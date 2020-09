NDBC BIDA BALITA (Sept 4, 2020)

HEADLINES:

1. Bilang ng COVID-19 patients sa Region 12, lampas 500 na; 28 new cases naitalaga kahapon.

2. Lockdown ipatutupad na din sa Cotabato City dahil sa Covid-19, ayon kay Mayor Cynthia Guiani Sayadi.

3. Koronadal Mayor Ogena kinumpirma ang pagsailalim sa limited lockdown sa isang Purok at containment sa isang compound sa lungsod dahil sa banta ng COVID-19.

4. Walang bayad ang paggamit ng Region 12 LGUs ng South Cotabato contract tracing system, ayon kay Gov. Tamayo.

5. HEPE ng Kabacan PNP, ni-relieve upang bigyang daan ang gagawing imbestigasyon sa Kabacan mass killing

6. SA WAKAS, MALABANG Lanao del Sur, magkakaroon na ng Automated Teller Machine o ATM booth.

7. BILANG NG COVID-19 positive sa bansa, pumelo na sa 228,403

DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

Local………………..

NAITALA NG DEPT OF HEALTH sa Region 12 ang pinakamataas na bilang ng nagpositibo sa Covid-19 sa loob lang ng isang araw.

Abot sa 28 ang bagong kaso kung saan 12 ay mula sa South Cotabato, tig lima naman sa Cotabato City at Sarangani, tatlo sa North Cotabato, dalawa sa Gen. Santos City at isa sa Sultan Kudarat.

Dahil diyan, meron lumampas nasa 500 ang total number of Covid-19 positive sa Region 12. Meron na ngayong total na 513 confirmed positive patients.

Kabilang sa bagong kaso ang 2 taong gulang na batang babe na taga Cotabato City.

Dalawa naman ang gumaling hanggang kahapon sa Soccsksargen region at may kabu-uang bilang ng naka-recover ay 349.

South Cotabato pa rin ang may pinakamarami na positibo sa bilang na 137. Cotabato City pa rin ang may mababang confirmed cases na 60.

Sa region 12, anim na ang namatay dahil sa Covid-19

-0-

Tatlo pang panibagong kaso ng COVID-19, nadagdag sa talaan ng IPHO- Cotabato Province

Umakyat pa sa animnaput lima ang kabuuang kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa buong North Cotabato base sa ulat ng DOH-12 hanggang kagabi. Sa panayam ng Radyo BIDA ngayong araw kay EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, ang ika anim naput tatlong kaso ay 22 anyos na lalaki mula sa bayan ng Midsayap.

Wala itong sintomas pero may history of travel mula sa Davao City at nakasalamuha sa confirmed positive case sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City. Habang nakaquarantine nakaranas ito ng pananakit ng lalamunan, assymptomatic at stable na ang kondisyon.

Isinasagawa na ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng pasyente at nakaquarantine na ang kanyang mga kapamilya habang mahigpit na minomonitor ng Midsayap Barangay Health Emergency Responce Team. Samantala ang ika-64th kaso ay 33 years old na babae, isang LSI at mula sa Cainta Rizal.

Habang ang ika animnaput limang kaso ay 26 anyos na babae na may travel history sa Bicutan, Taguig City.

-0-

Local…

MAGPAPATUPAD NG TARGETED LOCKDOWN ang Cotabato City LGU upang mahadlangan ang pagkalat ng novel coronavirus kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga ito sa lungsod.

Sa kanyang public address, sinabi ni City Mayor Cynthia Guiani-Sayadi na sa nakalipas na pitong araw, merong 21 kaso ng Covid ang naitala sa lungsod, bagay na ikinaalarma ng mga otoridad.

Aniya, ang 21 mga nagpositibo ay kawani ng Cotabato Regional and Medical Center o ng Bangsamoro Region.

Labing anim sa mga active cases na ito ay naka-admit sa CRMC at Cotabato Sanitarium, dalawa naka-confine sa Ligtas Covid Center at tatlong ang naka home isolation.

Narito ang pahayag ni Mayor Sayadi.

-0-

LOCAL..

SIMULA NGAYONG ARAW AY PANSAMANTALANG SARADO ANG Office on Health Services ng Cotabato City kasunod ng pagpositibo ng isa nilang health worker.

Sinabi ni Cityi health chief Dr. Meyaser Patadon na kailangan ang disinfection upang ligtas ang iba pang kawani ng city health office.

Kasabay nito, sinabi ni Patadon na posibleng tataas pa ang bilang ng mga magpositibo.

Araw-araw merong 20 katao ang isinasailalim sa swab test ng city health at 200 ang isinasailalim sa rapid test.

Naka quarantine na ngayun ang pasyenteng city health worker at patuloy pang inaalam kung saan ito posibleng nahawa.

-0-

Local………………..

Samantala, abot na ngayun sa 18 ang death toll ng COVID-19 sa Bagsamoro Region matapos na masawi ang isang pasyenteng taga Lanao del Sur.

Sa talaan ng Ministry Of Health BARMM, walo ang nadagdag na kaso ng COVID-19 sa Rehiyon hanggang kagabi.

Dahil dito abot na sa 698 ang total confirmed cases.

Ang lahat ng nag positibo ay mula sa Lanao del Sur na syang may pinakamataas na kaso hanggang sa ngayun na umabot na sa 351, basilan 108, Maguindanao 95, Sulu 18, at Tawi-tawi 4.

-0-

Local…

SAMANTALA, ipinaliwanag ni Cotabato City secretary to the mayor Atty. Kitem Kadatuan ang mga polisiya kaugnay ng partial no movement Saturday at no movement Sunday.

Magsisimula ang no movement Saturday alas 3 ng hapon. Ang mga uuwi pa ay bibigyan ng 30 minutes.

-0-

SA WAKAS, magkakaroon na rin ng ATM booth o Automated Teller Machine ang Malabang, Lanao del Sur.

Inihayag ito ni Mindanao Development Authority o MinDA chair Sec. Emmanuel Piñol matapos na aprobahan ng Development Bank of the Phillippines ang kanyang rekomendasyon na lagyan ng bangko o ATM ang Malabang at local program para sa mga magsasaka ng cassava.

Sinabi ni Sec. Piñol na handa si DBP President Emmanuel Herbosa na magpautang sa mga cassava farmers na supplier ng Matling Industrial Commercial Corporation sa Matling, Malabang, Lanao del Sur.

Ito ay magandang balita para sa mga taga Malabang at kalapit bayan ng Kapatagan, Balabagan and Picong dahil di na nila kailangang magtungo sa Cotabato City o Pagadian City para sa kanilang bank transactions o ATM withdrawals.

-0-

Local…

NAMAHAGI ANG BANGSAMORO REGION ng financial at material assistance sa pamilya ng siyam na mga sibilyan na nasawi sa Kabacan, Cotabato.

Ang pamilya ng bawat nasawing biktima ay tumanggap ng P70,000 cash assistance mula kay BARMM Interior Minister Lawyer Naguib Sinarimbo.

Sinabi ni Minister Sianrimbo na P50 ang mula sa BARMM executive department at nagdagdag ng P20 bawat isa ang Ministry of Social Services and Development.

Bukod sa cash assistance, nagbigay din ng tig=isang sako ng bigas ang BARMM bilang humanitarian intervention.

Samantala, si BTA Member of Parliament Dimple Mastura ay namigay din ng cash at non-cash assistance sa mga apektadong pamilya.

-0-

Local…

Maswerteng nakaligtas sa pananambang ng mga armadong kalalakihan ang apat katao, pasado alas dos ng hapon kahapon, sa bahagi ng Makar Road sa bayan ng Midsayap, Cotabato.

Kinilala ni Midsayap Police Station Commander Col. John Miredel Calinga ang target sana ng ambush na sina Nasrudin E. Sapal, Baimila B. Ugalingan, Taga Sapal, Hadji Monera P. Masukat, lahat ay taga, Datu Piang, Maguindanao.

Batay sa ulat ng Midsayap PNP, sakay ang mga Biktima ng isang pick up truck na minamaneho ni Nasrudin Sapal patungo sa ng Datu Piang, Maguindanao nang biglang pinagbabaril ng dalawang lalaki na sakay ng isang itim na motorsiklo.

Walang tinamaan sa mga pasahero maliban sa tama ng bala ng baril sa sasakyan.

Tuloy pa ang imbestigasyon ng PNP Midsayap.

-0-

Publiko hinihikayat na makipagtulungan upang hindi na mas lumawak pa ang epekto ng African Swine Fever o ASF sa Kidapawan City.

Ang kahilingan ay ginawa ni Kidapawan City Veterinarian Dr. Eugene Gornez sa panayam ng Radyo BIDA hinggil sa patuloy na pagdami ng mga alagang baboy na naapektuhan ng African Swine Fever o ASF sa Kidapawan City.

Kaugnay nito, hiniling ni Gornez sa publiko na makipagtulungan at maging responsable upang hindi na mas lumawak pa ang epekto nito at hindi na kumalat pa sa iba pang mga Barangay ng lungsod. Batay sa pinakahuling datus ng CityVet, nasa 443 na mga baboy na ang isinailalim sa culling activity mula sa tatlong Barangay kung saan aabot na sa higit 2Million pesos ang danyos dito.

Patuloy naman ang pagkuha ng mga blood samples sa ilan pang mga alagang baboy lalo na sa mga malapit sa ASF infected areas habang ipinagbabawal pa rin ang pagpasok ng mga buhay na baboy at anumang pork meat products bilang preventive measure.

Bilang bahagi din kailang kampanya, mas pina-iigting din ng tanggapan ang information dissemination campaign lalo na sa mga backyard hog raisers sa lungsod. Samantala, nilinaw naman ni Gornez na ligtas laban sa ASF ang mga lechon na ibenebeta dahil sa regular ang kanilang isinasagawang inspeksyon upang walang baboy na naipuslit mula sa labas ng lungsod.

-0-

Business sector at mga mamamayan ng Kabacan, Cotabato, apektado na rin sa nangyaring mass killing na ikinasawi ng siyam katao

Inamin ni Kabacan Mayor Herlo Guzman Jr na apektado ng mass killing na ikinasawi ng siyam katao ang business sector at kahit ang mga simpleng mga mamamayan ng bayan.

Ayon sa alkalde, takot lumabas ang ilang mga residente ng bayan dahil sa kumakalat na fake news na umano’y may magpapasabog ng bomba sa mga matataong lugar kasunod ng naganap na krimen.

Kapansin-pansin na tila naging ghost town ang mga pangunahing kalsada ng bayan dahil kahit tanghaling tapat ay mabibilang lamang sa daliri ang mga sasakyang dumaraan at maging ang mga residenteng pumapasok sa department stores at sa pamilihang bayan ay kakaunti na rin.

Dahil dito apektado rin ang kita ng mga maliliit at malalaking mga negosyante sa bayan. Gayunman, tiniyak ni Guzman ang kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan dahil sa presensya ng pulis at militar na magpapanatili ng kaayusan at kapayapaan.

-0-

local...

Hepe ng Kabacan PNP, pinapa-relieve ng alkalde upang bigyang daan ang gagawing imbestigasyon hinggil sa Kabacan mass killing

Mismong si Kabacan Mayor Herlo Guzman Jr ang nag-request kay North Cotabato Police Provincial Director Colonel Henry Villar na pansamantala munang i-relive sa pwesto si Kabacan PNP Chief Police Major Peter Pinalgan.

Ito’y upang bigyang daan ang isasagawang independent at impartial investigation sa nangyaring pagpatay sa siyam katao na tinaguriang USM massacre.

Hakbang na rin ito upang walang mangyayaring cover-up sa panig ng PNP. Inaakusahan kasi na mga pulis umano ang nasa likod ng nasabing pamamaril at upang hindi mabahiran ng pagdududa ay pansamantala munang alisin sa kanyang sa pwesto si Pinalgan.

Una nang lumabas na sa pahayag ng Commision on Human Rights 12 na isang uri ng extrajudicial killing ang nangyari sa siyam na mga biktima na kagagawan ng umano ng mga pulis. Pero nilinaw ng alkalde na performing police officer si Pinalgan at ikinalungkot nito ang pansamantalang pagpapaalis sa kanyang pwesto. Sa ngayon ay walang papalit kay Pinalgan.

-0-

-0-

Koronadal Mayor Ogena kinumpirma ang pagsailalim sa limited lockdown dahil sa banta ng COVID-19 sa isang Purok at containment sa isang compound sa lungsod

Isinailalim ng lokal na pamahalaan sa granaular o limited lockdown ang Purok Pagkakaisa, Urban,sa Barangay San Isidro, KOronadal City. Habang nagpatupad naman ng containment ang LGU sa isang compound sa Agreda Subdivision Phase 3, Barangay Santa Cruz sa lungsod.

Paliwanag ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena, layon nito na maprotektahan ang mga mamamayan sa transmission ng COVID-19 at mabigyan daan ang contact tracing. Kasunod ito ng pagkakatala ng dalawang COVID-19 cases sa nasabing mga lugar. Ipinahayag ng alkalde na ang tagal ng containment at lockdown ay nakadpende pa sa resulta ng swab test ng mga mamamayan .

Iginiit ni Ogena na dahil bawal muna sa mga apektadong mamamayan na lumabas ng kanilang lugar, may ayudang ibibigay sa mga ito ang lokal na pamahalaan. Ayon kay Ogena katuwang ng City LGU sa pagpapatupad ng containment at lockdown ang pulisiya. Voice Clip…Si Koronadal Mayor Eliordo Ogena. Nilinaw din ng alkalde na nais ng local government na mapanatili ang zero case ng COVD-19 local transmission sa KOronadal.

Paliwanag ni Ogena ang mga nagpositibo kasi sa COVID-19 sa lungsod ay nakaroon ng exposure o travel history sa ibang lugar. Samantala ,sa bayan ng Tupi, tatlong purok din ang isinailalim sa pitong araw na lockdown.

Ang mga ito ay ang Malipayon sa Barangay Lunen, Purok 3 sa Bulolmala, at 11-A sa Barangay Poblacion. Kinumpirma ito ni Tupi Mayor Romeo Tamayo kasunod ng pagpositibo sa COVID-19 ng dalawang fish vendor sa kanilang lugar. Pansamantala ding isinara ang merkado publiko ng Tupi para sa disinfection kahapon.

-0-

local..

Extended SAP ng lokal na pamahalaan, mapapakibangan ng mahigit 6,000 mga pamilya, ayon kay Surallah, South Cotabato Vice Mayor Pinky Divinagracia.

Magbibigay ng tig tatlong libong pisong ayuda ang lokal na pamahalaan sa mahigit animnalibong mga pamilya sa Surallah, South Cotabato.

Kinumpirma ito ni Surallah Vice Mayor Pinky Divinagracia. Ayon kay Divinagracia ang mga makatatanggap ng ayuda ay hindi nalakip sa mga benepisaryo ng Social Amelioration Program o SAP at Tulong Pangkabuhayan sa Ating Disadvantage/Displace Workers o TUPAD Program ng Department of Labor and Employment o DOLE.

Sinabi ni Divinagracia na ang listahan ng mga benpisyaryo na ibinigay ng barangay council ay dumaan sa masusing pagsusuri. Layon nito na matiyak na tanging mga karapat dapat lamang ang mabigyan ng nasabing tulong.

Ang mga ito ay mga heads ng middle class na mga pamilya, government employees, job order employees, at iba pang household heads anuman ang estado sa buhay na apektado din ng Coronavirus o COVID-19 pandemic. Nilinaw din ni Divinagracia na konti lamang ang mga Indigenous People o IP na napabilang sa mga beneficiary ng extended SAP.

Paliwanag ng bise alkalde, karamihan kasi sa mga IP sa kanlang lugar ay mga benepisyaryo din ng mga programa ng pamahalaan nasyunal. Ang extended SAP ay pinaglaalanan naman ng lokal na pamahalaan ng Surallah ng mahigit 18 million pesos.

Sinabi ni Divinagracia na ang nasabing halaga na ipamimigay na sa susunod na lingo ay mula sa ni-realign na pondo ng LGU .

-0-

local..

South Cotabato governor Reynaldo Tamayo Jr. nilinaw na walang babayaran ang mga LGU sa region 12 na gagamit sa COVID-19 contact tracing system ng lalawigan

Libre sa mga local government unit na gagamit nito ang South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System o SC-CCTS.

Ipinahayag ito ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Binigyan diin ni Tamayo na sa panahon ngayon ng pandemya mas mahalaga ang pagtutulungan. Pero ayon kay Tamayo sakali mang ipatupad na sa buong region 12 mayroong babaguhin sa SC-CCTS na tatawagin ng R12-CCTS. Ilan sa mga ito ay ang logo at Website na maaring puntahan ng publiko para makapagpa-register.

Tiniyak din ni Tamayo na mayroong kakayahan sa massive registration ang SC-CCTS Website. Sa katunayan ayon kay Tamayo sa ngayon ay abot na sa mahigit dalawang milyon ang nakapag-register dito. Umaasa naman si Tamayo na maipapatupad na sa buong region 12 SC-CCTS sa loob ng isang buwan.

Kasunod ito ng pagindorso dito ng Regional Inter-Agency Task Force o RITF. Voice Clip…si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

-0-

local..

Driver ng motorsiklo patay sa vehicular crash sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang biktima na si Marvin Jimenez, 24 years old at nakatira sa Barangay Polunuling, Tupi, South Cotabato.

Nagpalaman na nabangga ng motorsiklo na minamaneho ni Jimenez ang nakaparada at nasirang Isuzu truck sa tabing daan sa Barangay Crossing Palkan, Polomolok. Ito ang lumabas sa imbistigasyon ng team ni Police Master Sergeant Marlon Garcia ng Polomolok PNP.

Ayon sa PNP wala ring early warning device na inilagay sa pinabayaang sasakyan kaya marahil hindi ito napansin ng biktima. Ang biktimang si Jimenez ay nagtamo ng matinding mga sugat na naging sanhi ng daglian nitong pagkasawi.

Ang motorsiklo na minaneho ng biktima at nabangga na Isuzu truck ay ikinustodya ng Polomolok PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa nasabing vehicular crash.

-0-

DA 12 nagbigay ng ayuda sa mga magsasaka ng Arakan,North Cotabato bilang suporta sa programa sa katiwasayan ng pamahalaan.

Patunay ng suporta ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program g DA sa kampanya para mawakasan ang local communist conflict ang agricultural intervention sa mga apektadong lugar.

Kaugnay nito ang DA 12 ay nagbigay ng mahigit apatnapung mga kambing para sa mga Peoples Organzation sa mga barangay ng New Cebu, Cabangbangan, at Mabuhay sa President Roxas North, Cotabato.

Ayon sa SAAD benfeciary na si Analyn Gregorio ng barangay Mabuhay sa tagal ng panahon,ngayon lamang sila naabot ng mga proyekto ng gobyerno.

Maliban sa goat production project, nagbigay din ang DA ng farm inputs at tools sa mga barangay ng Algeria, La Esperanza at Sagcungan Kinabibilangan ang mga ito ng tig isang daang mga itak, hand trowels, pala, at vegetable seeds. Ayon kay President Roxas Mayor Jonathan Mahimpit malaking tulong sa pagsulong sa katiwasayan sa kanilang lugar ang tulong na natanggap sa DA.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Iginagalang ng Palasyo ng Malakanyang ang desisyon ng Malaysia na pagbawalan nang makapasok sa kanilang bansa ang mga Filipino.

Ito ay dahil sa mataas ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon kay Presidential Spokesman harry Roque, nakapanghihinayang ang desisyon ng Malaysia.

Pero, wala aniyang magagawa ang Pilipinas dahil isang sovereign decision ang ginawa ng Malaysia.

Bukod sa mga Filipino, bawal ding pumasok ang taga-India at Indonesia.

-0-

National..

Pag-aaralan ng Mala­cañang ang panukalang isinusulong sa House of Representatives na ma­bigyan ng emergency powers si Pangulong Rodrigo Duterte upang mapabilis ang mga repormang dapat ipatupad sa Philippine Health Insu­rance Corp. (PhilHealth).

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nagpapasalamat ang Malacañang sa panukala ng isang joint committee sa Kamara pero titingnan pa rin kung kailangan ng Pangulo ng emergency powers.

Sa ngayon ay sapat naman ang kapangyarihan ni Duterte bilang commander-in-chief sabi ni Roque.

NDBC NATIONAL EXPRESS BALITA ……………….

Bagong PhilHealth chief na si Atty. Dante Gierran, nangakong linisin mula sa katiwalian ang ahensya sa loob ng dalawang taon.



P. Duterte, malakas pa sa kalabaw, ayon kay Health Sec. Duque, balitang siyay may cancer hindi totoo, ayon sa kanya.



DFA irerekomenda ang pagbasura sa kontrata ng mga Tsinong sangkot sa West Philippine Sea construction



Wala pa ring nakaaawat sa pagdami ng COVID-19 infections sa Pilipinas. Aabot na kasi sa 228,403 ang tinatamaan ng sakit sa buong bansa.





-0-

SPORTS …………….

Ibibigay ng Philippine Olympic Committee (POC) ang lahat ng kanilang makakaya para matulungan ang mga National Sports Associations na may mga atletang naghahangad ng tiket sa 2021 Olympic Games.

Sa katunayan ay nagsumite ang POC ng budget proposal na P183 milyon sa Philippine Sports Commission (PSC) para sa training at actual competition ng mga Olympic aspirants.

Supportive naman si (PSC) chairman (William) Ramirez at si (Tagaytay City) Congressman Bambol Tolentino,” dagdag pa nito.

Isinama ni Tolentino, ang pangulo rin ng POC, ang nasabing Olympic budget sa Bayanihan Act 2.

Tanging sina gymnast Carlos Edriel Yulo, pole vaulter Ernest John Obiena at boxers Eumir Felix Marcial at Irish Magno ang mga nakakakuha pa lamang ng tiket sa 2021 Olympics sa Tokyo, Japan.

Ayon kay Mariano, pa­ngulo ng football federation, may 82 pang national athletes ang naghahangad ng Olympic berth.

-0-

ABROAD..

NASAGIP sa ginawang search and rescue operations ng Japanese coast guard ang 45-anyos na chief officer ng isang cargo ship na si Eduardo Sareno matapos silang lumubog sa Amami Oshima island.

Habang nasa 38 pang mga tripulante ng barko ang patuloy na pinaghahanap sa naturang karagatan Base sa inisyal na imbestigasyon nagkaaberya ang makina nito at nahampas pa ng malakas na alon na sanhi ng pagkalubog ng barko.

Kasamang pinaghahanap ang dalawang New Zealander, dalawang Australians at ganundin ang 5,800 mga baka. Nagtulong-tulong na ang tatlong coast guard vessels, limang eroplano at special trained drivers sa isinasagawang search and rescue mission.