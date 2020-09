NDBC BIDA BALITA (Sept 16, 2020)

HEADLINES:

1. BILANG NG COVID patients sa Region 12, nadagdagan pa; kahapon lang 54 ang bagong kaso, 31 sa mga ito taga South Cotabato.

2. BARMM main executive building sa Cotabato City, nanatitiling sarado dahil sa Covid-19, pero maaring buksan ito next week. (HEADLINE-PENDATUN)

3. Vendors at marketgoers na lumalabag sa COVID 19 health protocol, pinagmulta; market official may paalala sa taga palengke at namamalengke. (HEADLINE-MANANSALA)

4. 14-day Zonal lockdown dahil sa COVID-19 ipinatupad sa Lake Sebu, South Cotabato, ayon kay Municipal Health Officer na si Jocelyn Bayquin. (HEADLINE-BAYQUIN)

5. LIMANG bagong kaso ng COVID positive sa North Cotabato.

6. Ilang lugar sa Mindanao, binaha dahil sa sunod-sunod na malakas nap ag-ulan.

7. Pagbabawal sa paggmit ng videoke, hiniling sa Iligan kasi mai-istorbo ang mga nag-o-online class at work from home employees.

TUMAAS NA NAMAN ANG BILANg NG MGA NAGPOSITIBO sa sakit Covid-19 sa Region 12.

Kagabi, naitala ng DOH-12 ang 54 na bagong kaso kayat meron na ngayong 944 confirmed cases sa buong Soccsksargen region.

South Cotabato ang may pinakamaraming bagong kaso na abot sa 31, Cotabato City 11, Gen. Santos City anim, North Cotabato may lima at isa sa Sultan Kudarat.

Samantala, may 28 mga pasyente ang gumaling kayat meron na ngayong 426 ang naka-recover.

Sa mga gumaling, siyam ang taga South Cotabato, tig-anim sa Cotabato City at Sultan Kudarat, habang ang Gen. Santos City ay may lima at isa sa Sarangani.

South Cotabato pa rin ang nangunguna na may 309, sumsunod ang Gen. Santos City na may 189, Cotabato City may 143, Sarangani 118, Sultan Kudarat 96, North Cotabato 89.

Isang taga GenSan ang nadagdag sa talaan ng mga pumanaw dahil sa Covid na ngayon ay meron nang 19 total deaths.

NANATILING NAKASARA ang Bangsamoro Regional Government Center sa Cotabato City dahil sa may nagpositibo sa mga kawani nito.

May 35 mga kawani ng office of the chief minister ng BARMM ang nagpositibo sa Covid at kailangang isara ang mga opisina at work from home muna ang mga kawani.

Pero, ayon kay BARMM Cabinet Sec. Asnin Pendatun, maaring buksan na ang main building at pwede na uli ang physical transaction anumang araw.

SUBALIT KAGABI, nagpalabas ng public advisory si BARMM chief of staff Abduraof Macacua na simula ngayong araw ay bukas na uli ang main building pero mahigpit ang pagpapatupad ng preacautionary measures.

SA BANGSAMORO Region, walong panibagong kaso ang naitala ng Ministry of Health kayat abot na sa 806 ang total confirmed cases.

Ang mga bagong kaso ay mula sa Lanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi.

Pinakamarami pa rin ang Lanao del Sur at Marawi City na may 429, Maguindanao 118, Basilan/Lamitan 110, Sulu 19 at Tawi-Tawi 11.

Isa ang nasawi kayat meron nang total 26 ang Covid-19 fatality.

IPINAGBABAWAL na ng lokal na pamahalaan ng Midsayap, North Cotabato ang pagsusuot ng helmet sa town proper ng bayan.

Sa Executive Order No. 54, bawal nang magsuot ng helmet pagpasok sa entry point ng town proper mula sa mga checpoint ng Barangay Poblacion 8, Greenvalley, Lower Katinggawan at sa BPAT outpost sa Barangay Sadaan.

Dahil walang helmet ay kailangang magsuot ng facemask at face shield ang mga nagmomotorsiklo at sundin din ang itinakdang speed limit sa lugar.

Base sa kautusan, hindi rin pinapayagang makapasok sa town proper ang mga dagit-dagit o habal-habal.

Ang hakbang na ito ng Midsayap LGU ay para labanan ang kriminalidad sa bayan na kinasasangkutan ng mga motorcycle riding tandem criminal.

Huli ang isang suspek na ginang sa ikinasang drug buy bust operation ng Police Station 4 sa pangunguna ni Capt. Elexon Villa Bona sa Mabini Street Barangay Bagua 3, Cotabato City.

Kinilala ng pulisya ang suspek na si Misis SHERMA KAMDAN, 28anyos, residente ng nabanggit na Barangay.

Ayon kay Capt. Bona, matagal nilang minanmanan ang suspek bago nila isinagawa ang pag aresto sa suspek.

Kahapon, hindi na nagawa pang makapalag ng ginang ng arestuhin ito matapos mapagbentahan ang isang pulis na nagpanggap na bibili sa kanya.

DAHIL SA SUNOD SUNOD NA MALAKAS NA ulan, nakaranas ng pagbaha at landslides ng ilang mga lugar sa Sultan Kudarat.

At nagkaroon din ng landslide sa bayan ng Bagumbayan at naantala ang biyahe ng mga sasakyan patungong Sen. Ninoy Aquino.

Naganap ang landslide sa Sitio Pine Tree ng Barangay Titulok. Makalipas ang magdamag kahapon ay nabuksan din ang daan.

Kaugnay nito, nagpalabas ng paalala si Mayor Jonalette de Pedro sa mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe paakyat ng Sen. Ninoy Aquino lalo na kapag bumubuhos ang malakas na ulan.

Sa Tacurong City, binaha ang ilang low lying areas ng San Emmanuel pero ito ay dahil sa mga baradong kanal.

Tampok ang high yield Inbred Rice sa isinagawang Harvest Festival sa bayan ng Mamasapano,Maguindanao.

Sa panayam kay MAFAR BARMM Minister Dr.Mohammad Yacob,umaabot sa 11.3 tons ng NSIC Rc222 ang naitanim sa 79 hectares na seed production farm.

Ayon pa kay MP Yacob, nasa 417 farmers ang dumalo partikular sa Barangay Manungkaling kung saan isang programa ang isinagawa at open forum upang marinig ng mga opisyales ng MAFAR ang mga hinaing ng mga magsasaka.

Samantala, maliban sa seed production sa nasabing barangay ay meron ding itinatag na 100 hectare model farm na nagpapakita ng paggamit ng modernong teknolohiya.

Positibo naman si MP Yacob na magiging tuloy tuloy na ang magandang ani at kita ng mga magsasaka dahil sa magandang partnership at suporta ng ahensiya.

SA KAPAPASOK LANG NA BALITA, isa pang opisyal ng Lanao del Sur ang nagpositibo sa COVID-19.

Inamin ni Lanao Sur provincial board member Atty. Allan Panolong na siya ay nagpositibo sa novel coronavirus at ngayon ay naka-isolate sa Amai Pakpak Medical Center (APMC) in Marawi City.

Nagkaroon daw kasi siya ng close contact sa isang taong positibo sa COVID nong nakaraang linggo.

At posibleng iisang tao lang ang nakahawa kay Atty. Panolong at kay Lanao del Sur Gov. Mamintal Adiong Jr.

Kahit nasa loob ng isolation area, sinabi ni Panolong na itutuloy niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas.

“COVID-19 cannot stop me from performing my duties,” ayon kay Board Member Panolong.

Bukod kay Panolong at Gov. Adiong, positibo rin sa virus si Malabang Mayor Mohamad Macapodi, Member of Parliament Marjanie Macasalong at Health Minister Dr. Saffrulah Dipatuan.

DAPAT LANG NA MAGSUOT NG Face Shields ang lahat sa Kidapawan City.

Ito ang sinabi ni City Mayor Joseph Evangelista matapos makapagtala ng kaso ng COVID-19 sa lungsod sa kasalukuyan. Nakapaloob sa Executive Order number 070 na kanyang nilagdaan at ipinalabas noong September 12, 2020.

Lahat ng papasok sa lungsod at mga pampublikong lugar ay kinakailangang magsuot ng face shields Mahirap man itong gawin dahil marami ang hindi kumportable na pagsabaying suotin ang face mask at face shields, subalit ito ang nakikitang pamamaraan upang maiwasan pa ang pagkalat ng COVID-19 maliban pa sa mga pinaiiral na minimum health protocols.

Una ng ipinatupad ng face mask at face shields sa mga tsuper at pasahero ng mga tricycle ng Highway Patrol Group ng PNP. Napagkasunduan sa meeting ng Health Cluster ng Task Force Covid19 noong isang linggo na isarado ang mga pampubliko at pribadong libingan.

Bukas lamang ang mga sementeryo kung may naka schedule na magpapalibing ngunit kinakailangan pa rin ang limitadong bilang ng mga makikilibing maliban pa sa pagsusuot ng face mask at face shields at physical distancing.

Hinggil naman sa curfew, mananatiling alas nuwebe ng gabi hanggang alas singko ng umaga pa rin ang ipatutupad para maiwasang madagdagan ang kaso ng Covid19, giit pa ng alkalde.

Posible rin na muling gagamitin ang mga dati ng na-isyu na colored quarantine at essential workers passes sa mga residente kung sakaling tumaas ang kaso ng Covid19 kung kaya't kinakailangan ang kooperasyon ng lahat sa mga panuntunan ng City Government.

May nakahanda na ring 29 mga quarantine facilities sa mga pampublikong eskwelahan ang City Government para malimitahan ang bilang ng posibleng mahawaan ng sakit.

Sinimulan na ang isinasagawang Philippine Military Entrance Examinations sa Kidapawan City noong September 14 hanggang sa September 19, 2020.

Magsisilbing Testing Center ang Kidapawan City Pilot Elementary School o KCPES. Ayon kay North Cotabato Vice Governor Emmylou Taliño-Mendoza na siyang kapartner ng PMAEE kada taon, ito ay magandang pagkakataon para sa mga kabataan sa buong lalawigan ng Cotabato na may edad 17-21 upang maging bahagi ng PMA.

Dagdag pa niya, malaki ang benepisyong makukuha ng sinumang makakapasok sa PMA tulad na lamang ng libreng pag-aaral, allowance, at mataas na disiplina at pagpahalaga sa sarili maging sa kapwa.

Samantala, sa mga interesado narito ang qualifications at requirements dapat natural born Filipino Citizen, at least 5 '0 height, physically fit and good moral character dapat din na walang asawa o hindi pa kasal. Tiwala din si Vice Governor Mendoza sa kakayahan ng mga Cotabateño na pasukin ang PMA at maging isang ganap na kadete.

Samantala, isa lamang ang Kidapawan City sa maraming testing centers ng PMA sa buong bansa at kaugnay nito, hinihikayat naman ng Provincial Vice Governor's Office at ng Sangguniang Panlalawigan ng Cotabato ang mga interesado at kwalipikadong indibidwal na tumawag o bumisita sa kanilang tanggapan sa Provincial Capitol Amas, Kidapawan City.

Mas dumami pa ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa North Cotabato batay sa ulat ng DOH-12 alas 10:00 kagabi.

Sa report ni Provincial Interagency Task Force on COVID-19 spokesperson BM Philbert Malaluan, ang ika 85th case ay 27 years ol na babae mula sa Makilala, 17 years old naman na lalaki mula sa bayan ng Antipas ang ika 86th case.

Habang ang ika 87th na kaso ay 38 anyos naman na lalaki na taga Kidapawan City. Ang tatlo ay pawang Locally Stranded Individual na may history of travel sa Maynila at dumating sa probinsya nitong September 14 pagdating sa Davao International Airport.

Tiniyak ni Malalaluan na asymptomatic at stable na ang kondisyon ng dalawa. Ang ika walong put walo at walongput siyam na kaso ay sinasabing blood relatives na taga Kidapawan City na may close contact sa COVID_19 positive.

Sila ay may travel history sa Digos City, Davao Del Sur at isinilalim sa strict home quarantine. Si patient 89 ay isang Authorized Person Outside Residence, empleyado ng National Government Agency at sinasabing sumailalim sa 15-day training sa Tambler, General Santos City.

Inaalam pa ngayon ng Provincial Epidemiology Surveillance Unit at Kidapawan CESU kung may local transmission case na ang Kidapawan City. Hiling ngayon ng PIATF na iwasan ang mag speculate at iwasan magpakalat ng pekeng impormasyon.

Pinaglalamayan na ngayon ng mga kaanak ang mga labi ng 16 anyos na dalagita na nasawi matapos matuklaw ng ahas sa Barangay Noa, Magpet North Cotabato. Kaugnay nito, napatay naman ng mga residente ng lugar ang makamandag na ahas na pinaniniwalaang tumuklaw at ikinasawi ng biktima linggo ng hapon.

Tanghali nitong Martes nang namataan ang ahas na mas kilala sa tawag na “Banakon” habang nagtatago ito sa ilalim ng mga bato, may dalawang metro lang ang layo sa lugar kung saan natuklaw ang dalagita. Sa galit ng mga residente, inundayan nila ito ng palo hanggang sa mapatay nga nila ito.

May haba itong mahigit sa anim na talampakan at may tinayang timbang na halos pitong kilo. Samantala, nabalot naman ng lungkot ang tahanan ng pamilya Francisco sa pagdating ng kabaong ng kanilang anak kahapon ng umaga.

Kwento ng kanyang ina na si Jolina, sinubukan pa umanong humingi ng tulong ni Angelina matapos itong makagat pero dahil sa may kalayuan ang lugar ay hindi nila ito narinig. Pagdating sa kanilang bahay ay dito na sinabi ng bata na nakagat ito ng ahas at hindi na maganda ang kanyang kondisyon. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan.

Bago ito bawian ng buhay sinabi nito sa kanyang ina na wag itong umiyak. Dagdag ni Aling Jolina na pursigido aniyang makatapos ang kanyang anak sa pag-aaral pero hindi na aniya ito matutuloy dahil sa kanyang sinapit. Hiling lang nito na sana ay matulungan sila ng gobyerno.

Sa Barangay Noa lang mayroon ng 2 kataong nasawi dahil sa snake bite habang isa naman ang nakaligtas at nabuhay kahit pa nakagat din ito ng kahalintulad na ahas.

Ikinagulat ni Senate President Vicente Sotto na hindi kasama si Health Secretary Francisco Duque III at iba pang opisyal ng PhilHealth na inirekomendang kasuhan ng task force ng Department of Justice (DOJ) dahil sa umano’y iregularidad sa ahensiya.

Bukod kay Duque, hindi rin kasama sa pinakakasuhan si resigned PHilhealth Senior Vice President for Legal Sector Rodolfo del Rosario Jr.

Tanong ni Sotto, bakit wala si Duque at Del Rosario gayung malinaw umano ang nakasaad sa Article 217 ng Revised Penal Code, kaya umaasa siya na iba ang magiging perspektibo ng Ombudsman kapag inihain na nila ang mga kaso.

Sa kabila nito, pag-uusapan pa umano nila ni Sen. Panfilo Lacson ang pag-abswelto kay Duque at del Rosario dahil ito ang dumiskarte sa mga rekomendasyon na nakasaad sa report ng Committee of the whole.

-0-

Inihayag ni Pangu­long Rodrigo Roa Duterte na isa uma­nong maling paniniwala na ang pagsusuot ng face shield sa public transportation ay maaaring makapagbigay ng full protection mula sa coronavirus disease 2019 infection.

Sa kanyang public address, Lunes ng gabi na ang face shield ay maaari lamang protektahan ng isang tao mula sa “direct hit” ng ubo mula sa taong may sakit.

Ang virus aniya ay maaaring makapaglakbay at tumagos sa pamamagitan ng face shield kahit pa sa enclosed space gaya ng sa air-conditioned vehicle.

-0-

