NDBC BIDA BALITA (May 29, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. 25 na OFW na Balik Probinsya sa Lalawigan ng Maguindanao, Negatibo sa Covid 19 test.

2. Heavy Equipment Operator ng isang state run college, arestado matapos makuhaan ng armas at iligal na droga sa Arakan, North Cotabato

3. DOH pinayagan na ang provincial government ng South Cotabato na gamitin ang isang genexpert machine na bigay nito sa COVID-19 testing laboratory sa lalawigan

4. Pagtaas ng kaso ng COVID-19, dulot ng case validation ayon sa DOH.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Pormal nang binuksan ang kauna unahang Isolation Center ng BARMM Government kahapon.

Nakabase ito sa Compound ng Cotabato Sanitarium Hospital, sa bayan ng Sultan Kudarat, sa lalawigan ng Maguindanao.

Ayon kay MOH Barmm Minister Dr. Safrullah Dipatuan, nagkakahalaga umano ito ng 21M Pesos at mayroong 100 Bed Capacity, fully air-condition at may mga TV.

Mismong si BARMM ICM Ahod Ebrahim ang nanguna sa okasyon kasama sina Minister Dr. Safrullah Dipatuan, Minister Eduard Guerra, MP Tocao Mastura at Sultan Kudarat Mayor Shameem Mastura.

Inaasahang magsisimula agad ang operasyon ng Isolation Center sakaling makumpleto na rin ang medical team ayon naman kay Chief of Hospital Dr. Ibrahim Pangato,Jr.

Umabot lamang sa 41 Days ang pagpapatayo ng Isolation Center kaya isang malaking accomplishment sa panig ng Regional Government.

Samantala, parehong istruktura din ang itatayo sa Datu Blah District Hospital na lalagyan rin ng 100 bed capacity Isolation Center for Covid 19 patients.

-0-

Nakabalik na kahapon sa lalawigan ng Maguindanao ang 25 na mga Overseas Filipino Worker o OFW.

Sila ay sinundo ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa General Santos City International Airport.

Ang mga OFW ay agad na sumailalim sa checkup at Rapid Anti Body Test sa Maguindanao Provincial Hospital.

Ayon sa results, nag negatibo ang naturang mga OFW at una na rin silang sumailalim sa home quarantine sa Manila.

Ngunit, alinsunod sa health protocols ng IPHO o Integrated Provincial Health Office Maguindanao kinakailangan pa rin itong dumaan sa 14 days home quarantine sa Isolation Facility ng probinsya

-0-

Malubha ng isinugod sa pagamutan ang isang siyam na taong gulang na batang lalaki matapos magtamo ng mga sugat makaraang pagsasaksakin ito ng suspek nitong tyuhin sa kanilang tahanan sa Purok Upper Kalilintad, RH-7, Cotabato City.

Ang siyam na taong gulang na biktima ay nakilalang si AL-AL AMINULA, habang ang suspek na tyuhin ng biktima ay nakilalang si JALAL AMINULA, 25anyos, at kapwa mga residente ng nabanggit na Barangay.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Police Station 2, bandang alas dos pasado kamakalawa ng hapon habang nakikipaglaro ang biktima sa kanyang mga kaibigan sa loob ng kanilang bahay ng bigla na lamang lumabas sa kwarto ang suspek na may hawak na patalim at sa di malamang kadahilanan ay bigla nitong undayan ng saksak ang bata dahilan upang magtamo ito ng sugat sa kanyang leeg at katawan.

Nabatid na dati ng may problema sa pag-iisip ang suspek at nananatili na lamang sa loob ng kanilang bahay ayon sa mga kaanak nito.

Nakuha sa lugar ang isang 8 inches na kutsilyo na siyang ginamit ng suspek sa pananaksak.

Matapos na arestuhin ang suspek ay agad din itong dinala sa Psychiatrict section ng isang pagamutan dito sa lungsod upang ipasuri habang nasa kritikal parin na kalagayan ang biktima nito at patuloy na nilalapatan ng lunas hanggang sa kasalukuyan.

-0-

Muling nagkasagupa ang grupo ng claimants ng lupa sa dalawang mga Sitio sa South Upi Maguindanao kamakalawa ng umaga.

Ito mismo ang kinumpirma ni South Upi Mayor Reynalbert Insular.

Ayon pa kay Insular, ang mga sangkot na grupo ay claimants ng mga lupa na nasa hangganan ng dalawang sitio sa Barangay Pilar at Pandan sa nasabing bayan.

Napag-alamang dati nang napag-ayos ng lokal na pamahalaan ang naturang mga grupo ngunit naantala lamang ang pagtugon nito bunsod ng kinakaharap ngayon na COVID 19.

Kinakailangan umano ng interbensyon mula sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE BARMM dahil pareho may ipinapakitang katibayan ang mga claimants na pag-aari nila ang lupang inaangkin.

Wala naman umanong naitalang casualties sa nasabing tensyon ngunit may mga ilang pamilya ang lubos na naapektuhan.

-0-

Arestado ang isang lalaking Drug suspek sa ikinasang Drug Buy bust operation ng PDEA BARMM alas otso ng umaga kahapon sa Sinsuat Avenue, Rosary Hieghts-10, Cotabato City.

Kinilala ng pulisya ang nahuling suspek na si NORHAMIYIN MINANDANG Alyas MEN at ABS, 35 anyos, may asawa, residente ng Purok Mategkel, Rosary Hieghts-7.

Sa report ng PNP, nagkasundo umano ang suspek at ang nagkunwaring police buyer na magkikita sa lugar at ng magka abutan ay doon na hinuli si MINANDANG,

Nakuha mula sa suspek ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at marked money na ginamit sa operasyon.

Nasa kustodiya na ng mga kinauukulan ang suspek habang inihahanda ang kaukulang kasong isasampa laban sa kanya.

-0-

INUMPISAHAN na ng Cotabato Regional and Medical Center o CRMC ang pagsasagawa ng testing sa mga pasyenteng positibo sa COVID 19.

Sa katunayan, nasa labing tatlong pasyente na umano ang nakapagsagawa na ng test bunsod ng COVID 19.

Sinabi ni CRMC Chief of Hospital Dra. Helen Yambao na ang nasabing mga bilang ay sa loob lamang ng halos isang linggo matapos na pormal na buksan at pasinayaan ang kauna-unahang laboratory test on COVID-19 sa CRMC.

Ayon pa kay Yambao, ang mga naturang pasyente ay hindi lamang mga residente ng Cotabato city kundi mula rin ito sa mga karatig lugar o bayan.

Inilalabas ang resulta ng bawat test sa loob ng 45 minutes pagkatapos ay kaagad ipapasa sa Regional Epidemiology Surveillance Unit o RESU sa Ministry of Health ng BARMM at Department of Health ng Region 12 pagkatapos ng 24 oras.

Kinumpirma naman ni Yambao na tanging ang RESU lamang ang may kakayahang magdesisyon sa kung sinong indibidwal ang isasailalim sa test para sa COVID-19.

-0-

Grupo ng vegetable farmers sa Lake Sebu, South Cotabato tuloy pa rin ang pagtatanim sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Hindi nagpatinag sa banta ng COVID-19 ang grupo ng mga vegetable farmer sa Lake Sebu, South Cotabato. Sa kabila kasi ng pagpapatupad ng community quarantine dahil sa COVID-19 tuloy pa rin ang pagtatanim ng mga ito.

Layon nito na makatulong sa pagkakaroon ng sapat na suplay ng pagkain sa region 12. Ayon sa Officer ng Lake Sebu Vegetable Growers’ Association o LASVEGAS na si Enrique Valenzuela, hindi tumigil sa pagtatanim ang kanilang grupo. Ito ay sa kabila ng pandemic sa COVID-19. Gayunpaman, aminado si Valenzuela na dahil sa mga restriction problema nila ang transportasyon ng kanilang mga produkto.

Para masolosyonan ang nasabing problema ayon kay Valenzuela kumuha sila ng food pass sa Department of Agriculture. Maliban sa pagdadala ng mga produktong gulay tulad ng kamatis at talong sa iba’t ibang lugar sa region 12, ang LASVEGAS ay may mga buyer din sa Cagayan de Oro City.

Ayon naman sa hipag ni Valenzuela at magsasaka ring si Romeo nagbibigay din sila ng seedlings sa kanilang komunidad. Ito ay upang mahikayat ang mga mamamayan na magtanim ng sariling pagkain sa kani-kanilang mga bakuran.

-0-

DOH pinayagan na ang provincial government ng South Cotabato na gamitin ang isang genexpert machine na bigay nito sa COVID-19 testing laboratory sa lalawigan

Pinaghahandaan na ng provincial government ng South Cotabato ang paglipat sa donated na genexpert machine sa isinusulong na COVID-19 testing center sa Koronadal City.

Sinabi ito ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. matapos pumayag ang national government na gamitin ang genexpert machine sa COVID-19 testing facility sa Dr. Arturo P. Pinggoy Medical Center DAPPMC.

Ayon kay Tamayo ito ay ipinaalam mismo sa kanya ni Presidential Adviser for Flagship Programs and Projects at National Policy Against Covid-19 Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon.

Ayon kay Tamayo, ipinagutos mismo ni Dizon sa DOH 12 na isailalim sa training sa Cotabato Regional Medical Center o CRMC ang mga personnel ng DAPPMC.

Layon din nito na mapabilis ang accreditation ng Department of Health sa COVID-19 testing laboratory. Ipinahyag ni Tamayo na simula pa noong nakaraang buwan hinihintay na nila ang letter of instruction ng DOH para sa pagamit ng genexpert machine.

Ang genexpert machine na ipadadala sa COVID-19 testing center ay isa sa tatlong mga ibinigay ng DOH at Philippine Business for Social Progress o PBSP sa South Cotabato para sa tuberculosis testing.

Ngunit dahil sa hindi pa ito ginagamit dahil hindi pa tapos ang laboratory sa Soccksargen Regional Medical Center gagamitin na lang ito sa COVID-19 testing laboratory. Pero ayon kay Tamayo bibili kaagad ng isa pang genexpert machine ang lalawigan bilang pamalit sa inilagay sa COVID-19 testing laboratory.

Ayon kay Tamayo, ito ay para paghandaan din sakali mang kakailanganin na ito ng provincial health office. Matatandaan na lumagda ng kasuduaan ang provincial government sa private hospital na DAPPC na paglagyan ng COVID-19 testing laboratory.

0-0-

Welder patay sa pamamaril sa sariling shop sa Polomolok, South Cotabato

Binaril ang biktimang welder habang abala sa pagtatrabaho sa shop sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Magsaysay, Polomolok, South Cotabato. Ito ang lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Polomolok PNP.

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang biktima na si Rodrick Artizona, 42 years old. Siya ay binaril ng backrider ng dalawang mga motorsiklo. Si Artizona ay agad na binawian ng buhay sanhi ng matinding mga tama ng bala ng baril sa ibat’ ibang parte ng kanyang katawan.

Narekober ng mga pulis sa crime scene ang limang basyo ng 45 pistol. Kinilala naman ng ilang mga nakasaksi sa krimen ang mga suspek na sina Saber Abpet, Sinar Adam, Max Rahib at Aziz Makatigel. Hindi pa batid ng Polomolok PNP kung ano ang motibo sa krimen ng mga suspek na tumakas sakay ng dalawang mga motorsiklo.

-0-

Driver patay sa salpukan ng motorsiklo at armored car sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumuuan ni Police Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang nasawing biktima na si Niel Anthony Mercadao, 29 years old at nakatira sa Lagao, General Santos City.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na nakasalpukan ng minamanehong motorsiklo ni Mercadao ang kasalubong na Armored Car. Ito ay nang magtangkang mag-overtake sa sinusundang sasakyan pagsapit sa National Highway, Barangay Sulit, Polomolok, South Cotabato. Ang biktima ay papunta na sana sa Gensan mula Koronadal nang maganap ang vehicular crash.

Si Mercadao ay agad na binawian ng buhay sanhi ng matinding sugat sa kanyang ulo. Ligtas naman ang driver ng naka- head on collision nitong armored car na si Dormidel Mato, ng Guinsang-an, Sto. Nino, South Cotabato. Si Mato ay sumuko sa Polomolok Municipal Police Station.

Ang nagkabanggaang motorsiklo at armored car ay ikinustodya din ng Polomolok PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa nasabing vehicular crash.

-00-

DA 12 namigay ng certified at hybrid rice seeds sa mga magsasaka ng South Cotabato

Makikinabang sa mahigit dalawang libong bags ng certified seeds at may limang libong bags ng hybrid rice seeds ng Department of Agriculture ang mga magsasaka sa South Cotabato.

Nanguna mismo sa pag-turn over ng nasabing mga binhi kay Provincial Agriculture Officer Justina Navarete si DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen. Isinagawa ito kasabay ng paglunsad ng DA ng kanilang Rice Resiliency Program na “Ahon Lahat Pagkaing Sapat Kontra COVID-19” sa demo farm ng lalawigan sa Banga, South Cotabato.

Ayon kay Mangelen para makinabang sa nasabing programa ang mga magsasaka ay myembro dapat ng kanilang asosasyon na may accreditation at tinukoy ng kanilang municipal o city agriculture offices.

Mapapakinabangan din ito ng mga myembro ng Agri-fishery council. Ayon kay Mangelan ang DA ay naglaan ng mahigit 449 million pesos para sa may 38 thousand bags na inbred at hybrid rice para sa buong region 12. Layon ng RRP na nasa ilalim ng Rice Competitiveness Enhance Fund at National Rice Program na mapataas ang produksyon ng mga magsasaka.

Ito ay upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa gitna ng pandemic sa COVID-19.

-0-

Tricycle Association sa Kidapawan City, hiniling sa Task Force COVID-19 ng lungsod ang pagsakay ng apat na pasahero sa isang Tricycle

Kinukunsidera na ng Task Force COVID-19 Kidapawan na ipatupad ang tig-apat na pasahero na sakay sa loob ng tricycle ngayong nasa community quarantine pa rin ang lungsod.

Tugon ito sa idinadaing ng mga tsuper at operator na nabawasan ng kita dahil na rin sa pinatutupad na tig-dalawang pasahero lang ang dapat na ikarga ng mga tricycle sa ngayon alinsunod sa anti-COVID-19 protocols.

Ayon pa kay Fedaration of Kidapawan Integrated Tricycle Association o FKITA President Jabby Omandac, ito ay makakatulong na maiwasan ang paniningil ng mataas na pamasahe. Sa ilalim ng proposal ng FKITA, dalawang pasahero sa harap at dalawa sa likod ang hinihiling nila na maipatupad.

May plastic covering na ilalagay sa pagitan ng bawat pasahero pati na rin sa driver upang makatulong na mapo-proteksyunan ang bawat isa sa pagkakahawa sa sakit.

Siniguro naman ng FKITA na kung sakaling pumayag ang TF COVID-19 sa kanilang kahilingan, sisiguraduhin nilang hindi lalagpas sa apat o mag-ooverloading dahil huhulihin ang hindi susunod.

Pero bago pa man ito maa-aprubahan, ipapaalam muna ng City Government ang nabanggit na sistema ng pamamasada sa Provincial Govt. Aalamin din ng TF Covid19 Kidapawan kung pasok ba ito sa mga itinatakda ng Department of Transportation alinsunod sa mga protocol kontra Covid19 ng Integrated Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF-EID.

Posibleng ang nabanggit na ang magiging ‘new normal’ sa pamamasada ng mga tricycle sa lungsod kapag inaprubahan ng mga otoridad ang kanilang kahilingan pero sa ngayon ay hindi pa ito maipapatupad.

-0-

State of the art isolation facility, sininimulan ng itayo ng LGU sa Kabacan, North Cotabato

Sinimulan ng ipatayo ng lokal na pamahalaan ng Kabacan, Cotabato ang state of the art isolation facility para sa mga maitalang suspect case ng COVID-19 mula sa bayan. Sa panayam kay Kabacan Mayor Herlo Guzman Jr., itinayo ang gusali sa Terminal Complex na malayo sa mga bahay ng mga mamamayan ng bayan.

Ang 10Million pesos na pondo para sa nasabing pasilidad ay mula sa Bayanihan Grant na isang buwang IRA para sa mga LGU. Aniya, ang pagpapatayo nito ay batay sa kautusan ng DILG na kailangang mayroong sariling pasilidad ang bawat lokal na pamahalaan.

Layon nitong maging komportable ang mga mamamayan na makitaan ng sintomas ng sakit at mabilis ang kanilang paggaling. Sa ngayon kasi, ang Operation Center ang pansamantalang ginagamit na Isolation facility ng bayan para sa mga suspect at probable case.

Sa huling tala ng Municipal Epidemiology Surveillance Unit, isa ang suspect case ng bayan habang 132 ang Persons Under Monitoring. Ngayong extended na ang General Community Quarantine sa buong Cotabato province, hiniling nito a ng kooperasyon ng bawat ka-unlad at ugaliin ang pagsunod ng safety protocols upang hindi makapasok ang COVID-19 carrier sa bayan. NDBC BIDA BALITA

-0-

Militar patuloy ang isinasagawang monitoring sa mga miyembro ng Communist Terrorist Group kasunod ng pagka-aresto sa kanilang high profile official sa Matalam, North Cotabato

Patuloy ngayon ang monitoring ng 90 Infantry Battalion ng Philippine Army na naka-base sa Kabacan, North Cotabato kasunod ng pagkahuli sa tatlong mga miyembro ng New Peoples Army sa kamakalawa sa Brgy New, Alimodian, Matalam, North Cotabato.

Sa panayam ng Radyo Bida kay 90 IB Civil Military Operations Officer o CMO 2nd Lt Grace Guting, nahuli ang tatlo matapos na makatanggap ng ulat na may presensya ng rebeldeng grupo sa nabanggit na lugar.

Ang tatlo ay kinilalang sila Cirilo Amit, 47-anyos, finance officer ng Guerilla Front 53 na taga Compostela, Davao de Oro at dalawa pang miyembro ng GF 53 na sina Roberto Asupra alias ‘Tatay Cardo’, 78-anyos na taga Kidapawan City at Alex Zurita Jr. ‘alias Dodo’, 56, na taga Digos City.

Matatandaang ang 78-anyos na si Asupra ay agad na sinilbihin ng warrant of arrest ng Magpet PNP nitong Miyerkules ng gabi sa himpilan ng Matalam PNP dahil sa kasong murder at 11 counts frustrated murder na inisyu ng korte noong 2012.

Habang sa dagdag na ulat ng pulisya, ang finance officer naman ng GF 53 ng NPA na si Amit ay siya umanong humalili sa namatay na si Commander Chuy. Samantala, sinabi ni Guting, bagama’t may extortion activities ang makakaliwang grupo sa nasabing lugar pero hindi pa nito makumpira kung ang mga nahuling suspek ay sangkot sa naturang aktibidad.

Hiniling din nito ang mga masa na sa halip ipagpatuloy ang suporta sa makakaliwang grupo ay tulungan na lamang ang pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan. VC: 2ND LT GUTING Ang tinig ni 90 IB Civil Military Operations Officer Grace Laguting

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na malayong isailalim ang buong bansa sa Martial Law.

Sa kaniyang public address humingi lang ng pang-unawa ang pangulo kung mahigpit ang pagpapatupad ng mga batas lalo na ang patungkol sa pagresponde ng bansa sa COVID-19.

Kailangan aniyang gamitin ang kapangyarihan ng pamahalaan upang maprotektahan ang sambayanan laban sa nakamamatay na sakit.

Hindi aniya kailangang matakot o mag-alala na mauuwi na sa deklarasyon ng martial law ang mga pinaiiral na paghihigpit ng gobyerno.

-0-

Nilinaw ng Department of Education O DEPED na kahit magbukas na ang klase sa Agosto ay hindi muna nila papayagan ang pagkakaroon ng ‘face-to-face classes,’ dahil na rin sa banta ng COVID-19.

Nauna rito, sinabi ng DepEd na ang pagsasagawa ng face-to-face classes ay depende sa risk level sa lugar, kung nasaan ang paaralan.

Gayunman, tinutulan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte at sinabing hanggang walang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi pa rin dapat magbalik eskwela ang mga mag-aaral.

Una nang itinakda ng DepEd ang enrolment ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan mula Hunyo 1 hanggang 30, habang ang pagsisimula naman ng klase ay itinakda sa Agosto 24.

-0-

Nagpaliwanag ang Department of Health o DOH ukol sa muling pagtaas ng mga napapaulat na kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kada araw.

Sa virtual presser, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na ito ay dulot ng isinasagawang pag-validate sa mga kaso ng nakakahawang sakit sa bansa.

Bumuti aniya ang case validation capability sa bansa dahil sa pag-hire ng karagdagan pang encoders.

Bunsod nito, asahan pa aniyang sa mga darating na araw ay posibleng tumaas ang COVID-19 cases.

Sa datos ng DOH hanggang 4:00, Huwebes ng hapon, May 28, umabot sa 539 ang bagong napaulat na COVID-19 case sa bansa sa nakalipas lamang na 24 oras.

Ito na ang pinakamataas na naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa sa loob lamang ng isang araw.