NDBC BIDA BALITA (March 9, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. 14 na BIFF, apat na mga sundalo, patay sa nagpapatuloy na opensiba ng militar sa Maguindanao.

2. Kidapawan City PNP, iginiit na walang mga politiko o mga pulis na nagkakanlong sa suspek sa pagpatay sa isang brodkaster sa lungsod

3. Pagsunod ng mga employer sa Soccksargen sa bagong wage increase, mariing mino-monitor ng DOLE 12

4. Pangulong Duterte, nakatakdang pagdeklara ng State of Public Health Emergency kasunod ng kumpirmadong mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

UMAKYAT PA sa bilang na 14 ang mga nasawing miembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF habang apat na mga sundalo rin ang nasawi sa serye ng air at ground assault operations ng militar sa pinagkukutaan ng ekstremistrang grupo sa mga bayan ng Shariff Aguak, Datu Saudi, Mamasapano at Salibo, sa Maguindanao.

Dalawa sa mga nasawing sundalo ay nakilalang sina Private First Class Dexter Hierro at Private First Class Willy Tingson ng Army’s 57th Infantry Battalion.

Sinabi ni AFP-Western Mindanao Command chief Lt. Gen. Cirilito Sobejana na anim na mga sugatang sundalo rin ang kasalukuyang nilalapatan ng lunas sa ospital.

Ayon kay Sobejana, ang opensiba laban sa Daesh-Inspired -BIFF ay inilunsad ng tropa ng Joint Task Force Central upang mapigilan ang plano ng grupo na paghahasik ng terorismo sa Central Mindanao.

Aniya, lima sa mga nasawing miembro ng BIFF ay narekober ang mga bangkay sa encounter site habang ang iba ay binitbit ng mga kasamahan sa pagtakas.

Nabatid na mahigit isang linggo na ang operasyon ng militar laban sa BIFF na nagsimula noon pang March 1.

Sa pamamagitan ng ground and air attacks gamit ang mga combat plane at artillery assets, unang binomba ng militar ang pinagkukutaan ng BIFF sa Brgy. Salman, Ampatuan noong March 2 na sinundan ng umaatikabong bakbakan sa kagubatan sa hangganan ng Ampatuan at Datu Hoffer nitong Biernes.

-0-

Local………………..

NATAGPUAN ng mga sundalo ang ilang mga sangkap sa paggawa ng bomba at iba pang war materials sa Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao nitong Sabado.

Sa report ng Western Mindanao Command, habang nagsasagawa ng combat clearing operation ang tropa ng Joint Task Force Central ay nakatagpo sila ng apat na improvised pressure release trigger device, isang tester, isang soldering gun, limang iba't ibang unit ng cellphone, isang two-way radio with charger, tatlong 9-volts battery, iba't ibang mga susi, 200 grams ng metal scraps, isang switch, mga wire at Christmas light bulbs and wires.

Samantala, habang nagsasagawa naman ng combat clearing operation ang Reconnaissance Platoon sa ilalim ng Army’s 602nd Infantry Brigade ay kanilang natagpuan ang isang IED Factory.

Nakuha mula rito ang isang bandolier, dalawang low carry holster, isang holster ng Cal .45, isang upper BDU, isang lower camouflage, isang black combat boots, isang civilian boots, isang sniper bag carrier, 1/4kg powdered coal, dalawang pressure release triggering device, anim na cellphone, dalawang DVD player, 21 empty shells ng 5.56mm ammo, isang 5.56 live ammo, iba't ibang wire, resibo ng MLhuiller, walong face masks at sari-saring mga gamot.

-0-

Nasa kritikal na kondisyon ngayon ang isang lalaking biktima ng pamamaril sa Matanog, Maguindanao.

Nakillang itong si EDU KITO na residente rin ng nabanggit na bayan.

Base sa kwento ng kaanak ni Kito, pasado alas onse ng umaga kamakalawa habang nagmagmamaneho ng kanyang kotse ang biktima pauwi nang sabayan siya ng Motorcycle-Riding Tandem suspects at pinagbabaril nang makakuha ng tiempo.

Matapos tamaan ng bala si Kito ay nahulog pa ang sasakyan nito sa bangin sanhi para magkaroon din ng mga sugat at galos ang biktima.

Agad namang isinugod sa pagamutan sa Cotabato city si KITO ng mga residente sa lugar at ngayon ay patuloy siyang nilalapatan ng lunas.

-0-

DINAKIP ng mga nagrorondang CAFGU member ang isang lalaki matapos magnakaw ng mga bala sa loob ng kampo ng militar pasado alas nwebe ng umaga kahapon sa Barangay Simsiman, Pigcawayan, North Cotabato.

Kinilala ang nahuling suspek na si Toki Mamaluba alyas Andoy 27 anyos, isang magsasaka at taga Dati Binasing, Pigkawayan.

Sa ulat ng Pigkawayan PNP, nadakip si Mamaluba matapos mamataan ng isang sundalo na pumasok ito sa loob ng kanyang kubo at nagnakaw.

Tinangka pa umanong tumakas ng suspek sa pamamagitan ng pag-akyat sa bakod ng kampo ngunit kaagad siyang nahabol at nahuli ng mga sundalo.

Nabawi naman mula sa suspek ang isang M16 magazine na naglalaman ng apat na mga bala.

-0-

MAYROONG libreng Anti Rabies Vaccination at iba pang pet care services ang Cotabato City Veterinary Office para sa mga alagang aso at pusa bilang bahagi ng Rabies Awareness Month celebration.

Sinabi ni City Veterinarian Dr. Robert Malcontento na magbibigay sila ng libreng Anti-Rabies Vaccine, Deworming, gamot na panlaban sa mga Kuto at Galis sa mga alagang aso at pusa, bukas, March 10 sa Covered Court ng Notre Dame Village, Barangay Rosary Heights 8 Cotabato City.

Kaya naman inaanyayahan ni Malcontento ang lahat ng mga pet owner na samantalahin ang pagkakataon ito para makatipid at maprotektahan ang mga alagang aso at pusa.

Ayon kay Malcontento, nasa 700 hanggang isang libong piso ang halaga ng Anti Rabies Vaccine, Deworming at gamot laban sa mga kuto at galis kapag ito ay bibilhin sa mga Pribadong Klinika.

Paliwanag pa ni Malcontento, idineklarang Rabies Awareness Month ang Marso dahil madalas sa buwang ito iritable ang mga alagang hayop dahil sa init ng panahon.

Tema ng Rabies Awareness Month ngayong taon ay "Aso at pusa ay pabakunahan para Rabies ay Maiwasan".

-0-

Iginiit ni Kidapawan City PNP Chief Lt. Col Rammel Hojilla na walang politikong nagpo-protekta at nagtatago sa suspek sa pagbaril at pagpatay sa anchorman na si Ed Dizon.

Ito'y sa kabila pa rin ng patuloy na manhunt operation ng kapulisan laban kay Dante Tabusares alyas Bong Encarnacion, matapos sampahan ng kasong murder. Sinabi rin ng opisyal na walang mga protektor na pulis ang nasabing suspek.

Katunayan, ang pulisya pa nga aniya ang nagsampa ng kaso laban sa kanya.

Muli ring nilinaw ni Hojilla na Pebrero a-18 nila natanggap ang warrant of arrest ni Encarnacion, mahigit isang buwan pa mula nang ilabas ng korte nitong Enero a-kinse.

Ipinaliwanag din nito na hindi nagpabaya ang PNP sa pagpapatupad ng kanyang arrest warrant at inihayag na marami rin silang mga pending warrant of arrest laban sa iba pang mga wanted person sa lungsod.

Sa ngayon aniya, may mga natatanggap ng impormasyon ang PNP hinggil sa kinaroroonan ng suspek pero patuloy pa rin itong iva-validate ng kanilang intel operatives.

Ayon pa sa opisyal na mahuhuli rin ang suspek sa lalong madaling panahon.

Nabatid din na ayon umano sa ulat, una nang bumitaw ng salita ang suspek na si Encarnacion na hindi ito pahuhuli ng buhay.

-0-

Motibo sa pagbaril at pagpatay sa isang magsasaka sa Makilala, North Cotabato, tukoy na ng PNP

Personal grudge ang isa sa mga sinusundang motibo ngayon ng Philippine National Police o PNP sa pamamaril at pagpatay sa isang 59 anyos na magsasaka sa Sitio Saranay Purok 7, Barangay Bulakanon, Makilala Cotabato. Dead on the spot ang biktima na kinilalang si Denhur Dumlao Bebillo.

Sa ulat ng Makilala PNP, alas 7:20 ng gabi nitong biyernes habang naghahaponan ang biktima kasama ang kanyang pamilya nang dumating ang mga suspek at agad na binaril si Bebillo na tumama sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan gamit ang caliber 45 pistol.

Habang patuloy namang nagpapagamot sa ospital ang menor de edad na apo ng biktima matapos namang tamaan ng ligaw na bala. Ayon sa PNP, awayan sa lupang sinasaka ang isa sa mga posibleng dahilan sa pagpatay sa biktima. Napag-alamang siya ang isang tenant sa kanyang lupa sinasaka at sinasabing pinapaalis na ng bagong may-ari.

Sinabi ni Makilala PNP Chief Police Major Arniel Melocotones, may person of interest na anya sila ngayong tinututukan sa pagpatay sa biktima pero hindi na nito binanggit upang hindi makompromiso ang kanilang isinasawang imbestigasyon.

Isusumite rin anya nila ngayong araw sa Cybercrime Unit ang cellphone sa na napulot ng isang BPAT member hindi kalayuan sa pinangyarihan ng krimen na posibleng pag-aari ng suspek sa pamamaril.

-0-

Itutuloy ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan City ang Drum Lyre and Bugle Competition at Thematic Costume Parade, mga aktibidad na ipinapaliban ng LGU noong charter day ng lungsod dahil na rin sa banta ng COVID-19.

Ito ang kinumpirma mismo ng City Tourism Office hinggil sa bagong schedule sa isinagawang meeting kamakailan na gagawin sa March 14, 2020. Na-postpone ang naturang mga aktibidad na isa sa mga tampok sana sa ika 22nd Charter Day ng Kidapawan City noong February 10-14, 2020 dahil sa banta ng Corona Virus Disease 2019 sa mga kalahok na eskwelahan.

Una ng sinunod ni City Mayor Joseph Evangelista ang rekomendasyon ng DepEd, City Tourism at Health Offices dala ng banta ng COVID19 sa mga mag-aaral na kalahok sa nabanggit na kompetisyon. Maglalabanan ang Drum Lyre and Bugle Competition ng mga kalahok na eskwelahan sa Elementary at High School. Samantalang, sa High School Category lamang mag-aagawan para sa kampeonato ang mga partisipante ng Thematic Costume Parade.

Magsisimula ang kompetisyon sa pamamagitan ng parade sa umaga ng march 14 sa tapat ng Our Lady Mediatrix of All Graces Cathedral patungo sa Suroyan sa Plaza ng City Pavilion kung saan sila magtatagisan ng galing. Ang mga kalahok na eskwelahan ang mga sumusunod: Lanao Central Elementary School, Kidapawan City Pilot Elementary School and Felipe Memorial Elementary School para sa Drum Lyre and Bugle Elementary Category. Drum Lyre and Bugle Competition High School Category ang Kidapawan City National High School - Lanao Extension at ang Notre Dame of Magpet.

Thematic Costume Parade contestants naman ang Paco National High School, Kidapawan City National High School, Nuangan Integrated School, University of Southern Mindanao Kidapawan City Campus at Mariano Mancera Integrated School. Cash Prizes ang pagwawagian ng mga mananalong entries.

-0-

Tatlong mga drug suspek na sangkot din sa mga nakawan ng motorsiklo, arestado sa operasyon ng PNP sa Kabacan, North Cotabato

Inaresto ng mga pulis ang tatlong mga tulak droga sa kanilang patuloy na kampanya kontra iligal na droga sa Barangay Poblacion, Kabacan North Cotabato nitong weekend.

Sa report ng PNP, nakilala ang mga suspek na sina Mosaid Rahim, 23 nayos, Ryan Lampak, Usman Pangkog, 28 anyos na lahat ay nakatira sa Barangay Fort Pikit, Cotabato. Nakuha sa kanila ang limang pakete ng suspected shabu, buy bust monyey at motorsiklo. Sinasabing sangkot din ang tatlong mga suspek sa nakawan ng motorsiklo sa bayan.

Samantala, Hindi na rin nakapalag pa ang isang mag-aaral na tulak droga rin matapos na maaresto ng PNP particular sa public market, Barangay Poblacion, Makilala, North Cotabato.

Kinilala ang suspek na si Abdul Faisal Habib, 18 anyos, single at nakatira sa Purok 31, Tejada Subdivision, Makilala. Isinagawa ng Makilala PNP at ng PDEA 12 ang buy bust alas 6:00 ng hapon nitong sabado sa nasabing lugar. Nakuha sa kanya ang anim na sachets ng pinaghihinalaang shabu at nabawi rin ang 1,000 peso bill na ginamit bilang marked money. Kulong na sa custodial facility ng PNP ang suspek at nakatakdang sasampahan ng karampatang kaso sa korte ngayong araw.

-0-

PCSO- North Cotabato, nagbigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng lindol sa Mlang, North Cotabato

HULI man daw at magaling maihahabol din. Patunay nito ang pagbibigay ng P1 milyong pisong ayuda ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa LGU-Mlang, bilang ayuda sa mga nabiktima ng lindol.

Nitong huwebes, mismong si PCSO North Cotabato Provincial Manager Matias Ponlawon Jr. ang nagbigay ng tseke, na tinanggap naman ni Municpal Administrator Dr. Emmanuel Abonado. Ang halaga ay bahagi ng Calamity Financial Assistance ng PCSO sa mga bayan na nakaranas ng hagupit ng nilindol nitong 2019.

Ayon naman kay Mayor Russel Abonado, gagamitin ang pondo upang idagdag sa special education fund sa pagpapagawa at pagre-rehab ng mga nasirang mga classrooms sa bayan ng Mlang. NDBC BIDA BALITA

-0-

Patay dahil sa tama ng bala sa kanyang bibdib ang isang myembro ng Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGU member matapos barilin ng kapwa nito CAFGU habang nasa duty sa isang checkpoint sa kanilang detachment sa Barangay Dallag, Arakan North Cotabato alas 10:00 kagabi.

Kinilala ang bikitima na si Ronnie Inuyog, habang ang suspek naman ay kinilalang si Demmer Sulaimay na kapwa residente ng Barangay Libertad, Arakan Cotabato.

Ayon kay Arakan Chief of Police, Police Captain Gaspar Maguiwe, nasa duty ang dalawa kasama ang iba pang checkpoint sa Barangay Dallag, particular sa ASF Checkpoint ng LGU at nabatid na lango sa nakakalasing na inumin ang mga ito habang on duty.

May naka-alitan umano na isa sa kanyang mga kasamahan ang biktimang si Ronnie at namagitan lang si Sulaimay upang awatin sana ang dalawa. Pero imbes na magpaawat si Sulaimay ang napagbalingan ng galit ng biktima dahilan para barilin ni Sulaimay ang biktima gamit ang Carbine rifle.

Patay noon din ang biktima habang ang suspek naman ay naka kustudiya na ngayon sa Arakan PNP. Dagdag pa sa report na wala noon sa kanilang Detachment ang CADRE nang mangyari ang pamamaril.

-0-

Inaalam ng mga labor inspectors ng Department of Labor and Employment o DOLE kung sumusunod sa mga batas sa pagawa lalong lalo na sa tamang pasahod ang mga employer sa region 12.

Ito ay ayon kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB 12 Secretary Jessie Dela Cruz.

Ayon kay Dela Cruz layon nito na matiyak ang proteksyon ng mga mangagawa. Nilinaw ni Dela Cruz na wala pang natanggap na reklamo hinggil sa hindi pagtupad sa bagong wage increase na epektibo na noong February 2 ang kanilang tanggapan.

Ayon kay Dela Cruz ang mga violator ay bibigyan ng sampung araw ng DOLE para sumunod sa bagong wage rate at ipatatawag sa mandatory conference. Tiniyak din nito na may nakalaang penalidad sa mga pasaway na mga employer.

Pinayuhan naman ni Dela Cruz ang mga complainant na gamitin ang single entry approach o SENA para maresolba ang problema nang hindi na umabot pa sa pagsasampa ng kaso.

Ang Sena ay isang pamamaraan ng DOLE para sa mas mabilis, patas at iwas gastos na pagresolba sa mga problema sa pagawa.

Isininusulong ng Sena ang internal na pagresolba ng problema sa pagitan ng mga mangagawa at employer sa tulong ng National Conciliation and Mediation Board at National Labor Commissions. Iniutos ng bagong wage order ang pagbibigay ng inisyal na 15 pesos wage increase noong Febuary 2 sa mga mangagawa sa pribadong sektor sa region 12.

Habang ang dagdag ten pesos ay ibibigay naman sa May 1. Ibig sabihin nito ang mga mangagawa sa non-agriculture sector sa Sockcsargen ay may 336 pesos na arawang sahod at 315 naman sa agriculture, retail at service sectors.

-0-

Vice Mayor Miguel ng Koronadal may pahayag sa pagpabor ng korte sa inihain nitong Quo Warranto petition laban kay Mayor Ogena

Karapatan ng mga mamamayan ng Koronadal na malaman ang katotohanan kaya siya naghain ng petsiyon sa korte laban kay Mayor Eliordo Ogena. Ito ang ipinahayag ni Koronadal Vice Mayor Peter Miguel kasunod sa desisyon ng korte na pumabor sa Quo Warranto Petition laban kay Ogena.

Iginiit ng bise alkalde na moral obligation ng kahit sinumang taga Koronadal na magsampa ng nasabing petisyon. Ayon kay Miguel naniniwala siyang hindi kwalipikado na umupo bilang alkalde sa Ogena. Ito ay matapos ma-convict sa kasong falsification of document noong 2016.

Tinukoy ni Miguel ang naging laman ng desisyon noon ng Supreme Court sa kaso ni Ogena. Ito ay ang pagkakasankgot sa “unlawful, dishonest,immoral and deceitful conduct” na naging dahilan kung bakit siya tinanggalan ng karapatan na mag-notaryo. Ayon sa bise alkalde hindi kwalipikadong maging Mayor si Ogena ayon sa Local Government Code.

Nilinaw din ni Miguel na walang magiging problema sa kanya kung sakali mang umupo bilang alkalde ng Koronadal ang nakalaban noong nakaraang eleksyon ni Ogena na si dating South Cotabato Governor Arthur Pingoy Jr.

Nauna nang ipinahayag ni Mayor Ogena na hindi ipinagbabawal ng local government code na siya ay maging alkalde.

Ayon kay Ogena, may magagawa pa ito para nabawi ang desisyon ng korte. Ito ay ang paghain ng motion for reconsideration.

Kaugnay nito nilinaw naman ni Regional Trial Court Branch 19 Judge Lorenzo Balo na hangga’t walang final judgement ang korte mananatili pa ring alkalde ng Koronadal si Ogena.

-0-

Pagkaantala ng pagtatayo ng extension ng South Cotabato Provincial Hospital ipinaliwanag ng Sangguniang Panlalawigan

Hihinintay na lamang ngayon ng kontraktor ng South Cotabato ang magiging desisyon ng Department of Health Central Office kung saan ipatatayo ang apat na palabag na gusali ng Provincial Hospital.

Ito ay pinondohan ng mahigit 200 million pesos ng ahensya. Kasunod ito ng hiling ni Governor Reynaldo Tamyo Jr, na ipatayo ang proyekto sa na compound ng protech center.

Sinabi ni Board Member Ellen Grace Subere Albios sa question hour ng Sangguniang Panlalawigan na nagpadala na ng sulat si DOH 12 Regional Director Dr. Aristides Tan na hindi na maaring ilipat ang nasabing proyekto.

Ito ay matapos ma-bid at maibigay na sa contractor. Pero umaasa pa rin ang provincial government na papayagan ng DOH central office ang paglipat ng site sa ipatatayong gusali.

Sa unang plano, ipatatayo dapat ang gusali sa compound ng Provincial Hospital. Pero inaprubahan ng konseho ang resolosyon ng paglipat nito sa may mas malawak na espasyo na protect center

-0-

Sports Academy na kauna unahang sa Region 12 bubuksan ng Deped sa Sarangani Magkakaroon na ng kauna unahang eskwelahan na tututok sa isports ang Soccksargen.

Ito ay ang Sarangani National Sports Academy o SaNSA na bubuksan ng DepEd sa bayan ng Alabel sa Hunyo kasabay ng pagtatapos din ng konstruksyon ng 500 million pesos na Sarangani Sports Complex. Ayon kay Deped Sarangani Curriculum Implementation Division Chief Donna Panes, abala na sila sa paghahanda para sa pagbubukas ng nasabing sports academy.

Ipinahayag ni Panes na tatanggap muna sila ng walumpung mga atletang estudyante na magi-enroll sa special sports program.

Ang special curriculum ayon kay Panes ay alinsunod na sa K to 12 education program. Ipatutupad ito sa pakikipag ugnayan sa Sulong Karunungan Program ng provincial government ng Sarangani. Ayon kay Panes ang SaNSA ay pamamahalaan ng principal at limang mga guro na may malawak na kaalaman sa larangan ng isports. Kabilang sa sports programs na unang bubuksan sa nasabing eskwelahan sa Hunyo ang Taekwondo, wrestling, arnis, gymnastics, swimming at athletics.

Ayon kay Panes tulad ng regular na mga public schools, libre ang pagaaral at pagamit ng mga pasilidad sa SaNSA. Pero nilinaw nito na habang tinatapos pa ang kanilang dormitory, aakuin muna ng unang batch ng mga estudyante ang kanilang board and lodging at pamasahe.

Ayon naman kay Sarangani Sports Coordinator Alma Gabuat, nangako nang tutulong sa development ng sports training sa nasabing eskwelahan ang dating Olympian sa men’s long jump na si Henry Dagmil.

-0-

Tulong sa pagpapatayo ng SOCCKSARGEN Integrated Food Terminal sa Tupi, South Cotabato tiniyak ng regional executive director ng DA 12

Maglalaan ito ng pondo para sa isinusulong na SOCCKSARGEN Integrated Food Terminal, ang Department of Agriculture 12 Naniniwala si DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen na ang nasabing proyekto ay makatutulong ng malaki sa mga magsasaka.

Sa pamamagitan kasi nito ayon kay Mangelen ay nabibigyan din ng pagkakataon ang mga magsassaka na sila na mismo ang magbenta ng kanilang mga produkto. Ito ang ipinahayag ni Mangelen nang makipagpulong kay South Cotabato Governor Reynalto Tamayo Jr.

Isinusulong ng gobernador ang pagtatayo ng Regional Integrted Food Terminal sa bayan ng Tupi dahil sa strategic location nito.

Ayon kay Tamayo bukod sa kilala ang Tupi sa mga produktong gulay maari ring magdeliver dito ng mga produkto ang mga magsasaka sa karatig lugar.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Umakyat na sa sampu ang bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa.

Ayon sa Department of Health o DOH nakapagtala pa ng apat na panibagong mga kaso.

Ang apat na pasyente ay kinuhanan ng samples noong Sabado, March 7 at kahapon ay lumabas na ang resulta.

Ang ikapitong kaso ay isang 38 anyos na Taiwanese na lalaki na nagkaroon ng contact sa isang Taiwanese din na bumisita sa Pilipinas at nagpositibo sa COVID-19.

Ang ikawalong kaso naman ay isang 32 anyos na Pilipino na may travel history sa Japan sa nakalipas na 14 na araw.

Ang pang siyam na kaso ay isang 86 anyos na lalaking American na mayroong pre-existing hypertension at may history ng pagbiyahe sa South Korea.

Habang ang pang sampung kaso ay isang 57 anyos na Pinoy na walang travel history.

Sa iba pang balita, nakatakdang ideklara ni Pangulong Duterte ang State of Public Health Emergency kasunod ng kumpirmasyon ng DOH ng unang kaso ng local transmission ng COVID-19 sa bansa.

Ito’y matapos umanong irekomenda ni Sen. Bong Go, chairperson ng Senate Committee on Health and Demography at DOH.