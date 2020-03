NDBC BIDA BALITA (March 23, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. DILG, nagbabala sa mga barangay na magbebenta ng quarantine passes at food stubs.

2. Barangay Official na sangkot sa iligal na pagtitipon sa Tulunan, North Cotabato sa kasagsagan ng preemptive lockdown, parurusahan umano ayon sa alkalde ng bayan

3. LALAKING nagkuwaring kawani ng DOH para makapangotong sa mga driver at konduktor ng van, inaresto ng mga pulis sa quarantine checkpoint sa Koronadal City

4. Kumalakat na balita hinggil sa pagpapatupad ng nationwide lockdown, FAKE NEWS daw, ayon sa Malakanyang

ANG DETALYE NG MGA BALITA

NAMAHAGI na ng quarantine passes at food packs ang iba’t ibang mga barangay sa Cotabato city bilang bahagi ng General Barangay Community Quarantine na ipinatutupad ngayon ng lokal na pamahalaan ng lungsod.

Bawat tahanan ay binibigyan ng isang hanggang dalawang quarantine passes at tanging ang mga miembro lamang ng pamilya na meroon nito ang maaaring lumabas para mamili ng kanilang mga pangangailangan.

Habang pili lamang ang binibigyan ng food packs na para sa lubos na nangangailangan at sa mga maituturing na “poorest of the poor” ng kanilang barangay.

Una rito, naglabas ng bagong panuntunan ang Cotabato City LGU sa pamamagitan ng Executive Order Number 335 o ang Modified Guidelines for the General Public in the midst of the threat of COVID-19, General Barangay Community Quarantine at iba pang mga hakbang para pigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Nakasaad na sa naturang bagong guidelines ang detalyadong impormasyon hinggil sa kung sino ang mga papayagan at di papayagang pumasok at lumabas sa lungsod.

Samantala, sinimulan na rin ang community- wide disinfection nitong weekend at magpapatuloy ito sa iba’t ibang mga lugar sa lungsod alinsunod sa nakasaad sa bagong guidelines.

Para sa dagdag na impormasyon hinggil sa naturang bagong guidelines bisitahin lang ang Facebook official page ni city mayor Cynthia Guiani o ang facebook page ng DXMS AM – Radyo Bida.

-0-

BINALAAN naman ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya ang mga barangay official na naniningil o nagbebenta ng kanilang ibinibigay na quarantine passes, food stubs, at community ID’s.

Iginiit ni Malaya na iligal at mananagot sa batas ang mga gumagawa nito gayundin ang pagharang sa mga cargo trucks na naglalaman ng food supplies.

Nilinaw ng opisyal na walang otoridad ang mga barangay official para maningil ng walang pahintulot mula sa local chief executive.

Giit ni Malaya na sa halip na makatulong ay nakadagdag lamang umano sa kinakaharap na problema ng Pilipinas ang mga naturang pasaway at gahaman na mga barangay official.

-0-

INILUNSAD naman ng Cotabato City LGU ang COVID19 BARANGGAY SMS INFORMATION SYSTEM katuwang ang DSA Software Solutions sa pamumuno ni Don Alforque na isa isa sa mga Kulintang Award ng lungsod.

Sinabi ni city mayor Cynthia Guiani na layunin nitong matiyak na lehitimong impormasyon lamang hinggil sa COVID-19 at mga direktiba ng pamahalaan ang matatanggap ng mga mamamayan ng lungsod.

Ang Cotabato City ang pinakaunang lungsod sa buong bansa na gagamit ng SMS system para sa mas mabilis na pagpapakalat ng impormasyon at maiwasan ang mga fake news.

Sa ngayon, maaari nang magrehistro sa COVID19 BARANGGAY SMS INFORMATION SYSTEM ang mga residente ng Barangay Rosary Heights Mother at Rosary Heights 1-5.

Para magparehistro, bisitahin lamang ang official facebook page ng city mayor o ang facebook page ng DXMS AM – Radyo Bida para makuha ang link na https://covid19smsinfo.dsasoftware.com.ph/

Gusto rin nating magpasalamat kay at sa kanyang team sa boluntaryong pagbuo ng SMS system na ito. Si Mr. Alforque po ay isa sa ating mga pinangarangalan ng last year.

-0-

PATULOY PANG PINAGHAHANAP ng pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang mga Pilipinong nakilahok sa Itjima Congregation na ginanap noong February 27 hanggang March 1 sa Jamek Sri Petalling Mosque, sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Ayon sa BARMM Ministry of Interior and Local Government, nagtutulungan na ang mga opisyal ng mga probinsya, munisipyo at mga lungsod sa ilalim ng BARMM para matunton ang naturang mga indibidwal.

Ito ay matapos na maiulat na marami sa mga lumahok sa Itjima Congregation ay nagpositibo sa COVID-19 at ang ilan sa mga ito ay namatay na.

Ang 215 na Filipino delegates na dumalo sa Itjima Congregation ay itinuturing na Persons Under Monitoring na kinakailangan magsagawa ng Self-Quarantine.

-0-

DUGUANG isugod sa ospital ang isang Barangay Kagawad matapos umanong aksidenteng mabaril ang kanyang sarili sa Barangay Rosary Heights-7, Cotabato City.

Nakilala ang biktima na si Brgy. Kagawad JIMMY PASIKAMAN, 53 years old na residente rin ng nabanggit na lugar.

Base sa kwento ng kaanak ng biktima, palabas na sana sa kanilang bahay si PASIKAMAN para sumama sa pagpapatrolya nang aksidenteng pumutok ang kanyang di natukoy na uri ng baril makaraang mahulog ito sa sahig mula sa lamesa.

Nagtamo ng tama ng bala sa kanang binti ang biktima na agad na isinugod sa pagamutan upang malapatan ng lunas.

-0-

Kalaboso ang dalawang mga lalaki matapos nakawin ng mga ito ang payong-payong tricycle na pag-aari ni Alan Tan Supilo, 40 years old ng Purok Doton, Datu Liwa Street, Barangay Rosary Heights 3, Cotabato City.

Kinilala naman ang dalawang mga nadakip na suspek na sina Datu Adam Pantao, 21 years old at Jeffrey Guiadil Sampulna, 19 years old.

Sa report ng Police Station 1, ipinarada lamang ng biktima ang kanyang tricycle sa labas ng kanyang bahay pasado alas dose ng tanghali kamakalawa.

Ilang sandali pa ay napansin nitong nawawala na ang kanyang sasakyan kaya agad siyang nagsumbong sa mga otoridad kaya kaagad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya na dahilan ng pagkakadakip ng mga suspek.

-0-

COVID-19 isolation center, inihahanda na ng Provincial Government sa North Cotabato

Magsisilbing central COVID-19 isolation center ang halfway house na nasa loob ng Provincial Capitol Compound sa Amas, Kidapawan City.

Dito sa 10-bed capacity facility maa-admit ang mga 'moderate to severe' na Persons under Investigation o PUI at positive COVID-19 na mga pasyente sa probisya, kung sakaling magkakaroon man nito.

Pangungunahan ito nina Dr. Alex Cabrera at Dr. Joel Nelton Sungcad. Magkakaroon ng siyam (9) na pangkat na may tig-isang doktor, nurse, nursing attendant at utility worker para dito.

Ang mga pangangailangan ng mga magiging pasyente ng Isolation Center tulad ng Philhealth processing, pagkain, medical at laboratory services ay manggagaling sa Cotabato Provincial Hospital.

Kung kinakailangang i-refer ang isang pasyente, siya ay ililipat sa Cotabato Regional Medical Center (CRMC) sa Cotabato City, at may dalawang pribadong ospital sa Kidapawan City at Midsayap na magiging alternatibo nito.

Nakapaloob ang mga ito sa Section 2 ng EO 25 na nilagdaan ni North Cotabato Governor Nancy Catamco nitong sabado.

-0-

Barangay Official na sangkot sa iligal na pagtitipon sa bayan ng Tulunan, North Cotabato kasagsagan ng preemptive lockdown papatawan ng penalidad ayon sa alkalde ng bayan

Tiniyak ni Tulunan Mayor Pip Limbungan na mapapatawan ng penalidad ang mga nasa likod ng isinagawang pagtitipon sa isang establisyemento sa isang barangay sa Tulunan, North Cotabato ngayong umiiral ang preemptive lockdown sa buong lalawigan dahil parin sa banta ng CoViD-19.

Ito'y matapos makarating sa alkalde na mismong may mga barangay official pa at empleyado umano ng gobyerno ang nasa likod ng isinagawang Vape-contest kung saan ilan sa mga sangkot dito ay mga kabataang menor ed edad.

Nabatid na ayon sa ulat, maliban sa ipinagbawal ang paggamit ng vape, nakitaan din ng paglabag sa curfew hours at paglabag sa inilabas na kautusan ng gobyerno hinggil sa umiiral na Preemptive lockdown ang mga ito. Ipapatawag din ng alkalde ang mga magulang ng mga kabataang nahuli at isasailalim ang mga ito sa disciplinary measures.

Samantala, makikipag-ugnayan naman si Limbungan sa civil sevice commission o CSC at DILG upang alamin ang maaaring parusa na kahaharapin ng mga sangkot na government officials at opisyales ng barangay.

Kaugnay nito, hinikayat naman ng alkalde ang lahat ng mga barangay officials sa bawat barangay na kanyang nasasakupan na higpitan ang pagbabantay sa kanilang mga lugar at alamin kung may mga isinasagawang pagtitipon at agad sitahin ang mga pasaway na lumalabag sa curfew hours.

-0-

Tagapagsalita ng COVID-19 taskforce sa North Cotabato, nilinaw na walang positibong kaso ng COVID- 19 sa probinsya

Binigyang linaw ni COVID-19 taskforce spokesperson Board Member Philbert Malaluan na walang kumpirmadong kaso ng nasabing virus sa North Cotabato. Ito ay taliwas sa mga kumakalat na impormasyon hinggil sa umano’y kaso nito sa bayan ng Makilala at Kidapawan City.

Sinabi ni Malaluan, sa mga pasyenteng nakuhanan ng specimen na naipadala sa mga testing center ng RITM at lahat anya na mga bumalik sa kanilang resulta ay Zero at hinihintay pa nito ang iba. Sa pinakahuling datus ng Provincial Epidemiology Surveillance Unit, nakapagtala ng 1, 467 na Persons Under Monitoring at 40 na mga Person under Investigation habang labin-isa dito ay natapos na angqurantine period.

Sinabi niya, ito ay patunay lamang ng magandang kooperasyon dahil sa ngayon anya lahat ng mga dumadating sa probinsya galing sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ng sakit ay nairereport na sa mga health worker. Nangunguna naman ang Kidapawan City na may pinakamaraming PUM, sinundan ng Midsayap at Mlang.

Umapela din ito na iwasan ang magbahagi ng hindi pa kumpirmadong impormasyon na makakapagdulot ng panic sa mga mamamayan.

-0-

Mahigit 300,000 pesos, iniwang danyos ng nasirang hardware and construction supplies sa Kabacan, North Cotabato

Tinupok ng apoy ang J-one Construction Supply na nasa likurang bahagi ng University of Southern Mindanao Kabacan Campus pasado alas 2:30 ng madaling araw kahapon.

Sa panayam kay Municipal Disaster Risk and Reduction Management head David Don Saure, tinatayang abot sa 394, 000 pesos ang iniwang danyos ng nasabing sunog. Kabilang sa mga naabo ang kanilang mga panindang construction supply at ang bankhouse ng mga construction worker na malapit lamang sa naturang lugar.

Anya, natutulog noon ang labinwalong mga construction workers nang mapansin nilang nagliliyab ang likurang bahagi ng nasabing construction hardware na agad namang tumawag sa otoridad. Mabilis ding nakapagresponde ang mga bombero ng BFP- Kabacan pero mabilis na kuamlat ang apoy dahil sa gawa ito sa light materials. Maswerte namang walang nasugatan sa mga construction workers.

Sinabi ni Saure, ito ang pinakaunang insidente ng sunog sa bayan ngayong buwan ng Marso na fire prevention Month.

-0-

Kidapawan City, isinailalim na sa Enhanced Community Quarantine simula ngayon araw

Epektibo na kaninang alas 12:00 ng madaling araw ang pagpapatupad ng Enhanced Community quarantine sa Kidapawan City dulot pa rin ng banta ng COVID-19.

Ibig sabihin nito, bawal nang mapakasok sa lungsod ang mga hindi taga Kidapawan City maliban sa mga medical emergencies, medical personnel na nagtatrabaho sa lungsod, elected at appointed officials, Health Personnel, empleyado ng mga tindahan na maaring nagbukas, Law Enforecement Agencies, kailangan na magdala ng ID’s with picture, bawal ng lumabas ang mga taga Kidapawan maliban sa mga mamamayan na sa ibang ibang bayan nagtatrabaho. Iblock ang lahat ng entry points o daan sa Kidapawan City kabilang na Barangay Areas.

Temporary closure ng mga business establishment maliban sa TV, Radio Station at iba pa, Department Store, Food Services, construction establishment hardwares, Hospitals, Clinics, Bakeries, Markets, Groceries, convenience stores, supermarket, Pharmacies and Medical Supply.

Bawal ang buses, vans at jeepneys, may mga tricycle pero dapat dalawa lang ang sakay isa sa harapan at isa sa likod. Magbibigay din ng Quarantine ID pass sa bawat bahay at color coded passes sa mga nagtatrabaho sa mga essential establishments.

Magtatagal naman ang Enhanced Community Quarantine sa lungsod hanggang sa April 6, 2020.

-0-

Sabayang Patak Kontra Polio, ipinagbaliban din ng DOH 12 dahil sa COVID 19

Sinsupinde na rin ng Department of Health o DOH 12 ang Sabayang Patak Kontra Polio o SPKP na magsisimula sana ngayong araw hanggang sa April 5.

Layon nito na matiyak na ligtas sa COVID-19 hindi lamang ang mga health workers kungdi pati na ang mga batang bibigyan ng oral polio vaccine. Ito ang ipinahayag sa pamamagitan ng isang advisory ni DOH 12 Regional Director Aristides Concepcion Tan. Pero nilinaw ni Tan na tuloy pa rin ang routine vaccination o pagbibigay ng ibang mga bakuna para mapigilan ang outbreak ng iba pang mga sakit na maaring mapigilan ng vaccine.

Gayunpaman ayon kay Tan dapat pa ring ipatupad ang precautionary measures sa immunization. Kalakip dito ang social distancing sa pagitan ng mga kliyente at health workers sa mga health centers at iba pang health facilities at paghuhugas ng kamay.

Ayon kay Tan lahat ng mga nai-deliver na mga bakuna at gamit na gagamitin sa SPKP ay maaring itago na lamang muna. Ipinahayag ni Tan na ang pagpapaliban sa SPKP ay bawas trabaho din sa mga health workers na nakatutok ngayon sa pagsawata sa COVID-19. Maliban sa DOH apektado din ng COVID-19 ang ibang mga ahensya ng pamahalaan.

Ang Land Transportation Office 12 sa Koronadal ay suspendido din ang operasyon buhat pa noong March 19. Para maiwasan ang mass gathering itinigil din pansamantala ng DSWD 12 ang pagpapatupad ng iba nilang mga programa.

-0-

Sapat na supply ng basic commodities sa gitna ng COVID-19 pandemic, tiniyak ng Department of Trade and Industry sa South Cotabato

Nanatiling sapat ang supply ng mga basic commodities sa mga nangungunang trading center sa South Cotabato. Ito ay sa kabila ng pag-panic buying ng mga mamamayan bago pa man ipatupad ang enhanced community quarantine at calibrated total lockdown sa lalawigan.

Ipinahayag ito ni Department of Trade and Industry o DTI South Cotabato Consumer Protection Division Trade and Industry Development Specialist Januel King Vertido.

Ipinahayag din ni Vertido na nasa suggested retail price pa rin ang presyo ng mga alchohol, medical supplies at iba pang pangunahing pangangailangan sa lalawigan.

Ayon kay Vertido, walang hoarding sa supply ng mga basic commodities sa South Cotabato. Paliwanag nito madali kasing nauubos ang mga ito dahil sa dami rin ng mga bumibili. Ipinahayag din nito na inirereport din ng DTI sa mga concerned na ahensya ng gobyerno ang online sellers ng mga medical supplies.

Nauna nang tiniyak ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na sapat pa rin ang supplies ng mga basic commodities sa lalawigan.

Ayon kay Tamayo bukas pa rin ang grocery section ng mga malalaking establisemento at tuloy tuloy din ang delivery ng mga pangunahing pangangailangan. Ito ay sa kabila ng pagsailalim sa South Cotabato sa enhanced community quarantine at calibrated total lockdown.

-0-

Provincial Health Officer ng South Cotabato umapela sa mga hoarder ng medical supplies na magbigay sa mga nangangailangan ngayong may pandemic sa COVID-19

Magbigay sa mga nangangailangan lalong lalo na sa mga frontliners sa pagsugpo ng Coronavirus disease o COVID-19. Ito ang panawagan ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr sa mga mamamayan na may maraming stock ng surgical mask at iba pang pangunahing pangangailangan.

Ipinahayag ni Aturdido na hanggang ngayon ay hirap pa rin silang makahanap ng face masks at personal protective equipment para sa kanilang mga personnel na tumututok sa mga pasyente. Ayon kay Aturdido kailangan din ng mga pulis na nagbabantay sa mga checkpoints ang face masks.

Kinumpirma ni Aturdido na basi sa informal survey sa local pharmacy, kinukulang na rin ang supply ng vitamin C with Zinc. Ayon sa National Library of Medicine, ang Vitamin C at zinc ay mahalaga sa pagpapatibay ng immune system, at health maintenance.

Ipinahayag ni Aturdido na kulang pa rin ang supply ng alchohol at sanitizers sa buong lalawigan. Kaya panawagan ni Aturdido sa mga mamamayan sa halip na magtago o mag-hoard magbigay na lamang sa mga nangangailangan lalo na sa mga health personnel at PNP.

Ang integrated Provincial Health Office ng South Cotabato ay nabigyan ng protective gears ng RD Foundation Incorporated. Habang nagbigay naman ng mga sabon at vitamins sa mga ito ang Muti Group of Companies. Ang mga protective personal equipment ay inilaan ng provincial health office sa mga municipal health offices sa South Cotabato.

-0-

Lalaking nagkuwaring kawani ng DOH para makapangotong sa mga driver at kondutor ng van inaresto ng mga pulis sa quarantine checkpoint sa Koronadal City

Kulong ang isa katao dahil umano sa pangingikil sa mga motorista na apektado ng enchance community quarantine at calibrated total lockdown sa South Cotabato.

Kinilala ang suspek na si Leo Puig. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Koronadal PNP na para makapanloko nagpapakilala umanong kawani ng Department of Health si Puig sa kanyang mga biktima.

May dala din itong certificate na pirmado ni Koronadal Investment Center Manager Elric Batilaran. Ito ay itinaggi naman ni Batilaran. Ayon kay Batilaran nakasisira hindi lamang sa kanya kungdi maging sa imahe ng koronadal ang ginagawa ni Puig.

Si Puig ay inaresto ng mga pulis sa quarantine checkpoint sa national highway Barangay Morales, Koronadal City. Ito ay matapos isumbong ng ilang mga driver ng van na target nitong lokohin. Si Puig ay dati nang nakulong dahil sa pangongotong umano sa pitong mga van driver at konduktor na hinihingan umano nito ng pera kapalit ng pagbibigay ng certificate para sila makabyahe.

-0-

Preso patay sa rambol na naganap sa South Cotabato Provincial Jail

Kinilala ng Koronadal PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joefel Siason ang nasawing inmate na si Randy Austria, 49 years old at taga Barangay Caloocan sa lungsod.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na habang nagsasagawa ng disinfection ang tagapamahala sa loob ng provincial jail pinaalalahanan ng isang selda lider ang kapwa nito mga preso sa one slipper policy paakyat sa second floor.

Sa halip na sumunod binalewala ito ng ilang mga inmate at pinagsalitaan pa umanong hindi maganda ang kanhilang inmate leader. Nagresulta naman ito sa pagtatalo at rambol ng grupo ng mga inmate sa loob ng provincial jail.

Ang presong si Austria ay idineklarang dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital sanhi ng matinding saksak na natamo nito. Sa report ng Koronadal city PNP hindi pa umano nakapagbigay ng detalye sa insidente ang pamunuan ng provincial jail dahil nagsagawa pa sila ng hiwalay na imbestigasyon para sa pagkakakilanlan ng suspek. Sira din umano ang CCTV Camera malapit sa crime scene.

-0-

DA 12 nakiisa rin sa kampanya kontra COVID 10

Para makatulong sa kampanya laban sa COVID-19 naglagay ng hand wash area sa entrance ng kanilang Regional Office sa Koronadal City ang DA 12. Layon nito na hikayatin ang mga kawani at bisita na maghugas muna ng mga kamay bago pumasok sa nasabing tanggapan.

Ang paghugas ng kamay ng sabon at tubig sa loob ng dalawampung Segundo lalo na ng mga nangagaling sa mga pampublikong lugar ay epektibong pamamaraan para pigilin ang pagkalat ng COVID-19 Maliban sa paglalagay ng hand wash area, pinagkabalahan din ng DA 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Arlan Mangelen nitong mga nakalipas na araw ang pamimigay ng Food Lane Passes.

Kabilang sa mga kumuha nito ang mga truckers o taga dala ng mga food supply. Layon nito na matiyak ang sapat na food supply sa region 12 sa kabila ng community quarantine kontra COVID-19 na ipinatutupad sa rehiyon.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Peke umano ang balitang kumakalat na magpapatupad ng nationwide lockdown ang pamahalaan dahil sa COVID-19.

Ayon kay Presidential spokesperson Salvador Panelo, wala itong katototohan at walang plano ang pamahalaan na gawin ito.

Sa iba pang balita, nadagdagan nang 73 ang kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa bansa.

Sa inilabas na datos ng Department of Health o DOH, nasa kabuuang 380 na ang confirmed COVID-19 cases sa Pilipinas.

Samantala, apat na pasyente pa ang gumaling na sa COVID-19 kaya nasa 17 na ang bilang ng mga naka-recover sa sakit.

Dagdag ng DOH, anim na pasyente pa ang pumanaw dahilan para umabot sa 25 ang kabuuang bilang ng nasawi bunsod ng COVID-19 sa bansa.

Sa kabilang dako naman, idineklara ni Pangulong Duterte ang ikaapat na linggo ng Marso bilang National Week of Prayer.

Ito ay para naman sa kinakaharap na problema sa COVID-19 ng bansa at ng buong mundo.

Base sa Proclamation 934 na nilagdaan noong Sabado, March 21, hinihikayat ng Pangulo ang sambayanang Pilipino kahit na ano pa ang relihiyon o tradisyon na sama-samang manalangin habang hinaharap ang problema sa COVID-19.

Hinihikayat din ng Pangulo ang lahat na ipanalangin ang mabilis na paggaling ng mga tinamaan ng sakit na COVID-19 at paghilom ng sugat ng mga naulila o ang mga nawalan sa buhay.

Dapat din aniyang ipanalangin ng lahat ang kaligtasan ng bawat isa lalo na ang mga nasa laylayan sa lipunan.