NDBC BIDA BALITA (March 7, 2020)

1. Konsehal ng Mamasapano, Maguindanao, sugatan sa pananambang kahapon.

2. Presidential Task Force on Media Security, may babala sa mga nagkakanlong sa suspek sa pagpatay sa isang radio anchor sa Kidapawan City

3. DILG 12, inatasan ang 39 na LGUs sa region 12 na i-liquidate ang pondong ginamit sa kanilang mga proyekto mula sa ahensya.

4. PANUKALANG ipagbawal ang paggamit ng smartphones at iba pang electronic gadgets sa lahat ng elementary at junior high school, umusad na sa Kamara.

SUGATAN ang konsehal ng Mamasapano, Maguindanao siyang tambangan ng hindi pa nakikilalang mga suspek pasado alas nuebe ng umaga kahapon.

Sinabi ni Mamasapano PNP Chief, Police Lt. Col. Henry Banias na nagtamo ng dalawang tama ng bala ang biktimang si Municipal Councilor Mastura Bedtigilan Kamidsa, 47 years old, na taga -Barangay Tuka ng nabanggit na bayan.

Sakay umano si Kamidsa ng kanyang Toyota Innova at patungo sana sa munisipyo nang paputukan siya ng mga suspek.

Bagaman at sugatan ay nagawa pa nitong magmaneho palayo sa mga suspek at kaagad na humingi ng saklolo sa outpost ng mga sundalo.

Natagpuan sa crime scene ang labing apat na basyo ng bala ng M-16 rifle na ginamit ng mga suspek sa tangkang pagpatay sa biktima.

Samantala, sa inisyal na pagsisiyasat ng mga otoridad, posible umanong personal ang motibo sa pananambang sa opisyal.

BUMUO na ng Special Investigation Task Group ang Lanao del Sur PNP para imbestigahan ang pagbaril at pagpatay kay Patrolman Abdul Mojib Barolbae Ditucalan, 38 years old at naka-destino sa Personnel Holding and Accounting Unit ng Lanao del Sur PNP.

Sugatan din sa naturang insidente ang siyam na taong gulang na anak ni Ditucalan na si Abdul Mojib Barolbae Ditucalan.

Sa report ng Lanao del Sur PNP, pauwi na sana ang mag-ama nang tambangan ng hindi pa nakikilalang motorcycle-riding tandem suspects sa Awar Street, Barangay East Basak, Marawi City pasado alas kwatro ng hapon kamakalawa.

Naisugod pa sa Amai Pakpak Medical Center ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival ang pulis dahil sa mga tama ng bala sa ulo at katawan.

Patuloy namang ginagamot ang batang anak nito.

DAAN-DAANG mga sibilyan ang nagsilikas mula sa Sitio Saranay, Barangay Takepan, Pikit, North Cotabato.

Nagkasagupa kasi sa lugar ang dalawang mga armadong pamilya nina Tugias Mamalanta at Maula Tingon.

Gayunman, mabilis namang nagresponde ang tropa ng Army’s 7th Infantry Battalion sa pangunguna ni Lt. Col. Niel Roldan kasama ng Pikit PNP.

Sumuko ang grupo ni Mamalanta sa mga otoridad habang tumakas naman at patuloy ngayong tinutugis ng mga sundalo at pulis ang grupo ni Maula Tingon.

Nabatid na pawang mga miembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang magkabilang panig ngunit may personal umanogn alitan ang mga ito dahil sa pinag aagawang lupang sakahan.

MAHIGIT isang daang libong pisong halaga ng mga kagamitan ang tinangay ng katiwala sa isang bahay sa Fiderville Subdivision, barangay Rosary Heights 11, Cotabato City.

Nakilala ang suspek na si BILLY TUMOG, 30 years old, taga -Buluan, Maguindanao na ngayon ay patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad.

Sinabi ng biktimang si ALIFARSIE TUMOG, 34 years old, treasurer ng Barangay RH 11, na hindi siya makapaniwalang magagawa siyang pagnakawan ng suspek na kanilang pinagkatiwalaan dahil matagal na umano itong nakatira sa kanila.

Kabilang sa mga tinangay ng suspek ang isang Laptop computer; apat na cellphones; dalawang mga relo at dalawang mga alkansya.

SAMANTALA, nagtango naman sa Police Station 2 ang dalawang government employees matapos umanong tangayin ng hindi pa nakikilalang magnanakaw ang dalawang mga baterya ng kanilang nakaparadang Backhoe sa tabing ilog ng Esteros Street, barangay Rosary Heights 10.

Ayon kay SADAT EDRIS, DPWH employee at EDGAR HABAGAT, backhoe operator, nagulat na lamang sila nang madiskubreng nawawala na ang baterya ng kanilang backhoe kamakalawa ng umaga.

Nagkakahalaga umano ng sampung libong piso ang dalawang mga bateryang tinangay ng kawatan.

SAMPU sa 37 mga barangay sa Cotabato city ang meroon ng Barangay Health Emergency Response Team at barangay isolation unit.

Kabilang sa mga barangay na ito ang Tamontaka Mother, Tamontaka Tres, Tamontaka kwatro, Tamontaka Singko, Barangay Poblacion 1, 2, at 5; at baramgay Rosary Heights 1, 6, at 8.

Ayon naman kay city health officer Dr. Metyasser Patadon, ang nalalabing 27 mga barangay ay binibigyan na lamang ng hanggang ngayong linggo para makabuo ng kani-kanilang Barangay Health Emergency Response Teams at barangay isolation units.

Ito ay bilang pagtalima umano sa utos ng Department of the Interior and Local Government kung saan dapat ay bumuo ng Barangay Health Emergency Response Team ang bawat barangay na mayroong isang team leader, dalawang barangay health staff at mga tanod.

Ayon pa kay Patadon, mahalaga ang Barangay Health Emergency Response Team para aktibong ma-monitor ang mga residenteng nakikitaan ng sintomas ng COVID 19 at rumesponde sakaling kailangan ng mga ito ng tulong medikal.

Muli namang nagpaalala si Patadon sa mga mamamayan ng syudad na bagaman at wala pang naiiulat na COVID 19 cases sa lungsod ay hindi dapat magking kampante at panatilihing malinis at malusog ang pangangatawan.

Personal na alitan at posible ring may kinalaman umano sa negosyo at transaksyon nito ang dahilan ng pagbaril at pagpatay sa isang negosyante sa Midsayap, North Cotabato.

Ito ang mga nakikitang motibo ng Midsayap PNP sa pagpaslang sa biktimang si Rizaldy Del Pilar, 39 anyos, nagmamay-ari ng isang glass installation service store at taga -Barangay Upper Glad 2, Midsayap.

Sinabi ni Midsayap PNP Chief, Police Lt. Col. John Miridel Calinga na nagpapahinga lamang noon si del Pilar sa kanyang bahay nang dumating ang dalawang mga hindi pa nakikilalang mga suspek at kinompronta ang biktima.

Nagkasagutan pa ang mga suspek at biktima at nagka-agawan ng baril hanggang sa tuluyang mabaril si del Pilar.

Mabilis namang tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo habang dead on the spot ang negosyante matapos magtamo ng maraming mga tama ng bala mula sa cal. 45 pistol.

Presidential Task Force on Media Security o (PTFoMs), nagpalabas ng babala hinggil sa mga protector o nagtatago sa suspek sa pagpatay sa isang radio anchor sa Kidapawan City

Mahigpit ang naging babala ngayon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFoms hinggil sa mga protector sa pamamaril at pagpatay kay Brigada News FM anchor Eduardo Dizon.

Ito matapos na ilabas ng RTC 12th Judicial Region ang warrant f arrest laban kay Dante Tausares alyas Bong Encarnacion. Ang babala ay ginawa sa lahat ng mga lokal na opisyal at maging sa mga pulis na posibleng nagtatago kay Tabusares.

Sa isang kalatas na ipinadala ni Director Undersecretary Joel Egco kay Police Brigadier General Alfred Corpus ang pinuno ng Police Regional Office o PRO 12 na namataan umano ang suspek na may escort na armado at malayang nakakapaggalaw sa paligid. Malinaw din ang pahayag ng PTFoms na sasampahan ng kaukulang kaso ang sinumang protector ng suspek.

Dahil dito, ipinag-utos na ngayon ng police official ang agarang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa nasabing suspek. Sa panayam kay Kidapawan City NP Chief Police Lt Col Ramel Hojilla, patuloy pa nilang pinaghahanap sa ngayon ang suspek dahil palipat-lipat na ito ng tirahan.

Makikipag-ugnayan din anya ang City PNP sa iba pang tanggapan tulad ng sa pantalan at paliparan upang hindi na malakabas ng bansa si Tabusares na suspek sa pagpatay kay Ed Dizon.

Pagpapademolish ng nasirang Eva's Hotel sa Kidapawan City, sinisimulan na ng private contractor

Dahan-dahan nang sinisimulan ng private contractor na nakuha ng may ari ng Eva’s Hotel ang 90 working days na ibinigay ng Kidapawan City LGU sa pagpapademolish ng kanilang gusali.

Ito ang kinumpirma sa Radyo BIDA ni OIC City Information Officer Atty. Paolo Evangelista. Inihayag ni Evangelista, nagsimula ang 90working days ng cuzbarri construction company noong January 7 at aasahang matatapos ito sa May 12, 2020.

Nagdagdag na rin anya sila ng mangagawa upang mas mapadali, magtatrabahong kalahating araw tuwing ng sabado para agad na matapos bago paman ang nakatakdang panahon. Dagdag pa ng opisyal, inuuna nila ngayon ang soft stripping o pagkuha ng lahat ng mga madaling matanggal o mahahalagang gamit sa loob na ngayo'y nasa 80 percent na bago sisimulan ang general demolition.

Apektado na rin dito ang kita ng mga negosyante ng dalawang fastfood chain at isang ospital na malapit sa lugar dahil hanggang ngayon ay hindi pa sila nakapapag-operate. Upang hindi makapagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa commuting public, gagawin ang pagkuha ng mag debri mula sa gusali tuwing gabi. Hinihingi naman ng City Government ang kooperasyon ng publiko dahil sa abala na dala ng pagpapademolish lalo sa mga commuters.

Bilang ng naitalang sunog sa probinsya, lumubo nitong nakalipas na taon ayon sa BFP North Cotabato; higit isang daang milyong pisong danyos naitala

Abot sa isang daan at dalawampung mga kaso ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection o BFP North Cotabato nitong nakalipas na 2019, mas mataas sa siyam napu’t anim na mga insidente noong 2018.

Ayon sa ulat ng BFP, nitong 2019, pinakaraming kaso ng sunog ay hindi sadya o accidental fire incident na kadalasang nangyayari sa mga pamamahay at maging sa mga establisyemento.

Dagdag pa sa ulat na nakapagtala ng labindalawang kaso ng arson nitong 2019 ang nasabing ahensiya kung saan pinakamarami rito ay mula sa bayan ng Kabacan, North Cotabato matapos ang serye ng sunog nitong nakalipas na Disyembre na kinasasangkutan ng mga menor de edad.

Habang abot naman sa halos dalawampung kaso ng sunog ang hindi pa rin tukoy ang sanhi hanggang ngayon dahil nagpapatuloy pa ang imbestigasyon.

Samantala, abot naman sa 110, 309, 100 pesos ang kabuuang halaga ng danyos na naitala ng North Cotabato BFP nitong 2019, mas mataas sa mahigit 85-million pesos noong 2018. Pinakamalaking halaga ay naitala nitong March 2019 na may kabuuang halaga na abot sa mahigit 81-million pesos.

Nabatid na ang buwan ng Marso ang pinakamainit na buwan sa buong taon at alinsunod sa Proclamation No. 115-A ni dating pangulong Ferdinand Marcos at proclamation no. 360 ng 1986, ang buwan ng Marso ay deklaradong Fire Prevention Month o Burn Prevention Month.

Mga delegado ng Kidapawan at Cotabato Division, nakakuha ng 77 gold medals sa kakatapos na SRAA Meet 2020

Nasa 4th runner up ang Kidapawan City Division sa katatapos na Soccsksargen Regional Athletic Association Meet na nagtapos na kahapon sa General Santos City.

Ayon kay Kidapawan Schools Division Supt. Omar Obas, sa kabuuan nakakuha ang delegado ng Kidapawan ng 36 na gold medals, 20 silver medals at 38 bronze medals na naglagay sa dibisyon sa ika-apat na pwesto.

Sa elementary Category, rank 3 ang Kidapawan na nakakuha ng 16 na medalyang Ginto, 6 na pilak na medalya at 12 tanso habang sa secondary level naman rank 5 ang delegado ng Kidapawan na nakakuha ng 20 gold medals, 14 bronze medal at 26 bronze medal.

Nakuha naman ng Sangay ng Kidapawan ang Best in Uniform sa ikalawang pwesto. Dahil dito, pinasalamatan naman ni Obas ang suporta ng Kidapawan city government sa mga suporta sa mga batang manlalaro ng siyudad sa kabila na ang lungsod ay nakaranas ng sunod-sunod na lindol.

Nagpaabot din ng pasasalamat ang pamunuan ni Supt. Obas sa mga coaches, chaperons, mga gurong trainer, mga magulang at pagpursige ng mga batang manlalaro ng siyudad. Sa kaugnay na balita, itinanghal naman na 2nd placer ang Cotabato division sa nasabing aktibidad.

Ito ay ayon kay Cotabato Schools Division Supt. Isagani Dela Cruz kung saan nakakuha ang sangay ng Cotabato ng 41 na gold medals, 46 silver medals at 70 golds medals. R

ank 4 naman ang Cotabato division sa elementary category habang kapareho ding ranggo ang nakuha sa secondary level. Sa kabuuan nakuha ng General Santos City ang kampeonato, 1st place ang South Cotabato, 2nd place ang Cotabato province; 3rd place ang Koronadal city; 4th place ang Kidapawan city; 5th place Tacurong city; 6th place ang Sarangani province; 7th place ang Sultan Kudarat at 8th place ang Cotabato city.

Ang mga nanalong manlalaro ay magiging pambato ng Rehiyon 12 sa Palarong Pambansa na gagawin sa Mayo a-1 hanggang 9 sa Marikina City.

Mga kaso ng pagpapatiwakal ng mga Kabataan sa Kidapawan City, tututukan ng SK Federation ng lungsod

Ikinabalaha ngayon ng Sannguniang Kabataan o SK member ang mga kaso ng pagpapatiwakal ng mga kabataan sa Kidapawan City.

Ito ay ayon kay SK Federation Kidapawan Councilor Ceentina Taynan. Kaugnay na rin ito sa pinakabagong kaso ng pagpapakamatay na kinasasangkutan ng menor de edad sa lungsod.

Ayon kay Taynan, isa ito sa mga tututukan ng SK members sa susunod na mga buwan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga symposium at forum sa mga paaralan at mga barangay ng lungsod kaugnay sa nasabing usapin. Matatandaang noong mga nagdaang taon may mga naitala na din na mga kaso hinggil sa mga kabataang nagpapatiwakal.

Kahapon personal na binisita ni Taynan ang mga labi ng nasabing biktima at nag abot ng tulong sa kanyang pamilya.

Fish vendor at Habal habal driver patay sa dalawang insidente ng pamamaril sa Barangay Magsaysay sa Polomolok, South Cotabato

Kapaparadapa lamang ng ng kanyang motorsiklo sa tabing daan sa Barangay Magsaysay sa Polomolok nang pagbabarilin ng mga salarin pasado alas neube ng umaga kamakalawa ang habal habal driver na si Alimorin Usop.

to ang lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Marvin Duadua Si Usop ay agad na ipinalibing ng kanyang mga kaananak ng naayon sa tradisyon ng mga muslim. Nakuha ng mga pulis sa crime scene ang walong basyo ng 45 pistol.

Ayon kay Duadua si Usop ay sangkot umano sa mga iligal na aktibidad sa Polomolok. Makalipas ang ilang oras patay din matapos pagbabarilin sa nasabing lugar ang fish vendor na si Eric Tindogan, 42 years old.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Polomolok PNP na si Tindogan ay agad pinaulanan ng bala ng mga salarin na nakapasok sa kanilang compound habang nagpapakain ng kanyang mga alagang manok. Matapos ang krimen ang dalawang mga gunman ay tumakas sakay ng dalawa ring motorsiklo.

Narekober ng mga pulis sa crime scene ang tatlong basyo ng 45 pistol. Ang biktimang si Tindogan ay inaresto ng mga pulis dahil sa mga kasong paglabag sa pagkakasangkot sa iligal na droga at pagdadala ng armas noong May 2018. Hindi pa batid ng mga pulis kung sino ang mga salarin at ano ang motibo ng mga ito sa pagpatay sa mga biktima.

DILG 12 inutusan ang 39 na mga LGU sa rehiyon na i-liquidate ang pondo na ginamit sa mga proyekto ng nasabing ahensya

Madaliin ang pag-liquidate sa mahigit 277 million pesos na pondo sa mga proyekto ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ang paalala ng nasabing ahensya sa tatlumput siyam na mga local government units sa region 12.

Ang mga hindi na liquidate na pondo ay ginamit sa mga proyekto ng DILG ng nasabing mga LGU mula 2013 hanggang 2018. Ito ay ayon kay DILG 12 Project Development Management Unit Financial Analyst Verna Roz Taperla.

Ayon kay Taperla ang pondo ay ini-relese sa mga LGU sa pamamagitan ng memorandum of agreement-based programs at local government funds.

Ginamit ang mga ito sa konstruksyon ng mga proyekto sa ilalim ng Bottom-up-Budgeting at Assistance to Disadvantage Municipalities/Assistance Municipalities program ng ahensya.

Ayon kay Taperla nakikipagugnayan na ang regional monitoring team sa 39 mga LGU para masulosyonan ang mataas na balance sa liquidation. Base sa kasunduan mayroon lamang tatlumpung araw ang mga LGU na i-liquidate at ibalik ang sobrang pera sa DILG o Bureau of Treasury matapos makumpleto ang isang proyekto.

Kaugnay nito, ipninahayag ni DILG 12 Regional Director Josephine Leysa na inaasahan nitong gagawin ng mga LGU ang lahat para makumpleto ang liquidation.

Base sa datus ng Project Development Management Unit o PDMU ng DILG ang bayan ng Kabacan sa North Cotabato ang may pinakamalaking unliquidated balance na 23 million pesos, sumunod ang President Quirino sa Sultan Kudarat na may 20.4 million pesos at M’lang North, North Cotabato na may 19.5 million pesos.

Ayon kay Leysa pakikipagpulong sila sa mga LGU Engineers, municipal local government operations officers, at Bureau of Treasury representatives para pagusapan ang nasabing problema.

South Cotabato Economic Enterpise Management Office may paliwanag sa pag-padlock ng ilang mga stall na pagaari ng provincial government

Kabiguan ng mga occupant na magbayad sa kanilang buwanang renta ang sanhi ng pag-padlock ng South Cotabato Economic Enterpirse Management Office o SCEEMO sa limang mga stall na pagaari ng pamahalaang panlalawigan. Ito ay ayon kay SCEEMO Incharge Marlyn Almaden.

Kinumpirma ni Almaden na ang mga ikinando nilang mga stall ay matatagpuan sa South Cotabato Sports Complex. Paliwanag ni Almaden napilitan silang isara ang mga ito ito dahil umanbot na sa mahigit 200 thousand pesos ang hindi nabayarang rental sa provincial government.

Ayon kay Almaden kapag mabigo pa rin ang mga occupant ng mga ipinasarang stall na magbayad, ipasusubasta ng provincial government ang mga gamit sa loob nito.

Igniit ni Almaden na nabigo ang mga occupant ng nasabing mga stall na bayaran ang balance sa renta sa kabila ng demand letter na ipinadala sa kanila ng SCEEMO.

Ayon kay Almaden abot sa mahigit 23 million pesos ang inaasahan nilang makolekta mula sa economic enterprise ng lalawigan. Pinaaigting nila ayon kay Almaden ang collection sa pamamagitan ng pag-padlock sa mga stall na may bayarin sa renta.

Mobile x-ray unit nais bilhin ng South Cotabato Provincial Health Office para sa mas maigting na detection ng mga kaso ng TB sa lalawigan

Hihilingin ng provincial health office ng South Cotabato sa Provincial Development Council ang pagbili ng mobile x-ray unit. Layon nito na mapataas ang detection rate ng Tuberculosis o TB at masolosyonan ang pagdami ng mga kaso nito.

Ito ay ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Matatandaan na bilang kabahagi ng kanilang kampanya kontra TB nagpadala ng mobile x-ray van ang Philippine Business for Social Progress o PBSP sa South Cotabato noong nakaraan buwan.

Nakapag-detect naman ang mga ito ng mahigit animnaraang kaso ng TB. Ayon kay Aturdido, nais nilang ipagpatuloy ang sinimulan ng PBSP sa pamamagitan ng pabili ng sariling mobile x-ray van.

Ayon kay Aturdido bagamat gumaling ang 95 percent na mga TB patiens sa South Cotabato, mayroon lamang 56 percent na detection rate sa nasabing karamdaman ang lalawigan. Sinabi din ni Aturdido na pinoproseso din nila ang requirement sa operasyon ng mobile x-ray van lalong lalo na ang pagbili ng mga gamot at pagkuha ng manpower. Sinabi ni Aturdido na sa datus ng Department of health, tumaas ang TB cases sa buong bansa \

Mahigit 100 mga mamamayan sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat nakinabang sa dagdag kabuhayan ng DOLE 12

Magkakaroon na ng dagdag na kabuhayan ang mahigit isang daang mga mamamayan sa bayan ng Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Ang mga ito matapos mabigyan ng mahigit one million pesos na halaga ng mga starter kits ng Department of Labor and Employment o DOLE.

Ito ay bilang pagpapatupad sa DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Ang nasabing programa ay mapapakinabangan ng mga indigenous peoples, persons with disabilities o PWD at mga magulang ng mga child laborers sa SNA. Ayon kay DOLE Assistant Regional Director Arlene Bisnon sa pamamagitan ng mga starter kits ay maaring tumaas ang antas ng pamumuhay ng mga benepisyaryo.

Kaugnay nito sinabi ng PWD na si Samuel Canete isa sa mga nabigyan ng starter kits na palalaguin nito ang kanyang Sari-sari store.

Bago nabigyan ng starter kits ang mga benepisyaryo ng livelihood program ay sinanay muna ng DOLE at lokal na pamahalaan ng SNA sa food processing, wielding, carpentry, dress making, gardening, furniture making at maraming iba pa.

Layon nito na matiyak na mapangalagaan ng mga benepisyaryo ang kabuhayan na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan

General Santos City Champion saa 2020 Soccksargen Regional Athletic Association Meet

Tinanghal na champion sa katatapos lang na 2020 Soccksargen Regional Athletic Association o SRAA meet ang host na General Santos City.

Ang nasabing lungsod ay nakasungkit ng 129 gold medals, 100 silver at 92 bronze medals. Ang pinakamahigpit nitong katunggali na South Cotabato Division ay First Runner Up matapos makakuha ng 84 gold medals, 109 silver at 92 bronze medals.

Second Runner Up ang Cotabato Province na may 41 gold, 46 silver, at 70 bronze medals. Hindi naman malayo ang agwat ng Koronadal City na nakapaguwi ng 38 gold, 66 silver at 71 bronze medals.

Ang Kidapawan City ay mayroon namang 36 gold, 20 silver, at 38 bronze medals. Pinakamarami namang 28 gold medals ay nakuha ng Tacurong City sa Arnis. Ang nasabing lungsod ay nakasungkit din ng 5 silver at 15 bronze medals.

Ang Sarangani Province ay nakakuha ng 24 gold, 23 silver, at 63 bronze medals. Ang lalawigan ng Sultan Kudarat ay may 8 gold medals, 17 silver at 23 bronze medals. At ang Cotabato City ay nakasungkit ng 6 gold medals, 8 silver at 29 bronze medals. Nagtapos ang 2020 SRAA meet sa Lagao Gym sa General Santos City kahapon.

Kaugnay nito, hinamon naman ni Deped Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio ang mga atleta na lalo pang magsumikap para yumabong ang kanilang kasanayan. Ayon kay San Antonio mas magiging madali ito sa mga atleta sa pakikipagtulungan ng Deped sa mga lokal na pamahalaan at iba pang sector.

UMUSAD NA sa Kamara ang panukalang ipagbawal ang paggamit ng smartphones at iba pang electronic gadgets sa lahat ng eskuwelahan sa bansa mula Grade 10 pababa.

Isinulong ang House Bill 5545 ni San Jose del Monte City Rep. Rida Robes sa gitna na rin ng pagkahumaling ng mga estudyante sa nasabing age bracket sa paggamit ng mobile phones at iba pang electronic gadgets kung saan ay nawawala ang focus ng mga ito sa kanilang pag-aaral.

Nabatid na dahil sa sobrang exposure sa cellphone at mga electronic gadget ay nagkakaroon ng problema sa utak ang mga estudyante na nais ng mga mambabatas na maagapan at mapigilan.

Sa iba pang balita, umakyat sa positive 73 “excellent” ang satisfaction rating ni Pangulong Duterte sa fourth quarter ng 2019.

Sa resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS na ginawa noong December 13-16, 2019, 81% ng respondent ay nagpahayag ng satisfaction sa general performance ng administrasyon, 12% ay posibleng kuntento o hindi satisfied at 7% ay hindi kuntento.

Katumbas ito ng anim na puntos na pagtaas mula sa very good rating positive 67 noong Setyembre na umakyat sa record high excellent positive 73 ng June 2019.

Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face to face interviews sa 1,200 adults nationwide na may 300 kada sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao.

Sa kabilang dako naman, kinumpirma ng Department of Health o DOH na may dalawang mga panibagong kaso ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas.

Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na ang ikaapat na kaso ay isang 48-anyos na lalaking Pilipino na may travel history sa Japan.

Ang ikalimang kaso ay isang 62-anyos na lalaking Pilipino na nakaranas ng matinding ubo nitong February 25. Nagtungo siya sa pagamutan nito lamang March 1 dahil sa pneumonia.

Kinunan din siya ng sampol at nagpositibo sa COVID-19 nitong March 5.