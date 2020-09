NDBC BIDA BALITA (Sept. 11, 2020)

HEADLINES:

1. DOH-12, nakapagtala ng 72 new Covid-19 cases sa rehiyon, GenSan merong 29, South Cotabato 23

2. ISANG BARANGAY sa Cotabato City, naka-lockdown na dahil sa COVID; barangay chairman napaiyak na nakiusap sa kabarangay na sumunod sa health protocol.

3. Focused lockdown, ipatutupad sa Koronadal City, mayor nagpaliwanag.

4. Midsayap COVID task force, nagdeklara ng COVID local transmission, kaya mga tao nagpanic, ayon kay provincial IATF spokesperson Phil Malaluan.

5. ANIM na mga bahay, natupok ng ikalawang sunog sa Cotabato City.

6. Misis sinaksak ni mister sa Makilala, North Cotabato dahil tumangging magpahalik

7. Palay procurement program ng NFA-South Cotabato, farmers di daw dapat magalala

Local………………..

NAITALA KAGABI NG DEPT OF HEALTH SOCCSKSARGEN region ang single day record ng confirmed COVID-19 cases na 72, kayat dahil diyan ay nasa 786 total cases sa rehiyon.

Anim naman ang gumaling dahil sa sakit at sa ngayon meron nang 378 total number of recoveries.

SA 72 na bagong kaso, 29 ang naitala ng Gen. Santos City sumunod ang South Cotabato na merong 23, Cotabato City 12, Sultan Kudarat 5, North Cotabato 2 at isa sa Sarangani.

Local………………..

SA BANGSAMORO REGION, sampung bagong kaso ng Covid-19 positive ang naitalaga hanggang kagabi.

Sa sampu, walong ang mula sa Lanao del Sur at dalawa sa Maguindanao.

Sa ngayon, nangunguna pa rin ang Lanao del Sur at Marawi City na may 392, sumusunod ang Maguindanao na may 111 habang ang Isabela/Lamitan na may 108, Sulu may 18 at Tawi-Tawi ay merong 10.

LOCAL...

TATAGAL NG DALAWANG LINGGO MULA KAHAPON ang implementasyon ng localized lockdown sa Barangay Poblacion 6.

Sinabi ni secretary to the mayor Atty. Kitem Kadatuan Jr na ipinatupad ang lockdown upang ma-trace o mahanap ang mga taong posibleng nakasalamuha ng isang lalaking nasawi dahil sa Covid.

Mula sa Barangay Pob. 6 ang 52 taong gulang na lalaki na binawian ng buhay sa Cotabato Regional and Medical Center.

Ang kauna-unahang pasyenteng nasawi na taga Cotabato City ay isang fish vendor na pinaniniwalaang bumiyahe sa GenSan fishport.

Sampu mula sa 38 active COVCID-19 cases ay mula sa naturang barangay, kabilang na ang Cotabato City Arcade o mas kilala sa tawag na old market.

Isinasagawa na ang contact tracing ng mga taong posibleng nakasalamuha ng fish vendor.

Local…

SAMANTALA, MABIGAT ANG loob ni Barangay Poblacion 6 chairman Romeo Lidasan dahil tila binabalewala ng iilan niyang kabarangay ang kautusan ng gobyerno na gumamit ng face mask, face shields, maghugas ng kamay at dumistansya sa kapuwa.

SA kabila aniya ng paulit ulit na panawagan at kahilingan talagang may mga taong matitigas ang ulo.

Sa panayam ng Radyo Bida, mangiyak-ngiyak na nakiusap si Chairman Lidasan sa kabarangay na sumunod sa health protocol.

local..

Tumatanggap na ng appalication para sa kanilang bagong programa na Project EASE ang Overseas Workers Welfare Administration o OWWA 12.

Ang Project EASE o Education Assistance through Scholarship Emergencies ay may layon na magbigay ng educational assistance. Ito ay para sa mga qualified na college-level dependent ng mga OFW na aktibong myembro ng OWWA pero apektado ng COVID-19 pandemic.

Ang mga benepisyaryo ng nasabing programa ay makatatanggap ng tig ten thousand pesos na pinansyal na tulong kada taon sa loob ng apat na taon. Ayon kay OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog ang EASE Program ay bilang paghahanda rin ng ahensya sa new normal.

Ipinahayag din ni Sumalinog na inaasahan nila na makatutulong ito sa pamilya ng mga OFW na apektado o nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic.

local...

Huwag abusuhin ang prebelihiyong ibinigay ng pamahalaan at mariing sundin ang health protocols lalo na pagbalik sa lalawigan mula sa ibang lugar.

Ito ang panawagan ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. sa mga Authorized Persons Outside of Residence o APOR. Binigyan diin ni Aturdido na hindi exempted sa 14-day quarantine ang mga APOR pagdating sa lalawigan paguwi mula sa paglalakbay sa ibang lugar.

Sinabi ito ni Aturdido matapos mabatid na mayroong mga APOR na sa halip na mag-quarantine ay agad na nagre- report sa trabaho pagdating sa lalawigan. Ipinahayag din ng nasabing provincial health officer na lahat ay ginagawa ngayon ng kanilang tanggapan para mapigilan ang transmission ng COVID-19.

Kasunod ito ng paglobo ng COVID-19 Cases sa South Cotabato dahil sa pagdating ng mga locally stranded inviduals o LSI at returning oversees Filipinos o ROF.

Ito ayon kay Aturdido ay maliban pa sa naitala nang local transmission mula sa mga supplier ng isda na may exposure sa General Santos City Fishport.

Umapela din si Aturdido sa publiko na huwag i-discrimate ang mga public health worker na pagod na rin sa pagtatrabaho sa mga ospital, barangay health stations at iba pang health facilities.

local...

Stricter general community quarantine na ipatutupad sa lungsod ipinaliwanag ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena

Magiging epektibo ang stricter general community quarantine sa Koronadal City simula alas otso y medya mamayang gabi hanggang sa September 25.

Ito ay ayon kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena. Ayon kay Ogena ipatutupad muli sa ilalim ng stricter community quarantine sa Koronadal ang No Movement on Sunday at Movement Pass policy. Hindi naman saklaw nito ang mga authorized persons outside of residence o APOR.

Habang limitahan lamang sa hanggang tig limampu ang mga mamamayan mula sa ibang mga bayan sa South Cotabato na papasok sa Koronadal.

Ayon kay Ogena ang mga mamamayan mula Tantangan, Columbio, Tampakan, Tupi at Lutayan sa Sultan ay papayagan na makapasok sa lungsod sa mga araw ng Myerkules at Byernes. Habang Martes at Huwebes naman ang mga mula Banga, Surallah, Norala, Sto. Nino, Lake sebu at T’boli.

Ipatutupad din ang mula alas dyes ng gabi hanggang alas kwatro ng madaling araw na curfew sa mga non-workers. Hinikayat din ni Ogena ang mga mamamayan at establisemento sa lungsod na gumamit ng alinman sa Staysafe.ph, TanodCOVID o South Cotabato Contact Tracing System.

Sinabi ni Ogena na 50 percent capacity lamang ang papayagan sa mga pampublikong sasakyan at dalawa katao lamang ang maari sumakay sa mga pribadong sasakyan. Habang mga hotel ay hindi rin papayagan na tumanggap ng bagong booking.

Paliwanag ni Ogena ang pagpapatupad ng stricter GCQ ay bilang win-win solution ng lokal na pamahalaan sa kahilingan ng iba’t ibang sektor. Nagpasa din ng resolution ang Koronadal City Council kahapon na nagrerekomenda na pagsailalim sa lungsod sa enchanced community quarantine Ayon sa alkalde hindi maaring a isailalim sa enhanced community quarantine ang Koronadal para makontrol ang pagkalat ng COVID-19.

Sinabi ni Ogena na maapektuhan din kasi nito ang kabuhayan ng mga mamamayan na umaasa sa arawang kita tulad ng mga tricycle driver at mga palugi nang etablisemento sa lungsod.

local..

Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapagtala na ang Cotabato Province ng Local Transmission case o Community Transmission na mula sa bayan ng Midsayap.

Ito ang kinumpirma sa Radyo BIDA ni EOC Manager and COVID-19 taskforce spokesperson Board Member Philbert Malaluan. Sila ay ang tatlong pasyente na iniulat ng DOH-12 miyerkules ng gabi. 29 anyos na lalaki, 57 anyos na babae at 84 years old na babae na may close contact sa dalawang COVID-19 positive patient sa lugar.

Ang dalawang na una ng naiulat na nagpositibo sa sakit ay may travel history mula sa Davao City kung saan posibleng nakuha ang virus sa labas na ng Cotabato Province.

Matatandaang inaprubahan ng Regional Task Force ang kahilingan ng LGU-Midsayap na isailalim sa localized lockdown ang ilang residential compounds sa Barangay Poblacion 1 at 6, ilang business establishment kung saan nagtatrabaho ang negosyanteng nagpositibo sa sakit particular sa Old Market Bagsakan mula September 3 hanggang September 17.

Ipinahayag din nito na hindi na magpapatupad pa ng Enhanced Community Quarantine sa bayan bagkus ipapatupad lamang ang localized lockdown.

Ipinahayag din ni Malaluan na mayroong dalawang uri ng local transmission, ito ay Localized at Widespread Form. Sa ngayon, mas pinaiigting pa ng Task Force ang pagsasagawa ng contact tracing habang lahat ng kapamilya at business employees ng mga pasynete ay sumailalim na sa Quarantine. Kabilang na rin dito ang posibleng customer at mga supplier ng pasyente.

Local………………..

ANIM NA MGA TAHANAN ang natupok ng apoy sa sunog na naganap sa Barangay Rosary Heights 5, Cotabato City alas 10 ng umaga kahapon.

Ang apoy ay nagsimula sa mga tahanan sa Purok Katarungan, 5th Road, Gen. Luna Street, Barangay RH5, Cotabato City.

Sinabi ni Police Station 2 commander Capt. Rustom Pastolero ang mga bahay na yari sa light materials ay pag-aari ng pamilyang MALADIA, DIEGOS, BUISAN, USMAN, PANOY at IBRAHIM Family.

Tinatayang abot sa kalahating milyong piso ang kabu-uang halaga ng mga ari-arian na nadamay sa sunog.

Tuloy pa ang imbestigayon ng Bureau of Fire Protection.

Ito ang ikalawang sunog sa lungsod sa loob ng dalawang araw. Kamakalawa nasunog ang United Pentecostal Church at ilang bahay sa Barangay Rosary Heights 10.

LOCAL...

Most wanted person sa Laguna na nagtatago sa Midsayap, North Cotabato dahil sa kasong murder, naaresto ng mga police.

Sinabi ni PNP-12 regional spokesperson Lt. Colonel Lino Capellan na Mark Anthony Sison Ayub ay naaresto ng pinagsanib na pwersa ng Midsayap PNP at Biñan Laguna CIDG.

Si Ayub ay dating nakatira sa Sitio Matamis, Nepa Hi-way Subdivision, Barangay San Vicente, Biñan City, Laguna.

Pero matapos masangkot sa krimen, ito ay umuwi ng Mindanao at nagtago sa Midsayap.

LOCAL...

Bukas na para mamili ng produktong palay ng mga magsasaka ang pitong mga buying station ng National Food Authority o NFA sa South Cotabato.

Makikita ang mga ito sa mga bayan ng Banga, Surallah, Sto. Nino, Tantangan at Koronadal City. Maibebenta ng mga magsasaka ang kanilang palay sa NFA sa halagang 19 pesos per kilogram. Ito ay ayon kay NFA South Cotabato Provincial Manager Nelson Sanada.

Ayon kay Sanada target nila na makabili ng 110 thousand bags ng palay hanggang Disyembre. Kailangan lamang ng mga magsasaka na magde-deliver ng palay sa NFA na magpakita ng sample ng kanilang produkto, magdala ng certication mula sa municipal o city agriculturist na nagpapatunay na sila ay magsasaka at passbook.

Ipinahayag ni Sanada na ang dry palay ay tiyak na bibilhin ng NFA. Kinumpirma din nito ang pagbagsak ng presyo ng palay procurement ng mga local traders sa 12 hanggang 13 pesos per kilogram.

Dalawang suspected carnapper patay sa shoot out sa Koronadal city

Kinilala ni Koronadal City Chief of Police, Lieutenant Colonel Joefel Siason ang isa sa dalawang suspected carnapper na nasawi umano sa shoot out na si Rahib Omar Alikaya.

Habang inaalam pa ng pulisiya ang pagkakakilanlan ng kasama nito.

Ang mga ito ay nakorner sa follow up operation ng mga kasapi ng Koronadal City PNP sa Purok Pagasa, Barangay Caloocan alas syete y medya kagabi.

Ito ay matapos isumbung sa PNP ng isang Jomar Pareno, 32 years old ng Purok Guanzon, Barangay Morales Koronadal, ang pagkawala ng kanyang Honda XRM motorcycle na naka-park sa harap ng isang establisemento sa Roxas Street.

Sa halip na sumuko pinaputukan pa umano ng mga suspek ang mga pulis na gumanti naman sa kanila.

Si Alikaya at kasama nito na pawang nagtamo ng multiple gunshot wounds ay agad na binawian ng buhay. Narekober ng mga pulis sa lugar na pinangyarihan umano ng shoot out ang cellphone, mga identification cards, assorted documents, at ang tinangay na motorsiklo ni Parreno. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng Koronadal PNP sa insidente.

Philippine Coconut Authority ng DA nagbigay ng mahigit 4,000 Coconut seedlings sa mga mamamayan ng Sitio Blit, Lake sebu, South Cotabato

Target ng Philippine Coconut Authority o PCA ng Department of Agriculture na makapagtanim ng niyog sa isang daang ektaryang lupain sa liblib na Sitio ng Blit, Barangay Ned, Lake Sebu, South Cotabato.

Sa katunayan ayon kay PCA Division Chief, Nereo Garcia nai-diliver na nila sa nasabing lugar ang mahigit apat na libong binhi ng niyog. Para madala sa kanilang Sitio ang coconut seedlings nagbayanihan ang mga mamamayan sa nasabing lugar.

Naging posible din ito sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Lake Sebu na pinamumunuan ni Mayor Floro Gandam. Ito ay bilang counterpart na rin ng PCA sa project IPEACE at project TALA ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA.

Layon ng nasabing mga proyekto na maiiwas na sumama sa grupo ng mga masasamang loob ang mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng livelihood training at paghahatid ng proyekto ng pamahalaan sa kanilang lugar.

local...

Misis na ayaw magpahalik sa mister patay matapos pagsasaksakin; mister sugatan naman matapos ding saksakin ang sarili sa Makilala, North Cotabato

Hindi na umabot pa ng buhay ang 70 anyos na lola matapos na pagsasaksakin ng kanyang mister na suspek sa loob ng kanilang silid sa Purok 10, Barangay Poblacion, Makilala, North Cotabato.

Sa ulat na ipinarating sa Radyo BIDA ng Makilala PNP sa pangunguna ni PNP Chief police Major Arniel Melocotones, nakilala ang biktima na si Leonides Lupian Tuadles habang ang suspek naman na kanyang sariling mister ay kinilalang si Leonardo Empanado Tuadles, 72 anyos na parehong nakatira sa nasabing lugar.

Batay sa salaysay ng apo ng biktima at suspek na bandang alas 3:30 ng hapon kamakalawa natagpuan na lamang nito na nakahandusay na sa sahig ang dalawa at naliligo sa kanilang sariling dugo dahil sa tama ng saksak sa ibat-ibang bahagi ng kanilang katawan.

Lumalabas din sa imbooiestigasyon ng mga pulis na nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-asawa sa nakalipas na mga araw bago paman ang insidente.

Sa pahayag naman din naman ng sugatang suspek, hindi umano pumayag ang kanyang misis na halikan ito at nang gawin nito ang krimen ay ibang tao na ang kanyang nakitata at hindi na ang kanyang misis. Natagpuan sa crime scene ang kustilyo na ginamit ng suspek sa pananaksak sa biktima.

Patuloy namang nagpapagamot ngayon ang mister sa isang ospital sa Kidapawan City.

local..

Dengue cases sa North Cotabato, bumaba ng 80 percent kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong taon – ayon sa IPHO

Nasa walo ka tao na ang naiulat na nasawi dahil sa dengue sa Cotabato Province mula noong Enero hanggang sa kasalukuyan batay sa pinakahuling datus ng Integrated Health Office o IPHO Cotabato.

Ayon kay IPHO Chief Dr. Eva Rabaya, sa kabuuan nasa 1,130 na ang dengue cases sa probinsya kung saan mas mababa ito kumpara sa higit limang libong kaso noong 2019 sa pakareho ring panahon.

Sa total death cases, apat ang mula sa Makilala, tig-isa naman mula sa Mlang, Alamada, Carmen at Midsayap.

Pinakamaraming kaso ang naitala sa evacuation center sa bayan pa rin ng Makilala. Aasahang hindi na dadami pa ang kaso ng dengue sa probinsya hanggang sa matapos ang taong 2020 kung patuloy na makikipagtulungan ang mga mamamayan sa pag-iwas nito.

Muli naming ipinaalala ni Rabaya ang 4Sstrategy na maaring gawin ng publiko. Una ang Search and destroy Mosquito breeding sites, Self-Protection Measure tulad ng pagsusuot ng pantalon at paggamit ng mosquito repellent, Seek early consultation at ang support Fogging and Spraying lalo na rin ngayong nagsisimula na ang tag-ulan.

Bilang kampanya din ng IPHO, mas pina-iigting pa ang pagbibigay edukasyon o dagdag na kaalaman sa mga mamamayan ng bawat Barangay sa lalawigan.

local..

Mga sibilyan lumikas matapos maipit sa engkwentro ng MILF at MNLF sa Matalam, Cotabato

Nananatili pa rin ngayon sa evacuation center ang ilang mga pamilya ng Purok Mateo, Bry.Patadon, Matalam matapos na maipit sa gulong nangyari sa pagitan ng MILF at MNLF sa Brgy Patadon, Matalam, North Cotabato, miyerkules ng gabi.

Sinabi sa Radyo BIDA ni MILF commander Fred Matiagal na nilusob aniya sila ng grupo ng MNLF kaya’t napilitan silang gumanti dahilan ng abot sa dalawang oras na palitang putok. Wala naman aniyang naitalang sugatan sa panig ng MILF ayon pa kay Matiagal.

Dagdag pa ng MILF leader na hinahanap umano ng grupo ni Commander Gani Sandang ng MNLF 15th council ang dati nilang mga kasamahan kaya pumasok ito sa kanilang lugar, bagay naman na itinanggi ni Matiagal, dahil wala sa kanilang grupo ang mga tauhan ni Sandang.

Ayon pa kay Matiagal na malinaw umanong hindi sumusunod sa kasunduan ang MNLF dahil pumasok sila sa kanilang lugar na walang pahintulot at koordinasyon mula sa kanilang hanay.

Sa ngayon ay takot parin ang mga sibilyan na bumalik sa kanilang mga tahanan dahil baka muling sumiklab ang gulo.

May panawagan naman si Matiagal sa lokal na pamahalaan ng bayan: VC: FRED MATIGAL Si MILF commander Fred Matiagal.

Ilang mga tricycle driver sa Kidapawan City hinuli ng Highway Patrol Group dahil sa hindi pagsusuot ng face shield

Hindi na pinalampas pa ng PNP Highway Patrol Group o HPG ang mga tricycle driver na hindi nakasuot ng face shield sa Kidapawan City simula kahapon. Ayon kay North Cotabato HPG Chief Police Major James Baugbog, ang mga nahuli ay inisyuhan ng citation ticket at pagbabayarin ng multa sa City Treasurer’s office.

Maliban sa mga tricycle driver na walang face shield, huhulihin din ang mga ito kung mahuhuling nagpapasakay ng pasaherong walang suot-suot na face shield at face mask.

Ayon sa opisyal, ginawa ng HPG ang mahigpit na pagpapatupad ng ‘No face shield, no ride policy’ dahil na rin sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Nilinaw rin nito na dati paman ay dapat kasali sa huhulihin ang mga tricycle drivers na hindi susunod sa naturang polisiya dahil kabilang sila public transportation pero binigyan lamang ito ng konsiderasyon ng naturang hanay.

Muli ring umapela ang opisyal sa mga namamasadang mga tricycle driver na sumunod sa nasabing polisiya.

NATIONAL NEWS………………….

Halos 4,000 ang naitalang bagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa huling datos ng Department of Health (DOH) bandang araw ng Huwebes (September 10), umabot na sa 248,947 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa nasabing bilang, 58,823 ang aktibong kaso.

Sinabi ng kagawaran na 3,821 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa.

88.3 porsyento sa active COVID-19 cases ang mild; 8.8 porsyento ang asymptomatic; 1.2 porsyento ang severe habang 1.7 porsyento ang nasa kritikal na kondisyon.

KINUWESTIYON NI SEN. PANFILO LACSON ANG HALOS 500 bilyong piosng pondo na isiningit ng DPWH sa proposed 2021 budget gayong wala namang malinaw na dahilan kung saan ito gagamitin.

Tanong ni Lacson kung ang pondo ay para sa build-build-build program ng pamahalaan, bakit hindi naka-itemized sa proposed budget.

Nangangamba si Lacson na ang pondo ay maaring gamitin para sa political funds ng mga kandidato ng administrasyon sa darating na 2022 elections.

Tintalakay ngayon ng senado ang proposed 2021 budget na lampas 4 trillion pesos.

