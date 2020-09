NDBC BIDA BALITA (Sept. 14, 2020)

HEADLINES:

1. LABING ANIM na bagong kaso ng COVID-19 infections, naitala sa Region 12; 13 sa mga ito taga Cotabato City

2. 5-YEAR-OLD boy, gumaling sa coronavirus disease sa Soccsksargen

3. DAGDAG NA isolation facility, itatayo sa Koroandal City kasunod ng pagdami ng COVID infections.

4. ISA PANG pasyente sa BARMM, nasawi dahil sa COVID-19.

5. BARMM may mga bagong police, kabilang na ang 34 Covid-19 survivors

6. MinDA at MKWD, lumagda sa isang MOA para pagbutihin ang water services sa lungsod at kalapit lugar.

7. Oil Price rollback na higit piso, ipatutupad ng mga oil company sa susunod na linggo

ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

ISANG 12-TAONG GULANG na batang lalaki ang gumaling mula sa sakit na novel coronavirus batay sa pinakahuling ulit ng Dept of Health Soccsksargen region.

Dalawa lang ang naitalang gumaling sa rehiyon. Maliban sa batang taga Cotabato City, gumaling na rin ang 33 taong gulang na babae sa Gen. Santos City.

Kasabay nito, sinabi ng DOH-12 na may 16 na panibagong kaso sa rehiyon kung saan 13 ay taga Cotabato City at tig-isa mula sa North Cotabato, Sultan Kudarat at Gen.Santos.

Lahat ng 13 nagpositibo sa Cotabato City ay exposed o nakasalamuha ang COVID-19 positive patients.

Dahil diyan, meron na ngayong 873 confirmed cases sa Region 12 at nangunguna pa rin ang South Cotabato sa may pinakamaraming confirmed cases na abot na sa 271, sumusunod ang Gen. Santos City na may 182, mga lugar na tinuturing na ngayon bilang epicenter ng Covid sa Region 12.

Nasa ikatlong pwesto naman ang Cotabato City na may 124, Sarangani 118, Sultan Kudarat 95, North Cotabato 83.

Abot naman sa 397 ang mga naka-recover na sa sakit.

-0-

Local………………..

NAGTAPOS ANG MAY 189 bagong mga police sa Bangsamoro Region at kabilang sa kanila ang 34 na mga police officials at trainees na nagpositibo sa COVID-19 pero gumaling na.

Ang graduation rites ay ginawa sa Camp SK Pendatun at dinaluhan ni Mayor Pax Ali Mangudadatu bilang guest of honor at speaker ng graduation ng mga police na nakakumpleto ng Public Safety Basic Recruit Course (PSBRC) Gagandingan Class of 2020.

Ang mga bagong miembro ng BARMM PNP ay itatalaga sa ibat ibang panig ng rehiyon.

Ang BARMM ay binubuo ng mga lalawigan ng Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at TAwi=Tawi at mga lungsod ng Cotabato, Marawi, Lamitan at 63 barangays ng North Cotabato.

Dalawang BARMM officials at 34 na kawani ang positibo ngayon sa Covid.

-0-

LOCAL....

SA BANGSAMORO REGION, abot na sa 24 ang namamatay dahil sa COVID-19.

Batay ito sa pinakahuling ulat ng MinIstry of Health BARMM.

Ang pinakahuling nasawi ay taga Lanao del Sur.

Samantala, pito ang nadagdag sa talaan ng mga bagong pasyente ng COVID-19. Sa bilang na ito, 206 ang active at ang mga gumaling na ay abot sa 555.

Lanao Sur pa rin ang nangunguna na merong 416, sumusunod ang Maguindanao na may 113, Basilan ay may 108, Sulu 18 at Tawi-Tawi 10.

Sa kabu-uan, meron na ngayong 785 total confirmed cases sa rehiyon.

Sina BARMM Health Minister Dr. Saffrullah Dipatuan, ang maybahay nito at si Member of Parliament Marjanie Macasalong ay nanatiling naka-isolate matapos na magpositibo sa Covid.

-0-

Local………………..

Isinagawa ang malawakang paglilinis at disinfection sa Cotabato City Mega Market at sa pinaka malaking Mosque sa Barngay Poblacion Mother kasabay ng pagpapatupad ng No Movement Sunday kahapon.

Nagtulong tulong ang mga residente, mga vendor, mga Barangay official at mga miembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT sa pangunguna ni Barangay Chairman Nasser Usman sa paglilinis ng Mega Market at Alil Amir Masjid Mosque.

Ayon kay Chairman Usman, bukod sa pag disinfect sa palengke, kailangan din anya na malinisan ang kanilang Masjid upang mapanatiling ligtas sa Covid 19 ang mga mananampalatayang nagtutungo doon.

-0-

Local…

GAGAWIN NGAYON ANG Simultaneous CLEAN-UP sa bawat bayan ng Maguindanao alinsunod sa kautusan ni Gov. Bai Mariam Sangki-Mangudadatu.

Ang kautusan ay nakapaloob sa Exec. Order No. 28 na ipinalabas ni Gov. Mangudadatu na naglalayong makatulong upang gawing malinis ang mga bayan.

Partikular na inatasan ni Gov. Mangudaddatu ang bawat alkalde ng 36 na bayan.

Kabilang din sa direktiba ng gobernador ang pag-patupad ng minimum health protocols tulad ng wearing of facemasks, face shields at physical distancing.

Kasama sa paglilinis na ito ang mga police, sundalo, at bawat mamamayan na nais makiisa sa programa.

-0-

LOCAL...

NILAGDAAN NG Mindanao Development Authority at Metro Kidapawan Water District ang isang memorandum of agreement para sa 25-year master plan upang matiyak ang kasapatan ng tubig sa Kidapawan at kalapit bayan ng Magpet, Makilala at Matalam.

Lumagda sa MOA sina MinDA chair Sec. Emmanuel Pinol at mga opisyal ng MKWD na sina Board Chairman Dr. Alfredo Villarico at General Manager Stella Gonzales.

Pinakalayunin ng master plan ay upang masiguro na hindi mararanasan muli ng taga Kidapwan at kalapit bayan ang kawalan ng tubig gayong tinaguriang City of fruits and highland springs ang Kidapawan.

Kabilang sa plano ang protection and preservation ng water sources sa paanan ng Mt. Apo.

Pinangunahan mismo ni Sec. Pinol ang pagbubuo ng kasunduan para di na kulangin pa ng tubig ang bawat residente ng lungsod at kalapit mga lugar.

-0-

LOCAL...

Epektibo na simula ngayong araw, fully implemented na ang mandatory na pagsusuot ng ‘full face shields’ na may kasamang face mask para sa lahat ng mamamayan ng Kidapawan City. Ayon kay City Information Officer Atty. Jose Paolo Evangelista, sakop ng kautusan ay ang lahat ng pampublikong lugar tulad ng mga tanggapan ng gobyerno, simbahan, palengke, business establishments at public utility vehicles tulad ng multicabs, vans, at iba pa.

Matatandaan na una nang pinatupad ng PNP-HPG ang pagsusuot ng faceshields sa mga tricycle sa lungsod bilang tugon sa kautusan ng National Government na ipatupad sa public transport sector ang nasabing regulasyon.

Ito ay base na rin sa napagkasunduan sa pagtitipon ng Task Force COVID-19 sa lungsod.

Paraan na rin ito na maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 kung saan nakapagtala na ulit ng mga bagong kaso ng sakit ang lungsod sa kasalukuyan. Ito ay pagtalima na rin sa kautusan ng National Inter Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases.

Full face o natatakpan ang buong mukha at hindi mga visor, sunglasses o yaong mga kalahati lamang ng mukha ang natatakpan ang panuntunan ng face shield na gagamitin ng lahat. Sa mga check point palang kasi ay itsi-check na ang pagsusuot ng face shields sa lahat ng papasok sa Kidapawan. Ito ay upang maiwasan ang pagkalat o maiwasang magkaroon ng local transmission case.

Nakapaloob ang mandatory wearing ng face shields sa Executive Order No. 070 na nilagdaan ni City Mayor Joseph Evangelista.

-0-

LOCAL...

Pumalo na ngayon sa 27 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato makaraang magtala ng dalawang panibagong kaso nitong sabado at lingo batay sa pinakahuling tala ng DOH-CHD SOCCSKSARGEN Region at IPHO-Cotabato.

Ayon kay Provincial Interagency Task Force on COVID-19 Head BM Philbert Malaluan na ang ika - 82 na pasyente ay isang 25 anyos na babae mula sa bayan ng Midsayap. Siya ay isang healthcare frontliner na nagta-trabaho sa Cotabato Regional and Medical Center (CRMC)- Cotabato City na nagkaroon ng history of exposure sa isang confirmed positive case sa CRMC noong Setyembre 01.

Nakaramdam ito ng mga sintomas dahilan upang sumailalim ito sa swab test noong Setyembre 7. Nilinaw ni BM Malaluan na walang kaugnayan ang 82nd case sa pamilyang nagpositibo sa bayan ng Midsayap. Tiniyak pa nito na ang pasyente ay asymptomatic, nasa stable condition at isolated sa CRMC.

Samantala, iniulat naman kagabi ng DOH ang isa pang panibagong pasyente na taga Kidapawan City. Isa itong government employee na walang history of travel sa nakalipas na buwan ngunit noong Agosto 29 ay nakaranas ito ng flu-like symptoms dahilan upang e-confine sa Kidapawan City Hospital, isang COVID-19 Temporary Treatment and Monitoring Facility.

Sumailalim ito sa swab test noong September 2 at na- discharga pagka September 8 na agad namang inindorso sa BHERTs para sa mahigpit na home quarantine ngunit kahapon lamang lumabas ang resulta ng kanyang swab test.

Tiniyak pa ni BM Malaluan na ang pasyente ay asymptomatic, nasa stable condition at isolated. Nagsasagawa na ng contact tracing para sa posibleng nakasalamuha nito.

Kaugnay nito, sinabi naman ni Makilala LGU spokersperson Lito Cañedo na ipinatutupad na ang localized lockdown sa ilang Barangay sa bayan sa loob ng labin apat na araw dahil sa pumunta pa anya sa nasabing mga lugar ang pasyente na taga Kidapawan City Barangay Libertad, --Purok Marang --Purok Rambutan Barangay Jose Rizal --Purok 1--Purok 2--Purok 7

-0-

LOCAL...

Nasa walo ka tao na ang naiulat na nasawi dahil sa dengue sa Cotabato Province mula noong Enero hanggang sa kasalukuyan batay sa pinakahuling datus ng Integrated Health Office o IPHO Cotabato.

Ayon kay IPHO Chief Dr. Eva Rabaya, sa kabuuan nasa 1,130 na ang dengue cases sa probinsya kung saan mas mababa ito kumpara sa higit limang libong kaso noong 2019 sa pakareho ring panahon. Sa total death cases, apat ang mula sa Makilala, tig-isa naman mula sa Mlang, Alamada, Carmen at Midsayap. Pinakamaraming kaso ang naitala sa evacuation center sa bayan pa rin ng Makilala.

Aasahang hindi na dadami pa ang kaso ng dengue sa probinsya hanggang sa matapos ang taong 2020 kung patuloy na makikipagtulungan ang mga mamamayan sa pag-iwas nito. Muli naming ipinaalala ni Rabaya ang 4Sstrategy na maaring gawin ng publiko.

Una ang Search and destroy Mosquito breeding sites, Self-Protection Measure tulad ng pagsusuot ng pantalon at paggamit ng mosquito repellent, Seek early consultation at ang support Fogging and Spraying lalo na rin ngayong nagsisimula na ang tag-ulan. Bilang kampanya din ng IPHO, mas pina-iigting pa ang pagbibigay edukasyon o dagdag na kaalaman sa mga mamamayan ng bawat Barangay sa lalawigan.

-0-

LOCAL...

Nagsimula nitong Huebes ang panghuhuli ng PNP-Highway Patrol Group o HPG sa mga tricycle driver na walang suot na face shield tuwing namamasada, na dapat sana’y nitong August 15 pa sinimulan.

Batay sa huling ulat, sinabi sa Radyo Bida ni North Cotabato PNP Chief Police Major James Baugbog na bagama’t tuloy-tuloy ang kanilang information campaign at naipaalam na rin sa mga presidente ng mga tricycle associations na silay manghuhuli na, ilan pa rin sa mga ito ay hindi pa batid ang naturang polisiya.

Hanggang kahapon ay nasa 30 mga tricycle driver ang kanilang naisyuhan ng citation ticket kung saan magbabayad ng halagang 500-pesos ang mga ito bilang penalidad. Muli ring nagpaalala ang HPG sa mga sasakay na pasahero na huwag ding kakaligtaan ang kanilang mga face shield dahil mismong ang driver na nagpasakay sa kanila ang papatawan ng multa.

Sa ngayon ayon kay Baugbog ay magpapatuloy ang pagbabantay ng highway patrol group sa mga pangunahing lansangan sa lungsod alinsunod na rin sa kautusan ng IATF para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

-0-

LOCAL...

Lalaki patay sa pamamaril sa Kidapawan City kagabi

Ideneklarang patay ng mga doctor ang isang lalaki makaraang pagbabarilin ng di pa kilalang suspek sa Osmeña Street Kidapawan City alas 6:30 kagabi. Sa inisyal na imbestigasyon ng mga pulis, nakilala ang nasawi na si Gil Salvador Cia, 54 anyos at nakatira sa lungsod.

Batay sa lumalabas na imbestigasyon ng mga pulis, sinasabing pinagbabaril ang biktima habang papasok n asana sa kanyang sasakyan.

Nagtamo ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan ang bitkima dahilan para agad itong isugod sa pinakamalapit na pagamutan pero idenekalarang patay ng mga doctor. Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon ng mga pulis sa nasabing insidente at tinutukoy na kung sino ang mag suspek maging ang motibo sa krimen.

-0-

LOCAL..

Limitahan muna ang pagpunta sa Lake Sebu, South Cotabato habang nagsasagawa pa ng COVID-19 contact tracing ang lokal na pamahalaan.

Ito ang panawagan sa mga mamamayan ni Lake Sebu Municipal Health Officer Dr. Jocelyn Bayquin. Kasunod ito ng pagkakatala ng dalawang COVID-19 cases sa nasabing bayan. Hiling naman ni Bayquin sa mga may essential travel at mga nagtatrabaho sa Lake sebu mula sa ibang mga lugar, ipakita ang South Cotabato COVID-19 Contact Tracing o SC-CCTS Card. Sa ngayon lahat ng mga pumapasok sa Lake Sebu ay hinahanapan ng Health Certificate na nagpapatunay na sila ay negatibo sa COVID-19.

Kailangan din ng mga ito na magdala ng travel authority mula sa police station o alkalde para malaman kung ano ang pakay sa Lake Sebu. Ipinahayag ni Balquin na bilang pag-iingat isinailalim na nila sa disinfection ang kanilang Rural Health Unit, Ospital, Barangay Health Center sa Poblacion, Police Station at Munisipyo.

Pakiusap nito sa mga mamamayan na tumawag lamang sa kanilang hotline para sa mahalagang mga kailangan. Nanawagan din ito sa mga establisemento na magpatupad ng health protocol at sa mga mamamayan ng Lake sebu na maging alerto. Ito ay upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa nasabing bayan.

-0-

LOCAL...

Magkakaroon na ng mga pasilidad ang dinadayong Bakngeb River sa Barangay Laconon, Tboli, South Cotobato.

Itatayo sa lugar ang Hotel na may function room cottages at reception area. Ang mga ito ay pinaglaanan naman ng 13 million pesos ng build build build project ng pamahalaang nasyunal sa tulong ni South Cotabato Second District Representative Ferdinand Hernandez.

Ito ay ipinagpasalamat naman ni Tboli Senior Tourism Officer Rodel Hilado. Sinabi ni Hilado na malaking tulong ang nasabing mga istruktura para dayuhin pa ng mga turista ang lugar. Malaki ang maitutulong nito ayon kay Hilado sa mga mamamayan ng Laconon na umaasa sa kanilang tourism industry.

Ayon naman kay Tboli Mayor Dibu Tuan maswerte ang Laconon dahil isa ito sa mga lugar na may pinakamalaking budget sa mga proyektong pang-infrustruktura. Pinasalamatan din ni Tuan ang mga opisyal ng barangay dahil sa suporta ng mga ito sa project development ng pamahalaan sa kanilang barangay.

Sa ngayon ay inihahanda na ng lokal na pamahalaan ng T’boli ang kanilang mga tourist destination sa new normal. Kalakip dito ang tiyak na pagpapatupad ng health protocol laban sa COVID-19.

-0-

LOCAL...

Pwedeng tumanggap ng pitumpu katao ang dagdag na isolation facility ng lokal na pamahalaan ng Koronadal sa Saravia Elementary School sa Barangay Saravia.

Ito ay ayon kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena. Bukod dito, ayon kay Ogena, inaayos ngayon para gawin ding dagdag na isolation facility ang pito pang mga silid aralan sa nasabing eskwelahan. Kasunod ito ng paglobo ng COVID-19 cases sa Koronadal nitong mga nakalipas na araw. Kinumpirma din ni Ogena ang pag-negatibo sa swab test ng apatnaput walong mga medical worker sa lungsod.

Gayunpaman sumasailalim pa rin ang mga ito sa 14-day quarantine. Tiniyak din ng nasabing alkalde na maayos ang kalagayan ng lahat na mga COVID-19 positive sa Koronadal. Nilinaw din ni Ogena na Department of health lamang ang opisyal na makapagdeklara kung may local transmission ng COVID-19 sa isang lugar.

Pero nauna nang sinabi ni DOH 12 Health Promotion and Education Officer Arjohn Gangoso na ang pagdeklara nila ng local transmission ay nakadepende din sa report ng mga LGU.

-0-

LOCAL...

Hinati ng health office sa tatlong distrito ang dalwamput pitong mga barangay sa Koronadal City. Layon nito na mapabuti pa ang serbisyo ng nasabing tanggagpan at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa isang lugar.

Ito ay ayon kay City Health Office Physician Dr. Stephen Mortera. Kaugnay nito magsisilbi namang main districts ang City Health Office, at mga Barangay ng General Paulino Santos at Concepcion.

Sinabi naman ni Acting City Health Officer Dr. Edito Vego na sa pamamagitan nito ay mas magkakaroon ng access sa serbisyong medical ang mga mamamayan lalo na sa mga malalayong komnidad. Ayon kay Vego kaakibat kasi nito ang pagpapabuti ng health facilities at pag hati din sa mga health center.

Ipinahayag naman ni General Paulino Santos Chairman Margarita Subaldo na dahil sa nasabing programa hindi na kailangan pa ng mga mamamayan sa kanilang lugar na pumunta sa health office. Ayon naman kay Concepcion Chairman Mema Joquino bagama’t dagdag responsibilidad sa kanila ang pagiging main district ang mahalaga ay makatutulong din sila sa mga mamamayan sa karatig barangay na kabilang sa kanilang cluster.

-0-

LOCAL...

Bahagi ng pagpapatupad ng kanilang farm mechanization program ang pag-release ng Department of Agriculture ng mahigit 140 millin pesos na agricultural machinery sa region 12.

Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen, layon nito na mapataas ang ani at mapabuti ang pamumuhay ng mga magsasaka. Bukod dito ayon kay Mangelen, kailangan din na matiyak ang supply ng pagkain sa rehiyon dahil sa pandemya sa COVID-19.

Ang mass distributrion ng mga farm equipment ay isinagawa sa Research and Experiment Station ng DA sa Tupi, South Cotabato. Dinagdag din ni Mangelen na ang 94 million pesos na pinakamalaking tapyas ng nasabing tulong ay mula sa Philippine Center for Potsharvest Development and Mechanization o Philmech. Kabilang sa mga ipinamahagi ng ahensya ang four-wheel drive tractors, precision seeders, walk-behind and riding type transplanters, reapers, combine harvesters at mobile rice mill. Habang ang regional office naman ay namigay ng mahigit 46 million pesos machinery.

Ang mga ito ay ang threshers, seed spreaders, hand tractors, transplanters, floating tillers, corn shellers, corn mill at coffee pulpers. Sinabi ni Mangelen na ang mga ito ay mapapakinabangan ng mahigit apatnalibong mga magsasaka sa region 12.

-0-

NATIONAL...

NATIONAL NEWS………………….

Magpapatupad ng bawas-presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.

Base sa abiso ng Unioil at Cleanfuel, may bawas na piso sa kada litro ng kanilang gasolina habang P1.50 naman sa diesel.

Nauna nang nagpatupad ng oil price adjustment ang Unioil bandang 6:00, Linggo ng umaga, September 13.

Ipatutupad naman ng Cleanfuel ang kanilang oil price rollback sa araw ng Lunes, September 14, bandang 8:01 ng umaga.

Inaasahan namang mag-aanunsiyo na rin ang iba pang kumpanya ng langis.

-0-

NAKATAKDANG ISUMETE ng Task Force Philhealth ang kanilang report kay P. Duterte kaugnay ng isinagawang imbestigasyon sa anomalya sa Phil. Health Insurance Corporation

Umaasa si Justice Secretary Menardo Guevarra na makakarating sa tanggapan ng pangulo ang kanilang comprehensive report kasama na ang rekomendasyon ngayong umaga.

Tumanggi si Guevarra na magbigay ng kahit kaunting detalye kung ano ang kanilang nadiskubre.

Samantala, inirekomenda ni Sen. Bong Go na dapat ay meron talagang maparusahan sa mga sangkot sa corruption.

NDBC NATIONAL EXPRESS BALITA...