NDBC COVID WATCH: Taga Cotabato City, nasawi dahil sa COVID; DOH-12, nakapagtala ng 37 new cases

COTABATO CITY - Naitala ng Department of Health sa Region ang 37 bagong kaso ng COVID-19 patients hanggang kagabi. Dahil diyan, abot na ngayon sa 714 ang total confirmed cases sa rehiyon.

Sa 37 bagong kaso, isa ang mula Cotabato City, 22 mula South Cotabato.

Pito naman ang gumaling na kinabibilangan ng tatlo mula South Cotabato, dalawa mula North Cotabato, isa mula Sultan Kudarat at isa mula Cotabato City.

Ang nasawi ay isang 52 taong gulang na lalaki na binawian ng buhay noong Martes, Sept. 8 dahil sa acute respiratory distress syndrome secondary to severe pneumonia secondary to Covid-19 at iba pang co-morbidities, ayon kay Cotabato City Health chief Dr. Meyasser Patadon.

See infographics from DOH-12: