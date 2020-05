NDBC BIDA BALITA (May 23, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. ESTUDYANTENG mula Cebu, pinakabagong COVID-19 case na naitala sa BARMM.

2. Bentahan ng iligal na droga sa SOCCKSARGEN humina raw dahil sa COVID-19 pandemic, ayon sa PDEA 12

3. MGA PULIS at Militar sa Makilala, North Cotabato patuloy ang monitoring sa isang paaralan na umano’y pugad ng makakaliwang grupo

4. PANUKALANG “No vaccine No Classes” policy, isinulong ngayon ng isang kongresista

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Isang estudyanteng mula sa Cebu ang ika-12 at pinakabagong COVID-19 positive case sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM

Sinabi ni BARMM Health Minister Dr. Safrullah Dipatuan na ang naturang 22 anyos na pasyente ay isa sa 16 na mga estudyanteng mula sa Cebu na nakauwi na ng BARMM kamakalawa.

Ngunit paglilinaw naman ni Dipatuan, nag-negatibo anya sa virus ang mga kasamahan nito.

Sa ngayon ay stable naman daw ang kondisyon ng pasyente kaya walang dapat ipangamba ang mga kaanak ng nasabing estudyante na taga-Datu Saudi Ampatuan.

Samantala, sa region 12 naman, nananatiling 23 pa rin ang confirmed COVID-19 case sa buong rehiyon kung saan 14 sa mga ito ay gumaling na habang isa naman ang namatay.

34 na mga pasyenteng COVID-19 suspect case naman ang binawian ng buhay habang hinihintay pa ang resulta ng kanilang test.

Sa buong bansa, umaabot na sa three thousand and 92 ang bilang ng mga naka-recover na pasyente sa COVID-19.

Sumampa naman sa 13 thousand, 597 ang kabuuang bilang ng tinamaan ng nakakahawang sakit sa Pilipinas.

Habang umaabot na sa 857 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

-0-

HINDI PA RIN pinapayagang magdaos ng mass gathering ang mga mananampalatayang Muslim sa pagdiriwang ng Eid’l Fitr sa Cotabato city

Sinabi ni City Administrator Dr. Danda Juanday na hindi maaaring magdaos ng congregational prayer at mananatiling “NO MOVEMENT DAY” bukas, May 24 sa lungsod na araw ng pagdiriwang ng Eid’l Fit’r.

Paliwanag ni Juanday, kailangan pa rin ang ibayong pag-iingat dahil sa tumataas pa ring bilang ng mga COVID-19 case sa Cotabato city at mga karatig na lugar.

Ito rin aniya ang napagkasunduan ng mga lokal na opisyal ng region at BARMM at maging ng Darul Ifta.

Dagdag pa nito, ang naturang hakbang ay alinsunod din sa guidelines ng national Inter-Agency Task Force.

Mananatili umanong sarado ang iba’t ibang mga establisimento bukas maliban na lamang sa mga botika at ospital.

Tanging ang mga frontliner din lang ang pinapayagang lumabas ng bahay para magampanan ang kanilang tungkulin.

Samantala, maaari naman umanong magdasal sa kani-kanilang mga tahanan ang mga mamamayang Muslim sa panahon ng Eidl Fitr at maaaring ring panoorin ang live telecast ng “Khutbah” o Islamic Preaching sa IBC-13 alas siyete ng umaga bukas, May 24.

-0-

NAGLABAS NAMAN ng holiday pay rules ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa Lunes, May 25, na isang Regular Holiday bilang pagdiriwang ng Eidl Fitr o Feast of Ramadan.

Sa guidelines ng DOLE, ang mga empleyado na hindi papasok sa trabaho sa nasabing araw ay entitled pa rin sa 100 percent ng kanyang basic wage.

Para naman sa mga papasok sa trabaho, ang empleyado ay tatanggap ng 200 percent ng kaniyang sahod para sa unang walong oras.

Pero ayon sa DOLE dahil sa umiiral na national emergency bunsod ng COVID-19 ang employers ay pinapayagan na i-defer ang pagbabayad ng holiday pay hanggang sa dumating ang panahon na maging maayos na ang sitwasyon.

Ang mga establisyimento na sarado o huminto sa operason ngayong mayroong community quarantine ay exempted naman sa pagbabayad ng holiday pay.

-0-

PATAY ang isang negosyante sa pamamaril sa Midsayap, North Cotabato.

Kinilala ng Midsayap PNP ang biktima na si Danny Cabuyao, 45 anyos, may asawa at taga Purok Narigta 1 Barangay Salunayan, Midsayap.

Ayon kay Midsayap PNP Chief, Police Lt. Col. John Miridel Calinga na nakatayo lamang ang biktima sa harap ng kanyang bahay nang pagbabarilin ng motorcycle-riding tandem suspects gamit ang cal. 45 pistol.

Patay on the spot ang biktima dahil sa mga tinamong tama ng bala sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan.

-0-

Kalaboso naman ang isang drug suspect matapos na inaresto ng mga otoridad pasado alas dos ng hapon kahapon sa Barangay Poblacion 6, Cotabato City.

Kinilala ni Police Station 1 commander Police Major Glenn Marr Avisa ang suspek na si Jomar Dela Cerna Bacaro alyas putol na taga Barangay Poblacion 4 ng syudad

Ayon kay Avisa, dinakip ang suspek sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court, Branch 27 noon pang July 16, 2013.

Samantala, dalawang mga drug suspect pa ang inaresto rin ng mga otoridad sa Barangay Poblacion 7, Cotabato City pasado alas tres ng hapon kahapon.

Kinilala ang dalawang mga nadakip na sina Sahid Alfonso Salik, 47 anyos ,construction worker at Michael Maguid Kutig, 20, laborer na pawang mga residente rin sa lugar.

Nakuha mula sa mga suspek ang 27 sachets ng suspected shabu at mga drug paraphernalia.

-0-

DALAWA pang mga miembro ng ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang nasawi habang sugatan naman ang dalawang iba pa sa nagpapatuloy na sagupaan ng ekstremistang grupo at militar sa liblib na mga barangay ng Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao.

Nakilala ang mga nasawi na sina Salamat Kutin at Nasruden Akmad habang sugatan naman sina alyas Amad at alyas Saudi, mga tauhan ni Kumander Kagui Karialan ng BIFF.

Sa report ng Army’s 601st Brigade, nakasagupa ng 1st Mechanized Infantry Battalion sa Sitio Lining Brgy. Lower Salbu, Datu Saudi ang grupo umano ni Kumander Saga Indong ng BIFF.

Kasabay rin na nakasagupa ng tropa ng 57th Infantry Battalion ang grupo ni Kumander Pahad Adam sa Sitio Lagasan Barangay Elian, Datu Saudi.

Samantala, daan-daang mga sibilyan naman ang lumikas mula sa mga nabanggit na barangay at mga karatig na lugar dahil sa takot na maipit sa bakbakan.

Wala naman umanong nasugatan sa panig ng mga sundalo.

Sa ngayon ay nagpapatuloy ang combat clearing operation ng Joint Task Force Central ng militar laban sa BIFF sa lugar.

-0-

Suporta ng mga mamamayan sa pumalit sa kanya, hiniling ng dating regional director ng PNP 12

Kailangan ang suporta ng publiko para sa tuloy tuloy na kampanya ng pulisiya kontra krimen kahit na magbago man ang liderato nito.

Ito ang ipinahayag ni dating PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpuz. Sinabi ito ni Corpuz kasunod ng pagtalaga kay Brigadier General Michael John Dubria bilang bagong regional director ng PNP 12.

Ayon kay Corpuz, dahil kilala nito si Dubria, inaasahan niyang malalagpasan pa nito ang kanyang naging performance sa nakalipas na walong buwan.

Si Dubria na kauupo pa lang bilang Regional Director ng PNP 12 ay dating hepe ng PNP Supervisory Office on Security and Investigation Agencies. Siya ay naging Director din ng Davao City PNP.

Ang pinalitan nitong si Corpuz ay itinalaga naman ni PNP Chief General Archie Gamboa bilang Chief of the Directorate for Integrated Police Operations o DIPO-Western Mindanao.

Wala namang naganap na formal turn over sa pagitan ng dalawang mga police official dahil sa pandemic sa COVID-19.

-0-

Bentahan ng iligal na droga sa SOCCKSARGEN humina raw dahil sa COVID-19 pandemic, ayon sa PDEA 12

Bumaba ang supply ng iligal na droga sa region 12 na nagresulta naman sa pagbagal na illegal drug activities dahil sa COVID-19 pandemic. Ito ang ipinahayag ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan.

Ayon kay Duquiatan, dahil sa lockdown sa mga border ng rehiyon pahirapan din ang pagpasok ng illegal drugs lalong lalo na ang shabu, at marijuana.

Pero sa kabila nito ayon kay Duquiatan, tuloy pa rin ang maigting na intelligence monitoring ng PDEA. Sa katunayan ayon sa kanya, nakapagsagawa na ng 61 na buy-bust operation at raids ang PDEA 12 mula Enero hanggang ngayong Mayo.

Nagresulta naman ito sa pagrekober nila ng mahigit 800 thousand pesos na halaga ng illegal drugs. Nakaaresto din ang mga ito ng 61 drug pushers na karamihan ay pawang mga kinasuhan nang high value target.

Sinabi ni Duquiatan na ito ay mas mababa sa isang daang operation ng PDEA 12 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon kung kelan sila nakaaresto ng 99 suspects at nakaumpiska ng mahigit two million pesos na illegal drugs.

Dinagdag din nito na patuloy ang pakikipagungyan ng PDEA 12 sa mga police at militar na nagbabantay sa mga checkpoints sa rehiyon.

-0-

Walong stranded na mga mamamayan ito na kararating lang mula Maynila, isinailalim sa quarantine ng lokal na pamahalaan ng Gensan

Dalawa sa kararating lang na walong mga mamamayan na inilagay sa quarantine ng lokal na pamahalaan ng General Santos City ay mga Overseas Filipino Worker o OFW. Ito ay ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera.

Ayon kay Rivera, ang na-stranded na mga mamamayan na pawang mga professional ay naabutan ng lockdown dahil sa COVID-19 sa Metro Manila. Ang mga ito ayon sa alkalde ay sinundo ng team ng Gensan City Health office sa border checkpoint ng region 12 sa Malungon, Sarangani Province. Sinabi ni Rivera na agad na dinala ang mga ito sa isolation facility ng lokal na pamahalaan.

Tiniyak din nito na ang dumating na mga stranded ay maayos na nai-profile para malaman ang kanilang travel history. Ayon kay Rivera ito ay bilang pagtalima ng Gensan LGU sa protocol para sa mga mamamayang galing sa mga lugar na may local transmission ng COVID-19.

Ang mga dumating na stranded ay mananatili sa 14-day quarantine bago pauuwiin sa kanilang mga pamilya. Nilinaw ni Rivera na ang mga umuwing stranded ay nakipagugnayan na noon sa lokal na pamahalaan kaya sila nalakip sa “sweeper” o “mercy” flight ng national government.

Tiniyak din ng alkalde ang tuloy tuloy na pakikipag ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Gensan sa national government para sa pagpapauwi ng marami pa nilang stranded na mga mamamayan.

-0-

Pagpapatupad ng precautionary measures para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa kanilang lugar tiniyak ng alkalde ng Polomolok, South Cotabato

Ginagawa ng lokal na pamahalaan ang lahat para matiyak na hindi na kumalat pa ang COVID-19 sa bayan ng Polomolok, South Cotabato. Tiniyak ito ni Polomolok Mayor Honey Lumayag-Matti.

Sa katunayan, ayon kay Matti agad na nagpasa ng resolution ang Inter-Agency Task Force o IATF sa Polomolok. Ito ay para hilingin kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.,na ideklara ang modified community quarantine sa buong banyan. Ayon kay Matti nakabase ito sa mga panuntunan ng national IATF.

Sa ngayon ay bawal muna ang public transportation sa Polomolok. Dinagdag din ng alkalde na nagpapatuloy pa rin ang contact tracing ng mga health official ng Polomolok sa mga nagkaroon ng close contact sa 25 years old na pasyente.

Ang nasabing COVID-19 patient na stable na ang kalagayan ay nanatili ngayon sa COVID center ng lalawigan sa bayan ng Surallah.

-0-

Tatlong mga magkakatabing establisemento nasunog sa Koronadal

Tinatayang hindi bababa sa isang milyong piso ang halaga ng mga ari-arian na naabo nang masunog ang magkakatabing mga establisemento sa barangay Zone IV sa Koronadal City. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga Bureau of Fire Protection o BFP na maaring nagsimula ang sunog sa isang electrical shop sa Datu Piang Street sa nasabing barangay .

Ayon sa mga mamamayan na nakatira sa paligid ng lugar, ginising sila ng malakas na pagsabog pasado alas dose ng madaling araw kahapon. Nagulat na lamang sila nang makita ang paglagablab ng apoy na kumakalat din sa katabing dress shop at restaurant.

Sinabi naman ng mayari ng electrical shop na si Elizer Sadiang-abay na tiniyak nitong naka-switch off ang main switch ng kanyang shop na walang tao simula pa nang ipatupad ang lockdown dahil sa Covid-19. Dahil sa gawa sa light materials, agad na kumalalat sa katabing mga establisemento ang apoy.

Hindi pa batid ng Bureau of Fire Protection o BFP Koronadal ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng mga naabong ari-arian. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Siniguro naman ni KOronadal Mayor Eliordo Ogena na tutulong ang lokal na pamahalaan sa mga nasunugag mga mamamayan.

-0-

Mga nagpapakalat ng larawan at pambubully sa isang mag-aaral na nagpositibo sa COVID-19 sa Mlang, North Cotabato, sasampahan ng karamtang kaso

Inatasan na ni Mlang Mayor Russel Abonado na sasampahan ng kaukulang kaso ang mga tao na nagpapakalat ng larawan at nambubully sa isang mag-aaral na COVID-19 patient na taga Mlang, North Cotabato.

Ang kautusan ay ipinalabas ng Alkalde sa isinagawang Mlang Interagency Task Force meeting, matapos na maalarma ang mga residente dahil nagpositibo sa COVID-19 ang isang residente.

Particular na inatasan ni Abonado ang hepe ng Mlang PNP na imonitor, gumawa ng aksyon at paimbestigahan ang mga tao na nagpapakalat ng pangalan, larawan at maging ang maling impormasyon sa social media. Sa ngayon, ayon sa PNP may mga hawak na silang screenshots sa mga nagpo-post bilang basehan sa pagsampa ng kaso at reklamo ng mga nambubully sa korte.

Ayon kay Abonado, pasok sa Republic Act 10175 o Cyber Crime Law ang pagsampa ng kaso na may multa ng hindi bababa sa 200,000 pesos at pagkakakulong ng hanggang sa anim na taon ang sinumang mapapatunayang lumabag sa nasabing batas.

-0-

Halos 200 na mga traffic violators, nahuli sa isang araw na Regional operation ng LTO sa Kidapawan City

Nasa 191 na mga traffic violator sa Kidapawan City ang nahuli sa one day operation ng Regional Land Transportation Office o LTO nitong huwebes.

Ang mga major violation ay hindi nakapagrenew ng kanilang mga rehistro at hindi rin nakapagrenew ng kanilang lisensya.

Ayon kay LTO- Kidapawan Chief Genalinda Ganotice, ang operasyon ng mga law enforcer ay inaprubahan ng LTO-12 Regional Director at ang tanging mga hinuli lamang ay yaong mga hindi naapketuhan ng Community Quarantine o bago pa man ipinatupad ang lockdown.

Kabilang dito ang hindi nakapag renew ng lisensya noong nakaraang taon at hanggang sa Pebrero ng taong 2020. Ang naexpire naman simula Marso hanggang sa kasalukuyan ang hindi huhulihin dahil sa ibinigay 60-day grace period.

Bibigyan ng Temporary Operator’s Permit o TOP ang mga naharang at saka babayaran depende sa biolasyon. Kung kaya’t panawagan nito sa lahat ng may-ari ng sasakyan sa lalawigan na iparenew na ang kanilang lisensya at sasakyan at paglilinaw nito ipinatutupad lamang anya nila ang kanilang trabaho. VC- Ganotice Si LTO- Kidapawan Chief Genalinda Ganotice.

-0-

Natitirang COVID-19 patient sa Kidapawan City, negatibo na sa isinagawang re-test

Tuluyan ng gumaling ang natitirang Coronavirus Disease o COVID-19 patient sa Kidapawan City matapos na magnegatibo ang resulta sa ikatlong test nito.

Ito ang kinumpirma sa Radyo BIDA ni City Information officer Atty. Jose Paolo Evangelista at batay sa ulat ng Department of Health Soccksargen Region. Siya si patient number 3989 49-anyos na may travel history sa Matina Gallera sa Davao City nitong March 12.

Matatandaang sa ikalawang pagkakataon na nakunan siya ng swab sample at base sa pangalawang PCR test ay nagpositibo ang pasyente sa virus. Tila nabunutan naman ng tinik ang lahat ng frontliners na nag-alaga sa kaniya dahil nagbunga din ang kanilang paghihirap at sakripisyo.

Nito pang March 28 nang ma-admit sa isolation facility ng lungsod ang naturang pasyente at halos magdalawang buwan din ang pamamalagi nito sa isolation facility ng lungsod. Kahapon ay nakauwi na sa kanyang naghihintay na pamilya ang pasyente.

Sa kabuuan, lima ang kaso ng COVID-19 sa buong Cotabato Province tatlo na ang nakarekober habang dalawa na lamang ang natitira, isa sa Banisilan at isa naman sa bayan ng Mlang.

-0-

PNP at Militar sa Makilala, North Cotabato patuloy ang monitoring sa isang paaralan sa umano’y pugad ng makakaliwang grupo

Nagsumite na ng ulat ang pulisya sa Provincial-ELCAC o Ending Local Communist Armed Conflict hinggil sa estado ng pamunuan ng Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated o MISFI academy sa Brgy Kisante, Makilala, North Cotabato.

Ito ang sinabi sa Radyo Bida ni Police Major Arniel Melocotones, siyang hepe ng Makilala PNP matapos makatanggap ng ulat na umano’y may mga mag-aaral pa rin sa loob ng nasabing paaralan kahit kasagsagan ng community quarantine.

Nabatid na kasi na nitong May 6, isang 15-anyos na batang babae na taga Matan-ao Davao del Sur, ang na-rescue ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army katuwang ang PNP matapos na nagpasaklolo ang ina nito dahil hindi umano ito pinayagang makauwi ng kanyang guro.

May 12 naman nang ma-rescue rin ng pulis at sundalo ang isang guro at estudyante na taga Kidapawan City. Nais ng PNP at militar na alamin ang pamamalakad ng naturang paaralan sa pamamagitan ng DepEd na siyang may kapangayarihan na inspeksyunin ang legalidad ng paaralan.

Samantala, sinabi naman ni Cotabato Division Schools Superintendent Isagani Dela Cruz na September 2019 pa napaso ang temporary permit to operate ng naturang paaralan.

Kaugnay nito, magsasagawa rin ng sariling hakbang ang DepEd matapos ding makatanggap ng parehong ulat.

Samantala, pinasinungalingan naman ng pamunuan ng Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated o MISFI academy ang nasabing ulat dahil pang-haharass umano ang ginawa ng militar. Sa isang pahayag na inilabas ng MISFI, hindi umano pinauwi ang naturang mga kabataan dahil nakasaad sa guidelines ng IATF na bawal lumabas ang mga menor de edad.

Isa rin aniyang uri ng harassment ang ginawa ng mga otoridad sa biglaang pagpasok kanilang paaralan. Samantala, magpapatuloy naman ang gagawing monitoring ng PNP at AFP sa nasabing paaralan dahil nabatid na may mga left-learning schools din sa mga bayan ng Tulunan at Magpet sa North Cotabato.

-0-

PMA graduate na taga North Cotabato, isa sa mga topnotcher ng MASIDLAWIN Class of 2020

Top 15 sa MASIDLAWIN Class of 2020 ng Philippine Military Academy o PMA ang tubong Midsayap, North Cotabato na si 2nd Lt. Prince Alexis Asentista.

Sa kanyang personal facebook account, pinasalamatan nito ang kanyang pamilya sa suportang ibinigay sa kanya lalo't ito ang kanyang naging inspirasyon sa loob ng apat na taong paghihirap sa academy. Mapapabilang naman sa Philippine Airforce si Asentista.

Maliban sa kanya, dalawa pang taga Midsayap ang kabilang rin sa mga PMA graduates ngayong taon na sina 2nd Lt Rico Fantonalgo at 2nd Lt See Jey Rodriguez. Mula naman sa bayan ng Pigcawayan ay si 2nd Lt Angel Demafiles.

Sa kanilang graduation rites kahapon, nagpa-abot naman ng kanyang marching order si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bagong talagang opisyal ng militar sa pamamagitan ng video conference. Ngayong taon ay abot sa 196 na kadete ang nagsipagtapos na ginanap sa Fort General Gregorio H. del Pilar sa Baguio City na sa unang pagkakataon ay hindi ito bukas sa publiko.

Nabatid na noong nakaraang taon, isa ring kadete mula sa Kidapawan City ang top 5 ng PMA graduating class. NDBC BIDA BALITA

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Tinutulan ng isang mambabatas ang plano ng Department of Education o DepEd na magbukas ng klase sa August 24, 2020.

Sinabi ni Quezon City Rep. Precious Hipolito Castelo na dapat ay hindi muna magbalik sa klase ang mga mag-aaral hangga’t walang bakuna panlaban sa COVID-19.

Ayon kay Castelo, mahirap aniyang masunod ang physical distancing sa paaralan lalo na sa mga silid aralan na minsan ay umaabot ng 40 hanggang 50 ng estudyante.

Hindi rin aniya pwedeng ipilit ng DepEd ang online classes dahil hindi naman reliable ang signal ng internet sa buong bansa.

BREAKER

HINDI NA palalawigin pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang deadline sa pagbabayad ng buwis kahit may mga lugar pa sa bansa ang nasa ilalim ng enhanced community quarantine.

Sinabi ni BIR Deputy Commissioner Arnel Guballa na bagaman at mayroon pang umiiral na community quarantine, ay hindi na mapapayagan ang panibagong tax payment extension dahil kailangan na aniya ng pondo ng gobyerno.

BREAKER

Tinanggap na ni Pangulong Duterte ang pagbibitiw sa pwesto ni Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary Eliseo Rio.

Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pinasasalamatan ng Malakanyang si Rio sa kaniyang naging serbisyo sa bayan.

Si Rio ay naghain ng kaniyang resignation letter sa Malakanyang noong February 2020.

Matagal siyang nanilbihan bilang acting secretary ng DICT at pinamunuan ang bidding process para sa third telco sa bansa.