NDBC COVID WATCH: 33 recover, 31 from So. Cotabato; 22 new cases in Region 12

COTABATO CITY - MAS MARAMI ANG GUMALING kaysa sa nag-positibo sa Covid-19 sa Region 12 ngayong linggo.

SA report ng Department of Health-12, may 33 mga pasyente ang gumaling habang 22 naman ang bagong kaso na naitala.

Isa naman ang nasawi dahil sa Covid-19, ayon sa DOH. Ito ay ang 74 na taong gulang na babae na taga Kiamba, Sarangani.

Sa 33 mga gumaling, 31 ang taga South Cotabato at tig-isa sa Cotabato City at Gen. Santos City. Dahil diyan, meron nang 1,009 ang total number of patients na gumaling.

Sa 22 bagong kaso naman, 11 ang mula Gen. Santos City, walo ang taga Cotabato City, isa Sultan Kudarat, isa North Cotabato, at isa South Cotabato. Dahil diyan, abot na sa 1,603 ang confirmed cases at 554 ang active habang 39 ang binawian ng buhay dahil sa Covid.

See infographics below: