NDBC BIDA BALITA (May 13, 2020)

1. REGION 12 at BARMM, itinuturing nang low risk areas ng National Inter-Agency Task Force kaya hindi na umano isasailalim sa community quarantine simula May 16.

2. MAG BAKWIT ng Pikit, North Cotabato at Pagalungan, Maguindanao na naipit sa tensyon sa pagitan ng mga Moro Front, mas pinili pa ring mag-ayuno ngayong Ramadan

3. Liquidation ng pondo sa SAP cash assistance, ipinaalala ng DSWD 12 sa mga local government unit ng rehiyon

4. BILANG ng mga gumaling sa COVID-19 sa buong bansa, dumarami pa!

ANG DETALYE NG MGA BALITA

HIGIT dalawang libo na ang gumaling sa Corona Virus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas base sa record ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon.

Ayon sa DOH, umaabot na sa two thousand, 106 ang mga gumaling sa naturang sakit matapos na madagdagan kahapon ng isang daan at pito ang total number of recoveries sa bansa.

Habang may naitala namang 25 panibagong mga nasawi sa COVID-19 kaya umakyat pa sa 751 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19.

Samantala, sa ngayon ay umaabot na sa 11 thousand and 350 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas at pinakarami pa rin dito ay naitala sa National Capital Region.

Sa region 12 naman, WALA PA RING naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon sa loob ng mahigit isang linggo.

Sa record ng DOH 12, mayroon pa ring 16 na confirmed COVID 19 cases ang rehiyon kung saan 14 sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Sa kabuuan ay nakapagtala ng 427 suspect cases at tatlong probable cases ng COVID-19 ang rehiyon hanggang kahapon ng hapon.

29 sa mga suspect case na ito ang nasawi gayundin ang tatlong probable cases habang hinihintay ang resulta ng kanilang COVID-19 test.

Sa Bangsamoro region, nasa 11 ang confirmed COVID-19 cases; apat ang nasawi habang pitong mga pasyente naman ang gumaling.

Meroong 281 suspect cases at anim na probable cases ang pinakamarami rito ay mula sa mga lalawigan ng Sulu at Basilan base sa record ng BARMM Ministry of Health nitong May 10.

Pinakamaraming confirmed COVID-19 cases pa rin ang naitala sa Lanao del Sur na umaabot sa siyam katao.

ITINUTURING na ng National Inter-Agency Task Force o IATF for the Management of Emerging Infectious Diseases ang buong region 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM bilang mga low risk area.

Kaya base sa Resolution No. 35 ng IATF na inilabas kamakalawa, simula sa May 16 ay hindi na umano isasailalim sa community quarantine ang mga lalawigan ng North Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, General Santos city at Cotabato City.

Ganundin ang mga lalawigan ng Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at maging ang 63 mga barangay sa North Cotabato na sakop na ngayon ng BARMM.

Gayunman, pinaalalahanan ng IATF ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad pa rin ng minimum health standards at precautionary measures gaya ng physical distancing at pagsuot ng face masks.

Binibigyan naman ng IATF ng hanggang ngayong araw ang mga probinsya, highly-urbanized cities at independent component cities na umapela kung sa palagay nila ay kailangan pang magpatupad ng community quarantine sa kani-kanilang mga lugar.

MULING BINUKSAN kahapon ang Parang District Hospital at pinasinayaan din ang COVID 19 Isolation Facility sa naturang ospital sa Parang, Maguindanao.

Pinangunahan ni Parang mayor Cahar Ibay ang aktibidad kasama sina Maguindanao Gov. Bai Miriam Mangudadatu at BARMM Health Minister Dr. Safrullah Dipatuan.

Nangako naman si Dipatuan na hindi lamang gagamiting Isolation Facility ang naturang ospital dahil pagkatapos anya ng COVID 19 Pandemic ay maghahain siya ng panukalang batas sa Bangsamoro Transition Authority para pondohan ang operasyon ng ospital.

Ayon pa kay Dipatuan, may nakalaan ng pondong 3.8 million pesos para sa Parang District Hospital.

Pero naniniwala ang health minister na kukulangin ito para sa mga pangangailangan ng isolation facility.

Kaya ayon kay Governor Mangudadatu, makikipag-ugnayan ito sa BARMM Ministry of Health para sa karagdagang pondo at health workers ng ospital.

Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni mayor Ibay sa Maguindanao provincial government at BARMM Ministry of Health dahil sa muling pagbubukas ng ospital sa Iranun district.

Nabatid na umaabot sa 30 ang bed capacity ng nasabing ospital at halos kumpleto na rin ang mga pasilidad, kagamitan, mga gamot at medical equipment nito bilang isang Isolation Facility.

PATAY ang isang retiradong pulis sa pamamaril sa Parang, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si SPO4 Delioso Sanday, 62 anyos, may asawa at taga Sitio Ronda, Barangay Gadungan Parang, Maguindanao.

Sa report ng Parang PNP, nakaupo lamang ang biktima sa harap ng kanyang tahanan nang lapitan at pagbabarilin ng mga suspek gamit ang cal.45 pistol.

Mabilis namang tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo matapos gawin ang krimen.

Dead on the spot si SPO4 Sanday nang magtamo ng mga tama ng bala sa ulo at dibdib.

Samanatala, nadakip din ng mga otoridad ang tatlong mga suspek na kamag-anak din umano ng biktima.

Nakilala ang mga ito na sina Mentang Sanday Usman, 31, Aded Usman, 28 at Basir Makatanong 35, na mga residente ng Barangay Sagasab, Parang.

Alitan umano sa lupa ang motibo sa pamamaslang sa biktima na ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad.

KALABOSO ang isang lalaki matapos mahuli ng mga otoridad sa ikinasang buy bust operation kahapon ng umaga sa Santa Maria Street, Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City.

Nakilala ang suspect na si Benedict Abrenica Dumdum, 24 years old at taga Barangay Rosary Heights 2 ng lungsod.

Sinabi ni Police Station 3 commander, Police Major Theng Bacal na nakuha nila mula sa suspek ang dalawang mga pakete na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu at nabawi rin mula sa kanya ang marked money na ginamit sa operasyon.

Samantala, arestado rin ang pangatlo sa wanted list ng City PNP na may kinakaharap na kasong Frustrated Murder pasado alas kwatro ng hapon kahapon sa Purok 3, Barangay Bagua 3.

Sinabi ni Police Station 1 commander, Police Major Glenn Mar na nadakip ang suspek na si Abduladziz Talusob Macalunas, 28 anyos na isang habal-habal driver, sa isinagawa nilang Manhunt Operation katuwang ang PNP BARMM at 1401ST Regional Mobile Force Company.

Sa kabilang dako naman, hinuli rin ng mga otoridad ang isang lalaking nahaharap sa kasong sexual abuse sa Purok Sibuyan, Mother Barangay Rosary Heights ng syudad.

Kinilala ng pulisya ang suspek na si DATU NOT PADIAN, bente anyos na isang Backhoe Operator na dinakip ng mga otoridad sa kanilang tahanan pasado alas kwatro ng hapon kamakalawa.

Dinakip si Padian ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Jugde Annabelle Piang ng 12th Judicial Regional, Branch 15, Cotabato City.

Mahigit pitong libo na mga nagregister sa Task Force Sagip Stranded North Cotabatenos, pinagsisikapang tulungang agad na makauwi ng Task Force Team

Umabot na sa higit pitong libo na stranded Cotabatenos ang nakapagregister online sa Task Force Sagip Stranded ng North Cotabato Provincial Government.

Ito ay batay sa pinahuling datus ng Task Force Team kahapon. Ayon kay Provincial COVID-19 spokesperson Philbert Malaluan, bukod dito tumaas din ang bilang ng mga nakaquarantine ngayon sa Provincial Border Checkpoint sa Old Bulatukan, Makilala Cotabato.

Ayon kay Malaluan, dahil may ilan pa rin mga nagbabakasaling makapasok sa lalawigan na na walang wastong koordinasyon o hindi pa nakumpleto ang dokumento na kailangan ng Task Force Team. Pinagsisikapan naman ng Provincial Government na agad makakauwi ang susunod na batch ng mga na stranded sa ibat-ibang panig ng bansa kung nasunod na ang lahat ng requirements.

Para sa mga Overseas Filipino Worker at Seafarer kailangan lamang na makapagpresenta ng PCR Negative Test result.

Samantala, bumuo na rin ng Task Force Group ang bawat bayan at lungsod sa Cotabato Province upang mas mapabilis ang pagtulong sa pag coordinate ng kanilang mga stranded na mamamayan. Pero kailangan pa rin na makipag-ugnayan ang bawat LGU sa Provincial Task Force.

Illegal duplicators ng mga Quarantine Pass sa Makilala, Cotabato Province, papatawan ng penalidad ayon sa LGU

Matapos na makatanggap ng ulat hinggil sa illegal duplication ng paggamit ng Quarantine Pass sa Makilala Cotabato, agad na pinalitan ng Emergency Operations Center for COVID-19 crisis ng bayan ang kanilang pass. Kahapon ay sinimulan na ang distribusyon ng Quarantine pass sa mga mamamayan ng bayan. Ito ay may safety features upang hindi na magaya pa.

Nasa tatlong daang passes naman kada araw ang ilalabas ng EOC upang malimitahan ang pagpasok ng mga tao sa kanilang tanggapan at upang mapanatili ang kaayusan at maipatupad ang physical distancing kontra COVID-19.

Kailangan lamang dalhin ang lumang AMQ ID pass upang mapalitan ng bagong pass na maaring gamitin sa panahon na lalabas ng bahay o kung papasok ng Kidapawan City.

Kailangan din na isulat sa likurang bahagi nito ang miyembro ng pamilya na nasa 21 hanggang 59 years old. Ito na ang gagamitin ng Makilala LGU hanggang sa matapos ang Community Quarantine sa buong probinsya. Pinaalalahanan naman ang publiko na ang sinumang mamonitor ng illegal production o duplication ay may karampatang parusa kung kayat huwag ipaphotocopy o ipahiram sa iba.

Ilang mga bakwit ng Pikit, North Cotabato at Pagalungan, Maguindanao na naipit sa tensyon sa pagitan ng mga Moro Front, mas pinili pa ring mag-ayuno ngayong buwan ng Ramadan

Ilang mga bakwit na residente ng Pikit, North Cotabato at Pagalungan, Maguindanao ang pinili pa ring mag-ayuno ngayon buwan ng Ramadan sa kabila ng hirap at panananatili sa evacuation center matapos na maipit sa sumiklab sa gulo sa pagitan ng MILF at MNLF sa Pikit, North Cotabato nitong weekend.

Bagamat humupa na ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo, sinabi naman ni Pagalungan Vice-Mayor Abdilah Mamasabulod na patuloy ngayon ang kanilang pamamahagi ng relief packs lalo na sa halos kalahating libong bakwit ng bayan na takot pa ring bumalik sa kanilang mga tahanan.

Habang ayon naman kay Pikit Mayor Sumulong Sultan, parehong ayuda rin ang patuloy na ipinamimigay ng LGU sa natitirang mga bakwit ng nasabing bayan. Nabatid na ilan sa mga ito ay nagsiuwian na sa kanilang mga pamamahay kahapon.

Samantala, ilan namang mga bakwit sa evacuation center ng Pikit at Pagalungan ang naka-usap ng news team, ay nag-aayuno pa rin habang tinitiis ang hirap sa evacuation center at tila hindi na alintana ang banta ng COVID-19. Naniniwala kasi ang mga ito na panandalian lamang aniya ang nasabing sitwasyon at hanggat makakaya pa ay tatapusin ng mga ito ang fasting o puasa.

Hindi rin nagkulang ang mga LGU officials ng bayan sa pagapapa-alala sa mga ito kahit na mahirap ipatupad ang physical distancing ngayong may banta pa rin ng coronavirus disease.

Sa ngayon ay wala pang go-signal mula sa Pagalungan LGU kung kailan maaaring makauwi ang mga bakwit ng barangay Galakit sa kanilang mga tahanan kahit na pumagitna na ang MILF-CCCH, AHJAG at 602nd Brigade.

Pinasiguro naman ni Vice-Mayor Mamasabulod na kahit nasa evacuation center ang ilang mga bakwit at nasa maayos pa rin ang kalagayan ng mga ito ay sapat ang tubig at pagkain lalo na sa mga hindi kayang mag-ayuno.

Pamimigay ng Couple’s Pass na gagamitin upang maka-angkas sa motorsiklo limitado lamang sa mga mag-asawa ayon sa Kidapawan City government

Sinimulan na nitong lunes ang pamimigay ng couple’s pass na siyang gagamitin upang maaaring maka-angkas sa motorsiklo ang mga mag-asawa sa lungsod ngayong umiiral pa rin ang general community quarantine.

Nilinaw naman ni Kidapawan City Information Officer Atty Paolo Evangelista na ang iniisyung couple’s pass ay para lamang sa lahat ng mga legal na mag-asawa na siyang iprepresenta sa mga COVID control points. Dagdag pa ng batang Evangelista na ang nasabing hakbang ay test-run pa lamang ng city government kaya’t limitado pa lamang ang inisyung couple’s pass.

Sa ngayon kasi nasa 500 pa lamang ang inilabas ng city government pero ayon sa opisyal, pagkatapos ng nasabing test-run ay aasahan naman na susunod na mabibigyan ang mga mag live-in partner. Sinabi rin nito na sa mga mag-asawang nais kumuha ng couple’s pass ay makipag-ugnayan lamang sa kanilang barangay.

Samantala, sinabi naman ni Barangay Poblacion Kapitan Arnold Sumbiling na tanging Marriage Contract at OR/CR lamang ang ipe-presenta upang makakuha ng couple’s pass.

Nabatid na dati ay tanging mga medical frontliners lamang ang exempted sa ‘no backride policy’, pero sa ngayon ay pinapahintulatan na ang lahat ng mga mag-asawa sa lungsod

Mag-ama patay sa vehicular crash sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang mga biktimang nasawi sa vehicular crash na sina Carlo Masaglang, 23 years old, driver ng motorsiklo at ama na angkas nito na si Nesto Masaglang, 48 years old.

Ang magamag mga biktima ay pawang mga nakatira sa Camalian, Davao Del Sur. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na ang mga biktima ay tumilapon sa national highway sa Barangay Crossing, Palkan, Polomolok, South Cotabato.

Ito ay matapos mabangga ng nakasunod na kotse nang pumihit pakaliwa ang sinakyan nilang motorsiklo habang binabaybay ang daan mula Poblacion, Polomolok patungong Koronadal City.

Ang mga biktima na pawang nagtamo ng matinding mga sugat sa iba’t ibang parte ng kanilang mga katawan ay agad na binawian ng buhay. Dahil sa lakas ng pagkakabangga nasunog pa ang sinakyang motorsiklo ng mga biktima.

Ang kotse na nakabangga sa kanila at driver nitong si Joahn Paul Bayron, 28 years old ng Calumpang, General Santos City ay ikinustodya ng Polomolok PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente.

Pagtatanim ng mas maaga ng mga magsasaka para sa sapat na supply ng pagkain sa gitna ng COVID-19 crisis isinusulong ng provincial agriculture office ng South Cotabato

Nagpadaloy ng tubig ng mas maaga sa itinakda nilang schedule ang National Irrigation Administration o NIA sa South Cotabato.

Ayon kay Provincial Agriculture Officer Justina Navarete sa halip na sa ikatlong lingo ng Mayo, nagsu-supply na ng tubig ang NIA sa mga magsasaka ng lalawigan simula noong nakaraang lingo. Sinabi ni Navarete na ito ay bilang tugon na rin ng NIA sa kahilingan ng pamahalaang panlalawigan.

Layon nito na magkapagtanim ng mas maaga ang mga magsasaka ng palay at matiyak ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain sa lalawigan sa mga susunod na buwan.

Ipinahayag ni Navarete na ito ay bilang paghahanda na rin sakali mang tumagal pa ang pandemic sa COVID-19. Kaugnay nito,tiniyak ni Navarete na may nakahanda nang mga seed na ipamimigay sa mga magsasaka ang provincial at national government.

Dinagdag din ito na nagsimula na ring mag-ani ng kanilang mga palayan ang mga magsasaka sa mga bayan ng Norala at Banga. Ayon kay Navarete tuloy din ang pamimigay ng vegetable seeds ng provincial agriculture office.

Kasabay din nito ang paghikayat ni Navarete sa mga mamamayan lalong lalo na sa mga urban area na magtanim ng gulay at iba pang makakain. Sinabi ni Navarete na napatunayan ngayong may krisis sa COVID-19 ang kahalagahan ng pagkakaroon ng backyard garden ng mga mamamayan.

Tulong sa pamilya ng OFW mula region 12 na nasawi dahil sa COVID-19 sa Kuwait tiniyak ng OWWA

Makatatanggap ng tulong pangkabuhayan at 120 thousand pesos na death claim ang pamilya ng isang overseas Filipino worker O OFW mula region 12 na binawian ng buhay sa Kuwait sanhi ng COVID-19. Tiniyak ito ni Overseas Workers Welfare Administration o OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog.

Maliban dito ayon kay Sumalinog makikinabang din sa scholarship program ng OWWA ang anak ng OFW na sumakabilang buhay noong April 19. Ayon kay Sumalinog ang nasawing OFW ay mula sa bayan ng Lebak, Sultan Kudarat. Ang nasabing OFW na nagtrabaho sa isang salon ang pinakaunang OFW na binawian ng buhay dahil sa COVID-19 sa Kuwait.

Samantala ipinahayag din ni Sumalinog na patuloy ang proseso ng OWWA para sa paguwi ng stranded na mga OFW. Ipinahayag din nito na dahil sa wala pang available na sweeper flight patungong General Santos City Internatiional Airport, mahihirapan pang makauwi sa rehiyon lalong lalo na ang mga OFW na na-stranded sa Clark, Pampanga,

Liquidation ng pondo sa SAP cash assistance ipinaalala ng DSWD 12 regional director sa mga local government unit sa rehiyon

Pinaalalahanan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo ang mga local government units sa rehiyon na i-liquidate ang pondong natanggap para sa Social Amelioration Program o SAP ng pamahalaan.

Kasunod ito ng pagtatapos ng pamimigay ng cash assistance sa mga mamamayan na apektado ng lockdown na ng mga LGU dahil sa COVID-19. Inutusan din ni Espejo ang apatnaput limang mga LGU sa region 12 na ipamimigay ang nalalabing pondo sa mga kwalipikadong mga mamamayan na hindi nabigyan ng tulong pinansyal.

Abot na sa 3.2 Billion pesos o 96 percent ng pondo sa SAP ay naibigay na sa mahigit 641 thousand na mahihirap na pamilya sa Soccksargen. Sa katunayan ayon kay Espejo ang region 12 ay nakapagtala ng 98.2 percent completion rate sa pamimigay ng SAP cash assistance. Ito ayon kay Espejo ay pangatlo sa pinakamataas mula sa labinpitong mga rehiyon sa buong bansa.

Ayon kay Espejo pinatunayan nito na epektibo ang pakikipagtulungan ng DSWD sa mga LGU at iba pa nilang mga stakeholder sa rehiyon.

-0-

Kinita ng mga magsasaka at maliliit na negosyante sa isang buwang pakikilahok sa mobile store ng DA 12 umabot sa mahigit 4 million pesos

Kumita ng mahigit 4.3 million pesos sa loob ng isang buwan ang mga magsasaka, farmer cooperatives at micro small and medium entrepreneurs sa isang buwang pakikilahok sa mobile market ng Department of Agriculture 12. Ito ay ang Katuwang sa Diwa at Gawa para sa Masaganang Ani at Kita o KADIWA on wheels

Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen, nakinabang din sa nasabing mobile store ang mahigit walong libong mga mamamayan sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon. Mabibili ng mas mura sa KADIWA on wheels ang murang isda, gulay, karne at ibang pangunahing mga pangangailangan. Ipinahayag ni Mangelen na ikinatuwa nila na maliban sa mga magsasaka at mangigisda nakatulong di sa mga maliliit na negosyante ang kanilang mobile store.

Layon ng KADIWA on wheels na matagunan ang pangangailangan sa pagkain ng publiko at makatulong sa mga magsasaka na apektado ng enhanced community quarantine. Ang mobile market ng DA ay nakapagbenta na sa Koronadal City, Cotabato City, Kidapawan City at Midsayap sa North Cotabato, Isulan sa Sultan Kudarat at Maasim sa Sarangani. Ayon kay Mangelen plano din nilang dadalhin ito sa ibang mga lugar sa rehiyon ngayong Mayo.

Katuwang ng DA sa pagtataguyod ng Kadiwa on wheels ang Agricultural Training Institute, National Meat Inspection Service, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Dairy Authority, local government units at iba pang stakeholders. Ito ay bilang kabahagi ng food security program ng DA na Ahon Lahat, Pagkaing Sapat o ALPAS Laban sa COVID-19 ni Secretary William Dar.

INARESTO ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang lalaking nag-post sa Twitter na magbibigay umano siya ng 50 milyong pabuya sa sinumang makapapatay kay Pangulong Duterte.

Kinilala ang suspek na si Ronnel Mas, 25 years old at isang guro sa Zambales.

Naiiyak namang humingi ng tawad si Mas sa pangulo Duterte dahil sa kanyang nagawa.

Nag-alok naman si Pangulong Duterte ng dalawang milyong pisong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikaaaresto ng mga lider ng New People’s Army o NPA.

Sinabi ng pangulo na kung may makapapatay ng kumander ng NPA o makapagtuturo kung saan nagkakanlong ang isang NPA commander ay tatanggap ito ng cash reward.

Tiniyak naman ng pangulo na pangangalagaan ang identity ng sinumang magsusumbong at pangangalagaan din ang pamilya nito.

Hihingi ng tulong ang DepEd sa local governments units kaugnay sa pamamahagi ng learning modules sa mga estudyanteng nasa high risk areas at hindi makapupunta sa mga paaralan o walang access sa internet.

Ayon kay DepEd Undersec. Antonio Tuazon Jr., posible rin aniyang hingin din ang tulong ng mga guro na bukas sa pagtulong para sila na ang mamahagi ng learning resources sa kanilang mga estudyante.

Sa ngayon, sinabi ni Tuazon na inihahanda na ng kagawaran ang learning modules na posibleng mapamamahagi bago matapos ang buwang ito.