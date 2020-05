NDBC BIDA BALITA (May 2, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. COTABATO CITY, may naitalang anim na mga COVID-19 suspect case.

2. LABING ANIM na NPA members, sumuko sa mga otoridad sa Sto. Nino, South Cotabato

3. MGA mamamayan ng North Cotabato na na-stranded sa ibang mga lugar at nag-enroll sa “Task Force Sagip”, nasa mahigit tatlong libo na!

4. Dagdag na apat na milyong pamilyang benepisyaryo ng Special Amelioration Program ng DSWD, aprubado na ni Pangulong Duterte

ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

MULING NADAGDAGAN ang bilang ng mga tinamaan ng coronavirus disease o COVID-19 sa una araw ng Mayo.

Sa tala ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, nasa eight thousand, 772 na ang tinatamaan nito sa Pilipinas matapos madagdagan ng 284 ang mga panibagong kumpirmadong kaso kahapon.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na nasa 87% sa mga bagong kaso ay nagmula sa National Capital Region at Cebu City.

Samantala, mas marami naman ang bilang ng mga gumagaling mula sa kani-kanilang COVID-19 infections na umaabot na sa one thousand and 84.

Sa region 12 naman, meroon pa ring 16 na confirmed COVID-19 cases base sa datos ng DOH 12 hanggang kahapon ng hapon. 14 sa bilang na ito ay gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Sa ngayon, nasa 372 na ang suspect cases sa buong rehiyon at 23 sa mga ito ang nasawi na ngunit hinihintay pa rin ang resulta ng kanilang COVID-19 tests.

Tatlo naman ang probable cases ng COVID-19 at lahat ng mga ito ay pumanaw na.

Sa BARMM, umaabot sa 247 ang suspect cases ng COVID-19 base sa pinakahuling record ng Ministry of Health.

Nasa labing isa naman ang confirmed COVID-19 cases sa rehiyon matapos na maitala ang panibaong kaso nito sa Sulu.

Pitong mga pasyente na ang gumaling sa sakit habang apat naman ang nasawi.

Sa Cotabato city naman, may naitalang anim na mga COVID-19 suspect case. Lima sa mga ito ay naka-home quarantine na habang nasa ospital naman ang isa.

Gayunman, nananatiling nasa anim ang confirmed COVID 19 cases sa syudad na pawang gumaling na lahat.

-0-

NAGKAROON ng konting aberya sa pagsisimula ng payout sa mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program sa Cotabato City dahil sa hindi pagsunod ng karamihan sa ipinatutupad na physical distancing.

Gayunman, nagawan din ito ng paraan ng City LGU katuwang ng mga frontliner mula sa barangay, PNP at AFP kaya kinalaunan ay naging maayos na rin ang proseso ng pamimigay ng ayuda.

Nagsimula ang payout nitong April 29 at tatagal ito hanggang bukas, May 3.

Nitong Miyerkules, April 29 ay tumanggap na ng kanilang cash assistance ang mga kwalipikadong resident eng Barangay Tamontaka Mother, Tamontaka 1, Tamontaka 2, Tamontaka 3, Tamontaka 4, Tamontaka 5, Kalanganan Mother Barangay, Kalanganan 1 at Kalanganan 2.

Kamakalawa ay nakatanggap na rin ng ayuda ang mga taga Barangay Bagua Mother, Bagua 1, Bagua 2 at Bagua tres.

Kahapon, nakapag-payout na rin ang mga benepisyaryo mula sa Barangay Rosary Heights Mother, Rosary Heights 4, Rosary Heights 5, Rosary Heights 6, Poblacion 2, Poblacion 3, Poblacion 4 at Poblacion 8.

Ngayong araw naman ang schedule ng payout ng mga taga barangay Rosary Heights 1, Rosary Heights 7, Rosary Heights 8, Rosary Heights 9, Rosary Heights 10, Rosary Heights 11, Rosary Heights 12, Rosary Heights 13 at Poblacion 9.

Samantala, bukas, sa huling araw ng SAP payout ay makakatanggap naman ng cash assistance ang mga benepisyaryo mula sa mga barangay ng Rosary Heights 2, Rosary Heights 3, Poblacion Mother Barangay Bagua, Poblacion 1, Poblacion 5, Poblacion 6 at Poblacion 7.

Hindi naman binanggit ng City Social Welfare And Development Office ang lugar kung saan gaganapin ang SAP payout para maiwasan ang pagpunta rito ng mga taong hindi naman kwalipikado sa ayuda at para na rin sa seguridad ng mga benepisyaryo.

-0-

MULING nagpaalala ang Regional Darul Ifta ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na suspendido pa rin ang anumang pagdaraos ng CONGREGATIONAL PRAYERS at iba pang RELIGIOUS GATHERINGS.

Sa inilabas na advisory ng Darul Ifta na pirmado ni Bangsamoro Mufti Abuhuraira Udasan kahapon, nilinaw nito na ipinatutupad pa rin ang nauna nilang kautusan na pansamantalang pagsu-suspindi sa mga congregational prayers at iba pang uri ng pagtitipong may kinalaman sa pagsamba.

Ginawa ng Darul Ifta ang paglilinaw matapos na bawiin ng National Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease ang una nitong pahayag na pinahihintulutan na ang mga religious gatherings sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine.

-0-

SUMUKO NA sa mga otoridad ang tatlong mga miembro ng Dawlah Islamiya sa Midsayap, North Cotabato.

Isinuko rin ng mga dating rebeldeng sina Lanny Madaluday Salem, Rocky Kinal Paguital, at Usman Abas Salem sa Army’s 34th Infantry Battalion ang dala nilang matataas na kalibre ng baril at mga sangkap sa paggawa ng bomba.

Natuwa naman si Army’s 6th Infantry Division commander Major Gen. Diosdado Carreon sa pagsuko ng tatlo at nagpasalamat sa LGUs at Muslim elders na tumulong na makumbinsi ang mga itong magbalik-loob sa gobyerno.

Ang nasabing mga surenderee ay nasa ilalim ng grupo ni Imam Karialan, na wanted sa serye ng mga pamomomba sa mga lalawigan ng Maguindanao, Sultan Kudarat at North Cotabato.

-0-

Ilang mga probinsiya ang umapela sa Inter-Agency Task Force na manatili sila sa ilalim ng enhanced community quarantine sa halip na general community quarantine.

Kabilang sa mga umapela at nagpadala ng liham sa National Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease o IATF para maibalik sila sa enhanced community quarantine ang Zamboanga City at Davao city.

Nabatid na ang Lanao del Sur at Marawi city ay naglabas din ng joint memorandum na nagpapanili sa buong probinsya at Marawi sa ilalim ng enhanced community quarantine.

Batay sa naturang memorandum na nilagdaan nina Lanao del Sur Gov. Mamintal Adiong Jr. at Marawi city mayor Majul Gandamra, patuloy na sasailalim sa enhanced community quarantine ang buong probinsya.

Nagpadala na rin ng liham ang provincial government at Marawi city LGU sa IATF at hinihintay na lamang ang sagot nito.

Nabatid na maaari namang ilagay ng mga gobernador ang kanilang component city at municipalities sa ilaim ng enhanced community quarantine pero kailangang may pahintulot ng IATF.

-0-

South Cotabato COVID-19 free na raw ayon sa health officer ng lalawigan

Wala nang kaso ng Coronavirus disease o COVID-19 sa South Cotabato. Ipinahayag ito ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

Ito ay matapos mag-negatibo sa nasabing karamdaman ang 59 years old at taga Koronadal City na si patient 3772. Ayon kay Aturdido ang negative result ay ini-release ng Department of Health base naman sa laboratory confirmation ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Binigyan diin ni Aturdido na negatibo na sa COVID 19 ang lahat na tatlong COVID-patients sa South Cotabato.

Ibig sabihin nito ayon sa kanya zero case na ngayon sa nasabing virus ang lalawigan. Matatandaan na ang unang kaso ng COVID-19 sa South Cotabato ay naitala sa bayan ng T’boli at pangalawa naman sa Banga.

Pero ayon kay Aturdido na-trace nila ang lahat ng mga nagkaroon ng close contact sa nasabing mga COVID-19 patient at natapos ang 14-day quarantine na walang sintomas ng virus. Dinagdag din nito na negatibo din sa COVID 19 ang mahigit isang daang suspected patients sa South Cotabato.

Ayon sa kanya hinihintay pa nila ang resulta ng test ng labin isang iba pa. Sinabi din nito na walang local transmission ng COVID-19 sa lalawigan. Sa kabila nito, umapela si Aturdido sa publiko na huwag magpakampante at sumunod pa rin sa mga safety at quarantine protocol tulad ng physical distancing at pagsusuot ng face mask.

Ayon kay Aturdido nananatili pa rin kasi ang banta ng COVID-19 sa South Cotabato dahil sa patuloy pa ring pagdami ng kaso nito sa ibang mga lugar.

-0-

Social pension ng mga senior citizens nakatakda nang ipamigay ng DSWD at mga local government units sa region 12

Inaasahan masimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga local government unit sa region 12 ang pamimigay ng social pension para ng mga senior citizens sa susunod na lingo. Ito ay ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo.

Ayon kay Espejo , matatanggap ng buo ng mga benepisyaryo ang mga unpaid o hindi naibigay na pension noong 2019 at unang semester ng 2020. Paliwanag ni Espejo na-download na ng DSWD ang pondo para sa nasabing programa sa mga local government unit. Kaya lamang ayon kay Espejo naantala ang pamimigay nito dahil sa ngayon ay abala pa ang mga LGU at taga barangay sa pamimigay ng cash assistance sa Social Amelioration Program ng ahensya.

Ayon kay Espejo dahil sa kakulangan ng manpower hindi maaring pagsabayin ang pamimigay ng social pension at SAP Cash assistance. Ito ay inihingi naman ni Espejo ng paumanhin sa mga naghihintay na benepisyaryo ng social pension program. Nais din nila ayon kay Espejo na maibigay ang social pension sa mga karapat dapat na mga benepisyaryo.

-0-

16 NPA members sumuko sa mga otoridad sa Sto. Nino, South Cotabato

Tugon sa panawagan ni Sto. Nino, South Cotabato Mayor Pablo Matinong ang pagsuko ng labinanim na mga kasapi ng New People’s Army o NPA sa nasabing bayan.

Ayon kay Matinong, nag-alok kasi ito ng sampung libong cash assistance sa sinumang NPA member na magbalik loob sa pamahalaan saan man ang pinagmulan ng mga ito. Ang mga sumukong NPA member ay mula sa iba’t ibang bayan sa upper valley area ng South Cotabato.

Ipinahayag ng alkalde na hindi maikakaila na kahirapan ang naging sanhi ng pagsama ng mga sumuko sa grupong NPA. Kaya ayon kay Matinong nararapat lamang na mabigyan sila ng ayuda ng pamahalaan. Ipinahayag din nito na kung napaaga lang sana ang pagsuko ng nasabing mga NPA member nakinabang pa ang mga ito sa Social Amelioration Program ng DSWD.

Sinabi ni Matinong na para agad na makapagbagong buhay ibinigay agad ng Sto. Nino LGU sa mga sumukong NPA member ang cash assistance.

Ayon naman kay Provincial Social Welfare and Development Officer Haydee Agustin, may mga programa ang provincial government at iba pang ahensya gobyerno sa mga NPA surenderee.

Habang naniniwala naman si South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason, na maliban sa kahirapan sa bundok, sumuko ang mga myembro ng rebeldeng grupo dahil sa mga programa ng gobyerno para sa kanila.

Nanawagan din si Siason sa iba pang mga myembro ng NPA na sumuko na rin para makapagbagong buhay. Sinabi ni Siason na ang mga susukong NPA ay makikinabang din sa fire arms amelioration ng pamahalaan.

-0-

Swine producers sa South Cotabato at Gensan handa raw mag-supply ng karneng baboy sa Metro Manila

Nakahanda ang mga swine producers sa South Cotabato at General Santos City na mag-supply ng karneng baboy sa Kalakhang Maynila at iba pang mga rehiyon kapag nanumbalik na sa normal ang kanilang kalakahan. Ipinahayag ito ni South Cotabato Swine Producers Association o Socospa President Ramil Lim bilang tugon na rin sa hiling ng Department of Agriculture.

Sinabi ni Lim na nakikipagugnayan ngayon ang mga opisyal ng DA sa mga local government officials sa Visayas. Ito ay upang hilingin ang permiso ng mga ito na pagpapadaan ng food shipment sa kanilang lugar.

Paliwanag ni Lim nabawasan ang kanilang delivery kasunod ng pagpapatupad ng lockdown ng mga LGU sa Visayas at Mindanao dahil sa pangamba sa African Swine Fever o ASF. Lumala pa daw ito ng ipatupad ang quarantine measures dahil sa COVID-19.

Ito ayon kay Lim ay ikinalugi naman ng mga swine producer. Dinagdag din nito na fully booked na rin ang mga storage facility sa lalawigan na pinoproblema din nila sa ngayon.

Abot sa mahigit limampung libong heads ng may tig 100 kilograms na baboy ang napo-produce ng mga myembro ng Socospa kada buwan. Pero sampung porsyento lamang sa mga ito ay naibebenta sa mga local market ng region 12.

Kaya ayon kay Lim handa silang magpadala ng supply sa Metro Manila at iba pang lugar anumang oras. Ang Socospa ay isa sa mga pinakamalaking producer ng buhay na baboy sa Mindanao.

-0-

Bayawak nailigtas ng DENR sa tulong ng mga mamamayan sa Koronadal City Nasa pangangalaga na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang isang Monitor Lizard na mas kilalang Bayawak na kanilang na-rescue sa Koronadal City. Ang nasabing wildlife specie ay nakita sa compound ng isang Bernandro Macaranas sa Purok Centro 1, Barangay Morales, Koronadal. Ito ay ayon kay DENR 12 Conservation and Development Division Chief Rosalinda Cortez. Ayon naman kay Macaranas una nitong nakita ang Bayawak malapit sa kulungan ng kanyang mga alagang manok noong Lingo. Sinabi nito na nagdesisyon sila i-trap at i-rescue ang Bayawak para hindi na makapamerwisyo pa sa kanilang mga alagang hayop. Ang nailigtas na bayawak ay nasa maayos na kalagayan ngayon sa Regional Wildlife Rescue Center ng DENR 12 sa Lutayan, Sultan Kudarat. Ayon sa veterinarian ng nasabing pasilidad na si Dr, Niel Velasco, pakakawalan nila ang Bayawak sa kanyang natural habitat pagkatapos na ng lockdown.

-0-

Matagal na validation ng SAP beneficiaries ang isa sa mga dahilan ng pagkaantala ng pamamahagi ng cash aid sa North Cotabato - ayon sa DILG

Nasa 80 to 85 percent pa lamang ng target beneficiaries ang nabibigyan ng 5thousand pesos na cash assistance sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP ng Department of Social Welfare and Development sa buong Cotabato Province.

Ito ang sinabi ni DILG Provincial Director Ali Abdullah sa Radyo BIDA. Anya, isa sa mga naging dahilan ng pagkaantala ng pamamahagi ang matagal na pagvalidate ng mga recipient dahil iba- iba ang datus na mula sa DSWD at sa bawat LGU ng probinsya.

Ang pamamahagi ng cash assistance ay dapat natapos na noon pang April 30 pero dahil sa may hindi pa nakakatanggap nagbigay ng apat na araw na palugit ang Interagency Task Force at sisikaping matapos ito sa lunes o May 4, 2020 sa ibinigay na extension.

Dagdag pa niya, hanggang sa ngayon ay hindi pa nila natatanggap ang guidelines hinggil sa kung matutuloy pa ang ikalawang bugso ng pamamahagi ng tulong pinansyal ngayong isinailalim na ang probinsya sa General Community Quarantine.

May mga namonitor din silang mga Barangay Official na nagsimula ng magpaskil na ng mga listahan ng benipisyaryo ng programa.

-0-

Bilang ng mga nag-enroll sa “Task Force Sagip” na mga stranded na taga Cotabato Province, umabot na sa higit tatlong libo

Mas lalo pa ngayong lumubo ang bilang ng mga nag enroll sa binuong “Task force Sagip Cotabatenos” ng pamahalaang panlalawigan sa Cotabato Province. Sa huling datus na ipinalabas ng Provincial Interagency Task Force, aabot na sa 3, 227 na mga taga North Cotabato ang nagparegister sa “Task Force Sagip North Cotabatenos Facebook page” at nagpadala ng kanilang mensahe sa kanilang ibinigay na numero.

Ito ay kinabibilangan ng repatriated Overseas Filipino Workers, mga seafarer na nastranded sa National Capital Region, mga reviewee, mga mangagawa na lay-off na at maging mga mag-aaral na nastranded sa ibat-ibang panig ng bansa.

Naging epektibo din ang pagbuo ng Task Force Sagip dahil nalaman na maraming Cotabatenos ang naabutan ng lockdown at hindi pa rin nakakauwi. Para sa mga taga North Cotabato na nais umuwi ay maaring makipag-ugnayan sa binuong task Group.

Kailangan i-fill out ang mga hinihinging impormasyon, isubmit pagkatapos ay antayin na lamang ang tawag ng staff mula sa particular na distrito. Sa mga taga First District maaring magtext din sa cellphone number 0951-8266- 358, sa second District 0951- 8266-356 at third district 0961- 578- 3048.

-0-

Kidapawan City Mayor, nilinaw na ipinagbabawal pa rin ang pag-angkas sa motorsiklo ngayong ipinatutupad na ang General Community Quarantine

Hindi pa rin pinahihintulutan ang pag-angkas sa motorsiklo sa Kidapawan City kahit ngayong ibinaba na sa General Community Quarantine ang buong probinsya. Ito ay base sa Executive Order number 38 na nilagdaan ni City Mayor Joseph Evangelista gabi nitong April 30.

Mahigpit na ipinagbabawal sa lungsod ang habal-habal upang matiyak na maipatupad pa rin ang physical distancing upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 maliban na lamang kung ang sakay nito ay medical frontliners.

Sinabi din ni Evangelista na lahat naman ng Barangay sa lungsod ay naabot pa ng mga tricycle na maaring masakyan ng mga residenteng nais lumabas upang bumili ng essential goods. Base naman sa Executive Order na nilagdaan ni North Cotabato Governor Nancy Catamco, pinahihintulutan din ang pag backride para din sa mga nagtatrabahong frontliners at kung emergency lamang tulad ng sa mga far-flung area na walang ibang masasakyan.

-0-

PNP North Cotabato tiniyak na walang magiging spill-over sa engkwentro ng magkalabang grupo sa Matalam, North Cotabato

Tiniyak ni Cotabato Police Provincial Director Colonel Henry Villar na walang sibilyan sa mga adjacent barangay ng Kilada at Marbel sa Matalam, North Cotabato ang maiipit matapos ang tatlong araw na sagupaan sa pagitan ng grupong MNLF at MILF.

Ayon kay Villar na sa kabila ng hindi matigil na sagupaan ng magkalabang panig, sinisiguro nito na kontrolado ng tropa ng pamahalaan ang sitwasyon dahil naka posisyon ang pulis at sundalo sa mga lugar na maaaring lagusan palabas ng mga sangkot sa palitan ng putok. Ang encounter site aniya ay nasa isang isolated area at malayong sitio ng Barangay Marbel.

Sinabi nito na ang pinangyarihan ng engkwentro ay nasa tatlong kilometro pa ang layo mula sa matataong lugar at nagsilikas na rin ang daan-daang pamilya sa mas ligtas na lugar simula pa nitong Huebes. Dagdag pa ni Villar na sa ngayon ay wala pa silang natanggap na ulat kung may sugatan at nalagasan ng buhay mula sa dalawang grupo.

Samantala, bagama’t may person of interest na ang PNP sa nangyaring panununog sa sinakyang pick-up truck ng mga tinambangang biktima sa Brgy Marbel, ipinauubaya naman ng pulisya ang arson case sa BFP.

Matatandaang nag-ugat ang naturang engkwentro matapos na paulanan ng bala sina Brgy Kagawad Norodin Ambel at Kapitan Rowena De Leon kasama ang limang iba pa nitong Huebes ng gabi kung saan patay noon si Kagawad Ambel. NDBC BIDA BALITA

-0-

NATIONAL NEWS………………….

APRUBADO NA ni Pangulong Duterte ang dagdag na apat na milyong mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program o SAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sa ilalim ng orihinal na programa ay 18 milyon lang ang benipisyaryo ng SAP pero madaragdagdan umano ito ng apat na milyon pa.

Ang mga lokal na pamahalaan ay inatasang tukuyin ang dagdag na eligible family beneficiaries na isusumite naman nila sa DSWD para sumailalim sa validation.

Sa iba pang balita, binawi ng Inter-Agency Task Force o IATF for the Management of Emerging Infectious Diseases ang nauna nitong desisyon na payagan ang mass gatherings sa mga lugar na sakop ng general community quarantine.

Ayon kay Roque, bagaman at ina­prubahan ng IATF kamakalawa ang religious at work-related mass gatherings basta’t mapapanatili lang ang dalawang metrong physical distancing, pero inulan umano sila ng reklamo.

Kaya aniya, minabuti ng IATF na muli itong ipagbawal at gawin na lamang ang mga alternatibong paraan ng pagsamba sa pamamagitan ng internet, radyo at telebisyon.

Sa kabilang dako naman, pumalag ang Philippine Association of State Universities and Colleges o PASUC sa plano ng pamahalaan na magkaroon ng “full online learning education” para sa School Year 2020-2021 dahil pa rin sa banta ng COVID-19.

Sinabi ni PASUC president Dr. Tirso Ronquillo na hindi lahat ng state universities and colleges o SUCs sa bansa may kakayahan para isagawa ang online education.

Mayroon aniyang SUCs na limitado ang electronic equipment at problema rin ang internet connectivity para sa mga estudyante, lalo na sa mga nakatira sa mga liblib na lugar sa bansa.