NDBC BIDA BALITA (March 30, 2020)

1. BILANG ng COVID-19 cases sa region 12 at BARMM, patuloy na tumataas.

2. Person under Investigation o PUI na nasawi sa Makilala, North Cotabato, nagnegatibo na sa test ng COVID- 19

3. Relief packages ng DSWD-12 at BARMM-MSSDO para sa mga apektado ng community quarantine, handa nang ipamahagi.

4. WALO KATAO, patay sa nagliyab na eroplano sa NAIA.

Lumobo pa ang bilang ng kumpirmadong mga kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa Datos ng Department of Health o DOH, as of March 29, nasa 1,418 na ang kabuuang confirmed COVID-19 cases sa bansa.

Sinabi ni Health Undersecretary Ma. Rosario Vergeire na 343 ang napaulat na mga bagong kaso sa nakalipas lamang na 24 na oras.

Ayon sa DOH, umabot na sa 71 ang death toll ng virus habang nasa 42 naman ang total recoveries nito sa bansa.

Samantala, sa region 12, meroon ng 12 confirmed COVID-19 cases. Pito katao naman ang nasawi habang nasa 1600 Persons Under Monitoring ang kasalukuyang naka-home quarantine. Umaabot na rin sa 33 ang na-discharge na mga Person Under Investigation.

Sa Bangsamoro region, as of March 28, abot na sa 187 ang bilang ng Person Under Investigation at abot naman sa 6,697 ang mga Person Under Monitoring.

Lima katao ang kumpirmadong dinapuan ng virus sa BARMM at ang dalawa sa mga ito dito ay pumanaw na at ang dalawa naman ay patuloy na nagpapagaling sa mga pagamutan.

Ang isa pang nadagdag na nagpositibo din sa COVID-19 ay sumasailalim na ngayon sa mahigpit na home quarantine.

PATULOY namang namamahagi ng tulong ang Cotabato City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong pamilya, partikular sa mga habal-habal, payong-payong at trisikad driver na nawalan ng kabuhayan simula nang isinailalim ang Lungsod sa Modified Community Quarantine.

Sinabi ni City Social Welfare and Development Officer Cherry Viloria, kasama rin sa nabigyan ng tulong ang mga indigent na nawalan ng trabaho, contractual employees sa mga pribadong mga establisimento, mga kawaning apektado ng “no work, no pay” policy, mga self-employed at iba pang non-formal employee.

Ayon kay Viloria, kabilang sa kanilang ibinigay ay limang kilong bigas, anim na delata ng sardinas, noodles at iba pa.

Target nilang mabigyan ng food supplies ang mahigit 40 libong households sa lungsod.

Samantala, sa Maguindanao naman, magsisimula na ngayong araw ang unang round ng relief distribution ng Provincial Social Welfare and Development Office.

Sinabi ni Maguindanao Provincial Social Welfare and Development Officer Emma Ali kabilang sa mga tatanggap ng ayuda ngayon ay ang mga bayan ng Datu Saudi Ampatuan, Datu Piang, Datu Salibo, Shariff Aguak, Mamasapano, Sultan Sa Barongis, Rajah Buayan, Buluan, Mangudadatu, Pandag at General SK Pendatun.

Tatanggap aniya ang bawat benipisyaryo ng relief package na naglalaman ng sampung kilong bigas, 15 canned goods, 15 pakete ng kape, 1 kilong asukal, mga sabon at marami pang iba.

Ayon kay Ali, ihahatid nila ito sa mismong mga bahay ng mga benipisyaryo na aniya ay pawang mga 4Ps beneficiary na naka -home quarantine.

NAMAHAGI naman ng mga Personal Protective Equipment o PPE package ang mga sundalo ng Joint Task Force Central sa iba't ibang mga ospital sa Central Mindanao.

Ang PPE packages ay nanggaling umano sa TOWNS Foundation.

Kabilang sa mga nabigyang ospital ay ang Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato City, Cotabato Sanitarium sa Sultan Kudarat, Anecito T. Pisante Sr. Memorial Hospital sa Midsayap, North Cotabato, Evangelista Medical Clinic and Hospital sa Lambayong, Sultan Kudarat at City Health Office ng Koronadal City.

Ang bawat PPE Package ay naglalaman ng 100 pirasong surgical masks, 100 pieces na N95 masks, 200 pairs ng disposable gloves, 100 pieces ng goggles/eye shields, 100 pieces Face shields, 100 pieces Raincoat or hospital gowns, at dalawang 500ml bottles ng alcohol.

Ang PPE package ay ibibigay sa lahat ng medical personnel o frontliners na nakatalaga sa iba't ibang ospital at medical facilities sa Central Mindanao.

Samantala, sa Maguindanao 2nd district naman, namigay ng daan-daang kilo ng dressed chicken sina Cong. Toto Mangudadatu at anak nitong si Board Member Datu King Mangudadatu.

Ang mga dressed chicken ay ipinamigay ng mag-amang Mangudadatu sa mga health worker at frontliners sa Maguindanao 2nd District.

Sinabi ni Congressman Mangudadatu na ito ay paunang tulong pa lamang para sa mga frontliner sa kanilang lugar na nagbubuwis ng kanilang buhay para manguna sa paglaban sa COVID-19.

Una ng nanawagan ang kongresista sa publiko, lalo na doon sa mga may kakayahan, na mag-donate ng mga pagkain at protective equipment sa mga frontliner sa kani-kanilang mga lugar bilang pagpapakita ng pakikiisa at pagsuporta sa mga ito.

Hiniling din nito sa lahat na magdasal ng sama-sama para malabanan ang COVID-19

BALIK normal na ang operation ng ilan sa business establishments na ipinasilalim sa half-day operation kamakailan sa bayan ng Pigcawayan simula kahapon araw ng linggo, March 29.

Ayon kay Mayor Jean Dino Roquero, simula 5AM to 5PM na ang magiging operasyon ng public markets, grocery stores, hardwares, agricultural and veterinary supplies and services sa bayan.

Aniya, ito ay matapos na ipakita ng kanyang mga kababayan ang pakikiisa at pagsunod sa kanyang inilabas na panuntunan o public advisory noong lunes.

Matatandaang, sinimulang isailalim noong miyerkules, sa half-day operation ang mga nabanggit na establishemento.

Sinabi ng alkalde na napakalaking tulong ito sa pagtiyak ng lokal na pamahalaan na mailigtas ang bawat Pigcawayanon laban sa nakakamatay na COVID-19.

Tanging pakiusap lamang ng alkalde na huwag sanang magsawang sumunod ang kanyang mga kababayan sa mga ipinapatupad na guidelines kaugnay sa umiiral na preemptive lockdown sa North Cotabato.

Tinupok ng apoy ang isang commercial establishment sa Cotabato city kagabi.

Sinabi ni BFP-Cotabato city spokesperson Aldrine Jason Narra na pasado alas onse kagabi nang masunog ang Today's COmmercial and Pet World na nasa Don Rufino Alonzo Street, bahagi ng Barangay Poblacion 5 ng lungsod.

Ayon kay Narra, nagsimula ang apoy sa ground floor ng establisemento kung saan naroon ang mga panindang home appliances at ilang pang flamable products.

Mabilis aniyang kumalat ang apoy sa 2nd at third floor dahil na rin sa gawa umano sa light materials ang naturang mga palapag.

Tinatayang nasa dalawang milyong piso ang danyos sa naturang sunog.

LIMA PANG MGA MIEMBRO umano ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang sumuko sa militar sa kagustuhang magbagong-buhay.

Nakilala ang mga sumukong rebelde na sina Saed Sadam Malsek, Mahir Mumna Datumanong, Said Abdullahshid Zuarto, Moktar Saed Pangalao, at Usman Abu Ali, pawang mga taga Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao.

Isinuko rin ng mga ito sa Army’s 90th Infantry Battalion ang isang 5.56mm M-16 A1 na may 40mm M-203 grenade launcher; isang 5.56mm M16 rifle; isang M79 grenade launcher; isang caliber .50 sniper Barret; isang 7.62mm M14 rifle; mga bala; at mga magazine.

Sumuko ang mga rebelde dahil na rin sa nagpapatuloy na focused military operation ng Joint Task Force Central sa Maguindanao laban sa BIFF.

Pormal na tinanggap ni 601st Infantry Brigade deputy commander Col. Joel Mamon ang mga isinukong armas sa headquarters ng Army’s 90th IB sa Barangay Midtimbang, Datu Anggal Midtimbang.

Ikinatuwa naman ni Joint Task Force Central Commander at Army’s 6th ID chief, Major General Diosdado Carreon ang sunod-sunod na pagsuko ng mga BIFF member sa Maguindanao.

Patuloy din itong nanawagan sa iba pang mga rebelde na magbalik-loob sa pamahalaan para mamuhay ng payapa kasama ng kanilang mga pamilya.

Relief packages para sa mga apektado ng community quarantine inihahanda na ng DSWD sa region 12

Naka standby na ang relief packages ng Department of Social Weflare and Development o DSWD 12 para sa mga mamamayan na labis na maapektuhan ng heightened community quarantine sa rehiyon.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo ang mga relief goods ay kanilang ipamimigay oras na hilingin sa kanila ng mga lokal na pamahalaan.

Tiniyak ni Espejo na nakahanda ang DSWD na tumulong sakali mang kulangin ang quick response fund o QRF ng mga local government unit para sa crisis sa COVID-19.

Ayon kay Espejo para makinabang sa kanilang tulong kailangan ng mga LGU na magsumite sa DSWD 12 ng letter of request, certificate of non-availability of QRF, distribution plan, at listahan ng mga benepisyaryo.

Ipinahayag nito na oras na maaprubahan ang hiling na tulong , agad na ipapa-schedule ng DSWD ang pagkuha sa mga relief goods sa pakikipagugnayan sa PNP at militar.

Sinabi din nito na ang LGU na ang mag-schedule kung kelan ipamimigay ang relief assistance. Laman ng standard food packs na ipamimigay ng DSWD ang anim na kilo ng bigas, mga delata, energy drink at kape.

Ang bilang ng mga food packs na ibibigay ayon kay Espejo ay nakadepende din sa kakailanganin ng mga lokal na pamahalaan.

Dinagdag din nito na ang mga mamamayan na apektado ng lockdown dahil sa COVID-19 ay maari ring makinabang sa financial assistance sa pamamagitan ng mga crisis intervention unit ng DSWD sa Koronadal City at Surallah sa South Cotabato, Tacurong sa Sultan Kudarat, Kidapawan sa North Cotabato at General Santos City.

Mt. Busa sa Sarangani idineklara ng Sangguniang Panlalawigan bilang Local Conservation Area

Mas mapapaigting pa ngayon ang pangangalaga ng Mt. Busa sa Sarangani Province. Kasunod ito ng pag-apruba ng Sangguniang Panlalawigan sa resolusyon na nagdedeklara sa nasabing bundok bilang isang Local Conservation Area o LCA.

Ito ay bilang tugon din ng SP sa rekomendasyon ng Mt. Busa Task Force na nagsagawa ng pagaaral at konsultasyon sa mga indigenous peoples community sa lugar.

Ayon sa resolsyon ng SP ang Mt. Busa ang nalalabi na lamang mountain ecosystem sa region 12 at tahanan sa Philippine Eagle, Tarsier at iba pang mga endangered species. Malaki din ang maitutulong ng bundok sa kabuhayan ng mga komunidad sa paligid nito particular na sa Maasim, Kiamba, at Maitum o MAKIMA area.

Kaugnay nito, nangako naman si DENR-MAKIMA Community Environment and Natural Resources Officer Ali Hadjinasser na hihilingin nito sa national government ang pagdeklara sa Mt. Busa bilang Protected Landscape.

Ito ay sa pamamagitan ng Presidential Proclamation at paglakip nito sa eNIPAS Congress. Ayon naman kay Datu Francisco Ali ng Gambon Supreme Council katuparan ng kanilang mga pangarap ang pagprotekta sa Mt. Busa para sa susunod na henerasyon.

Sinabi nito na ang pagbibigay proteksyon sa Mt. Busa ay nangangahulgan din ng pangangalaga sa kanilang mga trdisyon at kultura. Ang pagdeklara sa Mt. Busa bilang protected local area ay isinulong mismo ni Sarangani Governor Steve Chiongbian Solon.

Gensan LGU pinaghahandaan na ang posibleng extension ng enhance community quarantine dahil sa COVID-19

May sapat na pondo ang lokal na pamahalaan ng General Santos City na magagamit na pambili sa pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan.

Ito ay kung sakali mang palawigin pa ang enhance community quarantine sa nasabing lungsod. Ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera kabahagi ng kanilang mga paghahanda ang pagbili ng mga food supply, gamot at iba pang pangangailangan. Sinabi ni Rivera na posible kasing tumagal pa ng mula lima hanggang anim na buwan ang community quarantine.

Ipinahayag ni Rivera na may 37 million pesos na Local Disaster Reduction And Management Fund ang Gensan LGU para sa pagkontrol at pagpigil sa COVID-19. Bahagi nito ayon sa alkalde ay ibibili nila ng mga thermal scanner, hygiene kits, personal protective equipment at pagtatayo ng COVID-19 quarantine facility sa barangay Buayan.

Ayon kay Rivera abala na ri sa packing ng foodpacks na ipamimigay sa mga pinakamahihirap na pamilya ang lokal na pamahalaan. Tiniyak din nito na prayoridad sa food assistance ng Gensan LGU ang mahigit isang libong person under monitoring dahil sa COVID-19, displaced workers, driver ng mga pampulikong sasakyan, at street vendor.

Ayon kay Rivera ibabase nila ang mabibigyan ng tulong sa listahan ng City Social Welfare and Development Office. Pinaalalahanan din ni Rivera ang mga mamamayan ng Gensan na manatili sa kanilang mga bahay at tumalima sa mula alas otso ng gabi hanggang alas kwatro ng madaling araw na curfew sa nasabing lungsod.

Online program ng TESDA maaring mapakinabangan ng mga naka-quaratine na mamamayan dahil sa COVID-19 ayon sa director ng nasabing ahensya sa region 12

Makakapagaral pa rin ng mga kursong technical ng Techical Education and Skills Development Authority ang mga mamamayang naka home quarantine. Ito ay sa pamamagitan ng TESDA Online Program o TOP na isang electronic platform kung saan abot kamay ng publiko ang pagkuha ng iba’t ibang mga programa ng ahensya.

sa pamamagitan ng TOP ay maaring makapagaral ang sinuman sa mga programa ng TESDA ng hindi na kailangan pang pumunta sa mga training center sa mga lalawigan. Ito ay ayon kay TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II.

Kaya ayon kay Abrogar hindi dahilan ang home quarantine o lockdown dahil sa COVID 19 para matuto ng panibagong kasanayan.

Ayon kay Aboragar abot sa mahigit 60 TekBok programs ang maaring aralin sa TOP ng TESDA. Sinabi nito na pagkatapos ng lockdown ay pwede nang sumailalim sa assessment ang mga nagaral dito. Ang mga nais makinabang sa nasabing programa ay sumunod lamang sa instructions na makikita sa TESDA Online Program Website.

DA 12 piniigting ang pamimigay ng food lane passes para sa mas mabilis na delivery ng mga pangunahing pangangailangan ngayong naka-lockdown ang rehiyon dahil sa COVID-19

Pinaigting ng Department of Agriculture sa region 12 ang pamimigay ng Food Lane Passes dahil sa pananatili ng banta ng COVID-19 outbreak. Layon nito na hindi maantala ang delivery ng suplay ng pagkain sa alinmang bayan at lungsod sa rehiyon.

Nabatid na ang Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases sa region 12 ay nakapagbigay na ng mahigit pitong libong Food Lane Pass Stickers. Sinimulan ng DA ang pagproseso ng Food Lane Applications noong March 19.

Maaring mabigyan nito ang mga supplier at trucker ng pangunahing commodities tulad ng bigas, prutas, gulay, livestock at poultry products, karne, feeds, fertilizers, iba pang pangangailangan sa pagsasaka at fish commodities.

Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen ang mga aplikante sa Food Passes lane ay dapat naka-register, may business permit, official receipt ng registration at certificate of registration. Libre din ang printing ng Food Lane Pass at pwedeng ring makuha kahit na sa weekend at regular holiday.

Ayon kay Mangelen ang main application center para sa Food lane Pass ay sa DA 12 Office sa Koronadal City. Pero tumatanggap din ng application ang ang research and experiment station ng ahensya sa Amas, Kidapawan City, Agriculture Program Coordinating Offices sa South Cotabato, Sarangani/General Santos City at Sultan Kudarat Province.

Pwede ring magsumite ng application sa mga attached agency ng DA tulad ng NMIS, FPA, PCA, BFAR, BAI, BPI, PFDA, Philfida, Philrice at NDA.

Mahigit 200 na mga mag-aaral ng USM- Kabacan na nastranded dahil sa ipinatutupad na general quarantine, nakatanggap na ng relief goods

Dahil sa ipinatutupad na General quarantine sa buong rehiyon maraming mga mag-aaral sa University of Southern Mindanao o USM- Kabacan main campus ang na stranded at hindi na nakuwi sa kani-kanilang lugar.

Sinabi ni Alumni President at USM Faculty Yvon Saliling, nasa mahigit dalawang daan na mga mag-aaral ngayon ang nastranded sa kanilang boarding houses. Kamakailan, namahagi sila ng paunang tulong sa mga nabanggit na mag-aaral tulad ng bigas, noodles at canned goods.

Karamihan sa kanila ay nakatira sa Cotabato City, Sultan Kudarat, Maguindanao, Pagadian, Davao City at maging sa mga karatig na lugar ng Kabacan na naabutan ng quarantine.

Dagdag pa ni Saliling na ang relief operation ay ginawa sa bawat boarding houses ng mga estudyante upang masunod pa rin ang protocol na physical distancing.

DILG- Kidapawan, nagbabala sa mahigpit na pagbabawal ng kahit anumang patitipon sa ilalim ng enhanced community quarantine sa lungsod

Muling binalaan ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Kidapawan City ang mga pasaway na Barangay Officials na hindi sumusunod sa pagbabawal sa ano mang uri ng mga pagtitipon sa kanilang mga lugar ngayong ipinatutupad ang State of National Health Emergency dahil sa banta ng COVID-19.

Ayon pa kay City LGOO Julia Judith Geveso, nakarating sa kanyang kaalaman na may mga punong barangay na hindi sumusunod sa direktiba ng DILG pati na ang Executive Order na ipinalabas ni City Mayor Joseph Evangelista tulad ng EO numbers 001, 024, 025 at 030 na istriktong nagbabawal sa mga pagtitipon upang maiwasan ang paglaganap ng Corona Virus disease 2019.

Mahigpit na ipinagbabawal ang mga sumusunod: basketball, sabong at ano mang uri ng pagsusugal, videoke, misa, kasal, binyag, birthday at ano mang uri ng handaan at sabayang kainan, Pabasa sa Semana Santa, burol at iba pang klase ng social gatherings.

Anya, mananagot sa batas ang mga opisyal ng barangay na hindi susunod sa mga direktiba ng DILG at City Government.

Mga motorskilo kinumpiska ng PNP matapos maabutang maiwan sa isang sabungan sa Tulunan, North Cotabato sa kabila ng umiiral ang general community quarantine

Abot sa 12 mga motorsiklo ang naabutan ng Tulunan PNP matapos na maaktuhan ang nangyaring iligal na sabong sa barangay Popoyon, Tulunan, North Cotabato hapon nitong Sabado.

Ayon sa ulat, mismong si Tulunan Mayor Pip Limbungan ang personal na nagtungo sa lugar kasama ang raiding operatives ng PNP, pero pagdating sa pinangyarihan, sa halip sa sumuko ay nagsintakbuhan ang mga nakisali sa nasabing iligal na pagtitipon.

Maliban sa mga naiwang motorsiklo, may nakita ring quarantine pass, naputol na tsinelas, bisikleta at iba pang mga naiwang gamit sa lugar dulot ng taranta nang matunugan ang paparating na tropa ng mga pulis. Bitbit din pauwi ng pulisya ang mga manok.

Sa ngayon na-impound na sa PNP ang naturang mga motorsiklo matapos itong hakutin ng elf-truck at galit na sinabi ni Limbungan sa kanyang facebook post na maaari na itong kunin ng mga may-ari dahil may naka-abang umanong malaking premyo para sa kanila.

Samantala, siniguro ng alkalde na isasailalim sa disciplinary measures ang mga dumalo sa nasabing pagtitipon dahil hindi batid ng mga ito ang mahigipit na ipinagbabawal na aktibidad ngayong may banta pa rin ang corona virus disease.

TESDA 12, nanguna sa pagbibigay ng face mask sa mga frontliners na nagbabantay sa mga checkpoint sa Cotabato Province

Patuloy ang mass production ng mga face mask ng Technical Education and Skills Development Authority na tulong pangkontra sa Coronavirus disease o COVID-19 sa North Cotabato.

Kamakailan, pinangunahan mismo ng mga kawani ng TESDA- North Cotabato ang pamamagi nito sa mga frontliner sa probisnya tulad ng health worker, PNP, AFP at iba pa. Ang nasabing mga face mask ay gawa ng mga estudyante ng Dressmaking NC-II sa Kidapawan City.

Sa ngayon, patuloy pa ang paggawa nito ngayon ng TESDA upang mabigyan rin ng mga mamamayan. Sa pagbubukas ng panawagan ng TESD12 sa mga gustong magbigay ng cotton o polyester cloth inaasahan na dadami ang magagawa at maibibigay sa mga LGU na wala ng supply ng facemask.

Inaasahan na sa susunod na mga araw ay madadagdagan pa ang mga face mask na ipamimigay ng TESDA sa mga bayaning front liners sa probinsya.

Person under Investigation o PUI na nasawi sa Makilala, North Cotabato, nagnegatibo na sa COVID- 19

Negatibo sa test ng COVID-19 ang isang Person Under investigation o PUI na namatay habang ginagamot sa ospital noong March 26, 2020 sa Makilala, North Cotabato.

Ito ang ipinalabas sa talaan ng DOH center for health development Soccksargen region kagabi. Siya ay isang 62-anyos na taga Barangay Malasila, walang travel history pero nakaramdan ng sintomas ng sakit. Noong hindi paman lumabas ang resulta ng test, boluntaryong sumailalim sa Mandatory quarantine ang kanyang pamilya at iba pa na nakasalamuha ng pasyente.

Ipinahayag naman ng pamilya na nakaranas sila ng diskriminasyon dahil sa umano’y COVID-19 positive na ang namatay na ginang. Napag-alaman kasi na bumisita ang kanilang kaanak sa lugar mula sa Switzerland dahilan din ng pagpanic ng kanilang kapitbahay.

Sinunod din ng pamilya ang protocol ng DOH na agad ipa-criminate ang nasawing PUI. Dismayado din ang pamilya sa naging mabagal na tugon ng RHU ng Makilala. Sa naging pahayag naman ni Makilala COVID spokesperson Lito Canedo, kanila lamang anya sinusunod ang protocol na itinakda ng Department of Health sa mga suspected COVID-19 patient.

Napag-alaman din na matagal ng comatosed ang pasyente matapos mastroke. Mas pinalalakas na rin ng LGU ang Barangay Health Emergency Response Team upang mas mabilis na makakapagbigay tugon ang mga health worker. Siya na ang ika pitong PUI na nasawi sa buong Soccksargen. NDBC BIDA BALITA

Kinumpirma ng pamunuan ng Manila international Airport Authority o MIAA na nasawi ang walong sakay ng Lion Air West Wind 24 aircraft na pa take-off sana sa runway 24 ng Ninoy Aquino International Airport pasado alas otso kagabi.

Patungo sanang Haneda, Japan ang aircraft para sa isang Medical Evacuation Mission sakay ang dalawang mga dayuhang pasahero at anim na mga Pilipinong crew.

Ayon kay MIAA General Manager Ed Monreal, walang ni-isa sa mga sakay ng eroplano ang nakaligtas.

Ngunit sadyang hindi muna pinangalanan ang mga nasawi habang hindi pa naaabisuhan ang pamilya ng mga ito.

Sa iba pang balita, pumalo na sa 40 libo katao ang naaresto ng PNP sa loob ng 11 araw na enhanced community quarantine na ipinatupad sa Luzon dahil sa COVID-19.

Patuloy naman ang babala ni Joint Task Force on COVID Shield commander Lt. General Guillermo Eleazar na aarestuhin at ikukulong ng PNP ang lalabag sa curfew.

Hindi aniya magpapatumpik tumpik ang PNP sa pagpapatupad ng curfew lalo’t mismong ang mga local government official na ang nagpapasaklolo.

Iiral ang enhanced community quarantine sa Luzon hanggang sa April 12.

Sa kabilang dako naman, nagpatupad ng panibagong rollback sa presyo ng kanilang mga produkto ang mga kumpanya ng langis sa bansa.

Sa abiso ng Shell at Seaoil, P2.00 ang bawas sa kada litro ng gasolina, P0.50 sa diesel habang P1.95 naman sa kada litro ng kerosene.

Sinabi ng Seaoil na epektibo ang pagbabago sa presyo ng kanilang mga produkto alas sais ng umaga kanina.

Magsisimula naman ang oil price rollback ng Shell bukas ng umaga, March 31.

Inaasahang mag-aanunsiyo na rin ng oil price adjustement ang iba pang kumpanya ng langis.