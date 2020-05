NDBC BIDA BALITA (May 19, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. COVID-19 cases sa Pilipinas umakyat na sa mahigit 12 libo.

2. Estudyante na mula sa Davao City, panglimang kaso ng COVID-19 sa buong Cotabato Province

3. Paglabag sa Health protocols ng matataas na opisyal ng isang kumpanya kinondena ng alkalde ng T’boli, South Cotabato

4. 23 opisyal ng barangay sinampahan na ng kasong kriminal dahil sa anomalya sa distrbibusyon ng SAP

-0-

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA

Muling nadagdagan ang kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa Pilipinas, dalawang araw matapos ipatupad ang mas maluwag na modified enhanced community quarantine (MECQ) at general community quarantine (GCQ) sa iba't ibang panig ng Pilipinas, ayon sa Department of Health.

Sa tala ng DOH, Lunes, umabot na ang kumpirmadong COVID-19 infections sa bansa sa 12,718.

Samantala, umabot na sa 831 ang mga namamatay kaugnay ng sakit, mas mataas nang pito sa datos na inilabas kahapon.

Parami pa rin naman nang parami ang mga COVID-19 recoveries sa bansa sa bilang na 2,729, matapos madagdagan ng 94 ngayong araw.

Sa Bangsamoro region, nasa 11 ang confirmed COVID-19 cases; apat ang nasawi habang pitong mga pasyente naman ang gumaling.

Meroong 291 suspect cases at pitong probable cases base sa record ng BARMM Ministry of Health hanggang May 17.

Pinakamaraming confirmed COVID-19 cases pa rin ang naitala sa Lanao del Sur na umaabot sa siyam katao.

-0-

NASA ISOLATION center na ngayon ang isang 19 na taong gulang na estudyante mula sa Davao City na umuwi ng Mlang, North Cotabato sakay ng ambulance ng LGU Mlang.

Sinabi ni Board Member Dr. Philbert Malaluan na ang estudyante ay merong co-morbidity na juvenile diabetes mellitus at umuwi ng lalawigan nang hindi nagpatala sa TAsk Force Sagip.

Umuwi siya noong May 6 sa Mlang pero nakaranas ng pananakit sa lalamunan at nagpagamot sa Mlang district hospital. Lumas ang resulta na siya ay positibo sa COVID-19 noong linggo.

Ang ikalawang nagpositibo sa lalawigan ay taga Banisilan, North Cotabato na umuwi mula sa Misamis Oriental noong May 1 pero naharang sa quarantine checkpoint dahil wala naman siyang dalawang medical certificate na magpapatunay na siya ay walang sakit o sumailalim sa quarantine sa Tagoloan, Misamis Oriental kung saan siya nagtrabaho bilang driver.

Nasa isolation center na ngayon sa Amas, Kidapawan City ang pasyente.

Siya at ang taga Mlang na estudyante ay walang pang PH number mula sa Department of Health.

Ginagawa na rin ang massive contact tracing upang ma check ang mga taong kanilang nakasalamuha mula nang sila ay nagpakita ng mga sintomas ng sakit.

-0-

Walang tigil ang pamamahagi ng relief goods ng lokal na pamahalaan ng Parang Maguindanao sa mga residenteng naaapektuhan ngayon ng COVID 19 pandemic.

Una nang inatasan ni Mayor Cahar Ibay ang mga kawani ng MDRRMO katuwang ang mga volunteer tulad ng Karancho, Department Heads at mga barangay official na siguraduhing mabibigyan ng ayuda ang lahat ng mga pamilyang nangangailangan ng tulong.

Nakatanggap kahapon ng tig 5 kilos na bigas, at groceries ang bawat pamilya sa nasabing bayan.

Target ng LGU na matulungan ang mahigit 25 thousand na mahihirap na pamilya na naninirahan sa buong bayan.

Samantala, mas pinapaigting pa rin sa ngayon ang seguridad sa pagbabantay sa bawat checkpoints sa nasabing bayan upang malabanan ang COVID 19 at maiwasang lumala ito.

-0-

KALABOSO ang isang lalaki sa isinagawang drug buy bust operation ng mga otoridad sa Mother Barangay Rosary Heights, Sinsuat Avenue, Cotabato city kamakalawa ng hapon.

Kinilala ang suspek na si Nasser Usman, 45 anyos at residente ng Pansacala, Rosary Heights 10 ng lungsod.

Ang nasabing operasyon ay isinagawa ng Police Station 3 sa pangunguna ni P/Major Theng Bacal katuwang ang 1404th Company ng Regional Mobile Force Battalion 14 na pinamumunuan ni PMajor Arturo Rivera.

Sa imbestigasyon ng mga otoridad, halos isang buwan din umanong minamanman ang suspek.

Narekober kay Usman ang tatlong sachet ng pinaghihinalaang shabu at buy bust money na 1 thousand pesos.

Nasa kustodiya na ng Police Station 3 ang suspek at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

Tuloy tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Lokal na Pamahalaan sa bayan ng Rajah Buayan sa Maguindanao ngayong extended ang General Community Quarantine hanggang sa May 31, 2020.

Sa panayam kay Mayor Yacob "Jack " Ampatuan, nasa ikatlong bahagi na ang relief distribution sa labin limang mga Barangay.

Tig 15 kilo ng bigas at groceries ang laman ng bawat food packs na inihahatid sa bawat pamilya sa bayan.

Ayon pa kay Mayor Jack, halos patapos na rin ang kanilang Isolation Facility na may 20 bed capacity na matatagpuan sa Housing ng Gawad Kalinga. Doon umano dadalhin ang lahat ng magbabalik probinsya at mananatili ng labing apat na araw bago papayagang umuwi sa kanilang mga tahanan.

Ngayong araw din ay magsasagawa ng pagpupulong ang Inter Agency Task Force upang pag usapan ang extension ng GCQ.

Anya,mariing ipinatutupad pa rin sa nasabing bayan ang paggamit ng face mask, at pagpapantili ng social distancing.

Dagdag din ng Alkalde na nakiisa din umano sila sa Provincial wide disinfection upang malinis ang mga kalsada sa bayan.

Pinapalakas din umano nila ang Gulayan sa Barangay upang may pagkukunan ng pagkain ang kanilang mga kababayan. Mismong sa Department of Agriculture umano galing ang mga binhi ayon pa kay Mayor Jack.

-0-

Provincial Health Officer ipinaliwanag ang kahalagahan ng COVID 19 Tracing System ng South Cotabato matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa katao sa Polomolok, South Cotabato

Magparegister sa “South Cotabato COVID 19 Tracing System” o SCCCTS. Ito ang panawagan sa publiko ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

Kasunod ito ng pagkakatala ng isang kaso ng COVID-19 sa bayan ng Polomolok. Paliwanag ni Aturdido sa pamamagitan ng SCCCTS, mas mapadali ang contact tracing ng local government sa mga nakasalamuha ng 25 years old na COVID-19 patient. Ayon kay Aturdido, nakapagsagawa na sila ng orientation sa mahigit isang libong myembro ng contact tracing team ng South Cotabato.

Pero ayon sa nasabing provincial health officer hindi pa rin kaagad matutunton ng mga ito ang mga nagkaroon ng close contact sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa lalawigan. Ang sinumang magpapatala sa SCCCTS ay mabibigyan ng citizens ID na maaring gamitin sa pagpasok sa mga estbalisemento. Ayon kay Aturdido sakali mang isa sa mga ito ay magpositibo sa COVID-19 mas magiging madali ang paghahanap mga nakasalamuha ng pasnyete gamit ang contact tracing APP.

Nilinaw naman ni Executive Assistant to the Governor Rudy Jimenea na hindi compulsory ang magpatala sa SCCCTS. Pero hiling ni Jimenea sa publiko ayaw sa SCCTS, maari ring magpatala ang mga ito sa kanilang mga barangay, munisipyo o syudad.

-0-

21 NPA members sumuko sa mga pulis sa Tupi at Banga, South Cotabato

Sumuko ang dalawamput isang myembro ng communists terrorists group sa liblib na bahagi ng mga barangay ng Kalkam, Tupi at Lambingi, sa Banga, South Cotabato. Ito ay ayon kay Banga, Acting Chief of Police, Police Lieutenant Ricky Frias.

Ayon kay Frias habang namimigay ng tulong ang mga pulis sa nasabing mga lugar kaugnay sa kanilang “Kapwa Ko, Sagot Ko Program” sumuko sa kanila ang mga dating myembro ng New Peoples’ Army o NPA.

Ang mga ito ay pawang mga myembro ng Guerilla Front 72 at 73 ng NPA nagkukuta sa Roxas Mountain range sa nasabing mga barangay. Dala ng mga ito sa kanilang pagsuko ang mga matataas na kalibre ng armas. Ang mga sumukong NPA member ay ikinustodya ng South Cotabato Provincial Mobile Force Company o SCPMFC at Banga PNP. Ang mga ito ay makatatanggap ng tulong pangkabuhayan sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-clip ng pamahalaan.

-0-

Paglabag sa Health protocols ng matataas na opisyal ng isang kumpanya kindondena ng alkalde ng T’boli, South Cotabato

Ikinadismaya ni T’boli, South Cotabato Mayor Dibu Tuan ang paglabag sa Health Protocols ng tatlong mga personnel ng SUMIFRU Philippines. Ang mga ito ayon kay Tuan ay dumating sa kanilang bayan noong May 11. Pero sa halip na makipagugnayan muna sa mga health personnel para sa assessment, dumeretso ang mga ito sa kanilang tanggapan.

Tinukoy ni Tuan ang mga lumabag sa containment protocols ng Inter-Agency Task Force o IATF on Emerging Infectious Diseases na pawang mga top level official ng SUMIFRU Philippines. Ang mga ito ay nakabase sa Davao City kung saan mayroon local transmission ng COVID-19. Ayon kay Tuan maliban sa kanilang tanggapan tumungo din sa iba pang lugar ang nasabing mga kawani kung saan nagkaroon sila ng close contact sa kanilang mga mangagawa.

Sinabi ni Tuan na ito ay kanyang ikinalungkot dahil unang una alam ng SUMIFRU ang kanilang mga panuntunan. Sa katunayan ayon sa alkalde nagpapadala ng kinatawan ang nasabing kumpanya sa tuwing nagpapatawag ng AITF Incident Command System meetings ang local government.

Iginiit ni Tuan na ang pagiging iresponsable umano ng kompanya ay lalo pang nagpapahirap sa lokal na pamahalaan sa gitna ng pandemic sa COVID-19. Gayunpaman ayon sa alkalde para mapawi ang pangamba ng publiko nagsasagawa ngayon ng contact tracing ang T’boli LGU sa mga mamamayang nagkaroon ng close contact sa tatlong mga SUMIFRU officials. Sinusubukan pa ang NDBC Koronadal na makuha ang panig ng SUMIFRU sa ipinahayag ni Mayor Tuan.

-0-

Sarangani Provincial Police Office number 1 pa rin sa mga police unit sa region 12 base sa assessment ng kanilang regional office

Nanguguna pa rin sa operational at administrative accomplishments sa mga police units sa region 12 ang Sarangani Provincial Police Office sa kabila ng krisis ngayong sa COVID-19. Ayon kay Sarangani PNP Provincial Director Police Colonel Lex Ephraim Gurat, ito ay base naman sa pinakahuling resulta ng buwanang assessement ng Police Regional Office 12.

Naging basehan naman ng assessment ang crime rate, crime solution, intelligence gathering, operational strategies, search and arrest warrants at submission ng reports. Kaugnay nito pinasalamatan naman ni Gurat ang lahat na police officers lalong lalo na ang mga frontliner sa pagpapatupad ng batas.

Sinabi ni Gurat na hindi naging hadlang ang pandemic sa COVID-19 sa kampanya kontra krimen ng mga pulis sa Sarangani.

Dinagdag di ng nasabing police official na malaking tulong din sa tagumpay ng PNP ang pakikipagugnayan sa kanila ng mga mamamayan.

Sinabi ni Gurat na ngayong nasa new normal na ang lalawigan, inilunsad di ng pulisiya sa Sarangani ang kanilang operation plans o OpLan . Kalakip dito ayon kay Gurat ang kanilang “Oplan Yawyaw” na may layong maturuan ang publiko sa pagiwas sa COVID 19.

-0-

Quarantine at isolation facility para sa mga uuwing stranded na mamamayan nakahanda na sa Koronadal City

Maari nang gamitin ng mga uuwing stranded nitong a mga mamamayan ang mga quarantine at isolation facility ng Koronadal City.

Ang nasabing mga pasilidad ay mayroong hospital-grade facilities. Sumailalim na rin ang mga ito sa inspeksyon ng Integrated Provincial Health Office o IPHO South Cotabato at mga taga Department of Health. Ito ay ayon kay City Architect Marvin Alegria.

Ayon kay Alegria ginawang isolation at quarantine facility ng lokal na pamahalaan ang Notre Dame of Marbel University Farm sa Baragay Paraiso at Our Lady of Perpetual Help Seminary sa Barangay Zone II. Maliban sa mga ito nagpapatayo na rin ng mga quarantine areas ang mga barangay para sa mga pinaghihinalaang may COVID-19.

Pero ayon kay Alegria ang mga barangay health quarantine facility ay para lamang sa mga uuwing indibidwal na hindi maaring mag-quarantine sa kanilang mga bahay. Papayagan lamang na mag-14-day quarantine sa kanilang bahay ang uuwing stranded na indibidwal kung may sarili itong kwarto at comfort room. Layon nito na matiyak na wala silang close contact sa kanilang pamilya at iba pang mga kasama sa bahay.

-0-

NATIONAL....

Nadagdagan pa ang bilang ng kumpirmadong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Philippine National Police (PNP).

Sa huling datos mula sa PNP (Lunes, May 18 6PM) umakyat na sa 250 ang bilang ng nagpositibo sa COVID-19 .

Sa nasabing bilang ay mayroong 69 pulis na nakarecover na habang may 4 nasawi.

Tumaas din ang bilang ng probable case ng COVID-19 sa PNP na nasa 754 na at 538 naman ang suspected case.

Pinayuan ng PNP ang lahat ng kanilang mga tauhan na agad makipag-ugnayan sa PNP Health Service kung makararanas ng sintomas ng COVID-19

-0-

Nasampahan na ng reklamong kriminal ang 23 opisyal ng barangay dahil sa mga anomalya sa pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng Social Amelioration Program (SAP) ng gobyerno.

Ayon kay Interior and Local Government Sec. Eduardo Año, reklamong palabag sa RA 2019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Bayanihan Heal As One Act ang isinampa ng PNP-CIDG laban sa mga opisyal ng barangay.

Sinabi ni Año na maraming iba pang opisyal ng barangay ang sumasailalim ngayon sa imbestigasyon ng PNP-CIDG.

Sa mga susunod na araw aniya ay mas marami pa ang masasampahan ng kaso.

Sa ngayon nagsasagawa ng case build-up ang PNP-CIDG laban sa 110 pang opisyal ng barangay.

Ang reklamo ay inihain sa Department of Justice (DOJ).

Ang mga inireklamong opisyal ng barangay na kinabibilangan ng mga kapitan, mga kagawad, barangay treasurers, barangay secretaries, barangay employees, purok leaders, at iba pa ay inaakusahan ng pambubulsa, pagbawas at iba pang anomalya sa SAP distribution.

-0-

Nagpatupad ng malakihang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis.

Dagdag na P1.25 ang ipInatupad sa kada litro ng gasolina, P2.35 sa kada litro ng kerosene at P0.55 sa kada litro ng diesel.

Epektibo ang dagdag presyo ng Shell, Petron, SeaOil, Flying V, Total, Phoenix Petroleum, PTT, at Petro Gazz alas 6:00 ng umaga.

Ang kumpanyang Chevron naman ay nauna nang nagpatupad ng dagdag alas 12:01 ng madaling araw. Mas mataas din ng bahagya ang dagdag nito sa kada litro ng kerosene na P2.40.

Ang kumpanyang Cleanfuel ay mamayang alas 4:01 ng hapon magpapatupad ng dagdag presyo.