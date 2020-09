NDBC BIDA BALITA (Sept 8, 2020)

HEADLINES:

1. REGION 12, may 23 bagong kaso ng COVID-19; 17 ang taga South Cotabato ; walo naman ang gumaling at lima taga Cotabato City.

2. Siyam NA panibagong kaso ng COVID-19 naitala sa BARMM, limang panibagong kaso naitala naman sa Maguindanao

3. PAGBEBENTA NG isda sa Banga, South Cotabato, pinatigil muna ni Mayor Palencia matapos limang fish vendor ay nagposibito sa Covid-=19.

4. BILANG NG MGA GUMALING sa COVID-19 sa BARMM, dumarami ayon kay IATF spokesperson Asnin Pendatun.

5. KORONADAL Barangay chairman pumanaw na masangkot sa vehicular crash sa Koronadal City, ulo nabagok kasi sa semento.

6. BILANG ng mga nagka-COVID sa buong bansa, bumababa na, ayon kay P. Duterte.

7. HEALTH Sec. Duque, pinagsabihan ni P. Duterte na huwag mag-resign, mataas pa din daw tiwala niya sa kalihim.

8. Ngayong birthday ni Mama Mary, ilulunsad ng Happy FM ang good vibes forever programs na magbibigay ng saya, kakulitan at kagalakan sa bawat mamamayan ng South Central mindanao

LOCAL...

Sumakabilang buhay na si Barangay Zone 2, Koronadal City Chairman Hernani De Los Reyes pasado alas kwatro ng madaling araw kanina.

Kinumpirma ito sa panayam ng Radyo Bida sa hipag ni Delos Reyes na si Maritess De Los Reyes.

Bago binawian ng buhay sa isang ospital sa General Santos City, naging kritikal pa ang kondisyon ng 45 years old barangay Chairman.

Ito ay matapos mahulog sa topdown tricycle ng Barangay na sinakyan nito kamakalawa ng gabi na maaring naging sanhi ng pagkabagok ng kanyang ulo.

Ayon kay Koronadal Association of Barangay Chairman President Gregorio Presga pauwi na mula sa pinuntahang constituent si Delos Reyes nang maganap ang vehicular crash.

Sinabi naman ni Maritess na ang mga labi ng pumanaw na barangay Chairman ay ibuburol sa kanyang bahay sa Osita Subdivision, Barangay Zone 2 sa lungsod

Local……………….

WALO ANG GUMALING SA COVID 19 sa Region 12, ayon sa ulat kagabi ng Department of Health at sa walo, lima rito ang taga Cotabato City.

Ang dalawa ay mula sa North Cotabato at isa sa Tacurong City.

Dahil diyan, abot na ngayon sa 361 na pasyente ang gumaling.

Kagabi din, sinabi ng DOH-12 na merong 23 bagong kaso ng novel coronavirus kung saan 17 ang mula sa South Cotabato.

Sa ngayon, meron nang 641 total confirmed cases sa Soccsksargen region at sa bilang na ito ay 267 ang active patients at 12 ang na ang nasawi.

South Cotabato pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming kaso na 179 kayat binansagan itong epicentre ng COVID-19 sa rehiyon.

Sumusunod naman ang Gen. Santos City na merong 130 confirmed cases, Sarangani 101, Sultan Kudarat 86, Cotabato City 78 at North Cotabato 67.

Local…

Kahilingan ng LGU-Midsayap na isailalim sa lockdown ang piling lugar sa bayan, inaprobahan ng Regional Inter-Agency Task Force on Infectious Disease.

Kabilang sa inirekomendang isailalim sa localized lockdown ay ang ilang business establishments matapos magpositibo ang ilan sa mga taong nakapasok sa mga ito.

Kabilang sa isinailalim sa localized lockdown ang ilang residential compounds sa Barangay Poblacion 1 at Barangay Poblacion 6, mga piling business establishments na matatagpuan sa old market bagsakan sa Brgy. Poblacion 5 na pagmamayari ng isang pasyenteng nag positibo sa COVID 19.

Tatagal ang lockdown hanggang September 17.

LOCAL..

Paggamit ng Contact Tracing System Card sa North Cotabato- aprubado na ng Regional Interagency Task Force – ayon kay Provincial COVID- 19 spokesperson Malaluan

Anumang araw simula ngayon ay maaring gagamit na ng Contact Tracing System Card o CTSC ang mga mamamayan ng North Cotabato para mas madali ang isasagawang contact tracing sa mga posibleng magpositibo sa COVID-19 sa probinsya.

Ito ay ayon kay EOC Manager at COVID-19 taskforce spokesperson Board Member Philbert Malaluan makaraang aprubahan ng Regional Interagency Task Force on COVID-19 ang isinulong ng Provincial IATF. Sinabi ni Malaluan, ito ay bilang paghahanda na rin ng probinsya at mahigpit na pagpapatupad ng contact tracing makaraang maitala ang local transmission case ng COVID-19 sa mga kalapit na lugar ng probinsya.

Kaugnay nito hiniling naman ng DILG XII ang unified at digital na contact tracing ng mga LGU ng SOCCSKSARGEN Region na kailangang gawing prayoridad sa ngayon. Ipinaliwanag ni BM Malaluan na ang contact tracing ay mahalagang aspeto para agad na ma-identify at ma-monitor ang mga nakaclose contact ng mga confirmed positive patients at dahil dito maiiwasan na ang local transmission case.

Gagamitin ang CTSC sa border checkpoints, sa mall at iba pang tanggapan sa lalawigan.

Hindi naman inihayag ni Malaluan ang kabuuang halaga ng bibilhing machine habang kukunin naman ang pondo sa bayanihan to heal as one grant at sa pakikipagtulungan Public Private partnership. Nilinaw rin sa zoom meeting ang deklarasyon ng Regional lockdown na nangangahulugan ng mas striktong pagpapatupad ng alituntunin para sa mga bumibyahe papasok ng Region 12.

Babaeng Locally Stranded Individual o LSI, nadagdag sa talaan ng confirmed positive case sa Cotabato Province

Nadagdagan pa ng isa ang bilang ng nagpositibo sa Coronavirus Disease o COVID-19 sa North Cotabato batay sa huling tala ng DOH 12 at IPHO hanggang kagabi.

Dahil dito umakyat na sa animnaput pito ang kaso ng COVID- 19 sa buong Cotabato Province. Ang pinakahuling pasyente ay isang 29 anyos na babae na mula sa bayan ng Matalam. Siya ay may travel history mula sa Maynila at kinunan ng swab test noong September 4 pagdating nito sa Davao International Airport bilang bahagi ng protocol ng paliparan.

Nanatili pa rin sa isolation facility ng LGU ang pasyente para sa kanyang mandatory quarantine period habang assymptomtic na ito at nasa stable na rin ang kondisyon. Muli namang nagpaalala ang Provincial IATF ng tamang reporting protocol upang maiwasan ang pagpanic ng publiko.

LOCAL...

UMAASA ANG ISANG OPISYAL NG Bangsamoro Region na dadami pa ang mga gumagaling na Covid-19 patients sa rehiyon.

Ginawa ni BARMM inter-agency task force on Covid-19 spokesperson Asnin Pendatun ang pahayag na ito sa panayam ng DXMS RAdyo Bida Cotabato.

Ayon kay Pendatun, marami na ang gumalit sa sakit at di malayong tuloy tuloy na ito

Noong linggo, 34 sa mga pasyente ang gumaling sa rehiyon, ayon kay Pendatun.

SA 717 confirmed cases sa rehiyon, 183 ang active at 514 ang naka-recover.

Local…

SAMANTALA, limang panibagong kaso ng Covid-19 ang naitala sa Maguindanao simula noong Linggo.

Sinabi ni IPHO Maguindanao Chief Dra. Elizabeth Samama, ito ay kinabibilangan ng isang Sangguniang Bayan Member mula sa South Upi na posibleng nahawa sa isang COVID-19 positive mula Cotabato City; isang kawani ng LGU Datu Abdullah Sangki, isang residente ng Pandag, isang residente ng Brgy. Making sa Parang at isang residente ng Brgy. Awang Datu Odin Sinsuat.

Ayon kay Dra. Samama, nasa ibat-ibang Isolation Facility na ang mga ito habang lahat mga asymptomatic.

Ilan sa kanila ay may travel history sa mga lugar na mataas ang kaso ng Covid.

Sa ngayon, nasa 100 na ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan pero 94 sa mga ito ay gumaling na, ayon kay Dr. Samama.

LOCAL…

NILINAW ni Cotabato city public safety officer Col. Rolen Balquin na hindi lockdown kundi monitored home quarantine lang ng mga piliping pamilyang suspected covid-19 infected ang ipinatutupad sa ilang mga lugar sa Cotabato city

Sinabi ni Balquin na ito ang napagkasunduan ng local IATF bilang dagdag na hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa lungsod matapos na tumaas ang bilang ng kaso nito sa syudad nitong nakaraang linggo.

Una rito, naglabas ng Executive Order No. 371 si Cotabato city mayor Cynthia Guiani kung saan naka-saad ang mga lugar na itinuturing na ‘hotspots’.

Ayon sa alkalde, kung patuloy pa rin ang pagdami ng mgas kaso ng COVID-19 sa mga naturang lugar ay maaari aniyang ipatupad ng mga barangay official ang lockdown para hindi na kumalat pa ang virus.

Maaari din aniyang madagdagan pa ang mga lugar na mga binabantayan kung sakali mang hindi pa rin bababa ang bilang ng mga COVID positive sa lungsod.

LOCAL...

Bawal muna sa mga salt watewr fish vendor na magbenta sa Banga, South Cotabato hanggang sa September 12. Ito ay ayon kay Banga Mayor Albert Palencia. Ayon ay Palencia layon nito na mapiglan ang pagkalat ng COVID-19 cases sa kanilang lugar.

Ipinahayag ito ni Palencia kasunod ng pagpositibo sa rapid test ng limang fish vendor sa Banga na may exposure sa General Santos City fishport noong nakaraang lingo. Ibig sabihin nito, para makumpirma nga na COVID-19 positive ang nasabing mga fish vendor kailangan pa ng mga ito na sumailalim sa Polymerase Chain Reaction o PCR test.

Sinabi ng alkalde na ang ang nasabing mga fish vendor , myembro ng kanilang pamilya at naka-close contact na kaanak ay sumasailalim ngayon sa 14-day quarantine.

Kaya lamang ayon kay Palencia, nagkaroon din ng close contact sa mga ito ang iba pang mga mamamayan sa kanilang mga barangay.

Paliwanag nito dahil nakakalat sa iba’t ibang lugar sa Banga ang pwesto ng nasabing mga fish vendor nahihirapan ang lokal na pamahalaan sa pag-trace sa kanilang mga customer. Sinabi din ni Palencia na pina-activate din ng Banga LGU ang kanilang local contact tracing system.

Ito ay upang mahanap ang mga mamamayan na may exposure sa COVID-19 patients at mamonitor ang kanilang kalagayan. Tiniyak din ng alkalde ang tulong ng lokal na pamahalaan sa mga may business permit lamang na fish vendor sa bayan ng Banga.

LOCAL..

Gagmay Kristohanong Katilingban masses sa Koronadal, sinuspinde ni Diocese of Marbel Bishop Casicas kasundo ng paglobo ng COVID-19 cases sa lungsod Suspendido muna ngayon ang Gagmay Kristohanong Katilingban o GKK masses sa Koronadal City.

Paliwanag ni Diocese of Marbel Bishop Cerilo Casicas, ito ay bilang pagsunod naman sa utos ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena na pagbabawal ng mass gathering kasunod ng pagdami ng COVID-19 cases sa lungsod.

Dinagdag din ng Obispo na bagamat tuloy pa rin ang misa sa Christ the King Cathedral, papayagan lamang na dumalo dito ang mga minister, readers, tatlong choir member, at altar servers. Hinikayat din ni Bishop Casicas ang mga mananampalataya na makinig na lamang muna ng misa sa radyo o manood sa live-streaming ng Marbel Parish-Christ the King Cathedral Facebook page.

Pinayuhan din nito sa mga naka-schedule nang ikasal na kung hindi man maaring ipagpaliban, papayagan lamang sa simbahan ang mga ikakasal, kanilang mga magulang at tig-isang set ng sponsors. Para naman sa binyag, maari lamang dumalo ang mga magulang ng bibinyagan, at tig isang set ng sponsor. Habang papayagan din lang na dumalo sa funeral service ang mga kaanak ng namayapa.

Ayon kay Bishop Casicas ang mga ito ay ipatutupad sa buong buwan ng Setyembre.

LOCAL...

MINOMONITOR NGAYON minomonitor ng provincial health office ng South Cotabato ang kaso ang COVID-19 cases sa lalawigan na maaring tumaas pa sa mga susunod na araw.

Kasunod ito ng pagkakatala ng clustering ng COVID-19 cases sa iba’t ibang mga barangay. Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido. Mas ikinabahala din ni Aturdido ang pagdami ng COVID-19 infections sa Koronadal na naging sanhi para ilagay sa localized lockdown ang ilang mga purok sa apat na barangay nito.

Nagpositibo din sa virus ang apat na mga personnel ng city health office. Dinagdag din nito na nahawa din ng coronavirus ang ilang myembro ng pamilya ng dalawang COVID-19 patients sa mga barangay ng Santa Cruz at San Isidro.

Kabilang din sa mga isinailalim sa lockdown ang apat na mga barangay sa bayan ng Polomolok at at dalawa sa Surallah matapos magkaroon ng clustering ng COVID-19 cases. Matatandaan na ipinahayag ni Aturdido na dahil sa pagdami ng COVID-19 cases kinokonsidera ngayon na “special concern area” o “high risk” sa nasabing virus ang South Cotabato.

Nananawagan din si Aturdido sa publiko na para makatulong sa pagpigil ng pagdami ng COVID-19 sumunod sa health protocols, tulad ng pagsusuot ng facemask, face shield at pagpapanatili ng physical o social distancing lalo na sa mga matataong lugar.

Samantala kinumpirma naman ni Koronadal Acting Health Officer Dr. Edito Vego na naka-quarantine ngayon ang apat naput apat nga mga health worker ng lungsod. Ito ayon kay Vego ay matapos magkaroon ng close contact sa apat nilang COVID-19 positive na mga kasama.

Local…

KASABAY NG KAARAWAN NI MAMA MARY at pagdiriwang ng Notre Day, Ilulunsad ngayong araw, September 8, ang pinaka bagong image ng HAPPY FM!

Mula sa dating Happy FM, Dito Happy ka, ngayon ay magpapatuloy pa rin magbibigay ng kasayahan ang Happy FM sa pamamagitang ng bagong mukha nito at ito ay ang "spreading goodvibes everyday, happy fm, ikaw at ako...forever!"

Dahil naniniwala ang HAPPY FM na merong forever, itutuloy nito ang pagbibigay ng saya, kakulitan at kagalakan sa bawat mamamayan ng South Central Mindanao pati na rin sa mga tagapakinig nito saan mang panig ng mundo.

Ayon kay NDBC chief executive officer Fr. Rogelio Tabuada, OMI, layunin nito na ibayo pang maipaabot sa lahat ng tagapakinig ang good vibes, masaya, makabuluhan at kapaki-pakinabang na uri ng programa.

LOCAL…

NAGBIGAY ANG BANGSAMORO REGION ng P10 milyong pisong halaga ng financial assistance para sa Amai Pakpak medical center sa Marawi City.

Ang financial assistance na ibinigay ni Ministry of Social Services and Development Minister Atty. Raisa Jajurie, bilang kinatawan ni BARMM chief Minister Al Haj Murad, ay para sa mga indigent o mahihirap na pasyente.

Sina Minister Jajurie at APMC hospital chief Dr. Shalimar Rakiin ay pumirma sa memorandum of agreement (MOA) ng medical assistance.

Sinabi ni Jajurie na sana ay makakatulong ng malaki ang bagay na ito para sa mga indigent patients, lalo na sa laboratory fees and other expenses habang sila ay naka-confine sa pagamutan.

Ayon kay Dr. Rakiin, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapaloob sa MOA ang food and transportation provisions para sa mga admitted patients.

Provincial Security Guard, patay sa panibagong kaso ng pamamaril sa Kabacan, North Cotabato

Idekneklarang dead on arrival ang isang security guard ng Civil Security makaraang pagbabarilin ng di pa kilalang suspek sa Barangay Aringgay, Kabacan North Cotabato alas 5:00 ng hapon kahapon.

Sa report ng mga pulis, nakilala ang biktima na si Eddie Catigan, 48 anyos, may asawa at nakatira sa Barangay Buluan, Kabacan. Lumalabas sa isinasagawang malalimang imbestigasyon ng Kabacan PNP, pinagbabaril ng riding in tandem suspek habang sakay ng kanyang motorsiklo mula sa kanilang bahay.

Naisugod pa si Catigan sa Mindanao Doctors Hospital pero pasado alas 6:00 ng kagabi binawin din ito ng buhay. Sa ngayon, hindi pa tiyak ng mga otoridad kung ano ang motibo maging ang mga suspek sa pagpatay sa nasabing biktima.

Patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon hinggil sa panibagong kaso ng pamamaril sa nasabing bayan. NDBC BIDA BALITA

Sa pamamagitan ng Executive Order na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Tulunan, sarado muna bubuksan sa publiko ang mga tourist destinations sa bayan na nagsimula kahapon.

Nakasaad sa Executive Order No. 75 na inilabas ni Tulunan Mayor Pip Limbungan, sampung araw munang sarado ang tinaguriang ‘golden cave’ na matatagpuan sa barangay Tuburan, Tulunan at iba pang mga kalapit na waterfalls para sa gagawing site development at road rehabilitation sa lugar.

Ito’y matapos na maitampok ang naturang tourist spot sa isang tanyag na TV show sa national television kamakailan. Habang nakasaad naman Executive Order no. 76, ang pagsuporta sa resolusyon ng barangay Bacong council na temporaryo ring isasara ang ‘Fekung Ambok’ sa Sitio Motolango, Brgy Bacong sa pareho ring bayan dahil din sa parehong hakbang na gagawin ng LGU.

Ang pagsasaayos ng mga kalsada sa nabanggit na mga tourist destinations ay para na rin sa kaligtasan ng publiko at hudyat na rin sa pagpapaunlad ng mga ito para maka-engganyo ng mga dayuhan at upang makilala ang bayan sa mga natatangi nitong taglay na yaman.

Isa rin sa nakikitang dahilan ng LGU sa temporaryong pagpapasara ay upang malimita ang bilang mga turista o dayuhan mula sa ibang mga bayan at probinsya na may mataas na kaso ng COVID-19. Batay sa EO, muli namang bubuksan ang mga naturang mga tourist attraction sa September 17, 2020.

LOCAL..

Maternity clinic para sa mga kababaihang IP ipinatatayo sa bayan ng Surallah, South Cotabato

Magbibigay ng libreng family planning at birthing services sa mga kababaihang Tboli ang maternity clinic na ipinatatayo ngayon para sa kanila sa barangay Colongolo, Surallah, South Cotabato.

Ayon kay Gruzo Maternity Clinic Manager Faith Gruzo Ang “Gono Kem Ye” o “Mothers House” ay proyekto na plinano ng kapatid si Emmanuel Hope Gruzo may kaugnayan din sa birthing home business ng kanilang pamilya. Layon nito na masolusyunan ang peligro ng tradisyunal na panganganak sa bahay ng mga kababaihang IP na walang tulong mula sa health care providers.

Sinabi ni Gruzo na ang mga babaeng Tboli ay maaring manatili ng libre sa nasabing IP maternity clinic isang lingo bago ang panganganak. Binigyan diin nito na ang mga ina galing sa malalayong mga barangay ay mas mababantayan din kapag nanatili sa pasilidad bago manganak. Sa pamamagitan nito ayon kay Gruzo ay mapipiglan ang pagkamatay ng ina sa panganganak o kanyang sanggol.

Mas magiging madali din ang paglipat sa ibang ospital ng mga inang manganganak na may kumplikasyon kapag nanatili ang mga ito sa “Gono Kem Ye.” Ang nasabing pasilidad para sa mga inang IP ay dinisenyo din kahalintulad ng kanilang bahay para sila maging kumportable sa pananatili dito. Inaasahan na matatapos ang kontruksyon nito ngayong taon.

NATIONAL NEWS………………….

Mahigit 1,000 ang naitalang bagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon sa DOH, umabot na sa 238,727 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa nasabing bilang, 49,931 ang aktibong kaso.

Sinabi ng kagawaran na 1,383 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa.

SA kanyang pahayag, sinabi ni P. Duterte na isa ito sa mga araw na mababa ang bilang ng mga nagpositibo.

Sa nakalipas na limang araw kasi, ayon sa pangulo, pababa ang bilang ng mga nagkakaroon ng virus.

-0-

