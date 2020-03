NDBC BIDA BALITA (March 6, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. KORONADAL CITY mayor, may tugon sa desisyon ng korte na nagdiskwalipika sa kanya bilang alkalde at nagdeklarang bakante sa mayoralty post ng lungsod

2. TATLONG DRUG SUSPECTS, arestado sa nagpapatuloy na anti-illegal drugs operation ng mga otoridad sa Cotabato city.

3. Ikalawang yugto ng rehabilitasyon para sa mga lugar na apektado ng lindol, isinagawa ng Task Force Rehab sa isang barangay sa Makilala, North Cotabato.

4. Malacañang, nabahala sa ulat na nakapasok na ang mga sundalong intsik sa Pilipinas.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

Mayor Ogena ng Koronadal may tugon sa desisyon ng korte na pagdeklara sa posisyon ng city Mayor bilang bakante at nagdiskwalipika sa kanyang bilang alkalde ng lungsod

Tiniyak ni Koronadal City Mayor Eliordo Ogena na mananatili pa rin ito sa pwesto. Ito ay sa kabila ng desisyon ng korte ng pagdiskwalipika sa kanya at pagdeklarang bakante sa posisyon ng Koronadal City Mayor .

Nagugat ito sa Quo warranto petition ni Vice Mayor Peter Miguel na nagsasabing dapat ma diskwalipika si Ogena na umupo bilang alkalde. Ito ay matapos ma-convict ng korte sa kasong falsification of documents na naging sanhi para tanggalan ito ng karapatan na mag-notaryo.

Naninindigan si Ogena na hindi executory ang Quo Warranto at may magagawa pa siya para ito mapigilan. Ito ang paghain ng motion for reconsideration sa regional trial court at maging sa korte suprema kung kinakailangan.

Ayon kay Ogena ang ipinagtataka nito bakit may naghain ng petisyon laban sa kanya nang siya ay naging alkalde na ng Koronadal at hindi noong siya ay kumandidato pa bilang bise alkalde.

Sinabi din nito na kung may naghain man ng petisyon laban sa kaniya dapat ito ay ang kanyang naging katunggali noong eleksyon sa pagka-alkalde at hindi si Vice Mayor Miguel.

Ayon kay Ogena lumabas kasi ang desisyon ng korte sa kasong falsification of documents noon pang February 2016. Iginiit din ng alkalde na ito ay hindi rin ginamit na batayan ng local government code na siya ay bawal kumandidato o madiskwalipika Ayon kay Ogena po-proteksyunan nito ang mahigit walong libong botong lamang laban sa naging katunggali nito noong nakaraang eleksyon.

Ayon sa naging desisyon ng sala ni Judge Jordan Reyes, pasok ang paghahain ng petisyon laban kay Ogena sa nakasaad sa Rules of Court na may isang taon na itinakda ng bataS. Dagdag pa ng korte, na may nauna nang desisyon ang Supreme Court laban kay Ogena na nagbabawal sa kanyang mag-notaryo at suspensyon sa pagiging abogado.

-0-

Local………………..

HULI ang isang habal-habal driver sa ikinasang buy bust operation ng mga otoridad pasado alas dose ng tanghali kahapon sa Notre Dame Avenue at Tamse Road Street, barangay Poblacion 4, Cotabato city.

Kinilala ang nadakip na suspek na si Pasigan Masdal Pinansilo, 24 years old na residente rin ng lugar.

Nanguna sa naturang operasyon si Police Station 3 commander, Major Theng Bacal katuwang ang 1404th Regional Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 24 at PDEA BARMM.

Nakuha mula kay Pinansilo ang isang sachet ng shabu at drug paraphernalia. Nabawi rin sa kanya ang marked money na ginamit sa operasyon.

Ayon kay Bacal, dati na ring naaresto at nakulong ang suspek dahil sa pagbebenta ng iligal na droga.

Samantala, kalaboso rin ang isa pang drug suspect matapos na mabitag sa buy bust operation na ikinasa naman ng Police Station 1 katuwang ang mga barangay official at PDEA-BARMM pasado alas kwatro ng hapon kamakalawa sa barangay Rosary Heights 3 ng lungsod.

Kinilala ang suspek na si Ali Abas Macmod, 28 years old, na taga Purok Lapu-lapu ng nabanggit na barangay.

Sa report ng City Police Station 1, napagbentahan ni Macmod ng iligal na droga ang isang pulis na nagkunwaring buyer kaya agad siyang inaresto.

Nakuha mula sa suspek ang tatlong sachets ng pinaniniwalaang shabu, tatlong empty sachets na sinasabing pinaglagyan ng shabu at mga drug paraphernalia.

Una rito, arestado rin ang isa pang drug suspect na si MONSER BARAGUIR, Alyas “MONS”, 30 years old, laborer, na taga - Purok Islam, Mother Barangay Bagua.

Sinabi ni Police Station 4 commander Major Razid Lincob na nagsagawa muna sila ng serye ng test buys at monitoring bago tuluyang inilunsad ang buy bust operation laban sa suspek.

Nakuha mula kay Baraguir ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at drug paraphernalia.

-0-

DRUG CLEARED na ang Barangay Kilalan at Bintan sa Talitay, Maguindanao.

Mismong ang Oversight Committee ng Barangay Drug-Clearing Program ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM ang naglabas ng deklarasyon katuwang ang Maguindanao Provincial Government, BARMM Ministry of the Interior and Local Government at Ministry of Health.

Lubos naman ang pasasalamat ni Talitay acting Mayor Moner Sabal sa PNP, AFP at PDEA BARMM na tumutok sa kanilang bayan para matiyak na masusupo ang iligal na droga sa kanilang lugar.

Mismong si PDEA BARMM Director Juvenil Azurin ang nagbigay ng certificate bilang patunay na drug-cleared na ang dalawang mga barangay.

Samantala, pinuro naman ng Talitay PNP ang Municipal Anti Drug Abuse Council at Barangay Anti Drug Abuse ng Barangay Kilalan at Barangay Bintan.

-0-

TINALAKAY sa isinagawang Peace and Order Council Meeting kahapon sa Cotabato city ang serye ng shooting incidents sa lungsod.

Tiniyak ni city mayor Cynthia Guiani na ginagawa ng lokal na pamahalaan, pulisya at militar ang lahat para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan ng lungsod.

Pero aniya, madalas ay personal o kaya ay “rido” o away pamilya ang dahilan ng mga pamamaslang sa syudad at ang mga sangkot ay madalas hindi residente ng lungsod.

Kaugnay nito ay muling umapela ang alkalde sa mga mamamayan ng lungsod na makipagtulungan sa mga otoridad para sa ikakaunlad at kapayapaan ng lugar.

Samantala, pinag-usapan din sa naturang pagpupulong ang Direktiba ng Department of the Interior and Local Government o DILG hinggil sa ikalawang yugto ng Road Clearing Operation.

Kaugnay nito, inatasan ni mayor Guiani ang lahat ng punong barangay na mahigpit na ipatupad ito sa kani-kanilang lugar.

Pinasusumite rin ng alkalde ang bawat barangay ng kanilang accomplishment report kasabay ng babala sa ilang mga barangay official na madalas mag “out of town” nang walang Leave of Absence na maaaring makasuhan ang mga ito at matanggal sa posisyon.

Samantala, binanggit din sa CPOC meeting ang mga alituntunin para maiwasan ang COVID 19.

Dumalo din sa nasabing pagpupulong ang mga opisyal ng City PNP, Army’s 6th Infantry Division, CIDG, PDEA BARMM, DOH, DILG, Department Heads, Sangguniang Panglunsod, Barangay Officials at iba pang stakeholders.

-0-

NAGSAGAWA rin ng Peace and Order Council Meeting ang lokal na pamahalaan ng Shariff Aguak, Maguindanao kasama ang mga kinatawan ng Municipal Anti Drug Abuse Council o MADAC, Municipal Development Council, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Municipal council for the protection of children, PNP, AFP, BFP at iba pang stakeholders.

Sinabi ni Shariff Aguak mayor Marop Ampatuan na mahalagang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang bayan sa pakikipagtulungan ng mga mamamayan at iba’t ibang sektor.

Ayon kay Ampatuan, prioridad nila ang peace and order, kampanya laban sa loose firearms at ang pagsugpo sa iligal na droga.

Isinagawa ang MPOC meeting sa Barrio 8, barangay Poblacion Mother, Shariff Aguak, kahapon.

-0-

Local………………….

UMAKYAT pa sa 12 katao ang nasawi sa nagpapatuloy na focused military operation ng Joint Task Force Central laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao.

Kabilang sa mga binawian ng buhay ang mga sundalong sina Sergeant Irvin Alberastine ng Army’s 57th Infantry Battalion at Corporal Albert Serquiña ng 40th Infantry Battalion.

Sa report ng Army’s 6th Infantry Division, umaabot naman umano sa sampung mga miembro ng BIFF ang napatay habang maraming iba pa ang nasugatan.

Bago lang ay naglunsad ng air to ground assault ang Joint Task Force Central sa mga kuta ng BIFF sa mga bayan ng Shariff Aguak, Datu Hoffer Ampatuan, Datu Salibo, Shariff Saydona Mustapha at Ampatuan.

Samantala, libo-libong pamilya naman ang apektado ng bakbakan ng militar at mga rebelde.

Kaya agad na namahagi ng ayuda ang Maguindanao provincial government at maging ang BARMM sa mga apektadong sibilyan.

-0-

Programa para sa mga out of school youth, patuloy na tututukan sa kampanya kontra iligal na droga ng LGU sa Kabacan, North Cotabato

Upang mapigilan na ang pagdami ng mga kabataang nasasangkot sa iligal na droga patuloy na tututukan ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Kabacan ang kanilang kampanya kontra iligal na droga.

Dahil hindi lamang drug rehabilitation program para sa mga Persons Who Used Drugs (PWUDs) ang bibigyan tugon Municipal Anti-Drug Abuse Council (MADAC) ng bayan kundi maging ang iba pang mga programa para sa mga out of school youth.

Ito ang isa sa mga napag-usapan sa isinagawang MADAC Meeting sa nasabing bayan. Tinukoy naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga out of school Youth bilang bulnerableng sektor ng lipunan pagdating sa iligal na droga.

Inihayag din sa pagpulong na isasalang na sa susunod na buwan ang ika-apat na batch ng mga sasailalim sa Community Based Drug Rehabilitation Program o CBDRP. Bahagi pa rin ito ng mga pagsisikap ng lokal na pamahalaan uapang wakasan ang problema sa iligal na droga na proyoridad ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

-0-

Mahigit 12, 000 na mga rice farmers sa North Cotabato, nakinabang na sa SURE Aid program ng Department of Agriculture

Nakumpleto na sa pamamahagi ang Provincial Agriculture Office sa mga palay farmers beneficiaries sa Expanded Survival and Recovery Assistance (SURE Aid) program ng Department of Agriculture sa North Cotabato.

Sinabi sa Radyo BIDA ni Provincial Agriculturist Sustines Balanag, abot na sa 12, 404 na rice farmers ang nakinabang sa 15,000 pesos na pautang sa pamamagitan ng Land bank of the Philippines ng walang interes o kolateral hanggang walong taon.

Ilan sa mga kwalipikadong nakinabang sa programa ay ang mga magsasakang mayroong isang ektaryang sakahan o mas maliit pa at miyembro ng kooperatibang Agricultural Credit Policy Council (ACPC). Sinabi rin ni Balanag na kanila itong ipinamahagi sa bawat bayan ng Cotabato province.

Noong nakaraang linggo lamang natapos ang kanilang pamamahagi sa lahat ng bayan na isinagawa sa Provincial Capitol, Barangay Amas, Kidapawan City.

Ang SURE Aid program ay pang-agapay sa mga magsasaka na apektado ng pagbaba ng presyo ng palay dahil sa ipinatupad na Rice Tarrification Law (RTL).

-0-

Lechon house owners sa Kidapawan City, unti-unti na ring nalulugi dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF

Bagaman hindi pa nakapasok ang African Swine Fever o ASF sa North Cotabato, unti-unti ng naa-apektuhan at nalulugi ngayong ang kita ng mga lechon house owners sa Kidapawan City dahil sa ASF scare. Ito ngayon ang pangamba nina alyas Jack ay Emilyn Benedicto na kapwa nagbebenta ng lechon sa Villamarzo Street, Kidapawan City.

Dahil anila, matapos na pumutok ang balita hinggil sa nasabing sakit na ASF, kaunti na lamang ang nagpapa-order at nagpapaluto sa kanila ng lechong baboy.

Sinabi ni Emilyn na may-ari ng isang lechon house sa lungsod, mahigit sa isang buwan nang kaunti lamang ang kanilang kinikita, dahil kung dati nakakapagbenta sila ng lima hanggang sa sampu na lechon sa isang linggo ngayon ay bihira na lamang.

Tuwing weekend din anya dati kadalasan nagpapaluto ang kanilang suki. Kabilang din sa mga naapektuhan dito ang kanilang tauhan dahil ang kanilang sahod ay nakadepende din sa kung ilang mga baboy ang kanilang maibebenta sa isang araw.

Samantala, sinabi din ni alyas Jack, humina na din ang kanilang kita dahil sa sakit ng mga baboy at takot ang mga mamimili bagaman hindi pa nakapasok sa probinsya ang nasabing virus. Sa kanyang pinagtatrabahuang lechon house swerte nalang anyang makakapagbenta sila dalawang lechon sa loob ng isang linggo.

-0-

Ikalawang yugto ng Task Force Rehabilitation para sa mga biktima ng lindol sa North Cotabato, isinagawa sa isang barangay Makilala, Cotabato

Nakatanggap ng tulong ang daan-daang mga pamilyang nasalanta ng lindol sa barangay Buhay, Makilala, North Cotabao kasabay ng ikalawang-yugto ng Task Force Rehabilitation ng provincial government. Makikibanang naman ang abot sa 272 na mga pamilya sa nasabing barangay kung saan katuwang ng provincial government sa pagbibigay serbisyo ang mga national line agencies at ang Mindanao Humanitarian Team.

Kabilang naman sa Mindanao Humanitarian Team ang mga non-government organizations o NGO gaya ng UNICEF, World Vision, Action Against Hunger, UNHCR at iba pa.

Sa nasabing programa, nakatanggap ang nasabing barangay ng tig 1,746 Marine plywood at Sheets, mga pako, mga kahoy at food packs. Habang nasa 30 mga kambing, limang baka, 1,500 mga cacao, coffee at rubber planting materials ang ibinigay sa mga residente sa pamamagitan ng raffle draw.

Nagbigay naman ang Mindanao Humanitarian Team (MHT) ng food packs mula sa World Vision at 30 kilong bigas para 272 mga pamilya habang karagdagang tulong din ang naibigay ng iba pang mga non-government organizations.

Habang kaagapay rin ang mga government line agencies gaya ng DSWD, TESDA, DENR, DTI, DOH at iba pa sa pagbibigay ng iba pang mga basic social services.

Sinabi naman ni Regional Disaster Risk Reduction Head at DSWD Regional Director Jacquia Lao, makakatanggap ng 30-thousand pesos ang mga pamilyang totally damage ang pamamahay habang 10 thousand pesos naman ang partially damage, maliban pa sa karagdagang cash for work.

Nagpasalamat naman ng mga residente ng Brgy Buhay sa natanggap nilang tulong mula sa provincial government at mga partner agencies. Pinanguhan kahapon ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang launching katuwang ang mga head ng mga partner agencies.

Ayon kay Task Force Rehabilitation Spokesperson Vergel Anima, ang Task Force Rehabilitation ay siyang tututok sa pagbangon ng probinsya matapos ang matinding na-idulot ng tumamang pagyanig sa North Cotabato. NDBC BIDA BALITA

-0-

Lima katao arestado sa drug den na nabuwag ng PDEA at PNP sa General Santos City

Ikinustodya na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 ang lima katao na naaresto sa drug den na kanilang nabuwag sa General Santos City. Ito ay ayon kay PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan.

Ayon kay Duquiatan unang naaresto ng mga otoridad ang suspek na si Kevin Mondejar alias “Kev” 26 years old, binata , product specialist. Ito ay matapos umanong magbenta ng isang pakete ng pinaghihinalaang shabu sa nakunwaring PDEA agent.

Natuklasan din ng mga otoridad na ginawa ring drug den ang isang apartment sa Barangay Lagao, Gensan kung saan nila naaresto si Mondejar. Sa katunayan, ayon kay Duquiatan naaresto din nila ang estudyanteng occupant ng apartment na si Andren Allan Bariatos, 27 years old.

Arestado din ang mga bisita umano sa apartment na sina Davis Calsis alias Dave, 22 years old, checker; at Aaron Causing, 21 years old.

Hindi rin nakaligtas sa mga otoridad ang pinagkukunan umano ng mga ito ng iligal na droga na si Arky Mondejar alias “Rev”, 28 years old, online seller, dati ring inaresto sa iligal na droga at nakalabas lang ng kulungan dahil sa plea bargain agreement ng korte.

Ang nasabing mga drug suspek ay pawang mga nakatira sa Gensan. Nakumpiska ng mga kasapi ng PDEA 12 at PNP sa mga drug suspect ang pitong sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit 73 thousand pesos at drug paraphernalia.

Kakasuhan naman ang mga ito ng PDEA 12 ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kasama ng PDEA 12 na sumalakay sa drug den ang mga personnel ng Sarangani at Sultan Kudarat PNP at General Santos City PNP.

-0-

Task Force para sa total ban ng mga tricycle sa national roads, bubuiin din ng lokal na pamahalaan ng Tacurong City, Sultan Kudarat

Bilang pagsunod sa utos ng national government ng pagpapaigting ng pagbabawal ng mga tricycle sa national highway, bubuo na rin ng task force para dito ang lokal na pamahalaan ng Tacurong City, Sultan Kudarat.

Pangunahing katungkulan ng task force na magsagawa ng public consultations at maghanap ng alternatibong mga ruta sa mga tricycle sa Tacurong.

Kaugnay nito, ipinaliwag ni Tacurong Mayor Angelo Montilla ang pag-ban ng mga tricycle sa national highway sa mga Presidente ng tricycle operators at driver sa lungsod.

Aminado naman ang alkalde na tulad ng ibang mga lungsod sa bansa na kulang sa alternate routes, mahirap ipatupad ang total ban ng mga tricycle sa national roads ng Tacurong.

Maliban dito ayon kay Montilla tricycle pa rin ang pangunahing mode of transportation sa nasabing lungsod.

Ayon kay Montilla dapat makahanap sila ng win-win solution para sa mga stakeholders lalong lalo na ang mga pinaapektado na Tricycle Operators and Drivers Association o TODA Sector.

Isa sa solusyon ng Tacurong LGU sa problema ay ang pagamit ng pondo para sa barangay assistance sa concreting ng mga barangay roads.

Sa ngayon ayon kay Montilla ang pinakamadaling gawin ng LGU para mapabilis ang daloy ng trapiko sa Tacurong ay ang mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa na naguutos sa mga tricycle at iba pang slow moving vehicles na dumaan sa outer lane ng highway.

Ayon naman kay Tacurong Chief of Police, Colonel Rey Egos, pinaigting nila ang pagbibigay ng citation tickets sa mga driver na lumabag sa nasabing ordinansa simula pa noong nakaraang lingo.

-0-

Tulong ng transport sector sa pagpapaunlad ng turismo sa Koronadal, hiniling ng City Investment and Promotions Officer ng nasabing lungsod

Sundin ang taripa o maningil ng tamang pasahe para makatulong sa turismo ng Koronadal. Ito ang panawagan sa transport sektor lalong lalo na sa mga tricycle drivers ni Koronadal City Investment and Promotions Officer Elric Batilaran.

Ayon kay Batilaran dapat din pakitunguhan ng maayos ng mga driver ang kanilang mga pasahero. Sa pamamagitan nito ayon kay Batilaran ay makatutulong sa pagunlad ng turismo ng Koronadal ang transport sektor.

Iginiit ni Batilaran na kaagapay ng maunlad na turismo ang dagdag na kita sa ng mga nasa sektor ng transportasyon. Ipinahayag ito ni Batilaran matapos kumpirmahin ang pag-host ng malalaking mga convention ng Koronadal sa mga susunod na buwan.

Sa katunayan ayon kay kay Batilaran magtatapos na ngayong araw sa lungsod ang national convention ng mahigit 600 na mga sangguniang panglusod secretaries.

Ayon kay Batilaran inaasahan ang pagdating sa lungsod ng mahigit pitong libong mga delegado sa Mindanao convention ng Couple’s for Christ ngayong Marso. Dinagdag din nito na aasahan na ng publiko ang buwanang pagsasagawa ng mga malalaking a event at convention sa Koronadal.

-0-

Habal-habal driver patay sa pamamaril sa Polomolok, South Cotabato

Binaril ng salarin ang biktmang magsasaka habang nagmamaneho ng pampasada nitong motorsiklo na mas kilalang habal-habal sa Barangay Crossing Palkan, Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Acting Chief of Police, Lieutenant Colonel Marvin Duadua ang biktima na si Jose Agustin, 48 years old, nakatira sa nasabing barangay.

Si Agustin ay agad na binawian ng buhay sanhi ng mga tama ng bala ng baril sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan. Nagtamo naman ng minor injury ang pasahero nitong si Laida Monto, 40 years old, magsasaka ng Barangay Lambangan, T’boli, South Cotabato.

Narekober ng team ni Polomolok Deputy Chief of Police, Captain Brandie Rasos sa crime scene ang dalawang mga basyo ng 45 pistol at motorsiklo ng biktima. Hindi pa batid ng Polomolok PNP kung sino ang salarin na tumakas sakay ng motorsiklo at ano ang motibo nito sa pagpatay sa biktima.

-0-

DA 12 nakapili na ng mga semi-finalist mula Koronadal at South Cotabato para sa kanilang Agri-Talino Quiz Bee

Nangibabaw sa unang round ng Agri-Talino Quiz Bee ang walong mga estudyante sa Koronadal City. Kinilala ang mga ito na sina Marj Leumel Aranquez ng Koronadal National Comprehensive High Schoo-Junior High School, Michaela Lumbu-an ng Concepcion National High School, Mariel Vicente at Michael Bodigas ng Bacongco National High School, Ricah Mae Estorque ng Esperanza National School, Nicole Namananap at Gia Me Po ng Koronadal National Comprehensive High School at Jonnel Jay Roquero ng Esperanza National High School-Senior High School.

Sa South Cotabato napili naman bilang top 8 Quizzers sina Althea J. Bernabe at Mariel P. Madayag ng Tupi National High School,Jonna Vi Grace L. Ladot at Risty Jade Moreno ng Banga National High School,Ian Vonn Mercado ng Cebuano National High School sa Tupi,Leann Mykka H. Calimbo mgSanto Nińo National High School sa Sto. Nino, Armando Arquiliño, Jr. ng Edwards National High School sa T’boli at Janelle Migabon ng Silway 8 National High School, Polomolok.

Ang mga ito ay nakatakda namang sumabak sa Semi-Final Round ng nasabing quiz bee sa susunod na lingo. Matatandaan na kinansela ng DA ang pagsagawa ng Agri-Talino Quizz bee noong Pebrero.

Ito ay bilang pagtalima na rin sa utos ng Deped na nagbabawal sa mga malaking pagtitipon sa mga eskwelahan bunsod ng pangamba sa COVID-19. Layon nito na makumbinsi ang mga kabataan na kumuha ng mga kursong may kaugnayan sa agrikultura para makatulong sa pagkakaroon ng sapat na suplay ng pagkain sa bansa.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang taasan ang Motor Vehicle Road Users’ Tax o mas kilala sa road user’s tax.

Ayon kay House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda, kikita ang pamahalaan ng tinatatayang P200 bilyong piso mula 2020 hanggang 2024 kung saan

mapupunta ang malaking bahagi ng kikitain sa Public Utility Vehicle Modernization Program.

Sinabi ni Salceda na progressive ang pagpapatupad ng batas at ang mga mayayaman umano ang direktang tatamaan habang ang mga mahihirap naman ang makikinabang.

Sa iba pang balita, hinikayat ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang Kongreso na kaagad ipasa ng panukalang batas na mag-aamyenda sa Anti-Money Laundering Act

Sa pagdinig ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries, sinabi ni AMLC Executive Director Atty. Mel Georgie Racela na ang kabiguan na maamyenfdahan ang AMLA ay maglalagay sa bansa sa grey-list jurisdication at maari ding maisama sa black-list ng Financial Action Task Force.

Kapag napasama ang bansa sa grey list, magkakaroon ng problema ang Pilipinas tulad na lamang ng pagtaas sa halaga ng transaksyon sa mga foreign financial insitution tulad ng borrowing rates at transaction fees.