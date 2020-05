NDBC BIDA BALITA (May 25, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. Secretary to Cotabato City mayor Aniceto "Boy" Rasalan, pinatay habang kumakain kaninang umaga

2. SIYAM NA BUWANG GULANG na sanggol, pinakabagong naitalang Covid-19 positive case sa Cotabato city nitong weekend.

3. DALAWANG mga bata, patay habang ina ng mga ito at walong iba pa, sugatan sa pagsabog sa Datu Saudi, Maguindanao.

4. DTI South Cotabato, pinayuhan ang publiko na maging mapanuri sa expiration date ng mga produkto ngayong may COVID-19 pandemic.

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

BINARIL AT NAPATAY ng di pa nakilalang mga salarin si Cotabato City secretary to the mayor Aniceto Boy Rasalan kaninang umaga.

Naganap ang pamamaril sa loob ng Se Hua carenderia na matatagpuan sa Notre Dame Avenue, Barangay Rosary Heights 2, Cotabato City pasado alas 7 ng umaga. Kumakain na mag-isa si Rasalan nang barilin ng apat na beses sa ulo, ayon kay Cotabato City chief security Rolen Balquin.

Sinabi ni Balquin na naglunsad na ng manhunt ang Cotabato City PNP.

Ito ang ikatlong pagkakataon na may nagtangka sa buhay ni Rasalan, dating journalist at dating announcer ng DXMS bago naging kawani ng gobyerno.

Maliban sa pagiging secretary ni Mayor Cynthia Giuini-Sayadi, si Rasalan ay nagsisilbi ding spokesperson ng alkalde.

Noong 2015, siya ay binaril ng mga naka motorsiklo habang nagmamaneho ng L-300 van na pag-aari ng city government. Siya ay natagmo ng isang tama ng bala sa bibig at tumagos ang bala sa kabilang pisngi nito.

Sa kanyang mga naunang pahayag, sinabi ni Rasalan na wala naman siyang sinasagasaan o nakaaway habang nagpapatupad ng kanyang tungkulin bilang secretary to the mayor.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP.

-0-

Isang sanggol na lalaking siyam na buwang gulang lamang ang pinakabong kaso ng COVID-19 positive sa Cotabato city.

Ito ay batay sa datos na inilabas ng Department of Health o DOH 12 nitong weekend.

Pinsan umano ng naturang sanggol ang isa pang confirmed COVID-19 positive patient sa lungsod.

Gayunman, nasa maayos namang kondisyon ang sanggol na mahigpit na mino-monitor ng mga kinauukulan.

Ito na ang pang sampung kaso ng COVID-19 positive sa lungsod at pang 24 naman sa buong Region 12.

Sa buong bansa, tumaas pa ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19.

Sa pinakahuling datos ng DOH hanggang kahapon ng hapon sumampa na sa 14 thousand and 35 ang bilang ng mga tinamaan ng nakakahawang sakit sa bansa.

Ayon pa sa DOH, lima pa ang nasawi sa sakit kaya 868 na ang COVID-19 related deaths sa Pilipinas.

72 naman ang bilang ng mga bagong gumaling kaya

nasa three thousand, 249 na ang total recoveries ng sakit sa bansa.

-0-

-0-

Tahimik na ginunita kahapon ng mga Muslim sa Pilipinas ang Eid’l Fitr o ang pagtatapos ng isang buwang Ramadan.

Dahil sa COVID-19 crisis, hindi pinayagan ng pamahalaan ang nakagawiang pagtitipon at sabayang pagdarasal ng mga Muslim.

Kaya naman sa kani-kanilang mga bahay na lamang nanalangin at ipinagdiwang ng mga ito ang Eid’l Fitr kasama ang kanilang mga pamilya.

Samantala, nagpaabot naman ng pagbati si P. Duterte sa mga Muslim na nagdiwang ng Eid’l Fitr at matagumpay na nakapagtapos ng isang buwang pag-aayuno.

Hinikayat ng pangulo ang mga mamamayang Muslim na maging “agents of change” sa komunidad.

Umaasa din ang pangulo na ang “clarity of thought and wisdom” na nakuha ng mga ito matapos ang isang buwang Ramadan ay magsilbing inspirasyon para isabuhay ang mga butihing aral sa Islamic faith.

Sa Cotabato city, nagpaabot din ng pagbati at pakikiisa si city mayor Cynthia Guiani sa lahat ng mga Muslim na nagdiwang ng Eidl Fitr.

Ayon sa alkalde, bagaman at nahaharap sa matinding pagsubok ang lahat dahil sa COVID-19 pandemic ay naniniwala aniya siyang malalampasan ito sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan.

Kaisa rin aniya siya ng mga Muslim sa buong mundo na nananalangin para sa kaligtasan ng bawat isa.

-0-

Local………………..

Patay ang dalawang magkapatid habang sugatan naman ang ina ng mga ito sa Barangay Kitango, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao.

Ito ay matapos na isa umanong 81-mm mortar ang sumabog mismong tahanan ng mga biktima.

Kinilala ang mga biktima na si Aslamia Tambak, 10 years old, Sadim Tambak, seven years at ang kanilang inang sugatan na si Noraisa Tambak.

Nabatid na mayroon pang walo kataong nasugatan sa insidente na sa ngayon ay patuloy na ginagamot sa ospital.

Sinabi ni Datu Saudi Municipal Administrator Musib Uy Tan na ang ama ng mga batang biktima ay empleyado ng kanilang munisipyo na kinilalang si Boy Tambak.

Nagyari umano ang pagsabog habang nanonood ng TV ang mag-anak.

Sa mga naunang report, sinasabing nagmula ang mortar sa mga sundalong patuloy na nakikipaglaban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa lugar.

Ngunit iginiit ni Joint Task Force Central spokesperson Lt.Col. Edgardo Vilchez Jr. na wala silang isinagawa na Operasyon sa Barangay Kitango, Datu Saudi kung saan naiulat ang pagsabog pasado alas kwatro ng hapon kahapon.

Ayon kay Vilchez, ang kanilang mga sundalo ay nasa loob lamang ng kanilang kampo bilang paggalang sa selebrasyon ng Eid’l Fitr habang ang iba naman ay nagmamando sa mga checkpoint.

Sa sariling imbestigasyon ng Army’s 6th Infantry Division, lumalabas na may mga namataan umanong ilang miyembro ng ISIS-Inspired BIFF Karialan Faction sa lugar bago naganap ang pagsabog.

Sa ngayon ay patuloy ang malalimang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang grupong responsable sa pagpapasabog at mapanagot sa batas.

Sa kabilang dako, isa namang Improvised Explosive Device o IED ang sumabog sa bakuran ng Datu Salibo Municipal Police Station.

Ngunit sinabi ni Maguindanao Police Provincial Director Col. Arnold Santiago na wala namang nasaktan sa pagsabog ngunit nagdulot ito ng takot sa mga sibilyan.

Hinala naman ng mga otoridad, kagagawan ng BIFF ang pagpapasabog sa naturang police headquarters.

Samantala, patay naman ang tatlo katao sa insidnte ng pamamaril sa Sitio Kurungan, Barangay Sambulawan, Datu Salibo, Maguindanao kahapon.

Kinilala ng mga otoridad ang mga biktima na sina Rassid Guiaman, 35 years Old; Ustadz Abdulgani, 37; at isang hindi pa nakikilala na pawang mga taga Brgy. Tukanalipao, Mamasapano, Maguindanao.

Sa report ng PNP, pasado alas dose ng tanghali kahapon nang pagbabarilin ang mga biktima sa nasabing lugar habang sakay sa motorsiklo mula sa Datu Piang.

Dead on the spot ang mga biktima na tinamaan sa iba't ibang parte ng kanilang katawan.

Rido o away pamilya umano isa sa mga anggulong pinag-aaralan ngayon ng mga pulis at sundalo.

Inaalam na ngayon ng mga otoridad ang grupong responsable sa krimen.

-0-

Kulungan naman ang bagsak ng isang binata matapos lumabag sa ipinapatupad na Curfew at nakuhanan pa ng iligal na droga sa Barangay North Manuangan, Pigcawayan, North Cotabato.

Kinilala ng Pigcawayan PNP ang suspek na si Jolito Pillalan Catacutan, 18 anyos at residente rin ng nabanggit na barangay.

Naharang umano ng mga pulis ang suspek sa isang checkpoint pasado alas dyes ng gabi kamakalawa dahil sa paglabag sa curfew hour.

Gayunman, nang kapkapan ng mga otoridad si Catacutan ay nakuhanan ito ng isang sachet ng suspected shabu kaya agad siyang inaresto at ikinulong.

-0-

MULING NAGBABALA ang Securities and Exchange Commission o SEC laban sa mga ipinapakalat sa social media ng Kabus Padatuon o KAPA Ministry na umano ay naabswelto na sila sa kanilang mga kinakaharap na kaso.

Tinukoy ng SEC ang isang Bong Cagape na responsable sa fake news sa internet, gayundin ang mga pahayag nina Danny Mangahas at Roger Camingawan.

Bukod sa facebook ay may mga video din umanong ipinakakalat ang grupo sa YouTube para muling linlangin ang publiko.

Nilinaw ng SEC na lahat ng mga kaso laban sa KAPA at sa founder nitong si Joel Apolinario at iba pang mga opisyal ng grupo ay patuloy na dinidinig at hindi naibasura.

Iginiit din ng SEC na mayroong Cease and Desist Order laban sa KAPA ang commission en banc kaya hindi na ito maaaring mag-operate pang muli.

-0-

Precautionary measures kontra COVID-19 hinigpitan ng lokal na pamahalaan ng Koronadal kahit na naka-modified General Community Quarantine na ngayon ang lungsod

Sa kabila ng paglagay sa Koronadal City sa Modified General Community Quarantine o GCQ mula sa Enchanced Community Quarantine naghigpit pa rin ng precautionary measures labans a Covid-19 ang lokal na pamahalaan.

Ayon kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena, tinututukan ngayon ng LGU ang mga matataong lugar sa lungsod. Ang nasabing alkalde ay nanguna mismo sa paginspeksyon sa mga supermarket, palengke at iba pang mga establisemento. Sinabi ni Ogena na base sa kanyang nakita, sumusunod naman sa social distancing protocol ang mga ito .

Iniutos din ni Ogena ang mahigpit na checking ng movement pass at pagsusuot ng facemask, paghuhugas ng kamay bago pumasok sa mga commercial establishment. Para matiyak na mapatupad ang mga ito, itinalaga ng Koronadal LGU ang ilan nilang mga kawani bilang social distancing officers sa mga mall at supermarket.

Trabaho ng mga ito na tulungan ang mga guwardiya sa pagpapatupad ng mga panuntunan ng lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, umapela si Ogena sa publiko na makipagtulungan sa LGU sa pamamagitan ng pagsunod sa schedule at protocol sa galaw ng mga mamamayan at transportasyon lalong lalo na sa sentro ng lungsod.

Nanawagan din ang alkalde sa mga mamamayan na manatili sa mga bahay maliban na lamang kung magreport sa trabaho o bumili ng essential goods. Ito ay bilang pagiingat na rin sa Covid-19.

-0-

Contact tracing sa mga mamamayan nilang nagkaroon ng close contact sa COVID-19 patient sa Polomolook, South Cotabato isinasagawa ng lokal na pamahalaan ng Gensan

Nagsasagagawa na rin ng contact tracing sa kanilang mga mamamayan na nakasalamuha ng isang COVID-19 patient sa kalapit na Polomolok, South Cotabato ang mga health personnel ng General Santos City. Ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera, ito ay kanyang agad na iniutos matapos makumpirmang positibo sa covid-19 ang 25 years old na pasyente.

Sinabi ng alkalde na natagpuan na nila ang doctor at mga nakasalamuha ng pasyente sa isang clinic sa Santiago Boulevard. Pero ayon kay Rivera mayroon pa rin silang mga indibidwal na patuloy pang hinahanap. Kalakip dito ayon kay Rivera ang driver at mga pasahero ng tricycle na sinakyan ng pasyente mula rotunda sa Barangay Apopong patungo sa klinika alas nuebe ng umaga noong May 6.

Dinagdag din ni Rivera na hinahanap din nila ang mga mamamayan na nanananghalian noong nasabing araw sa kainan di kalayuan sa clinic na pinuntahan ng pasyente.

Umapela naman si Rivera sa mga mamamayan ng Gensan na maging mahinahon dahil lumipas na ang incubation period ng virus.

Gayunpaman, nananawagan din ito sa mga nakararamdam ng sintomas ng COVID-19 na manatili sa kanilang mga bahay at agad na makipagugnayan sa kanilang COVID-19 hotlines. Iginiit ni Rivera na tinitiyak ng lokal na pamahalaan na ma-trace ang mga nagkaroon ng direct at secondary contact sa COVID-19 positive. Sinabi din nito na mas hinigpitan din ang paginspeksyon sa mga mamamayang pumapasok sa mga border ng Gensan sa Polomolok.

-0-

Kahandaan sa mga kalamidad sa paparating na tagulan tiniyak ng provincial disaster risk reduction and management officer ng South Cotabato

Nakahanda ang provincial disaster risk reduction and management office ng South Cotabato sa posibleng pananalasa ng mga kalamidad ngayong paparating na ang tagulan. Tiniyak ito ni PDRRM Officer Rolly Aquino sa kabila ng pagiging abala nila sa mga programa laban sa COVID-19.

Ayon kay Aquino, may inilaan ding pondo ang kanilang tanggapan para sa mga pagsubok na maaring dumating pang sa lalawigan. Ito ay kahit na paubos na ang kanilang Quick Response Fund. Gayunpaman, umapela si Aquino sa mga mamamayan ng South Cotabato, lalong lalo na ang mga nakatira sa mga delikadong lugar na pagibayuhin pa ang pagiingat.

Bunsod ito ng mga malalakas na pagulan na naranasan sa lalawigan nitong mga nakalipas na araw. Igniit din nito na hindi rin dahilan ang paglalagay sa lalawigan sa modified General Community Quarantine mula sa enchanced community quarantine para maging kampante ang mga mamamayan.

-0-

DTI South Cotabato pinayuhan ang publiko na maging mapanuri sa expiration date ng mga produkto ngayong may pandemic sa COVID-19.

Alamin ang expiration date ng binibiling mga produkto. Ito ang panawagan sa mga mamimili ni Department of Trade and Industry o DTI South Cotabato Provincial Director Rectoniel Reginio. Paliwanag ni Reginio posible kasing marami nang mga nag-expired na mga produkto ngayong may Pademic sa Covid-19.

Payo naman ni Reginio sa mga mamamayan na makakita ng ipinagbibiling expired na mga produkto, isumbong ito sa kanilang tanggapan para maaksyunan Maari rin itong idulog ayon kay Reginio sa Department of Agriculture o Food and Drug Administration.

Sinabi ni Reginio na sa ngayon ay mas tinututukan pa ng DTI South Cotabato ang monitoring sa expiration date ng mga produkto. Ito ay maliban pa sa ginagawa nilang price at supply monitoring. Igniit nito na agad na pinatatanggal ng DTI sa display ang mga matutuklasan nilang expired na mga produkto.

-0-

608 million pesos inilaan ng DA 12 para sa food production projects nito sa gitna ng krisis sa COVID-19

Nais ng Department of Agriculture 12 na matuguanan kaagad ang epekto ng COVID-19 pandemic lalong lalo na sa supply ng pagkain kaya naglaan ito ng mahigit 608 million pesos para sa food production sa rehiyon. Ito ay ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen. Sinabi ni Mangelen para mapataas pa ang produksyon ng mga magsasaka ni-realign ng DA 12 ang pondo sa iba nilang mga proyekto.

Paliwanag ni Mangelen, kailagan nila itong gawin para tumugma sa sitwason ngayon. Umaasa si Mangelen na sa pamamamgitan nito ay matiyak ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain sa rehiyon sa kabila ng banta pa rin ng COVID 19. Sinabi nito na pinakamalaking tapays sa pondo na mahigit 449 million pesos ay ilalaan sa Rice Resiliency Program g DA.

Target ng programa na makapagbigay ng hybrid seeds at fertilizers sa mga magsasaka sa planting season. Habang ang corn program naman nito ay pinaglaanan ng ahensya ng mahigit 32 million pesos. Layon nito na matiyak ang pagpapatuloy ng produksyon ng mais sa pamamagitan ng pagbibigay ng glutinous corn at sweet corn seeds,rodenticides at abono sa mga corn farmers.

Ayon kay Mangelen para lalo pang maisulong ang community gardens at Gulayan sa Barangay, naglaan naman ang ahesya para sa mga ito ng mahigit 14 million pesos na assorted vegetable seeds.

Ito ay bilang pagpapatupad din sa High Value Crops Development Program ng DA. Dinagdag din ng nasabing DA 12 official na sa pamamagitan ng kanilang Organic Agriculture Program mamimigay din ang DA ng two million pesos na halaga ng traditional rice seeds at fertilizers at 11 million pesos naman na livestock at poultry. Naglaan din ang ahensya ng 11 millio pesos para sa Special Area for for Agricultural Development o SAAD Program.

Ito ay maliban pa sa 44 million pesos para sa kanilang Financial Subsidy Program na mapapakinabangan ng mahigit siyam na libong mga rice farmers sa rehiyon. Habang ang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ng DA 12 ay mayroog ding five hundred thousand pesos para sa kanilang mobile store na KADIWA ni Ani at Kita on Wheels.

-0-

Bagamat nawalan ng kita, nakiisa pa rin ang mahigit 200 vendors ng Mlang United Vendros Association sa kampanya ng lokal ng pamahalann kontra sa COVID-19.

Buong araw nitong lingo, ay sarado ang lahat ng mga stalls at business establishment sa bayan upang bigyan daan ang isasaagawang disinefection sa buong pamilihan. Tugon na rin ito ng mga vendors upang hindi dumagsa ang mga mamimili lalo pa at suspendido na ang color coding pass tuwing araw linggo.

Aminado naman si Carmelita Decomutan, presidente ng MUVA na malaking kita ang nawala sa kanila, gayunpaman nakahanda silang ikasakripisyo ito para sa kapakanan ng mamamayan. Marami rin sa mga market vendors na nagbenenta ng pangunahing pangagailangan ang nagsara kaya’t nanghihinayaang rin sila sa kikitain sana nila sa araw ring iyon.

Nabatid na ang nasabing hakbang ay kasunod ng pagkakaron ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan na mula mismo sa bayan ng Mlang.

-0-

Kinuwestiyon ni Kidapawan City Councilor Lauro Taynan Jr., chairperson ng committee on Good Governance ng Sangguniang Panlungsod ang hinggil sa paggamit ng loan ng Metro Kidapawan Water District.

Ayon kay Taynan, abot sa 561 Million pesos ang uutangin ng pamunuan na inaprubahan na at aantayin na lamang na marelease at ang pagpapatupad nito.

Napansin ng konsehal na hindi naman mapupunta ang malaking halaga ng pera sa pagresolba sa problema sa source ng tubig subalit mapupunta anya sa expansion at rehabilitation ng linya.

Dapat din anya na uunahin ang source ng tubig upang mabigyan na ng sapat na supply ang lahat ng concessioners dahil ito naman talaga ang problema na kinahakarap ng karamihan sa ngayon. Pero sinabi naman ng pamunuan ng MKWD na ang pagloan ay mabibigyan na ng solusyon ang problema sa tubig hanggang sa taong 2020.

Dahil ang katumbas kasi ng kalahating million pesos na loan ay ang pagtaas din ng singil ng tubig. Aasahang sa mga susunod na buwan ipapatupad na ng MKWD ang taas singil ng tubig mula sa 156 na minimum ay magiging 201 pesos na.

-0-

Lalaki at pamangkin nitong menor de edad, huli ng PNP dahil sa iligal na paggamit ng Food Pass sa Tulunan, North Cotabato

Nasa kustodiya na ngayon ng Tulunan Municipal Police Station ang isang lalaki at pamangkin nitong menor de edad matapos na ma-intercept ng PNP checkpoint personnel dahil sa hindi tamang paggamit ng Food pass, alas 8:30 ng gabi nitong Sabado sa boundary border ng Brgy Bual, Tulunan, North Cotabato.

Sa ulat na ipinarating sa Radyo Bida ni Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat, papasok na sana ng bayan ang isang ten-wheeler Fuso Truck pero nang inspekyunin ito ng PNP ay dito nadiskubreng puno ito ng kargang scrap iron.

Nasa kustodiya naman ngayon ng PNP ang naarestong si Jemboy Bolao, 24-anyos, driver, may asawa na taga Sto. Niño, South Cotabato at nasa pangangalaga na rin ng DSWD ang 16-anyos nitong pamangkin na taga Davao Occidental.

Dagdag pa sa ulat ng PNP na dadalhin sana sa Davao City nasabing mga scrap iron. Nakatakda namang sampahan ang driver kasong paglabag sa Republic Act 11332 o hindi pagsunod sa mga ipinapatupad na guidelines ngayong umiiral ang community quarantine.

Nabatid na una nang naghigpit ang mga otoridad sa mga itinalagang checkpoint sa lalawigan matapos na nakapagtala ng bagong kaso ng COVID-19 ang probinsya. Muli ring nagbabala ang PNP na mahaharap sa karampatang kaso sinumang lalabag sa batas lalo na ang pag-abuso sa paggamit ng food pass.

-0-

Kulungan ang bagsak ng isang drug suspek matapos na ikasa ang drug buy bust operation ng Magpet PNP, Provincial Intellegence Branch at PDEA 12 sa Purok Saniel, Barangay Poblacion, Magpet Cotabato alas 8:45 kagabi.

Kinilala ang suspek na si Joel Sandoval Rosel, driver na residente ng nasabing lugar. Naaresto ang suspek matapos magkaabotan ng iligal na droga at nakuha mula sa kanya ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at ang matked money.

Todo tanggi naman ang suspek na kanya ang nakuhang iligal na droga. Matagal na ring minomonitor ng PNP ang suspek dahil sa iligal na transakdyon nito at kagabi ay dito na ito nahuli. Target din ng PDEA ang suspek na sa ngayon ay nasa custodial facility na ng Magpet PNP.