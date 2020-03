NDBC BIDA BALITA (March 27, 2020)

NEWSCAST

1. DALAWA pang mga ginang, huli matapos umanong tangkaing mameke ng Home Quarantine Pass sa Cotabato city

2. Dating pulis at dalawa pang mga kasama nito, patay sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Polomolok, South Cotabato

3. Tricycle driver, patay sa pamamaril ng motorcycle-riding tandem suspects sa Matalam, North Cotabato

4. Mga dumalo sa derby sa Davao City kung saan marami ang posibleng may COVID-19, pinahahanap ng mga otoridad

Patuloy na tumataas ang bilang ng kumpirmadong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa virtual presser, inanunsiyo ni Health Secretary Francisco Duque III na 71 ang naitalang panibagong kaso ng nakakahawang sakit sa nakalipas na magdamag.

Dahil dito, umakyat na sa 707 ang kabuuang COVID-19 cases sa bansa.

Maliban dito, nadagdagan din aniya ang bilang ng nasawi dahil sa sakit na umaabot na sa 45.

Samantala, dalawang mga pasyente naman ang nakarekober sa sakit dahilan para umakyat sa 28 ang bilang ng recoveries sa COVID-19.

Sa buong region 12 naman, base sa datus ng DOH 12, mayroon ng tatlong confirmed COVID-19 cases sa rehiyon.

Nasa lima katao na ang nasawi sa naturang sakit habang umaabot naman sa four thousand, 518 ang persons under monitoring at kasalukuyang naka-home quarantine.

ARESTADO naman ang dalawang mga ginang matapos umano silang magtangkang mameke ng Home Quarantine Pass sa tapat ng isang Tarpaulin shop sa Sinsuat Avenue, Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City.

Nakilala ang mga suspek na sina SHERLY GUMLA, 30 years old, taga De Mazenod Avenue, Barangay Rosary Heights 3, at CATHERINE CAMAGANACAN, 30 anyos ng Purok Tinago, Mintex, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Pasado alas sais ng gabi kamakalawa nang makarating sa City Task Force Covid-19 at kay city safety officer Rolen Balquin ang report hinggil sa iligal na ginagaw ng mga suspek kaya agad silang nagkasa ng entrapment operation.

Huli sa akto sina Gumla at Camaganacan na gumagawa ng naturang pekeng Home Quarantine Pass

Nasa kusdtodiya na ng Police Station 2 ang mga suspek at posibleng maharap sa kasong paglabag sa Article 172 of revised penal code.

INIUTOS ngayon ng pamunuan ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa lahat ng kanilang field commanders na tumulong sa kampanya laban sa COVID19.

Sa Memorandum No. 014-2020 ng MILF, inatasan nito ang lahat ng Base Commanders na tumulong sa information campaign tungkol sa COVID19.

Mahigpit ding ibinilin sa mga ito na tumulong sa pagpapatupad ng households quarantine at ang galaw ng mga residente sa komunidad ng MILF ay dapat maging limitado lang sa pagbibili ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan.

Tutulong din ang MILF sa pamahalaan at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na mahanap at mabantayan ang lagay ng kalusugan ng 215 tabligh na dumalo sa Ijtima Congregation sa Kuala Lampur, Malaysia.

NAGSIMULA ng mamahagi ng relief goods ang Bangsamoro Rapid Emergency Action Disaster Incidence o BARMM READi kahapon sa mahigit 2500 na mga residente ng Barangay Bagua 1, Cotabato City na apektado pa rin ng mahigpit na pagpapatupad ng Modified Community Quarantine.

Nakatanggap ang mga ito ng limang kilong bigas, mga can goods at kape.

Nabigyan din ang fronliners ng Barangay ng mga hygiene kits, at ang Barangay ay nakatanggap din ng dalawang thermal scanners.

Target nag BARMM READi na mabigyan ng tulong ang walong mga barangay sa lungsod na kanilang natukoy bilang mas nangangailangan.

Inaasahan makakatanggap rin mamaya ang anim pang mga barangay ng lungsod ng mahigit 15 libong relief goods mula sa Bangsamoro government.

Samantala, sa Sultan Kudarat, Maguindanao naman, umaabot naman sa tatlong libong mga benepisyaryo ang nabigyan ng Team LIMO o Livelihood, Intervention on Women, Medical Assistance and Oplan Tulog sa Barangay Mulaog sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

Sinabi ni BTA member Dimple Montañer Ibrahim-Mastura na tumanggap ng tig tatlong kilong bigas, canned goods, noodles at hygiene kits ang kanilang ipinamigay sa mga benepisyaryo.

Samantala, nabigyan din ng hygiene kits ang mga bata mula sa Orphanage at tinuruan sila sa Proper Hand Washing.

Ang LIMO ay inisyatiba ni MP Mastura upang matulungan ang mahihirap na kababayan at prayoridad nito ang mga kababaihan at kabataan.

NANAWAGAN naman ang Tacurong City LGU sa landlords sa siyudad na huwag nilang paalisin sa kanilang mga nirerentahang boarding house ang mga medical personnel na nangunguna sa paglaban sa COVID 19.

Sinabi ni City Information Officer Allan Freno na may mga frontliner kasi na pinalayas umano ng kanilang mga boarding house owner dahil sa takot na mahawaan ng naturang sakit.

Ayon kay Freno, hindi dapat ipinaiiral ngayong panahon ang diskriminasyon at sa halip mangibabaw ang konsiderasyon sa bawat isa.

Siniguro naman nitong inaayos na ng city government ang titirhan ng mga pinalayas na mga nurse ng ospital upang mayroon silang matirahan.

Kidapawan City Health Office, patuloy ang contact tracing sa mahigit 100 na mga taga Kidapawan City na dumalo sa derby sa Matina Gallera sa Davao City

Kinumpirma ni Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista na mahigit sa isang daan na mga taga Kidapawan City ang nakadalo sa derby sa Matina Gallera sa Davao City mula noong March 6 hanggang March 12.

Sinabi ni Evangelista, 23 pa lamang ang sumailalim ngayon sa 14-day mandatory quarantine habang ang iba pa dito ay patuloy ang isinasagawang contract tracing ng City Health Office.

Ito matapos na magpositibo sa COVID-19 ang promoter nito namatay sa ospital sa Davao City.

Posible din anya na ilan sa mga dumalo na taga Kidapawan City ay nakasalamuha ng namatay na COVID-19 patient.

Kung kaya’t panawagan ni Evangelista sa mga nakadalo sa derby na boluntaryong sumailalim sa self-quarantine para sa kanilang sarili at pamilya na nakakasalamuha.

Kung makaramdam man din ng sintomas ng sakit tulad ng lagnat, ubo’t sipon ay maaring lumapit sa City Health Office o sa Barangay Health Center sa kani-kanilang lugar.

Checkpoint ng Task Force Covid sa Kidapawan City, inilipat sa mas maayos na lugar matapos inulan ng reklamo dahil sa mabagal na sistema

Mula sa highway ng barangay Paco sa Kidapawan City, inilipat na kahapon sa national highway ng brgy Balindog ang checkpoint ng Task Force COVID ng lungsod.

Ito’y matapos inulan ng reklamo ang naging mabagal na sistema na ipinapatupad ng mga nakatalaga doon dahil sa kawalan ng espasyo at hindi akma ang lugar para isagawa ang checkpoint.

Nabatid kasi na abot sa dalawa hanggang tatlong oras na stranded ang ilang mga residente ng Kidapawan City sa nasabing checkpoint kung saan apektado na rin ang mga nasa skeletal workforce.

Maliban kasi sa two lanes lang ang lugar, may iilang mga sasakyan din ang sumisingit sa pila, dahilan para mahirapan ang mga nag ma-man na mga AFP at PNP personnel.

Nabatid na maging si North Cotabato Governor Nancy Catamco ay pinuna ang naging security protocol na isinagawa sa nasabing checkpoint kung saan abot sa daan-daang mga sasakyan ang nakapila ng mahaba bago makapasok sa lungsod.

Samantala, naging maayos naman ang naging takbo ng security protocol sa bagong checkpoint ng task force Covid sa lungsod at hindi na naging abala sa mga dumaraang manggagawa at residente.

Tricycle driver, patay sa pamamaril ng mga riding tandem sa Matala, North Cotabato

Patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin ng hindi pa tukoy na mga suspek 3:15 ng hapon kahapon sa National Highway ng Matalam-Antipas road, sa Barangay Marbel, Matalam, Cotabato.

Kinilala ang nasawi na si Jodel Chris Talha Hierro, 32-anyos, may asawa, na residente ng Purok 5, Brgy. Kabulakan, Matalam.

Ayon sa ulat ng Matalam PNP, habang namamasada ang biktima ng kanyang tricycle mula Barangay Poblacion papuntang Barangay Kabulakan, nang pagdating sa pinangyarihan ng krimen, ay inabangan umano ito ng riding assasin sakay ng Bajaj Kawasaki motorcycle na kulay itim at pinagbabaril ng maraming beses.

Tumilapon ang nasabing driver matapos mawalan ng kontrol habang maswerte namang hindi tinamaan ang dalawang pasaherong sakay nito.

Nabatid kasi na maliban sa Kawasaki Bajaj, isa ring hindi matukoy na motorsiklo ang nag-abang pa sa biktima at pinagbabaril din ito ng ilang beses dahilan ng kanyang agarang kamatayan.

Agad namang tumakas ang mga salarin papunta Sitio Kisupit, Barangay Marbel, Matalam matapos ang krimen. Narekober sa crime scene ang tatlong fired cartridge cases ng Caliber .45, isang live ammo of Caliber .45 at isang deformed slug ng parehong ring armas.

Patuloy pa ngayon ang isinasagawang hot pursuit operation ng Matalam laban sa mga suspek. Ito na ang ika-apat na kaso ng pamamaril sa nasabing bayan ngayon lamang buwan ng Marso.

Person Under Investigation o PUI na taga North Cotabato na nasawi sa Davao City, negatibo sa COVID-19

Nagnegatibo sa Coronavirus Disease o COVID-19 ang isang ginang na Person under investigation na taga Cotabato Province na namatay habang ginagamot sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City noong March 20, 2020.

Ito ang kinumpirma ni COVID-19 task force spokesperson Board Member Philbert Malaluan matapos lumabas ang resulta ng test kanina. Nabatid na nakaramdam ng lagnat at hirap sa paghinga na sintomas ng sakit ang 37 anyos ang ginang na taga Tulunan, North Cotabato.

Tila nabunutan naman ng tinik ang mga mamamayan ng probinsya lalo ang taga Tulunan dahil sa magandang balita at dahil sa nanatiling Zero case ang probinsya.

Samantala, nadagdag naman ang isang taga Kidapawan City sa moderate PUI na nakaisolate ngayon sa Provincial Hospital. Siya ay isang senior citizen na walang travel history sa mga lugar na may confirmed cases pero nagpakita ng sintomas ng sakit.

Pahayag pa ni Malaluan unti- unti na ring bumababa ang bilang ng mga Persons under Monitoring o PUM sa probinsya matapos ang kanilang quarantine period. Paalala nito sa publiko na sundin ang "stay at home" nang sa gayun makatulong sa kampanya ng gobyerno na mapigilan ang pagpasok ng virus sa lalawigan. NDBC BIDA BALITA

Relief assistance para sa mga pamilyang apektado ng enhance community quarantine sa Kidapawan City, inihahanda na ng LGU

Inaprubahan na kahapon ng Sangguniang Panlungsod sa Kidapawan City ang mahigit 15Million pesos na pondong inilaan ng LGU para sa pagbibigay ng relief assistance sa mga residenteng naka home quarantine ngayon dahil sa COVID-19.

Nagkakahalaga ng 15.5 million ang inaprubahang pondo na mula sa 30% quick responce fund na mahigit 8 million pesos at karagdagang 7 million pesos na mula naman sa na re- aligned na mga proyekto sa ilalim ng LDRRM. Ang mahigit 12 million pesos sa kabuang pondo ay ibibili ng limang libong sako ng NFA rice at canned goods.

Ayon kay City Social Welfare and Development Office Lorna Morales, aabot aniya sa 35,962 na household ang mabibigyan ng relief assistance. Bawat pamilya ay makakatanggap ng tig anim na kilo ng bigas, limang sardinas at limang corned beef.

Dagdag pa ni Morales ang anim na kilo ng bigas ay magtatagal ng isang linggo sa limang miyembro ng pamilya. Samantala, kasabay ng pag apruba ng pondo ay inirekomenda naman ng Sanggunian na madaliin ang pagbigay ng relief assistance sa mga residnete.

Una na kasing sinabi ni CDRRM Head Psalmer Bernalte na ipamimigay ang mga relief assistance sa panahong ma lift na ang enhance community quarantine ng lungsod.

Kinontra naman ito ng Sangguniang at sinabing habang naka Enhance community quarantine ang lungsod ay dapat ng ipamigay ang mga bigas. Pinunto rin ng Sanggunian na dapat maunang mabigyan ang mga indigent na mga residente ng lungsod.

Ngayong araw ay pupulongin ng alkalde ang mga Barangay Chairman ng lunsod para mapag usapan ang pamamaran sa pamamahagi ng relief goods at nasisigurong masusunod ang Physical distancing. Isa sa mga mungkahi ni Bernalte ay personal na iabot ng mga volunteer sa labas ng bahay ng recepient ang bigas.

Dating pulis at dalawang kasama patay sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang dating pulis na nasawi umano sa shootout na si Joel Labuen, 38 years old, may asawa.

Si Labuen na target ng drug buy-bust operation ay nabaril nang mga pulis na pinaputukan din nito ng dalang armas sa barangay Cannery Site, Polomolok, South Cotabato.

Ito ay matapos matunugan na nagkuwaring pulis din ang ka-transaksyon umano sa iligal na droga. Patay din ang kasama nitong si Gary Monetro, 37 years old na nagpaputok din sa mga pulis. Ang isa pa nilang kasama na kinilala lamang na si alyas “Kokoy” ay patakas na sumakay ng motorsiklo.

Ngunit naabutan naman ito ng mga pulis sa Perlan Compound sa nasabing barangay kung saan nakatira ang byenan ng dating pulis na si Labuen.

Nang makorner ng mga pulis sa nasabing lugar lumaban umano si alyas “Kokoy” kaya din siya nabaril ng mga ito.

Ang tatlong mga drug suspek ay pawang dead on arrival nang dalhin ng mga kasapi ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Polomolok sa Howard Hubbard Memorial Hospital sa nasabing bayan.

Ayon kay Orcajada ang target ng kanilang anti-illegal drug operation na si Labuen ay kalakip sa Inter-Agency Drug Information Database. Natanggal din umano ito sa pagkapulis dahil sa pagkakasangkot sa illegal drug activities.

Nakuha ng mga otoridad sa tatlong mga drug suspek ang five hundred pesos buy-bust money,anim na pakete ng suspected shabu,45 pistol na may anim na mga bala, 38 revolver, 9 mm pistol, at drug paraphernalia.

Sultan Kudarat, isasailalim na rin ng kanilang gobernador sa Enhance Community Quarantine matapos magpositibo sa COVID-19 ang nasawing person under investigation sa nasabing lalawigan

Bawal na rin sa mga pampublikong mga sasakyan sa buong lalawigan ng Sultan Kudarat na bumiyahe simula bukas March 28.

Maging ang mga pribadong sasakyan ay magiging limitado na rin ang byahe. Kasunod ito ng deklarasyon na pagsailalim ni Governor Suharto Teng Mangudadatu sa buong lalawigan sa Enhance Community Quarantine.

Ayon kay Mangudadatu kasabay din dito ang mahigpit na pagpapatupad ng mula alas syete ng gabi hanggang alas singko ng madaling araw na curfew sa buong lalawigan. Pinayuhan din ni Mangudadatu ang mga mamamayan sa Sultan Kudarat na manatili na lamang muna sa kanilang mga bahay habang naka-lockdown ang buong lalawigan.

Sinabi din nito na isang quarantine pass lamang ang maaring ibigay ng mga barangay sa bawat pamilya. Hiniling din ni Mangudadatu sa mga lokal na opisyal ng Sultan Kudarat na magpahiram ng sasakyan sa mga negosyante sa kanilang mga lugar para makapagbenta sa mga barangay.

Pero ayon sa gobernador kung hindi kaya ng mga LGU handang magpahiram ng dumptruck sa kanila ang provincial government.

Pinakusapan din ni Mangudadatu ang mga lokal na opisyal ng Sultan Kudarat na para hindi kulangin, gamitin ng mabuti ang kanilang calamity fund. Voice Clip…si Sultan Kudarat Governor Suharto “Teng” Mangudadatu.

Dinagdag din ng gobernador na may accomadation ang lalawigan sa mga nurse at doctor na maapektuhan ng lock down dahil sa COVID-19 crisis. Paliwanag ni Mangudadatu, isasailalim nito sa Enhance Community Quarantine ang Sultan Kudarat matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang person under investigation o PUI na nasawi sa lalawigan.

Unified curfew sa region 12 ipinaliwanag ng regional director ng DILG sa nasabing rehiyon

Napagkasunduan ng mga local chief executive at iba pang mga opisyal ng ahensya ng gobyerno sa Joint Regional Peace and Order Council o RPOC at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC meting ang pagpapatupad ng “unified curfew” sa buong rehiyon.

Ito ay magsisimula ng alas nuebe ng gabi hanggang alas singko ng madaling araw. Kaugnay ito sa pagpapatupad ng lockdown sa region 12 dahil sa pangamba sa coronavirus disease o COVID-19.

Pero nilinaw ni Department of the Interior and Local Government o DILG 12 Regional Director Josephine Leysa na walang magiging problema kung hindi ito susundin ng ibang mga local government unit. Paliwanag ni Leysa ang unified curfew ay general guideline lamang sa lahat ng mga LGU na maari nilang sundin kung wala pang curfew sa kanilang lugar.

Ayon kay Leysa may kanya-kanya ring dahilan ang bawat LGU sa ipatutupad na curfew hours. Inihalimbawa ni Leysa ang alas syete ng gabi hanggang alas singko ng madaling araw na curfew sa South Cotabato.

Gensan Mayor may babala sa mga rice hoarders sa nasabing lungsod

Kakasuhan ng lokal na pamahalaan ang mga rice traders na sinasamantala ang general community quarantine sa General Santos City at karatig lugar para kumita ng mas malaki.

Ito ang babala ni General Santos City Mayor Ronnel Rivera sa mga commercial rice traders na sangkot sa hoarding na naging sanhi sa pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan ng lungsod nitong mga nakalipas na araw.

Ayon kay Rivera inutusan na nito ang price monitoring council ng Gensan na regular na alamin ang presyo at availability ng suplay ng bigas sa mga pamilihan.

Sinabi ni Rivera na nakatanggap kasi ito ng report na tumaas ng hanggang 300 pesos ang presyo ng kada sako ng bigas sa Gensan. Maliban dito naniningil din ng dagdag na limang piso kada sako ang mga ilang mga trader.

Ito ayon kay Rivera ay kanila nang iniimbistigahan. Binigyan diin ng alkalde na ngayong nasa community quarantine ang Gensan at karatig lugar wala dapat pagtaas sa retail prices ng bigas. Ayon kay Rivera, magsasagawa ng inspection ang lokal na pamahalaan sa mga nagtitinda ng bigas sa palengke, at iba pang mga establisemento at maging sa mga bodega ng mga local traders.

Layon nito na malaman ang kasalukuyang inventory ng suplay ng bigas sa Gensan. Tiniyak naman ni National Food Authority o NFA Gen-San Sarangani Manager Jasmin Lintag ang sapat na suplay ng bigas sa lungsod.

Ayon kay Lintag patuloy pa rin kasi ang pagdating sa Gensan ng ani ng mga magsasaka mula sa kalapit na mga lugar. Dinagdag din nito na sapat din ang stock na bigas ng NFA sa pangangailangan ng mga mamamayan ng Gensan.

DA 12 nagbukas ng Foodlane Conduct Pass Satellite Processing Centers sa apat na lalawigan ng rehiyon

Maari nang kumuha ng kanilang Foodlane pass ang mga mamamayan sa Foodlane Conduct Pass Satellite Processing Centers ng Department of Agriculture sa apat na mga lalawigan ng Region 12.

Matatagpuan ang mga ito sa DA Amas, Kidapawan City; DA-RCPC Compound sa Tacurong City sa Sultan Kudarat, DA 12 Old Building sa Zulueta Street sa Koronadal City, at DA 12 Lagao Office sa General Santos City.

Payo ng DA 12 na pinamumunuan ni Regional Executive Director Arlan Mangelen sa mga mamamayan na kukuha ng kanilang approved foodlane pass pumunta sa pinakamalapit na satellite center para iwas abala.

Ang pamimigay ng foodlane pass ay kaugnay pa rin sa lockdown sa buong rehiyon dahil sa pangamba sa COVID-19. Hindi kasi saklaw ng lockdown ang delivery ng mga pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan.

NATIONAL NEWS………………….

Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government o DILG na hindi na kailangan ang voter’s ID para makakuha ng quarantine passes o food packs.

Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, hindi dapat ituring ng mga barangay official na maagang pangangampanya sa eleksyon ang implementasyon ng enhanced community quarantine.

Hindi dapat aniya mapolitika ang nasabing pagbibigay ng food packs dahil kapakanan ng taumbayan ang nakasasalalay.

Binalaan niya ang barangay officials na mananagot sila kapag makatanggap siya ng reklamo laban sa mga barangay officials.

-0-

Sa iba pang balita, umapela at nanawagan si Justice Secretary Menardo Guevarra sa ilang mga tiwaling negosyante na huwag samantalhin ang kasalukuyang krisis o sitwasyon kaugnay sa COVID-19.

Ito ay makaraang magkakasunod o halos araw-araw ay may mga naaarestong online seller ng face mask, alcohol at thermal scanner ang National Bureau of Investigation o NBI.

Katunayan ay isang doktor ang naaresto kamakalawa ng NBI sa entrapment operation na nagbenta ng 160 piraso ng overpriced at donasyong thermal scanner sa halagang 1.2 million pesos.

Noong isang linggo naman ay apat na katao ang inaresto din ng NBI dahil sa pagbebenta ng 60 piraso ng face mask sa halagang P300,000 at nasundan pa iyan ng iba’t ibang entrapment operation na nagresulta sa pagkaka-aresto ng mga tiwaling negosyante.

Babala ni Guevarra na sinumang mahuhuli ay sasampahan nila ng mga kasong paglabag sa Republic Act 7851 dahil sa profiteering, RA 10623 o Price Act of the Philippines at paglabag sa Consumer Act of the Philippines.