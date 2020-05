NDBC BIDA BALITA (May 12, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. MGA GUMAGALING na COVID-19 patients sa bansa, patuloy na dumarami!

2. Mahigit isang libong pamilya, nagsilikas dahil sa rido, naghihirap ngayong Ramadhan sa evacuation centers

3. Magnanakaw ng motorsiklo, patay sa shootout sa Polomolok, South Cotabato

4. Makilala LGU, nilinaw na ligtas kainin ang bigas na kanilang ipinamimigay mula sa NFA- North Cotabato

5. Globe at DOST, naglunsad ng COVID Symptom Reporting Service.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

NADAGDAGAN PA ang mga gumaling sa Corona Virus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas hanggang kahapon ng hapon.

Sa record ng Department of Health o DOH, umaabot na sa one thousand, 999 ang mga gumaling sa naturang sakit matapos na madagdagan kahapon ng 75 ang total number of recoveries sa bansa.

Habang may naitala namang pitong panibagong mga nasawi sa COVID-19 kaya umakyat pa sa 726 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19.

Samantala, sa ngayon ay umaabot na sa 11 thousand and 86 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas at pinakarami pa rin dito ay naitala sa National Capital Region.

Sa region 12 naman, WALA PA RING naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon sa loob ng mahigit isang linggo.

Sa record ng DOH 12, mayroon pa ring 16 na confirmed COVID 19 cases ang rehiyon kung saan 14 sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Sa kabuuan ay nakapagtala ng 420 suspect cases at tatlong probable cases ng COVID-19 ang rehiyon hanggang kahapon ng hapon.

29 sa mga suspect case na ito ang nasawi gayundin ang tatlong probable cases habang hinihintay ang resulta ng kanilang COVID-19 test.

Sa Bangsamoro region, nasa 11 ang confirmed COVID-19 cases; apat ang nasawi habang pitong mga pasyente naman ang gumaling.

Meroong 281 suspect cases at anim na probable cases ang pinakamarami rito ay mula sa mga lalawigan ng Sulu at Basilan base sa record ng BARMM Ministry of Health hanggang May 10.

Pinakamaraming confirmed COVID-19 cases pa rin ang naitala sa Lanao del Sur na umaabot sa siyam katao.

-0-

ABOT NA SA MAHIGIT isang libong pamilya mula sa tatlong barangay ng Pikit, North Cotabato ang nagsilikas sa kalapit mga barangay kasunod ng bakbakan ng dalawang naglalabang pamilya na mga kasapi ng MNLF at MILF.

Sinabi ni Pikit Mayor Sumulong Sultan ang mga bakwit ay pawang mga Muslim mula sa Barangay Balongis, Nuangan at Balatican.

Noong linggo ay sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng mga malalaking pamilyang Muslim na merong rido dahil sa agawa sa lupa kayat napilitan ang mga residente na lumikas. Hirap ang mga ito dahil lahat ay nag-pupuwasa.

Ayon kay Pikit municipal social welfare officer Imelda Balios, pansamantalang nanunuluyan ang mga apektadong pamilya sa Barangay Batulawan elementary school, Dalengawen elementary school, Fort Pikit, Cotabato foundation college, Katakacan at Balabak. May mga bakwit din sa Galakit at Linandangan, pawang sakop ng Pagalungan, Maguindanao.

Nalulungkot naman si Board Member Dulia Sultan sa sinapit ng kanyang mga kabarangay at nanawagan sa militar at pulisya na resolbahin ang problema dahil hirap ang mga bakwit ngayong sila ay naka-fasting.

Ayon kay Lt. Colonel Edgardo Vilchez Jr, tagapagsalita ng Joint Task Force Central sa isang panayam sa radyo na humupa na ang bakbakan ng naglalabang pamilya sa Balongis, Pikit, Cotabato. Gumagawa na rin aniya ng hakbang ang militar sa pakikipagtulungan ng MILF upang manumbalik ang normalcy sa lugar.

-0-

SIYAM NA mga motorista ang nadakip kahapon ng Composite Quarantine Team ng Cotabato city LGU.

Nilabag kasi ng mga ito ang Odd-Even Number Scheme na kabilang sa Traffic Control Measures na ipinatutupad ng City LGU sa pamamagitan ng Executive Order No. 343 ni city mayor Cynthia Guiani.

Sinabi ni Composite Quarantine Team Vice Chair Rolen Balquin na pinatawan ng multang 500 pesos ang mga violator at sasailalim din ang mga ito sa tatlong oras na seminar.

Samantala, apat na mga motorista din ang nahuli dahil sa illegal parking, walang side mirror at pagmamaneho ng walang driver’s license.

Lima katao naman ang hinuli dahil sa paglabag sa Social distancing, hindi pagsusuot ng face mask at walang dalang quarantine pass.

Kaugnay nito ay muling nagpaalala si Balquin sa mga mamamayan ng lungsod na sumunod sa General Quarantine Guidelines para maiwasan ang abala.

Aniya, mas mabuting manatili sa mga bahay at gamitin lamang ang quarantine pass sa pagbili ng mga pagkain at gamot at kapag may mga importanteng gagawin sa labas.

-0-

UMAABOT sa 500 mga pamilya ang apektado ngayon ng nagpapatuloy na bakbakan ng mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF sa Barangay Balongis, Pikit, North Cotabato

Sinabi ni Joint Task Force Central Spokesperson, Lt. Col. Edgardo Vilchez Jr. na sumiklab ang gulo sa pagitan ng dalawang mga armadong grupo noon pang May 7.

Pero paglilinaw ng opisyal, personal ang girian ng magkabilang panig at walang kinalaman ang MNLF at MILF bilang mga organisasyon.

Ayon kay Vilchez, kamakalawa ay bahagyang natigil ang palitan ng putok ng magkalabang mga grupo matapos na mamagitan ang Coordinating Committees on the Cessation of Hostilities o CCCH at Adhoc Joint Action Group o AHJAG.

Tiniyak naman ni Vilchez na may ginagawang hakbang ang pamahalaan at maging ang mga pinuno ng MILF at MNLF para ayusin ang gulo at tuluyang makabalik sa kanilang mga tahanan ang mga bakwit.

Nabatid na taong 2013 pa nagsimula ang away ng dalawng grupo dahil sa away sa lupa, pulitika at personal na dahilan.

-0-

HINIMOK ngayon ng Malakanyang ang publiko na ireklamo sa PNP-Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga opisyal ng barangay na humihingi ng kapalit para makuha ang cash aid sa Social Amelioration Program o SAP.

Ayon kay Presidential spokesperson Harry Roque, bahala na ang PNP-CIDG sa paghuli sa mga pasaway na opisyal ng barangay.

Mahalaga aniyang maturuan ng leksyon ang mga tiwaling barangay official.

Sinabi naman ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na sa ngayon ay ini-imbestigahan na ng PNP-CIDG ang nasa 183 barangay officials dahil sa umano’y korapsyon sa pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng SAP.

Ayon kay Año, bumuhos ang mga reklamo sa hotlines ng kagawaran at DSWD makaraang ianunsiyo ni Pangulong Duterte ang pagbibigay ng P30,000 na cash reward sa mga magsusumbong ng mga tiwaling barangay official.

Hindi aniya titigil ang pulisya sa pag-aresto sa mga tiwali at mandarambong na opisyal ng barangay.

Hindi naman isinapubliko ng kalihim ang mga pangalan ng 183 barangay officials dahil patuloy pa aniya ang isinasagawang imbestigasyon sa mga ito.

-0-

ISANG BALA ng ROCKET-PROPELLED GRENADE o RPG ang natagpuan sa loob ng basurahan sa Gonzalo Javier Street, Barangay Rosary Heights 7, Cotabato City

Sinabi ni Police Station 2 commander, Police Capt. Rustom Pastolero na pasado alas nuebe ng gabi kamakalawa nang matagpuan ng payong-payong driver na si Darwin Kamensa ang naturang granada habang nagtatapon siya ng basura.

Agad namang nagsumbong si Kamensa sa kanilang mga tanod na agad ding tumawag ng mga pulis.

Hawak na ngayon ng mga otoridad ang natagpuang pampasabog habang palaisipan pa sa pulisya kung paano napunta sa lugar ang naturang bala ng isang anti-tank weapon.

-0-

Makilala LGU, nilinaw na ligtas kainin ang bigas na kanilang ipinamimigay mula sa National Food Authority o NFA- North Cotabato

Agad na nagsagawa ng beripikasyon ang National Food Authority o NFA North Cotabato matapos makatanggap ng reklamo hinggil sa umano’y hindi magandang kalidad ng bigas na natanggap ng ilang pamilya sa Makilala, Cotabato Province.

Ayon kay Makilala COVID-19 spokesperson Lito Canedo, mismong si Dennis Flores na siyang quality assurance officer ng NFA- Cotabato ang nanguna sa pagberpika kung ligtas na kainin ng mga mamamayan ang kanilang natanggap na bigas. Una ng nakatanggap ng reklamo ang himpilan ng Radyo BIDA hinggil sa hindi magandang kalidad ng bigas ang natanggap ng ilang pamilya.

Ang nasabing stock na bigas ay bahagi lamang ng 500 sacks na binili ng LGU noong buwan ng Abril. Ayon kay Flores, bagamit medyo may pagka-brownish na ang kulay ng bigas na nabili ng Makilala LGU sinisiguro nitong hindi old stocks ang kanilang ibinigay. Makakatanggap ng bigas at canned goods ang mahigit sa 26, 000 na pamilya mula sa bayan.

-0-

Kidapawan City Agriculture office, patuloy ang ginagawang Vegetable gardening contest upang mahikayat pa ang publiko na mag "Stay at home"

Patuloy pa ang isinagawang vegetable gardening contest ng Agriculture office ng Kidapawan City na may pamagat ‘Magpuyo sa Balay, Mananom og Gulay’.

Ito ay bilang pagbibigay pagkakaabalahan sa mga mamamayan ngayong umiiral ang general community quarantine at bilang pagsusulong na rin sa paggugulayan bilang paraan ng pagtataguyod sa aspeto ng food security. Lahat ng entry ay galing sa mga vegetable seed na pinamigay ng Office of the City Agriculturist; Ipadala ang entry na litrato ng bawat gulay sa official Facebook page na City Government of Kidapawan sa pamamagitan ng private message.

Ilakip ang inyong pangalan, address, at contact number. Kailangan ding magpadala ng kanyang selfie ang gardener habang siya ay nasa kanyang gulayan.

Ipadala ang entries bago mag alas tres ng hapon para sa judging sa susunod na araw; Isa ang mananalo kada araw mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga hindi mananalo ay maaaring makasali muli pagkalipas ng isang linggo; May weekly winner na pipiliin mula sa mga daily winner;

Ang mga daily winner at weekly winner ay makatatanggap ng cash prize; Sa ikaapat na linggo, lahat ng daily winner ay magpapadala ng bagong litrato ng kanilang vegetable garden at mula dito ay pipiliin ang monthly winner na makatatanggap ng plaque of recognition at;

Ang magiging kampyon ay pipiliin ng Office of the City Agriculturist sa pamamagitan ng personal na pagdalaw sa mga vegetable garden. Kabilang naman sa mga panuntunan ay 25 percent para sa creativity, resourcefulness, at ingenuity, 25% sa aesthetics at garden arrangement, 25% sa plant health, at 25% sa affordability.

Ang mga daily winner ay makatatanggap ng P500 samantala ang weekly at monthly winners naman ay mabibigyan ng P1,000 at P5,000. Ang vegetable garden contest ay magtatagal hanggang Hunyo 26, 2020.

-0-

Online Enrollment ng mga mag-aaral para ngayong school year, sinimulan na sa Kidapawan City

Sinimulan na ng ilang paaralan sa Kidapawan City ang online enrollment ng mga mag-aaral para sa school year 2020-2021. Sa Kidapawan City National Highschool na isa sa mga pinakamalaking paaralan sa lungsod, ang online enrollment ay para sa mga incoming Grade 11 at Grade 12, Transferees, Balik Aral, ALS at Pept Passers.

Ayon kay Dr. Rose Lonzaga ang principal ng KCNHS, ang dating mga mag-aaral naman ay e-enroll na lamang ng kanilang dating advisers pero kailangan may confirmation din mula sa mga magulang. Ayon kay Lonzaga, inaasahang bababa rin ang enrollment rate ng mga mag-aaral ngayon dahil sa COVID-19 crisis.

May ilang magulang kasi na nagpahayag ng kabahala para sa kanilang anak dahil na rin sa banta ng nakakamatay na virus.

Pero sa Kidapawan City Division, modified blended module ang gagamiting systema sa pag-aaral o pamamaraan ng pagtuturo sa mga estudyante. Pero ang kanilang magulang na ang kukuha ng kanilang module upang hindi na kailangang lumabas pa ng bahay ang kanilang mga anak. Plano din ng Division Office na magsagawa ng seminar at trainings para sa mga guro hinggil sa magiging new normal ngayongs school year habang may kinakaharap pang krisis dulot ng COVID-19.

-0-

Central Mindanao Airport sa Mlang, North Cotabato maaaring sa unang quarter pa sa susunod na taon magbubukas ayon sa gobernadora

Posibleng sa unang quarter na sa taong 2021 magiging operational na ang Central Mindanao Airport sa Tawan-tawan, Mlang North Cotabato matapos na maantala dahil sa COVID-19 pandemic. Ito ang sinabi sa Radyo Bida ni North Cotabato Governor Nancy Catamco. Nabatid na una nang sinabi ni Catamco na Disyembre sana ngayong taon ay makakapagpalipad na ng kauna-unahang commercial flight ang Mlang

Airport pero dahil hindi pa normal ang takbo ng pamamahala ng gobyerno ay mababalam ang pagbubukas nito. Dagdag pa ng gobernadora na nahinto ng dalawang linggo ang konstruksyon ng naturang paliparan matapos isailalim sa enhanced community quarantine ang lalawigan.

Pero sa ngayon aniya ay nagpapatuloy ang pagsasagawa ng runway at fencing ng airport. Hinihintay na lamang ngayon ang karagdagang humigit-kumulang 70-million pesos na pondo na ido-download mula sa Department of Transportation o DOTr kung saan ilalaan ito sa runway expansion, renovation ng old terminal building at mga hindi pa nabayarang landowners.

Samantala, sakaling matapos na ng Task Force Airportang problema sa mga dokumento, pagsasamahin na ang mga ito bago pormal na ma iturn-over sa DOTr.

-0-

\Magnanakaw ng motorsiklo patay sa shootout sa Polomolok, South Cotabato

Inaalam pa ng mga pulisiya ang pagkakakilanlan ng isang suspect sa pagnanakaw ng isang motorsiklo na nasawi dahil umano sa shootout sa Polomolok, South Cotabato. Ayon sa Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Major Alex Joe Orcajada, gumanti ang mga pulis sa suspek na unang bumaril kanila.

Ito ay habang hinahabol sa barangay Pagalungan sa nasabing bayan matapos isumbong ng isang concerned citizen ng pagtangay nito sa kanyang motorsiklo. Ang di pa rin kilalang suspek ay dead on arrival nang dalhin ng Municipal Rescue Team sa Polomolok Municipal Hospital. Sanhi ito ng mga tinamong matinding mga tama ng bala ng baril.

Nakuha ng mga pulis sa mismong suspek ang isang pakete ng pinaghihinalaang shabu, bala ng 5.56 mm na baril at cellphone. Narekober naman ng mga kasapi ng Scene of the Crime Operatives ng PNP sa pinangyarihan umano ng shootout ang isang homemade pistol, at motorsiklo na nakarehistro sa isang Randy Combatir ng Barangay Cannery Site, Polomolok.

Ang nasabing motorisklo ay tinangay umano ng napaslang na suspek habang nakaparada sa tapat ng isang botika sa Poblacion, Polomolok.

-0-

Bangkay ng lalaki natagpuan sa isang bangin sa Tupi, South Cotabato

Kinilala ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Virlen Pampolina ang natagpuang bangkay sa Barangay Lunen, Tupi, South Cotabato na si Pedro Paray, 50 years old nakatira din sa nasabing lugar.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na nung huling gabing nakita buhay ang biktimang si Paray pumunta ito sa bahay ng isang Bryan Yangon, 28 years old na pinagsalitaan ito ng hindi maganda.

Iginagalit umano ito ni Yangon at pinagtataga ng “lagaraw” ang biktimang si Paray. Nakita na lamang ng concerned citizen ang bangkay nito na tinakpan ng mga dahon ng saging sa ilalim ng may tatlumpung metrong lalim ng bangin sa kanilang lugar.

Ang suspek naman sa pagtaga at pagpatay nasabing biktima na si Yangon na tumakas matapos ang krimen ay pinaghahanap pa ng mga pulis.

-0-

Provincial School board ng South Cotabato naglaan ng pondo para sa patuloy na pagaaral ng mga bata sa kabila ng krisis sa COVID-19.

Inilaan ng provincial school board ng South Cotabato ang 5.4 million pesos na bahagi ng Special Education Fund o SEF nito para sa mga programa kontra COVID-19. Layon nito na matiyak ang pagpapatuloy ng pagaaral ng mga bata sa lalawigan. Ito ay ayon kay Deped South Cotabato Schools Division Superintendent Ruth Estacio. Ayon kay Estacio, ang nasabing halaga ay ibibili ng tatlumput anim na mga digital duplicator.

Ang mga ito ay ipamimigay ng Deped sa mga school districts para maimprinta bilang learning modules. Ang modular learning kasi ang isa sa mga istratihiya na ipatutupad ng Deped South Cotabato para malimitahan ang mga bata sa bawat classroom sa pagbubukas ng klase.

Ayon kay Estacio habang nasa silid aralan kasi ang may sampu hanggang labinlimang mga estudyante, ang iba naman ay magaaral sa pamamagitan ng module. Paliwanag ni Estacio kailangan ng Deped ang digital duplicators dahil sa maramihang printing ng learning modules.

Inutusan na rin ni Estacio ang mga school principal na maglaan ng pondo para pambili ng ng stocks ng maraming papel para sa module reproduction. Sinabi ni Estacio na ang nire-align na pondo ay laan sana sa mga sports activities ng Deped na kinansela dahil sa COVID-19 pandemic.

Ayon naman kay Deped 12 Regional Director Allan Farnazo, naging posible ang re-alignment ng SEF kasunod ng pag-revised na mga panuntunan sa pagamit nito ng Deped, Department of the Interior and Local Government at Department of Budget and Management.

-0-

Tacurong Mayor hiniling na rin sa DOH ang agarang pagtatayo ng COVID-testing facility sa region 12

Umapela si Tacurong City Mayor Angelo Montilla sa Department of Health o DOH na madaliin ang pagpapatayo ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 testing laboratory sa Soccksargen. Ito ay ipinaabot ni Montilla sa DOH sa pamamagitan ng Laging Handa Network Briefing ni PCOO Secretary Martin Andanar kahapon.

Ipinahayag ni Montilla na ito, ay bilang paghahanda na rin sa paguwi sa Tacurong ng maraming mga Overseas Filipino Worker at stranded na mga mamamayan nito sa Metro Manila. Ayon kay Montilla bagama’t obligado ang mga ito na sumailalim sa 14-day quarantine sa kanilang pagdating, iba sa kanila ay maaring kailangang isailalim sa COVID-19 testing.

Naniniwala ang nasabing alkalde na magpapabilis sa pag-release ng resulta sa COVID-testing ang pagkakaroon ng laboratoryo para dito ng Soccksargen. Sa ngayon kasi ayon sa alkalde ang swab sample ng mga COVID-19 suspect sa Tacurong at iba pang bahagi ng rehiyon ay ipinadadala pa sa Southern Philippines Medical Center o SPMC sa Davao City. Kadalasan ayon kay Montilla aabutin pa ng limang araw bago makuha ang resulta sa COVID-testing sa SPMC.

Sinabi ni Montilla na bagama’t may inihanda ng isolation facility ang lokal na pamahalaan para sa mga OFW at stranded na mga mamamayan nito , mas mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng COVID-19-testing laboratory sa rehiyon.

Ayon naman sa DOH sa ngayon ang region 12 ay may dalawang mga health facility na nasa stage 3 na ng accreditation process at licensing para sa COVID-19testing laboratory. Ang mga ito ay ang Cotabato City Regional and Medical Center sa Cotabato City at Dr. Arturo P. Pinggoy Medical Center sa Koronadal City nakapag-comply na sa mga rekomendasyon ng team ng DOH na nagsagawa ng on-site assessment sa mga ito.

-0-

Mga mamamayan sa Gensan na hindi nakinabang sa SAP ng DSWD mabibigyan ng tig 5,000 pesos ng lokal na pamahalaan

Naglaan ng limampung milyong piso ang lokal na pamahalaan ng General Santos City para sa mga mahihirap nitong mga mamamayan na hindi nakatanggap ng pinansiyal na tulong mula sa Social Amelioration Program o SAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.

Ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera sa ngayon ay bumubuo na sila ng mga mekanismo kung papaano pipiliin ang mga posibleng benepisyaryo.

Ipinahayag nito na bawat benepisyaryo ay makatanggap ng tig limang libong piso. Pipiliin ang mga ito depende sa kanilang mga pangangailangan. Target naman ng Gensan LGU na makinabang sa supplemental SAP ang may sampung libong mga pamilya sa lungsod.

Dinagdag din ng alkalde na maari ring madagdagan ang pondo para dito kapag mapinalisa na ang listahan ng mga benepisyaryo. Kaugnay nito, sinabi naman ni Gensan Administrator Arnel Zapatos na nagsasagawa sila ngayon ng field validation para malinis ang listahan ng SAP beneficiary sa dalwamput anim na mga barangay sa lungsod.

Sinabi nito na inaalam nila ang mga family heads at iba pang indibidwal na kahit hindi kwalipikado ay nalakip sa SAP beneficiary. Ayon naman kay Gensan City Social Welfare and Development Officer Rebecca Magante may ilang mga SAP beneficiary na hindi nagsabi sa totoo sa early profiling. Inihalimbawa nito ang kaso ng isang kawani ng pamahalaan na nalakip sa mga SAP beneffeciary.

Ito ay matapos ilagay ang trabaho nito bilang tricycle driver. Binigyan diin ni Magante na makakasuhan ang sinumang benebisyaryo na naglagay ng maling impormasyon sa SAP form.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Sa pamamagitan ng text message o SMS maari nang mag-report ang publiko kung sila ay nakararanas ng sintomas ng COVID-19.

Ito ay makaraang ilunsad ng Globe Telecom ang TanodCOVID na isang SMS Symptom Reporting Service.

Ito ay sa pakikipagtulungan sa Department of Science and Technology (DOST) – Philippine Council for Health Research and Development (PCHRD).

Ayon sa Globe, layunin ng SMS-based self-reporting platform na TanodCOVID na mas mapaigting pa ang kapasidad ng bansa sa pag-trace ng suspected COVID-19 cases.

Ang programa ay binuo ng Ateneo Center for Computing Competency and Research (ACCCRe) ng Ateneo de Manila University.

Ang mga residente na nakararanas ng sintomas gaya ng ubo, lagnat, hirap sa paghinga at ba pa ay maaring magbigay impormasyon sa kanilang local health officials sa pamamagitan ng text.

Ang Globe ay magbibigay sa kanilang LGU partners at constituents ng access sa TanodCOVID nang walang mobile charges.

Sa ngayon available na ang serbisyo sa ilang lugar gaya ng Malabon City at Mandaluyong City, munisipalidad ng Maigo sa Lanao del Norte, Puerto Galera at Bongabong sa Oriental Mindoro, San Jose sa Romblon, Jabonga, Agusan del Norte, at Valencia City, Bukidnon.

Pinaiimbestigahan ni Presidential son at Davao City Rep. Paolo Duterte sa Kamara ang mga sinasabing paglabag ng broadcast giant na ABS-CBN sa prangkisa nito.

Base sa House Resolution No. 853 na inihain ni Duterte kasama sina House committee on accounts chairman Abraham Tolentino at House committee on appropriations chairman Eric Yap, nais ng mga ito na magsagawa ng pagdinig ang House Committee on Legislative Franchises.

Nakasaad sa resolusyon na itinuloy ng ABS-CBN ang operasyon ng pay-per-view channel sa pamamagitan ng free-to-air signals sa kabila ng utos ng National Telecommunications Commission na itigil ito habang wala pang guidelines.