NDBC BIDA BALITA (Sept. 5, 2020)

HEADLINES:

1. BIYAHE NG YELLOW BUS LINES, sinuspende, kung kalian babalik di pa alam

2. Digital ID para sa contact tracing, pwede pa din gamitin kahit integrated na ito sa Region 12, ayon kay Mayor Sayadi

3. LOCAL TRANSMISSION NG COVID-19 sa Gen. Santos City, lumalala, 13 bagong kaso ang naitala kahapon; 26 sa buong rehiyon

4. South Cotabato, epicenter na ng COVID-19 sa Region 12, Provincial Health Officer Dr. Aturidido Jr, nagpaliwanag

5. Local transmission ng Covid, nagaganap na sa GenSan, Polomok at Isulan, ayon sa DILG-12

6. Peace Rally bilang pagkondena sa pagpatay sa siyam na Moro people sa Kabacan, North Cotabato, physical distancing tiniyak ni Local Monitoring Team Chairman GUIABAR

ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

Local………………..

YELLO BUS LINE, nagsuspende ng lahat ng biyahe ng passenger buses nito sa Soccsksargen at Region 11 o Davao region.

Sa isang pahayag, sinabi ng YBL management na simula ngayon, Sept. 5 UNTIL FURTHER NOTICE ay suspended ang passenger bus operations nito dahil sa ipinatutupad na regional lockdown.

Ang YBL ay merong mga passenger bus na ang biyahe ay mula Gen. Santos City patungong Polomolok-Tupi- Koronadal City-Tantangan-Tacurong City-Isulan-Esperanza-Sto Nino-Surallah-Banga at balik ng Koronadal.

May ruta din ito mula Tacuorng City patungong Pres. Quirino-Buluan-Tulunan-Mlang-Kidapawan-Makilala at GenSantos City-Malungon-Padada-Digos-Sta. Cruz-Davao City and vice versa.

Lahat yan suspendito muna, ayon sa YBL.

-0-

Local..

NAITALA NG DEPT OF HEALTH SA REGION 12 kagabi ang 26 na panibagong kaso ng Covid-19 positive. Kayat abot na ngayon sa 539 ang total patients sa Region 12.

Pito naman ang namamatay na dahil sa naturang sakit mula March 18, 20202.

Sa 26 na bagong kaso, 13 ang mula sa South Cotabato, walo sa Gen. Santos City, dalawa sa Sultan kudarat at tig isa mula Sarangani, North Ctoabato at Cotabato City.

Ang nag-iisang naka-recover ay ang 23-taong gulang na babae mula North Cotabato.

Sa ngayon, ang South Cotabato pa rin ang may pinakamaraming kaso na abot sa 150, sumusunod ang Gen Santos na merong 94, habang ang Sarangani at Sultan Kudarat ay kapuwa merong 84, North Cotabato ay merong 66 at ang Cotabato City ay may 60 confirmed cases.

Sa 539 cases sa rehiyon, 181 ang active at 350 na ang naka-recover.

-0-

Local………………..

KINUMPIRMA NG DEPT OF INTERIOR AND LOCAL GOVENRMENT unit 12 na meron nang local transmission ng Covid-19 sa tatlong lugar sa rehiyon.

Ayon kay DILG-12 Regional Director Josephine Leysa, sa ginanap na zoom conference, ang may local transmission areas ay kinabibilangan ng Polomolok, South Cotabato, Isulan, Sultan Kudarat at General Santos City.

Kasabay nito, hiniling ni Leysa sa lahat ng mga local government untis na gamitin na ang regional contact tracing application para malocate nasaan ang mga taong posibleng carrir ng virus.

-0-

LOCAL…

KAHIT CONTACT TRACING APP ng South Cotabato provincial government na ang ginagamit sa Region 12, pwede pa din gamitin ang digital ID na inisyu ng Cotabato City local government.

Ito ang binigyang diin ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani Sayadi.

Sa kanyang statement, sinabi ni Sayadi na ginagawa ngayon ang mga hakbang upang mai-ugnay ang Cotabato issued contact tracing ID sa South Cotabato contact tracing app.

Ang mga naunang ID na ginagamit na ng taga Cotabato City, valid pa rin, sabi ni Mayor Sayadi…

-0-

LOCAL BALITA EXPRESS

DPWH-12 regional office sa Koroandal City, nagsara at nag-disinfect dahil isa sa mga kawani nito ang nagpositibo sa Covid.

office sa Koroandal City, nagsara at nag-disinfect dahil isa sa mga kawani nito ang nagpositibo sa Covid. DSWD-12 regional office sa Koronadal Regional Government Center, nag disinfect din dahil mahigit 30 sa mga kawani ang na-exposed sa isang pasyenteng may Covid-19 na residente ng Koronadal City.

office sa Koronadal Regional Government Center, nag disinfect din dahil mahigit 30 sa mga kawani ang na-exposed sa isang pasyenteng may Covid-19 na residente ng Koronadal City. SA BARMM , patuloy ang ginagawang disinfection sa mga tanggapan sa loob ng Regional Goverment Center sa Cotabato City matapos na apat na mga kawani ang nagpositibo sa Covid 19, kabilang ang health minister.

, patuloy ang ginagawang disinfection sa mga tanggapan sa loob ng Regional Goverment Center sa Cotabato City matapos na apat na mga kawani ang nagpositibo sa Covid 19, kabilang ang health minister. Sa Maguindanao, pansamantalang work from home muna ang mga kawani ng provincial capitol matapos na ipag-utos ni Maguindanao Gov. Bai Mariam Mangudadatu ang pagsasara ng mga tanggapan mula Sept. 7 hanggang Sept. 11. Isasagawa kasi ang disinfection bagaman at wala pang nagpositibo sa mga kawani.

-0-

LOCAL…

Inalis na ang ipinatupad na apat na linggong hard lockdown sa Regional Training Center ng Police Regional Office-BARMM sa Parang, Maguindanao.

Sinuri ng medical team ng IPHO-Maguindanao at PRO-BARMM Health Services Division ang lahat ng personnel na naka-quarantine bago sila binigyan ng clearance.

Kasunod nito pinulong ni IPHO-Maguindanao chief Dr. Elizabeth Samama ang lahat ng opisyal kaugnay sa mahigpit na pagsunod sa protocols upang maiwasan na mahawa uli ng virus.

Ginawa ang hakbang dahil graduate na sa 14 day quarantine ang lahat ng mga nagpositibong mga police sa BARMM.

-0-

Local...

Muli pang nadagdagan ang naitalang kaso ng COVID-19 sa Kidapawan City base sa ulat ng Department of Health o DOH 12 hanggang kagabi.

Batay sa ulat, ang pasyente ay isang 34 anyos na lalaki, na may travel history mula sa Mandaluyong City at dumating sa Davao International Airport nitong September 02.

Mula sa CESU, siya ay agad inilipat sa COVID_19 Temporary Treatment and Monitoring Facility (TTMF) ng City LGU. Asymptomatic na ngayon ang pasyente at nasa stable na rin ang kondisyon.

Sa kabuuan, nasa animnaput anim ang confirmed positive case ng COVID-19 habang labin pito naman ang naitalang active case.

-0-

LOCAL...

Higit isang daan na mga Locally Stranded Individual o LSI na taga Cotabato Province, napauwi ng Task Force Sagip Team

Patuloy sa pagsundo ang Mission Team ng Task Force Sagip Stranded North Cotabateños sa mga Locally Stranded Individuals (LSI) na lulan ng eksklusibong sweeper flight sa Cotabato Province. Leader ng Team si Junmar Gonzales na syang nagdala ng isang ambulance unit at 26 vans para sa mga pasahero.

Kaakibat ng TF Sagip ang Philippine Army na nagdala ng dalawang military mobile trucks para pagsakyan ng mga bagahe ng mga LSI, PNP na sasama sa convoy at Bureau of Fire Protection (BFP) na syang nanguna sa decontamination process.

Sila ay dumating gabi na ng huwebes at agad na isinailalim sa Quarantine period sa kani-kanilang LGU.

Base sa record ng Task Force, 178 ang umuwing LSI at nahati sa ibat-ibang bayan mula sa tatlong mga distrito ng probinsya. Bago umalis ang Team, sumailalim sila sa briefing at ipinaalala ang kahalagahan ng health protocol at paggamit ng PPE sa operasyon.

Hiling din ng Provincial Interagency Task Force on COVID-19 ang kooperasyon ng lahat ng LSI sa pagsailalim ng 14-day Quarantine para sa kapakanan at kaligtasan ng lahat.

-0-

LOCAL...

Kinumpirma ni Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo na may mga staff silang naka-quarantine at inoobserbahan sa ngayon.

Ito ay matapos magkaroon ng exposure sa COVID-19 positive. Pero nilinaw ni Espejo na dahil sa hinihintay pa nila ang resulta ng test, wala pang kumpirmasyon kung may COVID-19 positive na kawani ang DSWD 12.

Bilang pagiingat, ayon kay Espejo nakapagsagawa na rin sila ng disinfection sa DSWD 12 Office . Ipinahayag din nito na one third lamang ng kanilang mga kawani ang pumapasok sa kanilang tanggapan sa ngayon. Layon nito na mabawasan ang posiblidad ng COVID-19 contamination.

Binigyan diin ni Espejo na kahit na may pandemya hindi maaring itigil ng ahensya ang kanilang operasyon.

Dinagdag din nito na pinayuhan na rin nila ang kanilang mga staff na nagsasagawa ng field work na mananatili na lamang muna sa kanilang kinaroroonan. Tiniyak din ni Espejo sa publiko na hindi man massive, ay tuloy tuloy pa rin supplemental feeding program at iba pang mga programa ng DSWD.

-0-

LOCAL..

South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturidido Jr, ipinaliwanag kung bakit kalakip na sa COVID-19 Special Concern Area ang nasabing lalawigan.

Napabilang na sa “Special Concern Area” para sa COVID-19 ang lalawigan ng South Cotabato. Paliwanag ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr, sa buong region 12 ang South Cotabato kasi ang may pinakamaraming COVID-19 cases. Base sa datus ng IPHO hanggang kahapon, ang lalawigan ng South Cotabato ay nakapagtala ng 137 na COVID-19 cases.

Ang nakababahala pa ayon kay Aturdido tatlumput apat sa mga ito ay naitala lamang mula August 29 hanggang Septebmer 3. Kinumpirma din ni Aturdido na dalawampu sa nasabing bilang ay walang travel history. Habang ang iba naman ay may exposure sa General Santos City Fishport.

Mayroong ding galing sa kalakhang Maynila at Lanao. Kaugnay nito nananawagan si Aturdido sa mga establisemento sa South Cotabato na gumamit na South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System o SC-CCTS. Layon nito na mapabilis ang contact tracing sa mga posibleng COVID-19 cases. Dinagdag din nito na napatunayan na sa mga bayan ng Polomolok at Tupi ang kahalagahan ng SC-CCTS.

Sinabi din ni Aturdido na maliban sa mahigpit na monitoring sa pagsunod sa minimum health standards pinapayuhan din nila ang publiko na iwasan ang mass gathering.

-0-

LOCAL...

Inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang ayuda para sa mahigit apatnalibong mga mangagawa na apektado ng apat na araw na partial lockdown sa General Santos City Fishport.

Ito ay ayon kay Gensan City Administrator Arnel Zapatos.

Ayon kay Zapatos, sa ngayon ay nakikipagugnayan na sila sa mga barangay at tagapamahala ng fishport na Philippine Fisheries Development Authority o PFDA ng Department of Agriculture.

Sinabi ni Zapatos na ipinagutos na nila sa mga barangay officials na agad na ibibigay ang food packs pagkatanggap ng listahan ng mga benepisyaryo.

Ayon sa datus ng PFDA mahigit walong libong indibidwal ang nabigyan ng access barcodes sa mga pasilidad ng 32 hectares na fishport complex. Pero mahigit apatnalibo lamang sa mga ito ang makikinabang sa nasabing ayuda.

Ipinahayag din ni Zapatos na kabilang sa mga mabibigyan ng food packs ang mga laborer, at iba pang mga mangagawa sa fishport mula sa dalawamput anim na mga barangay ng Gensan.

Tiniyak din ni Zapatos na mat sapat na food packs na kinabibilangan ng bigas at grocery items para sa mga apektadong mga trabahante ang Gensan LGU. Dinagdag din nito ang mahigpit nilang monitoring sa contact tracing activities at containment sa fishport.

Matatandaan na ipinatupad ang partial lockdown sa Gensan fishport dahil sa transmission ng COVID-19. Ilan sa mga bagong nagpositibo sa COVID-19 sa lalawigan ng South Cotabato na kung wala mang travel history ay kumpirmadong may exposure sa Gensan fishport. Ito ay ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

SUMAINYO ANG MGA BALITANG MAY KINALAMAN SA COVID-19

-0-

local...

Inaasahang lalahok ang nasa higit anim na raan na mga indibidwal sa isasagawang peace rally ngayong araw sa Kabacan, North Cotabato upang maipahiwatig na kapayapan at hindi kagulohan ang nais ng mga mamamayan ng bayan.

Ito ang kinumpirma sa Radyo BIDA ni Local Monitoring team at siyang tagapamahala ng pitong mga Barangay na sakop na ngayon ng Bangsamoro Chairman Jabib Guiabar. Sinabi ni Guiabar, magsisimula ang aktibidad alas 8:00 ng umaga sa National Higway ng Barangay Kayaga, Kabacan Cotabato at nililimitahan lamang sa mga mamamayan ng Kabacan.

Inihayag din nito na isa din sa mga layunin ng programa na maipakita ang kapatiran sa pagitan ng Kristiyano at Muslim mula sa bayan na tinawag na "Justice for the innocent 9 victims of USM- Massacre" at tiniyak na hindi ikakasira sa relasyon ng dalawang grupo maging ang usaping pangkapayapaan.

Samantala, pagtitiyak naman ni Guaibar na masusunod pa rin ang Minimum Health Protocols sa pag-iwas sa COVID-19 habang isasasgawa ang aktibidad ngayong araw. VC- GUIBAR Si Local Monitoring Team Chairman Habib Guiabar.

-0-

local..

Maayos at ligtas na nakauwi ang dalawang mga Overseas Filipinos na taga North Cotabato matapos tulungan ng Overseas Workers Welfare Administration at ng local na pamahalaan ng Kidapawan City.

Kinilala ang mga Overseas Filipino na sina Eliza Duran Magcalayo 40 anyos na taga Barangay Poblacion President Roxas at Gemma Geverola na residente ng Barangay Macebolig Kidapawan City. Kapwa dumulog ang kani-kanilang mga pamilya sa PESO Kidapawan City at OWWA desk officer na nakabase sa lungsod noong mga nakaraang buwan upang humingi ng tulong.

Si Magcalayo na galing sa bansang Qatar ay nakaranas ng pagmamalupit sa kaniyang amo, hindi nabibigyan ng tamanag sahuran sa bawat buwan. Samantala sa kaso naman ni Geverola, na galing sa bansang Saudi Arabia, nag expire na ang kaniyang kontrata nitong February 2020 ngunit pinigilan ng kanyang amo na umuwi sa Pilipinas.

Laking pasasalamat naman ng dalawang mga pamilya sa tulong na ibinigay sa kanila ng dalawang government line agencies.

-0-

Mga matataas na lider ng NPA sumuko sa militar sa Makilala, North Cotabato

Apat na mga matataas na lider ng communist terrorist group at tatlong mga miyembro nito ang sumuko sa 39th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Makilala, North Cotabato kahapon.

Kinilala ang mga sumuko na sina alyas Loloy at Alyas Joy ng Kilusang Rebolusyonaryo sa Munisipalidad o KRM-AKMA, mga dating chairman; alyas Arom, dating kumander, alyas Argus, squad leader, alyas Bruno, isang miyebro at dalawang mga menor de edad na sina alyas Bata,15-anyos at ang 16-anyos na si alyas Blue, na nasa ilalim naman ng Guerilla Front Alip Far South Mindanao Region, at ang mga nabanggit na grupo ay nag-ooperate sa mga bayan ng Matan-ao at Magsaysay sa Davao del Sur at Makilala sa North Cotabato.

Kasabay ng kanilang pagsuko ay dala-dala ng dating mga rebelde ang kanilang mga high-powered firearms, pampasabog, mga bala at iba pang kagamitang pandigma.

Rason ng mga ito sa pagbabalik-loob sa pamahalaan ay pagod na sa pagtatago, nararanasang gutom at uhaw, kakulangan sa tulog dahil na rin anila sa pag-iwas sa mga isinasagawang combat operations ng militar at iba pang pwersa ng gobyerno. Inamin din ng iilan sa mga ito na kulang na rin ang pondo ng kanilang kilusan at wala nang nakokolektang revolutionary tax.

Samantala, isa naman sa mga sumukong NPA na si alyas Loloy ng Kilusang Rebolusyonaryo sa Munisipalidad, mahigit dalawang dekadang naging bahagi ng kilusan, ay nanawagan na rin mga miymebro ng NPA na sumuko na sa pamahalaan.

-0-

-0-

LOCAL...

Grandslam win sa national youth program target makuha ng Sto. Nino, National High School sa Sto. Nino, South Cotabato, ayon sa kanilang principal na si Stephen Salazar

Umasa ng tatlong taong magkasunod na panalo bilang most outstanding Barkada Kontra Droga o BKD Program sa buong bansa ang Sto. Nino National High School o SNNHS sa bayan ng Sto. Nino, South Cotabato. Kasunod ito ng pagsailalim sa online validation ng BKD program ng nasabing eskwelahan.

Ayon kay SNNHS Principal Stephen Salazar, dahil na rin sa tulong ng kanilang mga stakeholder, local officials, mga magulang, at kanilang mga accomplishment inaasahan nila ang grandslam win ngayong taon. Ang SNNHS ay champion sa nasabing search sa nakalipas na dalawang taon .

Sinabi ni Salazar katuwang nila sa kampanya kontra iligal na droga ang grupo ng LGBTQ Community. Para maging abala ang mga kabataan isinuslong din nila ang vegetable gardening.

Habang ipinahayag naman ni Sto. Nino Mayor Sulpicio Villabos na may inilaang pondo ang lokal na pamahalaan sa BKD Program ng SNNHS. Naniniwala si Villalobos na malaki ang naitulong ng BKD para mailihis sa iligal na droga ang mga estudyante ng Sto. Nino.

Hinihikiyat ng BKD ng Dangeroud Drugs Board o DDB ang pakikipagtulungan ng iba’t ibang sektor na maging bahagi ng special group na mas kilalang “barkadas”.

Ang mga ito ay naging modelo sa mga kabataan sa pagiging produktibo at pagkakaroon ng malusog na pangangatawan sa pamamagitan ng pagiwas sa illegal drugs.

-0-

LOCAL...

WiFi Hotspots ng Department of Information and Communications Technology at United Nations Development Program, mapapakinabangan ng mga mamamayan ng South Cotabato

Maglalagay ng walumput tatlong WiFi Hotspots sa iba’t ibang lugar sa South Cotabato ang Department of Information and Communications Technology o DICT at United Nations Development Program o UNDP.

Labinpito sa mga ito ay ilalagay sa bayan ng Banga, pito sa Koronadal City, walo sa Lake Sebu, sampu sa Norala, apat sa Surallah, labinapat sa Tampakan, anim sa Tantangan, labindalawa sa Tboli, tatlo sa Sto. Nino at dalawa sa bayan ng Tupi.

Ito ay bilang pagpapatupad sa WiFi for All Project ng DICT at UNDP. Kaugnay nito, ipinahayag ni Lake Sebu Mayor Floro Gandam na ipinagpasalamat nito ang paglalagay ng proyekto sa kanilang lugar.

Sinabi ng alkalde na agad siyang magtatalaga ng focal person na magsasagawa ng monitoring sa nasabing programa. Habang sinabi naman ni Norala Municipal Development Officer John Abe Doliente na malaking tulong sa mga mamamayan ng kanilang lugar ang libreng internet access.

Sina Gandam at Doliente ay kabilang sa mga dumalo sa orientation para sa nasabing programa na pinangunahan ng Provincial Planning and Development Office ng South Cotabato. Target ng DICT-UNDP Free WiFi for All Project na nasa ikalawang bugso na ngayon, na makapaglagay ng libreng WiFi Connection sa dalawang libong mga sites sa buong Mindanao.