NDBC COVID WATCH: 23 patients recover; 45 new cases, 26 of whom from Gen.Santos City

COTABATO CITY - May 23 na mga Covid-19 positive sa Region 12 ang gumaling hanggang ngayong gabi. Habang meron namang 45 na panibagong kaso ng infections ang naitala ng DOH-12.

SA mga gumaling, siyam ang mula South Cotabato, apat sa Gen.Santos City, tatlo ang mula sa Sarangani, tatlo din sa Cotabato City at apat sa Sultan Kudarat.

Umaabot na ngayon sa 962 ang kabu-uang bilang ng mga gumaling sa rehiyon.

Samantals, sa 45 mga bagong kaso, 26 ang taga Gen. Santos City, 11 ang South Cotabato, isa ang Sultan Kudarat, anim ang taga Cotabato City, isa sa Saraggani.

SA ngayon, meron nang total confirmed cases sa rehiyon na 1,534. Nangunguna pa rin ang South Cotabato na may 462 cases, sumusunod ang Gen. Santos City na may 402 at pangatlo ang Cotabato City na merong 282.

Gen. Santos City ang nakapagtala ng may pinakamaraming nasawi na abot sa 15.