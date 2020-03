NDBC BIDA BALITA (March 24, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. MGA BARANGAY CHAIRMAN sa Sultan Kudarat, Maguindanao at Marantao, Lanao del Sur, dahil pinababayaran umano ang Home Quarantine Pass sa kanilang mga residente.

2. North Cotabato Provincial Government, nagsimula ng mamahagi ng food truck passes

3. PNP 12, nagtalaga ng mahigit 200 mga pulis na magbabantay sa mga border ng SOCCKSARGEN kasunod ng pagsailalim sa buong rehiyon sa total lockdown dahil sa COVID-19

4. SSS pension para sa buwan ng Abril, ibinigay ng mas maaga sa mga pensioner dahil sa COVID 19 pandemic.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

MISMONG si Sultan Kudarat, Maguindanao mayor Datu Shameem Mastura kasama si Sultan Kudarat PNP Chief Police Major Julhamin Asdani ang nanguna sa paghuli sa isang barangay official na umano ay nagbebenta ng home quarantine pass sa kanilang mga residente.

Nakilala ang dinakip na opisyal na si Nasser Esmail, chairman ng Barangay Mulaug ng naturang bayan.

Sumbong ng mga residente sa lugar, ibinibenta umano ni Esmail sa halagang 50 piso ang kada home quarantine pass na ipinamamahagi sa kanyang mga nasasakupan.

Pursigido si Mastura na sampahan ng kaukulang kaso ang naturang barangay chairman upang hindi na ito pamarisan ng iba.

Ayon pa kay Mastura, mahirap paniwalaang mayroong halal na opisyal ang mananamantala pa sa kanyang mga kababayan sa kabila ng krisis na nararanasan ngayon ng buong bansa dahil sa COVID 19.

Sa ngayon ay nakaditine na sa custodial facility ng Sultan Kudarat PNP ang suspek at nakatakdang sampahan ng kaso ngayong araw.

Samantala, sa Marantao, Lanao del Sur naman, kalaboso rin ang chairman ng barangay Mantapoli dahil sa pagbebenta rin umano ng home quarantine pass.

Pinababayaran umano ng suspek na si Barangay Chairman Cassar Abinal ng bente pesos ang kada home quarantine pass na ipinamamahagi sa kanyang mga ka-barangay.

Pasado alas tres ng hapon kamakalawa nang hulihin si Abinal matapos na maaktuhan sa kanyang iligal na gawain.

-0-

ARESTADO rin ang dalawang mga babae na namemeke naman umano ng mga home quarantine pass sa Cotabato city.

Kinilala ang mga suspek na sina Helen Balaca-ol Gepte, 49 years old, manager ng R.B Photo Art Studio at taga Zone 3, PC Hill, barangay Rosary Heights 1, at ang kasamahang si Divina Francisco Mumbas, 45 years old, sales Clerk na residente naman ng Purok Usman, Barangay Poblacion 7 ng lungsod.

Nadakip ang dalawa sa ikinasang entrapment operation ng pinagsamang pwersa ng Police Station 1 at City LGU sa pamumuno ni City Public Safety Officer Rolen Balquin pasado alas dos ng hapon kahapon sa mismong shop ng mga ito sa Quezon Avenue, Barangay Poblacion 5.

Hindi na nakapalag pa ang mga suspek nang mahuli ng mga otoridad sa aktong gumagawa ng mga pekeng Home Quarantine Pass.

-0-

NAKILALA NA ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao - Inter-Agency Task Force on COVID-19 o BARMM-IATF ang 196 sa 215 Filipino-Muslims na dumalo sa Tabligh gathering sa Jamek Sri Petalling Mosque, sa Kuala Lumpur, Malaysia noong February 27.

Naging kontrobersyal ang naturang aktibidad matapos magpositibo sa Corona Virus Disease o COVID 19 ang 19 sa mga dumalo rito.

Sinabi ni BARMM Cabinet Secretary Asnin Pendatun, siya ring spokesperson ng BARM-IATF, na nakuha na nila ang passport numbers ng mga dumalo sa naturang aktibidad na itinuturing ngayong Persons Under Monitoring o PUM.

Pero ayon kay Pendatun, kailangan muna nila itong i-validate dahil hindi umano lahat ng mga ito ay galing ng Pilipinas at nagmula sa BARMM.

Ang iba naman aniya ay hindi pa umano nakakauwi at naroon pa rin sa Malaysia.

Ganunpaman, ang mahalaga, ayon kay Pendatun na may mga pangalan na sila at passport numbers ng mga ito kaya madali na lamang silang matunton.

Nabatid na mayroon ng natunton ang BARMM-IATF na 35 mga indibidwal na pawang mga residente ng BARMM at ngayon ay isinasailalim na sa monitoring.

Karamihan umano sa mga natunton ng BARMM-IATF ay asymptomatic at naka-quarantine na sa loob ng 14 na araw.

Maalalang kamakailan lang ay namatay ang isang tabligh na nagpositibo rin sa COVID 19 at ang kasama nito ay kasalukuyang nasa medical isolation sa Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato City.

-0-

Maagang matatanggap ng pensioners ng SSS ang kanilang pensiyon para sa buwan ng Abril.

Ayon sa SSS dahil sa umiiral na enhanced community quarantine, nagpasya silang agahan ang pagbibigay ng pensyon.

Nakipag-ugnayan na ang SSS sa kanilang partner-banks para maagang ipasok sa account ng pensioners ang kanilang pensyon na para sa April 2020.

Hangad umano ng SSS ang kaligtasan at pinasyal na seguridad ng lahat ng mga pensyonado kaya simula kahapon ay maaari ng matanggap ng mga ito ang kanilang pensiyon para sa buwan ng Abril.

-0-

Dalawang malakas na uri ng Improvised Explosive Device o IEDs ang na-diffuse ng militar sa Guindulingan, Maguindanao.

Sa report ng Army’s 90th Infantry Battalion, nakatanggap umano sila ng impormasyon mula sa mga sibilyan na mayroong dalawang mga bombang natagpuan sa kanilang sakahan sa Barangay Macasampen, Guindulungan.

Agad namang nagrespode ang mga sundalo kasama ang Explosives and Ordnance Disposal Team at matagumpay na na-diffuse ang mga naturang pampasabog.

Naniniwala naman ang mga sundalo na pag-aari ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang naturang mga bomba at balak nilang gamitin ito sa mga nagpapatrolya mga sundalo sa lugar.

Sa ngayon ay mas naghigpit pa ng seguridad ang mga sundalo at pulis sa naturang bayan.

-0-

SSS- Kidapawan Branch, nilinaw na “fake news” ang kumakalat na impormasyon hinggil sa bagong financial assistance sa mga miyembro nito

Binigyang linaw ng Social Security System o SSS- Kidapawan Branch na hanggang sa ngayon ay wala pa silang ipinalabas na pormal na anunsiyo hinggil sa magiging financial assistance para sa mga miyembro na apektado ng COVID-19.

Ayon kay Sheryl Campana na siyang Corporate Executive Officer ng SSS- Kidapawan, sinabi nitong sa ngayon anya ang salary loan at para sa mga apektado na mga nagsara ng mga business establishment ay maari namang mag-apply ng unemployment benefits.

Kung hindi anya sa official website at facebook page ng SSS nakapost ay hindi ito kumpirmadong impormasyon.

Samantala, inanunsyo din nito na simula noong sabado hanggang sa April 12 ay sarado ang kanilang tanggapan. Sa mga miyembro naman na may importanteng isumite na claims ay maari nilang ihulog sa drop box mula alas 9:00 hanggang alas 3:00 ng hapon sa labas ng kanilang opisina.

Sa iba pang mga transakyo ay maari rin namang gawin Online sa official website ng SSS- Kidapawan branch.

-0-

North Cotabato Provincial Government, nagsisimula nang mamahagi ng food truck passes

Maari nang makuha sa tanggapan ng Provincial Government sa Capitol Compound Amas Kidapawan City ang kanilang food truck passes Sa ngayon, dumadami ang bilang mga malalaking sasakyan na may dalang agricultural produce at animal produce ang hindi pinapayagang dumaan sa boundary borders ng mga probinsya dahil sa mga ipinatutupad na lockdown at quarantine.

Hinihingian umano ito ng 'Food passes' mula sa Department of Agriculture at dahil mahaba ang waiting list sa dami ng nag-apply maaring masira na ang produkto at baka maubusan ng supply ang ibang lugar. Kaugnay nito, pinabibilis na ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang proseso nito at ibibigay ng libre.

Samantala, muling nagpalabas ng kautusan ang gobernadora na layong mabigyan ng linaw ang mga protocol kabilang na dito ang referral system, isolation facility at Detection procedure ng mga Persons under Investigation at kung mat positibong kaso nito sa probinsya.

Ang outpatient Department ay pansamantala munang isasara maliban n alamang sa Animal bite center, HIV Clinic Tuberculosis Directly Observed Treatment at iba pa.

Para sa referral protocol kung mild cases lamang ang isang PUI ay pinayuhang manatili sa bahay at sundin ang lahat ng alituntunin ng DOH. Dapat din na mabigyan ang mga health personnel ng mask, gloves, alcohol at kung kinakailangan ang Personal protective equipment.

-0-

Cotabato Electric Cooperative o COTELCO, magpapatupad ng bawas presyo sa singil ng kuryente simula ngayong buwan

Muling magpapatupad ng bawas presyo sa singil sa kuryente ang Cotabato Electric Cooperative Incorporated o CTELCO sa kanilang consumers ngayong buwan ng Marso.

Ang rate reduction ay nasa Php 0.15 per kilowatt hour mula sa nakonsumong kuryente para sa isang typical na household member-consumer ng COTELCO.

Bumaba ang singil sa kuryente bunsod ng pagbabago sa generation charge na nagbawas ng singil na abot sa 0.07 per kilowatt hour habang ang transmission charge naman ay nagbawas ng 0.03 per kilowatt hour at ang buwis at iba pang mga bayarin ay bumaba naman ng 0.05 per kilowatt hour.

Ayon sa COTELCO Management bumaba kasi ang singil sa langis mula sa kontrata nito sa coal-fired power plants- isa sa mga pinagkukunan ng kuryente ng COTELCO.

Hindi man gaanong malaki ang ibinaba ng presyo sa kuryente ngayong buwan, pero malaking tulong narin ito ngayon dahil nahaharap sa matinding krisis ang halos lahat ng miyembro ng COTELCO dahil sa epekto na dulot ng COVID-19.

Samantala, magbibigay naman ng tattlumpung araw na palugit ang tanggapan sa lahat ng mga member-consumers nito para mabayaran ang nakonsumong kuryente.

Base naman sa NEA Memorandum No. 2020-011 na may petsang, isinasaad nito na kapag ang power bill ng isang consumer na may due date mula sa petsang March 15 hanggang April 14, 2020 ay bibigyan ng tatlumpung araw para bayaran ang obligasyon sa nakonsumong kuryente at hindi magpapataw ng penalidad.

Hanggang ngayon ay patuloy pa ring bukas ang mga tanggapan ng COTELCO simula alas 9:00 ng umaga hanggang alas 3:00 ng hapon para tugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga miyembro kasabay ng pagpapatupad ng mga safety procedures para sa kaligtasan ng lahat.

-0-

TikTok at Online Poetry Contest sa social media patok sa mga kabataan sa bayan ng Tulunan, kasunod ng umiiral na preemptive lockdown sa lalawigan

Ngayong suspendido ang klase at mahigpit ang paalala na kinakailangan manatili sa kanilang pamamahay ang mga kabataan habang umiiral ang preemptive lockdown sa North Cotabato, isa ang Tiktok at Online Poetry contest sa mga patok na aktibidad sa mga kabaatan sa bayan ng Tulunan, North Cotabato. Ito ang paraan na nakikita ng Sangguniang Kabataan nang sa gayon ay may pagkakabaalahan ang mga ito at hindi mabagot habang nasa loob ng kanilang mga tahanan.

Ang Online Poetry ay para sa mga kabataang makata at may hilig sa pagsusulat depende sa pipiliin nilang lingwahe kung saan makakatanggap ang mananalo ng papremyo mula sa pamunuan ng SK. Habang, maliban sa online poetry, patok na patok din ang mga TikTok entries kung saan ilan sa mga ito ay viral na rin sa Facebook.

Ang magiging laman ng kanilang online poetry at mga hugot sa TikTok entry ay may kinalaman sa epekto ng corona virus disease sa lipunang kanilang ginagalawan. Nabatid kasi na simula nang ipinatupad ang preemptive lockdown sa lalawigan at sinuspende ang klase ay ilang mga kabataan ang pagala-gala sa labas.

-0-

Bilang ng Persons under Monitoring o PUM sa Kidapawan City pumalo na sa mahigit 300

Abot sa tatlong daan at dalawampu’t isa katao na ang naitalang Persons Under Monitoring o PUM sa Kidapawan City habang 25 naman ang Persons Under Investigation o PUI.

Sa ulat na ipinarating sa Radyo Bida ni City Information Officer Atty. Paolo Evangelista, sa bilang ng mga PUM na naitala ng City Heath Office, walumpo’t siyam na dito ang nakapagtapos na sa kanilang 14-day quarantine period.

Sa bilang naman ng mga PUI, 18 ay naka quarantine habang ang pito naman ay naka-home quarantine at 11 rito ay tapos na sa kanilang quarantine period. Nabatid na ayon sa batang Evangelista, ang mga cleared PUI patients ay naka-recover na mula sa mga sintomas ng corona virus disease.

Ipinaliwanag din ng opisyal na tumataas ang bilang ng mga PUM at PUI sa lungsod, dahil boluntaryo na aniya ang mga ito na nagrereport sa city health office para sa isasagawang health protocols ng mga medical workers. Sa ngayon, patuloy ang paghikayat ng city government sa mga indibidwal na may travel history sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ng COVID-19 na makipag-ugnayan lamang sa kanilang tanggapan.

-0-

PNP 12 nagtalaga ng mahigit 200 pulis na magbabantay sa mga border ng SOCCKSARGEN kasabay ng pagsailalim sa buong rehiyon sa total lockdown dahil sa COVID-19

Binabantayan ngayon ng mahigit dalawang daang mga police personnel ang mga border ng SOCCKSARGEN kasabay ng ipinatutupad ngayong na total lockdown sa buong rehiyon.

Pinaalalahanan naman ni PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpuz ang nasabing mga pulis na bilang mga front liners sa pagsugpo sa COVID-19 dapat ay ingatan din ng mga ito ang kanilang mga sarili.

Ayon kay Corpuz dapat alalahanin ng mga pulis sa mga quarantine checkpoints na habang pinoprotektahan nila ang sambayanan, may pamilya ring naghihintay sa kanila. Kaya ayon sa nasabing police official hindi rin pwedeng isa-alang alang ng nasabing mga pulis ang kanilang kaligtasan.

Nagbigay din ang PNP 12 ng mga personal protective equipment, bigas, gamut at iba pang pangunahing pangangailangan sa isang buwang deployment ng nasabing mga police sa mga quarantine checkpoints. Ayon kay Corpuz bagama’t naintindihan din nila ang hinaing ng publiko kailangan pa rin ng PNP ang kanilang tulong.

Binigyan diin ng police official na mababalewala rin kasi ang ginagawa ng pamahalaan sa pagsugpo sa COVID-19 kapag walang suporta mula mismo sa mga mamamayan. Bago ipinadala sa kanilang mga areas of assignment ang mga pulis na magbabantay sa mga checkpoint ay sinanay muna ng Regional Health Service kung ano ang mga dapat gawin para maiwasan ang contamination.

Gumawa rin ng mahigit apatnaraang protective face shield para sa mga ito ang Officers Ladies Club o OCL na binubuo ng mga misis ng mga Police officials at commissioned police personnel ng PNP 12.

-0-

Person under investigation sa South Cotabato na nasawi, negatibo sa COVID-19, ayon sa health officer ng lalawigan

Tila nabunutan ng tinik ang mga health officials ng South Cotabato . Ito ay matapos nag-negatibo sa pinangangambahang coronavirus disease 2019 o COVID-19 ang nasawing person under investigation o PUI sa lalawigan noong nakaraang lingo.

Ang nasabing PUI ay isa sa anim pang mga nag-negatibo sa COVID 19 sa South Cotabato . Ito ay base naman sa resulta ng pagsusuri ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa specimen ng mga ito. Ang 51 years old na nasawing PUI ay mula sa Koronadal City at walang travel history sa mga lugar na may COVID-19 outbreak.

Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido. Kaugnay nito ipinahayag ni Aturdido na ginawa ng provincial government na pasilidad para sa mga PUI ang isang ospital sa lalawigan.

Ayon kay Aturdido nagsanib pwersa ang mga public at private health practioner sa pamamahala sa ospital. Sinabi ni Aturdido na lahat na mga PUI sa South Cotabato ay dadalhin na sa nasabing ospital. Layon nito ayon kay Aturdido na hindi maapektuahan ang health services ng iba pang mga ospital sa lalawigan.

Bagama’t tumanggi si Aturdido na isapubliko kung anong ospital ang ginawa nilang PUI facility, binigyan diin nito na walang dapat ipangamba sa kontaminasyon ang publiko. Paliwanag ni Aturdido,well-secured ang nasabing ospital na bukod sa malayo sa mga bahay ay napapaligiran din ng mataas na pader.

Ayon kay Aturdido ligtas pa rin sa COVID-19 ang lalawigan ng South Cotabato

-0-

Tulong para sa mga mamamayan sa Koronadal na apektado ng enhance community quarantine at calibrated total lockdown tiniyak ng alkalde ng lungsod

Makatatanggap ng tig 30 kilograms na bigas ang sampung libong mga mahihirap na pamilya sa Koronadal City na apektado ng enchance community quarantine at calibrated total lock down sa South Cotabato. Ayon kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena, pinaglaanan ito ng lokal na pamahalaan ng mahigit 7.9 million pesos.

Ang bigas ay ibibigay ng tingi-tingi ng lokal na pamahalaan sa mga benepisyaryo sa loob ng isang buwan. Ayon kay Ogena ito ay inihahanda na ngayon ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon ay nagsimula ng mag-repack ng mga bigas ang sa city hall lobby ang mga kawani at volunteer ng Koronadal LGU.

Ayon kay Ogena naghahanap pa ng mas maayos na paraan ang lokal na pamahalaan para matiyak na mabibigyan ng nasabing tulong ang lahat na mga nangangailangan.

Ipinahayag ng alkalde na bahagi ng 12 million pesos na pondo para sa mga programa kontra COVID-19 ay gagamtin din sa iba pang pangangailangan ng lokal na pamahalaan ngayong ipinatutupad ang community quarantine.

Kabilang sa mga ito ayon kay Ogena ang pagbili ng mga testing kits, misting machines, thermal scanner, personal protective equipment,sanitation supplies at pagkain para sa mga frontliners.

-0-

Pagtupad sa tungkulin ng mga myembro ng BHERT sa South Cotabato sa paglaban sa COVID-19 tiniyak ng DILG sa nasabing lalawigan

May ginagawang mga hakbang para labanan ang coronavirus disease o COVID-19 ang mga Barangay Health Emergency Response Team ukon BHERT sa South Cotabato Ito ang paniniwala ni Department of the Interior and Local Government o DILG Outcome Manager Maria Theresa Bautista.

Ayon kay Bautista, Pebrero pa nang ipagtuos ng pamahalaan sa mga barangay officials ang pagtatag ng BHERT. Maliban dito ayon kay Bautisa bago sumabak sa trabaho isinailalim din ang mga myembro ng BHERT sa training.

Ayon kay Bautista, tungkulin ng BHERT na imonitor ang mga person under monitoring o PUM sa kanilang mga barangay para matiyak na hindi gumala ang mga ito. Babala ni Bautista sa mga barangay officials na hindi siniseryoso ang krisis sa COVID-19, pwede makasuhan ang mga ito ng administratibo tulad ng neglect of duty, gross negligence at insubordination.

-0-

DSWD 12 may paalala sa mga 4Ps beneficiary na kukuha ng cash grant sa mga ATM simula ngayong araw para iwas COVID-19

Magsisimula na ang downloading sa landbank ng pondo para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ngayong araw. Magtatagal naman ito hanggang sa March 28.

Kaugnay nito narito naman ang paalala ng DSWD 12 na pinamumunuan ni Regional Director Cezario Joel Espejo sa mga 4Ps beneficiary na kukuha ng cash grant para makaiwas sa COVID-19. Hintayin ang abiso ng Municipal o City link sa pag-credit ng cash card sa account bago tumungo sa mga automated teller machines o ATM.

Siguraduhing protektado sa paglabas ng bahay at pagpila. Magdala ng Alcohol, face mask o panyo. Panatilihin ang social distancing o ang hindi pagdikit dikit sa paglabas ng bahay lalo na sa pagpila sa mga ATM.

Maaari ring gamitin ang EMV cash cards sa pamimili ng mga pagkain at gamit sa mga pamilihan kagaya ng grocery o supermarket sa inyong lugar na mayroong Point of Sale o POS devices. Matapos mag-withdraw o bumili ng gamit, siguraduhing maghugas ng kamay, magpalit ng damit, at mag-disinfect pagkauwi ng bahay.

Nauna nang ipinahayag ni Espejo na naghahanap di ng paraan ang DSWD kung paano maibigay ang cash grant ng mga 4Ps beneficiary na wala pang cash card. Ang pamimigay ng cash grant sa mga 4ps beneficiary ay isa sa mga programa ng DSWD na hindi apektado ng pangamba sa COVID-19.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Umabot na sa 33 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa Pilipinas dahil sa Coronavirus Disease o COVID-19.

Sa huling tala ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, walo pang mga pasyente ang nasawi sa bansa.

Samantala, nilinaw naman ng DOH na walang polisiya hinggil sa VIP treatment sa COVID-19 testing.

Ayon sa kagawaran, ang criteria sa pagsusuri sa lahat ng pasyente ay sinusunod sa screening protocols.

Ang tanging maaaring sumailalim lang din sa COVID-19 test ay ang mga Person under investigation

Sa iba pang balita, aprubado na sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Duterte para magdeklara ng State of National Emergency dahil sa COVID-19.

Sa botong 284 na YES, 9 na NO at 0 ABSTAIN, pumasa ang House Bill 6616 o ang Bayanihan Act of 2020.

Nakasaad sa panukala na sa ilalim ng Article VI, Section 23 (2) ng 1987 Constitution, nasa kapangyarihan ng Kongreso na payagan ang pangulo na magpatupad ng mga hakbang upang masugpo na ang pagkalat ng COVID-19.

Papayagan din nito ang pangulo para sa interes ng publiko at kung kinakailangan na pangasiwaan ang operasyon ng kahit anong privately-owned hospital, medical and health facilities, hotel at iba pang kahalintulad na mga establisyemento gayundin ang mga pampasaherong barko upang magsilbing tahanan ng mga health worker, quarantine facility gayundin upang maging lokasyon ng medical relief at aid distribution.

Kasama rin sa panukala ang pagbibigay ng kapangyarihan sa pangulo na pangasiwaan ang operasyon ng public transportation upang magamit para sa health, emergency at pagsakyan ng mga frontline personnel.