NDBC BIDA BALITA (May 26, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. COTABATO CITY LGU, naglaan ng 300 libong pisong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa bumaril at pumatay sa Executive Secretary ng alkalde ng lungsod.

2. Mahigit isang daang mga dating rebelde sa Lake Sebu, South Cotabato, tumanggap ng tulong mula sa DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno.

3. Ilang mga magulang sa North Cotabato, hindi pabor sa pagbubukas ng klase ngayong Agosto dahil pa rin sa banta ng COVID-19.

4. Target na 30 THOUSAND COVID-19 tests kada araw, naisakatuparan na umano, ayon sa Malakanyang

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

Local………………..

Nag-alok ng P300 libong pisong reward money si Cotabato City Mayor Cynthia Guiani-Sayadi sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa mga responsable sa pagbaril at pagpatay kay Aniceto "Boy" Rasalan.

Hangad ni Mayor Guiani ang katarungan para sa pagkamatay ni Rasalan na itinuturing na umano nitong kapamilya.

Si Rasalan ay binaril alas 7:10 ng umaga kahapon habang kumakain sa isang karenderya sa Notgre Dame Avenue, Cotabato City.

Sa report ng Cotabato City PNP, bigla umanong pinasok ng dalawang hindi pa nakikilalang mga salarin ang biktima habang kumakain at pinagbabaril sa ulo at dibdib gamit ang cal. 45 pistol na naging dahilan ng pagkamatay nito.

Isinugod pa sa ospital si Rasalan pero hindi na ito umabot pa ng buhay.

Una rito, noong July 25, 2015 ay pinagtangkaan na rin ang buhay ng biktima pero sya ay nakaligtas.

Samantala, sa ngayon ay wala pang natutukoy na motibo at persons of interest ang City PNP kaugnay ng pagpaslang kay Rasalan.

Nangangalap na ng mga ebidensya, CCTV footage at mga testigo ang pulisya para sa ikalulutas ng kaso.

-0-

ARESTADO ang isang drug suspect sa buy bust operation ng mga operatiba ng Police Station 3 katuwang ang 4th Company Regional Mobile Force Battalion-14 pasado alas tres ng hapon kahapon sa Notre Dame Avenue, Barangay Rosary Heights 2, Cotabato City.

Kinilala ni Police Station 3 commander Police Major Theng Bacal ang nadakip na suspek na si Moharris Mohammad, 37 anyos na taga -Purok Jasmin, Barangay Rosary Heights 2.

Nakuha mula kay Mohammad ang isang sachet ng pinaniniwalaang shabu at nabawi rin sa kanya ang one thousand peso bill na ginamit bilang marked money.

Samantala, sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao naman….

Arestado ang anim na mga lalaki na naaktuhang nagsasabong sa Barangay Labungan ng bayan.

Kinilala ang mga naaresto na sina Algem Vidal Miral, 31 anyos at Elvies Mallarie Eslabon, 36 na pawang mga driver.

Nadakip din sina Danny Obrigon, 32 anyos at Jonash Ondo Anggay, 25 na pawang mga magsasaka.

Habang ang dalawa pa ay kinilala namang sina Paolojay J.Gunsi, 19 at Jeffrey Julian, 41 na pawang mga taga Sitio Tenorio, Barangay Awang, DOS.

Sa report ng DOS PNP, pasado alas onse ng umaga kamakalawa nang maglunsad sila ng operasyon laban sa nangyayaring pasabong sa nabanggit na lugar.

Tinungo ng operatiba ang lugar sa pangunguna ni Police Major Romel Dela Vega na nagresulta sa pagkakadakip ng mga suspek.

-0-

NASUNOG ang bodega ng Southseas Mall sa Cotabato City pasado alas dyes kagabi.

Gayunman, sinabi ni Bureau of Fire Protection o BF-Cotabato City Spokesperson Fire Officer 2 Aldrin Narra na agad din namang naapula ng mga bombero ang apoy kaya hindi na ito kumalat pa sa main building ng mall at mga katabing business establishment.

Isang libong piso lamang ang tinatayang halaga ng mga nasunog na mga kahon at ilang gamit sa lugar.

Nilinaw din ni Narra na hindi ang mismong Southseas mall building ang nasunog kundi ang bodega lamang nito.

Inaalam pa nila aniya ngayon ang pinagmulan ng apoy.

-0-

HINAMON ni Department of Education o DepEd 12 Director Allan Farnazo na suportahan ang pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga estudyanteng kanilang nasasakupan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng Wi-Fi connection sa mga barangay o pagpapalakas pa ng internet signal sa kanilang mga lugar.

Sinabi ni Farnazo na mahalaga kasi ang internet connection sa bagong online classes ng mga mag-aaral sa pagbubukas ng klase sa August 24.

Ayon sa DepEd 12 Director, bihira na ang gagawing face-to-face learning bilang bahagi ng “New Normal” dahil sa nararanasang Covid-19 pandemic.

Gayunman, nilinaw ni Farnazo na magagamit pa rin ang tradisyunal na paraan ng pagtuturo sa mga malalayong probinsya na hindi aabot sa 500 ang enrollees.

Paliwanag pa ni Farnazo, kailangan din nilang buksan ang klase sa August 24 dahil ito aniya ang nakasaad sa batas.

-0-

NAKAPAGTALA PA ng 284 na mga bagong kaso ng COVID-19 ang Pilipinas sa loob ng 24 oras.

Kaya sa datos ng Department of Health o DOH, sumampa na ngayon sa 14 thousand, 319 ang kabuuang bilang ng nakumpirmang kaso ng COVID-19 sa bansa.

Gayunman, ayon sa DOH ay mayroong ding 74 na mga bagong gumaling sa naturang sakit kaya nasa three thousand, 323 na ang total number of recoveries nito.

Lima naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi kaya umaabot na ngayon sa 873 ang bilang ng COVID-19 related deaths sa bansa.

Sa region 12, 24 na ang Confirmed COVID-19 cases na naitala sa buong rehiyon kung saan 16 sa mga ito ang gumaling na habang usa naman ang nasawi.

35 naman ang nasawi mula sa 525 suspects cases at tatlong probable cases.

-0-

Mga nakasalamuha ng Confirmed COVID-19 positive cases sa North Cotabato, negatibo sa isinagawang test

Negatibo sa isinagawang PCR test ang tatlung put tatlong mga indibidwal na mga nakasalamuha ng Confirmed Positive cases na mula sa ilang bayan sa Cotabato Province.

Ayon kay Task Force COVID-19 spokesperson Board Member Philbert Malaluan, anim dito ay mula sa Matalam at Kabacan na nakasalamuha ng COVID-19 patient na mula sa Cotabato City na nakapunta sa nasabing mga bayan bago paman nakitaan ng sintomas ng sakit.

Walo naman sa bayan ng Mlang na nakasabay sa Ambulansya ng estudyante mula sa Davao City at maging ang nakasama nito sa bahay.

Labinsiyam dito ay mula sa bayan ng Banisilan at Kidapawan City na nakasalamuha ng company driver na positibo sa COVID-19 na galing sa Misamis Oriental. Dagdag pa ni Malaluan, patuloy pa ring isasailalim sa 14-day quarantine ang mga nakunan ng swab sample pero hindi na sila kukunan pa sa pangalawang pagkakataon ng PCR test.

Dahil dito, kampante ang opsiyal na wala pang nagyayaring local transmission sa probinsya. Kabilang din sa nag negatibo ang mga medical healthworker na nag-alaga sa ikalimang COVID positive sa Mlang.

Samantala, dahil sa nasabing pangyayari matindi na ang diskriminasyon at pambabastos sa mga pasyente pero nilinaw niyang stable na ang kondisyon ng dalawa at wala na sa Cotabato Province kundi ginagamot na sa Cotabato City.

-0-

Mahigit 500 na mga nastranded sa ibat-ibang lugar na tinulungang makauwi sa North Cotabato, isinailalim na sa quarantine ng Provincial Government

Abot na sa higitlimang daan na mga Stranded Cotabateño ang tinulungang makauwi sa pamamagitanng Task Force Sagip team.

Nagpaabot naman ng pasasalamat ni Cotabato Governor Nancy Catamco sa mga katuwang na opisina at mga frontline worker ng Task Force Sagip Stranded North Cotabateños sa pagtulong na agad mapauwi ang mga stranded na kababayan.

Sinabi nitong malaki ang papel ng ibat-ibang opisina upang maisakatuparan ang pagpapauwi sa mga stranded na residente ng lalawigan sa ibang lugar kabilang na dito ang bawat distrito na opisyal na ito ang nanguna sa pangangasiwa na mapauwi ang mga kababayan sa kani-kanilang mga distrito.

Nagpaabot din ng kanyang pasasalamat si Catamco sa mga lokal na pamahalaan sa bayan na bumuo ng kani-kanilang task force upang suportahan ang programa ng pamahalaang panlalawigan.

Dagdag pa dito, kinilala din ng gobernadora ang papel ng mga frontliner lalo na ang mga bumbero, pulis, at sundalo, maging ang mga health worker at volunteer sa kanilang serbisyo hindi lamang sa task force kundi maging sa kinakaharap na krisis ngayon dahil sa banta ng coronavirus disease 2019. Sa ngayon, abot na sa higit 7,000 ang nakaregister sa online application ng Sagip Stranded Task Force.

Mula dito, daan-daan na rin ang napauwi ng pamahalaang panlalawigan mula sa iba-ibang panig ng bansa. Giit ni Catamco, puspusan ang trabaho 24 oras ng task force upang matulungan ang mga stranded na kababayan. Sinabi naman niya na upang maproseso ang pagpapauwi, dapat kumpleto ang mga dokumento ng stranded na residente.

Kabilang dito ang health certificate mula sa lugar kung saan sila stranded at letter of acceptance galing sa mga mayor ng kanilang lugar sa Lalawigan ng Cotabato. Kapag nakabalik na sa kanilang bayan, kailangang sumailalim sa 14-day quarantine ang mga nastranded na residente. Aasahan maman ngayong linggo na mas marami pa ang dadating sa probinsya pero sinisiguro ng pamahalaan na mahigpit na sinusunod ang quarantine protocols.

-0-

Halos 5K na mga disadvantage at displaced workers, nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Emergency Employment Program ng DOLE sa Cotabato Province

Mahigit sa apat na libo o 4,738 na mga Disadvantaged at Displaced Workers sa Cotabato Province ang natulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE ngayong may krisis pa dulot ng COVID-19.

Abot naman sa 17Million pesos ang ibinigay na tulong bilang sahod sa mga manggagawa na nasa formal at informal sectors sa ilalim ng programang tulong panghanap-buhay sa ating displaced/disadvantage #Barangay Ko Bahay ko disinfection project sa nasabing probinsya.

Ang naturang mga manggagawa ay binigyan ng sampung araw upang maglinis ng kanilang bahay at paligid lalo na ang pagdisinfect kontra COVID-19 habang ang iba naman ay tumutulong sa kanilang bawat LGU na magprepack ng relief goods.

Sila ay makakatanggap ng sahod na 326 pesos bawat araw. Ayon kay Roger Bedaño, isang TUPAD beneficiary mula sa Kidapawan City, malaking tulong para sa kanilang pamilya ang programa ng DOLE lalo na ngayong may krisis pa, maliban pa rito nabigyan pa sila ng pagkakaton na makapaglinis ng paligid.

Samantala sa Barangay Manongol, nabigyan ng vegetable seeds ang 531 beneficiaries upang itanim na bahagi ng kanilang sampung araw bilang accredited co- partner ng DOLE.

Ayon kay DOLE 12 Regional Director Sisinio Cano, ang Tupad BKBK ay isa sa mga programa ng gobyerno na makakatulong sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho o hanap-buhay sa mga lugar na isinailalim sa Community Quarantine.

-0-

NDBC BIDA BALITA Pamunuan ng Metro Kidapawan Water District o MKWD, nilinaw na nakalaan sa water source improvement ang malaking halaga ng pera na kanilang inutang

Nilinaw ni MKWD Assistant General Manager Engineer Sandy Alqueza na mapupunta sa pagresolba ng problema sa tubig ang malaking halaga ng pera na kanilang ni-loan.

Taliwas ito sa unang sinabi ni City Councilor Lauro Taynan Jr., dahil sa kanyang pagkwestiyon base sa inihayag ng MKWD sa isinagawang question hour ng Sangguniang Panglungsod kamakailan.

Sa panayam kay Engineer Alqueza, ang nasabing proyekto ay nakafocus sa source development katunayan 82percent mula sa 561Million pesos na loan ang mapupunta sa pagsasaayos ng linya at matutugunan ang problema sa kakulangan ng supply ng tubig.

Umalma kasi ang konsehal dahil sa nakaambang taas singil sa tubig sa mga susunod na buwan sa oras na ipapatupad na ito ng pamunuan dahil hindi naman maayos ang serbisyo ng MKWD.

Dagdag pa ni Alquiza, sinusunod lamang nila ang kanilang Development Plan hanggang sa tatlong taon sa taong 2022. VC- ALQUIZA Si MKWD Assistant General Manager Engineer Sandy Alquiza. Samantala, binigyang linaw din ng opisyal na hindi papasok sa Privatization ang MKWD.

-0-

Ilang mga magulang ng mga mag-aaral sa North Cotabato hindi pabor sa pagbubukas ng klase ngayong Agosto dahil pa rin sa banta ng COVID-19

Pangamba at takot ang nangingibabaw sa ilang mga magulang ng mga mag-aaral sa lalawigan hinggil sa usaping pagbubukas ng klase para sa school year 2020-2021 ng Department of Education o DepEd ngayong Agosto a-24.

Ito’y kasunod ng paghahanda ng kagawaran sa gagawing online at modular instruction ng mga paaralan sa lalawigan matapos ding inapruhan ng National Inter-Agency Task Force ang pagbabalik-klase sa nabanggit na petsa.

Sa saloobin ng single mom na si Teresa, 25-anyos, bagama’t mahalaga pa rin ang pagpapatuloy ng edukasyon pero sa kabila ng alternative learning delivery mode ng DepEd, nagdadalawang isip naman ito sa kalidad ng mga learning materials na gagamitin ng mga guro dahil sa iksi ng panahon upang paghandaan ito.

Mas mainam aniya, na hanggat wala pang bakuna laban sa COVID-19 ay dapat manatili muna sa bahay ang kanyang anak dahil mas matimbang ang kaligtasan kesa edukasyon.

Si Tatay Paul naman, 27-anyos na may dalawang anak, hindi rin pabor sa pagbubukas ng klase ngayong Agosto dahil kitang-kita rin aniya ang pangamba ng ilang mga guro, kung hindi sa COVID ay sa isasagawang pamamaraan ng departamento sa pagtuturo sa klase-klaseng uri ng mag-aaral at may pag-aalinlangan din sa magiging resulta ng nito.

Parehong opinyon din ang nasa saloobin ni Erika, 32, may isang anak. Bagama’t hindi maituturing na high risk ang lalawigan sa kaso ng COVID-19 pero sinabi nito na maaari nakadepende sa sitwasyon ng isang lugar kung masasabing ligtas ito sa nasabing virus.

Nabatid na halos lahat ng mga magulang ay talagang may pangamba at sinasabing hanggat walang bakuna, tigil-edukasyon muna.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

NAGAGAWA na umano ng bansa na makapagsagawa ng 30 thousand COVID-19 tests kada araw.

Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang orihinal na target ng gobyerno ay naisakatuparan na simula pa noong May 20.

Umabot aniya sa mahigit 32 thousand tests per day ang naisasagawa as of May 20.

-0-

AAPRUBAHAN NA umano ngayong araw ng House Defeat COVID-19 Ad Hoc Committee ang tatlong anti-coronavirus disease-19 bills, kabilang na ang 568 billion pesos na economic stimulus package.

Ayon kay House Majority Leader Martin Romualdez, aaprubahan ng komite ang reports ng Committee on Banks and Financial Intermediaries, Economic Stimulus Response Package Subcommittee on the Financial Institutions Strategic Transfer Bill, Philippine Economic Stimulus Act at Anti-Discrimination Bill.

Hangad ng House Bill No. 6622 o ang proposed “Financial Institutions Strategic Transfer Law” na tulungan ang financial institutions sa kanilang utang at non-performing assets para tugunan ang epekto ng COVID-19 pandemic sa kanilang operations.

Ang Philippine Economic Stimulus Act naman ay naglalayong tugunan ang epekto ng COVID-19 pandemic sa ekonomiya ng bansa.

Ang Anti-Discrimination Bill naman ay naglalayong ipagbawal ang anumang uri ng diskriminasyon laban sa mga tao na idineklarang confirmed, suspect, probable, at recovered cases ng COVID-19.

-0-

NAGPATUPAD ng big time price hike ang mga kumpanya ng langis sa presyo ng kanilang mga produktong petrolyo.

Epektibo kaninang umaga, may dagdag na P1.75 sa kada litro ng gasolina, P2.65 sa kada litro ng kerosene at P2.10 sa kada litro ng diesel.

Kapwa nag-anunsyo na ng kanilang dagdag presyo ang kumpanyang Shell at Petro Gazz.

Inaasahang ngayong araw ay mag-aanunsyo na rin ng dagdag presyo ang iba pang kumpanya ng langis.