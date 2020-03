NDBC BIDA BALITA (March 3, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. DALAWANG mga miembro ng ekstremistang grupo at isang sundalo, patay sa operasyon ng militar sa Ampatuan, Maguindanao.

2. Grade 10 student, patay matapos na makagat ng aso sa Mlang, North Cotabato

3. Tatlong drug suspects na nakuhanan ng mahigit 15 libong pisong halaga ng shabu, arestado sa Koronadal City

4. Mga kumpanya ng langis, may mahigit 40 pesos na rollback sa presyo ng LPG

ANG DETALYE NG MGA BALITA

DALAWANG mga miembro umano ng Dawla Islamiyah at isang sundalo ang nasawi habang dalawang iba pang miembro ng militar ang sugatan sa Focused Military Offensive sa Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao kahapon.

Sinabi ni AFP Western Mindanao Command Spokesperson Major Arvin Encinas na pinangunahan ng mga sundalo ng Joint Task Force Central ang air and artillery attacks laban sa naturang Daesh-inspired Group sa ilalim ng pamumuno ni Salahudin Hassan.

Natagpuan sa lugar ang mga bangkay ng dalawang nasawing mga ekstremista at nakuha rin doon ang isang Barret caliber 50 sniper rifle, isang M-14 caliber 7.62 rifle at isang improvised explosive device.

Samantala, patuloy namang ginagamot sa ospital ang dalawang mga sundalong nasugatan sa engkwentro.

Nagsasagawa umano ng clearing and blocking operation ang mga sundalo ng Army’s 40th Infantry Battalion sa Barangay Mother Tuayan, Datu Hoffer kasunod nang naganap na sagupaan sa Ampatuan nang pagbabarilin sila ng armadong grupo.

Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pangalan ang Army’s 6th Infantry Division ng mga nasawing ekstremista at maging ng namatay na sundalo.

-0-

DALAWANG mga drug suspect pa na pawang mga habal-habal driver ang naaresto ng mga otoridad sa Cotabato city sa nagpapatuloy na anti-illegal drugs operations sa lungsod.

Nakilala ang mga nadakip na sina Mohamad Matabalao Dalinding, 29 anyos ng Barangay Bagua Dos at Marouf Fermin Rakim, 25 na residente naman ng Barangay Poblacion Dos.

Nahuli sa aktong nagbebenta ng iligal na droga ang mgaq suspek matapos maglunsad ng buy bust operation ang

Police Station 3 katuwang ang 1404th Company Regional Mobile Force Battalion 14 pasado alas onse ng umaga kahapon sa SK Pendatun Avenue, Barangay Poblacion 5.

Nakuha kay Dalidig ang tatlong sachets ng pinaghihinalaang shabu, at cellphone at nabawi rin sa kanya ang 500 peso marked money kasama ng iba pang boodle money.

Sa presinto, iginiit ni Dalidig na napag-utusan lamang umano siya at hindi talaga nagbebenta ng iligal na droga.

Paliwanag naman ni Rakim, pasahero lamang umano siya ni Dalidig ngunit aminado naman itong gumagamit siya ng shabu.

-0-

NAGSASAGAWA pa ng malalimang imbestigasyon ang mga otoridad para matukoy ang motibo sa tangkang pagpatay sa isang habal-habal driver sa Cotabato city.

Sa report ng Police Station 2, pasado alas singko ng hapon kamakalawa nang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspek ang biktimang si Mojahid Orcia Abdullah, 26 anyos na taga-Purok Talitay, Barangay Rosary Heights 7.

Nanggaling lang umano ng basketball court sa BARMM compound si Abdullah at pauwi na sakay ng motorsiklo nang sundan siya ng motorcycle-riding tandem suspects at tinambangan pagsapit sa Purok Emba, Gonzalo Javier Street, Barangay Rosary Heights 7.

Samantala, habang tumatakas naman ang mga suspek ay aksidenteng nabundol ng mga ito ang pitong taong gulang na batang babaeng nakilalang si Noriniza Tuankali Raguiamoda.

Sa tindi ng pagkakabangga sa bata ay nagtamo ito ng matinding sugat sa mukha at ngayon ay patuloy pang ginagamot sa ospital.

-0-

PATAY naman matapos manlaban sa mga otoridad ang isa sa Top 10 wanted persons ng Tacurong City.

Nauwi sa barilan ang ikinasang anti-illegal drugs operation ng mga pulis at sundalo laban sa suspek na si Podzak Akmad Mopak sa Barangay Angkayamat, Sultan sa Barongis, kamakalawa.

Nagtangka kasing tumakas si Mopak nang matunugang mga pulis at sundalo ang kanyang ka-transaksyon.

Nagkahabulan pa ang suspek at ang mga sundalo ng Bravo BARRACUDA Company hanggang sa magkapalitan ng putok.

Tinamaan sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan si Mopak at sinubukan pa siyang isugod sa ospital sa Buluan, Maguindanao pero idineklara itong dead on arrival.

Nabatid na mayroong dalawang standing warrants of arrest si Mopak kaugnay ng iligal na droga at illegal possession of firearms.

Samantala, nakuha naman mula kay Mopak ang isang cal.45 pistol, magazine at mga bala, isang cellphone, drug paraphernalia at anim na sachets ng hinihinalaang shabu.

-0-

SINIMULAN na kahapon ang 46TH Quran reading Contest 2020 sa Park Inn Radisson Hotel North SM Edsa na ginagawa sa bansa ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF kada taon.

Sinabi ni NCMF Sec. Saidamen Pangarungan na nilalahukan ng 36 na mga qur’an reader mula sa iba’t ibang panig ng bansa ang naturang kumpitisyon.

Giit ni Pangarungan, mahalaga ang naturang patimpalak para maipakita ang pagpapahalaga sa relihiyong Islam at pagpapanatili sa tradisyon ng mga Pilipinong Muslim.

Dagdag pa ni Pangarungan, ang tema ng kompetisyon ngayong taon ay “Quran and The Rights of Women and Children in Islam”.

Ayon sa opisyal, kinikilala ng NCMF ang kahalagahan hindi lang ng mga Muslim Ummah kundi maging ng mga kabataan at babaeng Muslim.

Samantala, nabatid na magtatagisan ng galing sa pagbasa ng Qur’an ngayong araw ang 17 mga lalaking kalahok o Qari at 19 na mga babae o Qaria.

Sinabi ni Pangarungan na ang tatanghaling kampyon sa kompetisyon ito ay magiging kinatawan ng bansa sa International Quran Reading Contest na gagawin sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong darating na April 6 .

-0-

March 03, 2020 Bagong Tricycle route sa Kidapawan City, binabalangkas na ng City Government Babaguhin ng City Government sa Kidapawan ang kasalukuyang route plan sa layuning mabawasan ang posibleng abala na daranasin ng mga pasahero at drayber ng tricycle sakaling maipatupad ang DILG Memo Circular 2020-036 na nagbabawal sa mga tricycle na mag-operate sa National Highway. Kamakailan, tinipon ng LGU ang Tricycle Task force para pag-usapan ang mga babaguhing probisyon ng Tricycle Route Plan para magiging katanggap tanggap sa mga operators, drivers at pasahero ang pagpapatupad ng Memorandum. Bagamat at pangunahing dahilan ng kautusan na protektahan ang riding public sa national highway, may probisyon sa batas na maaring magpahintulot sa mga tricycle na dumaan dito. Ito ay kung walang alternatibong ruta ang mga tricycle sa paghahatid ng mga pasahero. Katunayan ay may nauna ng nabuong TRP ang lungsod sa ilalim ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP na isinumite ng City Government sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB noon pang 2017. Nakapaloob sa LPTRP ang mga ruta ng lahat ng PUJ’s at tricycle na dumadaan sa Kidapawan City matapos magpalabas ng kahalintulad na direktiba ang LTFRB. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay hindi pa ipinagbibigay alam ng LTFRB sa City Government ang isinumiteng LPTRP hanggang sa kasalukuyan, kung kaya’t ipinag-utos na ng alkalde na alamin ng Tricycle Task Force kung ano ang mga pagbabago. Kasali na rin ang bahagi ng national highway na dinadaanan ng mga sasakyang apat na tonelada pataas ang bigat at normal na tumatakbo ng apatnapung kilometro bawat oras. Dagdag pa rito ang bahagi ng national highway na dapat dadaanan ng tricycle kapag walang alternatibong ruta sa paghahatid ng pasahero. Magiging basehan ito ng isang ordinansang ipapasa ng Sangguniang Panlungsod. Sa ngayon ay nakikipag-usap na ang City Government sa sector ng tricycle upang maipaalam ang DILG MC 2020-036 at masegurong maayos na maipatutupad ang kautusan. NDBC BIDA BALITA Bureau of Fire Protection o BFP- Kidapawan, nagbigay ng kaalaman sa publiko upang maiwasan ang sunog kasabay ngayong Fire prevention Month Nagbigay ng kaalaman sa publiko ang Bureau of Fire Protection o BFP- Kidapawan upang maiwasan ang insidente ng sunog kasabay ng Fire prevention Month na ipinagdidiriwang tuwing buwan ng Marso. Ayon kay Kidapawan Fire Marshall Chief Inspector Leinali Bangelis, nagsagawa sila ng kick off ceremony nitong linggo kasama ang ilang firefighters na nagbibigay ng paalala sa publiko na mag-ingat sa sunog. Layun nitong mas mapalakas pa ang fire safety awareness campaign at maimulat ang kamalayan ng publiko hinggil sa nasabing usapin. Sinabi ng opisyal, kadalasang pinagmumulan ng apoy ay ang kuryente dahil sa maaring sobrang pag gamit ng extension wires at mga hindi na- unplug na appliances sa saksakan. Tulad ng sa kusina dapat ay wag iwan ang nilulutong pagkain, ilagay sa mataas ang posporo na hindi naaabot ng mga bata. Iwasan din anya mga maraming appliances na maaring pagmulan ng overheated at pag gamit ng sigarilyo sa loob ng bahay. Kung aalis naman ng bahay ay dapat siguraduhing natanggal sa saksakan ang mga dekuryenteng gamit upang maiwasan ang sunog. Batay sa datus ng BFP- Kidapawan noong taong 2019 nakapagtala sila ng tatlumpu na insidente ng sunog kung saan pinakamalaki dito ay ang sunog na nangyari sa Nursery site Poblacion Kidapawan at maraming mga pamilya ang apektado. VC- BANGELIS Si Kidapawan City Fire Marshall Chief Inspector Leinali Bangelis. Pinalalakas din ngayon ng BFP ang mga community auxiliary gruop sa bawat mga Barangay ng lungsod na siyang dating tinawag na volunteer fire brigade na siyang maituturing mga local responders sa kani-kanilang lugar. NDBC BIDA BALITA Annual Budget ng LGU- Makilala, inaasahang isasalang na sa Sangguniang Bayan o SB session ngayong araw Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Makilala na maisalang na sa Sangguniang bayan ang pag-apruba ng kanilang pondo ngayong araw. Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni Executive for special concern Manoling Lalaguna. Ginawa nito ang pahayag matapos na maiulat na magdadalawang buwan na ngayon na wala pang natatanggap na sahod ang ilang kawani ng LGU Makilala lalo na ang mga Job Order. Dagdag pa niya, kailangan pa muna anyang ayusin ang mga nakalagay sa comprehensive Development Plan, peace and order plan, Annual Investment Plan, maging ang kanilang Rehabilitation plan bago maisalang sa Sanggunian. Giit ni Lalaguna na nabalam ang pag-apruba ng pondo ngayong taon dahil bago ang mga tauhan na gumawa ng Comprehensive Development Plan. Sakaling maipasa na ang pondo ng LGU ngayong taon ay magagamit na ng alkade ang pondo para sa mga nakalatag nitong proyekto. Sa ngayon, tinatayang nasa P254 million ang Internal Revenue allotment ng LGU- Makilala. Maliban pa sa 60Million pesos na donasiyon na nalikom ng LGU matapos na tinamaan ng lindol ang bayan noong nakaraang taon. NDBC BIDA BALITA Halos tatlumpong mga rebel returnee nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa provincial government kasabay ng isinagawang Provincial Peace and Order Council Meeting Abot sa dalawampu’t siyam na mga sumukong rebelde ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Interior and Local Government o DILG na siyang tampok sa isinagawang Provincial Peace and Order Council o PPOC Meeting sa Rooftop Capitol, Amas, Kidapawan City kahapon. Ang nasabing mga rebel-returnee ay nagmula sa mga bayan ng Arakan, President Roxas, Makilala at Kidapawan City. Ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga nagbalik loob sa pamahalaan ay bahagi ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-CLIP na nakapaloob sa Executive Order No. 70 ni Pangulong Rodrigo Duterte o Ending Local Communist Armed Conflict o ELCAC. Bawat isa sa mga ito ay makakatanggap ng 15-thousand pesos bilang paunang cash assistance at karagdagang 50-thousand pesos para naman sa livelihood assistance. Hindi pa kasali sa naturang halaga ang karagdagang firearms renumeration kung saan nakadepende ang halagang matatanggap ng mga ito sa kanilang isinukong armas sa militar. Sa kabuuang, abot sa three million four hundred forty nine thousand pesos ang inilaan ng gobyerno sa parehong livelihood assistance at firearms renumeration. Maliban sa mga sumukong New Peoples Army, nakatanggap din ng tig-21 thousand pesos bilang bonus ang 39th IB na nakabase sa bayan ng Makilala, 19th IB ng Arakan at 901st Brigade na nakabase naman sa bayan ng Magpet. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan ni PPOC Chair at North Cotabato Governor Nancy Catamco,Vice-Chair Lala Taliño-Mendoza at iba pang mga miyembro nito.

-0-

Koronadal Mayor may nilinaw sa pagpapaigting ng pagbabawal ng mga tricycle sa mga national highways

May dalawang taon pang transition period ang mga lokal na pamahalaan para paigtingin ang pagbabawal ng mga tricycle, pedicab at motorized pedicab sa mga national highway.

Ito ang paliwanag ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena sa harap ng pangamba ng mga tricycle drivers at operators sa lungsod. Ayon kay Ogena, ang 30 days na deadline ay para lamang sa traffic route plan.

Ipinahayag ni Ogena na ayon sa batas may dalawang taon pa ang mga local government units o LGU para sa pagpapatupad ng route plan, road widening at dagdag na mga infrustruktura. Ang mga ito ayon sa alkalde ay popondohan din ng mga LGU, ayon sa inautos ng Department of the Interior and Local Government o DILG.

Ito ang ipinahayag ni Ogena sa consultative meeting na ipinatawag ng lokal na pamahalaan. Dinaluhan ito ng mahigit isang libong mga tricycle drivers at operators, commuters at kinatawan mula sa iba’t ibang sektor.

Napagkasunduan din sa consultative meeting ang pagkakaroon ng tricycle route plan,at paglalaan ng pondo sa service road ng mga tricycle at pedicab. Palalawakin din ang mga daan mula mga Barangay Santo. Nino patunngog San Jose at General Paulino Santos patungong Namnama.

Idadagdag din bilang mga myembro ng tricycle task force ang mga kinatawan mula sa mga commuter, tricycle drivers at operators sa Koronadal City

-0-

Executive Assistant to the South Cotabato Governor, pinagiingat ang publiko sa mga nangongotong na ginagamit ang pangalan ng gobernador ng lalawigan

Magingat sa mga mapagsamantalang indibidwal o grupo na ginagamit ang pangalan ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. upang makapangikil. Ito ang panawagan ni Executive Assistant to the Governor Rudy Jimenea sa mga mamamayan ng lalawigan.

Ayon kay Jimenea target ng mga nangongotong ang mga supplier at contractor sa South Cotabato. Sinabi ni Jimenea na ang mga bibiktimahin ay tinatawagan ng mga nagkunwaring staff ng gobernador at humihiling ng hindi bababa sa 300 hundred thousand pesos.

Payo naman ni Jimenea sa mga supplier at contractor sa lalawigan, para hindi mabiktima ng nasabing modus, agad na sumangguni sa Governor’s Office o i-validate ang mga nakikipag-transaksyon sa kanila. Ito ayon kay Jimena ay pinaiimbistigahan na nila sa PNP at National Bureau of Investigation.

Matatandaan na naging biktima din noon ng nasabing modus sina dating Koronadal Mayor at ngayon ay Vice Mayor Peter Miguel at Surallah Mayor Antonio Bendita. Si Vice Governor Vicente de Jesus na minsan ring naging biktima ng mga ito ay may nananawagan din sa publiko na mag-ingat sa mga nakikipag-transaksyon sa kanila.

-0-

DENR 12 nais gawing “critical habitat” ang may 3,000 ektaryang gubat sa Maitum, Sarangani .

Isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 ang deklarasyon sa may tatlong libong ektaryang kagubatan sa Barangay Batian sa Maitum Sarangani Province bilang “critical habitat.”

Layon nito na mapaigting ang pangangalaga sa mga likas yaman sa lugar. Matatagpuan sa mga bundok ng Batian na kilala ring “Dakeol Forest” mga red lauan, wild orchids, ferns, paniki, ibon, at mga insekto. Tahanan din ito ng nanganganib nang mawala na Philippine Eagle.

Kaugnay nito ipinaliwang ni Maitum Advocates for Sustainable Environment o MASE Chairperson Elizabeth Ramos sa mga katutubo sa lugar na malaking pakinabang sa kanila ang pagdeklara sa Dakeol Forest bilang critical habitat.

Tiniyak ni Ramos na para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan ang mga IP sa lugar ay mabibigyan din ng dagdag na kabuhayan.

Ito ay matapos ipahayag ng ilang mga stakeholders na maaring makaapekto sa kabuhayan ng mga mamamayan sa lugar ang pagdeklara sa Daekol Forest bilang critical habitat.

Kasabay ng paghiling nila ng suporta, ipinaliwanag ng mga opisyal ng DENR sa IP Community ang batas para sa pangangalaga sa mga likas yaman. Layon nito na maituro sa kanila ang kahalagahan ng environmental protection at kung papano maging responsableng mga mamamayan.

-0-

Tatlong drug suspek na nakuhanan ng mahigit P15,000 na halaga ng suspected shabu inaresto ng mga pulis sa Koronadal City

Nakakumpiska ng mahigit 15 thousand pesos halaga ng suspected shabu mula sa tatlong drug suspek na naaresto nila sa magkakahiwalay na lugar sa Koronadal City ang mga pulis.

Unang inaresto ng mga ito sa Barangay General Paulino Santos sina Rolaine James Zaldivar alias “James” 36 years old ng Barangay Carpenter Hill at Rudy Villa alyas “Rakil” 56 years old ng barangay Namnama sa lungsod.

Nakuha ng mga pulis kay Villa ang tatlong pakete ng suspected shabu at isang libong pisong marked money. Ito ay ayon kay Koronadal Chief of Police, Lieutenant Colonel Joefel Siason. Habang si Zaldivar naman ay nakuhanan ng mga pulis ng isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at five hundred pesos marked money.

Nakuha ng mga pulis sa dalawa ang mahigit two thousand pesos na halaga ng umanoy shabu. Sa kanilang hiwalay na anti-illegal drug operation sa Barangay Santa Cruz, inaresto naman ng mga pulis ang drug suspect na si Rusty Rasonable alias Tata.

Nakumpiska ng mga ito mula kay Rasonable ang isang malaking pakete ng umano’y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 13 thousand pesos at limang daang pisong marked money. Kasama ng mga personnel ng Koronadal PNP City police drug enforcement unit na umaresto sa tatlong drug suspek ang mga kasapi ng South Cotabato PNP. Inihahanda na ng Koronadal PNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa tatlong inarestong mga drug suspect.

-0-

Kamayadan Festival sa Norala, South Cotabato, tuloy pa rin sa kabila ng banta ng COVID-19 at African Swine Fever

Hindi nagpatinag sa banta ng coronavirus disease, African Swine Fever o ASF at limitadong pondo ang lokal na pamahalaan ng Norala, South Cotabato.

Sa kabila kasi ng mga balakid na ito, tuloy pa rin ang kanilang 13th Kamayadan Festival na sinimulan noong March 1 at magtatapos naman sa March 6.

Ayon kay Norala Mayor Clemento Fedoc hindi nakatanggap ng advisory mula sa mga kinauukulan ang lokal na pamahalaan para suspindehin ang nasabing pagdiriwang.

Paliwanag ni Fedoc, hindi katulad sa ibang mga lugar sa bansa walang seaport at airport ang bayan ng Norala. Tiniyak ni Fedoc na sa kabila nito, nagpapatupad naman ng ibayong pagiingat laban sa COVID-19 at ASF ang lokal na pamahalaan.

Ayon kay Fedoc mariing binabantayan ngayon ng mga otoridad ang mga daanan papasok at palabas ng Norala. Dinagdag din ni Fedoc na dahil hindi pa naaprubahan ng konseho ang 3.5 million pesos na supplemental budget, pinagkakasya na lamang nila ngayon ang 1.25 million pesos para sa isang linggong pagdiriwang.

Sinabi ni Fedoc na kung hindi maibibigay ang dagdag na pondo, hindi rin itutuloy ang iba pang mga aktibidad sa festival ngayong taon. Ang 13th Kamayadan Festival na nagbibigay pugay sa mga magsasaka ay bilang kabahagi din ng 79th Founding Anniversary ng Norala.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Epektibo na kahapon ang rollback sa presyo ng Liquefied Petroleum Gas o LPG ng mga kumpanya ng langis.

Unang nagpatupad ng rollback na P3.90 sa kada kilo ng LPG ang mga kumpanyang Petron at Phoenix kahapon ng madaling araw.

Katumbas ito ng P42.90 na rollback sa bawat 11-kilogram na tangke ng LPG.

Mayroon ding rollback na P2.20 sa kada litro ng auto LPG, Petron at Phoenix.

Samantala, ang kumpanyang Solane naman, may rollback na P3.49 sa presyo ng kanilang LPG mula kaninang alas sais ng umaga.

Katumbas naman ito ng P38.39 na tapyas sa presyo ng kada 11-kilogram na LPG tank.

Sa iba pang balita, isusumite na ng PNP ang resulta ng isinagawang imbestigasyon sa mga pulis na hinihinalang sangkot sa kalakaran ng ilegal na droga.

Ayon kay PNP spokesperson Brig. Gen. Bernard Banac, sa March 7 target ng PNP na maisumite ang findings kay Pangulong Duterte.

Ang national adjudication board ang nanguna sa imbestigasyon sa pamumuno ni deputy chief for administration Lt. Gen. Camilo Pancratius Cascolan.

Aabot sa 357 ang na pulis ang nasa narcolist ng pangulo.