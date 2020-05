NDBC BIDA BALITA (May 14, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. LOW RISK areas, kabilang ang BARMM at region 12, isasailalim pa rin sa Modified General Community Quarantine, ayon sa National Inter Agency Task Force.

2. PNP chief ng Banga, South Cotabato, may paalala sa publiko kasunod umano ng pangagahasa sa isang batang babae sa bayan sa kabila ng umiiral na curfew

3. MAGKALABANG mga pamilya na pawang mga miembro ng Moro Fronts, nagkasundo na sa Matalam, North Cotabato

4. Mga mamamayang nasa General Community Quarantine areas, hindi na umano makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan

NADAGDAGAN PA ang mga gumaling sa Corona Virus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas hanggang kahapon ng hapon.

Sa record ng Department of Health o DOH, umaabot na sa two thousand, 251 ang mga gumaling sa naturang sakit matapos na madagdagan kahapon ng 145 ang total number of recoveries sa bansa.

Habang 21 mga pasyente naman ang panibagong nasawi sa COVID-19 kaya umakyat pa sa 772 na ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19.

Samantala, sa ngayon ay umaabot na sa 11 thousand, 681 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas at pinakarami pa rin dito ay naitala sa National Capital Region.

Sa region 12 naman, WALA PA RING naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon sa loob ng mahigit isang linggo.

Sa record ng DOH 12, mayroon pa ring 16 na confirmed COVID 19 cases ang rehiyon kung saan 14 sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Sa kabuuan ay nakapagtala ng 436 suspect cases at tatlong probable cases ng COVID-19 ang rehiyon hanggang kahapon ng hapon.

29 sa mga suspect case na ito ang nasawi gayundin ang tatlong probable cases habang hinihintay ang resulta ng kanilang COVID-19 test.

Sa Bangsamoro region, nasa 11 ang confirmed COVID-19 cases; apat ang nasawi habang pitong mga pasyente naman ang gumaling.

Meroong 284 suspect cases at anim na probable cases ang pinakamarami rito ay mula sa mga lalawigan ng Sulu at Basilan base sa record ng BARMM Ministry of Health hanggang May 12.

ISASAILALIM PA RIN sa “Modified General Community Quarantine” ang mga low risk area na unang tinukoy ng National Inter Agency Task Force kabilang ang region 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na binawi ng National Inter Agency Task Force ang nauna nitong rekumendasyon na tanggalin na sa community quarantine ang 37 pitong mga probinsiya at labing isang mga lungsod sa bansa.

Ayon kay Año, maraming mga LGU kasi ang umapela at nagpa-abot ng pangamba kapag ibinaba ang umiiral ngayong quarantine protocols.

Maaari kasing magkaroon pa ng second o third wave ang COVID-19 dahil wala pa namang nangyayaring mass testing sa karamihan sa mga suspect case ng virus.

Binabalangkas pa ng Inter Agency Task Force ang Guidelines para sa Modified General Community Quarantine at inaasahang ilalabas ito anumang araw mula ngayon.

NAA-AGNAS NA nang matagpuan ang bangkay ng isang negosyante sa Barangay New Igbaras, Pigcawayan, North Cotabato.

Kinilala ang naturang natagpuang bangkay na si Nelson Agapito Santiago, 46 years old na taga barangay Poblacion Otso, Midsayap.

Sa report ng Pigcawayan PNP, huling nakita ang biktima nitong May 9 habang patungo sa Pigcawayan sakay ng kanyang puting drop-side multicab.

Sa kaparehong araw din natagpuan ang sasakyan ng biktima sa isang bakanteng lupa sa nasabing barangay.

May 11 naman nang magtungo sa Pulisya ang asawa ng biktima para iulat ang pagkawala ng kanyang mister.

May 12 na nang matangpuan ang bangkay ni Santiago na inilibing sa taniman ng mais malapit lamang sa lugar kung saan unang natagpuan ang sasakyan nito.

Tadtad ng mga tama ng bala ang katawan ng biktima mula sa isang 12 gauge shotgun.

Sa ngayon ay may mga suspek na ang pulisya kaugnay ng pagpatay sa biktima.

Kinilala ang mga ito na si Merlito Onyas Sumagaysay, 63 years old at anak na si Jherson, 29 anyos, pawang mga magsasaka at taga New Igbaras, Pigcawayan.

Tinututukang motibo sa pagbaril at pagpatay sa biktima ang hindi umano pagkakaunawaan nito at ng mga suspek hinggil sa kanilang poultry business.

Arestado na ang suspek na si Jherson habang pinaghahanap pa ang ama nitong si Merlito.

NAKUMPISKA ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 ang bulto-bultong shabu at mga matataas na uri ng baril sa inilunsad nilang buy bust operation sa Alamada, North Cotabato.

Ayon kay PDEA 12 spokesperson Kath Abad, target ng kanilang operasyon ang suspek na si Pilong Selangan, lider ng grupo na responsable umano sa pagbebenta ng iligal na droga sa North Cotabato.

Sabi pa ni Abad, hindi nila nadakip ang target na isang high profle drug personality subalit naaresto naman ang dalawa nitong mga kasama na sina Ali Adapan at Usman Salangan.

Nakuha mula sa dalawa ang malalaking sachets ng pinaniniwalaang shabu na may market value na 680 thousand pesos.

Nakumpiska rin mula sa mga ito ang tatlong Garand rifles, apat na M16 rifles, M-14 rifle at improvised M79 grenade launcher, mga handheld radio, cellphone at nabawi rin sa kanila ang one thousand pesos na marked money.

NAKILALA NA ng mga otoridad ang mga suspek na namaril sa mga kawani ng Davao Rescue 911 sa Datu Paglas, Maguindanao.

Nakilala ang mga suspek na sina Mon Pangawilan, Joros Guiamad at Abdul Latip Pindaliday alyas Kumander Grasscutter na miyembro umano ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF.

Sa report ng Maguindanao PNP, nasawi sa naturang pamamaril si Waquin Fidel Fordaliza, 36 anyos ng Lanang, Davao City habang nakaligtas naman ang kasama niyang si Rigo Marie Bismanos, 23 na taga Toril, Davao City.

Sila ay pawang mga Emergency Medical Technician ng Davao Rescue 911.

Nabatid na patungo sana ng General Santos City ang mga biktima sakay ng Montero Sports mula sa Davao City.

Pagsapit nila sa Barangay Alip, Datu Paglas ay bumaba ang mga biktima para bumili ng saging nang bigla silang lapitan ng grupo ni Kumander Grasscutter at pinagbabaril.

Mabilis namang tumakas ang mga suspek sakay ng motorsiklo pagkatapos gawin ang krimen.

Patay on the spot si Fordaliza na nagtamo ng maraming mga tama ng bala sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan habang nakaligtas naman si Bismanos.

Land Transportation Office o LTO- Kidapawan, prayoridad sa pagbabalik operasyon ang mga magpaparehistro na inabutan ng Community Quarantine

Simula kahapon ay balik operasyon na rin ang Land Transportaion Office o LTO- Kidapawan para sa kanilang kliyente matapos na magsara dahil na rin sa banta ng COVID-19. Ayon kay LTO- Kidapawan Chief Genalinda Ganotice, sa kanilang pagbabalik operasyon prayoridad anya nila ang mga magpaparehistro na inabutan ng lockdown.

Magbibigay din sila ng animnapung araw na extension sa mga kasunod na naapektuhan upang maiwasan na magsiksikan sa tanggapan ng LTO, pero nilinaw nitong hindi na kasali dito ang naexpire na bago paman ang Community Quarantine. Ipapatupad naman sa tanggapan ang lahat ng safety protocols sa mga may transakyon sa tanggapan.

Anya, hindi papasukin ang walang suot na face mask at single transaction for every person lamang, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga buntis , senior citizen at menor de edad. Bawat batch din anya ang pagpasok ng mga kliyente upang mapanatili ang physical distancing. Inaasahan din na maaring maging dahilan ito ng pagbagal ng transakyon ang kanilang new normal policies kung kayat hinihingi nito ang pang-unawa sa lahat ng mga klieyente ng LTO.

Modified General Community Quarantine, ipapatupad ng Provincial Government sa Cotabato Province mula sa May 16

Upang maiwasan na makapasok ang posibleng COVID-19 positive sa buong Cotabato Province, ipapatupad na sa lalwigan ang Modified General Community Quarantine mula sa May 16 hanggang May 31 ng taon. Mapapabilang dito ang labinpitong mga bayan ng probinsya at ang Kidapawan City at ilan pang lugar na nasa low risk classification.

Matatandaang inanusyo ng National IATF na aalisin na ang Community Quarantine sa mga lugar na ideneklarang low risk area sa COVID-19 cases. Pero nilinaw din ng pamahalaan kahapon na mananatili pa rin ang Community Quarantine sa buong Pilipinas. Mananatli namang sarado ang border checkpoint ng buong SOCCSARGEN upang walang makakapasok at makalabas na mga residente.

Kahapon, nagsagawa ng regional meeting kasama ang mga Gobernador ng bawat probinsya. Sinabi ni North Cotabato Governor Nancy Catamco, bago anya ito magpalabas ng Executive Order ay aantayan pa ang guidelines o mga pagbabagao sa pagpapatupad ng Modified Community Quarantine.

Sa ngayon, isa na lamang ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan at inaantay pa ang SWAB Test result nito.

Mataas na kaso ng rabies sa Kidapawan City sa kabila ng community quarantine, ipinaliwanag ng City Veterinary Office

Nakapagtala ng dalawang daan at limampu’t tatlong kaso ng kagat ng aso ang City Health Office o CHO ng lungsod ngayong buwan lamang ng Abril, kasabay ng umiiral Enhanced Community Quarantine, ayon pa sa pamunuan ng Anti-Rabies Prevention Program ng CHO.

Sa ulat ng nasabing ahensiya, mula sa kabuuang bilang, 230 sa nasabing kaso ay nangyari sa mismong tahanan, 6 sa daan at 17 naman sa mga pampublikong lugar.

Ipinaliwanag ni City Veterinarian Doctor Eugene Gornez na “provoke cases” ang karamihan sa insidente ng dogbite na kadalasan aniyang nangyayari tuwing nagpapaligo at nagpapakain sa mga ito at may mga kaso ring aksidenteng naapakan ang mga aso.

Karamihan sa mga nakakagat ay mga bata dahil sa mas mataas na exposure habang nilalaro o di kaya ay pinanggigigilan ang mga alagang aso lalo’t nananatili ang mga ito ngayon sa kanilang mga pamamahay at nakikipaglaro dahil sa community quarantine.

Abot naman sa 441 ang kabuuang kaso ng nakagat ng aso’t pusa simula nitong buwan ng Enero ngayong taon, kung 329 ay kaso ng dogbite habang 111 naman ang nakagat ng pusa at isa ang naitalang nakagat ng baboy.

Payo ng otoridad na agad hugasan ang sugat ng kagat ng aso bilang paunang lunas saka ipasuri sa CHO upang maturukan ng anti rabies.

Sa mga nakagat ng aso sa mga malalayong barangay na hirap makapunta sa sentro ng lungsod upang magpaturok ng anti rabies, payo ng CHO na agad makipag-ugnayan sa kani-kanilang mga Barangay Health Centers upang mabigyan ng referral para makapag-pagamot sa kanilang opisina.

Dapat na makumpleto ang apat na injection kontra rabies para maiwasan ang komplikasyon.

Walang gamot ang rabies at nakamamatay ito kapag umakyat na ang virus sa utak ng pasyente kapag hindi sumailalim sa pagpapagamot matapos makagat ng aso, paliwanag pa ng CHO.

Limang taon ng walang naitalang rabies related death ang Kidapawan City, ayon na rin sa DOH National Anti-Rabies Prevention and Control Program kung saan ay ginawaran nito ang City Government sa epektibong pagpapatupad ng programa sa World Rabies Awareness Day noong Setyembre 30, 2019

Patuloy ang panawagan ng City Government sa lahat na mag-ingat kontra rabies mula sa kagat ng aso habang naka quarantine ang lungsod kontra Covid19.

Peace Covenant sa pagitan ng magkalabang Moro Front sa Matalam, North Cotabato, isinagawa kahapon

Natuldukan na ang rido o away ng dalawang angkan sa bayan ng Matalam matapos na magharap kahapon ang magkabilang panig at lumagda sa isang peace covenant na ginanap sa 602nd Brigade, Camp Lucero sa bayan ng Carmen.

Ang paglagda ay senyales ng pagtatapos ng tension sa pagitan ng naglalabang pamilya na pawang kabilang sa Moro National Liberation Front o MNLF na pinamumunuan ni Datu Dima Ambel at Moro Islamic Liberation Front (MILF) na pinamumunuan naman ni Kumander Naig Naga.

Sa harap ng naglalabang pamilya, mga pulis , militar at civil leaders, sinabi ni North Governor Nancy Catamco na kung pipiliin ng mga ito ang kapayapaan at kapag ang bawat isa ay marunong magpatawad, kalimutan ang galit at paghihiganti ay mananaig ang kapayapaan.

Sinabi pa ng gobernadora na nakahanda siyang makinig sa magkabilang panig at sa mga apektadong pamilya upang makabuo ng pangmatagalang solusyon at tuluyan nang matapos ang problema. Sa kabila ng sigaw na hustisya ng pamilya ni MNLF kumander Dima Ambel, ama ni Barangay Kagawad Norodin Ambel na nasawi sa pananambang, naghayag ang mga ito ng kooperasyon sa tropa ng pamahalaan at igalang ang prosesong isasagawa.

Siniguro naman ni Uztadz Alimudin Omar, commander ng 108th Brigade Command ng MILF na inatasan na niya ang lahat ng kanilang ground commanders sa lugar na umatras at ihinto na ang pagpapaputok ng kanilang mga armas. Sinabi pa nito na bumuo na sina MILF Chairman Al haj Murad Ebrahim at Datu Muslimen Sema, chairman ng MNLF Council of 15 ng isang team na mag iimbestiga at gumawa ng solusyon sa naturang problema.

Napagkasunduan ng magkabilang panig na magpatupad ng ceasefire at relihiyosong igalang ang nilagdaang kasunduan. Ang peace pact ay nilagdaan nina Datu Alex Ambel na kumatawan sa MNLF Misuari Group, Salipada Mangako, MNLF 15 Men Council Vice Chairman, Datu Sibangan at Uztadz Alimudin Omar sa panig ng MILF.

Tumayong saksi sa kasunduan sina Governor Nancy Catamco, Brigadier General Roberto Capulong, Matalam Vice Mayor Cheryl Valdevieso-Catamco, Habib Guibar ng MILF LMT, PNP Provincial Director Col. Henry Villar at mga kinatawan mula sa Committee on the Cessation of Hostilities. Nakasaad sa kasunduan na ang magkabilang panig ay manatili sa kani-kanilang mga lugar, iwasan ang mga naghahamong pahayag at lantarang pagdadala ng mga baril partikular sa kanilang areas of jurisdiction.

Ang mga suspek naman na nasa kustodiya ng H. Bayan Base camp ay itu-turn over sa MILF main base sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao para sa kaukulang imbestigasyon. Isang grupo naman ang binuo na siyang inatasang mag monitor kung nasunod at naipatupad ang mga nakasaad sa kasunduan.

Inatasan naman ni Governor Catamco ang millitar at pulisya na palagiang tiyakin na nagagawa nila ang kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan upang matiyak ang seguridad ng mga sibilyan. Ang pagkakasundo ng magkabilang panig ay nangangahulugan rin ng ligtas na pagbabalik sa kani-kanilang bahay nang mga nagsilikas na mga pamilya.

Dalawang mga pagamutan sa Kabacan, North Cotabato, nilinaw na hindi nila tinanggihan ang pasyenteng namatay dahil sa malalang sakit

Ipinaliwanag ng Mindanao Doctors Hospital and Cancer Center Inc. at ng Kabacan Polymedic Cooperative Hospital na hindi nila tinanggihan ang isang pasyenteng ipapa-admit sana nitong May 11 dahil sa hypokalemia o mababang potassium.

Ito’y matapos na ilabas sa social media ng pamangkin ng mismong namatay na biktima na ilang beses aniya silang pinag pasa-pasahan ng mga pagamutan sa Kabacan, North Cotabato.

Sa Facebook post ni alyas Mylene sinabi nito na kaya namatay ang kanyang tiyuhin dahil tinanggihan ito ng tatlong pagamutan kabilang ang Mindanao Doctors Hospital, Kabacan Polymedic at isa pa na hindi na nabanggit.

Sa isang official statement na ipinadala sa Radyo Bida ni Kabacan Polymedic Admin Officer Carmelita Costes, nilinaw nito na hindi tinanggihan ang naturang pasyente, bagkus ay ni-refer lamang ito sa ibang mga ospital na may ICU dahil walang ICU ang naturang ospital, bagay na kailangan ng nasabing pasyente nung sandaling iyon.

Isa rin sa dahilan ng kanilang pag-refer sa ibang ospital ay dahil sarado na ang kanilang laborartoryo sa mga oras na iyon dahil din sa kakulangan ng kanilang medical staff. Ibig sabihin, hindi makakapagsawaga ng confirmatory test ang nasabing ospital,bagay na kailangang gawin bago ang pagbibigay ng karampatang gamot sa pasyente.

Samantala, sa panayam naman kay Dr. Ervin Castillo, medical director ng Mindanao Doctors Hospital, sira rin aniya ang kanilang ICU kaya’t sinabihan ng kanilang medical staff ang pamilya ng biktima na pumunta sa na lamang sa LGU Kabacan upang makahiram ng ambulansya nang sa gayon ay madaling maibyahe ang pasyente sa mas malapit na pagamutan dahil sira rin ang kanilang ambulansya.

Sa panayam naman ng Radyo Bida kay alyas Mylene , namatay ang tiyuhin nito nitong May 12 matapos na ilipat sa isang pagamutan sa bayan ng Matalam kung saan pinagsinabihan pa sila ng doktor na buhay pa sana ang pasyente kung agad itong nalapatan ng lunas.

Plano naman ng pamilya ng biktima na maghain ng kaso laban sa mga nabanggit na ospital. Samantala, sinabi naman ni Kabacan Vice-mayor Myra Dulay-Bade na kinakailangan lamang aniyang magsampa ng kaso ng pamilya ng biktima sa pamunuan ng mga nabanggit na pagamutan upang makapagsagawa ng hakbang ang Sangguniang Bayan ng Kabacan.

LTO 12 regional director may paalala sa publiko kasunod ng pagbubukas muli ng kanilang mga tanggapan sa rehiyon

Naghigpit ng precautionary protocols ang Land Transportation Office o LTO sa region 12 kasabay ng muling pagbubukas ng kanilang mga district at extension offices sa rehiyon kahapon. Ito ay ayon kay LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga.

Sinabi ni Gonzaga na ang mga tanggapan ng LTO ay tumatanggap na ng application para sa pagkuha ng driver’s license at rehistro ng mga sasakyan. Tiniyak din nito ang panghuhuli muli ng mga kawani ng ahensya sa mga lalabag sa batas trapiko.

Ayon kay Gonzaga nanatiling nasa high alert ang LTO at tiniyak na ipinatutupad din ng tama ang safety protocols para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sinabi ni Gonzaga na bumalik man ang mga LTO offices sa kanilang regular operation nagpatupad sila ng ilang mga pagbabago. Kalakip dito ang pagsusuot ng face mask at pagpapatupad ng social distancing sa mga pumapasok sa kanilang mga tanggapan.

Paalala ni Gonzaga sa mga mamamayan bawal pa ring makipagtransakyon sa LTO ang mga nasa 21 years old pababa at 60 years old pataas. Tiniyak din ni Gonzaga ang pagpapatupad nila ng 60—day extension sa renewal ng registration at driver’s license na nag-expire sa quarantine period. Matatandaan na tumigitl ng operasyon ang mga tanggapan ng LTO kasunod ng pagsailalim sa enhanced community quarantine ng buong region 12 noong March 23.

South Cotabato governor hiniling sa DOH ang agarang accreditation ng COVID-19 testing laboratory sa lalawigan

Madaliin ang accreditation ng COVID-19 testing facility sa lalawigan. Ito ang hiling ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa Department of Health o DOH. Layon nito na mapaghandaan ang nakatakdang pagbawi ng community measures sa lalawigan.

Ayon kay Tamayo ang COVID-testing center ang magpo-protekta sa mga mamamayan ng lalawigan sa pinangangambahan pa ring paglaganap ng COVID-19. Ito sa oras na bubuksan na ang mga border ng South Cotabato. Ipinahayag din ng gobernador na ang pagtatag ng COVID-19 testing laboratory ang isa sa mga criteria na kinatigan ng Inter-agency Task Force o IATF on COVID-19.

Kalakip din sa mga criteria na ito ang pagtatag ng isolation facility at pagsagawa ng credible na contact tracing system para sa mga kaso ng COVID-19. Matatandaan na maging si Tacurong Mayor Angelo Montilla ay nananawagan din sa DOH ng agarang pagtatag ng COVID-testing center sa rehiyon.

Pero nauna nang ipinahayag ni Governor Tamayo na maaring buksan ang COVID-testing center sa Dr. Arturo P. Pinggoy Medical Center sa Koronadal City sa mga mamamayan sa karatig lugar. Ito ay kung magbibigay ng counterpart sa operasyon nito ang kanilang mga local government unit.

Chief of Police ng Banga, South Cotabato may hiling sa publiko kasunod umano ng pangagahasa sa isang menor de edad sa kabila ng umiiral na curfew sa lalawigan

Maging mapatyag at tumulong sa pagpapanatili ng katiwasayan sa kanilang lugar. Ito ang panawagan sa publiko ni Banga, South Cotabato Chief of Police, Major Joseph Forro III. Kasunod ito ng pangagahasa umano ng isang desi otso anyos na lalaki sa menor na edad na girlfriend sa nasabing lugar.

Ayon kay Forro bago kasi naganap ang krimen dumalo pa umano sa birthday party ang rape survivor kasama ang kanyang kasintahan at mga kaibigan nito. Ito ay sa kabila ng mula alas nuebe ng gabi hanggang alas singko ng madaling araw na curfew ngayon sa lalawigan.

Binigyan diin ni Forro na napigilan sana ang krimen kung mayroong mas nakatatanda na sumita sa mga kabataan na lumabag sa curfew. Ayon kay Forro ang rape suspect ek ay naaresto na ng mga pulis habang ang kinse anyos na survivor ay nasa pangangalaga na ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Banga.

Construction worker patay , menor de edad sugatan sa pamamaril sa tribal wedding sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang nasawing biktima sa pamamaril na si Elezar Mahilum, 42 years old, construction worker. Ang biktimang si Mahilum ay dead on arrival sa Polomolok Municipal Hospital.

Sanhi ito ng mga tinamong malubang mga tama ng bala ng baril. Habang sugatan naman sa insidente ang isang menor de edad na nagpapagaling ngayon sa South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal City. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na nasugatan ang mga biktima matapos paulanan ng bala ng mga salarin ang Bordago residence sa Sitio Malnog, Barangay Magsaysay, Polomolok, South Cotabato.

Ang mga biktima ay kabilang sa mga dumalo sa tribal wedding sa nasabing lugar. Hindi pa alam ng mga pulis kung sino ang pinaghahanap nilang mga salarin at ano ang motibo ng mga ito sa krimen.

Dalawang NPA member sumuko sa militar sa tulong ng mga community leader sa Malapatan, Sarangani Province

Dala ng dalawang mga myembro ng New Peoples’ Army o NPA sa Malapatan, Sarangani Province sa kanilang pagsuko ang matataas na kalibre ng armas. Ito ay ayon kay Philippine Army 73rd Infantry Batallion Commander Lieutenant Colonel Ronaldo Valdez.

Kinilala ni Valdez ang mga sumukong NPA member sa mga alyas na “Jobel” at “Lala”. Ang mga ito ayon kay Valdez ay mga myembro ng Platoon South ng Guerilla Front 71-Far South Mindanao Region ng NPA. Sumuko ang mga ito ayon sa nasabing military official sa tulong ng mga community leader ng Barangay Sapu Masla, Malapatan.

Ayon kay Valdez inamin ng mga sumuko na sumama sila sa rebeldeng grupo matapos paniwalain sa pangaabuso at pagiging marahas umano ng militar. Pero ayon kay alyas “Lala” na hindi nakaranas ng pananakit mula sa tropa ng pamahalaan ang mga kasama nilang una nang sumuko.

Habang ipinahayag naman ni alyas “Jobel” na sumuko ito dahil sa mga programa ng pamahalaan para sa mga magbabagong buhay na NPA member. Ayon naman kay Valdez pinoproseso na nila ang paglakip sa mga sumukong NPA member sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-Clip ng pamahalaan.

Layon nito na mabigyan sila ng tulong pinansyal at kabuhayan para sa tuloy-tuloy na pagbabagong buhay. Dinagdag din ni Valdez na malaking tulong sa pagsuko ng mga NPA member sa Sarangani ang pakikipagugnayan sa kanila ng kanilang mga community leader.

NATIONAL NEWS………………….

NILINAW ng Malakanyang na wala nang aasahang tulong pinansyal mula sa pamahalaan ang mga residenteng naninirahan sa general community quarantine areas.

Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na limitado na kasi ang pondong ibinigay ng kongreso.

Asahan na aniya na sa second tranche o ikalawang bugso ng social amelioration program, pero tanging ang mga lugar na lamang na nasa enhanced community quarantine area ang makatatanggap.

Samanrtala...

Gumagawa na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng panuntunan sa pagbibigay ng ikalawang tranche ng SAP cash subsidy.

Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Glenda Relova na hinihintay pa nila ang dokumento mula sa Office of the President para sa mga pagbabagong gagawin ng DSWD sa guidelines ng pamamahagi ng cash assistance.

Nauna nang sinabi ni Roque na inaprubahan na ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon na isama sa makakatanggap ng second tranche ng SAP ang karagdagang limang milyong low-income families.