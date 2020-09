NDBC BIDA BALITA (Sept 18, 2020)

HEADLINES:

1. Lanao del Sur town councilor, 3 iba pa huli sa antidrug operation sa Marawi City; P6.8-M na halaga ng shabu nakumpiska

2. Bilang ng COVID-19 positive sa Region 12, mahigit isang libo na.

3. Apat katao namatay dahil sa COVID, 21 health worker positibo sa virus, kabilang na ang 2 doktor sa South Cotabato, ayon provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

4. Kidapawan City LGU ayaw aminin o pabulaanan kung may local transmission na sa lungsod.

5. No widespread transmission ng COVID sa Cotabato City pero may surge o pagtaas ng bilang ng mga nagpositibo, ayon kay city administrator Dr. Juanday.

6. Philippine Serpent Eagle, pinakawalan ng DENR sa North Cotabato; isa pang Serpent Eagle, na-rescue sa Tacurong City.

7. Mangingisdang taga Pagadian, nailigtas ng kapuwa mangingisda na taga Bongo Islang, Parang, Maguindanao.

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

-0-

Local………………..

ISANG INCUMBENT COUNCILOR AT dalawang mga dating konsehal sa Lanao del Sur ang naaresto ng PDEA-BARMM kahapon sa Marawi City.

Nakumpiska rin sa kanila ang mahigit P6.8-million na halaga ng shabu.

Ayon kay PDEA-BARMM Regional Director Juvenal Azurin, inaresto ng joint PDEA, PNP at AFP ang mga suspect matapos nilang pagbentahan ng shabu ang isang undercover agent.

Kinilala ni Azurin ang mga nadakip na sina Simpanor Capal Salic, incumbent municipal councilor of Tagoloan, Esnaira Capal and Malik Pangcoga Hadji Sali, mga dating konsehal ng bayan at isang Rodrigo Sequino.

Bukod sa isang kilong shabu, kinumpiska na rin ng mga otoridad ang isang puting Toyota Hi-Lux at isang itim na Toyora Fortuner.

Inihahanda na ang kaso laban sa kanila.

-0-

LOCAL..

Sa Soccsksargen region, naitala kagabi ng Department of Health ang 30 mga pasyenteng gumaling mula sa Covid-19.

Sa ngayon, meron nang total 487 na pasyente ang naka-recover na.

Sa naturang bilang, 17 ang mula sa Sarangani, 5 sa General Santos City, 4 sa Cotabato City, 3 sa Sultan Kudarat, at tig isa naman sa South Cotabato at North Cotabato.

Kagabi din, may 41 na panibagong kaso ng Covid positive sa rehiyon.

Sa 41 na bagong kaso, 28 ang mula sa Cotabato City, tig lima sa North Cotabato at Sultan Kudarat, dalawa sa General Santos City at isa ang sa South Cotabato.

Sa kabouang bilang abot na sa 1,019 ang total Confirmed Covid 19 positive sa rehiyon.

Pinakamarami parin ang naitala sa South Cotabato na umaabot sa 329, General Santos City 195, Cotabato City 179, Sultan Kudarat 101, Sarangani, 118, North Cotabato 97.

Sa ngayon, merong 512 ang active at nananatiling 19 ang nasawi.

-0-

Local………………..

BATAY SA DATA na ipinalabas ng mga epidemiologist sa lungsod, walang widespread local transmission sa Cotabato City.

Ito ang binigyang diin ni Cotabato City administrator Dr. Danda Juanday.

Aniya ang surge ay napapansin sa mga cluster areas ng ospital o ng Cotabato Regional and Medical Center o mga opisina.

Bagaman at walang widespread local transmission, sinabi ni Dr. Juanday na mahigpit nilang sinusubaybayan ang mga cluster areas upang maiwasang magkaroon ng hawaan sa pagawaan, sa opisia o sa bahay.

-0-

LOCAL…

SAMANTALA, Sa bangsamoro region muling nakapagtala ng apat pang panibagong kaso ang Ministry of Health sa Bangsamoro Region hanggang kagabi.

Dahil dito abot na 828 ang total confirmed cases.

Ang mga bagong kaso ay lahat mula sa Lanao del Sur.

Sa bilang na ito pinakamarami parin ang kaso sa Lanao del Sur na umaabot sa 449, sumusunod ang Maguindanao 119, Basilan 110, Sulu 19, Tawi-tawi 11.

Samantala nasawi naman ang isang pasyenteng taga lanao del Sur kung kayat abot na ngayun sa 29 ang COVID 19 death toll sa rehiyon.

SA HARAP NITO, SINABI NI BARMM-IATF spokesperson at BARMM Cabinet Secretary Asnin Pendatun na mataas ang COVID-19 recovery rate sa nakalipas na dalawang araw sa BARMM sa usapin ng COVID-19.

Si Cabinet Sec. Pendatun ay nakapanayam ngayong umaga ng DXMS Radyo Bida.

-0-

Local …………………….

Inapurubahan na ng Regional Inter-Agency Taskforce o RIATF ang kahilingan ng LGU-Midsayap na palawigin pa ang ipinatutupad na lockdown sa mga piling lugar sa bayan.

Mananatiling naka lockdown hanggang September 25, ang ilang mga residential compound sa barangay Poblacion 1 at 6, kibilang na ang ilang mga business establishments sa Old Market Bagsakan sa Brgy. Poblacion 5 na pagmamay-ari ni Midsayap Patient No. 7

Mananatili ding nakasara ang Burgos St. sa Brgy. Poblacion 1 & 6.

Ang Midsayap ay ang unang bayan sa lalawigan ng Cotabato na nakapagtala ng local transmission. Sumunod ang Kidapawan City.

-0-

Local…

NADISKUBRE NG MGA SUNDALO ang isang hindi sumabog na bala ng 105 howitzers sa isang liblib na lugar ng Bagumbayan, Sultan Kudarat kahapon.

Laking pasalamat ni 6th Infantry Division commander Maj. Gen. Juvymax Uy na agad nag-report sa mga otoridad ang naka-diskubre ng unexploded ordnance at naiwasang ito ay mapunta sa kamay ng mga masasamang elemento.

Nakita ni Renanty Abunda ang bala ng howitzer sa isang daanan sa Sitio San Roque, Barangay Sto Nino, Bagumbayan. AGad siyang nagreport sa mga otoridad.

Agad na dumating ang kasapi ng 7th Infantry Battalion at 3rd Explosive Ordnance Disposal (EOD) Team.

Umapela si Gen Uy sa mga mamamayan na agad magreport sa police o sa barangay officials kapag nakakita sila ng mga unexploded ordnance upang maiwasan ang accidental explosion.

-0-

Local…

MASUWERTENG nasalba sa kapahamakan ang isang mangingisda matapos na maanod sa loob ng dalawang araw sa laot ng Yllana Bay.

Kinilala ang mangingisda sa pangalang Jerry Kampilan taga Pagadian City.

Sinabi ni Radzak Kutongan, former chairman ng Brgy Kutongan sa Bongo Island, nahiwalay sa isa pang fishing boat ang maliit na bangka na sinakyan ni Jerry dahil sa sama ng panahon dulot ng bagyong Leon.

Sa loob ng dalawang araw na pagkakaanod sa laot tanging copra lamang ang naging pantawid gutom ni Mang Jerry subalit walang tubig inumin.

Mabuti na lamang at nakita ito ng isa pang mangingisda mula sa Bongo at siya ang humila sa bangka ng biktima hanggang sa dinala niya ito sa isla.

-0-

Local…

SA MAGPET, North Cotabato, muling ibinalik ng mga tauhan ng Dept of Environment and Natural Resources ang isang juvenile Philippine Serpent Eagle na unang na-rescue noong Sept. 13.

Ang agila, ayon kay Ecosystem Management Specialist (EMS) Rosie R. Camiguing na siya ring protected area and wildlife unit head of the Matalam Community Environment and Natural Resources Office (CENRO), na ang malaking ibon ay natagpuan ni Nino V. Alquizar sa Barangay Sibawanin.

Agad niya itong ini-report sa DENR at matapos na ma-check ng isang veterinarian, agad itong ibinalik sa gubat, particular sa paanan ng Mt. Apo kung saan pinaniniwalaang nagmula ang endangered na ibon.

Sa Tacurong City, nailigtas din ang isang Sepent Eagle at ngayn ay nasa pangangalaga ng DENR sa Sultan Kudarat.

-0-

local…

APAT KATAO, patay habang limang iba pa ang sugatan sa bakbakan ng magkalabang mga pamilya sa Pagalungan, Maguindanao.

ALITAN sa lupa at mga pananim ang dahilan umano ng rido o away ng pamilyang Impos at Magao sa Barangay Kalbugan, Pagalungan.

Nakilala ang mga nasawi na sina Amir Impos, Norodin Magao, Alex Galang at Robin Magao habang limang iba pa ang nasugatan sa insidente.

Sa report ng Maguindanao PNP, una umanong binaril at napatay ng mga miembro ng pamilyang Magao si Amir Impos.

Agad namang gumanti ang mga Impos at sinalakay ang kalabang pamilya.

Dahil naman sa takot na maipit sa gulo ay agad na lumikas ang kanilang mga kapitbahay patungo sa mga ligtas na lugar.

Humupa lamang ang barilan ng magkabilang panig nang mamagitan na ang mga opisyal ng bayan, muslim elders at mga lider ng MILF at MNLF.

Nabatid na miembro rin ng dalawang Moro Fronts ang mga sangkot sa sagupaan.

-0-

LOCAL..

Maraming mga magsasaka ng palay ngayon sa Cotabato Province ang umaaray dahil sa napakababang presyo sabayan pa ng krisis na dala ng COVID-19.

Sa isinagawang regular session ng Sangguniang Panglungsod ng Kidapawan kahapon, naging bisita si NFA Provincial Manager Teressa Herrera kung saan inihayag nito na patuloy ang kanilang pamimili sa mga produkto ng mga magsasaka sa apat na buying stations sa buong probinsya.

Binibili nila ito ng 19pesos bawat kilogram at dapat mayroong 14 percent moisture content clean and dry na bago ibenta sa National Food Authority.

Aminado naman si Herrera na ang kinakailangan ngayon ay ang solar drier na isa sa mga problema ng mga rice farmer sa probinsya. Bagaman mayroong drying facilities sa lalawigan, sinabi ni Herrera na ito ay limitado lamang kung kaya’t tinututukan nila ito ngayon.

Ang ibang mga magsasaka naman na sa mga traders ibenebenta ang kanilang produckto ay dahil na rin sa doon sila umuutang habang hindi pa nakapagharvest bilang financial obligations sa kung saang trader sila kumukuha ng pangtustus sa kanilang mga palay.

Ipinahayag din kahapon ni City Agriculturist Marissa Aton na maraming mga rice farmers ang tumigil na sa pagbebenta ng palay sa halip nagtatanim na lamang ng saging dahil sa mababang presyo at hindi sila makakabawi sa kanilang ginastos. Nais din sana ng opisyal ang muling pagsusuri ng Rice Tariffication Law.

-0-

LOCAL...

Tila hindi batid ng mga sangkot sa illegal drug activity ang COVID-19 pandemic dahil talamak pa rin ang bentahan ng iligal na droga partikular na ang marijuana sa North Cotabato at Kidapawan City sa pamamagitan ng online platform na Facebook messenger.

Ito ang ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA North Cotabato sa isinagawang City Peace and Order Council o CPOC meeting ng Kidapawan City Government. Ayon sa ulat ng nasabing ahensiya, sa ngayon ay tanging marijuana pa lamang ang namomonitor ng PDEA na talamak sa online kung saan nasa 60-80 pesos ang kada gramo nito.

Dinadaan na rin sa online payment gaya ng G-Cash o Paymaya ang bayad sa bawat nabibiling item at inihahatid ito sa buyer sa pamamagitan ng tinatawag na ‘dead drop’.

Ibig sabihin, icha-chat lamang ng supplier ang naturang buyer kung saan nito ihuhulog ang item sa isang partikular na lugar at oras. Maaaring isinusuksok sa puno, ilalagay sa damuhan o sa lugar hindi halatang may iniwang item.

Ayon pa sa PDEA, mga menor de edad o mga bata ang ginagamit na runner ngayon ng sangkot sa illegal drug activity upang maihatid lamang ang droga sa bumibili nito.

Samantala, sa ulat pa rin ahensiya, nagmumula aniya sa tri-boundaries ng Kiblawan, Davao del Sur ang mga marijuana partikular sa mga lugar ng Malungon, Saranggani; Tampakan, South Cotabato at Columbio sa Sultan Kudarat. Sa ngayon ay patuloy pa ring tinututukan ng PDEA ang ilang lugar sa North Cotabato na umanoy may taniman ng marijuana.

-0-

LOCAL..

PNP may persons of interest na panggagahasa at pagpatay sa dalagita sa Kabacan, North Cotabato

Ito ang inihayag sa Radyo BIDA kahapon ni Kabacan Mayor Herlo Guzman. Lumalabas sa imbestigasyon na nasa dalawa hanggang tatlo ka tao ang gumawa sa karumal-dumal na sinapit ng dalagita na natagpuang palutang-lutang na wala ng buhay sa Barangay Malanduage, Kabacan North Cotabato.

Ayon kay Guzman, pinagplanohan ng mga suspek ang pagpatay sa 16 anyos na kinilalang si Rasmiya Kumawit na nakatira sa nasabing lugar. Balak pa umanong linlanngin ng mga suspek ang mga otoridad dahil ibinalik pa ang saplot ng biktima at palabasing nalunod lamang sa irigasyon pero napag-alamang baliktad na ang kanyang suot na underware nang makita ito.

Sinasabing sinakal hanggang sa malagutan ng buhay ang dalagita bago ito itinapon sa ilog linggo ng umaga. Tiniyak naman ng alkalde na isinasagawa na ng mga otoridad ang tamang aksyon upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng dalagita sa tulong mga pamilya at testigo sa krimen maging mapanagot ang sangkot dito.

Tiniyak din ng mga otoridad ang seguridad ng mga wintness sa kaso at maibibigay ng lokal na pamahalaan ang 50thounsad pesos na reward money sa makakapagturo sa mga responsible sa krimen.

-0-

LOCAL..

Pintor patay matapos na makuryente habang nagtatrabaho sa Kidapawan City

Sa ospital na binawian ng buhay ang isang pintor samantalang sugatan naman ang kanyang kasama makaraang masagi at makuryente sa main line ng Cotabato Electric Cooperative o COTELCO sa Barangay Poblacion, Kidapawan City alas 3:30 ng hapon nitong miyerkules.

Nakilala ang nasawi na si Gallen Rey Galindo, 25 years old at nakatira sa Barangay New Cebu President Roxas, North Cotabato. Batay sa ulat ng mga pulis, aksidenteng umanong nasagi ng biktima ang main line ng COTELCO at makuryente dahilan para mahulog ito sa groundfloor ng gusali habang nagpipintura sa isang Fast Food Chain na nasa Quezon Boulevard, Kidapawan City.

Sugatan naman at patuloy na nagpapagamot ngayon sa isang pribadong ospital ang kasama nito na kinilalang si Roger Chavez na taga Barangay Sikitan, Kidapawan City.

-0-

LOCAL..

Matapos pag-isahin ang datus mula sa Cotabato Provincial and City Epidemiological Surveillance Units at ng DOH 12, kinumpirma na kagabi na nakapagtala na ng locally acquired infection with community infection ang Kidapawan City.

Si patient 89 ay 40 year old na law enforcer na sumailalim sa 15-day work-related training sa Tambler, General Santos City. Si patient 88 naman ay 35year old blood relative ni Patient 89. Kapwa may travel history ang dalawa sa Digos City, Davao Del Sur.

Samantala, si Patient 74 naman ay 65 years old na blood relative din ni Patient 89. Nakaranas ito ng flu-like symptoms dahilan para maconfine sa governmeng hospital noong September 03.

Napag-alaman na ang pinagmulan ng infection sa isa sa mga pasyente ay hindi maiuugnay sa labas ng Cotabato Province. Ayon kau EOC Manager Philbert Malaluan, ito ay Localized Form ng local transmission dahil agad na nalaman ang source ng virus at na-contain. Sa ngayon, hindi magpapatupad ng localized lockdown ang Kidapawan City.

Samantala, lima naman ang panibagong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato kahapon. Dalawa ang naiulat sa bayan ng Tulunan, tig-iisa sa Antipas, Matalam at Kidapawan City. Ang lahat ay mga Locally Srtranded Individual o LSI na mya travel history mula sa Maynila. NDBC BIDA BALITA

-0-

LOCAL..

Nakapagtala na ng apat katao na nasawi dahil sa COVID-19 ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, South Cotabato.

Ipinahayag ito ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr, kasunod naman ng kumpirmasyon nito ng a local transmission ng COVID-19 sa ilang mga lugar sa lalawigan. Ayon kay Aturdido dalawa sa mga nasawi sanhi ng COVID-19 sa South Cotabato ay nasa bayan ng Polomolok at tig-iisa naman sa bayan ng Tupi at Koronadal City.

Kinumpirma ni Atrudido na 89 years old ang pinakamatanda sa mga ito at 45 years old naman ang pinakabata. Ikinalungkot din nito ang pagpositibo sa COVID-19 ng dalawamput isang medical workers sa South Cotabato.

Labinisa sa mga ito ayon kay Aturdido ay mula sa Koronadal City Health Office, at sampu naman sa South Cotabato Provincial Hospital. Dinagdag din ni Aturdido na positibo din sa COVID-19 ang dalawang mga doktor na may mild symptoms.

Ayon kay Aturdido sa ngayon ay abot na sa 147 na mga medical workers sa South Cotabato ang naka-quarantine. Kaugnay nito nananawagan naman si Aturdido sa publiko na tumulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus Ito ay sa pamamagitan ng totoong pagsabing kanilang travel history upang mapigilan na malagay din sa alanganin ang mga medical front-liner.

-0-

LOCAL...

Tumugon sa panawagan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 para maging COVID-19 contact tracers ang parent leaders ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa rehiyon. Tig-apat sa mga ito ay mula sa mga bayan ng Alabel, Sarangani Province at Columbio, Sultan Kudarat; at tatlo naman sa Polomolok, South Cotabato.

Ito ay ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo. Ayon kay Espejo hinihikayat nilang maging contact tracer ang mga parent leader ng 4Ps dahil sila mismo ang nakakakilala sa mga mamamayan sa kanilang komunidad. Ipinahayag naman ni 4Ps Program Regional Project Coordinator Naifah Balindong na noon pa man ang kanilang nga parent leader ay bolontaryong tumutulong sa pagsugpo sa COVID-19.

Ito ay sa pamamagitan ng pag-volunteer sa kanilang mga health center. Ayon kay Balindong, trabaho ng mga contact tracer na mag-interview, mag-profile at magsagawa ng health risk assessment sa COVID-19 cases at pagtukoy sa kanilang mga nakasalamuha. Ang pagkuha ng mga contact tracer para sa COVID-19 ay inaatas ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2.

-0-

LOCAL..

Mag-ingat tuwing pupunta sa merkado publiko. Ito ang paalala ni City Acting Health Officer Dr. Edito Vego sa mga mamamayan ng Koronadal.

Sinabi ito ni Vego matapos kumpirmahin na karamihan sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod ay may exposure sa Koronadal public market. Kaugnay nito, pinaalalahanan naman ni Vego ang mga mamamayan lalong lalo na ang mga pumupunta sa palengke na huwag balewalain ang health protocol. Ang mga ito ay ang pagpapanatili ng social o physical distancing, pagsusuot ng face mask at face shield at paghuhugas ng kamay.

Binigyan diin ni Vego na mahirap kasing matukoy ang taong may COVID-19 lalo na kung ito ay walang sintomas. Samantala umabot na sa 124 katao ang nasita ng mga otoridad dahil sa paglabag sa health protocol sa Koronadal City.

Ayon sa City Environment ang Natural Resources Office o CENRO, 113 sa mga ito ay lumabag sa “No Face Mask Policy” habang labinlima naman ang hindi sumunod sa physical distancing. Ayon kay CENRO Officer Agustus Bretania, labin anim sa mga violator ay nahuli sa merkado publiko.

Matapos balaan ang mga first offender ay pinaalalahanan naman ng CENRO na sa susunod na offense ay pagmumultahin ang mga ito ng limang daang piso.

-0-

LOCAL...

Matapos mabahala sa tumataas na bilang ng COVID-19 cases hiniling ng Philippine Medical Association o PMA General Santos City Chapter sa lokal na pamahalaan ang pagsailalim sa nasabing lungsod sa stricter community quarantine.

Sa pamamagitan nito ayon kay PMA Gensan Chapter President Dr. Fidel Penamante, kahit papaano ay mabibigyan ng break ang mga health worker na na-exposed sa COVID-19 cases.

Paliwanag ni Penamente lumabas sa assessment nila na nasa critical level na ang manpower ng mga ospital ng Gensan. Kaya para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19, binigyan diin ni Penamente sa regular session ng konseho na nararapat lang na limitahan ang galaw ng mga mamamayan sa nasabing lungsod.

Ayon naman kay PMA Gensan Coordinator Dr. Anni Du-Yabot, labindalawang mga medcial front liner mula sa mga pampubliko at pribadong ospital sa lungsod ang nagpositibo sa COVID-19. Kabilang sa mga ito ang dalawang mga doktor, tatlong nurse, at pitong mga healthcare worker.

Habang 249 pa na mga front liner ang naka-quarantine matapos ma-exposed sa confirmed cases. Kinabibilangan ang mga ito ng labindalawang mga doktor, 120 nurses, at 177 na mga hospital staff.

Nauna nang kinumpirma ng Gensan city health office na 121 na mga medcial front-liner at health workers sa mga rural health units at iba pang field units sa Gensan ang naka-quarantine sa ngayon. Ito ay matapos matukoy na nagkaroon din ng close contact sa COVID-19 patients.

Ayon kay Yabut tila paralisado na ang mga ospital sa Gensan dahil sa dami ngayon ng mga naka-quarantine nilang health personnel.

-0-

LOCAL...

Magpapatuloy pa rin ang mga programa sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD ng DA sa kabila ng pandemya sa COVID-19.

Tiniyak ito ni DA-SAAD 12 Focal Person Maimona Amil. Sinabi ni Amil na malaki kasi ang maitutulong ng mga interbensyon ng DA para maibsan ang kahirapan at mapabuti ang pamumuhay ng mga magsasaka lalo na sa mga liblib na lugar ng rehiyon.

Ipinahayag ito ni Amil ng kanyang pangunahan ang pamimigay ng mga farm inputs at alagaing pato sa labin pitong mga asosasyon ng magsasaka sa Antipas North Cotabato. Kabilang sa mga ipinamigay ng ahensya sa lugar ang mga pato, Fertilizer hybrid corn seeds, vegetable seeds, pala, trowel at iba pang gamit pansaka.

Mapapakinabangan naman ang mga ito ng Malatab Peace Builder's Association ng Brgy. Malatab, Kiyaab Multi-sector Farmers association ng Brgy. Kiyaab, Malire Multi-sectoral farmers association ng barangay Malire, Camutan Inter-cultural farmers association ng Brgy.Camutan, at Magsaysay Indigenous People Alliance farmers association ng Brgy. Magsaysay, na may tig dalawamput limang myembro.

Hiling naman ni Amil sa mga benepisyaryo ng SAAD ingatan at palaguin ang tulong na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Layon ng SAAD na matulungan ang mga magsasaka sa liblib na lugar at magkaroon ng sapat na supply ng pagkain ang bansa.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Mahigit 3,000 katao muli ang naitalang bagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon sa DOH umabot na sa 276,289 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa nasabing bilang, 63,408 ang aktibong kaso.

Sinabi ng kagawaran na 3,375 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa.

Nasa 53 ang napaulat na nasawi.

Dahil dito, umakyat na sa 4,785 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

Ayon pa sa DOH, 317 naman ang gumaling pa sa bansa.

Dahil dito, umakyat na sa 208,096 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas.

-0-

NATIONAL..

Kinuwestyon ni Negros Oriental Rep. Arnie Teves ang hindi balanseng paghahati ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ng budget sa iba’t ibang distrito para sa taong 2021.

Sa pagtatanong ni Teves kay Public Works Secretary Mark Villar, sinabi nito na may mga maliit na distrito pero malalaki ang budget.

Mayroon aniyang P8 bilyon sa isang distrito pero ang kanyang distrito na pang walo sa absorptive capacity ay nasa P2 bilyon lamang.

Sabi ni Teves, karapatan ng publiko na malaman ang nangyari sa mga proyekto.

NDBC NATIONAL EXPRESS BALITA