NDBD BIDA BALITA (Feb. 8, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. PEACE MONUMENT, itatayo sa Cotabato city plaza kasunod ng pagtitipon ng iba’t ibang sektor para isulong ang kapayapaan sa lungsod.

2. Barangay Kagawad at apat na iba pa, arestado dahil sa iligal na sabong sa Magpet, North Cotabato

3. Driver ng motorsiklo, patay habang sugatan naman ang mag-iinang pedestrian sa vehicular crash sa Koronadal City

4. Panukalang Batas para sa murang gamot at medical supplies, inihain na sa Kamara

ANG DETALYE NG MGA BALITA

ITATAYO sa Cotabato city plaza ang isang Peace Monument kasunod ng pagtitipon-tipon ng iba’t ibang sektor kahapon para sa pagsusulong ng kapayapaan sa lungsod at sa mga karatig na lugar.

Sinabi ni city mayor Cynthia Guiani na ang naturang peace monument ay sisimbolo ng mapayapang pamumuhay ng mga mamamayan ng lungsod anuman ang tribo, relihiyon at kultura ng mga ito.

Ang isinagawang peace gathering kahapon na tinaguriang "Gai Nu Kalilintad" ay dinaluhan ng mga LGU official and employees, PNP, AFP, DepEd officials, mga estudyante at mga kinatawan mula sa Non Government Organizations.

Pinangunahan ng Gallant Adolescent New Generation at City LGU sa pakikipagtulungan ng Heavenly culture, World peace at ng South Korean NGO na Restoration of Light Philippines.

Layunin ng peace gathering na ibahagi sa mga mamamayan ng lungsod, lalo na sa mga kabataan at mga mag-aaral ang kahalagahan ng kapayapaan sa isang komunidad.

Nagpakita rin ng kani-kanilang talento ang mga kabataang lumahok sa aktibidad gaya ng pagsayaw, pag kanta at pagsasadula ng mga temang pangkapayapaan.

Tema ng "Gai Nu Kalilintad" ay "Kabataang Cotabateño, Kaisa sa Kapayapaan at Pagbabago".

-0-

GUMAWA NG INGAY ang ilang mga bilanggo ng Cotabato City Jail para ihayag ang kanilang mga hinaing sa mga kinauukulan.

Tumagal umano ng halos 15 minuto ang noise barrage na nagsimula pasado alas dos ng madaling araw kahapon.

Nabatid na ilan sa mga kahilingan ng mga inmate ng city jail ang pagkakaroon ng mga testigo o mga saksi tuwing maglulunsad ng Oplan Greyhound sa bilangguan ang mga otoridad upang maiwasan ang pagtatanim ng mga ebidensya

Giit din ng mga inmate na wala silang itinatagong kontrabando o anumang ipinagbabawal na mga bagay sa loob ng kanilang selda.

Napag-alamang maglulunsad sana ng Oplan greyhound sa city jail ang mga otoridad kahapon ng madaling araw pero hindi ito natuloy matapos na mag-ingay ang mga bilanggo.

Sa ngayon ay wala pa inilalabas na pahayag ang Cotabato City Jail hinggil sa naturang pangyayari at tugon nito sa hinaing ng mga bilanggo sa naturang piitan.

-0-

LUMAGDA sa isang “Sisterhood Agreement and Partnership “ ang Cotabato city LGU at Midsayap LGU.

Layon ng naturang kasunduan na pagtibayin pa at gawing makabuluhan ang ugnayan ng dalawang LGUs sa pagsusulong ng Economic Development, Community Programs, Cultural understanding, Turismo, Educational Opportunities, Technical Exchange, Law Enforcement and Public Safety at Peace and order.

Mismong si Cotabato City Mayor Atty. Frances Cynthia Guiani – Sayadi at Midsayap Mayor Romeo Araña ang lumagda sa kasunduan na sinaksihan ng mga kawani at iba pang local officials.

Umaasa naman sina mayor Guiani at Araña na magbunga ng magandang samahan tungo sa Kaunlaran at Kapayapaan ang nilagdaang kasunduan.

Nabatid naman na maliban sa Midsayap LGU, ay may pito pang mga LGU ang lumagda na rin sa kahalintulad na kasunduan.

Ito ay kinabibilangan ng Malita, Davao Occidental, Davao City, General Santos City, Kidapawan City, Tacurong City, Johor, Malaysia at Bandung, Indonesia.

-0-

KRITIKAL ngayon ang kondisyon ng isang lalaki matapos barilin ng hindi pa nakiikilalang suspek sa Shariff Aguak, Maguindanao.

Sa report ng pulisya, nag-aayos lamang umano ng kanyang motorsiklo ang biktimang si MARCO KUDOM KUSAIN sa labas ng kanilang bahay kamakalawa ng hapon nang lapitan siya ng nag iisang suspek at pinagbabaril.

Nagtamo ng tama ng bala sa katawan ang biktima at agad na isinugod sa ospital.

Samantala, sugatan din ang tatlo katao matapos namang pagtatagain sa Barangay Labungan, Datu Odin Sinsuat Maguindanao pasado alas singko ng hapon kahapon.

Nakilala ang mga biktima na sina Edgar Uga, 45 anyos, Embark Uga, 18 at Edmark Uga, 21.

Kinilala rin ng mga otoridad ang suspek na si Alijun Amil Ventura, 22 anyos na ngayon ay nakakulong na sa lock up cell ng DOS PNP.

Sinabi ni DOS PNP deputy chief, police Captain Paisal Macmod na nagkaroon umano ng matinding pagtatalo ang suspek at ang mga biktima na nauwi ito sa pananaga nito sa dalawa.

-0-

Magsasaka, patay matapos saksakin ng kanyang kainuman sa Carmen, North Cotabato

Dead on the spot ang isang 52 anyos na magsasaka makaraang saksakin ng kanyang kainuman sa Sitio Pagalungan, Barangay Liliongan, Carmen North Cotabato.

Kinilala ang nasawing biktima na si Eddie Bajade, may asawa, isang magsasaka at nakatira sa Barangay Kimadzil, Carmen.

Sa report ng PNP, lumalabas na pasado alas 8:00 ng gabi kamakalawa habang masayang nag-iinuman ang biktima at ang suspek na nakilalang si Jay-jay Andagoy kasama ang iba pa sa bahay ng kanilang kaibigan na si Raul Bernal nang magkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa na humantong sa pananaksak.

Iniwang duguan ang biktima ng tumakas na suspek na ngayo’y pinaghahanap na ng mga otoridad. Nakuha naman sa crime scene ang 10inches na kitchen knife na siyang ginamit ng suspek sa pagpatay kay Bajade. Patuloy pa ang malalimang imbestigasyon sa nasabing insidente.

-0-

Ilang aktibidad para sa 22nd charter day ng Kidapawan City, ipinagpaliban muna dahil sa banta ng Novel CoronaVirus o NcoV

Ipinagpaliban muna ng City Government ang ilang mga inihandang aktibidad na tampok sa ika- 22nd charter day ng Kidapawan City. Ito ay matapos irekomenda ng City Health Office, DepEd City Schools Division at ng City Tourism Office dahil sa posibleng banta ng Novel Corona virus Acute Respiratory Disease o nCOv.

Proteksyon na rin ng mga lalahok na mga mag-aaral at guro na posibleng ma- expose sa nCOv ang dahilan ng pagpapaliban.

Napagkasunduan na ipagpapaliban muna ang Drum and Lyre Competition at Thematic Costume Parade na mga tampok sana sa ika 22nd Charter Day ng lungsod na magsisimula sa February 10-14, 2020.

Basehan ng kahilingan sa pagpapaliban ay ang mga direktiba mula sa Department of the Interior and Local Government, Department of Health at Department of Education. Inirerekomenda din na ipagpatuloy ang nabanggit na mga aktibidad kapag nawala na ang banta ng nCOv.

Kaugnay nito ay tuloy pa rin naman ang iba pang aktibidad na tampok sa pagdiriwang. Hinihiling ng mga otoridad ang kooperasyon ng lahat lalo pa at maglalagay ng hand sanitizer stations sa mga entry at exit points sa mga venue ng aktibidad ang CHO para sa proteksyon ng lahat kontra nCOv.

-0-

14 na mga wanted person, naaresto ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO nitong unang buwan ng taon

Abot sa 14 na mga wanted person ang naaresto ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO nitong unang buwan pa lamang ng taon. Ang mas pina-igting na manhunt operation ng PNP ay kasunod ng mandato ni Police Regional Office o PRO12 Director Police General Archie Gamboa na naglalayong mabawasan ang krimen.

Ang tuloy-tuloy na operasyon laban sa mga wanted person ay malaking tulong upang hinid maapektuhan ang pagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan sa probinsya ng North Cotabato at maging sa buong rehiyon.

Ayon sa ulat ng PRO 12, abot naman sa limang daan at walumpu’t dalawang mga wanted person ang kanilang nahuli nitong buwan pa lamang ng Enero sa buong SOCSARGEN.

Samantala, patuloy namang paiigtingin ng pulisya sa lalawigan ang pagpapatupad ng manhunt operation laban sa mga indibidwal na nagtatago sa batas.

-0-

Barangay Kagawad at apat na iba pa, arestado dahil sa iligal na sabong sa Magpet, North Cotabato

Arestado ang isang Barangay Kagawad at iba pa matapos na masangkot sa iligal na sabong ala 1:30 ng hapon sa Barangay Noah Magpet, North Cotabato.

Sa report ng PNP, nakilala ang naaresto na si Barangay Kagawad Alvin Rizardo Egas 39 anyos ng Barangay Noah, at sina Sanny Boy Sanchez Canja, 47 anyos may asawa at isang dating Kagawad, Renie Victorano Taparano 34 anyos may asawa at isang magsasaka, Enrico Borcillo Amburgo, 44 anyos may asawa at isa ring magsasaka na pawang mga taga Barangay Binay, at Eduardo Arsaga Baña, 53 anyos may asawa at isang magsasaka na nakatira sa Purok 4 Barangay Mabuhay President Roxas North Cotabato.

Ayon sa PNP, nakatanggap umano sila ng ulat mula sa isang concern citizen na may iligal na sabong sa kanilang lugar na agad namang nakapagresponde ang PNP sa nasabing lugar.

Ang operasyon ay pinangunahan ni PNP Chief Police Major Judgie Barotas kasama ang mga elemento ng 72nd IB ng Philippine Army na matagumapay namang nahuli ang mga suspek.

Pagdating ng PNP, naaktuhang nagsusugal ang mga nahuling suspek kung saan nakuha ang dalawang fighting cocks at cash an nagkakalaga ng abot sa 2,360.

Samantang mabilis namang tumakas ang iba pa matapos matunungan ang presensya ng PNP sa lugar Nasa kustudiya na ng Magpet PNP ang mga nahuling suspek at sasampahan ng karampatang kaso sa korte kabilang na ang nasabing Barangay Kagawad.

-0-

DA Secretary may paliwanag kung bakit ligtas pa rin sa ASF ang Koronadal sa kabila ng pagpositibo dito mga baboy galing Sulop, Davao Del Sur na dinala sa lungsod

Nilinaw ni Department Agriculture Secretary William Dar na ligtas pa rin sa ngayon sa African Swine Fever o ASF ang Koronadal City.

Sa kabila ito ng pagkumpirma ni Dar na positibo sa ASF ang labinisa sa apatnaput dalawang mga baboy na pinatay at inilibing sa Barangay Zone IV sa lungsod kamakailan lang. Kasunod ito ng pagkamatay ng isa sa kanila.

Paliwanag ni Dar napigilan kasi ng lokal na pamahalaan ang pagkalat ng ASF. Ito ay sa pamamgitan ng pag-disinfect sa lugar.

Ayon kay Dar pagkatapos ng tatlumpung araw agad na susuriin ng mga kinuukulan ang lugar kung saan namatay ang nasabing mga baboy.

Ito ay upang malaman kung tuluyan nang ligtas sa ASF ang lungsod. Sinabi ni Dar na lumabas din sa blood samples ng mga baboy na kinuha sa ibang lugar sa Koronadal na negatibo ang mga ito sa ASF.

Ayon kay Dar , ito ay patunay na ang mga baboy lamang na nagpositibo sa ASF ang mga galing sa Sulop sa Davao Del Sur na aniya ay nagmula din sa Don Marcelino sa Davao Occidental, ang unang lalawigan sa Mindanao na nagkaroon ng ASF.

Ang nasabing mga baboy ay dinala sa Koronadal noong Disyembre. Sa kanyang pagtungo sa Koronadal City kahapon sinabi ni Dar na bawat baboy na papatayin dahil sa pangamba sa ASF ay may katumbas na limang libong piso. Ito ay bilang tulong na rin ng DA sa mga apektadong hog raisers.

-0-

Chinese national na person under monitoring ligtas sa novel coronavirus ayon sa acting health officer ng General Santos City

Natapos ng chinese national sa General Santos City ang labinapat na araw na quarantine na hindi nakitaan ng nakamamatay na novel coronavirus acute respiratory disease o 2019-nCoV. Ito ay ayon kay Gensan Acting City Health Officer Dr. Rochelle Oco.

Ayon kay Oco ang quarantine ay batay sa protocol ng Department of Health para sa mga persons under monitoring o PUM laban sa nasabing karamdaman.

Ipinahayag ni Oco na kabilang sa mga PUM ay ang mga mamamayan tumungo sa China sa nakalipas na labinapat na araw.

Ang lalaking Chinese national na-cleared sa 2019-nCov sa Gensan ay tumungo sa Wuhan, China noong nakaraang buwan.

Ayon kay Oco ang nasabing dayuhan na matagal nang nanirahan sa Gensan at hindi na test sa 2019 nCoV ay hindi rin kinonsiderang person under investigation o PUI.

Siniguro din ni Oco ang kaligtasan ng mga mamamayan sa Gensan laban sa nasabing virus. Ayon kay Oco ginagawa nila ito sa pakikipagugnayan sa Bureau of Quarantine ng Department of Health at mga myembro ng Inter-Agency Task Force for Management of Emerging and Re-Emerging Diseases.

Bukod dito ayon kay Oco nagsasagawa rin ng surveillance sa mga komunidad ang katatag pa lamang nilang Barangay Health Emergency Response Teams. Ayon kay Oco, ginagawa nila ang lahat para mapanatiling ligtas sa nCoV ang General Santos City.

-0-

Driver ng motorsiklo patay magiinang pedestrian sugatan sa vehicular crash sa Koronadal City

Kinilala ng Koronadal City PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joefel Siason ang nasawing biktima na si Noel Menor 23 years old nakatira sa Barangay Malaya, Banga, South Cotabato.

Sinubukan pa ni South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Doane Aquino na i-revived ang biktimang si Menor sa crash site. Ngunit siya ay ideklara pa ring dead on arrival sa ospital. Sanhi ito ng natamong malubhang mga sugat nang masangkot sa vehicular crash sa national highway, barangay Paraiso, Koronadal City kahapon.

Ayon sa mga saksi sa insidente, nawalan umano ng kontrol sa minamaneho nitong motorsiklo ang biktimang si Menor. Ito ay matapos mabangga ang magiinang pedestrian. Tumawid umano ang mag-ina sa highway sa pagaakalang malayo pa ang nakamotorsiklong si Menor.

Kinilala naman ang mga sugatan sa insidente na ginagamot pa sa ospital na sina Danielle Solomon, 20 years old, mga anak na sina Dave James, two years old na inaakay nito at ang kargang si Harper Lexie isang taong gulang.

Nagapatuloy pa ang imbestigasyon ng Koronadal PNP sa insidente

-0-

No Gifts Policy, mariing ipinatupad sa tanggapan ng DSWD 12 sa Koronadal City

Naglagay ng “No Gifts Policy” stickers sa mga pintuan ng kanilang tanggapan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD region 12. Ito ay upang maipaalala ang kahalagahan ng tamang asal at integridad sa mga kawani ng ahensya.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo, ang pagtanggap kasi ng mga regalo bilang reward ng mga kawani ng pamahalaan ay maaring humantong sa mas malala pang pangaabuso sa kapangyarihan.

Binigyan diin ni Espejo na ang “No Gift Policy” stickers ay magpapaalala din sa kanilang mga kawani sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.

Ipinagbabawal ng nasabing batas sa mga public servants na humingi o tumanggap ng regalo, pabor,loan o anumang pera habang ginagawa ang kanilang mga trabaho.

Ayon kay Espejo dapat ding alalahanin ng mga opisyal ng DSWD na bawal din sa kanila ang humingi lagay sa mga government transaction. Ito ayon kay Espejo ay inuutos ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act . Hiniling naman ni Espejo sa publiko isumbong sa kanila ang mga kawani nilang lumabag sa nasabing mga batas.

-0-

Pangamba ng mga mamamayan sa novel coronavirus pinawi ng acting city health officer ng Koronadal

Walang dapat ipangamba ang mga mamamayan ng Koronadal sa novel coronavirus dahil nanatili pa ring ligtas dito ang lungsod. Maliban dito tuloy din ang maigting na monitoring laban sa nasabing virus ng city health office.

Tiniyak ito ni Koronadal Acting City Health Officer Dr. Edito Vego. Nilinaw ni Vego na hindi rin kailangan ang pagamit ng surgical mass dahil hindi naman lahat ay maaring mahawaan ng nasabing virus. Ayon kay Vego ang surgical mask ay pinapayo lamang gamitin ng mga may respiratory illness.

Binigyan diin ni Vego na mabisang panlaban pa rin sa nCov ang matibay na immune system.

Ayon kay Vego maaring labanan ang virus sa pamamagitan ng pangkaraniwang hygienic procedure o pagiging malinis sa pangangatawan. Ang mga ito ay ang simpleng paghugas ng mga kamay gamit ang sabon o alcohol, pagtakip ng bibig tuwing inuubo, pagiwas sa mga may sakit at mga matataong lugar.

Hiling naman ni Vego sa mga mamamayan na hirap sa paghinga, inuubo at may sipon,agad na pumunta sa pinakamalapit na ospital o health facility.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

IPINANUKALA ni House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda ang pagkakaroon ng murang gamot, medical equipment at medical supplies para sa lahat.

Sa ilalim ng House Bill 6219 o Affordable Medicines, Medical Equipment and Supplies Act na inihain ni Salceda, magtatakda ng ceiling price, gawing mura at abot-kaya para sa mga mahihirap ang mga gamot at medical supplies and equipment sa bansa.

Ayon kay Salceda, pro-poor at pro-PWD ang panukala dahil hindi lamang gamot kundi kasama na rin sa ceiling price ang mga medical masks, wheelchairs, prosthetics, syringes at iba pa sa itatakdang Maximum Drug Retail Price.

Layunin din ng panukala ang tuluy-tuloy na pagpapatupad ng Universal Health Care Law at magamit ang bargaining power ng gobyerno para sa mas murang pangangailangang medikal.

Sa iba pang balita, hindi na muna maaaring maipasok sa Pilipinas ang poultry products ng Czech Republic.

Ito ay makaraang magpalabas ng Memorandum Order No. 13 si Agriculture Secretary William Dar na nag-uutos ng temporary ban sa importasyon ng poultry products ng naturang bansa dahil sa kontaminasyon ng H5N8 Highly Pathogenic Avian Influenza doon.

Sa ulat ng State Veterinary ng Czech Republic sa World Organization for Animal Health, may H5N8 outbreak sa naturang bansa.