NDBC BIDA BALITA (May 8, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. REGION 12, wala nang naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng halos isang linggo.

2. Sangguniang Bayan ng Mlang, North Cotabato, bumuo ng Ad hoc committee na tututok sa master list ng Social Amelioration program beneficiaries ng bayan

3. Mga alternatibong pamamaraan ng pagtuturo sa gitna ng COVID-19 crisis ipatutupad ng Deped 12 sa susunod na pasukan

4. Gross domestic product o GDP ng Pilipinas sa unang quarter ngayong taon, bumagsak sa COVID-19 pandemic.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

WALA PA RING naitatalang bagong kaso ng Corona Virus Disease 2019 o COVID-19 sa region 12 mula noong Lunes hanggang ngayong araw.

Sa record ng Department of Health o DOH 12, mayroon pa ring 16 na confirmed COVID 19 cases ang rehiyon kung saan 14 sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

26 naman sa mga suspect case at tatlo sa mga probable case ang nasawi habang hinihintay ang resulta ng kanilang COVID-19 test.

Sa kabuuan ay meroong 407 suspect cases ng COVID-19 sa region 12 hanggang kahapon ng hapon.

Sa Bangsamoro region, nasa 11 ang confirmed COVID-19 cases; apat ang nasawi habang pitong mga pasyente naman ang gumaling.

Meroong 276 suspect cases at anim na probable cases ang pinakamarami rito ay mula sa mga lalawigan ng Sulu at Basilan.

Pinakamaraming confirmed COVID-19 cases naman ang naitala sa Lanao del Sur.

Samantala, sa buong bansa ay lumobo pa ang bilang ng nagpositibong kaso ng COVID-19.

Sa huling datos ng DOH ay meroon ng ten thousand, 343 na kabuuang confirmed COVID-19 cases sa bansa.

27 naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi kaya umabot na sa 685 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

Pero ayon sa DOH, 112 naman na mga pasyente ang gumaling na sa COVID-19 kaya ang total recoveries ng nakakahawang sakit sa Pilipinas ay 1,618 na!

Nilinaw naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na hindi dapat ikabahala ng publiko ang daan-daang kaso na napapaulat na bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kada araw.

Aniya, ito ay dulot kasi ng patuloy na pagpapaigting ng national testing capacity sa bansa.

Nangangahulugan lamang daw ito na lumalakas ang response measure ng gobyerno sa gitna ng COVID-19 crisis.

-0-

MAGSISIMULA na ang enrollment sa mga pampublikong paaralan sa Cotabato City sa June 1 hanggang June 30.

Sinabi ni City Schools Division Superintendent Concepcion Balawag na magbubukas naman ang klase sa August 24.

Pero paglilinaw ni Balawag, hindi naman kailangang physically present ang mga estudyante o ang kanilang mga magulang para mag-enroll.

Maaari naman kasi aniyang gawing online ang enrollment process.

Sakali namang personal na mag-e-enrol ang mga mag-aaral o mga magulang, meroon umanong itatakdang schedule ang bawat paaralan at mahigpit na susundin ang quarantine guidelines tulad ng physical distancing at pagsuot ng face masks.

Ayon pa kay Balawag, nakatakda namang ipamahagi ng mga public school ang credentials ng kanilang mga mag-aaral gaya ng Certificate of Good Moral Character, Report Card at Diploma ngayong May 15 to 30.

Samantala, ngayong Agosto naman itinakda ang pagbubukas ng klase hanggang sa Abril ng susunod na taon.

Sabi ni Balawag, maaaring magreport ang mga Public School Teaching and Non-Teaching Personnel ng personal o online simula June 1, 2020

Ihinahanda na rin ng DepEd ang self-learning kits at printed materials para sa mga estudyanteng walang internet access

-0-

PATULOY ang ginagawang Rapid Antibody Test ng Integrated Provincial Health Office o IPHO-Maguindanao sa kanilang mga frontliner para masigurong ligtas ang mga ito sa COVID-19.

Sinabi ni IPHO Maguindanao Chief, Dr. Elizabeth Samama na 72 frontliners ng Datu odin Sinsuat, Maguindanao ang isinailalim sa naturang test kabilang ang mga health Worker, Rural Health Unit at LGU workers kamakalawa.

Ayon kay Samama, negatibo ang resulta ng Rapid Antibody Test sa 72 Frontliners sa bayan.

Kahapon, isasailalim din sa parehong Rapid Antibody Test ang nasa 50 mga indibidwal at frontliners na nakasalamuha ng nag-iisang COVID 19 patient sa bayan.

Nabatid na mahigit isang linggo na ring walang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa Maguindanao kaya umaasa si Samama na magtutuloy-tuloy ito upang tuluyang maging COVID-free ang lalawigan.

-0-

ARESTADO ang dalawang mga lalaki sa buy bust operation na inilunsad ng Cotabato city Police Station 3 katuwang ang Datu Odin Sinsuat PNP at 4th Company Regional Mobile Force Battalion 14 sa Mintex area, barangay Tamontaka, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Kinilala ni Police Station 3 commander, Police Major Theng Bacal ang dalawang mga nadakip na sina Alan Mustapha Mama, 33 anyos, driver at taga Barangay Kalanganan Dos, Cotabato City at si Moctar Obpun Bandali, 32, walang trabaho at taga –Urban area, Awang DOS.

Nakuha mula sa mga suspek ang isang pakete ng pinaghihinalaang shabu, isang 500 peso genuine bill at isang machine copy ng 500 peso bill na ginamit bilang marked money.

Ayon kay Bacal, kalaboso na ngayon ang mga suspek at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

HULI ang dalawang mga miyembro ng Dawlah Islamiya -Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na sangkot sa umano sa mga pambobomba sa Maguindanao.

Nakilala ang mga suspek na sina Sultan Baguinda Guialil at Mohammad Baguindanao Candado na mga tauhan umano ni Kumander Kagui Bayan ng BIFF.

Sinabi ni Maguindanao PNP Director Police Col. Arnold Santiago na tumanggap umano sila ng report hinggil sa armadong mga suspek na umaali-aligid sa Barangay Poblacion, Datu Piang kaya agad silang rumesponde katuwang ang military.

Nakuha naman kay Guialil at Candado ang dalawang cal.45 pistol, dalawang mga granada, mga bala at magazine.

Sinabi ni Santiago na sina Guialil at Candado ang suspek umano sa panghahagis ng granada malapit sa Datu Piang PNP Station at catholic church.

Inamin naman ng dalawa na sila nga ang responsable sa naturang pagpapasabog bilang test mission daw na inatas sa kanila ni Kumander Kagui Bayan.

-0-

North Cotabato Second District Congressman, planong magbigay ng tulong pinansyal sa mga uuwing nastranded na Cotabateno

Plano na magbigay ng tulong pinansyal si 2nd District Representative Congressman Rudy Caogdan para sa lahat ng mga taga sekundo distrito na umuwi matapos na mastranded ibat-ibat panig ng bansa.

Ito ang ilan lamang sa mga magiging hakbang ng kongresista para kanyang mga nasasakupang distrito dahil kailangan anyang sumailalim sa labin-apat na raw na quarantine ang mga uuwi na nakapagrehistro lamang sa ‘Task Force Sagip North Cotabatenos”.

Nasa 5 Thousand pesos ang plano ni Caogdan para sa bawat uuwing stranded Cotabatenos. Ang proseso ng pagtulong sinabi ni Caogdan, ihahatid ang mga nastranded sa bawat provincial border ng probinsya pagkatapos ay susunduin na lamang ng kanilang bawat Local Government Unit.

Pagdating sa probinsya ay kailangan pa ring isailalim 14day quarantine sa mga quarantine facility sa kanilang lugar na pinanggalingan. Pinahihintulutan din na sa bahay lamang maquarantine pero dapat ay walang ibang kasama at may sariling CR upang makaiwas sa pagkalat ng COVID-19.

At dahil sa Agosto pa magsisimula ang pasukan, ikinokonsidera din ang ilang paaralan na may pahintulot sa Department of Education na pansamantalang gamiting isolation facility.

-0-

Higit 100 ka tao na walang suot na face mask sa pampublikong lugar, huli ng mga pulis sa Kabacan, North Cotabato

Hinuli ng PNP ang mga indibidwal na walang suot na face mask habang nasa pampublikong lugar sa Kabacan Cotabato Province.

Ayon kay Kabacan PNP Chief Police Major Peter Pinalgan, simula nang ipatupad ang General Community Quarantine sa probinsya, aabot na sa 110 ang kanilang nahuli na walang suot na face mask maliban pa rito ang mga lumabag sa curfew hours na nasa dalawangput anim.

Agad na dinala sa Police station ang mga lumabag para sa profiling at kinausap na sumunod sa mga ipina-iiral na kautusan.

Aminado din siyang masikip pa ang custodial facility at sasampahan na lamang karampatang penalidad kung balik normal na. Pinabulaanan din ng opisyal na pinapaarawan sa harap ng estasyon ang mga violator bilang disciplinary action dahil din sa dami ng kanilang nahuli ay hindi mapasok at upang maipatupad ang physical distancing.

Samantala, bumaba naman ang crime rate sa bayan ng Kabacan simula ng ipatupad ang ECQ hanggang GCQ. Nanawagan naman ng kooperasyon ang police official upang makatulong sa pag-iwas ng COVID-19.

Hinimok din ng LGU ang mga Barangay Official na tumulong sa pagpapatupad ng batas lalo na ang pagsusuot ng face mask at sa mga itinakdang curfew hours.

-0-

PNP may persons of interest na sa nangyaring pananambang sa Ba Kapitan at iba pa sa Matalam, North Cotabato

Kasong murder at multiple frustrated murder ang maaaring maisampang kaso laban sa mga suspek na responsable sa pananambang sa Brgy Chairman, Kagawad nito at limang iba pa nitong April 29 sa Barangay Marbel, Matalam, North Cotabato.

Ayon kay Matalam PNP Chief Police Captain Junrel Amotan, hawak na ngayon ng pulisya ang mga pangalan ng mga responsable at hinihintay na lamang na masampahan ng kaso ang mga ito.

Samantala, nasa ligtas na aniyang kondisyon si Barangay Kilada Chairwoman Rowena De Leon matapos na makaligtas na nasabing ambush.

Habang patuloy namang minomonitor ng PNP at militar ang dalawang mga barangay sa kabila ng paghupa ng tensiyon dahil may ilang mga bakwit pa rin ang hindi pa nakakauwi sa kanilang mga tirahan. Habang aasahan naman na posibleng ngayong linggo ay isasagawa na ang usaping pangkapayaan sa pagitan ng dalawang magkalabang grupo.

-0-

PUI suspect na taga Antipas, North Cotabato, hinihintay na lamang ang swab test result matapos makitaan ng sintomas ng COVID-19

Hinihintay na lamang ngayon ng Rural Health Unit ang resulta ng swab test ng isang PUI suspect na taga-Antipas, North Cotabato matapos na ma-confine sa Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Cotabato City dahil nakitaan ng COVID-like symptoms.

Nabatid na ang nasabing pasyente ay nakapunta ng Buhangin District sa Davao City, kung saan may mataas na kaso ng coronavirus disease at agad naman itong dinala sa CRMC matapos na magkaroon ng lagnat.

Sinabi naman ni Antipas Mayor Ekis Cadungon na nakarating ang nasabing pasyente na isang CAFGU member sa Davao City matapos na inutusan umano itong bumili ng gamot gamit ang kanyang frontliner ID. Bagay naman na ikinadismaya ng alkade dahil hindi aniya totoong balido ang dahilan nito nang makapasok sa nasabing lugar.

Samantala, sinabi naman ni Cadungon na nasa stable condition na ito at kung lalabas na ang resulta na negatibo ito sa nakamamatay sa virus ay muli itong idadaan sa 14-day mandatory quarantine sa nasabing bayan. Sa ngayon kasi ay wala mga persons under investigation ang bayan ng Antipas.

-0-

Validation sa mga nakatanggap ng SAP Cash assistance sinimulan na ng DSWD 12

Nagsasagawa na ng validation sa mga mamamayang nakatanggap ng Social Amelioration Program o SAP cash assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa region 12.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo, ang kanilang 40 mga social worker ay tinuruan muna ng mga guideline sa SAP validation. Kaya panawagan ni Espejo sa mga mamamayan, isumbong ang mga anomalya o irregularidad sa pamimigay ng SAP cash assistance ng mga lokal na opisyal.

Ayon sa nasabing DSWD 12 official kasabay ng pagpapatupad ng program inireklamo na ng mga mamamayan sa social media accounts ng ahensya ang mga kamalian umano ng mga lokal na opisyal sa pag-assess sa mga SAP beneficiary.

Sinabi ni Espejo na mahalaga sa DSWD na marinig ang hinaing ng mga complainant. Ang mahigit 2.6 billion pesos na pondo para sa SAP ay napakinabangan ng may animnaraang libong mahihirap na pamilya sa region 12.

Sa ngayon ayon kay Espejo natapos na ng dawalamput tatlong mga bayan sa Soccksargen ang pamimigay ng ayuda. Nauna nang ipinahayag ni Espejo na makakasuhan ang sinumang sangkot sa anomalya sa pagpapatupad ng SAP.

-0-

Pagpapaliban ng ten-peso wage increase sa sahod ng mga mangagawa sa pribadonog sektor ipinaliwanag ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa region 12

Tugon sa hiling ng mga chamber of commerce sa General Santos City at Cotabato ang pag-defer o pagpaliban ng pagbibigay ng dagdag na ten pesos na increase sa arawang sahod ng mga mangagawa sa pribadong sektor sa region 12. Ito ang ipinahayag ni Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB 12 Secretary Jessie dela Cruz.

Ayon kay dela Cruz ang pagpapaliban ng increase ay hiniling ng grupo ng nasabing mga negosyante sa RTWPB 12 sa pamamagitan ng resolosyon. Ipinahayag nito na ito ay pinaboran naman ng lahat ng mga myembro ng board.

Ayon kay dela Cruz dahil sa pandemic ngayon sa COVID-19, suportado din ito maging ng mga labor representative. Sinabi din nito na ang nasabing mga resolution ay inindorso na ng RTWPB 12 sa National Wages and Productivity Commission o NWPC.

Nilinaw ni dela Cruz na umapela lamang ng deferment ang RTWPB dahil ang 75-day grace period para sa wage increase exemption ay napaso noon pang April 22. Matatandaan na ang dagdag sampung pisong arawang sahod sa mga mangagawa sa pribadong sektor sa region 12 ay ipinatupad sana noong May 1.

Ito ay bilang dagdag sa 15 pesos per day increase na ipinatupad noong Pebrero.

-0-

Mga alternatibong pamamaraan ng pagtuturo sa gitna ng COVID-19 crisis ipatutupad ng Deped 12 sa susunod na pasukan

Pinaghahandaan na ng mga public schools sa region 12 ang alternative learning modes sa pagsisimula ng klase sa Agosto sa gitna ng COVID-19 crisis. Ayon kay Deped 12 Regional Director Allan Farnazo ang pagawa ng modules para sa pagtuturo ay susundin ng mga elementary, junior, at senior public schools sa buong rehiyon.

Ipinahayag nito na ipatutupad ng Deped ang “blended learning” system na sumasaklaw sa classroom at online instruction. Kinokosidera din ng Deped ayon kay Farnazo ang homeschooling na sasamahan ng pagamit ng radyo at telebisyon sa pagtuturo sa mga bata.

Tiniyak ni Farnazo na bago tinukoy ang mga pamamaraan ng pagtuturo, pinagaralan ng mabuti ng ahensya ang sitwasyon sa COVID-19 at posible pang mangyari sa pagbubukas ng klase sa August 24. Ayon kay Farnzo, napagdesisyunan ng ahensya na ituloy ang klase sa kabila ng COVID-19 pandemic.

Dinagdag nito na dahil sa mga makabagong teknolihiya mas mabuti ang sistema ng edukasyon ngayon sa bansa kumpara noong mga nakaraang taon.

Ipinahayag din nito na sa 41,000 na mga guro na nakilahok sa survey ng Deped mahigit 11 thousand sa mga ito ang nagsabi na handa sila sa online teaching method.

Sinabi din ni Farnazo na sa face-to-face instruction, mariing ipatutupad ang COVID-19 safety protocols tulad ng physical distancing at pagsusuot ng face masks. Pero ayon sa kanya hindi kalakip sa nasabing classroom instruction ang mga sakitin na mga guro at estudyante.

Nilinaw din ni Farnazo na ipatutupad lamang ang online learning sa mga estudyanteng may internet connection, laptops, desktop computers at cellphone.

Habang ang may mga equipment naman ngunit walang access sa internet ay pwedeng i-download ang module sa isang grading period at magaaral sa kanilang mga bahay na may home schooling system.

Tiniyak din ni Farnazo na may sapat na kaalaman ang mga guro na itatalaga sa bawat modality o sistema ng pagtuturo. Binigyan diin din ng nasabing Deped Official na may mahalagang papel ang mga magulang para sa matagumpay na pagaaral ng kanilang mga anak.

Ayon kay Farnazo sa aspetong ito, ay hindi kailangan ng mga magulang na maging professional dahil ang mas mahalaga ay may kakayahan silang tiyakin na nasusunod ng mga bata ang kinakailangang learning schedule.

-0-

Sanhi ng sunog sa PNP bunkhouse sa Gensan na tumupok sa mahigit 300 thousand pesos na mga ari-arian tukoy na ng BFP

Nasirang linya ng kuryente ang tinukoy ng Bureau of Fire Protection o BFP na sanhi ng pagkasunog ng bunkhouse o living quarters ng mga pulis sa Police Station 1 sa Barangay Dadiangas West sa General Santos City. Ito ay ayon kay BFP Gensan Investigator Senior Fire Officer 3, Allan Rey Imperio.

Ayon kay Imperio naabo sa sunog ang mahigit 350 thousand pesos na halaga ng mga ari-arian. Kalakip sa mga nasunog ang mga supply ng bala at ang naiwang granada.

Ayon kay Gensan PNP Police Station I Chief, Captain Abdulsalam Mamalinta, nagsimula ang sunog sa isa sa mga kwarto ng bunkhouse sa kanilang compound pasado alas otso ng umaga kamakalawa. Ipinahayag nito na humingi kaagad ng tulong sa BFP ang pulis na unang nakakita sa umuusok na gusali.

Gayunpaman natupok pa rin ng apoy ang pitong mga kwarto sa bunkhouse habang nasira naman ang limang iba pa. Ipinagpasalamat naman ni Mamalinta na napigilan ang pagkalat ng apoy sa iba pang bahagi ng bunkhouse at kalapit na mga gusali.

Ipinahayag din ni Mamalinta na magsasagawa na hiwalay na imbestigasyon sa sunog ang PNP sa pakikipagugnayan sa BFP.

-0-

Pinansyal na tulong ng DA napakinabangan ng daang daang mga magsasaka sa Lambayong, Sultan Kudarat at North Cotabato

Patuloy pa ring ang pamimigay ng Department of Agricuture o DA 12 ng ayuda sa mga magsasakasa kabila ng krisis sa COVID-19. Kamailan lang ang mga kawani ng ahensya kasama ang mga lokal na opisyal ay namigay ng tig limang libong piso sa mahigit animnaraang mga rice farmer sa Labayong, Sultan Kudarat. Ang mga nakatanggap ng cash assistance ay mga benepisyaryo ng Rice Farmers’ Financial Assistance o RFFA Program ng ahensya.

Ito ay ayon kay DA 12 Regional Director Arla Mangelen na nanguna sa pamimigay nito. Katuwang ng ahensya sa pagpapatupad ng programa ang lokal na pamahalaan ng Lambayong at Development Bank of the Philippines.

Sinabi ni Mangelen na bagama’t personal na ibinibigay sa mga barangay ang cash assistance mariin pa rin nilang ipinatutupad ng physical distancing bilang pagiingat laban sa COVID-19. Maliban sa Lambayong nakinabang din sa RFFA program ng DA ang mahigit apat na libong mga rice farmers sa North Cotabato.

Ayon kay Mangelen napapanahon ngayong may pandemic sa COVID-19 ang pamimigay nila ng financial assistance sa mga magsasaka. Kasama naman ng DA sa pagtaguyod nito ang Land Bank of the Philippines at mga local government ng Alamada, Antipas, Libungan, Kidapawan City, Makilala, Pikit at Tulunan. Nilinaw din ng DA na ang RFFA ay hindi programa sa pautang.

Sa halip ito ay unconditional cash transfer para sa mga magsasaka na may 0.5 hanggang dalawang ektaryang sakahan na naka-register sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA.

0-

NATIONAL NEWS………………….

Isusulong ni Bagong Henerasyon party-list Rep. Bernadette Herrera na mabigyan ng hazard pay ang mga barangay workers sa tuwing mayroong state of emergency.

Ayon kay Herrera, inspirasyon niya rito ang administrative order ni Pangulong Duterte na nagbibigay ng P500 daily hazard pay sa government workers na nagtatrabaho sa gitna ng quarantine period.

Sa kanyang panukala, iminumungkahi ni Herrera ang P10,000 buwanang honorarium para sa mga barangay chairman; P8,000 para sa councilors, treasurer at secretary; at P5,000 para sa mga tanod at miyembro ng lupong tagapamayapa.

Bukod dito, hangad din ng kongresista na mabigyan ng P3,000 na Christmas bonus ang mga barangay worker.

Samantala, mahigit dalawang libong mga reklamo na ang natanggap ng Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa mga opisyal ng barangay kaugnay ng pamamahagi ng cash subsidy sa ilalim ng Special Amelioration Program.

Ayon kay DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Diño, pangunahin sa mga reklamo ay ang pagprayoridad ng barangay officials sa kanilang mga kamag-anak at kaalyado sa politika para mabigyan ng cash aid.

Ilan pa sa mga reklamo ang pag-charge ng P2,000 sa mga beneficiaries bilang processing fee.

Sa iba pang balita, sinimilan na ng Department of Finance o DOF ang pamamahagi ng P5,000 to P8,000 na subsidy para sa ‘middle class workers’ ng mga maliliit na negosyo na nawalan ng trabaho ngayong panahon ng pandemya.

Sinabi ni Finance Assistant Secretary Tony Lambino na naipamahagi na ang mga tulong-pinansyal na bahagi ng 51 bilyong pisong pondo sa bank accounts at sa remittance.

Magtutuluy-tuloy aniya ito hanggang May 15 na unang tranche habang ang ikalawang tranche ay mula May 16 hanggang May 31.

Sa kabilang dako pa, takdang maghain ng resolusyon si ACT-CIS partylist Cong. Eric Go Yap para imbestigahan ang umano’y pagtaas ng singil ng Philippine Health Insurance Corporation ng kontribusyon sa mga overseas Filipino workers.

Ayon kay Yap, dinagsa siya ng reklamo mula sa mga OFW dahil sa pahayag ng PhilHealth na magtataas ng kontribusyon na aabot sa 3.0 percent sa kanilang monthly salary.