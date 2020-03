NDBC BIDA BALITA (March 10, 2020)

NEWSCAST

HEADLINES:

1. ILANG mga babaeng pulis sa BARMM, pinarangalan kaugnay ng Women's Month celebration ngayong Marso

2. Tatlong drug suspects na naaktuhang nagpa-pot session, arestado sa Tampakan, South Cotabato

3. Mga natitirang Persons Under Monitoring kaugnay ng COVID-19 sa Region 12, patuloy na tinututukan ng Department of Health.

4. Bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, nasa 24 na!

PINARANGALAN ng PNP BARMM ang anim na mga babaeng pulis sa rehiyon na nagpakita ng natatanging husay at kagitingan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin.

Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month kung saan aktibong nakiki-isa ang PNP BARMM.

Kabilang sa mga binigyan ng parangal kahapon sina Patrol Woman Cristina Acosta, Patrol woman Jocelyn Millan, Patrol woman Sharon Puno, Police Master Sgt. Marcilita Rodrigo, Police Master Sgt. Nur Aina Abdulkarim at Police Master Sgt. Noria Karim.

Nanguna naman sa okasyon na isinagawa sa Headquarters nito sa Camp Salipada K. Pendatun sa Parang, Maguindanao si PNP BARMM Director Marni Marcos Jr. kasama ang lahat ng PNP officials mula sa iba’t ibang mga probinsya sa rehiyon at mga enlisted personnel.

Naging pangunahing bisita naman sa naturang programa si Maguindanao Governor Bai Mariam Mangudadatu na siyang kauna-unahang lady governor ng Maguindanao at sa buong BARMM.

Samantala, bilang pagkilala sa husay at katapatan sa serbisyo ng mga babaeng pulis ay naglaan ng 1.5 Million pesos na pondo ang Maguindanao Provincial Government sa PNP BARMM para bumuo ng tanggapan o asosasyon na naglalayong proteksyunan at pangalagaan ang kapakanan ng mga babaeng pulis sa rehiyon.

Ginawaran naman ng Wounded Personnel Medal ng pamunuan ng Army’s 6th Infantry Division ang tatlong mga sugatang sundalo na kasapi ng Joint Task Force Central matapos ang pakikipaglaban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF nitong nagdaang linggo.

Personal na binisita ni Army’s 6th ID commander Major General Diosdado Carreon ang mga sugatang sundalo na patuloy pang ginagamot sa Camp Siongco Station Hospital.

Nakilala naman ang mga sundalong tumanggap ng Wounded Personnel Medals na sina Private First Class Ervin Hebres ng Army’s 57th Infantry Battalion na nasugatan nang maka-engkwentro ng kanilang tropa ang BIFF members noong March 2 sa Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao; Corporal Leonel Caspillo at Private First Class Raymark Equilla na kapwa miyembro ng Army’s 40th Infantry Battalion na nasugatan mula sa isang sniper fire ng BIFF at IED explosion habang nagsasagawa ng combat clearing operation sa Barangay Mother Tuayan, Datu Hoffer, Maguindanao.

Ayon kay Carreon, desidido ang sandatahang lakas na wakasan na ang paghahasik ng karahasan ng BIFF kaya hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang inilunsad na focused military operations sa mga lugar na pinagkukutaan ng ekstremistang grupo.

MASELAN ngayon ang kondisyon ng isang magsasaka na nasabugan ng landmine sa bulubunduking bahagi ng sa Shariff Aguak, Maguindanao.

Sa report ng Shariff Aguak PNP, nakilala ang biktima na si RICKY BIANG, 44 anyos na taga-Barangay Saniag, Ampatuan, Maguindanao.

Sa report ng mga otoridad, pasado alas nuebe ng umaga kamakalawa nang magtungo ang biktima sa bundok para dalhan ng makakain ang iba pang mga kasamahan magsasaka.

Ngunit aksidente umano nitong naapakan ang isang land mine na itinanim sa lugar kaya sumabog ito dahilan para magtamo siya ng mga sugat sa katawan at naputol din ang kanyang kanang binti.

Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang responsable sa pagtatanim ng naturang bomba sa lugar.

Nasabat ng mga pulis sa isang checkpoint sa barangay Tampilong, Marawi City ang isang Jail officer ng Lanao del Sur Provincial Jail na may dala umanong malaking bulto ng pinaniniwalaang shabu.

Kinilala ang naarestong suspek na si Walid Nasser Usman, 32 anyos, taga Barangay Adapun ali, Balo-i, Lanao del Norte.

Sinabi ni PNP 10 spokesperson Lt. Col. Mardy Hortillosa na nanggaling ng Iligan City sakay ng motorsiklo si Usman at patungo sana ng Marawi City nang mahuli ito sa checkpoint.

Nakuha mula kay USman ang nasa 200 gramo ng pinaniniwalaang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1.3 million pesos.

Inihahanda na ang kaukulang kasong isasampa laban sa nahuling jail officer at sasailalim din ito sa interogasyon para matukoy ang kanyang pinagkunan ng iligal na droga.

SIYAM na mga high at low-powered firearm, mga magazine at mga bala ang nai-turnover sa tropa ng Army’s 49th Infantry Battalion mula sa mga bayan ng Butig at Lumbanayague sa Lanao del Sur.

Ang mga armas na ngayon ay nasa pangangalaga na ng Army’s 49th Infantry Battalion ay kinabibilangan ng isang 5.56mm Bushmaster rifle; isang 5.56mm M16 Elisco rifle; isang M203 Grenade Launcher; isang M79 Grenade Launcher; isang KG9 sub-machinegun; isang Mossberg 12-gauge shotgun; isang shooters SAS 12-gauge shotgun; dalawang homemade rocket-propelled grenade launchers; dalawang short magazines; dalawang 9mm magazines; at isang 12 gauge shotgun magazine.

Samantala, nagpasalamat naman si Joint Task Force ZamPeLan commander Maj. Gen. Generoso Ponio sa mga residente ng dalawang mga bayan at sa sa kanilang mga Local official dahil sa pagtugon at pakikiisa nito sa Balik-Baril program ng gobyernong Duterte.

Mga natitirang Person under monitoring o PUM sa Region 12, patuloy na tinututukan ng Department of Health o DOH

Patuloy ang ginagawang monitoring at pagbibigay tugon ng Department of Health sa labin-limang na mga natitirang Person Under Monitoring o PUM sa buong region 12 dahil sa Corona virus disease o COVID-19.

Base sa pinakuhuling datus na ipinalabas ng DOH mula January 29 hanggang sa kasalukuyan, abot na sa 88 ang naitalang PUM sa region 12 at sa nasabing bilang pitong put lima dito ay nakapagtapos na sa kanilang 14-day home quarantine.

Kinumpirma rin ng kagawaran na anim dito ay mula sa Cotabato Province, South Cotabato walo habang isa sa Sultan Kudarat.

Nakapagtala na rin ng limang mga Person Under Investigation ang Soccksargen region apat sa kanila ay negatibo na sa sakit matapos ang confirmatory testing at ang isa dito naka-admit pa rin.

Sinabi ni Health Education and Promotion officer Arjohn Gangoso ng DOH 12, halos kada araw anyang nadadagdagan ang bilang ng mga PUM sa rehiyon dahil marami pa ring mga Pilipino ang umuuwi galing abroad o mga lugar na may positibong kaso nito.

Binigyang-diin din ng opiyal na patuloy na nagtutulungan ang mga Provincial Health Offices, City/Rural Health Units, mga pribado at pampublikong ospital kasama ang iba’t-ibang ahensya ng pamahalaan sa mga pinalakas na disease surveillance at striktong infection and control implementation sa buong rehiyon Muli din nitong nilinaw na ligtas pa rin ang buong Soccksargen region laban sa COVID- 19 at tiniyak niyang bawat ospital sa mga probinsya ay mayroong isolation room upang matunugunan ang mga pasyente.

Sa buong Pilipinas, nakapagtala na ang kagawaran ng kalugusan ng 24 na kumpirmadong kaso ng COVID 19 na patuloy ding binibigyang tugon ng pamahalaan.

North Cotabato Provincial Government, patuloy ang pamamahagi ng shelter materials ang food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang lindol

Abot sa 345 na mga pamilya sa North Cotabato ang nabigyan ng tulong sa patuloy na isinagawang recovery efforts ng probinsya sa mga pamilya na naapektuhan ng magkakasunod na lindol.

Nasa 332 na mga pamilya para sa tottaly damaged house habang 13 partially damages houses mula sa labin-apat na mga Barangay sa ibat-ibang bayan ng probinsya kamakailan.

Ang nasabing tulong anim na marine plywood, pako at food packs na maaring magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Bukod pa rito ang ipinamimigay na cash assistance na 10 Thousand pesos sa partially damaged habang 30,000 pesos para sa totally damaged houses. Ayon kay Cotabato Provincial Task Force on Rehabilitation Vice Chair Basilio E. Obello Jr, hinihiling nito sa lahat na magtulungan upang mas mapabilis ang pag-ahon sa buhay ng bwat mamamayan.

Hinimok din ng Provincial Government ang bawat lider ng mga lokal na pamahalaan na i-validate ang mga record at datus ng mga apektadong komunidad. Tiniyak naman nito na handa ang probinsya na tuguan ang pangangailangan ng mga residenteng apektado ng lindol at hinihiyat ang bawat isa sa komunidad na magka-isa sa pagbangon ng North Cotabato.

Municipal Councilor sa Magpet, North Cotabato, nagpa-alala sa publiko hinggil sa mudos na nanghihingi ng load gamit ang kanyang pangalan

Wag agad magpadala at wag basta-bsta maniwala sa modus ng mga nanghihingi ng malaking halaga ng load. Ito ang mahigpit na paalala sa publiko ni Magpet Municipal Councilor Manuel Aboy matapos na gamitin ang kanyang pangalan upang makapanghingi ng load sa ilang sari-sari store.

Kuwento pa niya, tumawag sa kanya ang kanyang kakilala na muntik nang mabiktima ng namumudos. Anya, ginamit ng mga suspek ang kanyang pangalan at naghahanap ng lupang maaring bilhin pero kailangan munang magbigay ng load ang bibili dahil itatawag niya umano kay Aboy matapos umanong masira ang kanyang sasakyan.

Nilinaw ng opisyal na hindi siya bumibili ng lupa o may inutusang tao na maghanap ng maaring mabilihan nito.

Kung may malalaman man anyang ganitong istilo ng mudos at gagamitin pa ang kanyang pangalan ay agad na ipag-alam sa kanya upang mabigyan ng karampatang aksyon at matukoy ang nasa likod nito. Ito ay paalala na rin niya upang wala na itong mabiktima at mahingan pa ng mas malaking halaga ng load.

Sa ngayon wala pang natatanggap na impormasyon si Kagawad Aboy kung marami ng nabiktima ang nasabing modus.

Nabalam ngayon ang pagpapatayo ng isang malaking mall sa Kidapawan City na JS, Gaisano.

Ayon kay OIC City Information Officer Atty. Paolo Evangelista, ito ay dahil na rin naranasang lindol noong taong 2019. Matatandaang isinagawa ang ground breaking ceremony ng gusali noong disyembre ng taong 2018 at dapat ay nasimulan na itong ipatayo ngayon.

Sinabi ng opisyal, sa ngayon ay wala pa naman silang natatanggap na impormasyon mula sa may- ari na hindi na nila itutuloy ang pagpapatayo ng 1.6Billion pesos na halaga ng mall na itatayo sa tabi ng St. Mary’s academy sa lungsod.

Dagdag pa ni Evangelista, may binago anya ang may-ari sa building design at planong gagawing earthquake proof matapos na rin ang serye ng lindol na naramdaman sa Kidapawan dahil napag-alamang nagtamo rin ng kasiraan ang ilang mga malalaking gusali dito sa lugsod.

Bayan ng Kabacan nakapagtala ng mahigit 78-million pesos na danyos sa sunog nitong nakalipas na taon

Nangunguna ang bayan ng Kabacan sa North Cotabato sa may pinakamalaking danyos sa sunong nitong nakalipas na taon na abot sa Php 78,688,500.00 Sinundan naman ito ng Kidapawan City na nakapagtala ng mahigit sa anim na milyong piso at bayan ng Matalam na abot sa mahigit 2-milyon pesos.

Sa ulat ng Bureau of Fire Protection of BFP North Cotabato, sa kabuuan nasa halos isang daang milyong piso ang naitalang sunog sa buong probinsya nitong 2019. Nabatid na ayon sa ulat, ang bayan pa rin ng Kabacan ang nakapagtala ng malaking pinsala sa sunog nitong 2018 kung saan abot sa 70-million pesos ang naitalang danyos nang maabo ang Sugni Superstore noon ding buwan ng Marso ng nabanggit na taon. Samantala, zero incident naman sa sunog ang bayan ng Alamada at Banisilan.

Ayon sa nasabing ahensiya, grass fire ang isa may pinakaraming insidente ang naitala noong nakalipas na taon. Nabatid kadalasang tumataas ang bilang ng sunog tuwing tag-init o buwan ng Marso. Dahil dito muling nagpaalala ang tanggapan na agad iparating sa kanilang ahensya ang anumang insidente ng sunog nang sa gayon ay maagapan pa at maapula ito.

May mga hakbang na rin aniyang ginagawa ang BFP Cotabato lalo pa at mas dumarami ang mga naiitalang sunog tuwing summer NDBC BIDA BALITA

Nagpapatupad na ng flexible working scheme ang isang hotel and restaurant sa region 12.

Ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE 12 Regional Director Sisinio Cano, ito ay dahil sa epekto ng coronavirus disease o COVID-19. Ipinahayag ni Cano na apektado ang flexible working scheme ang may isang daang mga empleyado ng nasabing establisemento.

Ayon kay Cano, base sa inaprubahang application ng DOLE magtatrabaho lamang ng apat na araw sa loob ng isang lingo ang mga empleyado ng apekatdong hotel at restaurant.

Magtatagal ang flexible working scheme hanggang sa Agosto. Paalala naman ni Cano sa iba pang mga kumpanya na magpatupad ng flexible working scheme dahil sa COVID-19 sundin ang mga panuntunan ng DOLE.

Ayon kay Cano kailangan munang konsultahin ag mga employer ang kanilang mga empleyado at magkaroon ng kasunduan sa mga ito.

Ipinahayag ni Cano na sinusnod din sa flexible working scheme ang “no work, no pay policy.” Matatandaan na nauna nang nanawagan ang DOLE sa mga tourism establishment na magpatupad ng flexible working scheme.

Nakaapekto na kasi sa mga mangagawa sa tourism sector tulad ng travel agencies, airline, hotel at restaurants ang travel ban ng ilang mga bansa dahil sa COVID-19.

Tatlo katao na nagpa-pot session inaresto ng mga pulis sa Tampakan, South Cotabato

Kinilala ng Tampakan PNP na pinamumunuan ni Police Captain Joseph Villanueva ang mga inarestong drug suspek na sina Arvin Pacheco, 34 years old at Leonardo Pacheco, 32 pawang mga mekaniko at nakatira sa Barangay Talomo Proper, Davao City. Kasama din sa mga inaresto ng mga pulis sa kanilang anti-illegal drug operation sa Barangay San Isidro, Tampakan si Orly Chavez, 29 years old, nakatira din sa nasabing lugar.

Nakuha ng mga pulis sa nagpa-pot session na ma drug suspek ang tatlong pakete ng pinaghihinalaang shabu,isang sachet na may bakas pa umano ng iligal na droga at drug paraphernalia. Natuklasan ng mga pulis ang pagpa-pot session ng mga ito dahil sa sumbong ng isang informant.

Inihahanda na ng Tamapakan PNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa tatlong mga drug suspect.

Pagkansela ng kontrata ng siyam na mga construction companies ng Gensan LGU ipinaliwanag ng kanilang city administrator

Pagkaantala at pag-abandona ng mga proyekto ang ilan sa mga dahilan kung bakit tinanggal ng lokal na pamahalaan ng General Santos City ang serbisyo ng siyam na mga construction companies. Kalakip sa mga proyektong ito ang pagpapalawak ng mga daan at paglalagay ng mga traffic lights. Ito ay ayon kay Gensan City Administrator Arnel Zapatos.

Ayon kay Zapatos lahat ng mga na-terminate na kompanya ay registered contractors ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhlGEPS. Nilinaw ni Zapatos na arpubado ni Gensan Mayor Ronnel Rivera ang pagkansela ng kontrata para muling mabuksan ang bidding sa mga nakatenggang proyekto. Ayon kay Zapatos isa sa mga kontraktor na binawian ng kontrata ay inabandona ang proyekto matapos punahin ng city council ang kabiguan na sumunod sa mga plano.

Ipinahayag din nito na karamihan sa mga contractor ay nabayaran na ang penalties at nakapagsumite na ng catch-up plans para sa mga naka-pending na proyekto. Sinabi ni Zapatos na ipinagpatuloy na ang konstruksyon ng mga naantalang mga proyekto na may bagong deadline. Ang mga ito ayon kay Zapatos ay mariing minomonitor ng city engineering office.

South Cotabato Provincial Health Officer may payo sa publiko matapos maitala sa bansa ang local transmission ng COVID-19

Iwasan ang paghawak sa Bibig, mata, at ilong.

Ito ang payosa mga mamamayan ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr, para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Pinayuhan din ni Aturdido ang mga mamamayan na kung hindi kilala ang kausap dapat tiyakin na isang metro ang layo.

Mahalaga din ayon sa nasabing provincial health officer na ugaling hugasan ang mga kamay ng sabon o 70 percent Isopropyl alchohol.

Ayon kay Aturdido dapat ding iwasan ang pagkamay kung nasa matataong lugar. Umapela din si Aturdido sa publiko na maging mapagmatyag. Ito ay sa pamamagitan ng pag-report ng mga galing sa ibang bansa na kararating sa kanilang lugar sa kanilang barangay chairman, midwife o health center para mapasuri.

Sinabi ito ni Aturdido na matapos kumpirmahin na walo pa sa dalwamput anim na person under monitoring o PUM sa South Cotabato ang patuloy pang minomonitor ng mga health officials ng lalawigan.

Iginiit ni Aturdido na walang dapat ikabahala ang publiko sa code red level 1 declaration ng Department of Health dahil sa local transmission ng COVID-19.

Layon lamang ng nasabing deklarasyon ayon kay Aturdido na maihanda ang mga health workers at mga pasilidad sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng COVID 19.

Tulong sa kampanya kontra iligal na droga tiniyak ng dating sangkot dito na kliyente ngayong ng Balay Silangan Center sa Tupi, South Cotabato

Tiniyak ni alyas John na maging living testimony siya at kanyang mga kasama sa magadang naidudulot ng pagpasok sa Balay Silangan Reformatory Center sa Tupi, South Cotabato.

Si Alyas John ay isa lamang sa mahigit limampung mga nasangkot noon sa iligal na droga na kliyente ng nasabing pasilidad. Sinabi nito na pagbalik sa kanilang komunidad tutulong sila sa kampanya kontra iligal na droga.

Ayon kay Alyas John na siya ring presidente ng kanilang grupo, tiyak na rin ang kanilang kabuhayan paglabas sa Balay Silangan. Ito ay dahil sa skills training para sa kanila ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA.

Pinasalamatan din nito ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno para makapagpatupad ng mga programa para sa mga tulad niyang minsa’y nasangkot din sa iligal na droga. Tiniyak naman ni Tupi Mayor Romeo Tamayo ang tulong para sa mga kliyente ng nasabing pasilidad.

NATIONAL NEWS………………….

Nadagdagan pa ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Mismong si Pangulong Duterte ang nag-anunsiyo na apat pa ang nadagdag sa COVID-19 cases sa Pilipinas.

Dahil dito, umabot na sa kabuuang 24 ang COVID-19 cases sa bansa.

Samantala, inatasan naman ni Department of Education Sec. Leonor Briiones ang mga guro at pamunuan ng mga eskwelahan sa mga lugar na nagdeklara ng suspensyon ng klase na tiyaking magpapatuloy ang learning process ng mga estudyante.

Ayon kay Briones, dapat bigyan pa rin ng assignment ng mga guro ang mga mag-aaral upang hindi masayang ang mga araw na suspendido ang kanilang mga klase dahil sa COVID-19.

Nakatakda naman umanong magpalabas ang DepEd ng dagdag na guidelines at direktiba hinggil dito.

Sa kabilang dako naman, pansamantalang sinuspinde ng Commission on Elections o Comelec ang voters’ registration para sa 2022 elections.

Sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez na ito ay bunsod ng banta ng COVID-19 sa bansa.

Epektibo aniya ang suspensyon simula ngayong araw, March 10, hanggang sa March 31.

Inabisuhan naman ng Comelec ang publiko na gawin ang lahat ng precautionary measures para malimita ang exposure sa virus.

Sa iba pang balita, ini-akyat na ng mga senador sa Korte Suprema ang isyu ng kanselasyon sa Visiting Forces Agreement o VFA.

Matatandaan na iniutos ni Pangulong Duterte ang termination sa VFA makaraang bawiin ng Amerika ang US Visa ni Sen. Ronaldo dela Rosa.

Dumating ang mga abogado ng opisina ni Senate President Vicente “Tito” Sotto III para ihain ang “petition for declaratory relief and mandamus.”