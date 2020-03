NDBC BIDA BALITA (March 25, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. MAGKAKAMAG-ANAK sa Maguindanao, pinagbabaril; dalawa katao, patay habang dalawang iba pa, kritikal sa ospital.

2. Crime rate sa Soccksargen, bumaba kasunod ng pagpapatupad ng mga programa kontra COVID-19 ayon sa regional director ng PNP sa rehiyon

3. Obispo ng Diocese of Kidapawan, hiniling sa mga mamamayan na makiisa sa sabayang pagdarasal ngayong gabi.

4. Misis sa Matalam na ang mister ay Covid-19 positive sa Maynila, na-admit sa Provincial isolation center ng lalawigan.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Local………………..

AGAD na binawian ng buhay ang dalawa katao habang sugatan naman ang dalawang iba pa sa nangyaring pamamaril sa magkakamag-anak sa Barangay Matuber, Datu Blah Sinsuat, Maguindanao.

Nakilala ang mga nasawi na sina Nenita Kurasig, 58 anyos at anak nitong si Yunidis Kurasig.

Habang ang mga sugatan naman ay nakilalang sina CHRISTIAN POEL KARASIG, 26 anyos at isang kinilala lamang sa pangang MARRIGO, 36 years old.

Nangyari ang pamamaril sa Sitio Kaguco, Brgy. Matuber ng bayan pasado alas sais ng gabi nitong linggo ng suspek na kinilala umanong si Sumagka Mundo.

Base sa kwento ng kaanak ng mga biktima, habang masayang nanood ng TV ang mga biktima nang bigla umanong dumating ang grupo ni Mundo na may dalang mga matataas na kalibre ng baril at biglang pumasok sa kanilang bahay at pinagbabaril sila.

On the spot na nasawi ang mag-inang Kurasig habang mabilis namang isinugod sa isang pagamutan sa Cotabato city ang dalawang iba pa.

Patuloy namang ang imbestigasyon ngayon ng mga otoridad sa nabanggit na insidente.

Nagpaabot naman ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga nasawi at sinagot na rin ng Datu Blah Sinsuat ang pagpapalibing sa mga nasawing biktima.

Samantala, pasado alas siete naman ng umaga kahapon, nang dinala sa ospital ang sugatang magsasaka na pinagbabaril din sa Sitio Bagoenged, Bayanga Norte, Matanog, Maguindanao at nakilalang si Musa Mundi, 38 anyos.

Patay naman ang isang hollow blocks worker na si Norodin Dimalen matapos na magtamo ng maraming tama ng bala sa ulo at katawan makaraang pagbabarilin gamit ang M14 at caliber 45 psitol pasado alas onse ng tanghali kahapon sa bayan naman ng Datu Saudi Ampatuan.

-0-

-0-

BUMUO NA ng Crisis Management Team ang Bangsamoro Government laban sa Coronavirus Disease o Covid 19 na pinangungunahan mismo ni Minister Romeo Sema ng Ministry of Labor and Employment.

Kaugnay ito ng pagdedeklara ng state of public health emergency ni P. Duterte alinsunod sa Department order no. 209 series of 2020 ng Department of Labor and Employment.

Ayon kay Sema, ang binuong Crisis Management Team ay ay para agad na matugunan ang problema ng Covid 19 sa rehiyon.

Pinoproseso na rin sa tanggapan ni BARMM Chief Minister Ajod Murad Ebrahim ang cash assistance na matatanggap ng mga apektadong manggagawa sa Bangsamoro Region.

Ito ay kinabibilangan ng mga private sector, non-former sector katulad na lamang ng mga tricycle driver at mga nagtatrabaho sa karenderia at sa mga maliliit na establisyemento.

Umaabot na higit 13 libo ang apektadong mga manggagawa sa BARMM na nawalan ng trabaho dahil sa pagpapatupad ng community quarantine at lockdown dahil pa rin sa banta ng Covid 19.

-0-

Binalaan ng lokal na pamahalaan ng Pigkawayan ang mga negosyanteng nanamantala at nag bebenta ng mahal ng kanilang produkto sa kanilang bayan sa kabila ng umiiral ng price freeze sa mga pangunahing bilihin dito sa Bansa.

Ito ay matapos makatanggap ng mga ulat ang LGU Pigkawayan na may iilang mga negosyante sa Bayan na nagbenbenta ng kanilang produkto sa hindi makatarungang Presyo Lalo na sa mga pangunahing bilihin.

Sinisigurado umano ng LGU Pigkawayan na patuloy Ang kanilang close monitoring sa lahat ng establishemento, maari namang makulong at pagmultahin nang aabot sa isang Milyong piso ang sinumang mapatunayang lumabag.

Hinikayat din ng LGU Pigkawayan Ang mga residente na kaagad magsumbong sa mga kinauukulan.

Samantala, sinimulan na ngayung araw bayan ng Pigkawayan ang mahigpit na pagbabawal sa mga 17 years old and below, buntis, señior citizen at mga immune-compromised na indibidwal o persons with illness na lumabas ng kanilang tahanan.

Muli rin nitong hinikayat ang kanilang mga mamamayan na sumunod sa derectiba ng pamahalaan

Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan ng Pigkawayan ang hinaing ng mga resedente sa mga kalapit na bayan na hindi pinapapasok ang kanilang mga produkto sa Pigkawayan, ito'y kabilang umano sa kanilang priventive measures upang maiwasan ang Pagkalat Ng ng COVID 19.

Nakipag ugnayan na rin ang LGU Pigkawayan sa kanilang local Officials upang magtayo ang mga ito nga kanilang sariling satellite Market.

-0-

Masasabing COVID-free pa rin ang lalawigan ng Maguindanao sa kabila ng mga Persons Under Investigation o PUI at Persons Under Monitoring (PUM).

Sinabi ni IPHO Maguindanao OIC Chief Dra. Elizabeth Samama na minomonitor pa rin umano ng bawat Rural Health Unit ang mga PUI at PUM na under quarantine.

Sa ngayon, wala pa namang nagpositibo sa Corona Virus Disease o COVID 19 ngunit pinaghandaan na rin umano nila ang Isolation Area kung saan ilalagay ang mga pasyenteng mag positibo sa virus.

Nagpaabot na rin umano ng tulong ang Provincial Government na namahagi ng tents, medical equipment at supplies.

Samantala, ang Ministry of Health sa BARMM sa pamumuno ni Minister Dr. Safrullah Dipatuan ay nagdownload na ang 2 million pesos bawat Provincial Health Office sa buong rehiyon upang makaagapay sa pandemic na sakit.

Dagdag pa ni Dra. Samama na suspendido muna ang ika limang bugso ng Sabayang Patak Kontra Polio dahil sa social distancing at abala pa rin ang lahat ng RHU sa COVID 19.

Ayon pa kay Dra. Samama, tuloy tuloy pa rin ang Regular Programs ng Department of Health tulad ng Family Planning, Immunization at iba pang public health programs.

Sa datos ng IPHO Maguindanao, umaabot sa 1,908 ang PUM, 1, 674 ang Home Quarantine, 26 ang PUI, at 234 ang Completed.

-0-

IPHO North Cotabato, nilinaw na nanatiling COVID-19 Free ang probinsya

Nanatiling Coronavirus diseases o COVID-19 Free ang North Cotabato Cotabato. Ito ang sinabi ni COVID-19 spokesperson Board Member Philbert Malaluan sa Radyo BIDA.

Base sa pinakahuling datus na ipinalabas ng Department of Health Center For Health Development Soccksargen Region tatlong mga Persons Under Investigation o PUI ang nasawi sa rehiyon at isa dito ay taga Cotabato Province.

Ayon kay Malaluan ang 37 anyos na ginang na taga Tulunan ay namatay noong March 20, 2020 habang ginagamot sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City dahil acute respiratory failure.

May record na din ito sa Fabali Hospital sa bayan ng Tulunan at inilipat sa Davao City. Giit pa niya na ang nasawi ay walang travel history at ayon sa doctor Pulmonary Tuberculosis at Severe Anemia ang kanyang ikinamatay.

Bukod din anya sa wala itong travel history hindi siya nakapagsalamuha sa taong may kumpirmadong sakit na COVID. Pero ayon naman kay DOH 12 Health Education and Promotion Officer Arjhon Gangoso, itinuturi paring PUI ang pasyente dahil nagpakita ito ng sintomas ng sakit tulad ng lagnat, ubo’t sipon at hirap sa paghinga na pasok sa decision tool ng DOH.

Hanggang sa ngayon ay hinihintay pa ang confirmatory result kung positibo o negatibo sa COVID ang namatay na pasyente.

Samantala sa pinakuhuling datus naman ng IPHO, nakapagtala ng isang moderate PUI’s ang probinsya na nasa isolation facility na ngayon.

Siya ay residente ng Matalam, walang travel history ngayong taon pero nakasalamuha nito ang kanyang asawa na positibo sa sakit.

Sinabi ni Malaluan, umuwi sa Cotabato Province ang asawa ng PUI na nagtatrabaho sa Maynila noong March 8-10, 2020. Nakitaan na rin ng sintomas ang kanyang asawa nang bumalik sa Maynila at lumabas ang resulta noong March 23. Sa ngayon, nasa isolation facility na ang PUI at hinihintay pa ang resulta ng testing.

-0-

SK officials sa Kidapawan City, namahagi ng mga bitamina at disinfectants na pangkontra sa COVID-19 sa lungsod

Nagsimula ng mamahagi ng mga bitamina, anti-bacterial soap at mga IEC materials ang mga Sangguniang Kabataan Officials sa Kidapawan City.

Ayon kay SK federation President Councilor Cennteena Taynan, ito ay paraan na rin upang maiwasan ang pagkaaroon at pagkalat ng COVID-19 sa lungsod.

Upang hindi na kailangan pang lumabas ng kanilang bahay ang mga mamamayan ginawang house to house ang pagbibigay nito.

Ayon kay Taynan, maliban sa kahalagahan ng proper hygiene at kaalaman, malaki rin ang maitutulong ng vitamin C upang mapa lakas ang immune system ng mga kabataan upang labanan ang nasabing virus.

Bagamat, limitado din ang kanilang pondo, sinisikap nito na ma abot ang maraming bilang ng kabataan na mabigyan ng suporta kahit sa simpleng paraan dahil inaasahang tatagal pa ang krisis na ito. Hinikayat rin ni Taynan ang mga kapwa SK officials na gumawa din ng mga hakbang upang makatulong sa ganitong sitwasyon.

-0-

Magsasaka na may-ari ng fully grown marijuana plants na nabunot ng PNP sa Arakan, North Cotabato, inaresto ng mga pulis

Nadiskubre at binunot ng mga pulis at sundalo ang fully grown marijuana plants sa Purok 4 Barangay Sumalili, Arakan, North Cotabato. Ayon kay Arakan PNP Chief Police Captain Gaspara Maguiwe, agad na nagsagawa ng operasyon ang kanyang mga tauhan matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa marijuana plants sa naturang lugar alas 2:00 ng hapon kamakalawa.

Pagdating sa lugar, nadatnan ng PNP at AFP ang may-ari na suspek na si Julito Magsalang Ocer alyas longhair, isang magsasaka na nagdidilig ng kanyang mga pananim na gulay na malapit din sa pinagtaniman ng marijuana.

Nabunot nila ang tatlong mga fully grown marijuana plants an isinumite na sa Provincial laboratory at tinatayang nagkakahalaga ng abot sa 5, 000 pesos. Nakapiit na sa custodial facility ng Arakan PNP at sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagmonitor ng PNP laban sa iligal drug activities sa naturang bayan.

-0-

Provincial Government sa North Cotabato, pinahusay ang guidelines sa pagpapatupad ng security protocol sa mga entry points sa lalawigan

Sa pamamagitan ng Executive Order No. 27, inilatag ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang mga karagdagang mga protocol hinggil sa pagpapatupad ng general community quarantine at seguridad sa lalawigan lalo na sa mga checkpoints.

Ito ay makaraan ang pagpupulong ng Provincial COVID-19 Task Force katuwang ang AFP, PNP, DILG, Department of Agriculture, DOH, at iba. Isa sa napagdesisyunan sa naturang pagpupulong ay ang pagsasapinal ng guidelines hinggil sa checkpoints ng probinsya.

Saklaw ng executive order ang Kidapawan City na isang component city ng Cotabato at lahat ng munisipalidad nito.

Una ay ang border protection na naglalayong maprotektahan ang mga boundary laban sa posibleng pagpasok ng taong may sintomas ng COVID-19 na naset-up sa mga entry points ng Arakan, Banisilan, Carmen, Makilala, Midsayap, Pigcawayan, Tulunan at mga karagdagang mga checkpoints na ilalagay ng mga alkalde sa kanilang teritoryo.

Nakasaad din sa EO ang paglilipat ng Brgy Paco checkpoint bilang COVID-19 Checkpoint sa lugar na hangganan ng lungsod at susunod na bayan maging ang paglalagay ng command leader at tauhan na magbabantay 24/7 gaya AFP, PNP at Health workers hanggang April 14.

Mananatili rin ang pagsasagawa ng mga protocol gaya ng thermal scanning, decontamination, isolation at referral. Kung 4 pababa lamang ang taong laman ng sasakyan, hindi na kailangang bumaba, pero kailangang ma-scan pa rin pati na ang driver ng sasakyan.

Lahat din ng dadaan sa checkpoint ay dapat nakasuot mask na maaaring N95, surgical mask, cloth mask o bandana. Sa linya ng tao, mayroong special lane para sa PNP/AFP/BFP, medical personnel, senior citizen, buntis at PWD.

Bawal ang "singit-singit" sa linya at kailangang may physical distancing isang metrong layo sa pila ng tao at sa loob ng sasakyan. Maglalagay din ng mga portable toilets sa mga major entry points.

Dagdag pa sa EO kung may higit sa normal na temperatura ang isang tao, ililipat ito assigned health personnel sa isolation tent at susunduin ng COVID-19 patient transport vehicle (PTV). Naka standby naman ang apat na mga PTV sa Arakan, Tulunan, Midsayap at Kidapawan City.

Agad namang dadalhin ang taong may lagnat sa Cotabato Provincial Hospital para masuri. Susundin ang DOH guidelines kung sila ay maa-assess na PUI. Para naman makapasok ka sa teritoryo ng probinsya, kailangang mapatunayan ito sa pamamagitan ng ID o ng certification na residente ka ng probinsya.

Malinaw rin sa EO na ang hindi resindente ng lalawigan,ay hindi maaaring pumasok maliban kung ikaw ay kasama sa delivery ng medicine, foods and goods, o kung ikaw ay required na magtrabaho sa loob mismo ng teritoryo ng probinsya. NDBC BIDA BALITA

-0-

Patay dahil sa pananaga ang isa sa mga suspek na bumaril sa isang bitkima sa Purok 8, Barangay Sudapin, Kidapawan, alas 8:30 kagabi.

Kinilala ang namatay na si Emilito Borongan Jabines habang sugatan naman ang kasama nitong si Christopher Dedoro. Ayon sa report, nasa loob lang noon ng kanilang bahay ang mga biktima na sina Rpberto Pinantao Sarse at Elmo Pinantao Sarse nang bigla nalang umanong dumating ang mga suspek na sina Emilito at Christopher.

Dito ay pinagbabaril ng isa sa mga suspek si Elmo na tinamaan sa kanyang hita at dibdib. Dinipinsahan naman siya ng kanyang kapatid na si Roberto at tinamaan din sa kanyang lalamunan. Gamit ang bolo ay tinaga ni Roberto ang suspek na si Emilto na agad binawian ng buhay.

Sugatan din ang kasamahan ng suspek na si Christopher at ngayon ay nasa isang ospital na sa lungsod. Habang ang magkapatid na Sarse naman ay agad na isinugod sa Cotabato provincial Hospital.

Lumalabas naman sa inisyal na imbestigasyon ng PNP na lasing noon ang mga suspek nang magawa ang krimen. Sa nyaon ay inaalam pa ng City PNP kung ano ang motibo ng mga suspek sa pagbaril sa biktima.

-0-

Obispo ng Diocese of Kidapawan hiniling ang mga mamamayan para sa sabayang pagdarasal mamayang gabi.

Nananawagan ngayon si Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, DD sa mga mga mamayan na nasasakupan ng Diocese of Kidapawan na sabay-sabay na magdasal ng ama namin mamayang alas sais ng gabi.

Ayon kay Bishop Bagaforo, ito ang isa sa mga panawagan ni Pope Francis sa lahat ng mga Christian Community sa buong mundo na sabayan siyang magdasal ng ama namin mamayang alas sais ng gabi.

Ang sabay-sabay na pagdarasal ayon pa sa obispo ay nagpapakita na nagkakaisa ang buong sambayanan sa pagdarasal upang mawakasan na at mabigyan na ng lunas ang kasalukuyang kinakaharap ng COVID 19 ng buong mundo. Bukod dito, sa darating na March 27 ay magbibigay rin ng basbas ang Santo papa o tinatawag na Urbi et Orbi.

Ang urbi et Orbi ay isang espesyal na dasal na ibinibigay lang ng santo papa tuwing may malaking pesta sa simbahan katolika kagaya ng Christmas day, New years day, feast of mary mother of God at easter.

Dito ay magb ibigay ang santo papa ng kanyang blessing to the city of rome at sa buong mundo. Ang sabay-sabay na pagdarasal at ang Urbi et Orbi ng Santo papa ay bilang paghingi narin ng dagdag na gabay mula sa panginoon upang mabigyan na ng solusyon ang kinakaharap ng buong mundo na COVID 19.

-0-

Crime rate sa Soccksargen bumaba kasunod ng pagpapatupad ng mga programa kontra COVID-19 ayon sa regional director ng PNP sa rehiyon

Naging mas matiwasay ang buong region 12 matapos makapagtala ng pababa sa crime rate sa rehiyon ang PNP mula March 1 hanggang 22. Base sa datus ng PNP 12 bumaba sa 64.29 percent ang crime rate sa Soccksargen lalong lalo na sa heinous crimes tulad ng murder, homicide, robbery, theft, physical injury, motornapping at rape.

Ito ayon kay PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpuz ay dahil sa pangamba sa COVID-19. Ayon kay Corpuz bagamat bumaba ang krimen, nanatili pa ring banta sa mga mamamayan ang krisis sa COVID-19.

Tiniyak ni Corpuz na patuloy pa rin ang maigting na kampanya kontra COVID-19 ng PNP. Sinabi ng nasabing police official na naglagay sila ng mga checkpoint sa mga border para matiyak na hindi makapapasok sa rehiyon ang COVID-19.

Iginiit ni Corpuz na mahigpit na ipinatutupad ang lockdown sa rehiyon. Tanging pinapayagan lamang na makapasok ang mga sasakyan na magdadala ng pangunahing mga pangangailangan, may medical emergencies at government functions. Pero nilinaw nito na ang mga truck na magde-dedeliver ng basic service ay mayroon lang dapat isang driver at isang helper.

Habang bawal naman ang mga pasahero sa mga cargo planes at barko. Ayon kay Corpuz ang mga lalabag sa lockdown ay maaring arestuhin ng PNP at kasuhan ng paglabag sa revised penal code at Executive order hinggil sa pagsawata sa COVID-19.

Pinaalalahanan muli ni Corpuz ang publiko na pinakamagandang maaring gawin ng mga ito na makatulong sa kampanya ng pamahalaan kontraq COVID-19 ang pananatili sa mga tahanan.

-0-

DOLE 12 assistant regional director ipinaliwanag kung papaano makinabang sa kanilang mga programa ang mga mangagawa sa rehiyon na apektado ng mitigating measures laban sa COVID-19

Abot na sa tatlumput isang mga establisemento sa region 12 ang nag-apply para sa COVID-19 adjustment measure program o CAMP ng Department of Labor and Employment o DOLE 12. Ayon kay DOLE 12 OIC Assistant Regional Director Arlene Bisnon ang nasabing mga establisemento ay mayroong mahigit siyamnaraang mga mangagawa.

Sinabi ni Bisnon na maaring makinabang sa tig 5,000 pesos na pinansyal na tulong mula sa CAMP ang mga mangagawa sa formal sector na apektado ng flexible work arrangement para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Ayon kay Bisnon ang mga employer na nais mag-apply sa programa ay kailangang magsumite ng listahan ng mga apektadong mga mangagawa, at latest payroll. Sinabi ni Bisnon na ang application form na makikita online ay dapat ding isumite online ng mga nag-aaply na mga employer.

Tiniyak ni Bisnon na may programa din ang ahensya para sa mga nasa informal sector na apektado ng mitigating measures sa COVID-19 .

Ito ay ang TUPAD#Barangay Ko, Bahay Ko o TBKB program. Ang mga tricycle drivers, vendors at iba pa na nais makinabang sa nasabing programa ayon kay Bisnon, ay pwedeng pumunta sa pinakamalapit na public employment service office o PESO o sa mga opisyal ng kanilang mga barangay.

Ang mga benenepisyaryo ng TBKB ay magdi-disinfect sa kanilang mga barangay sa loob ng sampung araw na may 326 pesos na arawang sahod. Bilang counterpart magbibigay naman ng mga safety equipment sa mga benepisyaryo, disinfectant at iba pang gamit ang lokal na pamahalaan.

Nilinaw ni Bisnon na hindi na maaring makinabang sa TBKB ang mga nabigyan na ng tulong ng iba pang ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Bisnon na ang profiling ng mga TBKB beneficiary ay ginagawa ng Barangay.

-0-

Mga nagdadala ng mga animal at meat products sa South Cotabato kailangan pa rin sumunod sa mga requirement sa kabila ng lockdown, ayon sa veterinarian ng lalawigan

Kailangan pa rin ng ma nagde-deliver ng mga animal at meat products sa South Cotabato na magkaroon ng veterinary health certificate at local transport permit. Ito ay kahit na hindi saklaw ang mga ito sa Enhance Community Quarantine and Calibrated Total Lockdown kontra COVID-19.

Nilinaw ito ni South Cotabato Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot. Payo ni Bigot sa mga nagdadala ng mga meat products sa lalawigan para hindi na mahirapan, pwede silang kumuha ng mga kinakailangang requirement sa kanilang temporary satellite office sa mga bayan ng Surallah at Polomolok. Bukas ang nasabing mga satellite office hanggang sa April 4.

Ayon kay Bigot sa kabila kasi ng lockdown, kailangan pa rin ng mga tagadala ng mga meat products sa South Cotabato na dumaan sa quarantine checkpoint sa mga boundary ng lalawigan. Layon nito ayon kay Bigot na mapigilan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan.

Nilinaw na Bigot na hindi nagbibigay ng permit ang provincial veterinary office sa mga magdedeliver ng meat products sa labas ng South Cotabato. Bunsod ito ng ipinatutupad ngayong enhance community quarantine at calibrated total lockdown dahil sa COVID-19 sa lalawigan.

-0-

COVID-19 survivable kits ipamimigay ng lokal na pamahalaan sa mga mamamayan na apektado ng Extreme Prevention of Non-essential travels sa Gensan

Abala na sa packing ng survival kits para sa mga mamamayan sa General Santos City na apektado ng Extreme Prevention of Non-essential travels ang lokal na pamahalaan. Unang mabibigyan ng COVID-19 survivable kits mga ang mga nawalan ng trabaho at kita lalong lalo na ang mga umaasa sa arawang sahod. Ito ay ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera.

Ayon kay Rivera lahat ay kailangan na magsakripisyo sa mga ginagawa ng pamahalaan para labanan ang COVID-19. Ipinahayag din ni Rivera na ngayong panahon ng krisis mahalaga ang tamang pamamahala ng resources ng lokal na pamahalaan para makatulong sa mas nakararami.

Laman ng COVID-19 survivable kits ang cooking oil, canned goods, bigas at iba pang pangunahing pangangailangan. Ipamimigay ito sa mga komunidad sa mga susunod na araw. Ang mga benepisyaryo ay tinukoy naman ng City Social Welfare and Development office kasama ng mga Barangay Officials at Purok Officials ng Gensan. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng Gensan sa repacking ng COVID-19 survival kits ang pribadong sektor.

-0-

DA 12 naglagay ng operation center sa Kidapawan City para sa mga nais kumuha ng Food Pass ngayong naka lockdown ang buong rehiyon.

Mayroon nang operation center para sa pamimigay ng Food Pass ang Department of Agriculture 12 sa kanilang research station sa Amas, Kidapawang City. Binigyan diin naman ng ahensya na pinamumunuan ni Regional Executive Director Arlan Mangelen ang mariing pagpapatupad ng “NO MASK,NO ENTRY” policy sa kanilang operation center.

Para sa mas mabilis na proseso, pinalaalahanan naman ang DA ang mga truckers na kukuha ng Food Pass na magdala ng photocopy ng OR/CR at Business Permit. Ang DA Operation Center sa Kidapawan ay nakapagbigay na ng food pass sa mahigit dalawang daang mga truckers.

Paalala naman ng ahensya sa mga truckers para iwas abala sa kanilang pagbalik, huwag kaligtaan ang photocopy ng delivery receipt sa pinuntahang lugar.

Ito ay para maipakita sa mga checkpoints. Ang mga nais kumuha ng food pass ay pwede ring makipagugnayan sa mga tanggapan ng DA sa South Cotabato, Sultan Kudarat, North Cotabato at Sarangani. Para naman sa online application, maaring i-download ang mga requirement sa website ng nasabing ahensya.