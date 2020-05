NDBC BIDA BALITA (May 5, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. COTABATO CITY Social Welfare and Development Office, hinihayat ang mga mamamayan ng lungsod na isumbong sa kanilang tanggapan ang anumang anomalyang naganap sa pamamahagi ng SAP cash assistance sa lungsod.

2. North Cotabato Provincial Interagency Taskforce, nilinaw na suspect case lamang at hindi COVID-19 positive ang isang frontliner sa Antipas, North Cotabato

3. Virtual concert bilang pasasalamat sa mga frontliner sa COVID-19 pinangunahan ng provincial government ng South Cotabato

4. Pangulong Duterte, nag-alok ng pabuya sa mga magbibigay ng impormasyon hinggil sa mga opisyal na kinukuha ang tulong na para sana sa mga mamamayan.

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

MAS MARAMI pa rin ang bilang ng mga Pinoy na gumaling sa Corona Virus Disease 2019 o COVID-19 kaysa mga nasawi sa naturang sakit.

Sa pinahuling datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, 101 na mga pasyente pa ang bagong gumaling sa COVID-19 kaya nasa 1,315 na ang total recoveries nito sa Pilipinas.

Nasa 16 naman ang panibagong mga nasawi dahilan para umabot na sa 623 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

Samantala, lumobo pa ang bilang ng nagpositibo sa COVID-19 hanggang kahapon na umaabot na sa nine thousand, 485.

262 ang panibagong napaulat na bagong kaso sa bansa sa nakalipas na 24 oras.

Sa nasabing bilang, 122 o 47 porsyento ay mula sa National Capital Region, 88 o 33 porsyento sa Region 7 at 52 o 20 porsyento naman ang mula sa iba pang lugar.

Sa region 12, 16 pa rin ang confirmed COVID 19 cases kung saan 14 sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

23 mga suspect at tatlong probable cases ang nasawi habang hinihintay pa ang resulta ng kanilang COVID-19 test.

Sa Bangsamoro region, nasa 11 ang confirmed COVID-19 cases; apat ang nasawi habang pitong mga pasyente naman ang gumaling.

Meroong 269 suspect cases at anim na probable cases ang pinakamarami rito ay mula sa mga lalawigan ng Sulu at Basilan.

-0-

HINIKAYAT ni City Social Welfare Officer Cheribin Viloria ang publiko na magsumbong sa kinauukulan sakaling may mga kilalang barangay official na nananamantala sa kanilang mga residente partikular sa pamamahagi ng cash assistance mula sa Social Amelioration Program ng DSWD.

Sinabi ni Viloria na handang tumanggap ng reklamo ang kanilang tanggapan at tiniyak na agad na gagawan ng aksyon ang anumang iregulidad sa pamamahagi ng ayuda.

Ayon kay Viloria, maaaring isumbong sa kanyang tanggapan maging ang mga kawani ng City Social Welfare and Development Office kung mapapatunayang nakikipagsabwatan sa mga opisyal ng barangay para makapanloko ng mga pobreng residente ng syudad.

Giit ng opisyal, mahigpit na ibinilin ni City Mayor Cynthia Guiani sa lahat ng mga barangay at LGU official na huwag pagsamantalahan at pagnakawan ang mga mamamayan ng lungsod.

-0-

MAHIGIT pitong libong mga pamilya na pawang mga miembro ng regular na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Modified Conditional Cash Transfer for Indigenous People o MCCT-IP sa South Upi, Maguindanao ang nakatakdang tumanggap ng cash assistance mula sa Social Amelioration Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw.

Sinabi ni South Upi mayor Reynalbert Insular na bukod sa mga 4Ps at MCCT-IP beneficiaries, mayroon pang 300 mga non-4Ps family ang mabibigyan din ng cash assistance.

Ayon kay Insular, ang BARMM Ministry of Social Services and Development ang mamamahala ng payout sa pamamagitan ng kanilang provincial social welfare and development office.

Nilinaw din ng alkalde na ang BARMM-MSSD ang tumukoy ng 300 non-4Ps family na karapat-dapat na tumanggap ng ayuda.

Base kasi sa record at monitoring ng South Upi LGU, mayroong mahigit dalawang libong pamilyang mahihirap sa bayan na hindi miembro ng 4Ps subalit mayroon lamang alokasyong pondo ang BARMM MSSD para sa 300 mga pamilya.

Samantala, bukas, May 6, ay nakatakda namang mamahagi ng Social Amelioration Program o SAP cash assistance ang BARMM-MSSD sa Datu Blah Sinsuat, Maguindanao

Sinabi ni Datu Blah Sinsuat Mayor Datu Marshall Sinsuat na pinulong niya kahapon ang mga punong barangay sa bayan para matiyak na magiging maayos ang payout bukas.

Kasabay nito, mahigpit naman nagpaalala ang alkalde sa 13 mga punong barangay ng bayan na huwag manamantala, lokohin o pagnakawan ang kanilang mga mamamayan dahil posible silang hulihin at sampahan ng kaso.

Nabatid na mayroong mahigit tatlong libong SAP beneficiaries ang Datu Blah Sinsuat, Maguindanao.

-0-

Patay ang mag-asawa matapos tambangan ng mga di pa nakikilalang suspek sa Sitio Ogapok, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao.

Nakilala ang mga biktima na sina MAMA LIMBA, 60 years Old at misis nitong si BIAU LIMBA, 58 na mula sa Purok Mahad ng nabanggit na Barangay.

Sa report ng Ampatuan PNP, pasado alas onse ng umaga kamakalawa habang sakay ng Payong-Payong ang mag asawa at patungo sana sa palengke nang bigla silang pinagbabaril ng mga salarin na mabilis ding tumakas matapos gawin ang pananambang.

Agad na binawian ng buhay ang mag asawa matapos magtamo ng mga tama ng bala sa iba’t ibang parte ng kanilang katawan.

Inaalam pa ngayon ng mga otoridad ang motibo sa pagpaslang sa dalawang mga biktima.

-0-

Mga pamilyang nakatanggap ng low quality na bigas sa ikalawang bugso ng relief distribution sa Kidapawan City, papalitan ng City Government

Sa ikalawang batch ng relief distribution sa Kidapawan City, may iilan pa ring mga nagreklamo hinggil sa umano’y hindi magandang kalidad ng bigas na kanilang natanggap. Ayon kay Edris Eraya, higit sa 200 na mga pack ng bigas ang umano’y bukbok na ay mabaho pa particular sa Purok Mangga Cebu Barangay Poblacion ng lungsod.

Sinabi naman ni City Information Officer Atty. Paolo Evangelista, handa naman anya itong palitan ng LGU ng magandang kalidad ng bigas. Sa kanilang ikalawang bugso ng pamamahagi, sa Barangay Poblacion lamang din anya sila nakatanggap ng reklamo sa ngayon. Magsasagawa na rin ng imbestigasyon ang LGU at mananagot ang supplier ng nasabing bukbok na bigas.

Nilinaw din ni Evangelista na lahat ng mga bigas na kanilang ipinamimigay ay bago at dumadaan din sa quality control bago nirerepack.

-0-

Provincial Interagency Taskforce spokesperson, nilinaw na suspect case lamang at hindi COVID-19 patient ang isang frontliner sa Antipas, North Cotabato

Pinawi ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato ang pangamba ng mga taga Antipas, Cotabato hinggil sa kumakalat na balita hinggil sa umano’y COVID-19 patient na isang frontliner na may travel history sa Davao City.

Sinabi ni North Cotabato Interagency Task Force spokesperson Board Member Philbert Malaluan, ang pasyente ay mula sa Davao City at nakaramdam ng hirap sa paghinga dahil sa sipon pag uwi nito sa bayan ng Antipas.

Na-classify ang pasyente bilang PUI suspect at agad na inilipat sa Cotabato Regional and Medical Center at paglilinaw nito na wala na sa bayan ng Antipas ang pasyente taliwas sa mga kumakalat na impormasyon. Ngayong araw pa din anya ito isasailalim sa test sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City matapos makunan ng swab sample.

Samantala, sa bayan ng Midsayap Cotabato, malaya anyang makapamalengke ang mga mamamayan dahil nasa isolation facility na rin ang isang suspect patient matapos makaranas ng hirap sa paghinga at may lagnat. Ngayong araw din ipapadala ang kanyang specimen sa SPMC upang matest kung positibo o negatibo sa COVID-19 ang nasabing pasyente.

-0-

Department of Health o DOH 12, nanawagan ng pagrespeto at pakikipagtulungan sa mga Frontline Healthcare worker upang maiwasan ang COVID-19

Bigyan ng tamang pagpapahalaga at respeto ang mga health care worker na nangunguna sa paglaban sa COVID-19. Ito ang panawagan ni Health and Education Officer Arjhon Gangoso ng DOH-12. Sinabi ni Gangoso, nakarating kasi sa kanila ang impormasyon na may mga health care worker na umano’y pinaalis na sa kanilang mga apartment at boarding houses, pinipili lamang din umano ng mga tricyle drivers at hindi pinapasakay ang mga health personnel dahil sa takot na may dala itong virus.

Ngayong panahon sinabi ng opsiyal, dapat na magtulungan ang lahat upang hindi na lalaganap pa ang virus lalo na sa buong Soccksargen Region.

Samantala, sinisiguro naman ni BM Philbert Malaluan ang EOC manager ng taskforce COVID-19 ng probinsya na lahat ng mga medical personnel sa Cotabato province bago lumabas ng ospital ay disinfected na sila at pagtitiyak na walang dalang virus kaya’t wag dapat iwasan.

Pero kung nakipagsalamuha man ang isang health personnel sa taong confirmed COVID-19 patient ay isasailalim sa 14-day quarantine sa isolation facility ng probinsya. Samantala, inihayag din ni Gangoso na ang mga frontline medical personnel sa ibat-ibang lugar sa rehiyon ay taos pusong naglilingkod at nagsasakripisyo para proteksyunan ang buhay ng bawat mga mamamayan sa kani-kanilang lugar.

-0-

Nabalam na pamamahagi ng Special Amelioration Fund sa ilang mga barangay sa Tulunan, North Cotabato dahil sa tangkang pag-ambush ng New People’s Army, natuloy na kahapon

Natanggap na ng mga SAP beneficiaries ang kanilang tig-limang libong cash aid mula sa DSWD kahapon mula sa tatlong mga barangay ng Tulunan, North Cotabato matapos na hindi naituloy nitong Huebes dahil sa tangka sanang ambush ng New People’s Army o NPA.

Kabilang sa nakatanggap ay ang mga barangay ng New Caridad, Banayal at Bituan kung saan isinagawa ang pamamahagi ng cash aid sa covered court ng Brgy New Panay ng bayan.

Ayon kay Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat na naging common area ang nasabing barangay dahil maituturing aniya itong neutral ground para sa tropa ng pamahalaan.

Sinabi rin ni Napat na nag dagdag din ng tauhan ang militar at pulisya upang lalong maprotektahan ang tauhan ng DSWD at local officials na siyang nangunguna sa pamamahagi ng cash aid. Mas lalo ring naghigpit ng seguridad ang PNP at AFP lalo na sa lugar na magkakaroon pa lamang cash distribution lalo na sa mga barangay na maituturing na 'areas of immediate concern' dahil sa presensya ng Communist Terrorist Group o CTGs.

Sa kabilang dako naman, una nang naglabas ng kautusan si Tulunan Mayor Pip Limbungan na nag-oobliga sa lahat ng mga barangay kapitan na isumite na ang listahan ng mga nakatanggap ng social amelioration cash aid dahil ipapa-tarpaulin nito ang mga pangalan ng mga benepisyaryo NDBC BIDA BALITA

-0-

Drug suspek patay sa operasyon laban sa iligal na droga ng mga pulis sa General Santos City

Kinilala ni PNP 12 Regional Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Lino Capellan ang drug suspek na nasawi na si Nino Dacigao, alyas “Nano” 22 years old. Si Dacigao ay nakorner sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa kanila mismong compound sa Zone, 6 Barangay Labangal, General Santos City. Ayon kay Capellan agad na binunot ng suspek na si Dacigao ang dalang armas sabay tutok sa mga pulis habang tumatakbo.

Ito ay matapos matunugan na pulis ang katransakyon sa iligal na droga. Pero nang makorner ayon kay Capellan nakipagbarilan sa mga pulis si Dacigao.. Ang nasabing drug suspect na nagtamo ng matinding mga tama ng bala ng baril ay dead on arrival sa ospital.

Narekober ng mga pulis sa kanilang drug buy-bust operation sa nasabing lugar ang labinisang pakete ng suspected shabu kabilang ang buy-bust item, at tatlong basyo ng 9 mm pistol Nakuha din ng mga ito sa nasawing suspect ang 38 revolver na may dalawang mga bala, at sling bag na naglalaman ng limang daang pisong marked money,

Ayon kay Capellan si Dacigao ay nasa listahan ng Inter-Agency Drug Information Database o IDID at kabilang sa Level 1 High Value Target ng mga otoridad.

-0-

Danyos sa kasiraang dulot sa coral reef ng sumasadsad nilang barko, sa Glan, Sarangani Province, babayaran ng isang shipping company, ayon sa DENR 12

Magbabayad ng kalahating milyong piso sa kasiraang naidulot ng barko nilang sumadsad sa coral reef sa Barangay Batulaki, Glan, Sarangani Province noong May 1 ang Rodrigo Lorna Gere Fishing Industry o RLGFI Corporation. Ang 38 meter na cargo vessel na F/B Mark Anthony-17 ay pumihit umano sa reef area dahil sa satellite error sanhi ng masamang panahon.

Ito ang lumabas sa pagsisiyasat ng Protected Area Management Office o PAMO ng Sarangani Protected Seascape o SBPS. Ayon sa kapitan ng sumadsad na barko patungo na sila sa international waters matapos ang goods delivery sa General Santos City nang maganap ang insidente 260 meters mula sa baybayin ng Batulaki.

Naging sanhi naman ito ng pagkasira ng 45 square meter na bahagi ng reef area. Ayon kay SBPS Protected Area Superintendent Joy Ologuin, ito ay paglabag sa Expanded National Integrated Protected Areas System o ENIPAS Act of 2018. Sinabi naman ni DENR 12 Regional Executive Director at SBPS Co-current Chairperson Sabdullah Abubacar na nakipagayos na ang RLGFI sa SBPS Protected Area Management Board o PAMB.

Ito ay para sa pag-release ng kanilang barko. Pero nilaw ni Abubacar na ang buong penalty sa barkong sumira sa coral reef ay tutukuyin pa ng Technical Working Committee at aprubahan ng PAMB.

Ayon kay Abubacar, tiniyak ng kompanya na ito ay kanilang babayaran at handa din silang ibalik ang sumasadsad na barko kung kinakailangan.

Sinabi naman ni PAMB legal counsel Atty. Noel Ben na ang makokolektang pera ay ilagagay sa Integrated Area Protected Fund account ng SBPS. Gagamitin ito sa rehabilitasyon ng nasirang coral reef at pagpapaigting ng pangangalaga sa SPBS kalakip ang mga coastal communities na nakapaligid dito.

-0-

Gobernador ng South Cotabato umapela sa mga local government units sa lalawigan na magtayo ng isolation facility para sa mga probable at suspected COVID-19 patients

Magtayo ng sariling isolation facility para sa mga probable at suspected COVID-19 patients.

Ito ang panawagan sa mga local government unit sa lalawigan ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Ayon kay Tamayo, ito ay bilang paghahanda na rin para sa paguwi ng mga mamamayan ng South Cotabato na na-stranded sa ibang lugar.

Kasunod ito ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine dahil sa COVID-19. Paliwanag ni Tamayo mahalaga ang isolation facility, dahil lahat ng mga uuwing stranded na mamamayan ay kailangan munang sumailalim sa 14-day quarantine bago pauwiin sa kanilang mga pamilya. Ito ayon sa gobernador ay kahit na negatibo pa sila sa COVID-19 mula sa pinagalingang lugar.

Ayon kay Tamayo, nais lamang ng provincial government na manatiling ligtas sa COVID-19 ang South Cotabato. Ipinahayag din nito na mula ngayong araw ay magiikot ang team ng provincial government para alamin kung nakapagpatayo na ng kanilang isolation facility ang mga LGU sa South Cotabato. Sinabi din nito na requirement sa Bayanihan fund ang pagpapatayo ng isolation facility.

Pero ayon kay Tamayo, kung hindi kaya ng isang LGU na magtayo nito, handa namang tumulong sa kanila ang provincial government. Sa ngayon abot na sa mahigit animnaraang mga standed na mamamayan ng South Cotabato ang naitala ng provincial tourism office na nais na makauwi agad sa lalawigan. Ang mga ito ay stranded sa Luzon at Visayas. Ipinahayag din ni Tamayo maari ring makauwi ang mga mamamayan ng lalawigan na stranded sa iba’t ibang lugar sa Mindanao.

Ito ay kapag nagbukas na ang mga border ng Region 12 pagkatapos ng General Community Quarantine sa Rehiyon sa May 15. Montilla pangamuyo nga mag-netaibo,sulod diri sa ospital

-0-

South Cotabato Swine Producers Association tiniyak na ligtas sa ASF ang kanilalng mga baboy matapos payagan na muling makapag-deliver nito sa Cebu City

Nagpapatupad ng maigiting na quarantine measures sa kanilang mga farm ang mga hog raisers sa lalawigan ng South Cotabato. Layon nito na matiyak na ligtas sa pinangangambahang African Swine Fever o ASF ang mga alagang baboy sa lalawigan. Ito ang tiniyak ni South Cotabato Swine Producers Association o Socospa President Ramil Lim. Sa katunayan ayon kay Lim nananatili pa ring ASF-free ang mga backyard at commercial swine farm sa lalawigan.

Ito ay sa kabila ng pagpositibo sa ASF ng kalapit na Davao Occidental. Ipinahayag ito ni Lim matapos bawiin ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang ban ng pork shipment sa kanilang lugar. Sinabi ni Lim na ang mga hog raiser sa South Cotabato ay nagsu-supply ng mga buhay at karneng baboy sa Cebu sa nakalipas na tatlumpung taon. Ayon sa kanya ang mga pork product sa South Cotabato at karatig lugar ay madalas dinadala nila sa mga restaurant, meat shop at processors sa Cebu city. M

atapos makakuha ng ASF-free rating mula sa Department of Agriculture , nabigyan ng permiso ang mga hog raiser sa South Cotabato na magdala muli ng kanilang mga produkto sa labas ng Mindanao. Pero ang ban ay epektibo pa rin sa lalawigan ng Cebu.

-0-

Virtual concert bilang pasasalamat sa mga frontliner sa COVID-19 pinangunahan ng provincial government ng South Cotabato

Pinasalamatan ng provincial government ng South Cotabato ang mga frontliner nito at iba pang kasama sa pakikipaglaban sa COVID-19 sa pamamagitan ng virtual performance. Ang “Ambahanon sa Paglaum” ay nilahukan ng mga local peformers sa lalawigan at South Cotabato Chorale. Inawit ng mga ito ang mga kanta ng pasasalamat.

Ito ay ayon kay Provincial Tourism Officer Argie Asaria. Layon nito ayon kay Asaria ay upang maipakita ang pagpapahalaga ng lalawigan sa mga health workers, grocery at delivery personnel, pulis, militar, transport group at iba pang mga frontline liners

Napanood ng daang daang mga mamamayan ang “Ambahanon sa Paglaum” sa facebook page ng provincial government ng South Cotabato kahapon. Nanguna sa nasabing aktibidad ang Arts, Culture, Tourism, Museum, Development Promotions Unit ng pamahalaang panlalawigan.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Magbibigay ng 30 libong pisong pabuya si Pangulong Duterte sa mga mayroong impormasyon tungkol sa mga korap na opisyal at kinakangkong ang pondo ng gobyerno para sa social amelioration program o SAP.

Inatasan din ng pangulo ang mga alkalde na bantayan ang pamamahagi ng pera.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, maaring i-report ang mga korap na opisyal sa 8888.

Sa iba pang balita, nagbabala si Pangulong Duterte sa mga local government unit o LGUs na ayaw payagang makauwi sa kani-kanilang lugar ang mga OFW kahit pa cleared na ang mga ito sa COVID-19.

Ayon sa pangulo, kung ang OFW ay nabigyan na ng clearance ng medical authorities sapat na itong dahilan para payagan silang makauwi sa kanilang mga lugar.

Nauunawaan aniya ang ginagawang pag-iingat ng LGUs, pero karapatan ng mga OFW na makauwi sa kani-kanilang mga tahanan.

Sa kabilang dako naman, pinaglalaan ni House Committee on Ways and Means chair Joey Salceda ang pamahalaan ng 25 billion pesos para sa mga COVID-impacted Tertiary Student ng mga Private Higher Education Institutions

Ayon kay Salceda, siya ring co-chair ng Economic Stimulus Cluster ng Defeat COVID-19 Committee, lahat umano ay dapat makikinabang sa 455 billion pesos na recovery plan nila ngayong taon.

Ang ayudang ito ay gagamitin aniya sa pambayad para sa kanilang tuition sa second semester at iba pang bayarin.