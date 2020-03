NDBC BIDA BALITA (March 28, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. Cotabato city LGU at Bangsamoro government, namahagi ng tulong sa mga residente ng lungsod na lubhang apektado ng ipinatutupad na modified community quarantine kontra CoViD-19.

2. BPAT member, patay matapos pagtatagain habang natutulog sa Tulunan, North Cotabato

3. Earth Hour, maari pa rin daw gunitain ngayong gabi sa kabila ng physical distancing, ayon sa EMB 12

4. DepEd-12 official nanawagan sa mag-aaral na maging produktibo habang nasa bahay ngayong merong COVID-19 scare

-0-

ANG DETALYE NG MGA BALITA

LOMOBO PA sa 803 ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa.

Batay sa datos ng Department of Health o DOH, umaabot naman sa 31 mga pasyente ang gumaling sa naturang sakit.

Gayunman, ayon sa DOH, umakyat pa sa 54 ang death toll ng COVID-19 sa bansa.

Samantala, sa region 12 naman, meroong naitalang tatlong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Anim katao na ang sinasabing nasawi sa naturang sakit habang nasa mahigit apat na libo naman ang naka-home quarantine at 25 mga pasyente ang na-confine sa pagamutan.

Sa BARMM, meroong naitalang limang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Dalawa katao na ang naitalang nasawi habang may isang naka-home quarantine at dalawang mga pasyente ang nasa ospital.

-0-

DINAKIP ng mga otoridad ang walo katao matapos umanong lumabag ang mga ito sa ipinatutupad na curfew hour sa Cotabato City.

Kabilang sa hinuli ang isang government employee, isang construction worker at isang estudyante na pawang mga taga -Barangay Rosary Heignts 10.

Inaresto ang mga ito ng mga pulis mula sa Police Station 2 nang matagpuang nasa lansangan pa rin kahit lagpas na sa curfew at sa kabila ng pagpapatupad ng Modified Community Quarantine.

Sa iba pang balita, nagpaalala naman si Police Station 1 Commander Police Major Glenn Mar Avisa sa publiko na mahigpit na ipinatutupad ngayon ang pagbabawal ng angkas sa mga motorsiklo.

Sinabi ni Avisa na ito ay bilang pagsunod sa physical distancing upang maiwasan ang paglakat nag nakamamatay na COVID-19.

Ayon kay Avisa, kailangang makiisa at sumunod ang mga mamamayan ng lungsod para na rin sa kanilang kaligtasan.

Gayunman, maaari pa ring tumawag ng mga habal-habal para bumili ng basic commodities o kaya ay sumundo at maghatid ng mga kagamitan.

-0-

NAMAHAGI ng tulong ang Cotabato City Social Welfare and Development Office sa mga residente ng lungsod na nasa ilalim ng modified community quarantine partikular sa mga pedicab, payong-payong at habal-habal driver na umaasa lamang sa kanilang arawang kita.

Nabigyan din ng relief assistance ang mga manggagawang apektado ng "no work, no pay" at ang mga self-employed na natigil ang trabaho dahil sa nagpapatuloy nab anta ng COVID-19.

Sinabi ni City Social Welfare Officer Cherry Viloria na kabilang sa kanilang ibinigay sa bawat pamilyang benipisyaryo ay limang kilong bigas, anim na de-latang sardinas at iba pa.

Target pa umano ng City Social Welfare and Development Office na mabigyan ng relief assistance ang nasa mahigit 40 libong households sa lungsod.

Sa kabilang dako naman, nakatanggap din ng relief assistance ang mga pedicab, habal-habal at payong-payong driver sa Cotabato City kahapon mula sa Bangsamoro Government.

Kasama na dito ang 25 kilong bigas, canned goods at marami pang iba.

Ito ay mula sa programa ng Bangsamoro Government na 'Ayuda Mula sa Bangsamoro Government Laban sa COVID-19' sa pangunguna ng BARMM Ministry of Social Services and Development para sa mga Tricycle Operators and Driver's Associations.

Samantala, mamimigay din umano ang BARMM government ng relief goods sa mga residente ng 63 mga barangay sa North Cotabato na sakop na ngayon ng BARMM.

-0-

DEAD ON THE SPOT ang isang barangay kagawad nang mabagsakan at madaganan ng kinukumpuni nitong baby dump truck pasado alas dyes ng umaga kahapon.

Kinilala ang nasawing biktima na si Anwar Omar, 36 anyos, kagawad ng Barangay Sabaken, Northern Kabuntalan, Maguindanao at nanunuluyan din sa Sitio Bangon Barangay Simsiman, Pigcawayan, North Cotabato.

Inaayos umano ni Omar ang baby dump truck na pagmamay-ari ng kanilang barangay chairman nang aksidente itong bumagsak.

Agad namang inilibing ang biktima alinsunod sa tradisyon ng relihiyong Islam.

-0-

SUMUKO sa militar ang tatlong mga miyembro umano ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa North Cotabato.

Nakilala ang mga rebelde na sina Bhots Oledad, Ebra Kamedon at Saude Montawal,mga residente ng Sitio Tatak Brgy Dalgan Pagalungan Maguindanao.

Ang tatlong BIFF ay sumuko sa tropa ng Alpha Company ng 7th Infantry (Tapat) Battalion Philippine Army.

Dala ng mga rebelde sa kanilang pagsuko ang isang Homemade Ultimax 5.56 rifle,isang Homemade M79 Grenade Launcher,mga bala at magazine.

Sinabi ni Saude Montawal na gusto na nilang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mahal na pamilya.

Nais na rin nilang makiisa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) na pinamumunuan ni Interim Chief Minister Ajod “Murad”Ebrahim.

Nagpasalamat naman si 7th IB Commander Lieutenant Colonel Rommel Valencia sa tulong ng mga lokal na opisyal at Barangay sa bayan ng Pagalungan sa pagsuko ng tatlong miyembro ng BIFF.

Tumanggap naman ng livelihood assistance ang tatlong BIFF mula sa LGU-Pagalungan sa pamumuno ni Mayor Salik Mamasabulod at Vice-Mayor Abz Mamasabulod.

Nanawagan naman si Colonel Valencia sa mga rebelde kagaya ng BIFF,NPA at ibang mga Lawless Group na sumuko na at magbagong buhay dahil tutulungan sila ng gobyerno.

-0-

Mga nagpapakalat ng fake news hinggil sa COVID-19 sa Kidapawan City, papatawan ng karampatang penalidad ayon sa LGU

Nagbanta si Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista na maaring makulong ang mga nagpapakalat ng “fake news” lalo na sa social media na makakapagdulot ng panic sa mga mamamayan ng lungsod. Ito matapos makarating sa alkalde ang impormasyon na umano’y isang linggong ipapasara sa publiko ang Mega Market dahil sa COVID-19.

Maraming mga taga Kidapawan at kalapit na lugar ang nabahala na bumibili ng pagkain sa mega market. Katunayan ayon sa City Government, exempted ito sa pagpapasara ng mga establisyimento ngayong isinailalim ang lungsod sa Enhanced Community quarantine.

Tinitiyak ng alkalde na mananagot ang sino man na magpapakalat ng kasinungalingan lalo na at mas pinalakas pa ang bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Duterte na Anti Cyber Crime Act na nagbibigay penalidad sa mga pagpapalabas ng fake news sa social media.

Hinikayat din niya ang lahat na agad ireport sa otoridad kung may alam na nangunguna sa pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na ngayong Enhanced Community Quarantine.

Sasailalim naman sa disinfection ang Mega Market mula lunes hanggang linggo gamit sa disinfection ang chlorine solution. Bukas naman ito alas 6:00 ng umaga hanggang alas 4:00 ng hapon.

Ito, aniya, ay para tiyaking maisasagawa ang pag-disinfect sa lahat ng parte ng palengke at nang maging ligtas ito sa Covid-19.

-0-

Mga taga Cotabato Province, hinimok na makiisa sa Province-wide day of prayer hinggil sa COVID-19 ngayong araw

Hinimok ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang lahat ng mga mamamayan ng lalawigan na makiisa sa isasagawang Province-wide day of prayer kani-kanilang bahay ngayong araw.

Ang panalangin para sa mga Kristiyano, lumad at Moro ay maari ring mapakinggan sa ibat-ibang himpilan ng Radyo sa lalawigan alas 9:00 ng umaga, alas 12:00 ng tanghali at alas 3:00 ng hapon ngayong araw upang hindi na nila kailangan pang lumabas ng tanahan ang mga mamamayan.

Ang province-wide prayer ay nakapaloob sa Executive Order number 28 na inisyu nitong March 27 ng gobernadora. Ito ay upang mailayo ang North Cotabato at maging ang buong mundo sa COVID-19 pandemic.

Kahilingan din na mabigyan ng dagdag na lakas ang mga kawani ng gobyerno at proteksyon sa mga nangunguna sa paglaban at pagsugpo ng virus maging ang agarang paggaling ng mga positibo sa sakit.

Sa ngayon, nilinaw ng Provincial Government na Zero case ang lalawigan sa COVID-19.

-0-

Moderate Person Under Investigation o PUI na nakipagsalamuha sa kanyang asawa na COVID-19 patient, patuloy na tinututukan ng IPHO sa North Cotabato

Patuloy na binigyang tugon ngayon ng mga medical personnel ng Integrated Provincial Health office o IPHO ang isang Moderate Person under Investigation na isang ginang na taga Matalam, North Cotabato.

Ang 59 anyos na taga Matalam Cotabato ay asawa ng nagpositibong COVID-19 patient na nagtatrabaho sa Maynila at kanyang nakasalamuha matapos umuwi sa Cotabato Province noong March 8.

Bukod sa kanya, nakaself quarantine na rin ngayon ang kanyang assistant na kanyang nakasama sa kanilang bahay. Una na ring nakaramdam ng hirap sa paghinga at lagnat ang PUI na nanatili pa rin ngayon sa isolation facility ng Provincial Hospital sa Kidapawan City.

Pero sinabi ni COVID-19 interagency task force Board Member Philbert Malaluan unti-unti naman anyang gumagaling ang pasyente sa tulong ng mga healt workers.

Hinihintay pa ng IPHO ang confirmatory result ng swab sample na kinuha sa lalamunan ng pasyente kung postibo o negatibo sa COVID ang ginang. Magandang balita rin dahil sa gumagaling na sa karamdaman ang kanyang asawa sa Maynila at katunayan kinunan ito ulit ng specimen upang muling isailalim sa confirmatory test.

Nasa maayos na rin ang kondisyon ng isang senior citizen na taga Kidapawan City na ikalawang pasyente na napasok sa isolation facility ng Provincial Hospital.

-0-

BPAT member, patay matapos na pagtatagain habang natutulog sa Tulunan, North Cotabato

Pinagtataga hanggang sa mapatay ang isang Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT member ng isang nakainom na suspek sa Barangay New Caridad, Tulunan North Cotabato kahapon ng hapon.

Kinilala ni Barangay Caridad Chairman Richard Pandacan ang nasawing biktima na si Gabriel Ecay habang ang suspek naman ay kinilalang si Ranil Maway na kapwa nakatira sa Purok 1B Sitio Elkak ng nasabing Barangay.

Ayon sa kanya, pinainom ng suspek ng nakakalasing na inumin saka pinatulog ang biktima at dito na siya tinaga sa leeg at iba pang bahagi ng kanyang katawan dahilan ng agarang pagkamatay. Sinabi rin nito na may deperensya sa pag- iisip ang suspek at inamin niya ang pagpatay sa biktima.

Personal grudge ang isa sa mga tinitingnan angulo ng PNP sa pagpatay sa BPAT member. Sa ngayon, nasa kulongan na ang suspek at nakatakdang sasampahan ng kaso ngayong araw.

-0-

34 na mga silid ng isang drive-in hostel, magsisilbing COVID isolation facility sa Kidapawan City

Tatlumpo’t apat na mga silid ng Apo Summit Drive-in Hostel sa Kidapawan City ang magsisilbing isolation facility ng mga ma-aasess na Persons Under Investigation o PUI ng city government.

Ayon kay Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista, bagama’t sagad na ang kanilang mga medical workers dahil sa bigat ng trabaho na dulot ng corona virus disease, plano nitong gawing manpower ang ilang empleyado ng city hall na kwalipikadong maging frontliner.

Dagdag pa ng alkalde na sa ngayon ay bumababa ang bilang ng PUM sa lungsod pero tumaas naman ang bilang ng mga Mild PUI.

Ngayon aniya ay maaari nang i-admit sa nasabing isolation facility ang mga PUI ng lungsod at maliban sa nasabing hostel, tatlong mga pagamutan din sa Kidapawan City na accredited ng DOH na maaaaring tumanggap ng PUI.

24/7 namang imomonitor ng mga health workers ang maku-quarantine na mga PUI kung saan mangagaling sa city government at With Love Jan Foundation ang mga pagkain ng mga ito. Una nang nabatid na magsisilbi sanang isolation facility noon ang Kidapawan City Pilot Elementary School pero hindi ito pasok sa guidelines ng DOH at DILG.

Ikinatuwa naman ng alkadle ang libreng pagpapagamit ng sa naturang mga silid mula sa pamilya ni City Councilor Pipoy Dizon.

Kaugnay nito, hinikayat naman ng konsehal ang iba pang mga private sector na gampanan ang kanilang corporate social responsibility upang madaling matugunan ang iba pang mga pangangailangan dahil sa kinakaharap na problema dulot ng COVID-19.

-0-

Earth hour maari pa ring gunitain ng mga mamamayan mamamayang gabi sa kabila ng physical distancing dahil sa COVID-19, ayon sa information officer ng EMB 12

Maari pa ring makiisa sa earth hour mamayang gabi ang mga mamamayan sa kabila ng physical distancing na ipinatutupad ngayong dahil sa pangamba sa COVID-19. Sinabi ito ni Environmental and Management Bureau o EMB 12 Information Officer Maysheen Natividad.

Ayon kay Natividad mahalaga ang pakikiisa sa earth hour dahil ipinapakita nito ang obligasyon ng bawat mamamayan sa pangangalaga sa kalikasan. Ipinahayag ni Natividad na malaki ang maitutulong ng mga mamamayan sa pagpapalaganap nito.

Ito ay sa pamamagitan ng pagpatay ng kanilang mga ilaw at mga electrical appliances mula alas otso y medya hanggang alas nuebe y medya mamamayang gabi.

Gayunpaman ayon kay Natividad ang pangangalaga sa kaliksan ay gawin nang bahagi ng pang araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan at hindi lamang sa loob ng animnapung minute. Voice Clip…Si EMB 12 Information Officer Maysheen Natividad.

Layon ng earth hour na hikayatin ang bawat isa na bawasan ang konsumo sa enerhiya at palawigin ang kamalayan ng lahat sa unti-unting pagkasira ng mundo.

Inaasahan din na masisilayan ng mundo ang sabay sabay na pagpatay ng mga ilaw sa mga sikat na tourist destination gaya ng Sydney Opera House sa Australia, Eiffel Tower sa Paris, Big Ben sa London, Empire State Building sa New York at iba pa.

-0-

Provincial Health Officer ng South Cotabato umapela sa publiko na iwasan ang diskrimasyon sa mga PUI at PUM dahil sa pangamba sa COVID-19.

Huwag i-indiscriminate ang mga peron under investigation o PUI at person under monitoring o PUM. Ito ang panawagan ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr.Rogelio Aturdido Jr. sa mga mamamayan ng lalawigan. Sinabi ni Aturdido na ang diskriminasyon sa mga PUI at PUM ay maari makapagpapalala pa sa problema sa COVID-19.

Paliwanag ni Aturdido kapag nagkakaroon kasi ng stigma malaki ang posibilidad na sa halip na lumabas at magpa-quarantine ay maaring magtatago na lamang ang mga PUI at PUM . Ito ayon kay Aturdido ay maaring maging sanhi pa ng pagdami ng mga magkakasakit ng COVID-19.

Hiniling din ng nasabing provincial health officer sa publiko na huwag ding indiscriminate maging ang mga health worker na may close contact sa mga PUI o PUM. Binigyan diin ni Aturdido na alam na ng mga health workers na nagalaga sa mga PUI at PUM kung ano ang kanilang mga dapat gawin kaya walang dapat ikabahala sa kanila ang publiko.

Ang South Cotabato ay nakapagtala ng 2,508 na mga PUM simula noong Enero. Ayon kay Aturdido halos 50 percent sa mga ito ay natapos na ang 14-day quarantine. Habang 21 naman sa 31 na mga PUI sa lalawigan ay nakalabas na ng ospital at pawang nag-negatibo sa COVID 19.

-0-

Deped 12 Regional Director umapela sa mga magaaral na gawing produktibo ang pananatili sa mga bahay ngayong may krisis sa COVID-19

Ipagpapatuloy pa rin ang edukasyon ngayong panahon ng krisis. Ito ang panawagan ni Deped 12 Regional Director Allan Farnazo sa mga magaaral at mga magulang na nananatili sa kanilang mga bahay ngayong naka-lockdown ang rehiyon dahil sa pangamba sa COVID-19.

Ayon kay Farnazo ang mga estudyante ay maari pa ring matuto ngayon sa pamamagitam ng “DepEd Commons.” Ito ay isang learning online activity ng Deped para sa mga bata na nais matuto ng kusa at walang iniisip na grado.

Hiniling ni Farnazo sa mga magulang gamitin ang pananatili sa mga bahay para maturuan ang kanilang mga anak. Umapela din si Farnazo ng dasal para sa mga opisyal ng pamahalaan at iba pang mga frontliners sa pagsugpo sa COVID-19.

Binigyan diin ni Farnazo na para sa mas malaking survival chance sa COVID-19 dapat gawin ng mga mamamayan ang kanilang obligasyon.

Ito ay ang pananatili sa mga bahay at pagsunod sa utos ng gobyerno na hiniling din nito sa mga personnel ng Deped. Sinabi ni Farnazo na kung nalagpasan ng mga mamamayan ng Soccksargen ang pamemerwisyo ng malalakas na lindol noong nakaraang, kaya ding labanan ang krisis sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagtutulungan.

-0-

Basketball ring tinatanggal na ng ilang mga barangay para sa maigiting na pagpapatupad ng physical distancing kontra COVID-19 sa Koronadal City

Nagtatanggal na ng basketball ring ang ilang mga barangay sa Koronadal City. Layon nito na maiwasan ang mass gathering at maipatupad ng mas maigting ang social distancing o physical distancing bilang pananggalang sa pinangangambahang coronavirus disease 2019 o COVID-19.

Kabilang sa mga unang tumugon sa panawagan na ito ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena ang mga barangay ng San Isidro, San Roque at Santa Cruz. Binigyan diin ni Ogena na balewala ang umiiral na General Community quarantine kung hindi lahat ay sumusunod dito.

Kaugnay nito, umapela naman si OIC City Health Officer Dr. Edito Vego sa mga mamamayan ng Koronadal na panatilihin ang physical distancing sa lahat ng oras at maging sa mga tahanan.

Ayon kay Vego, kahit sino, ay maari kasing maging carrier at makahawa ng COVID-19. Sinabi din nito na ang Koronadal City ay nasa preventive mode pa rin sa ngayon.

Ibig sabihin nito ayon kay Vego nanatili pa ring ligtas sa COVID-19 ang lungsod. Sumasailalim ngayon sa 14 days na home quarantine ang 480 na mga person under monitoring sa Koronadal City.

Habang naghihintay naman ng resulta ng kanilang laboratory test ang mga naka-quarantine din na pitong mga person under investigation sa lungsod.

-0-

South Cotabato Governor umapela sa mga mamamayan sa karatig lugar na sumunod sa pinaigting na community quarantine sa lalawigan

Huwag sayangin ang 14-day quarantine na sinimulan nang ipatupad sa South Cotabato kaya huwag nang magpumilit na makapasok sa lalawigan. Ito ang hiling ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa mga mamamayan ng karatig lugar.

Binigyan diin ni Tamayo,na labag man sa kanyang kalooban, kailangang paigtingin ang quarantine para proteksyunan laban sa coronavirus disease o COVID-19 ang mga mamamayan ng South Cotabato. Ibig sabihin nito ayon kay Tamayo, maging ang mga medical practioner na nagtatrabaho sa labas ng South Cotabato ay papayagan lamang na makabalik muli pagkatapos ng 14-day quarantine.

Pero sinabi nito na pwede pa ring mag-volunteer ang mga health workers na nanatili lamang sa lalawigan. Iginiit ni Tamayo na “lockdown is lockdown” kaya hindi na rin ito magbibigay ng border pass tulad ng ginagawa ngayon ng lokal na pamahalaan ng General Santos City. Ipinahayag ng gobernador na ito ang panahon na walang kikilalanin ang South Cotabato .

Pwede lamang makapasok ngayon sa lalawigan ang mga truck na magdadala ng food supply at iba pang pangangailangan na may isang driver at helper. Pero hiling ni Tamayo sa mga ito kung pwede lang huwag nang bumaba sa mga quarantine checkpoints ang mga driver. Voice Clip…Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.