NDBC BIDA BALITA (March 5, 2020)

7:00 AM

HEADLINES:

1. Dalawang mataas na kalibre ng armas at IEDs narekober sa Maguindanao.

2. Magulang ng grade 10 student na nasawi dahil sa rabies sa Mlang, Cotabato, nakaranas ng pambubully

3. Apat katao na naaktuhang nagpa-pot session inaresto ng mga pulis sa dalawang mga barangay ng Surallah, South Cotabato

4. Hybrid automated elections sa 2022, isinusulong.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Narekober ang ilang matataas na kalibre ng armas at improvised explosive devices (IEDs) sa dalawang pinangyarihan ng bakbakan noon sa pagitan ng ng tropa ng pamahalaan at Daesh-inspired terrorist group sa Maguindanao.

Nadiskubre ng mga sundalo mula sa 57th Infantry Battalion ang dalawang IED sa bahagi ng Barangay Salman sa Ampatuan dakong 4:50, Martes ng hapon (March 3).

Nakuha ang dalawang IED na gawa sa jetmatic pump habang nagsasagawa ang militar ng conducting combat clearing operation sa nasabing lugar.

Dinala naman ang dalawang IED sa kustodiya ng 57IB para sa documentation.

Samantala, nakumpiska naman ng mga miyembro ng 1st Mechanized Infantry Battalion ang dalawang mataas

na kalibre ng armas sa Barangay Tuayan, Datu Hoffer bandang 6:00, Miyerkules ng umaga.

Nakuha sa lugar ang isang 7.62mm improvised sniper rifle at isang 5.56mm improvised rifle.

Maliban dito, narekober din ng militar ang ilang sako ng bigas sa lugar.

Ayon kay Col. Jose Narciso, commander of the 601st Infantry (Unifier) Brigade, patuloy pa rin ang surgical operations para mahuli ang mga nakatakas na bandido.

Ayon naman kay Lt. Gen. Cirilito Sobejana, commander ng Western Mindanao Command (WestMinCom), patuloy ang kanilang opensiba laban sa mga militanteng grupo.

Kalaboso ang lalaking tulak ng droga sa inilunsad na buy-bust operation ng Cotabato City Police Office Station - 4 katuwang ang PDEA-BARMM, alas nwebe kagabi sa Purok Islam, Bulyao 2, Mother Barangay Poblacion.

Kinilala ang suspek na si Monser Baraguir Abdullah, 30 anyos, may asawa, isang laborer na residente ng nasabing lugar.

Sa Report ng City Police Station 4, matagal na umanong under surveillance si Abdullah, naaresto ito matapos pagbentahan ang isang police asset na nagpanggap na bibili ng Droga.

Nakuha mula sa pag-iingat ng suspek ang isang pakete ng suspekted shabu, mga drug paraphernalia at ang 500 pesos na ginamit bilang buy-bust money.

Sa ngayon ay nasa Custudial facility ng City Police Station 1 ang suspek at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ngayung araw.

NASA kustodiya ngayon ng Parang Municipal Police Station ang tatlo katao matapos makumpiskahan ng hinihinalang smuggled na sigarilyo makaraang maharang sa Brgy. Sarmiento, Parang, Maguindanao pasado alas kwatro kahapon.

Ayon sa ulat,sakay umano ng Isuzu Elf ang mga naaresto na sina Nas Amilol,43, Namie Eman, 47 at Misuari Udtog 43 na kapwa mga residente ng Brgy. Katuli Sultan Kudarat, Maguindanao .

Lulan ng Elf ang nasa limampong karton na naglalaman ng nasa limampong libong rim na sigarilyong may brand na Moons at Far Star na tinatayang nagkahahalaga ng P 400,000.

Samantala, inihahanda na ang kasong paglabag sa RA # 9211 o Tobacco Violation Act of 2003 ang mga naaresto.

Muling nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Cotabato na magdoble ingat ngayong panahon ng tag-init kasabay ng paggunita ng 'Fire Prevention Month' ngayong buwan ng Marso.

Sa panayam kay FO2 Aldrin Narra, tagapagsalita ng BFP-Cotabato, layunin ng paggunita ng Fire Prevention Month ay upang mas paigtingin pa ang adbokasiya para mabawasan at maiwasan ang sunog.

Aminado si Narra na may ilang mga barangay sa lungsod ng Cotabato ang maituturing na fire prone area dahil masyadong populated ang lugar at halos magkakadikit na ang mga bahay.

Tiniyak din ng BFP na palalakasin nito ang fire safety awareness campaign hindi lang sa buong buwan ng Marso bagkus sa buong taon.

Ang pinaka-importante umano ayon kay Narra ay ang maging alerto ang mga mamamayan at alam ang gagawin kung may sunog. Nagbigay din ng hotline number ang BFP 552-17-85 o 0926 256 2447 upang agad na maireport ang sunog sa kanilang lugar.

Nasa 72 katao na ang naaresto na konektado sa illegal gambling simula January 01 hanggang February 29, 2020 ayon kay Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Regional Director General Marni C. Marcos Jr.

Ang nasabing operation ay pagtalima sa direktiba mula kay Chief PNP Police Director General Archie Francisco Gamboa.

Ayon kay Marcos, hinihikayat nito ang PRO BAR units, Police Provincial Offices, City Police Office, Municipal Police Stations at Regional Mobile Force Battalion 14 na ipagpatuloy ang nasimulang operation para tuluyan ng mahinto ang ano mang iligal na sugal sa Bangsamoro region.

Hinihikayat din ng PRO BAR ang mga mamamayan sa Bangsamoro region na wag mag dalawang isip na i-report ang mga illegal gambling sa kani-kanilang mga lugar.

Kidapawan City Health Office, nakapagtala ng mahigit 20 na kaso ng mga kabataang biktima ng pang-aabuso o sexual abuse

Abot sa dalawang put lima na kaso ng pang-aabuso o sexual abuse ng mga kabataang babae sa Kidapawan City noong makaraang taong 2019.

Ito ay batay sa datus na ipinalabas ni City Health Officer Jocelyn Incenzo. Batay sa report, mas mababa ito ng labinwalo na kaso kumpara noong taong 2018 kung saan nakapagtala sila ng apatnaputtalo na mga kabataang edad 18 anyos pababa na biktima ng pang-aabuso.

Dahil dito, umaasa ang opisyal na sa pamamagitan ng programa ng gobyerno ay matutulungan ang pang-aabuso sa mga kabataan.

Ito ang dahilan kung bakit nais ngayong magpasa ng ordinasa ni SK Federation President Ceentina Taynan upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng sexual abuse and exploitation. Sa ngayon kasi ay wala pang ordinasa ang City LGU na magbibigay tugon o siyang tututok sa naturang usapin na isa din dapat sa mabigyan ng kahalagahan sa mga kabataan.

Sinabi ng opisyal, ito ay makakatulong upang mabigyan ng solusyon ang mga kaso ng teenage pregnancy, maging ang drug abuse at iba pa.

Temporary learning shelter sa mga day care pupils na nasira dulot ng lindol, ibinigay ng LGU sa isang Barangay sa Kidapawan City

Pinangunahan ni City Mayor Joseph Evangelista ang pagbibigay ng Temporary Learning Shelter para sa mga day care pupils ng Barangay Nuangan, Kidapawan.

Tulong ng City Government ang nabanggit na pasilidad para sa mga day care centers na napinsala dulot ng mga lindol noong October 2019.

Kaagapay ng City Government ang With Love Jan Foundation Incorporated sa pagpapatayo ng nabanggit na pasilidad na matatagpuan sa bakuran ng Nuangan Barangay Hall.

Sa pamamagitan ng TLS ay hindi na mahihirapan ang mga day care pupils na matuto sa loob ng pasilidad dahil makakasilong na sila dito sa panahon ng ulan o di kaya ay tuwing mainit.

Kapartner na din ng City Government ang With Love Jan sa education health and nutrition programs simula pa noong 2015.

Una ng nag-usap sina Mayor Evangelista at With Love Jan President Dr. Bernie Miguel noong January 2020 sa mga posibleng tulong na ipapaabot para sa pagsasa-ayos ng ilang silid aralan at mga pasilidad na nasira sa kasagsagan ng mga paglindol.

Pasasalamat naman ang ipinapaabot ng mga barangay officials at mga magulang ng day care pupils sa City Government at With Love Jan.

Inihayag din ng alkalde na makatatanggap ng P200,000 na tulong ang Nuangan para naman sa pagsasa-ayos ng kanilanh nasirang Barangay hall.

Sa pamamagitan nito ay mas magiging madali na lang sa mga opisyal ng barangay na maglingkod at magbigay serbisyo sa kanilang mga nasasakupan.

Dalawang mga drug suspect, arestado sa magkahiwalay na lugar sa North Cotabato

Inaresto ng mga pulis ang number 10 wanted person matapos isilbi ang arrest warrant sa bayan ng Kabacan, North Cotabato kahapon ng umaga. Kinilala ang naaresto na si JOBOY KANSI, 26 anyos, may asawa at residente ng Zamora St. Poblacion, Kabacan.

Ayon sa ulat ng Kabacan Police, isinilbi nila ang warrant of arrest alas 11:30 ng umaga kahapon sa nasabing lugar. Ito ay dahil sa kasong paglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ngayon ay nakakulong na ang suspek sa custodial facility ng PNP habang 200, 000 pesos naman ang itinakdang bail bond ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Samantala, arestado din ang isa pang drug suspek sa buy bust operation ng PNP sa Bangsamoro Village Barangay Singao, Kidapawan City. Kinilala ng suspek na si Jonathan Abo, 43 anyos, isang habal- habal drayber at nakatira sa nasabing lugar.

Nakuha mula sa kanya ang isang sachet ng pinaniniwalaang shabu at nabawi rin ang marked money. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Kidapawan City PNP custodial facility ang suspek ang nakatakdang sasampahan ng karampatang kaso sa korte.

Highway Patrol Group tuloy-tuloy ang pagbabantay sa mga tricycle drivers na hindi susunod sa paalala ng DILG hinggil sa paggamit ng outer lane

Tuloy-tuloy ngayon ang pagbabantay ng PNP Highway Patrol Group o HPG North Cotabato sa mga tricycle drivers na lalabag sa itinakdang guidelines ng Department of Interior and Local Government o DILG hinggil sa pagbabawal sa kanila sa gitna ng national highway.

Bagama’t nakasaad sa DILG Memorandum Circular No. 2020-036 o pagbabawal ng mg tricycle na bumyahe sa mga pangunahing kalsada, una nang nag-abiso ang city government ng Kidapawan na pansamantala muna nilang gagamitin ang outer lane.

Ito’y dahil binabalangkas pa rin ng city government ang Route Plan ng lungsod na isa mga dapat mabuo sa loob ng 30-implementing days na palugit ng DILG National.

Ayon kay North Cotabato HPG Chief, Police Major James Baugbog, sa ngayon ay wala pang nahuhuli ang PNP-HPG na mga tricycle drivers na pumapagitna sa national highway.

Sinabi nito na una na silang inatasang manghuli ng lalabag sa memorandum circular ngunit hindi muna ito ipatutupad sa ngayon dahil marami pang dapat plantsahin ang city government bago ang tuluyang pag-iimplementa ng nabanggit na memorandum circular.

Sa ngayon ay patuloy ang monitoring ng HPG sa mga magpapagitna sa national highway bilang deputized agent ng Land Transportation Office o LTO. NDBC BIDA BALITA

1 patay, 4 sugatan sa vehicular crash sa Kidapawan City

Patay ang isang 22 anyos na lalaki makaraang bumangga sa puno ang sinasakyang pampasaherong van sa Barangay Lanao, Kidapawan City ala 1:00 ng madaling araw kanina.

Sa report ng PNP, nakilala ang nasawi na si Jorney Ligo Caro, 22 anyos na residente ng Barangay Poblacion Kidapawan.

Samantala kinilala naman ang mga sugatan na sina Julius Campos, Jomer Ligo Caro, Bheljun Fernando Lagmay at Dennis Denaga. Batay sa ulat ng City PNP traffic section, sakay ang mga biktima sa isang Hi-ace commuter van patungong Cotabato ang direksyuon na minamaneho ni Esmael Lagda Mamansal, 36 anyos na residente ng Roxas St. Kabacan, Cotabato.

Sa kwento ng isa sa mga sakay ng van, sinabi nitong mabilis ang pagpapatakbo ng driver at pagdating sa lugar ay bigla nalang itong nag-apply ng brake dahilan para mawalan ng kontrol ang driver at tumilapon ang van sa gilid ng highway na bumangga sa barbed wire at puno.

Sa ngayon, patauloy pa ang imbestiagsyon sa insidente habang nagpapagaling ang iba pang sangkot sa aksidente.

Apat katao na naaktuhang nagpa-pot session inaresto ng mga pulis sa dalawang barangay ng Surallah, South Cotabato

Naaktuhan ng team ni Surallah Chief of Police, Major Romy Castanares na gumagamit umano ng iligal na droga ang tatlong mga suspek habang nagsasagawa ng kanilang Oplan Kapanalig sa Barangay Dajay, Surallah, South Cotabato.

Ito ay habang nakaparada sa tabing daan ang kanilang motorsiklo. Kinilala ng Surallah PNP ang mga suspek na sina Joemarie Evan Estores,26 years old years old karpintero at kasama umano nitong menor de edad. Nakuha ng mga pulis kay Estores ang isang pakete ng suspected shabu.

Habang nakumpiska naman ng mga ito sa menor de edad na kasama ang isang sachet na may bakas ng iligal na droga at isang disposable lighter. Nakatakas naman ang kasama ng mga ito na si Alias Feb-Feb Fontanilla sakay ng motorsiklo.

Ang inarestong menor de edad ay ibinigay na ng PNP sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa karatig barangay naman ng Centrala, naaktuhan din ng team ni Police Master Sergeant Ramon Pillado ng Surallah PNP ang tatlo katao na gumagamit umano ng iligal na droga.

Inaresto ng mga ito ang mga suspek na sina Jojo Turno, 25 years old, mangingisda nakatira sa Barangay Daliao, Maasim, Sarangani at Melvin Lago,19 years old, estudyante ng nasabing barangay.

Nakatas naman ang may ari ng bahay na ginawa umano nilang drug den na si Melando Martirez. Nakumpiska ng mga pulis sa kanila ang apat na pakete ng suspected shabu, pitong sachet na may bakas ng nasabing illegal drugs at tatlumput pitong piraso ng ginupit na aluminum foil.

Inihahanda na ng Surallah PNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa inarestong mga drug suspek

Commanding Officer ng 73rd IB ng militar may paliwang sa paghina raw ng recruitment activities ng NPA sa Sarangani Province

Ang kagustuhan ng mga mamamayan na sumunod sa mga programa ng pamahalaan para sa katiwasayan ang sanhi kung bakit bumagal na umano ang recruitment ng New Peoples o NPA sa ilang mga lugar sa Sarangani Province.

Ito ay ayon kay Philippine Army 73rd Infantry Batallion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronaldo Valdez. Sa katunayan ayon kay Valdez wala nang NPA karamihan sa mga malalayong barangay ng Malungon, Alabel, Malapatan at Glan.

Naniniwala si Valdez na epekto ito ng convergence initiative ng provincial task force to end the local communist armed conflict o ELCAC na kasama rin ang militar. Sinabi ni Valdez na tinitiyak ng nasabing task force na marating ng serbisyo ng pamahalaan ang mga malalayong komunidad. Kalakip sa mga ito ayon kay Valdez ang konstruksyon ng mga farm-to-market roads.

Ayon kay Valdez para malabanan ang pangre-recruit ng NPA nagsasagawa rin sila ng information education campaign lalong lalo na sa mga estudyante at indigenous peoples o IP. Abot na sa mahigit tatlumpung mga NPA member sa Sarangani ang sumuko sa militar simula noong Enero.

Nananwagan din si Valdez sa iba pang myembro ng rebeldeng grupo na sumuko na at pakinabangan ang programa sa kanila ng pamahalaan. Ito ay ang Enhanced Comprehensive Local Integration program na magbibigay sa kanilang ng pagkabuhayan at iba pang tulong.

TESDA magtatayo na rin ng training center at demo farm sa Lambayong, Sultan Kudarat

Magkakaroon na rin ng training center at demo farm sa Lambayong, Sultan Kudarat ang Technical Education and Skills Development Auhtority o TESDA.

Kasunod ito ng paglagda ng kasunduan nina TESDA Secretary Isidro Lapena at Lambayong Mayor Ferdinand Agduma. Ipatatayo ang TESDA Provicial Training Center sa may one thousand square meter na lupain sa Barangay Poblacion, Lambayong.

Ayon kay Lapena makatutulong ang nasabing pasilidad para mabigyan ng pagkakataon ang mga out-of-school youth na makatapos ng mga kursong teknikal at makapagtrabaho. Habang pagaaralan naman sa demo farm ang makabagong teknolihiya sa pagsasaka para mapataas ang produksyon ng mga magsasaka.

Kasabay ng pasasalamat nito sa ahensya, sinabi naman ni Lambayong Mayor Agduma na makatutulong din sa pagunlad at pagpapabuti sa kabuhayan ng mga mamamayan sa kanilang bayan ng training center at demo farm.

Ayon naman kay Lambayong Vice Mayor Francis Eric Recinto na kung kinakailangan, maaring palawigin pa nito sa limang taong napagkasunduan ang pagpapagamit sa kanyang lupain para maging demo farm. Ang TESDA ay mayroon na ngayong anim na provincial training center sa Soccksargen.

Matatagpuan ang mga ito sa Surallah, South Cotabato; Tinagacan, General Santos City; Malapatan sa Sarangani, Amas sa Kidapawan City, at Pigcawayan sa Cotabato Province. Sinimulan na rin ang pagtatayo ng TESDA Regional Training Center sa Alabel, Sarangani.

Tupi, South Cotabato nakatakdang ideklarang drug-free ng PDEA 12

Idedeklara ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 na drug-free ang bayan ng Tupi, South Cotabato sa susunod na lingo.

Kinumpirma ito ni PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan. Paliwanag ni Duquiatan nakapag-comply na kasi sa mga panuntunan ng PDEA para maideklarang drug free ang nasabing bayan.

Ang mga ito ay ang pagkakaron ng community-based rehabilitation program para sa mga sumukong drug personality, pagpapatuloy ng mga programa kontra iligal na droga, at patuloy na pagtugis sa mga sangkot dito ng PNP at PDEA. Sa South Cotabato idineklara na ng PDEA na drug-free ang mga bayan ng Norala at Tantangan noong nakaraang taon.

Samantala ipinahayag din ni Duquiatan na sa buong region 12 may pinakamataas umano na presyo ng illegal drugs na umaabot sa nine thousand hanggang 12 thousand pesos kada gramo ang South Cotabato .

Magsasaka patay matapos mahulog sa irrigation canal ang minamanehong motorsiklo sa Sto. Nino, South Cotabato

Kinilala ng Sto. Nino PNP na pinamumunuan ni Police Captain Ian Bagot ang nasawing biktima na si Jonathan Gillaran, 75 years old, magsasaka at nakatira sa Barangay M. Roxas, Sto. Nino, South Cotabato.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na si Gillaran ay nahulog sa irrigation canal. Ito ay matapos mawalan ng kontrol sa minamanehong motorsiklo habang binabaybay ang daan mula Poblacion, Sto. Nino patungo sa kanilang barangay.

Ang biktimang si Gillaran ay idineklarang dead on arrival sa Luntao Clinic and Hospital sa Sto. Nino. Sanhi ito ng matinding mga sugat na natamo sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan.

Ang motorsiklo nito ay ikinustudya ng Sto. Nino PNP habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa nasabing vehicular crash.

NATIONAL NEWS………………….

Para maiwasan na ang pagkwestyon sa integridad ng halalan at maiwasan na rin ang anumang dayaan, ikinakasa na ng Senate Committee on Electoral Reforms ang hybrid automated election para sa 2022 presidential elections.

Ayon kay Sen. Imee Marcos, chairman ng Senate committee on Electoral Reforms, sa ilalim ng nasabing sistema, sa mga presinto pa lamang ay kailangan na may katibayan ang isang botante o hawak niya ang listahan ng mga kandidato na kanyang binoto.

Dapat din umanong may tally sa presinto na makikita ng mga botante kung sino ang lumamang sa boto sa precinct level pa lamang bago ito mai-transmit sa City at municipal board canvassers.

Dahil dito kaya hindi na magiging mano-mano system ang pagbilang ng tally sa precinct level para hindi tumagal ng dalawa o tatlong araw ang resulta ng halalan.

Magiging computerized din ang bilangan sa precinct level kung saan mahalaga na makikita ng mga botante ang kanilang mga ibinoto kumpara sa ngayon na kapag pinasok na ang balota ay wala ng hawak na listahan ang botante.

Hiniling din ni Marcos na kung maari ay gawin na lamang triangle o square sa halip na bilog ang i-shade ng mga botante matapos malaman na hindi ito accurate na nababasa ng counting machine.

Sa iba pang balita

Balak taasan ulit ang suggested retail price (SRP) ng surgical mask, na nakatakdang angkatin ng gobyerno bunsod ng nagkukulang na supply.

Ayon sa Department of Trade and Industry, tumaas na ang presyo ng surgical mask sa pandaigdigang merkado at kapag nag-angkat ang gobyerno at ibinenta ang mga ito sa mga botika ay tiyak na lalagpas ang presyo nito sa kasalukuyang P12 na SRP.

Nitong Martes, inihayag ni Philippine International Trading Corporation (PITC) president at chief executive officer Dave Almarinez na mag-aangkat ang Pilipinas ng isang milyong piraso ng surgical mask mula India, na nagkakahalaga ng P12 kada isa.

Isinusulong ng DTI ang P2 patong ng retailer sa kada piraso ng inangkat na face mask.