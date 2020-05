NDBC BIDA BALITA (May 4, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. DALAWANG mga bata, patay matapos sumabog ang pinaglaruang granada sa Rajah Buayan, Maguindanao.

2. DSWD 12, pinaiimbistigahan sa DILG ang mga ma-anomalya umanong SAP cash payouts sa iba’t ibang mga lugar sa rehiyon.

3. Mga pamilyang lumikas dahil sa patuloy na tensyon sa Matalam, North Cotabato, nakatanggap ng relief packs mula sa Provincial Government

4. MGA PASYENTENG gumaling sa COVID-19 sa bansa, dumarami pa!

ANG DETALYE NG MGA BALITA….

Halos isang daang pa ang nadagdag sa bilang ng mga gumaling na pasyenteng apektado ng Corona Virus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa huling datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon nasa one thousand, 214 na ang total recoveries ng nakakahawang sakit sa bansaa.

Apat naman ang bagong nasawi dahilan kaya ang COVID-19 related deaths sa bansa ay 607 na.

Sinabi pa ng DOH na 295 ang panibagong naitalang nagpositibo sa COVID-19 pandemic kaya pumalo na ngayon sa nine thousand, 223 ang kabuuang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas.

Sa buong region 12 naman, meroon pa ring 16 na confirmed COVID-19 cases base sa datos ng DOH 12 hanggang kahapon ng hapon. 14 sa bilang na ito ay gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Sa ngayon, nasa 382 na ang suspect cases sa buong rehiyon at 23 sa mga ito ang nasawi na ngunit hinihintay pa rin ang resulta ng kanilang COVID-19 tests.

Tatlo naman ang probable cases ng COVID-19 at lahat ng mga ito ay pumanaw na.

Sa BARMM, nasa 247 ang suspect cases ng COVID-19 base sa pinakahuling record ng Ministry of Health.

Nasa 11 na ang confirmed COVID-19 cases sa rehiyon; pito sa mga ito ang gumaling na habang apat naman ang nasawi.

Nakapagtala rin ng 264 suspect cases ng COVID-19 ang bangsamoro region sa pinakahuling datos ng BARMM Ministry of Health.

-0-

300 mga pulis pa ang itinalaga ng PNP-BARMM sa Cotabato city.

Sinabi ni PNP-BARMM Director Police Brigadier General Manuel Manalo Abu na ang naturang mga pulis ay tutulong sa pangangasiwa ng quarantine checkpoints partikular sa entry at exit points ng syudad maliban pa sa pagbibigay ng seguridad.

Tiniyak naman ni Abu na buo ang suporta ng PNP-BARMM sa LGUs na nagpapatupad ngayon ng Quarantine Procedures.

Dagdag pa ng opisyal, tutulong din ang mga pulis sa Health Department sa implementasyon ng preventive guidelines at mga polisiya na itinakda ng Inter Agency Task Force for the Management of the Emerging Infectious Diseases laban sa COVID 19.

Samantala, ngayong araw ay pormal ng lilisanin ni Police Col. Portia Manalad ang kanyang pwesto bilang Cotabato City Police Director makaraang ang halos isang taon nitong panunungkulan sa lungsod.

Sinabi ni Manalad na pormal na niyang natanggap ang kanyang reassignment noong May 1 na magiging epektibo ngayong araw, May 4.

Madedestino si Manalad sa mas mataas na posisyon bilang Division Chief ng Directorate for Logistics sa PNP National Headquarters Camp Crame.

Gayunman, wala pang napili na papalit sa kanyang pwesto bilang City Police Director kaya si Deputy City Police Director ay Police Lt. Col Edwin Placio na muna ang magiging Officer in Charge.

Si Manalad ay nadestino sa Cotabato City Police Office noong May 23, 2019 bilang kauna-unahang babaeng naging hepe ng kapulisan sa syudad.

-0-

BINUKSAN NA rin sa publiko ang COVID-19 Control and prevention center ng Datu Abdullah Sangki, Maguindanao katuwang ang IPHO-Maguindanao, Rural Health Units, mga sundalo at pulis.

Ayon kay DAS mayor Pax Mangudadatu, paghahanda ito ng bayan sakaling lumala pa ang sitwasyon ng COVID-19 sa bayan.

Giit ng alkalde, ayaw nilang maging kampante bagaman at wala ng naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan batay sa datos ng IPHO-Maguindanao.

Sa ngayon, ayon kay Mangudadatu, pinaghandaan na rin nila ang pagtatayo ng Isolation Facility para naman sa mga pauwing OFWs at sa mga magbabalik probinsyang mga kababayan.

Ang COVID-19 Isolation Center sa DAS ay fully airconditioned at mayroong hospital Beds, Oxygen Tanks, PPEs, CCTV, Wi-fi, Transport Vehicles, Kitchen, Bathroom and Comfort Room, Hygiene Kits, Praying Materials, TV, Speech Communication Boards, Quarantine Game Sheets at iba pa.

-0-

Patay ang dalawang mga bata nang sumabog ang pinaglaruan nilang granada sa Rajah Buayan, Maguindanao.

Nakilala ang mga nasawi na sina Nashruddin Utto, dose anyos at Edris Guiaman, 14 na pawang mga taga Barangay Sampao ng bayan.

Sa report ng Rajah Buayan PNP, nakakita ng granada ang mga dalawang mga bata at pinaglaruan ito hanggang sa aksidenteng sumabog.

Patay on the spot si Utto habang naisugod pa sa pagamutan si Guiaman ngunit binawian rin siya ng buhay.

-0-

PINAKAWALAN NA ng Lokal na Pamahalaan ng Aleosan mag-inang tarsier sa kanilang natural habitat sa Sitio Simsiman, Barangay Tomado sa bayan.

Ayon kay Municipal Tourism Officer Cristopher Trance, ang dalawang tarsiers ay nasagip noon ni Jomari Puerto na residente rin ng lugar.

Inalagaan umano nito ang mga tarsier sa loob ng anim na araw at saka ipinagbigay-alam sa mga kinauukulan.

Ikinatuwa naman ni Mayor Vicente Surupia na may mga Tarsier sa naturang barangay at nangako itong babalangkas ng programa para pangalagaan ang mga naturang endangered species.

Nanawagan naman ang alkalde sa mga mamamayan sa lugar na alagaan ang Leon-Tomado-Malapang Creek kung saan natagpuan ang mag-inang tarsier.

-0-

Mga armas at pampasabog nadiskubre ng militar sa magkahiwalay na Barangay sa Antipas, North Cotabato

Sari-saring mga armas at pampasabog ang nahukay ng tropa ng 72nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa dalawang magkahiwalay na barangay sa Antipas, North Cotabato umaga nitong Sabado.

Sa ulat na ipinarating sa Radyo Bida ni 72nd IB Civil Military Operations o CMO Officer Lt Nikko Tarayao, nadiskubre ang nasabing mga kontrabando matapos itong ituro ng isang dating mataas na pinuno ng New People’s Army sa ilalim ng Guerilla Front 53 na sumuko sa pamahalaan nitong April 25.

Dalawang mga M16 rifle, isang M79 grenade launcher, isang landmine, mga mga magazine at bala at nakuha ng mga sundalo sa barangay Camutan sa nabanggit na bayan, habang dalawa pang mga M16 armalite rifle ang nakuhay naman sa barangay Magsaysay.

Ayon pa sa opisyal na malaki ang kumpiyansa ng militar na unti-unti nang humihina ang pwersa ng nabanggit na kilusan dahil wala nang gaanong natatanggap sa supporta ang mga ito mula sa mga masa, dahilan din kung bakit inililibing na lamang nito ang kanilang mga armas at pampasabog.

Sa ngayon ay nagpapatuloy ang isinasagawang custodial debriefing at tactical interrogation ng militar sa iba pang mga sumukong NPA upang tuluyan nang mabuwag ang kanilang kilusan. Muli ring hinimok ng kasundaluhan ang iba pang miyembro ng kaliwang grupo na ngayon ang tamang panahon na muling magbalik loob sa pamahalaan.

-0-

North Cotabato Provincial Government, nagpalabas ng bagong executive order matapos magkaroon ng pagbabago sa unang ipinalabas na EO

Nilagdaan na ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang Executive Order number 62 dahil sa may ilang pagbabago hinggil sa unang ipinalabas na executive order number 61 na nagsasailalim sa General Community Quarantine sa buong probinsya.

Base sa EO, pinahihintulutan ng pumasok sa trabaho ang mga indibidwal na 18 years old hanggang 56 years old lamang mula ito sa naunang EO na 21 anyos. Nilinaw din na dapat maaring makalabas ang walang sakit o high risk health issues.

Pinayuhang manatili sa bahay ang mga 21 years old hanggang 59 anyos lalo na kapag may sakit. Dapat din na makapagpresenta ng health clearance at magpakita ng PCR negative test result ang mga taga North Cotabato na nakarehistro sa Task Force Sagip at kailangang isailalim aa 14day quarantine.

Ang mga unregistered returning residents ay sasailalim pa rin sa Quarantine sa loob ng labin apat na araw sa Provincial border checkpoint.

Para sa mga delivery vehicle, dapat isang driver at dalawang helper lamang. Mahigpit ding ipinagbabawal ang mass gathering, tulad ng religious, festival, fiesta, parties, cockfighting, Barangay assemblies at iba pang sports activities.

Official gatherings, activities o congregations na ipinatawag ng gobyerno ay exempted pero dapat nasunod pa rin ang phyisical distancing at kailangang magsuot ng face mask. Sa North Cotabato, magtatagal ang General Community Quarantine hanggang sa May 15, 2020.

-0-

Kidapawan City LGU at DTI- North Cotabato, kumita na ng higit sa 2.5Million pesos sa nagpapatuloy na Market-market sa Barangay

Nakatulong na maitaguyod ang pangangailangan sa pagkain at gumulong ang ekonomiya ng mga barangay ang Market-Market na ipinatupad ng City Government sa panahon ng Community Quarantine laban sa COVID-19.

Nabigyan ng pagkakataon na makabili ng sariwa at masustansyang pagkain pati na pangunahing mga pangangailangan ng mga residente sa malalayong lugar na sumailalim sa quarantine sa pamamagitan ng Market- Market sa Barangay.

Una ng nakipagtulungan si City Mayor Joseph Evangelista sa Department of Trade and Industry para dalhin ang pamilihan sa mga kanayunan.

Sinimulang ipatupad ng City Government ang Market Market noong April 21, 2020 sa mga malalayong Barangay ng lungsod dahil mas accesible ito sa mga kalapit na lugar. Sa ngayon, umabot na sa 2.5 Million pesos ang kinita sa Market-Market sa Barangay simula ng ipatupad ito hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, plano na ngayon itong ipagpatuloy ng DTI at ng LGU upang makatulong sa mga mamamayan.

-0-

Mga pamilyang lumikas dahil sa patuloy na tensyon sa Matalam, North Cotabato, nakatanggap ng relief packs mula sa Provincial Government

Personal na binisita ni Cotabato Governor Nancy Catamco ang mga pamilyang nagsilikas bunsod ng nagaganap na labanan sa pagitan ng dalawang Moro Fronts sa dalawang Barangay sa bayan ng Matalam, North Cotabato.

Nais tiyakin ng gobernadora ang kaligtasan ng mga evacuees at maayos na sa lalong madaling panahon ang sigalot sa pagitan ng dalawang pamilya sa mga Barangay ng Kidama at Marbel at makabalik na sa kani-kanilang mga pamamahay ang mga apektadong sibilyan.

Sinabi naman ni 60nd Army Brigade Commander Brig. Gen. Roberto Capulong na nagdagdag na sila ng tropa sa lugar upang matiyak na hindi na umabot sa mga kalapit na barangay ang tensyon kasabay ng katiyakan kay Governor Catamco na pangungunahan ng militar ang pagpapa uwi sa mga nagsilikas na pamilya oras na humupa na ang tensyon.

Sa panig naman ng pulisya, sinabi ni Colonel Henry Villar, director ng Cotabato provincial police office na nag deploy na rin sila ng dagdag na pwersa malapit sa lugar ng engkuwentro sa pagitan ng grupo nina Kumander Norodin Ambel ng Moro National Liberation Front O MNLF at Kumander Naga ng Moro Islamic Liberation Front o MILF.

Matatandaang sumiklab ang sagupaan sa pagitan ng dalawang grupo makaraang tambangan at masawi si Councilor Norodan Solaiman Ambel ng Barangay Kilada na anak ni MNLF-Cotabato chairman Dima Ambel. Sugatan din sa naturang pananambang si Barangay Kilada chairperson Rowena de Leon. Dahil sa tensyon, nasa 910 na mga pamilya ang lumikas sa takot na maipit sa labanan, ito'y sa kabila naman ng banta ng coronavirus disease.

Ayon kay Governor Catamco, habang ang gobyerno ay mahipit ang utos na manatili sa bahay dahil sa banta ng COVID-19, ang mga residente naman ng Kidama at Marbel ay nilisan ang kani- kanilang tahanan dahil sa banta na matamaan ng bala. Pinaalalahanan naman ng gobernadora ang mga evacuees na manatiling magsuot ng face masks, panatilihin ang physical distancing at kumain ng gulay upang manatiling malakas ang resistensya at matibay ang immune system. NDBC BIDA BALITA

-0-

Pasilidad para sa mga suspected at probable COVID-19 patient binuksan na sa General Santos City

Tumatanggap ng ng mga suspected at probable COVID-19 patient ang COVID-19 Center sa General Santos City. Ang nasabing pasilidad ay matatagpuan sa government hospital na Dr. Jorge P. Royeca Hospital o DJPRH .

Ayon sa Chief of Hospital nitong si Dr. Ryan Aplicador, nagsimula ang full operation ng kanilang COVID-center matapos mabigyan ng approval at accreditation ng Department of Health at Research Institute for Tropical Medicine. Ginawang COVID-19 center ng lokal na pamahalaan ang dating payward ng DJPRH.

Ayon kay Aplicador ang center ay mayrong labintatlong single rooms. Isa sa mga ito ay inilaan para sa dialysis treatment at tatlo naman ang ginawang intensive care unit. Kumpleto din ang set up nito para sa management ng suspect at probable COVID-19 patients lalong lalo na ang mga may mild at moderate symptoms.

Dinagdag din nito na ang COVID center ay mayroong 56 na medical workers na hinati sa apat na grupo. Layon nito na mabigyan sila ng pagkakataon na sumailalim sa 14-day quarantine. Pinaglaanan naman ito ng Gensan LGU ng mahigit 100 million pesos. Kinumpirma din ni Aplicador na gumaling na ang kaisa-isahang COVID-19 patient sa Gensan.

Wala na rin naitalang probable cases sa lungsod bagamat tatlong mga suspect patients ang naka-admit ngayong sa mga ospital.

-0-

DSWD 12 pinaiimbistigahan sa DILG ang umano’y mga anomalya ng ilang local government units sa rehiyon sa pamimigay ng Social Amelioration Program cash assistance

Imbestigahan ang umanoy maanomalyang pagpapatupad ng Social Amelioration Program o SAP ng tatlong mga bayan sa region 12. Ito ang hiniling ni Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo sa Department of the Interior and Local Government.

Ayon kay Espejo ito ay kanila nang naipaalam sa DILG Central Office at maging kay DSWD Secretary Rolando Bautista. Ilan sa mga reklamo na natanggap ng DSWD 12 sa pagpapatupad ng SAP ay ang paghati ng cash assistance para mapakinabangan ng mas marami at pagbabanta sa mga mamamayan na pagtanggal ng kanilang pangalan sa listahan.

May mga benepisyaryo din umanong pinipilit ang mga benepisyaryo na bumili ng isang sako ng bigas pagkatanggap ng cash assistance. Ilan umano sa mga lokal officials ay hindi rin umano patas sa pamimili ng mga benepisyaryo. Kaugnay nito, nananawagan si Espejo sa mga benepisyaryo na ireport sa kanila ang mga anomalya sa pamimigay ng SAP Cash assistance.

Ayon kay Espejo ang mga complainant ay maaring mag-text o tumawag sa DSWD hotline numbers na 0915-377-8131 at 0951-379-1006. Igniit ng nasabing DSWD Official na hindi kokonsentihin ng ahensya ang mga nananamantala sa mga programa ng pamahalaan.

Ayon kay Espejo, matapos humiling ng extension, tuloy pa rin ang pamimimigay ng SAP Cash Assistance ng ibang mga local government units sa Soccksargen.

-0-

Local tourism para maibsan ang epekto ng COVID-19 pandemic sa industriya ng turismo isinusulong ng provincial government ng South Cotabato

Ipinatutupad ng Arts, Culture, Tourism, and Museum Development Promotions Unit ng South Cotabato ang “At Home Ako Dito.” Ito ay isang tourism promotion program na humihikayat sa mga mamamayan ng South Cotabato na pag-rediscover sa mga tourist destination at cultural icons ng kanilang mga bayan o lungsod.

Ayon kay Tourism Officer Argie Asaria, layon nito na maibsan ang epekto sa turismo ng coronavirus pandemic. Ipinahayag ni Asaria na bagama’t naka Modified General Quarantine na ngayon ang lalawigan mariin pa ring ipinatutupad ang physical distancing.

Ayon kay Asaria ito ay labis na nakaapekto sa tourist arrival sa lalawigan. Sa pamamagitan ng nasabing tourism campaign ayon kay Asaria ay maipapakita nila ang mga travel itinerary para sa mga local tourist. Ipinahayag din nito mayroon na ring proposal ang kanilang tanggapan para sa recovery phase ng COVID-19 pandemic.

Naniniwala si Asaria na kahit na magtapos na ang outbreak sa COVID-19 aabutin pa ng sampung buwan bago makabawi ang tourism industry sa South Cotabato. Kaya pinagaaralan din nila ayon kay Asaria ang pagsasagawa ng virtual tour, at paggawa ng mga online video na makakaenganyo sa mga viewer sa social media.

Ipinahayag din nito na dahil sa mariing pagpapatupad ng physical distancing sa pagtungo sa mga tourist destination dapat ay gamitin din sa pagsulong ng turismo ang mga makabagong teknolohiya.

-0-

Relief goods ipinamamahagi ng lokal na pamahalaan ng Gensan sa mga mahihirap na mamamayang Muslim ngayong buwan ng Ramadan

Nagsasagawa ng relief distribution sa mga mahihirap nilang mga mamamayang Muslim ngayong buwan ng Ramadan ang lokal na pamahalaan ng General Santos City. Ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera ang relief assistance ay kahalintulad din ng regular nilang ipinamimigay sa mga apektado ng general community quarantine dahil sa COVID-19.

Laman ng relief packs ang sampung kilong bigas at assorted canned goods. Sinabi din ni Rivera na magbibigay din ang lokal na pamahalaan ng manok at iba pang pangangailangan sa Ramadan ng mga mamamayang Muslim sa kanilang lugar.

Ipinahayag din nito na bagama’t prayoridad nila ngayon ang mga mahihirap na pamilya, mabibigyan din ng relief goods ang lahat na mga pamilyang muslim sa Gensan. Ayon kay Rivera ito ay bilang pakikiisa na rin sa Islamic faithful na nag-oobserba ng fasting sa Holy Month ng Ramadan na nagsimula noong April 23.

Pero dahil sa banta ng COVID-19 at quarantine measures suspendido din ang mga pagtitipon kaugnay sa Ramadan. Kaugnay nito, nanananawagan naman si Gensan at Sarangani National Commission on Muslim Filipinos’ Director Guialil Kanda sa mga Muslim Community na tumalima sa COVID-19 protocols ng mga local government unit.

-0-

Hiling ng mga swine producer sa Mindanao na payagan silang makapag-deliver ng kanilang mga produkto, kinatigan ng mga lokal na opisyal ng Cebu City at Southern Leyte.

Pinahihintulutan na ng mga lokal na pamahalaan ng Cebu City at Southern Leyte ang pagpasok sa kanilang lugar ng mga buhat at karneng baboy mula sa Mindanao.

Ito ay ipinagpasalamat na naman ni DA Secretary William Dar kina Cebu Mayor Edgardo Labella at Southern Leyte Governor Damian Mercado. Nabatid na si Labella ay nagpalabas ng Executive Order na nagbabawi ng pag-ban ng mga buhay na baboy, at pork products sa kanilang lugar noong April 28.

Habang pinayagan na rin ni Mercado ang mga magdadala ng nasabing mga produkto na dumaan sa Liloan Port na komokonekta sa Southern Leyte sa sa Mindanao at San Juanico Bridge patungo sa Matnog, Sorsogon at Southern Highway ng Luzon.

Matatandaan na nauna nang hiniling ng South Cotabato Swine Producers Association o SOCOSPA sa mga local officials ng Visayas na payagan silang makadaan sa kanilang lugar. Ito ay upang makapag-deliver ng kanilang mga produkto sa Luzon at iba pang mga rehiyon.

Kaugnay nito ipinahayag naman ni National Federation of Hog Farmers in Mindanao President Chester Warren Tan na handa nang mag-ship ng mga pork products ang kanilang mga myembro sa General Santos City. Iniutos mismo ni Secretary Dar kina DA Undersecrataries Evelyn Lavina at Zamzamin Ampatuan na makigpagunayan sa mga hog raisers sa Mindanao.

Ito ay upang matugunan ang demand ng mga pork products sa Luzon. Matatandaan na dahil sa pangamba sa African Swine Fever o ASF na pinalala pa ng enhanced community quarantine dahil sa COVID-19, ipinagbawal ng mga local na official sa Visayas Region ang pagdaan sa kanilang lugar ng mga buhay na baboy at pork products mula Mindanao.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Isusulong ni Bagong Henerasyon party-list Rep. Bernadette Herrera na mabigyan ng hazard pay ang mga barangay workers sa tuwing mayroong state of emergency.

Ayon kay Herrera, inspirasyon niya rito ang administrative order ni Pangulong Duterte na nagbibigay ng P500 daily hazard pay sa government workers na nagtatrabaho sa gitna ng quarantine period.

Sa kanyang panukala, iminumungkahi ni Herrera ang P10,000 buwanang honorarium para sa mga barangay chairman; P8,000 para sa councilors, treasurer at secretary; at P5,000 para sa mga tanod at miyembro ng lupong tagapamayapa.

Bukod dito, hangad din ng kongresista na mabigyan ng P3,000 na Christmas bonus ang mga barangay worker.

Samantala, mahigit dalawang libong mga reklamo na ang natanggap ng Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa mga opisyal ng barangay kaugnay ng pamamahagi ng cash subsidy sa ilalim ng Special Amelioration Program.

Ayon kay DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Diño, pangunahin sa mga reklamo ay ang pagprayoridad ng barangay officials sa kanilang mga kamag-anak at kaalyado sa politika para mabigyan ng cash aid.

Ilan pa sa mga reklamo ang pag-charge ng P2,000 sa mga beneficiaries bilang processing fee.

Sa iba pang balita, sinimilan na ng Department of Finance o DOF ang pamamahagi ng P5,000 to P8,000 na subsidy para sa ‘middle class workers’ ng mga maliliit na negosyo na nawalan ng trabaho ngayong panahon ng pandemya.

Sinabi ni Finance Assistant Secretary Tony Lambino na naipamahagi na ang mga tulong-pinansyal na bahagi ng 51 bilyong pisong pondo sa bank accounts at sa remittance.

Magtutuluy-tuloy aniya ito hanggang May 15 na unang tranche habang ang ikalawang tranche ay mula May 16 hanggang May 31.

Sa kabilang dako pa, takdang maghain ng resolusyon si ACT-CIS partylist Cong. Eric Go Yap para imbestigahan ang umano’y pagtaas ng singil ng Philippine Health Insurance Corporation ng kontribusyon sa mga overseas Filipino workers.

Ayon kay Yap, dinagsa siya ng reklamo mula sa mga OFW dahil sa pahayag ng PhilHealth na magtataas ng kontribusyon na aabot sa 3.0 percent sa kanilang monthly salary.