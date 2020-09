NDBC BIDA BALITA (Sept. 3, 2020)

HEADLINES:

1. BARMM No.1 frontliner na si Health Minister Dipatuan at misis nito, positibo sa COVID-19.

2. CHR-12, patuloy sa pangangalap ng impormasyon at statement sa Kabacan mass killing, ayon kay CHR Director Deluvio

3…. BARMM employees sa Cotabato City, work from home muna mataos magpositibo sa COVID ang 3 kawani

4. KUNG LAHAT ay magtutulungan, Covid-19 kayang labanan at pagkalat ay mahadalangan, sabi ng BARMM anti-Covid spokesperson

5. 23 bagong kaso ng Covid sa Region 12; pito naman ang bago sa BARMM

6. SA COTABATO CITY COMELEC office, limitado lang ang bilang ng tatangapin ngayong registration

7. BAGO AT IKATLONG TELECOMMUNICATION COMPANY sa bansa, magtatayo ng maraming transmission tower sa South Cotabato para ma-improve ang internet at mobile connection.

Local………………..

ANG NO. 1 FRONTLINER ng Bangsamoro Region in Muslim Mindanao na si Health Minister Saffrullah Dipatuan at ang misis nito ay nagpositibo sa Covid-19.

SA ngayon, silang mag-asawa ay hiwalay na naka-isolate sa Amai Pakpak Medical Center sa Marawi City.

Ayon kay Dipatuan, posibleng nakuha niya ang virus sa kanyang misis na merong sintomas ng sakit tulad ng sipon, lagnat at ubo.

Hiniling naman ni Dipatuan sa lahat ng mga kawani ng Ministry of Health at sa lahat kanyang nakasalamuha sa buong rehiyon sa nakalipas na dalawang linggo na mag-self isolate.

-0-

local..

SAMANTALA, pito ang bagong kaso ng Covid-19 na naitala ng Ministry of Health hanggang kagabi.

Sa talaan ng MOH-BARMM, ang pitong kaso ay mula sa Lanao del Sur na merong anim at isa ang sa Sulu.

Sa kabu-uan, meron nang 688 ang total Covid-19 positive sa BARMM.

Lanao Sur pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming kaso at Tawi-TAwi ang may pinaka-kaunti na meron lang apat.

Samantala, work from home muna ang lahat ng mga kawani ng BARMM executive building matapos na nagpositibo ang tatlong kawani nito.

Ipinag-utos ni BARMM chief Minister Murad Ebrahim na isagawa sa lalong madaling panahon ang disinfection at decontamination ng buong building.

-0-

LOCAL…

UMAABOT SA 23 KATAO ang nagkaroon ng COVID – 19 sa buong Region 12 hanggang kagabi.

Habang apat naman ang gumaling.

Sa talaan na ipinalabas ng inilabas ng Department of Health Region 12, lima ang mula sa Cotabato City, 13 ang South Cotabato, isa sa sultan kudarat at dalawang sa Sarangani province at dalawa sa North Cotabato.

Sa ngayon, meron nang 485 ang confirmed COVID – 19 cases, meron namang 347 ang gumaling at 131 ang nanatiling active.

-0-

local...

SA KABILA NG PATULOY NA PAGDAMI NG MGA COVID-19 sa Bangsamoro Region, naniniwala si BARMM inter-agency task force on Covid 19 spokesperson Asnin Pendatun na malalampasan din ang virus na ito.

Ang mahalaga lang ay sundin ng lahat ang physical o social distancing.

VOICECLIP-PENDATUN malaking bagay po...iwasan po muna natin yong mga gathering)

-0-

Local…

IPATUTUPAD NG COTABATO CITY LGU ang part-time No movement Saturday ngayong Sept. 5, 2020.

SA isang pahayag, sinabi ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani-Sayadi, ang no movement Saturday ay magsisimula alas 3 ng hapon hanggang buong araw ng linggo.

Layunin nito na maisagawa ang massive disinfection sa mga pampublikong lugar.

Ang No Movement Sunday Sept. 6, 2020 ay ipatutupad pa rin sa Cotabato City.

-0-

local..

SA COTABATO CITY, hindi lang “no face mask, no face shield no entry” sa tanggapan ng Commission on Elections ang ipatutupad kung magpaparehistro o magpalipat ng voting area.

Dahil umiiral ang pandemya, sinabi ni Cotabato City Comelec officer Atty. Norpaisa Paglala na limitado ang papayagang pumasok sa tanggapan ng Comelec.

VOICECLIP PAGLALA cuee..sa ngayon po dahil po sa pandemic mag-aacept lang po kami ng 50 registrants per day.

Bukod diyan, ang pinayuhan ni Atty. Paglala ang mga magpaparehistro na mag download nang registration form sa website ng Comelec o kayay sa Cotabato City Comelec FB page.

Sagutin o i-fill-up ang form at lagyan ng ID picture tapos personal na isumete sa Comelec office para mabilils ang proseso.

-0-

Local…

BAGO BINAWIAN NG BUHAY, isa sa 9 na nasawi sa Kabacan, North Cotabato mass killing ay nakapagbigay pa ng pahayag sa kanyang pamilya habang nasa ospital.

Ayon kay Commission on Human Rights (CHR-12) regional director Atty. Erlan Deluvio, patuloy nilang bini-beripika ang pahayag ng biktima na si Tong Guiaman na police ang namaril sa kanila.

Ant ante-mortem statement ng isa sa mga biktima ay initial statement pa lamang at isinasailalim pa sa validation at verification ng CHR, ayon kay Deluvio.

VOICECLIP-DELUVIO ..ahhh yes that is part of our validation ico-confirm natin yan at kung totoo nga …….para maging valid siya na dying declaration

Nauna nang pinabulaanan nina Cotabato police provincial director Colonel Henry Villar at Kabacan town police chief Maj. Peter Pinalgan Jr na may kinalaman ang police sa krimen.

Iginiit nila na walang kinalaman ang PNP sa krimen at walang basehan ang kumakalat sa social media na police ang may gawa.

Katunayan, ayon kay Pinalgan, mga police pa ang nagdala sa ika-9 na biktima sa Kabacan Medical Specialist Center sa hangaring siyay mabuhay at makapagbigay ng impormasyon kung sino ang namaril sa kanila.

-0-

local...

NAGBANTA si Regional Inter-Agency Task Force co-chairman at Sultan Kudarat Governor Suharto Teng Mangudadatu na magsasampa ng kaso laban kay DeptEd 12 Regional Director Allan Farnazo.

Ito ay kasunod ng pagkamatay ng isang guro at pagkakahawa sa COVID 19 ng asawa nitong school principal at mga anak nito sa bayan ng Bagumbayan.

Ayon kay Gov. Mangudadatu, kanya nang ipinahayag na tutol siya sa modular na may kumbinasyon ng virtual at face to face class dahil wala pang tiyak na gamot ang virus.

Tila binalewala anya ni Farnazo ang kanyang paalaala at itinuloy pa rin nito ang preparasyon sa pasukan na nagdulot sa pagkakasakit ng guro hanggang sa namatay noong August 13 taong kasalukuyan.

Iginiit ng gubernador na hindi sapat ang kahandaan ng DeptEd kung kaya't marapat lang na huwag munang ituloy ang klase ngayong Oktubre.

-0-

local...

Pagtatayo ng Tower ng kanilang kompanya sa South Cotabato kinumpirma ni DITO Telecommunity Manager Vincent Villarosa Naghahanap ngayon ng lugar na maaring mapagtayuan ng kanilang MGA tower sa mga plinanong lokasyon sa South Cotabato ang DITO Telecommunity.

Ipinahayag ito ni DITO Telecommunity HXPT SAQ Manager Vincent Villarosa.

Ayon kay Villarosa, plano kasi ng nasabing telecommuncations company na magtayo ng inisyal nA tatlumput dalawang mga tower sa lalawigan. Sinabi ni Villarosa na hindi man maging tugon sa overloading ng capacity ng mga Telco ang DITO maaring makatulong ito para kahit papano ay maibsan ang nasabing problema.

Sa katunayan ayon kay Villarosa sa halip na microwave, gagamit ng fiber optic cable ang DITO para sa mas mabilis na 27.5 megabit mobile connection sa mga unang taon ng operasyon nito. Kinumpirma din ni Vallarosa na magpapatayo din ang nasabing kompanya ng tatlumpung mga tower sa General Santos city.

-0-

local..

Maaring malugi ng mahigit tatlong daang milyong piso ang Fishing and allied industry sa General Santos City dahil sa apat na araw na partial lockdown sa city FISH PORT complex.

Ayon kay Soccksargen Federation of Fishing and Allied Industries Incorporated o SFFAII President Rosanna Bernadette Contreras, ito ay base naman sa projected combined income ng fishing industry sa duration ng lockdown.

Kinumpirma ni Contreras na para mabawasan ang pagkalugi, hiniling nila sa city government ng Gensan na ipatupad lamang ang partial lockdown sa Fishport sa apat na araw sa halip na pitong araw. Umaasa naman si Contreras na agad na matatapos ang contact tracing para hindi na madagdagan pa ang lugi ng mga nasa fishing industry sa Gensan.

Ipinahayag din nito na tumulong ang SFFAII sa local government at Philippine Fisheries Development Authority na namamahala sa fishport, sa paghahanda sa kanilang mga stakeholder sa lockdown.

Kalakip sa mga ito ang pagtatag ng Barangay o Fish Port Covid Control Force. Binubuo ito ng mga kinatawan ng mga kompanya na nag-ooperate sa fishport, PNP, health office, mga opisyal at volunteer ng Barangay Tambler.

Aminado si Contreras na malaking hamon ang pagpapatupad ng health protocol sa may 32 hectares na fishport na may mahigit tatlong libong mga mangagawa at dinadayo DIN ng maraming mga mamamayan. Ito ang dahilan marahil ayon kay Contreras kung bakit may posileng nahawa ng COVID-19 sa lugar.

Sinabi ni Contreras na kailangan nilang makipagusap sa mga stakeholder para makapagbalangkas ng mga gagawin sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19.

-0-

local...

Pinagaaralan ngayon ng local na pamahalaan ng General santos City ang pag-integrate ng South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System o SC-CCTS sa kanilang Trace and Protect Action Team o Tapat health monitoring system.

Ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera layon nito na mapabilis pa ang contact tracing sa mga mamamayang nakasalamuha ng isang COVID-19 positive. Ayon kay Rivera ang electronic o digital logbook na SC-CCTS ay magpapaigting ng contact tracing mechanism ng Tapat ng Gensan LGU.

Ang pagamit ng SC-CCTS ay isinulong din ng mga myembro ng konseho ng Gensan bilang temporaryong pampalit sa kanilang Tapat na hindi umano epektibo sa ngayon.

Ayon kay Gensan Vice Mayor at SP Presiding Officer Loreto Acharon, magagamit nila ang SC-CCTS para sa pagpapalawak ng contact tracing sa kumpirmadong COVID-19 cases sa lungsod. Sinabi ni Acharon na maaring rin toing gamitin ng Gensan LGU habang inaayos pa ng kanilang mga IT expert ang Tapat.

Ipinahayag naman ni Councilor Rosalita Nunez na kailangan ng mga tagapagpatupad ng Tapat na magsagawa ng mga adjustment at corrections sa gitna ng tumataas na kaso ngayon ng COVID 19 sa Gensan. Ang pagamit ng SC-CCTS ay inirekomenda ng Regional Inter-Agency Task Force on Covid-19.

Nuna nang nagpahayag ng pagamit din nito si Sultan Kudarat Provincial Health Officer Dr. Gina Galinato.

-0-

Isinailalim ng lokal na pamahalaan sa preemptive lockdown ang Municipal Hospital ng Maasim sa Sarangani Province dahil sa pagbisita dito ng COVID-19 patient na binawian ng buhay noong Lunes. Ayon kay Maasim Mayor Zyrex Pacquio nagpakonsutla kasi sa nasabing ospital ang babaeng pasyente bago pa man matuklasan na positibo ito sa virus noong Linggo.

Matapos makitaan ng sintomas ng COVID-19 siya ay agad na inilipat sa isang pribadong ospital sa Gensan. Ang sumakabilang buhay na kasambahay ay una sa binawian ng buhay dahil sa COVID-19 sa Sarangani Province. Sinabi ni Pacquio na agad nilang ipinagbawal ang pagtanggap ng bagong mga pasyente sa Maasim Municipal Hospital Nilimitahan din ang galaw ng mga naka-admit ng mga pasyente at hospital personnel.

Dinagdag nito na ang konsultasyon at outpatient services ng nasabing pampublikong ospital ay pansamantalang inilipat sa Municipal Health Office. Kinumpirma din nito na ang pagsailalim sa Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction o RT-PCR testing ng mga hospital staff at mga pasyente kahapon.

Sinabi din ng alkalde na isinailalim din ng lokal na pamahalaan ng Maasim sa cluster lockdown ang Purok 4-B sa Barangay Colon kung saan nagtrabaho ang nasawing COVID-19 patient. Na-traced na din ng mga health officials ayon kay Pacquio ang tatlumput dalawa katao na nakasalamuha nito.

Ipinahayag ni Pacquio na dahil sa walang travel history, inaalam pa ng lokal na pamahalaan kung paano nahawa ng COVID-19 ang sumakabilang na pasyente.

-0-

local...

Maliban sa COVID-19 malaking hamapon din sa provincial government kung papaano mapanatiling ligtas sa African Swine Fever o ASF ang lalawigan ng South Cotabato. Sinabi ito ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Tamayo, may mga kasama ring meat inspector ang mga personnel ng PNP at AFP na nagbabantay sa mga checkpoint ng lalawigan. Layon nito ayon kay Tamayo na mapigilan ang pagpasok ng mga karneng baboy o pork-based products mula sa mga lugar na apektado ng ASF.

Binigyan diin ni Tamayo na dagdag problema na naman ang maaaring kahaharapin ng lalawigan kapag nakapasok ang ASF sa South Cotabato.

Paliwanag ni Tamayo, ito kasi ay maaring magresulta sa pagsasara ng mga hog farm sa South Cotabato na isa sa pinakamaling supplier ng karneng baboy sa Visayas at Luzon. Sinabi ni Tamayo na kapag nangyari ito, marami na naman ang mawawalan ng trabaho. Ipinahayag din ng gobernador na gustuhin man ng provincial government na kontrolin ang pagpasok sa South Cotabato ng food commodities ito ay mariin namang ipinagbabawal ng batas.

-0-

local..

Unattended Baggage na iniwan sa isang Barangay sa Kabacan, North Cotabato, nagdulot ng panic sa mga mamamayan ng bayan

Agad na rumesponde ang PNP at Explosive Ordnance Disposal Team sa Mapanao Street Barangay Poblacion Kabacan, North Cotabato matapos makatanggap ng ulat hinggil sa umano’y natagpuang bomba sa lugar kahapon ng umaga. Kinumpirma naman ni Kabacan PNP Chief Police Major Peter Pinalgan na isa lamang itong basura na iniwan ng di pa tukoy na indibidwal kung saan nagdulot ng matinding trauma at takot sa mga mamamayan na malapit sa lugar.

Bagaman false alarm lamang, pinasalamatan ni Pinalgan ang mga mamamayan ng bayan dahil sa agarang pagreport ng concern citizen at nakapagresponde agad ang mga pulis at napag-alamang basura lamang ang laman nito.

Aminado naman ang police official na naapektuhan ang operasyon ng negosyo sa bayan dulot ng takot kasunod ng nangyaring USM- Massacre at hinggil na rin sa mga kumakalat na pekeng impormasyon. Paalala naman nito sa publiko na manatiling maging alerto, mahinahon, iwasan ang pagpapakalat ng fake news na maaring magdulot ng takot at tensiyon.

Lalo na kapag may mapapansin na kahina-hinalang tao o bagay sa kanilang lugar. VC- PINALGAN Ang tinig ni Kabacan Chief of Police Major Peter Pinalgan. NDBC BIDA BALITA

-0-

local..

Pinasinungalingan ni Magpet PNP Chief Police Major Bryan Espinosa ang umano’y ginagawang torture ng mga pulis sa isa sa mga bilanggo nasa loob ng kanilang custodial facility.

Ito’y matapos iparating sa Radyo Bida ng isa sa mga kaanak ng isang bilanggo roon na ginugulpi at sinasaktan ito ng mga pulis. May mga pagkakataon din anilang tinatakpan ng sako ang ulo nito habang sinasaktan. Pero itinatanggi ni Espinosa ang nasabing akusasyon at hindi nito itotolerate kung sakali ngang ginagawa ng mga pulis nito ang naturang alegasyon.

Kaugnay nito, magsasagawa ng imbestigasyon ang opisyal upang alamin kung may nangyayari ngang torture sa mga bilanggo ng kanilang custodial facility. Katunayan ay limang araw pa lamang ito sa paninilbihan bilang hepe ng Magpet PNP.

Hinikayat naman ni Espinosa ang pamilya ng nagrereklamo na kanila na dumulog sa kanilang tanggapan at magsampa ng kaso laban sa mga pulis nito. Kung mapapatunayan na ginagawa nga ng mga pulis ang nasabing krimen, mahaharap ang mga ito sa kasong kriminal at administratibo. VC: PMAJ ESPINOSA Si Magpet PNP Chief Police Major Bryan Espinosa.

-0-

LOCAL...

Nauwi sa pamamaslang ang masaya sanang inuman ng apat katao pasado alas dyes ng gabi nitong Martes sa Brgy Malatab, Antipas, North Cotabato matapos pagtatagain ng isang magsasaka ang kapwa nito magsasaka.

Kinilala ni Antipas PNP Chief Police Captain Jorlito Patrona ang biktima na si Ramon Madilozo, nasa hustong gulang, may asawa, rubber tapper at residente ng nabanggit na lugar.

Habang kinilala naman ang suspek na si Severino Fontilla, 36-anyos, may asawa, magsasaka at laborer na pareho ring nakatira sa nabanggit na lugar. Ayon sa ulat ng PNP, nag-iinuman sa bahay ng isang kaibigan ang apat nang magtalo aniya ang suspek na si Fontilla at ang kapatid nito dahilan para kumuha ito ng itak sa kanyang bahay. Pero pabalik na ang suspek nang makasalubong ang noo’y papauwi ng biktima na si Madilozo.

Sinubukan pang awatin at pakalmahin ng biktima ang suspek pero nagalit ito at pinagtataga si Madilozo kung saan natamo nito ang maraming beses sa mukha at ulo. Patay noon din ang biktima. Agad namang tumakas ang salarin matapos ang krimen.

Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang Antipas PNP kinaumagahan at kahapon ay agad ding nahuli si Fontilla. Sa pagkapkap naman ng mga pulis sa katawan ni Fontilla ay nakuha mula sa bulsa nito ang papel na may lamang dahon ng marijuana. Nasa custodial facility na ngayon ng Antipas PNP ang suspek at inihahanda ang patung-

-0-

Patuloy sa pagtulong ang Task Force Sagip Stranded North Cotabateños sa mga Locally Stranded Individual o LSI at Returning OFW na nagnanais umuwi sa probinsya.

Batay sa pinakahuling datus ng Task Force Team, abot na ngayon sa higit 17, 000 ang kanilang napauwi simula ng ipintupad ang Community Quarantine dahil sa epekto ng COVID-19.

Sa kabuuan, nasa 15, 700 na mga LSI ang napauwi habang nasa 1, 327 na mga ROF kung saan Midsayap ang pinakamaraming napauwi, pangalawa ang Kidapawan City, sinundan ng Mlang, Kabacan, Banisilan, Makilala, Pikit, Tulunan, Alamada, Carmen, Pigcawayan, President Roxas, Arakan, Magpet, Libungan, Antipas, Matalam, at sa bayan ng Aleosan.

Sinisiguro naman ng Task Force team na mahigpit na nasusunod ang minimum health protocols sa pag-iwas sa COVID-19 at local transmission case. Ipinatutupad rin ang 14 plus 14 rule sa lahat ng mga uuwing LSI at ROF bilang preventive measure ng pamahalaang panlalalawigan.

-0-

NATIONAL...

Mahigit 2,000 ang naitalang bagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa huling data mula Department of Health (DOH), umabot na sa 226,440 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa nasabing bilang, 64,207 ang aktibong kaso.

Sinabi ng kagawaran na 2,218 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa.

91.2 porsyento sa active COVID-19 cases ang mild; 6.4 porsyento ang asymptomatic; 1.0 porsyento ang severe habang 1.4 porsyento ang nasa kritikal na kondisyon.

Nakuha ang mga datos mula sa 102 out of 110 licensed laboratories.

Nasa 27 ang napaulat na nasawi.

Dahil dito, umakyat na sa 3,623 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

Ayon pa sa DOH, 609 naman ang gumaling pa sa bansa.

Dahil dito, umakyat na sa 158,610 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas.

-0-

NATIONAL…

Lumakas pa ang bagyong binabantayan ng PAGASA at ngayon ay nasa typhoon category na.

Ang bagyo na mayroong international name na “Haishen” ay huling namataa sa layong 1,800 kilometers east ng Basco, Batanes.

Taglay ng Typhoon Haishen ang lakas ng hanging aabot sa 120 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 150 kilometers bawat oras.

-0-

NATIONAL…

Nagsasagawa na ng search and rescue operations ang mga tauhan ng Japan Coast Guard sa mga nawawalang crew ng isang livestock carrier.

Naglalayag sa East China Sea ang Gulf Livestock 1 nang magpadala ito ng distress call pagsapit sa bahagi ng Amami-Oshima Island.

Lulan freighter ang 43 na dayuhang crew kasama ang 39 na Pinoy.

Ang Panamanian-registered vessel ay may sakay ding dalawang Australians at 2 New Zealanders.

Isa nasa mga Pinoy crew ang nailigtas ng coast guard at maayos naman ang kondinsyon nito.

Hindi maganda ang panahon sa Japan kahapon dahil sa pananalasa ng Typhoon Maysak.