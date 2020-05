NDBC BIDA BALITA (May 11, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. MGA GUMALING sa COVID-19 sa Pilipinas, dumarami pa!

2. ESTUDYANTENG may down syndrome, patay matapos na barilin sa Mlang, North Cotabato habang senior citizen natagpuan namang patay sa President Roxas.

3. Emergency Employment program ng DOLE 12 sa Covid-19 crisis, napakinabangan ng mahigit 12 libong mga mamamayan sa region 12

4. PAGPAPALAWIG pa ng enhanced community quarantine sa mga lugar na mataas ang bilang ng COVID-19 cases, dedesisyunan ni Pangulong Duterte ngayong araw.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

DUMAMI PA ang gumaling sa Corona Virus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas sa nakalipas na 24 na oras.

Sa record ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, umaabot na sa one thousand, 924 ang mga gumaling sa naturang sakit matapos na madagdagan kahapon ng 82 ang total number of recoveries sa bansa.

Habang may naitala namang 15 panibagong mga nasawi sa COVID-19 kaya umakyat pa sa 719 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19.

Samantala, sa ngayon ay umaabot na sa ten thousand, 794 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas at pinakarami pa rin dito ay naitala sa National Capital Region.

Sa region 12 naman, WALA PA RING naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon mag-iisang linggo na.

Sa record ng DOH 12, mayroon pa ring 16 na confirmed COVID 19 cases ang rehiyon kung saan 14 sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Sa kabuuan ay nakapagtala ng 415 suspect cases at tatlong probable cases ng COVID-19 ang rehiyon hanggang kahapon ng hapon.

27 sa mga suspect case na ito ang nasawi gayundin ang tatlong probable cases habang hinihintay ang resulta ng kanilang COVID-19 test.

Sa Bangsamoro region, nasa 11 ang confirmed COVID-19 cases; apat ang nasawi habang pitong mga pasyente naman ang gumaling.

Meroong 279 suspect cases at anim na probable cases ang pinakamarami rito ay mula sa mga lalawigan ng Sulu at Basilan base sa record ng BARMM Ministry of Health hanggang May 9.

Pinakamaraming confirmed COVID-19 cases naman ang naitala sa Lanao del Sur na umaabot sa siyam katao.

-0-

NAGPASALAMAT si Cotabato City Mayor Cynthia Guiani sa mga mamamayan ng lungsod dahil sa maayos at mapayapang pagsunod ng mga ito sa NO MOVEMENT SUNDAY bilang bahagi ng dagdag na panuntunan sa umiiral na General Community Quarantine sa syudad.

Ayon kay Guiani, nagkataon din ng pagkakataon ang City LGU na magsagawa ng malawakang disinfection sa iba’t ibang mga lugar sa lungsod habang sarado ang lahat ng mga establishimento.

Nagpa-alala naman ang alkalde sa publiko na sundin din ang panutunan hinggil sa Odd-Even Number Scheme at ang schedule sa paggamit ng Quarantine Pass para mamili ng mga kinakailangang gamit at pagkain sa bahay.

Aniya, ugaliin din ang pagsusuot ng mask, physical distancing, paghuhugas ng mga kamay, at paglilinis ng mga bakuran.

Samantala, kahapon ay nagronda ang Composite Quarantine Team ng City LGU sa pangunguna ni Vice Chairman Rolen Balquin.

Ayon kay Balquin, masasabing nasa 99 percent ang compliance ng mga mamamayan ng lungsod sa Sunday No Movement Day at tanging mga frontliner lamang ang nakitang nasa lansangan.

-0-

KALABOSO ang isang lalaki matapos na makuhanan ng baril na walang lisenya habang nagpapatupad ng Odd-Even Number Scheme ang Upi PNP kasama ang mga sundalo sa Barangay Nuro, Upi, Maguindanao kahapon.

Kinilala ni Upi PNP chief, Police Lt. Col. Philam Jay Balaqui ang nadakip na suspek na si Rasid Guanday Aman alyas Itong, 21 anyos, walang asawa at taga Barangay Kinitaan, Upi.

Nakuha mula sa kanya ang isa Cal .45 Armscor pistol na may dalawang magazine at labing apat na mga bala.

Walang maipakitang dokumento si Aman sa dala nitong baril kaya dinampot siya ng mga otoridad at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

-0-

Nagsilikas ang maraming mga sibilyan mula sa mga liblib na barangay ng Pikit, North Cotabato sa takot na maipit sa nagpapatuloy na sagupaan ng dalawang mga armadong grupo sa lugar.

Sa report ng Pikit PNP, nagkasagupa ang mga armadong grupo sa Sitio Gantong, barangay Takepan, Sitio Balibit Barangay Buliok at hangganan ng Barangay Bulol at barangay Talitay, sa Pikit.

Ang nagkasagupang grupo ay mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF na may mga rido o away pamilya.

Sa ngayon ay hindi pa matukoy ang bilang ng mga nasawi at sugatan sa kalat-kalat na mga engkwentro sa naturang mga lugar.

Bahagya namang humupa ang tensyon nang mamagitan sina Pikit Mayor Sumulong Sultan, Board Member Dulia Sultan, Pikit Vice-Mayor Muhyryn Sultan-Casi, mga Muslim elders at mga lider ng Moro Fronts.

Dobleng hirap kasi ngayon ang dinaranas ng mga residente dahil bukod sa krisis na dulot ng Covid-19 ay kailangan pa nilang lumikas dahil sa armed conflict.

Buwan din ngayon ng Ramadan kaya nahihirapan ang mga residenteng mag-ayuno sa evacuation center at dagdag pa ang napakainit na panahon at ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa gabi.

-0-

ARESTADO ang isang drug suspect matapos na makuhanan ng ng limang sachets ng pinaghihinalaang shabu sa inilunsad na Buy Bust Operation ng mga otoridad sa Bonifacio Street, Barangay Poblacion 6, Cotabato City.

Sa report ng City Police Station 4, kinilala ang nadakip na suspek na si MARC NOEL SOLANO FERNANDEZ na residente rin ng nasabing Barangay.

Nahuli si Fernandez pasado alas tres ng hapon kamakalawa sa operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Police Station 4, City Drug Enforcement Unit, 104th Company/ Regional Mobile Force Battalion 14 at PDEA BARMM.

Hindi na nakapalag ang suspek nang mapagbentahan nito ng iligal na droga ang isang pulis na nagpanggap na buyer.

Bukod sa mga iligal na droga at nabawi rin ng mga otoridad mula sa suspek ang marked money na ginamit sa operasyon.

-0-

Estudyante na may down syndrome, patay matapos na barilin sa Mlang, North Cotabato habang senior citizen natagpuang patay naman sa President Roxas

Hindi na makakapasok pa sa paaralan ang isang mag-aaral na may problema sa pag iisip matapos na pagbabarilin sa Purok 8, Barangay Inas Mlang North Cotabato. Nakilala ang biktima na si Ezra Alee Juson, mag aaral ng Southern Baptist College at residente ng nasabing lugar.

Naganap ang pamamaril kahapon ng madaling araw habang nagwawalis lamang sa labas ng isang grocery store sa public market ng bayan ang biktima. Agad namang tumakas ang di pa kilalang suspek matapos gawin ang krimen habang mabilis ding isinugod sa ospital ang biktima pero kalaunay binawin din ng buhay. Samantala, patuloy naman ang hot pursuit operation PNP upang mahuli ang suspek.

Sa President Roxas naman, patay na nang matagpuan ang isang 77 anyos na babae sa isang damuhan sa Purok 01, Barangay New Cebu nitong sabado particular sa likurang bahagi ng National High School.

Sa ulat ng PNP, nakilala ang nasawi na si Erlinda Fernandez Capuras, housewife at nakatira din sa nasabing lugar. Batay sa salaysay ng kanyang asawa, bandang alas 7:30 pa ng umaga umalis ng kanilang bahay si Erlinda para kumuha ng damo para sa kanilang alagang baboy pero nagtaka ito dahil tanghali na lamang ay hindi pa ito nakauwi.

Ayon sa Barangay Officials, maaring Myocardial Infarction ang sanhi ng pagkamatay ng matanda. Agad na dinala sa President Roxas District Hospital ang biktima para sa Post Mortem Examination. Wala namang nakikitang foul play ang PNP sa pagkamatay ng senior citizen.

-0-

Siyam katao huli matapos lumabag sa curfew hours sa Tulunan, North Cotabato

Ngayong umiiral na ang General Community Quarantine sa buong probinysa, tila kampante na rin ang iilang mga mamamayang gumala sa labas sa kabila ng curfew hours lalo na sa bayan ng Tulunan, North Cotabato. Nitong nakalipas na gabi, siyam na mga curfew violators sa Brgy Minapan sa nabanggit na bayan ang dinala ng mga BPAT at barangay officials sa himpilan ng pulisya matapos makitang gumagala sa labas na lampas na curfew hours.

Ilan sa mga ito ay nakainom pa. Sinabi naman ni Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat, tila karamihan aniya sa mga curfew violators sa bayan ay yaong mga SAP beneficiaries na nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD.

Ayon pa sa opisyal, may iilan aniya na nakabili ng inumin dahil sa natanggap ng cash assistance. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang pagpapatrolya ng PNP upang masigurong kontrolado pa rin ang galaw ng mga mamamayan sa kabila ng general community quarantine.

-0-

Upang mapigilan ang pagkalat ng Coronavirus Disease o COVID-19, tumutulong na rin ngayon ang Bureau of Fire Protection o BFP sa North Cotabato na e-decontaminate ang lahat ng quarantine area ng mg health frontliner sa lalawigan.

Unang sumailalim ang mga piling miyembro ng Special Rescue Unit, ang grupo, bilang established na decontamination team ay nagkaroon ng tatlong araw na pagsasanay. Samantala, nagkaroon naman ng hiwalay na pagsasanay para sa mga bombero sa iba’t-ibang himpilan ng BFP sa lalawigan.

Ayon kay acting Provincial Fire Marshal CInsp. Jeraniel Taporco, layon ng aktibidad na palakasin at linangin pa ang kakayahan ng mga bombero pagdating sa technical decontamination lalo na ngayon sa kinakaharap na coronavirus disease 2019 pandemic.

Sinabi ni Taporco, na siya ring nanguna sa oryentasyon, dahil sa medyo delikado ang gawain sa dekontaminasyon, mahalagang mabigyan ng tamang kaalaman ang mga bombero upang magkaroon ng kahandaan sa kinakaharap na krisis ngayon.

Samantala, kamakailan lamang ay nagbigay ng food and non-food packs si Governor Nancy Catamco sa 1, 419 na PNP at BFP personnel na tumutulong sa paglaban ng probinsya sa COVID-19. Ito ay kanyang pasasalamat na rin sa mga frontliner ng lalawigan.

-0-

Upang mabigyan ang tugon ang isyu ng food sufficiency at food security sa buong Cotabato Province, nais ngayong isulong ni Cotabato Governor Nancy Catamco na magkaroon ng full package on agriculture program na makakatulong sa mga mga magsasaka ng lalawigan.

Kamakailan lamang ay pinulong ang mga Municipal at City Agriculturist sa Capitol Compound, Amas Kidapawan City.

Sa nasabing orientation at briefing, ipinaliwanag ng Department of Agriculture ang tinatawag na, “REGIONAL RICE RESILIENCY PROGRAM” para sa buong rehiyon dose.

Ito ay ang mga systema na maaring gawin at gamitin ng mga magsasaka para sa food supply lalo na ngayong tag-init. Partikular na tinukoy ng gobernadora ang traditional agriculture programs at projects na gagarantiya ng dagdag na halaga sa mga produkto ng mga lokal na producers.

-0-

Binigyang linaw ng Department of Interior ang Local Government o DILG- North Cotabato na walang bayad ang pagkuha ng Barangay Certification kung gagamitin ito ng isang indibidwal bilang pass sa pagpasok sa ibang lugar o may kaugnayan sa COVID-19 crisis.

Ito ang sinabi ni Provincial Director Ali Abdullah sa lahat ng mga barangay official sa lalawigan. Ito'y matapos na makarating sa kanila ang impormasyon hinggil sa may ilang opisyal ng Barangay na naniningil sa kanilang nasasakupan na kukuha ng certification.

Nakarating din sa himpilan ng Radyo BIDA na sinisingil ng mula sa 50 hanggang 180 pesos ang mga kumkuha sa kanilang Barangay sa probinsya. Ayon kay Abdullah, exempted ang lahat ng mga transaksyon sa Barangay kung ang layunin ng pagkuha ay dahil sa COVID-19.

Nagbabala naman si Abdullah sa mga Barangay officials na wag samantalahin ang pagkakataon at dapat na sumunod direktiba ng DILG. Kung may mga mamonitor anya ay ipag-alam lamang sa tanggapan ng DILG o sa bawat Municipal Local Government Operations Officer.

-0-

Magsumite ng billing para maproseso na ang kanilang claim sa Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education UniFAST.

Ito ang pawagan sa mga Higher Education Institution o HEI sa rehiyon ni Commission on Higher Education o CHED 12 OIC regional Director Jocelyn Santoceldes.

Ipinahayag ito ni Santoceldes matapos kumpirmahin na nakahanda na ang UniFAST fund para sa apatnaput limang mga HEI sa rehiyon Paliwanag ni Santoceldes, ang mga ito ay unang batch pa lamang na inindorso sa UniFAST ng private education assistance committee o PEAC mula sa mahigit isang daang HEI sa Soccksargen.

Kinumpirma din ni Santoceldes na sa South Cotabato limang mga HEI na ang mabibigyan ng UniFAST. Ang mga ito ay ang Golden State College of Koronadal Inc; Marvelous College of Technology, Inc., Marbel School of Science and Technology pawang mga sa Koronadal city.

Makatatanggap na rin ng kanilang UnifAST subsidy ang B.E.S.T. College sa Polomolok at Santa Cruz Mission School Inc. sa Lake Sebu, South Cotabato. Paliwanag ni Santoceldes ang naibigay pa lamang na pondo ay 30 thousand pesos kada benepisyaryo para sa unang semester na laan para sa mga UniFASt beneficiary sa school year 2019-2020.

Binigyan diin naman ni Santoceldes na may labintatlo lamang na allowable fees na maaring i-charge sa UniFAST ang mga HEI. Sinabi din nito na diskarte na ng mga HEI kung papaano ipamimigay sa mga estudyante ang UniFAST subsidy bunsod ng mga protocol na umiiral ngayon dahil sa COVID-19 crisis. Umapela din ito sa mga estudyante na gamitin sa tama ang matatanggap na UniFAST subsidy.

-0-

Dalawang LGU sa region 12 napili ng DILG bilang modelo sa pagpapatupad ng kanilang mga projekto

Kinilala ng Department of the Interior and Local Government o DILG bilang model sa buong bansa sa pagpapatupad ng kanilang mga proyekto ang lalawigan ng Sarangani at Magpet sa North Cotabato. Ang mga ito ay kabilang sa labindalawang mga LGU sa buong bansa na gagawaran ng parangal para sa 2019 Sharing for Good Practices on Locally –Funded projects sa ilalim ng Office of Project Development Services o OPDS. Ito ay ayon kay DILG 12 Regional Director Josephine Leysa.

Ayon kay Leysa nominado sa nasabing parangal ang limamput apat na mga LGU and model project sa buong bansa. Ipinahayag ni Leysa na ang Sarangani ay kinilala dahil sa maayos na road project sa Barangay Lun Padidu, Malapatan.

Ang nasabing proyekto ay pinondohan ng Conditional Matching Grant to Provinces o CMGP Program. Habang kinilala naman ang Magpet dahil sa pagpapatupad ng water system project sa Barangay Kinarum na kumuha ng pondo mula sa 2016 Bottom-up Budgeting Program. Ipinahayag ni Leysa na ang parangal ay malaking tagumpay sa rehiyon sa gitna ng krisis sa COVID-19.

Umaasa naman si Leysa na magsisilbi ring inspirasyon sa iba pang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon dose ang tagumpay ng Sarangani at Magpet. Sinabi ni Leysa na ang awarding ceremony na dapat sana ay isinagawa kada Luzon, Visayas at Mindanao cluster sa unang bahagi ng 2020 ay ipinagpaliban dahil sa Covid-19 pandemic. Ayon kay Leysa magiging host sana ng Mindanao cluster ang Soccksargen.

-0-

Natanggap na ng labindawalang dating mga myembro ng New Peoples’ Army o NPA sa Sarangani ang pinansyal na tulong mula sa pamahalaan.

Ang mga nabigyan ng financial assistance ay pawang mga benepisyaryo ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers o Tupad Program ng Department of Labor and Employment. Kabilang din ang mga ito sa mga napili para tumanggap ng cash assistance sa Social Amelioration Program ng Department of Social Weflare and Development.

Ito ay ayon kay Philippine Army 73rd Infantry Batallion Commander, Lieutenant Colonel Ronaldo Valdez. Ipinahayag ni Valdez na ang mahigit three thousand pesos na natanggap sa Tupad at five thousand pesos sa SAP ay malaking tulong na sa mga dating NPA member na apektado din ng krisis sa Covid-19.

Ayon kay Valdez kabahagi din ito sa mga programa ng pamahalaan para sa tuloy tuloy na pagbabagong buhay ng mga dating rebelde. Sinabi ni Valdez na nangako naman si Alabel Mayor Vic Paul Salarda na kukunin ng lokal na pamahalaan bilang “bantay kalikasan” o environmental enforcers ang walo pang mga NPA rebel na ikinulong dahil sa iba’t ibang mga kaso.

Ang nasabing mga rebel returnee ay nakalabas na sa Alabel District Jail sa tulong ng 73rd IB.

-0-

Emergency employment program ng DOLE 12 sa Covid-19 crisis napakinabangan ng mahigit labindalawang libong mga mamamayan sa region 12

Natanggap na rin ng mahigit labindalawang libong mga benisyaryo ng Tulong Panghanapbuhay para sa mga Displaced/Disadvantaged Workers o Tupad ang kanilang sahod. Ang Tupad ay programa ng Department of labor and Employment o DOLE na nagbibigay ng emergency employment sa mga mamamayan na apektado ng pandemic sa Covid-19.

Ayon kay DOLE 12 Regional Director Sisinio Cano, bawat benepisyaryo na may arawang sahod na 326 pesos sa loob ng sampung araw na pagtatrabaho, ay tumanggap ng tig 3,260 pesos.

Ang mga benepisyaryo na pawang mga mangagawa sa informal sector ay kinuha ng kanilang mga barangay para tumulong sa disinfection at iba pang mga proyekto sa kanilang komunidad. Ayon kay Cano ang ahensya ay naglaan ng mahigit 42 million pesos para sa Tupad project nito sa Soccksargen.

Matatandaan na noong nakaraang lingo natanggap din ng mahigit siyamna libong mga benepisyaryo ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP ang tig limang libong pisong financial assistance mula sa DOLE.

-0-

Naglaan ng mahigit 450 million pesos para sa Rice Resiliency Program o RRP nito ang Department of Agriculture sa region 12. Ito ay ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen. Ang RRP ay bilang kabahagi ng Ahon Lahat Pagkaing Sapat o ALPAS kontra COVID-19 Program ng DA.

Layon ng RRP na makapagbigay ng binhi at abono sa mga rice farmer para matiyak ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain sa bansa.

Target naman ng DA na makinabang sa libreng binhi at abono ang mahigit 136 thousand na mga rice areas sa region pagdating ng wet season.

Sinabi nito na abot sa mahigit 28 thousand bags ng hybrid seeds, 10 thousand bags ng inbred seeds, at mahigit 104 thousand bags ng fertilizer ang ipamimigay ng DA sa mga benpisyaryong mga magsasaka sa buong region 12. Ito ay bukod pa sa 189 thousand bags na fertilizer na ipamimigay naman ng Rice Competetiveness Enhancement Fund o RCEF.

Ayon kay Mangelan bago simulan ang pamimigay ng binhi at fertilizers nagsagawa muna ng orientation hinggil sa RRP ang DA sa iba’t ibang mga lugar sa Soccksargen

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Dedesisyunan ngayong araw ni Pangulong Duterte kung palalawigin pa ang enhanced community quarantine o ECQ sa mga lugar na mataas pa rin ang bilang ng COVID-19 cases.

Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na inaasahang maglalabas ng anunsiyo ang Pangulo pagkatapos ng meeting nito sa Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease.

Sa iba pang balita, pabor ang Department of the Interior and Local Government o DILG na bigyan na ng suweldo, i-professionalize at taasan pa ang kuwalipikasyon para maging barangay officials.

Ayon kay DILG Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya, ginagampanan na rin ng barangay officials ang tatlong pangunahing governmental functions gaya ng ehekutibo, lehislatibo at hudikatura, kaya’t dapat na rin aniyang itaas ang kuwalipikasyon at magkaroon ng professionalization sa barangay governance setup.

Dapat din aniyang hindi lamang honoraria, kundi sweldo na, ang natatanggap ng mga ito.

Samantala, wala nang plano ang DILG na palawigin pa ang May 10 deadline na ibinigay nito sa mga local government unit para tapusin ang pamamahagi ng cash subsidy sa ilalim ng Social Amelioration Program ng pamahalaan.

Matatandaang hanggang April 30 lamang ang unang deadline na ibinigay ng DILG ngunit pinalawig pa ito ng hanggang May 10.