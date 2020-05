NDBC BIDA BALITA (May 21, 2020)

NEWSCAST

MAY 21, 2020 (THU)

7:00 AM

HEADLINES:

1. ONSE ANYOS na batang babae na mula sa Cotabato city, pinakabagong COVID-19 positive sa region 12.

2. Provincial border checkpoints sa North Cotabato, mas hinigpitan pa matapos makapagtala ng COVID-19 case ang probinsya

3. Kampanya kontra iligal na sugal sa gitna ng krisis sa COVID 19 tiniyak ng PNP 12

4. PONDONG inilaaan para tugunan ang problema sa COVID-19 ng bansa, hindi umano winawaldas ayon kay P. Duterte.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Isang onse anyos na batang babae ang pinakabagong nagpositibo sa Coronavirus Disease 2019 o Covid-19 sa Cotabato city.

Siya na ang pang-siyam na kaso ng naturang sakit sa lungsod at pang-23 sa buong region 12.

Pinaniniwalaang nahawa ang biktima matapos makasalamuha ang isa ring COVID-19 positive sa lungsod.

Nasa maayos namang kondisyon ang batang pasyente at isasailalim pa sa confirmatory test.

Sa ngayon ay umaabot na sa 23 katao ang nagpositibo sa Covid 19 sa region 12. Labing apat sa mga ito ay gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Sa record ng DOH 12 hanggang kahapon ng hapon, meroon ng 502 suspect cases ng COVID0-19 sa rehiyon at 33 sa mga ito ang nasawi maliban pa sa tatlong mga probable cases ng virus sa rehiyon.

Samantala, sumampa pa sa 13 thousand, 221 bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa buong bansa hanggang kahapon ng hapon.

Sa huling datos ng DOH, 279 ang bagong napaulat na kaso sa bansa sa nakalipas na 24 oras.

Nasa limang mga pasyente ang bagong nasawi kaya ang COVID-19 related deaths sa bansa ay 842 na.

Ayon pa sa DOH, 89 mga pasyente naman ang bagong gumaling sa COVID-19 kaya nasa tow thousand, 932 na ang total recoveries ng virus sa bansa.

-0-

ISA ng ganap na COVID Testing Facility ang Cotabato Regional Medical Center o CRMC sa Cotabato city.

Ang CRMC ang kauna-unahang Certified COVID 19 Testing Facility sa buong Region 12 at BARMM.

Pormal na inanunsyo kahapon ni CRMC Chief Dr. Helen Yambao ang magandang balita kahapon kasama sina CRMC Molecular Laboratory head Dr. Sherjan Kalim; Regional Epidemiology and Surveillance Unit head Dr. Dylan Parayao; at Region 12 COVID 19 Spokesperson Arjhon Ganggoso.

Sinabi ni Yambao na mas mapapabilis na ang pagtukoy ng mga COVID 19 positive patients sa Region 12 at BARMM dahil hindi na kailangan pang dalhin ang kanilang mga swab specimen sa Davao City.

Ayon pa kay Yambao, libreng gagawin ng testing laboratory ang mga pagsusuri basta't may rekumendasyon ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit.

Nabatid na kayang magsuri ng 75 mga specimen ang naturang COvid-19 testing facility kada araw.

Gayunman, meron lamang mahigit 1,200 test kits ang CRMC kaya sa ngayon ay limitado ang mga pagsusuri para sa mga suspect case at probable case na nasa maselang kondisyon.

Ayon kay Yambao, ang kanilang testing laboratory ay 12 hours operational at mayroong anim na trained analysts.

-0-

ISANG BANGKAY ng pinaniniwalaang miembro ng local extremist group ang natagpuan ng mga sundalo matapos ang maiksing engkwentro sa Rajah Buayan, Maguindanao kahapon ng umaga.

Una ng nakasagupa ng Army’s 33rd Infantry Battalion ang armadong grupo kamakalawa sa Barangay Sapakan ng bayan.

Kahapon, muling nagpang-abot ang militar at labing dalawang miyembro ng ekstremistang grupo sa Sitio Kampana, Barangay Tabungao, Rajah Buayan kung saan natagpuan din ang bangkay ng rebelde.

Bukod dito, natagpuan din sa lugar ang dalawang improvised explosive devices, tatlong magay at isang kalahating sako ng IED fertilizer.

Samantala, isa naman ang nasawi sa mga sundalong nakipagbakbakan sa mga ekstremistang rebelde.

Gayunman, sinabi ni Western Mindanao Command chief Lt. Gen. Cirilito Sobejana na hindi muna nila pangangalanan ang naturang nasawing sundalo habang inaabisuhan pa ang pamilya nito.

-0-

ARESTADO ang tatlong drug suspects sa buy-bust operation na inilunsad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM pasado alas dos ng hapon kahapon sa harap ng isang tindahan, sa Sitio Curbada, Barangay Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Sinabi ni PDEA-BARMM Regional Field Unit Commander Anthony Naive na kabilang sa kanilang mga nadakip ay ang mag-asawang sina SIDIK BAGUNDANG, 27 years old at MAIMONA BAGUNDANG na mga residente ng Barangay Ganta, Mother Kabuntalan.

Nadakip din si MOHALIDIN PIKIT, 20 years old, driver na taga barangay Dadtumeg, Mother Kabuntalan.

Ayon kay Naïve, nahuli ang mga suspek matapos na mapagbentahan ng iligal na droga ang isang PDEA agent na nagpanggap na buyer.

Nakuha naman mula sa mga suspek ang isang daang gramo ng shabu na halos 700 libong piso ang halaga.

Nabawi rin mula sa tatlo ang 300 thousand pesos na boodle money na ginamit sa operasyon.

Samantala, isang babae rin ang nahuli sa isa pang Buy Bust Operation sa Sitio Calagan, Barangay Tugaig, Barira, Maguindanao kahapon ng umaga.

Sinabi ni Barira PNP chief, Police Major Haron Macabanding na ang nadakip na suspek ay nakilalang si

MACADATAR SALIANTE ng Lilod Madaya, Marawi City.

Napagbentahan daw kasi ni Saliante ng isang malaking sachet ng shabu ang isang police asset.

Nakuha mula sa suspek ang limang libong pisong marked money na ginamit sa operasyon.

Sa kabilang dako naman, kalaboso rin ang pito katao matapos namang mahuli sa aktong nagsusugal sa sa Barangay Tapayan, Sultan Mastura, Maguindanao.

Kinilala ang mga naarestong indibidwal na sina Isagani, lalaki, 43 anyos, may asawa; Alid, 19 anyos; Bryan, 48; Oshaimeen, bente anyos; Norodin, 24; isang alyas Tingtingan, babae at 55 anyos; at isa pang katorse anyos na binatilyo.

Na-aktuhan ang mga itong nagsusugal habang nagsasagawa ng Anti-Illegal Gambling Operation ang pinagsanib na pwersa ng Sultan Mastura PNP at Army’s 1402nd Regional Mobile Force Company kamakalawa.

Nakuha mula sa mga suspek ang kanilang mga bet money at mga gambling paraphernalia.

-0-

TUMANGGAP ng mga farming equipment ang 67 na dating mga kasapi ng lawless group sa Maguindanao.

Mismong si Maguindanao Governor Bai Mariam Mangudadatu ang nagbigay ng mga ito sa mga benepisyaryo sa isang turnover ceremony kahapon sa Buluan, Maguindanao.

Ayon kay Governor Mangudadatu, layunin umano nitong matugunan ang pangangailangan ng mga dating rebeldeng nagbalik-loob na sa gobyerno sa pamamagitan ng pagsasaka.

Bukod sa farm equipment ay nakatanggap din ng vegetable seedlings ang mga beneficiary.

Sa panahon pa ni dating Maguindanao Governor at ngayon ay Maguindanao 2nd District Cong. Toto Mangudadatu ay nagbibigay na ng ayuda ang Maguindanao provincial government sa mga rebel returnee.

Nagpapatuloy ito ngayon sa pamunuan ni Maguindanao Governor Bai Mariam Mangudadatu na naniniwalang

ang pagbibigay ng sapat na kabuhayan sa mga dating rebelde ang daan tungo sa mas maunlad at payapang pamumuhay sa lalawigan.

-0-

Provincial border checkpoints sa North Cotabato, mas lalo pang hihigpitan matapos maitala ang kaso ng COVID-19 sa probinsya

Matapos maitala ang dalawang panibagong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato, agad na ipinag-utos ni Governor Nancy Catamco na mas lalo pang higpitan ang pagbabantay sa lahat ng border checkpoints o mga papasok sa lalawigan. Ito’y makaraang hindi umano sumunod sa tamang patakaran ang COVID-19 patient na taga Mlang, Cotabato na mula sa Davao City.

Ayon kay Catamco, ito ay hindi lamang para sa isang tao pero nakatayoa din ang buhay bawat mamamayan sa komunidad. Dahil sa pangyayari, palalakasin ang monitoring sa lahat ng papasok lalo na ang mga delivery truck, ambulansiya Funeral Parlor na kadalasang sinasakyan ng mga nastranded na Cotabateno sa ibat-ibang rehiyon.

Sinabi ng gobernadora, ang nasabing kautusan ay batay lamang anya sa National guidelines tulad ng Sagip Stranded Program ng pamahalaang panlalawigan pero dapat may proper coordination lamang. Personal ding binisita at sinuro ng gobernadora ang mga isolation facility ng mga uuwing stranded Cotabateño upang malaman ang kahandaan ng mga ito.

Hindi rin anya basta-basta na maibabalik ang Enhanced Community Quarantine para mas malimitahan ang paglabas ng mga tao dahil kailangan pa ang pahintulot ng Regional Task Force at approval ng National Level.

-0-

Brigada Eskwela para ngayong School Year sa Kidapawan at North Cotabato Division, tuloy pa rin sa kabila ng COVID-19 pandemic

Kinumpirma ni DepEd Cotabato Division Information Officer Charlie Antipolo na magsasagawa pa rin ng Brigada Eskwela sa mga paaralan bago ang pasukan sa August 24. Pero sinisiguro ng opisyal na masusunod pa rin ang health protocols kontra COVID-19 tulad ng pagsusuot ng face mask at physical distancing sa loob ng mga silid-aralan.

Sa Kidapawan Division naman, ayon kay Schools Division Superintendent Omar Obas, wala pang eksaktong petsa o araw kung kailan magsisimula ang Brigada Eskwela. Kahit paman na wala na ang face to face instruction sa pagitan ng guro at estudyante sa paaralan dahil Modified Blended Module ang gagamiting pamamaraan sa pagtuturo dahil na rin sa banta ng COVID-19.

Ngayong araw nakatakda namang epresenta ni Obas sa Sangguniang Panlungsod ang mga magiging hakbang ng ng Division Office ngayong pasukan at sa posibleng maibigay na pondo ng LGU. Ngayong school year, ipinahayag ni Obas na ipapatupad pa rin ang No Collection Policy.

-0-

Tubong Kidapawan City, top 4 sa PNPA Mandayug Class of 2020

Isang 22-anyos na tubong Kidapawan City ang pasok sa top 10 ng Mandayug Class of 2020 ng Philippine National Police Academy o PNPA. Si Lindon Pariña Narvaza, na taga Barangay Singao ng lungsod ay nasa ika-apat na pwesto mula sa dalawang daan at pitumpu’t apat na magsisipagtapos ngayong taon.

Kwento nito, taong 2015 nang pumasok ito sa loob ng academy at undergrad siya ng kursong Bachelor of Science in Electrical Engineering sa isang paaralan sa Davao City.

Anak ng isang seaman at housewife, panganay sa tatlong magkakapatid si Narvaza at bata pa lamang ay pangarap na nito na mapabilang unipormadong hanay at maging public servant.

Sinabi nito sa kanilang batch, 50 ang mapapabilang sa Bureau of Fire Protection, 50 rin sa Bureau of Jail Management and Penology at mahigit 200 naman ang papasok sa hanay ng PNP kung saan sinabi nito na 2nd class cadet pa lamang sila sa loob ay pinapapili na sila ng kanilang papasukang bureau. Pagiging bumbero naman ang tatahaking landas ni Narvaza.

Ayon sa kanya, hindi makakadalo ang mga magulang nito sa kanilang graduation rites dahil sa ‘new normal’ policy na ipinapatupad sa buong Luzon.

Wala rin kasing bisita at mga magulang ang papayagang makapasok sa loob ng akademya at magiging virtual graduation lamang ang isasagawa ngayong taon dahil pa rin sa banta ng COVID-19.

Dagdag pa nito na bagamat virtual ay isasagawa pa rin ang seremonya sa loob pero mahigpit pa ring ipatutupad ang social distancing at mapapanood ito sa pamamagitan ng facebook live sa official facebook page na Philippine National Police Academy- Justice, Integrity, Service. Nakatakda ang pagtatapos ng PNPA Class 2020 ngayong May 22 sa Camp General Mariano Castañeda, Silang, Cavite. NDBC BIDA BALITA

-0-

Truck helper, patay matapos barilin sa Makilala, North Cotabato

Patay ang isang truck helper makaraang pagbabarilin sa Purok 12, Barangay Poblacion, Makilala North Cotabato alas 4:45 ng hapon.

Sa report ng PNP, kinilala ang nasawing biktima na si Rex Apolinario Herbilla, nasa hustong gulang at nakatira sa Sitio Lutao, Barangay San Vicente, Makilala North Cotabato. Sa isinagawang imbestigasyon ng mga pulis, pinagbabaril ng nakasuot ng itim na jacket at nakabonnet na suspek ang biktima habang nakatayo lamang sa harap ng vulcanizing shop kung saan sila ng nagpaayos ng gulong.

Nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo at katawan ang biktima dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Mabilis ding tumakas ang mga suspek gamit ang get away vehicle na kulay itim na Honda TMX. Habang narekober naman sa crime scene ang mga basyo ng caliber 45 pistol na ginamit ng mga di pa kilalang suspek.

Agad namang pinaalerto ang lahat ng quarantine checkpoints sa posibleng pagkakahuli ng mga suspek. Patuloy pa ang hot pursuit operation ng mga pulis sa nasabing insidente.

-0-

Kampanya kontra iligal na sugal sa gitna ng krisis sa COVID 19 tiniyak ng PNP 12

Nakapagsagawa ng mahigit isang daang operasyon laban sa illegal gambling ang mga pulis sa region 12 mula April 16 hanggang May 15. Ayon kay PNP 12 Regional Public Information Officer Lieutenant Colonel Lino Capelan ito ay sa kabila ng pandemic ngayon sa COVID-19.

Sinabi ni Capellan na 35 sa mga illegal gambling activities na ito ay nabisto ng mga pulis sa Cotabato province, 20 sa General Santos City, 18 sa South Cotabato, 17 sa Sarangani at 12 sa Sultan Kudarat.

Ipinahayag nito na nanguguna pa rin sa mga illegal gambling activities na ito ang tong-its na umabot sa 51, sumunod ang piat-piat na may sampu,at pito ang sabong. Nakahuli din ang mga pulis na ng mga naglalaro ng Mahjong, billard, Drag Race, Cara y Cruz, Pusoy dos, Bingo at iba pa.

Kaugnay nito ipinahayag ni PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpuz na sa kabila ng pagiging abala bilang mga frontliner sa COVID-19, tuloy pa rin ang kampanyan kongra krimen at iligal na sugal ng pulisiya.

Panawagan ni Corpuz sa publiko huwag balewalain ang banta ng pandemic sa COVID-19. Iginiit ng police official na dahil nalalabag ang protocol sa social distancing ang pagsusugal ay maaring magdadala lamag ng peligro sa mga komuidad.

Ayon kay Corpuz sana hindi ginawang pantaya sa sugal ng mga mamamayan ang ayuda na kanilang nakuha sa Social Amelioration Program o SAP ng pamahalaan.

-0-

Anim katao arestado sa drug den na nabuwag ng mga kasapi ng PDEA at mga pulis sa General Santos City.

Kinilala ni PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan ang mga arestadong drug suspect na sina Rey Ortiz alias “Mata” 59 years na subject ng buy-bust operation, Michael Ritch Caballes, 28 years old laborer;Danito Guinto, 55, private driver; at Marifel Fernandez, 20 years old, walang trabaho.

Kasama din sa mga naaresto ng mga otoridad ang magkakapatid na sina Kent George Tablac 33 years old, call center agent at Kevin Tablac, walang trabaho. Ang mga ito ay naaresto sa drug den na nabuwag ng mga otoridad sa Yu Village, Baragay Apopong, General Santos City.

Naaresto ang nasabing mga drug suspect ng pinagsanib na pwersa ng anti-narcotics operative ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12-South Cotabato Provincial Office , PDEA 13 Surigal Del Sur- Provincial Office at General Santos City PNP.

Nakuha ng mga ito sa mga suspek ang dalawang malaking pakete ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit one hundred thousand pesos, drug paraphernalia at 104 thousand pesos cash. Ayon kay Duquiatan ang target ng anti-illegal drug operation na si Ortiz ay nasa-watch list at ilang buwan ding minanmanan ng mga otoridad.

Ginagamit umano nitong drug den ang nirerentahang bahay na pagaari ng naarestong magkakapatid na Tablac.

-0-

Lockdown ipinatupad ng LGU kasunod ng pagpositibo sa COVID-19 ng isa katao sa Polomolok,South Cotabato

Magtagagal ang pitong araw ang pagapapatupad ng modified enchanced community quarantine o MECQ sa Polomolok South Cotabato hanggang sa May 26. Kasunod ito pagpositibo sa COVID-19 ng isa katao sa lugar.

Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. iniutos ito ang pagpapatupad ng MECQ sa Polomolok upang mapanatili sa kanilang mga tahanan ang mga mamamayan. Ito ay habang nagsasagawa ng contact tracing ang mga health officials sa mga nagkaroon ng close contact sa isang COVID-19 patient.

Sa ngayon ay bawal muna sa Polomolok ang lahat na uri ng public transport maliban na lamang sa mga tricycle na may special permit. Pero limitado pa rin ang byahe ng mga ito sa kanilang barangay patungo sa merkado publiko.

Bawal ding bumiyahe sa ngayon sa Polomolok ang mga Habal-habal. Payagan pa lamang ang angkas sa mga pribadong motorsiklo kung kasama ng driver ay myembro ng pamilya. Habang maari lamag mag-operate ngayon sa bayan ang mga essential business tulad ng may kaugnayan sa mga pagkain, gamut at iba pang pangunahing pangangailangan. Mandatory din ang social distancing at pagsusuot ng facemask sa mga pampublikong lugar.

Ayon naman kay South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. na hindi madali ang ginagawa nilang contact tracing. Paliwanag ni Aturdido, saklaw kasi nito ang 14 days bago nagpa check-up sa isang health facility sa General Santos City ang 25 years old na COVID-19 patient.

Kinumpirma ni Aturdido na ang nasabing pasyente ay dalawang buwan ding ginamot sa isang ospital dahil sa pulmonary problem. Siya ay inirefer sa COVID Facility ng lalawigan noong May 9.

-0-

Caretaker ng isang resort patay matapos malunod sa Lake Sebu, South Cotabato

Natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng biktima dalawang araw matapos umano itong malunod sa Lake Sebu, South Cotabato.

Kinilala ng Lake Sebu PNP na pinamumunuan ni Police Captain Johnny Rick Medel ang biktima na si Richie Fabillore, 38 years old, binata. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na ang lasing umanong si Fabillore ay nahulog sa sinakyang Bangka.

Ito ay habang patungo sa pinagtatrabahuhang resort sa Barangay Poblacion para magpakain ng mga alagang manok ng kanyang employer.

Unang nakakita sa mga labi ng biktima sa lawa ang isang concerned citizen na siya namang nagreport nito sa mga pulis. Ayon kay Medel ang pagkalunod ng biktimang si Fabillore ay nauna nang nai-report ng employer nito sa PNP noong March 18. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng Lake sebu PNP sa insidente.

-0-

Sapat na pondo para sa mga programa nito laban sa COVID-19 tiniyak ng Provincial Disaster Risk Reducation and Management Officer ng South Cotabato

May magagamit pa na pondo ang Provicial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sakali mang muling ideklara ang enhanced community quarantine sa South Cotabato.

Ito ang ipinahayag ni PDRRM Officer Rolly Aquino. Sinabi ito ni Aquino matapos aminin na paubos na ang 77 million pesos na inilaan ng provincial government para sa mga programa nito laban sa coronavirus disease 2019 o COVID-19.

Ayon kay Aquino, 33 million pesos sa nasabing halaga ay kinuha sa PDRRMC sa trust fund habang ang 34 million naman ay mula sa 2020 quick response fund ng lalawigan. Ang nasabing pondo ay ginamit sa COVID-19 facility, disinfection activities, personal protective equipments, food assistance para sa mga mamamayan at iba pag panguahing mga pangangailagan.

Matatandaan na ipinahayag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr, na muli itong magdeklara ng enhanced community quarantine sa South Cotabato. Ito ay kung sakali mang may isa pang magpositibo sa COVID-19 sa lalawigan. Kasunod ito ng pagkakatala ng isang kaso ng COVID-19 sa bayan ng Polomolok. Ang pasyente ay inilagay na sa isolation facility ng lokal na pamahalaan ng Polomolok.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Tiniyak ni Pangulong Duterte na hindi nawawaldas ang 275 billion pesos na pondo ng pamahalaan na inilaaan para tugunan ang problema sa COVID-19.

Ayon sa pangulo, transparent at well accounted for ang naturang pondo.

Tiniyak din ng pangulo na nakarating sa mga benepisyaryo ang pondo hanggang sa huling sentimo.

Samantala, posibleng sa January 2021 ay magkakaroon na umano ng bakunang panlaban sa COVID-19.

Ayon kay Pangulong Duterte, isang pharmaceutical company ang nasa proseso na ng paglikha ng bakuna.

Ang tinutukoy ng pangulo ay ang bakuna na nililikha ng United States National Institute of Health at mga scientist sa biotechnological company na Moderna sa Cambridge, Massachusetts.

Handa umano ang AFP na tumugon sa ini-atang na trabaho ni Pangulong Duterte sa mga sundalo para sa pamamahagi ng cash assistance.

Ayon kay AFP chief General Felimon Santos Jr., handa ang AFP na suportahan ang programang ito ng Department of Social Welfare and Development.

Katuwang ang PNP, sinabi ni Santos na magsisimula na silang magplano kasama ang DSWD para sa pagtatalaga ng manpower at seguridad.

Hindi rin aniya magkakaroon ng problema sa deployment lalo pa at nakakalat na rin naman talaga sa iba’t ibang panig ng bansa ang mga pulis at sundalo.