag ni Batol na magiging katuwang nila sa pagpataw ng idle land tax ang mga provincial at municipal assessor’s office.

Paliwanag ni Batol ang pagbuwis sa mga idle lands ay bilang pagsunod na rin sa 2017 Revenue Code ng South Cotabato.

Ayon kay Batol sa pamamagitan nito ay mapataas din ang koleksyon sa Tax ng lalawigan. Payo naman ni Batol sa mga mamamayan para hindi malakip sa mga papatawan ng idle tax, gamitin o pakinabangan ang nakatengga nilang mga lupain.

-0-

Hog Farms sa Gensan nagtanggal ng mga mangagawa dahil sa ASF outbreak sa karatig lugar, ayon sa veterinarian ng nasabing lungsod

Nawawala na ng paunti unti ang kliyente ng mga hog farms sa General Santos City na nagresulta naman sa pagtanggal nila ng mga trabahante. Kasunod ito ng outbreak ng African Swine Fever o ASF sa Davao Region.

Ipinahayag ito ni Gensan City Veterinarian Dr. Antonio Ephrem Marin. Ayon kay Marin dahil hindi makapag-deliver, malaki ang ang nalugi sa mga hog raisers ng Gensan nitong nakalipas na tatlong lingo. Ito ay matapos magpatupad ng lockdown dahil sa pangamba sa ASF ang karatig lugar.

Bagama’t walang naibigay na datus sa mga tinanggal na trabahante, ayon kay Marin, nagsasagawa sila ngayon ng profiling sa mga mangagawa ng hog industry sa nasabing lungsod.

Ayon kay Marin kapag nagpapatuloy pa ang banta ng ASF maaring mawalan ng trabaho ang mahigit dalawang libong mga mangagawa sa hog industry sa Gensan.

Sinabi ni Marin na para ito mapaghandaan nakikipag ugnayan ngayon ang city veterinary office sa Gensan City Social Welfare and Development Office.

Matatandaan na para hindi malimitahan ang delivery ng mga baboy at pork-based products sa Gensan, isinusulong ng lokal na pamahalaan ang standard o parehong panuntunan ng mga LGU sa transportasyon ng mga ito.

Ayon kay Marin, nakikipag ugnayan ngayon ang mga myembro ng South Cotabato Swine Producers Association sa mga local government units sa Mindanao para masolusyonan ang nasabing problema. Hiniling din ng grupo kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na idulog ang usapin sa mga myembro ng League of the Provinces of the Philippines lalong lalo na ang mga nasa Caraga Region.

-0-

Provincial Population Officer ng South Cotabato ikinabahala ang mataas na bilang ng mga magasawang naghihiwalay sa South Cotabato

Mataas ang mga kaso ng mga naghihiwalay na magasawa sa lalawigan ng South Cotabato. Umabot na sa mahigit animnalibo ang mga magasawang naghiwalay sa lalawigan. Ito ay ayon kay Provincial Population office Population Officer II Joan Palacio.

Ayon kay Palacio, pinakamarami sa mga magasawang naghiwalay sa lalawigan ay nasa 40 hangang 44 years old. Sinabi ni Palacio marami sa mas naapektuhan sa paghihiwalay ng magasawa ang mga kababaihan. Paliwanag ni Palacio madalas kasi ay naiiwan sa mga ina ang pangangalaga sa kanilang mga anak at responsibilidad sa pamilya.

Pangunahing sanhi ng paghihiwalay ng magsawa sa South Cotabato ang kawalan ng trabaho, pagkalulong sa alak, pananakit at selos ng mister. Ito ay ayon kay Provicial Social Welfare and Development Officer Heidie Agustin. Pero ayon kay Agustin may mga magasawa rin na hindi natuloy ang paghihiwalay. Ito ay matapos sumailalim sa sa counseling at maliwanagan na madalas naapektuhan ng hiwalayan ang kanilang mga anak.

-0-

Tulong pangkabuhayan ng DOLE at LGU South Cotabato mapapakinabangan ng mahigit dalawang daang mga mamamayan sa lalawigan

Ibibigay na ng Provincial Employment Service Unit o PESU South Cotabato ang tulong pangkabuhayan sa limamput tatlong benepisyaryo bukas.

Ang mga ito ay kabilang sa mahigit dalawangdaang makikinabang sa DOLE Integrated Livelihood Program o DILEEP ng Department of labor and Employment. Ito ang ipinahayag ni PESU Officer Flora Cavan.

Ayon kay Cavan ang mga kabuhayan na pinili ng mga benepisyaryo ng programa ang carenderia, hollow block making, cosmetology, auto mechanic, pottery at maraming iba pa. Paliwanag ni Cavan agad namang ibibigay ng PESU sa iba pang mga benepisyaryo ang livelihood assistance kapag dumating na ang mga kinakailangang items.

Sinabi ni Cavan na 80 percent ng pondo na ginamit para sa nasabing programa ay mula sa DOLE at ang nalalabing 20 percent ay counterpart naman ng provincial government ng South Cotabato.

-0-

DA 12 pinaalalahanan ang publiko sa mga nagkunwaring kawani ng ahensya para makuha ang kanilang mga alagang hayop

Sumusunod sa proseso ang Department of Agriculture sa maigting na monitoring sa African Swine Fever o ASF. Ito ang pagkuha ng sample o dugo sa isang baboy para masuri sa labortaryo.

Paalala ng DA 12 na pinamumunuan ni Regional Executive Director Arlan Mangelen sa publiko, hindi kumukuha ng mga alagang baboy para masuri kung may ASF ang ahensya.

Kaya panawagan ng DA 12 sa mga mamamayan, isumbong sa pinakamalapit na agriculture office o sa kanilang regional office ang mga may kahina-hinalang ginagawa. Maari lamang makipagungyan ang mga ito sa mga lehitmong kawani ng DA 12, local agriculture offices at PNP.

Sa isang kalatas pinabulaanan din ng Office of the Municipal Agriculturist ng T’boli, South Cotabato ang report na may isang kawani ang DA na pumapatay ng mga baboy sa nasabing bayan. Nanawagan din ang OMAG T’boli sa mga mamamayan na isumbong sa PNP at kanilang tanggapan ang sinumang nagpapakilala na taga DA 12 na namimilit na kumuha ng kanilang mga alagang hayop.

-0-

Department of Education o DepEd 12, tiniyak na ligtas ang mga lugar na pagdadausan ng laro ng mga kalahok sa Regional Athletic Association sa kabila ng banta ng COVID- 19

Magsisimula na ngayong araw ang Regional Athletic Association Meet na gaganapin sa ibat-ibang lugar sa General Santos City. Sinabi sa Radyo BIDA ni DepEd 12 spokesperson Antonio Maganto, wala naman anyang gagawing opening program ngayong araw at diritso na sa kanilang mga sports events ang mga lalahok sa nasabing kompetisyon.

Dagdag pa niya na agad ding itatanghal ang mga mananalong manlalaro sa bawat playing venues.

Gagawin din anya ng DepEd 12 ang lahat ng hakbang upag maiwasan ang pagkakaroon ng convergence ng mga manlalaro. Ito ay paraan din anya ng DepEd dahil na rin sa banta ng Corona Virus Disease o COVID 19 na nakabase at batay sa Memorandum number 21 na Kabilang sa mga napagkasunduan sa isinagawang pagpupulong ng mga opisyal ay ang paglalagay ng Division Medical officer.

-0-

Mataas na opisyal ng New People's Army o NPA na nag-ooperate sa ilang lugar sa North Cotabato, patay sa engkwentro ng militar sa Bukidnon

Patay ang sinasabing high ranking leader ng Guerilla Front 53 ng rebeldeng New People's Army o NPA Southern Mindanao Regional Committee sa isinagawang operasyon ng militar sa Damulog, Bukidnon biyernes ng hapon.

Ito ang kinumpirma ni Lt Col. Oscar Partuza ang commanding officer ng 3rd Infantry Battalion ng Philippine Army. Nakilala ang nasawi na si Eduardo Arnado alyas Choy,58 anyos, na residente ng Barangay Salasang Arakan Cotabato, Deputy secretary ng Guerilla Front 53 at concurrent head extortionist ng grupong NPA na nag-ooperate sa North Cotabato, Davao del Sur at Southern Bukidnon.

Ayon sa report na habang nagsasagawa ng security operations ang tropa ng 3rd and 19th Infantry Battalion ng Philippine Army sa nasabing lugar nang may nagbigay sa kanila ng impormasyon hinggil sa presensya ng rebelde grupo particular sa Sitio Lamparuc at agad na pumunta ang tropa sa nasabing lugar.

Kasama ng Scout Platoon ng 19th IB sa military offensive kontra kay Commander Choi ang Scout Platoon ng 3rd Infantry Battalion at ng mga operatiba ng Military Intelligence Company o MICO ng 10th Infantry Division ng Philippine Army o Eastern Mindanao Command na nasa Davao City.

Ang pagkakapatay kay Commander Choi, ay resulta na rin ng maraming buwan ng surveillance, monitoring, at intelligence gathering sa mga lugar na pinagtataguan nito.

Dagdag pa sa report na umabot sa sampung minuto ang palitan ng putok ng magkalabang grupo hanggang sa umatras ang NPA at iniwan ang wala ng buhay na katawan si Alyas Choy.

Narekober sa encounter site ang mga matataas na calibre ng armas, bala at personal na gamit ng mga tumakas na kasamahan nito.

Samantala, kinumpirma din ng militar na wala namang nadamay na sibilyan sa nasabing bakbakan.

-0-

Dalawang mga drug suspect, arestado sa isinagawang entrapment operation ng PNP sa Carmen, North Cotabato

Hindi na nakapalag pa ang dalawang drug suspects sa inilunsad na entrapment operation ng mga pulis sa bayan ng Carmen, Norh Cotabato alas 12:20 ng tanghali nitong sabado.

Kinilala ng Carmen PNP ang mga nahuli na sina Nasrudin Tumagantang sultan, 333 anyos, isang negosyante at Sultan Mukalam Molibas, 34 anyos, may asawa na kapwa nakatira sa nasabing lugar. Ang buy bust operation ay isinagawa ng pinagsanib pwersa ng Carmen PNP at Cotabato Provincial Police Office, Cotabato Provincial Force Company at ng PDEA 12.

Nakuha sa mga suspek ang dalawang sachets ng pinaghihinalaang shabu, marked money at drug paraphernalia. Inihahanda na ng PNP ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Nakapiit na ang dalawa sa custodial facility ng Carmen PNP. NDBC BIDA BALITA Programa upang wakasan ang problema sa insurhensiya, mas paiigtingin ng 72nd IB ng Philippine Army sa bayan ng Magpet, North Cotabato kasabay ng kanilang ika-32nd Anniversary Patuloy na ipatutupad ng 72nd Infantry Battalion ng Philippine Army na nakabase sa bayan ng Magpet, North Cotabato ang programang 'Ending Local Communist Armed Conflict' o ELCAC.

Kasabay ng kanilang ika-32 anibersyaryo kahapon, tampok naman ang mga programang nasimulan ng militar lalo na pagtalima sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng EO70 o ELCAC.

Kaugnay nito, sinabi ni 72nd IB Commanding Officer Lt Col Rey Avarado, patuloy ngayon ang pagtutok ng militar sa mga rebel returnee na sumuko sa pamahalaan mula sa mga bayan na sakop ng kanilang area of responsibility o AOR.

Ayon sa opisyal na bagama't nalagasan ng buhay ang hanay ng militar matapos barilin ng isang sumukong rebelde ang escort nitong sundalo sa bayan ng Magpet Nobyembre nitong nakalipas na taon, magpapatuloy pa rin aniya ang pagsilbi ng militar sa mga gustong magbalik loob sa gobyerno.

Katunayan, ilang matataas na lider na rin ng Communits Terrorist Group ang kusang nagbalik loob sa pamahalaan partikular sa kanilang hanay at nabigyan ng tulong pinansyal, pangkabuhayan at maging educational assistance.

Ang 72nd IB na pinamumunuan ni Lt Col Alvarado ay nag-ooperate sa mga bayan ng Magpet, President Roxas, Antipas at Kidapawan City. Bisita sa nasabing programa kahapon si North Cotabato Governor Nancy Catamco, 901st Brigade Commander BGen Gabriel Virray , Magpet Mayor Florenito Gonzaga, Vice Mayor Cris Rogelio Marañon, President Roxas Mayor Joel Mahimpit at iba pang mga local officials.

-0-

Dating KAPPA Coordinator at itinuturong suspek sa pagbaril at pagpatay sa isang radio anchor sa Kidapawan City, pinaghahanap na ng mga otoridad matapos sampahan ng kasong murder

Pinaghahanap na ngayon ng Kidapawan City PNP ang itinuturong prime suspek sa pagbaril at pagpatay sa anchor ng Brigada News FM Kidapawan na si Eduardo 'Ed' Dizon. Ito'y matapos inilabas ng korte ang warrant of arrest laban kay Dante Tabusares alays Bong Encarnacion dahil sa kasong murder.

Ayon kay Kidapawan City PNP Chief Lt Col Rammel Hojilla, nitong nakalipas na buwan pa nila natanggap ang arrest warrant laban kay Encarnacion pero hindi na ito mahagilap ng mga otoridad mula pa nitong Pebrero dahil palipat-lipat aniya ng lugar ang suspek.

Ayon sa ulat, Enero a-kinse pa ng inilibas ng Regional Trial Court, 12th Judicial Region Branch 61 na inisyu ni Judge Henelinda Molina Diaz ang warrant of arrest laban kay Encarnacion. Ang kaso laban sa kanya ay walang inererekomendang piyansa.

Nabatid na naantala ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa suspek matapos itong umapela ng motion for review sa Regional Trial Court.

Nabatid na inuugnay si Encarnacion at iba pa nitong kasamahan sa pananambang at pagpatay kay Dizon noong July 10, 2019 sa harap ng Colegio de Kidapawan habang sakay ng kaniyang kotse ang mamamahayag at pauwi na sa kanyang tahanan sa bayan ng Makilala.

Sinasabing nag-ugat ang pamamaslang dahil sa mga komentaryo ng napaslang na brodkaster sa KAPA Community Ministry kung saan si Encarnacion ang head ng KAPPA Media Team sa North Cotabato. Pinagbantaan umano ni Encarnacion noon si Dizon sa kaniyang programa sa radyo bago nangyari ang pamamaslang batay na rin sa police blotter ng Kidapawan City PNP.

Samantala, umapela naman si Hojilla sa publiko at maging sa ibang mga mamamahayag na nakakakilala kay Encarnacion na ipagbigay-alam sa kanilang himpilan ang kanyang kinaroroonan. NDBC BIDA BALITA

-0-

NATIONAL NEWS………………….

POSIBLE umanong may sapat na basehan ang AFP para idawit sa makakaliwang grupo ang ilang mga kagawad ng media na kritikal sa administrasyon ni Pangulong Duterte.

Sinabi ni Presidential spokesperson Salvador Panelo na hindi naman basta naghihinala na lamang ang AFP nang walang sapat na ebidensya.

Pero ayon kay Panelo, hindi naman dapat na mabahala ang mga kagawad ng media kung mai-ugnay man sa makakaliwang grupo kung wala naman itong ginagawang masama laban sa pamahalaan.

Batid naman aniya ng taumbayan na walang pakialam at hindi pinapansin ng Pangulo ang mga pumupuna sa sa kanyang pamunuan.

Sa iba pang balita, ayaw umano na ni Pangulong Duterte na magkaroon ng bagong alyansang militar ang Pilipinas sa Amerika.

Pahayag ito ng Palasyo matapos sabihin ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez na may nilulutong bagong kasunduan ang Pilipinas at Amerika para ipangpalit sa ibinasurang Visiting Forces Agreement o VFA.

Sinabi ni Panelo na wala basbas ni Pangulong Duterte ang ikinakasang military pact ng US sa Pinas.